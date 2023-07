- Da trắng thượng đẳng hài lòng: học sinh Florida sẽ học rằng người Da đen hưởng lợi từ chế độ nô lệ vì được dạy kỹ năng. - John Bolton: dân Mỹ đang chờ xem tòa xét xử vụ Trump chôm hồ sơ mật trước hay sau ngày bầu cử - Thẩm phán Aileen Cannon về vụ Trump giấu hồ sơ mật: 1.545 trang bằng chứng hồ sơ mật, 1,1 triệu trang bằng chứng không mật và video giám sát có giá trị ít nhất ba năm.

Các nhân chứng cho biết hàng trăm người biểu tình đã xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và đốt cháy tòa nhà. Vụ này xảy ra sau khi cảnh sát Thụy Điển cấp phép mới cho một cuộc biểu tình có khả năng liên quan đến việc đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Iraq ở Thụy Điển.

- Ukraine: cảnh báo các tàu hướng tới các hải cảng trên đất Nga và trên đất Ukraine "đang bị Nga chiếm đóng"

- Nga: sẽ "tăng cường chú ý" đến các hoạt động của Ba Lan tại biên giới với Belarus.

- Ukraine: hễ thỏa hiệp với Nga là sẽ dẫn đến việc Ukraine mất tư cách nhà nước và bị sáp nhập trở lại Liên Xô cũ

- Ông trùm Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã xuất hiện ở Belarus

- Mỹ: viện trợ mới cho Ukraine trị giá 1,3 tỷ đô la, với hỏa tiễn đất đối không và đạn pháo 152mm và 315 xe chiến thuật

- Sàn giao dịch kim cương Surat ở Ấn Độ rộng kỷ lục: diện tích sàn là 7,1 triệu feet vuông, cao 15 tầng, sẽ chứa khoảng 65.000 chuyên gia kim cương

- Hunter Biden không báo cáo thu nhập nào từ hãng năng lượng Burisma Holdings Limited trong năm tài chính 2014

- Hơn 8.500 nhà văn, tác giả yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo AI: đừng trộm trí tuệ của chúng tôi

- Pew: người Mỹ gốc Á (78%) thiện cảm về Hoa Kỳ, 68% thiện cảm về Nhật, 62% về Nam Hàn, 56% về Đài Loan, chỉ 37% có thiện cảm về VN, 52% không ưa TQ.

- Học cao nhất Hoa Kỳ là: 1. Ann Arbor, Michigan; 2. San Jose, CA; 3. Thủ đô Washington, D.C.; 4. San Francisco, CA; và 5. Madison, WI.

- Học thấp nhất Hoa Kỳ là: 150. Visalia, CA; 149. Brownsville-Harlingen, TX; 148. McAllen-Edinburg-Mission, TX; 147. Bakersfield, CA; 146. Modesto, CA.

- Singapore: Tiệm mì nổi tiếng mời cặp tình nhân nổi tiếng trong Quốc Hội vừa từ chức gặp nhau để nói lần cuối

- Quận San Diego: bé 3 tuổi bắn chết em gái 1 tuổi.

- Quận Cam: 7 cơ sở kinh doanh bị trộm chớp nhoáng.

- RFA: Bộ Công an công bố tạm giam YouTuber Đường Văn Thái với cáo buộc "Tuyên truyền chống Nhà nước".

- TIN VN. Tp SG xuất nhập khẩu giảm hơn 20% trong 6 tháng đầu năm.

- TIN VN. "Rút ruột" hơn 3 triệu tấn than gây thiệt hại 50 tỷ đồng.

- HỎI 1: Gần 2/3 người Mỹ trưởng thành đã đi du lịch hoặc tính đi du lịch năm nay? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 85% nhân viên hãng Mỹ không dùng phúc lợi y tế tâm thần? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/7/2023) ⚪ ---- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 15/7 đã giảm 9.000 so với con số sửa đổi của tuần trước là 228.000, theo Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo được công bố hôm thứ Năm. Đường trung bình động bốn tuần ở mức 237.500, giảm 9.250 so với mức trung bình sửa đổi của thời kỳ bảy ngày trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm đã điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 7 vẫn ở mức 1,2%, không thay đổi so với mức chưa điều chỉnh của tuần trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm được điều chỉnh theo mùa trong cùng thời kỳ đã tăng 33.000 so với mức trung bình đã sửa đổi của tuần trước ở mức 1.754.000. Đường trung bình động bốn tuần giảm 1.750 trong cùng khung thời gian và còn 1.731.500.

⚪ ---- Một vé số độc đắc đã được bán ở California cho lô độc đắc Powerball trị giá ước tính 1,08 tỷ đô la, lớn thứ sáu trong lịch sử Hoa Kỳ và lớn thứ ba trong lịch sử trò chơi xổ số. Các con số chiến thắng trong kỳ quay số tối thứ Tư là: quả bóng trắng 7, 10, 11, 13, 24 và quả cầu Powerball màu đỏ 24. Xổ số California cho biết trên Twitter rằng chiếc vé trúng thưởng đã được bán ở Los Angeles tại tiệm Las Palmitas Mini Market. Người trúng số có thể chọn tổng giải độc đắc được thanh toán theo gia số hàng năm hoặc lãnh một lần trọn gói 558,1 triệu đô la chưa thuế.

