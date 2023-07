Nhân giải bóng đá WORLD CUP NỮ lần 9: MÀY ỦNG HỘ ĐỘI NÀO?

Tùy bút bóng đáNhư nhiều người mê bóng đá đã biết, giải WORLD CUP NỮ lần thứ 9 sẽ diễn ra tại hai quốc gia New Zealand và Australia từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 8 năm nay. Giải World Cup kỳ này sẽ có sự tham dự lần đầu tiên của đội bóng nữ đến từ xứ sở con rồng cháu tiên mang tên Việt Nam. Và cũng rất ngẫu nhiên, đội Việt Nam sẽ đứng chung bảng với đội tuyển Mỹ cùng với hai cường quốc bóng đá khác là Hòa Lan và Bồ Đào Nha. Bất kể tầm vóc quá lớn của đội Mỹ với 4 lần vô địch giải World Cup Nữ và bất kể đội tân binh VN còn quá non nớt so với 2 đội bóng châu Âu cùng bảng – nói gì đến đội Mỹ - nhưng cảm thức quốc gia vẫn bộc lộ vô cùng mạnh mẽ trong các trận so tài thể thao quốc tế giữa những người hâm mộ ở từng nước.