⚪ ----- Trong khi Trump chờ xem liệu Trump có bị truy tố trong cuộc điều tra về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 hay không, các cáo buộc hiện có chống lại ông trong vụ kiện tài liệu mật ở Mar-a-Lago vẫn tiếp tục, với sự trao đổi qua lại giữa các luật sư của ông và Công tố đặc biệt Jack Smith về thời điểm tổ chức phiên tòa. Tuy nhiên, các luật sư của Trump đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi yêu cầu Thẩm phán Aileen Cannon dời ngày xét xử sang sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 - ít nhất là theo cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, John Bolton. trên CNN hôm thứ Tư.

“Tôi nghĩ câu hỏi quan trọng nhất hiện nay về mặt pháp lý là liệu có vụ nào trong số này thực sự được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử năm 2024 hay không,” ông Bolton nói. "Đó mới là điều quan trọng. Không phải bản cáo trạng này hay bản cáo trạng kia hay bản cáo trạng tiếp theo. Vụ nào nếu có sẽ được xét xử và Trump có bị kết án không?"

"Vâng," người dẫn chương trình Kaitlan Collins nói. "Chúng tôi đã gặp luật sư của Trump tại tòa để điều tra các tài liệu trong tuần này. Về cơ bản, họ tranh luận nếu họ có vụ xét xử, rằng vụ xử [Trump trộm hồ sơ mật] sẽ diễn ra vào giữa tháng 11/2024. Bạn có nghĩ cử tri đi bỏ phiếu, bỏ phiếu nếu họ không biết kết quả của phiên tòa đó hoặc những phiên tòa này có khả năng xảy ra là gì không?"

“Không,” Bolton nói thẳng thừng. "Bất kỳ bị cáo nào cũng có thời gian để chuẩn bị bào chữa. Nhưng như người ta nói, công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối. Nếu Trump thực sự muốn công lý, Trump sẽ nói, tôi muốn ra tòa càng sớm càng tốt và loại bỏ đám mây đen che phủ hoạt động ứng cử của tôi. Đó không phải là điều Trump muốn làm."

“Tôi tình cờ nghĩ rằng các luật sư của Trump trong vụ tài liệu đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đưa vụ [xin hoãn xử] này ra khá trực tiếp với thẩm phán,” Bolton nói thêm. "Họ không muốn vụ án diễn ra trước cuộc bầu cử. Điều đó cho thấy chiến lược thực [của phe Trump]. Và khi bạn nghĩ về nó, điều đó thật sốc. Có thể khó xảy ra tắc đường với tất cả các vụ án, nhưng tôi nghĩ nhiệm vụ của tòa án là đảm bảo lợi ích của công chúng cũng được phục vụ. Bị cáo có quyền lợi chính đáng về thời gian để chuẩn bị bào chữa cho mình. Tôi nghĩ trong trường hợp này, trao đặc quyền cho ai đó chỉ vì họ là ứng cử viên tổng thống không phù hợp với quan điểm luật áp dụng chung cho tất cả toàn dân."

⚪ ---- Thẩm phán địa hạt Hoa Kỳ Alvin Hellerstein hôm thứ Tư đã bác bỏ nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm chuyển phiên tòa hình sự về cáo buộc thanh toán tiền bịt miệng cho cô Stormy Daniels từ tòa tiểu bang sang tòa án liên bang.

"Trump đã không chứng minh được rằng hành vi bị truy tố trong Bản cáo trạng là vì hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi hoặc cho Tổng thống dưới hình thức các hành vi chính thức của một Tổng thống. Trump cũng đã không chứng minh được rằng Trump có cơ sở bảo vệ hợp pháp liên bang đối với Bản cáo trạng. Vì một trong hai hoặc cả hai lý do này, kiến nghị của Công tố về việc hủy bỏ vụ việc đã được chấp thuận," Hellerstein tuyên bố trong phán quyết hôm Thứ Tư, nhấn mạnh vấn đề là "hoàn toàn là một chuyện cá nhân" và là "sự che đậy một sự kiện đáng xấu hổ." Phien xử về tiền bịt miệng sẽ bắt đầu vào tháng 3/2024, trùng với các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa mà Trump chuẩn bị tham gia.

⚪ ---- Báo Atlanta Journal-Constitutioloan tin hôm thứ Tư rằng các viên chức liên bang đã yêu cầu các video giám sát từ hội trường State Farm Arena, nơi tiến hành kiểm phiếu và tái kiểm phiếu lại cuộc bầu cử năm 2020. "Trong trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn ngày 31 tháng 5, văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Georgia được chỉ đạo giao nộp 'bất kỳ và tất cả video an ninh hoặc cảnh quay an ninh, hoặc bất kỳ video nào khác, mô tả hoặc quay tại hoặc gần' State Farm và 'bất kỳ dữ liệu liên quan nào'", bản tin cho biết.

Mặc dù các viên chức không đưa ra lý do tìm kiếm các video, nhưng nó có khả năng liên quan đến đại bồi thẩm đoàn đang điều tra những nỗ lực lật ngược bầu cử năm 2020. Vào tháng 12 năm 2020, chánh văn phòng của Donald Trump, Mark Meadows, xuất hiện tại Trung tâm Hành chính Quận Cobb, nơi Cục Điều tra Georgia đang xem xét các lá phiếu khiếm diện để kiểm tra chữ ký.

Được các nhân viên Sở Mật vụ hộ tống, Meadows đối mặt với Thứ trưởng Bộ Hành Chánh tiểu bang Jordan Fuchs tại một hành lang yêu cầu ông có thể ngồi trong phòng nơi các điều tra viên đang ở. Meadows đã bị chặn, không cho vào phòng đếm phiếu.

Không có bất kỳ báo cáo nào nói rằng Meadows cũng đã đến thăm State Farm Arena trong chuyến đi đó hoặc nếu có bất kỳ phụ tá nào khác của Trump ở đó đang cố gắng tiếp cận. Tuy nhiên, trát hầu tòa về đoạn phim đã được gửi đến văn phòng Bộ trưởng Hành chánh, không trực tiếp đến nơi đếm phiếu.

State Farm Arena là một phần của thuyết âm mưu do Rudy Giuliani đưa ra, người nói rằng một nhân viên bầu cử đã có một thẻ nhớ USB mà cô đã đưa cho người khác. Trong thực tế, đó là một viên kẹo bạc hà gừng. Hai người phụ nữ sau đó đã trở thành mục tiêu của phe cực hữu, với những lời đe dọa giết chết và một số người thậm chí còn cố gắng thực hiện việc bắt giữ một công dân.

"Các nhà điều tra cấp liên bang và cấp tiểu bang đã phỏng vấn các nhân viên bầu cử và xem lại nhiều giờ đoạn phim, xác định đoạn video cho thấy việc kiểm phiếu bình thường tại State Farm. Một cuộc điều tra gần đây của Ủy ban bầu cử tiểu bang đã kết luận rằng các cáo buộc chống lại Freeman và Moss 'không có căn cứ và không có cơ sở." Tuy nhiên, các thuyết âm mưu vẫn tiếp tục lan truyền," bản tin cho biết.

⚪ ---- Trump đòi xử lại, bị tòa bác. Một thẩm phán liên bang ở New York hôm thứ Tư đã từ chối yêu cầu của Trump về một phiên tòa mới trong vụ án E. Jean Carroll. Trump hồi tháng 5/2023 bị tòa phán có tội tấn công tình dục và phỉ báng; Carroll được bồi thường thiệt hại 5 triệu USD. Một phần nhỏ trong phán quyết dài 59 trang của Thẩm phán Lewis Kaplan, theo ABC News và báo the Hill: "Bồi thẩm đoàn trong vụ kiện này không hề có sự sơ suất nào của công lý.' ... Những lập luận của ông Trump liên quan đến những thiệt hại do phỉ báng cũng không mạnh mẽ hơn."

⚪ ---- Thẩm phán Tòa án địa hạt Hoa Kỳ Aileen Cannon hôm thứ Ba nói rằng khối lượng tài liệu khám phá được chuyển cho bên bào chữa trong vụ kiện tài liệu mật chống lại cựu Tổng thống Trump sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bà về thời điểm cựu tổng thống sẽ hầu tòa, theo Guardian. Có "1.545 trang bằng chứng hồ sơ mật, 1,1 triệu trang bằng chứng không mật và video giám sát có giá trị ít nhất ba năm," theo Bloomberg. Tất cả sẽ được xử lý như thế nào? Thứ nhất, các luật sư của Trump sẽ cần giấy phép an ninh để xem phần lớn các tài liệu mật trong vụ án, để được đưa đến một cơ sở đặc biệt tại tòa án liên bang ở Miami, nhưng chỉ có hai người "xin giấy phép tạm thời cho đến nay", theo New York Times.

Các luật sư của Trump nói rằng không nên có "bằng chứng 'bí mật', cũng như bất kỳ sự thật nào được che giấu trước công chúng liên quan đến việc đối thủ chính trị của ông ta truy tố một ứng cử viên tổng thống hàng đầu." Như tờ Times đưa tin, các bị cáo trong những trường hợp như vậy có thể đe dọa tiết lộ thông tin mật trong quá trình xét xử nhằm buộc chính phủ hủy bỏ cáo buộc về cái được gọi là "graymail". Nhưng các công tố viên có thể sử dụng Đạo luật về thủ tục thông tin mật, được thông qua năm 1980 trong nỗ lực ngăn chặn thư điện tử, để hạn chế những bằng chứng nào được chuyển giao cho bên bào chữa. Và luật sư bào chữa phải chỉ ra bằng chứng mật mà họ có xu hướng nêu ra tại phiên tòa trước thời hạn, tạo cơ hội cho bên công tố ngăn chặn một số bằng chứng với sự chấp thuận của thẩm phán.

"Thông thường, có những phiên điều trần không công khai, nơi các luật sư và thẩm phán sẽ xem xét từng dòng tài liệu theo đúng nghĩa đen để quyết định câu nào và từ riêng lẻ nào có thể được sử dụng tại phiên tòa công khai và câu nào không được phép," một luật sư bào chữa có giấy phép an ninh nói với tờ Times. Thẩm phán cũng có thể cho phép một tài liệu thay thế đưa ra các sự kiện mà không ảnh hưởng đến thông tin được bảo vệ miễn là làm như vậy không cản trở quyền được xét xử công bằng của Trump. Tuy nhiên, Cannon có thể đi theo một con đường khác, quyết định rằng bồi thẩm đoàn có thể biết bằng chứng mật, nhưng không công khai, theo quy tắc nhân chứng im lặng.

⚪ ---- Da trắng thượng đẳng hài lòng với Florida. Học sinh tại các trường công lập ở Florida giờ đây sẽ biết rằng người Da đen được hưởng lợi từ chế độ nô lệ vì nó dạy cho họ các kỹ năng. Sự thay đổi này là một phần của các tiêu chuẩn lịch sử của người Mỹ gốc Phi mà Hội đồng Giáo dục Tiểu bang đã thông qua tại cuộc họp hôm thứ Tư.

Việc mô tả chế độ nô lệ là có lợi không phải là lời phàn nàn duy nhất của các bậc cha mẹ, giáo viên, những người ủng hộ giáo dục và các chính trị gia với các tiêu chuẩn mới. Những người phát biểu tại cuộc họp hôm thứ Tư thường chỉ ra sự pha loãng và thiếu sót của lịch sử. Ví dụ, hướng dẫn ở cấp tiểu học phần lớn chỉ giới hạn trong việc xác định những người Da đen nổi tiếng và giáo viên trung học sẽ nói về “các hành động bạo lực gây ra cho người Mỹ gốc Phi” tại Vụ thảm sát Ocoee năm 1920, trong đó một đám đông da trắng đã giết ít nhất 30 người Da đen.

Kevin Parker, một thành viên cộng đồng cho biết: “Hãy lập bảng quy tắc này và sửa đổi nó để đảm bảo rằng lịch sử của tôi, lịch sử của chúng ta được kể lại một cách chân thực và đầy đủ, và xin Thiên Chúa đừng nói với bọn trẻ rằng chế độ nô lệ là có lợi vì tôi đảm bảo với bạn rằng điều đó chắc chắn là không,” Kevin Parker, một thành viên cộng đồng cho biết.

Thành viên hội đồng Kelly Garcia ủng hộ các tiêu chuẩn và nói rằng không có phản ứng dữ dội nào mà bà đọc được về chúng trước cuộc họp chỉ ra những lo ngại cụ thể. Một liên minh gồm các nhà lãnh đạo Da đen và các nhóm cộng đồng - Hiệp hội Giáo dục Florida, NAACP của FL và Dự án Lịch sử Da đen, Inc. và Equal Ground - đã gửi một lá thư tới hội đồng quản trị vào thứ Hai để phản đối các tiêu chuẩn giáo dục [ngợi ca chế độ nô lệ].

Thượng nghị sĩ tiểu bang Geraldine Thompson, đại diện cho một phần của Quận Cam (Florida), và đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện bang Anna Eskamani của Orlando đã xuất hiện để lên tiếng phản đối các tiêu chuẩn. Thompson nói: “Khi tôi nhìn thấy các tiêu chuẩn, tôi rất lo lắng. “Nếu tôi còn là một giáo sư, tôi sẽ làm những việc mà tôi rất hiếm khi làm; Tôi phải cho điểm này là 'Tôi' vì chưa hoàn thành. Nó công nhận rằng chúng ta đã nỗ lực, chúng ta đã tiến một bước. Tuy nhiên, lịch sử này cần phải toàn diện. Nó cần phải xác thực, và nó cần thêm công việc.”

Một đạo luật năm 1994 của Florida yêu cầu các trường học phải dạy lịch sử của người Mỹ gốc Phi, nhưng Thống đốc DeSantis đã phá bỏ di sản của luật. Năm ngoái, Cơ quan lập pháp đã thông qua HB 7, hạn chế một số cuộc trò chuyện nhất định về chủng tộc và giới tính trong trường học và nơi làm việc. Về các cuộc thảo luận liên quan đến chủng tộc trong trường học, luật nói rằng học sinh không được cảm thấy tội lỗi về những hành động trong quá khứ của những người cùng chủng tộc.

Vào đầu năm, việc thống đốc từ chối khóa học thí điểm "AP African American History" (Lịch sử Người Mỹ gốc Phi AP) của College Board (Hội đồng Đại học) có trụ sở tại New York đã gây ra phản ứng dữ dội trên toàn quốc vì cố gắng giải thích lịch sử [kiểu ca ngợi chế độ nô lệ].

“Được thảo luận về lịch sử của người Mỹ gốc Phi vào thời điểm này, không có một tổng thống nào cảm nhận được nỗi đau của việc gây tổn hại cho người Mỹ gốc Phi. Đó là một vấn đề rõ ràng,” cựu chính trị gia tiểu bang Dwight Bullard cho biết, chỉ vào các thành viên không phải người da đen trong hội đồng quản trị.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Nam Hàn Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Trại David, Maryland, vào ngày 18/8, theo Yonhap đưa tin, trích dẫn các nguồn thạo tin. Theo báo cáo, Biden đã gợi ý về cuộc gặp thượng đỉnh của ba nhà lãnh đạo khi họ nói chuyện bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng Năm.

Trước đó, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell cho biết Biden đã mời Yoon và Kishida dự hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ nhưng không nêu rõ thời gian chính xác của sự kiện.

⚪ ---- Các nhân chứng cho biết hàng trăm người biểu tình đã xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và đốt cháy tòa nhà. Vụ này xảy ra sau khi cảnh sát Thụy Điển cấp phép mới cho một cuộc biểu tình có khả năng liên quan đến việc đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Iraq ở Thụy Điển. Tháng trước, người tị nạn Iraq Salwan Momika đã đốt cuốn sách thánh của đạo Hồi trước một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm.

Bộ Ngoại giao Iraq hôm thứ Năm đã lên án vụ tấn công vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad bởi những người biểu tình. "Chính phủ Iraq đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh có liên quan tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để khám phá các tình huống của vụ việc và xác định thủ phạm", Bộ này tuyên bố.

Trước đó, các nhân chứng cho biết hàng trăm người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Iraq và đốt cháy tòa đại sứ này, dường như là để đáp trả quyết định của Stockholm chấp thuận một cuộc biểu tình đốt kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở Thụy Điển.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Ukraine đã cảnh báo các tàu hướng tới các hải cảng trên đất của Nga và trên đất của Ukraine "đang bị Nga chiếm đóng" qua Biển Đen rằng quân Ukraine có thể coi các tàu này là tàu chở hàng quân sự "với tất cả các rủi ro tương ứng" từ ngày 21/7. Bản văn viết: "Điện Kremlin đã biến Biển Đen thành khu vực nguy hiểm... Trách nhiệm đối với mọi rủi ro hoàn toàn thuộc về giới lãnh đạo Nga." Đầu tuần này, quân đội Nga đã đưa ra cảnh báo tương tự đối với các tàu đang hướng tới Ukraine.⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm rằng Nga sẽ "tăng cường chú ý" đến các hoạt động của Ba Lan tại biên giới với Belarus. "Đây thực sự là sự hiếu chiến của Ba Lan, một thái độ thù địch như vậy đối với cả Belarus và Liên bang Nga," Peskov khẳng định trong một cuộc họp báo. Trước đó cùng ngày, Ba Lan đã công bố quyết định tăng cường sự hiện diện của quân đội tại biên giới với Belarus trong bối cảnh quân đội Belarus đang tập trận với Tập đoàn Wanger.⚪ ---- Bất kỳ hình thức thỏa hiệp nào với Nga cũng sẽ dẫn đến việc Ukraine mất tư cách nhà nước và bị trở lại Liên Xô cũ, theo lời cố vấn Mykhailo Podolyak của tổng thống Volodymyr Zelensky nói với AFP hôm thứ Tư. "Đối với chúng tôi, một sự thỏa hiệp không tồn tại bởi vì Nga ghét chúng tôi, họ đến để phá hủy khái niệm về nhà nước Ukraine," Podolyak giải thích. Gần đây, Zelensky nhấn mạnh trong một bài phát biểu rằng "bất kể khủng bố Nga có thể là gì, chúng tôi biết rằng tự do của Ukraine sẽ vẫn được bảo tồn và sẽ vẫn thắng thế."⚪ ---- Người sáng lập Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã xuất hiện hôm thứ Tư, dường như là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi đơn vị bị cáo buộc nổi loạn khi ông được cho là đã phát biểu trước một số thành viên của tổ chức ở Belarus. "Chào mừng các bạn! Tôi rất vui được chào đón tất cả các bạn. Chào mừng đến với vùng đất Belarus! Chúng tôi đã chiến đấu với lòng tự trọng! Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều cho nước Nga", một người đàn ông giống Prigozhin và được xưng hô bằng tên và tên đệm là Yevgeny Viktorovich, cho biết trong video được chia sẻ trên kênh Telegram liên kết của nhóm và sau đó trên trang riêng của quân nhân."Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đang nâng cao trình độ của mình và trên một con đường mới. Có lẽ chúng tôi sẽ quay trở lại SMO [chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine] vào thời điểm này khi chúng tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bị buộc phải xấu hổ", theo Prigozhin tuyên bố.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã công bố một loạt hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine với tổng trị giá 1,3 tỷ đô la, bao gồm bốn Hệ thống hỏa tiễn đất đối không (NASAMS) và đạn dược, đạn pháo 152mm và 315 xe chiến thuật các loại."Gói USAI [Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine] này nêu bật cam kết tiếp tục của Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu cấp bách của Ukraine bằng cách cam kết các khả năng ngắn hạn quan trọng đồng thời xây dựng năng lực lâu dài của Lực lượng Vũ trang Ukraine để bảo vệ lãnh thổ của mình và ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong trung và dài hạn", theo tuyên bố bằng văn bản của Pentagon viết.⚪ ---- Sau 80 năm, Pentagon đã đánh mất ngôi vị tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới vào tay một trung tâm kim cương. Sàn giao dịch kim cương Surat ở Ấn Độ, cách Dubai khoảng 150 dặm về phía bắc, có diện tích sàn là 7,1 triệu feet vuông, theo các kiến trúc sư của tòa nhà, vượt xa con số 6,5 triệu feet vuông tại Arlington, Virginia, trụ sở của Bộ Quốc phòng.Tòa nhà 15 tầng trải rộng 35 mẫu Anh và dự kiến sẽ chứa khoảng 65.000 chuyên gia kim cương sau khi chính thức khai trương vào tháng 11. Surat ở tiểu bang Gujarat là trung tâm chính của ngành công nghiệp kim cương và khoảng 90% kim cương trên thế giới được cắt ở đó. Tòa nhà có 131 thang máy kết nối hàng ngàn không gian văn phòng có thể được sử dụng làm xưởng cắt và đánh bóng kim cương.⚪ ---- Hunter, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đã không báo cáo bất kỳ khoản thu nhập nào mà ông kiếm được thông qua các mối quan hệ với công ty năng lượng Burisma Holdings Limited có trụ sở tại Ukraine trong năm tài chính 2014, theo một người tố giác, được tiết lộ là đặc vụ Joseph Ziegler của Sở Thuế vụ (IRS), nói với Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm thứ Tư.Ziegler nói: “Những tuyên bố mà Hunter Biden đưa ra trong cuốn sách của Hunter hoàn toàn mâu thuẫn với những gì Hunter đã khấu trừ dưới dạng các khoản khấu trừ kinh doanh trên tờ khai thuế năm 2018 của mình”. Ông cũng nói rằng con trai của tổng thống "bị cáo buộc khai man các khoản khấu trừ kinh doanh" đối với các khoản thanh toán mà Hunter Biden đã thực hiện cho các hoạt động giải trí, bao gồm cả những khoản liên quan đến tật xấu của Hunter.Một nhân chứng khác, Gary Shapley, người cũng làm việc cho IRS, nói rằng gia đình Biden và Bộ Tư Pháp có "nguồn lực hầu như không giới hạn để theo đuổi chương trình nghị sự của họ", bao gồm cả việc đặt câu hỏi về đạo đức, và nguồn tiền được sử dụng để trả cho luật sư của gia đình Biden trong trường hợp này là không thể truy tìm được.⚪ ---- Hơn 8.500 nhà văn, tác giả đang yêu cầu các công ty công nghệ tránh sử dụng tác phẩm có bản quyền của họ để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo AI, trừ khi những công ty đó sẵn sàng trả tiền. "Hàng triệu cuốn sách, bài báo, tiểu luận và thơ ca có bản quyền cung cấp 'thức ăn' cho các hệ thống AI, những bữa ăn vô tận mà không có hóa đơn", theo một bức thư ngỏ gửi tới các nhà lãnh đạo của OpenAI, Meta, Microsoft, Alphabet, IBM và các công ty khác, theo Wall Street Journal, viết.Được tổ chức bởi Hiệp hội tác giả (Authors Guild), nó được ký bởi các tên tuổi văn học bao gồm Margaret Atwood, Suzanne Collins, Jennifer Egan, Jonathan Franzen và James Patterson, những người nói rằng "thật công bằng nếu bạn đền bù cho chúng tôi vì đã sử dụng các bài viết của chúng tôi, nếu không có các bài đã viết, thì AI sẽ rất tầm thường và cực kỳ hạn chế."

Hiệp hội Tác giả cho biết trí tuệ nhân tạo đe dọa sinh kế của các nhà văn, những người đã chứng kiến thu nhập giảm 40% trong thập niên qua. Một cuộc khảo sát do tổ chức này thực hiện cho thấy thu nhập trung bình của các nhà văn toàn thời gian là 22.330 USD vào năm ngoái. "Nếu các nhà văn không được trả tiền để viết, họ không đủ khả năng để viết," tác giả Nora Roberts, một người ký tên khác, nói trong một tuyên bố.

Giám đốc điều hành của Authors Guild, Mary Rasenberger, nói với CBC: “Chúng ta [có thể] đánh mất văn hóa văn học của mình... việc trao đổi ý tưởng” và “tất cả những điều rất quan trọng đối với một nền dân chủ”.

Trong khi một số công ty công nghệ cho rằng thông tin được tìm thấy miễn phí trên web là trò chơi công bằng, thì các tác giả cho biết nhiều cuốn sách được sử dụng để đào tạo các hệ thống AI — đã chứng tỏ "có khả năng trích dẫn và bắt chước các tác giả được đề cập", theo Tech Crunch — đến từ "các trang web vi phạm bản quyền khét tiếng."

Trong một tuyên bố, OpenAI phản bác rằng họ tôn trọng quyền của tác giả và chatbot của họ, ChatGPT, được đào tạo từ các "nội dung được cấp phép, nội dung có sẵn công khai và nội dung do người dùng và người đào tạo AI của con người tạo ra." Rasenberger cho biết các tác giả đang tìm kiếm các công ty công nghệ để đưa ra các giải pháp. Nếu không, hành động kiện tụng có thể sẽ tiếp theo.

⚪ ---- Trung tâm Nghiên cứu Pew tìm câu trả lời: Trong bối cảnh công chúng Mỹ ngày càng có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc và gia tăng mối lo ngại về căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan, người Mỹ gốc Á cảm thấy thế nào về quê hương ở châu Á nơi họ theo đuổi di sản, cũng như về Mỹ, Trung Quốc và những nơi khác?

Khoảng ba phần tư người Mỹ gốc Á (78%) có cái nhìn thiện cảm về Hoa Kỳ – bao gồm 44% cho biết có cái nhìn rất thiện cảm về Hoa Kỳ. Đa số cũng cho biết họ có quan điểm tích cực về Nhật Bản (68%), Nam Hàn (62%) và Đài Loan (56%), theo một phân tích mới về một cuộc khảo sát đa ngôn ngữ, mang tính đại diện trên toàn quốc đối với người Mỹ gốc Á trưởng thành được thực hiện từ ngày 5 tháng 7/2022 đến ngày 27 tháng 1/2023.

Ý kiến của Việt Nam, Philippines và Ấn Độ trái chiều hơn. Trong trường hợp của cả Việt Nam và Philippines, 37% người trưởng thành châu Á có quan điểm tích cực, trong khi khoảng một nửa nói rằng họ không có quan điểm thuận lợi cũng như bất lợi, và chỉ khoảng 1/10 nhìn các quốc gia này theo cách tiêu cực. Trong khi đó, 33% người Mỹ gốc Á có quan điểm thuận lợi về Ấn Độ, 41% có quan điểm trung lập và 23% có quan điểm không thuận lợi.

Người Mỹ gốc Á chủ yếu có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc. Chỉ 20% người trưởng thành châu Á có quan điểm tích cực về Trung Quốc, so với 52% có quan điểm không thuận lợi và 26% không có quan điểm thuận lợi cũng như không phản đối.

⚪ ---- Thành phố nào học cao nhất, và nơi nào học kém nhất? Bảng xếp hạng do WalletHub công bố trong tuần này, đã xếp hạng 150 khu vực đô thị dựa trên các yếu tố bao gồm tỷ lệ phần trăm người trưởng thành có bằng tốt nghiệp trung học, kinh nghiệm học đại học hoặc trình độ học vấn cao hơn. Nó cũng kiểm tra chất lượng của các trường công lập và trường đại học, đồng thời xem xét khoảng cách giới tính và chủng tộc.

Học cao nhất Hoa Kỳ là: 1. Ann Arbor, Michigan; 2. San Jose, CA; 3. Thủ đô Washington, D.C.; 4. San Francisco, CA; và 5. Madison, WI.

Học thấp nhất Hoa Kỳ là: 150. Visalia, CA; 149. Brownsville-Harlingen, TX; 148. McAllen-Edinburg-Mission, TX; 147. Bakersfield, CA; 146. Modesto, CA.

Tiểu bang California cũng bị rầy. Joydeep Roy, giáo sư thỉnh giảng về kinh tế và giáo dục tại Đại học Columbia cho biết: “Gần một phần ba học sinh trường công lập ở California vắng mặt thường xuyên [trong năm học 2021-2022] so với chỉ 14% trước đại dịch."

⚪ ---- Hệ thống tiệm mì nổi tiếng ở Singapore ra độc chiêu... mời cặp tình nhân nổi tiếng nhất Singapore một bữa tiệc mì miễn phí. Chuỗi mì ramen Takagi Ramen đã thu hút được hơn 1.000 phản ứng trên Facebook, trong đó có 472 lượt thích và hơn 300 lượt thích trên Instagram cho các bài đăng cung cấp phiếu thưởng điện tử cho ông Tan Chuan-Jin (cựu Chủ Tịch Hạ Viện) và bà Cheng Li Hui (cựu Dân biểu) để 2 người gặp gỡ và “kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi” bằng những bát mì ramen miễn phí.

Takagi Ramen đã đăng lời đề nghị sau khi có tin ông Tan từ chức Chủ tịch Quốc hội và là thành viên PAP vì quan hệ ngoài hôn nhân của ông với Dân biểu Cheng Li Hui, người cũng đã đệ đơn từ chức vào hôm thứ Hai. Ông Tan cũng từ chức chủ tịch Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore hôm thứ Ba.

Thẻ miễn phí là một Voucher điện tử có chú thích: “Chúng tôi hiểu rằng sếp của 2 bạn @leehsienloong (Thủ tướng Lý Hiển Long) đã hai lần khuyên 2 bạn chia tay nhưng 2 bạn đã không làm vậy. Hãy để chúng tôi giúp 2 bạn. Đây là một e-voucher để cả hai cùng thưởng thức một tô mì ramen thịnh soạn và tâm sự mọi chuyện. Chúng tôi hy vọng tiệm mì Takagi Ramen có thể là nơi 2 bạn gặp nhau để kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi và bắt đầu dành thời gian cho những người thân yêu của mình, những người đã cảm thấy bị tổn thương vì điều này.”

Takagi Ramen có 11 cửa tiệm được liệt kê trên trang Instagram của mình, nhưng e-voucher chỉ có giá trị tại cửa tiệm Marine Parade. Theo các điều khoản và điều kiện, chứng từ điện tử ăn miễn phí phải được xuất trình “cho thủ quỹ khi thanh toán”.

⚪ ---- Quận San Diego: bé 3 tuổi bắn chết em gái 1 tuổi. Một bé gái 1 tuổi đã bị người anh (hay chị) 3 tuổi của mình bắn chết hôm thứ Hai tại khu vực Fallbrook khi 2 em bé nghịch một khẩu súng ngắn không được bảo vệ. Cảnh sát được gọi vào khoảng 7:30 giờ sáng về một vụ nổ súng ở dãy nhà 1100 của S. Stagecoach Lane, Trung úy Joseph Jarjura thuộc Sở Cảnh sát trưởng Quận San Diego cho biết trong một thông cáo báo chí.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy đứa trẻ 1 tuổi bị thương ở đầu. Các quan chức xác nhận đứa trẻ 3 tuổi đã cầm một khẩu súng không an toàn và bắn đứa trẻ 1 tuổi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã chết do vết thương quá nặng. Cảnh sát đang điều tra.

⚪ ---- Quận Cam: 7 cơ sở kinh doanh bị trộm. Video giám sát cho thấy bọn trộm lục lọi một trong 7 cơ sở kinh doanh ở Irvine bị đột nhập vào đầu tuần này, khiến chủ tiệm và nhân viên phải dọn dẹp đống lộn xộn. Cửa trước bị đập vỡ vụn, kính vương vãi khắp vỉa hè là những gì các nhân viên tìm thấy khi họ đến làm việc vào sáng thứ Hai tại Trung tâm mua sắm Sand Canyon Plaza gần góc Đại lộ Sand Canyon và Irvine Center Drive.

Tổng cộng có 7 cơ sở kinh doanh đã bị kẻ trộm đập cửa trước hoặc cửa sổ, những kẻ nhanh chóng lục soát từng cơ sở, tìm kiếm đồ ăn cắp. Đoạn phim giám sát từ Domino's Pizza cho thấy những tên trộm hầu như không ở trong cửa tiệm. “Tôi muốn nói khoảng 30 giây thôi,” nhân viên của Domino, Adonis Manrique nói về khoảng thời gian bọn trộm ở trong nhà hàng. “Nhanh thật, vừa vào là vừa ra vì không tìm được gì. Tất cả những gì chúng tôi có là tờ 1 đô la và đó là tất cả những gì họ lấy, khoảng như 30 đô la.”

Video từ một cửa tiệm mì ramen cách đó vài cánh cửa cho thấy một trong những kẻ gian đang bò qua phần dưới của cánh cửa trước bị vỡ. “Họ đã lấy một chiếc iPod của cửa hàng và một trong những chiếc Apple AirPods của nhân viên tôi." Braxton Word, chủ sở hữu của HiroNori Craft Ramen, nói với KTLA.

Vụ đột nhập xảy ra trong khoảng thời gian từ 3:30 sáng đến 4 giờ sáng. Cảnh sát Irvine tin rằng có ít nhất 3 nghi can và cho biết chiếc xe họ lái có thể là một chiếc BMW SUV đời cũ màu trắng, có thể là X3 hoặc X5. Không có mô tả về các nghi phạm đã được cung cấp. Không rõ bọn trộm đã kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng các doanh nghiệp hiện đang mắc kẹt với chi phí sửa chữa các cửa tiệm.

⚪ ---- RFA: Bộ Công an công bố tạm giam YouTuber Đường Văn Thái với cáo buộc "Tuyên truyền chống Nhà nước". Theo Đài Á Châu Tự Do. Bộ Công an Việt Nam mới đây ra thông báo về việc bắt giam YouTuber Đường Văn Thái với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Thông báo được gửi về gia đình ba tháng sau khi blogger này đột ngột mất tích khi đang tị nạn tại Thái Lan và có nhiều nghi ngờ cho rằng ông đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc đem về nước. Bà Dương Thị Lư, mẹ của ông Đường Văn Thái, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết tuần trước bà nhận được thư của Bộ Công an và đây là văn bản đầu tiên mà bà nhận được từ nhà chức trách về con trai của mình từ nhiều tháng qua. Ông Đường Văn Thái, sinh năm 1982, là một blogger chuyên đưa tin về đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã sang tị nạn chính trị tại Thái Lan từ đầu năm 2019 và được Văn phòng Cao uỷ Liên Hiệp quốc về Người tị nạn ở Bangkok cấp quy chế tị nạn trong năm đó.

⚪ ---- TIN VN. Tp SG xuất nhập khẩu giảm hơn 20% trong 6 tháng đầu năm. Theo Tài Chính Doanh Nghiệp. Sở Công Thương Tp.HCM cho hay, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 19,42 tỷ USD, giảm 22,4% so cùng kỳ. Tổng kết quý 2, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng chỉ đạt 19,42 tỷ USD, giảm 22,4% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 25,55 tỷ USD, giảm 24,2% so cùng kỳ. Dự kiến, tình trạng này có thể kéo dài đến hết năm 2023.

⚪ ---- TIN VN. "Rút ruột" hơn 3 triệu tấn than gây thiệt hại 50 tỷ đồng. Theo báo CAND. Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị ban, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can bị khởi tố bổ sung tội danh gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT; Hà Văn Hoè, Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An. Khởi tố mới 1 bị can là Lê Minh Dương (SN 1960), Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuân An.

⚪ ---- HỎI 1: Gần 2/3 người Mỹ trưởng thành đã đi du lịch hoặc tính đi du lịch năm nay?

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần hai phần ba người Mỹ trưởng thành đã đi du lịch hoặc dự định đi du lịch để giải trí trong năm nay, theo một cuộc khảo sát mới của Bankrate. Trong số 32% người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã đi du lịch để giải trí hoặc công tác trong năm nay, nhiều người trong số họ đã gặp trở ngại: 77% gặp phải vấn đề liên quan đến du lịch. Những vấn đề đó bao gồm giá cao hơn mức quen thuộc (53%), chờ đợi lâu (25%), dịch vụ khách hàng kém (24%), kế hoạch bị hủy hoặc gián đoạn (23%) và tình trạng sẵn có khó tìm (23%).

Sau khi tăng mạnh vào năm ngoái khi các hạn chế đi lại do COVID-19 được nới lỏng, nhu cầu đi lại bị dồn nén vẫn không hề chậm lại. Nhưng với nhu cầu đó, khách du lịch có thể phải chống lại mức giá cao hơn, một phần là do lạm phát và tình trạng sẵn có chặt chẽ hơn khi đặt vé máy bay, khách sạn và các nhu yếu phẩm du lịch khác.

Chi tiết:

https://www.uniondemocrat.com/lifestyle/article_0bc8c498-2654-11ee-8f6a-678059431653.html

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 85% nhân viên hãng Mỹ không dùng phúc lợi y tế tâm thần?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khi cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần tiếp tục diễn ra, một cuộc khảo sát mới cho thấy những thách thức chính mà nhân viên phải đối mặt trong việc tiếp cận các lợi ích sức khỏe tâm thần thông qua các chương trình sức khỏe của họ.

Theo một cuộc khảo sát từ Amwell, một nền tảng chăm sóc kết hợp, khoảng 85% nhân viên không sử dụng các lợi ích sức khỏe tâm thần dành cho họ thông qua các chương trình sức khỏe của họ. Điều này một phần là do nhân viên không biết những lợi ích sức khỏe tâm thần nào được cung cấp trong gói lợi ích của họ, không biết cách tiếp cận các lợi ích của họ và cảm thấy khó hiểu về lợi ích của họ. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ không có trợ cấp sức khỏe tâm thần trong gói trợ cấp của mình hoặc không chắc liệu có hay không.

https://medcitynews.com/2023/07/employees-employers-mental-health-benefits-telehealth/

.