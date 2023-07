Kho đạn Nga cháy thê thảm. Lửa bùng phát ở 1 kho đạn trên bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm đóng từ 2014, buộc phải đóng đường, di tản dân.

- Công tố đặc biệt Jack Smith sắp phỏng vấn Bernie Kerik, người giúp Trump lật ngược bầu cử 2020.

- Thẩm phán Aileen Cannon cho câu giờ vụ Trump giấu hồ sơ mật, nói nếu xét xử vào giữa tháng 12/2023 là quá sớm.

- Michigan: 16 đại cử tri giả mạo của Trump bị Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan truy tố về tội lật ngược bầu cử 2020

- Georgia: Đảng Cộng hòa Georgia đã chi hơn 500.000 đô la trong nửa đầu năm 2023 vì các đại cử tri dòm của Trump bị tòa Quận Fulton níu áo

- Ron DeSantis chỉ trích Trump: Trump ngồi yên, không ngăn cản, trong khi bạo loạn 6/1/2021 bùng nổ

- Lá thư từ Công tố đặc biệt Smith gửi Trump: Trump sẽ bị truy tố theo 3 đạo luật trong vụ bạo loạn 6/1/2021

- Trump lên mạng Truth Social: nhận thư của Công tố đặc biệt Jack Smith, nói Trump là mục tiêu điều tra 6/1//2021

- Vương Nghị nói với Henry Kissinger: không nước nào kiềm chế nổi Trung Quốc

- Sở Tình báo Anh MI6: trong nghề gián điệp, con người vẫn quan trọng bất kể trí tuệ nhân tạo (AI).

- Prigozhin ra video: lính đánh thuê Wagner sẽ tiếp tục hoạt động ở Châu Phi.

- Cháy kho đạn Nga trên bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm đóng từ 2014, buộc phải đóng đường, di tản dân.

- Thủ tướng Ireland thăm bất ngờ tới Kiev: Ukraine sẽ chiến thắng và Ukraine sẽ được xây dựng lại.

- Ukraine: hỏa tiễn Nga bắn sập nhiều phần hạ tầng xuất cảng ngũ cốc ở các hải cảng Chornomorsk và Odesa, sẽ gây ra nạn đói ở nhiều nước nghèo nhất

- Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới tại Johannesburg.

- Ngoại trưởng Iran: không công nhận Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine, và Iran ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước.

- 38 quốc gia lập tòa án đặc biệt để điều tra Nga về các tội ác xâm lược Ukraine.

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh: Nga yếu hơn nhiều, Ukraine có thể sẽ thắng Nga

- Các phi công Ukraine sẽ học bay chiến đấu cơ F-16 ở Đan Mạch, rồi ở Romania. Hòa Lan cung cấp máy bay F-16.

- Liên Âu đạt thỏa thuận không chính thức để trừng phạt quân sự đối với Belarus.

- Nhật: Bắc Hàn bắn 2 hỏa tiễn đạn đạo vào Biển Nhật

- Công dân Mỹ vượt tuyến vào Bắc Hàn là Binh nhì Travis King, đang chờ ra tòa quân sự Mỹ vì tội hành hung

- Sẽ còn nóng hoài thôi: từ Nam California đến Nam Florida, gần 1/3 dân số Mỹ đang bị mặt trời tăng nhiệt

- Bạn ăn tiệm thường xuyên, bây giờ sẽ nghe chữ mới "tipflation": hóa đơn ghi tiền tip tăng.

- Các công viên quốc gia của California: 1.500 báo cáo đi lạc trong rừng trong 10 năm, hầu hết được cứu bình yên

- Massachusetts: Sunny Nguyen bị tạm nghỉ, chờ điều tra vì giao du "không phù hợp” với 1 học sinh Trường Trung học Dracut

- Colorado: Thanh Tran bị bắt vì lợi dụng người cao niên, chôm 140.000 đô la.

- NextShark: Bán chậm thê thảm, từ tháng 1/2023 tới giờ, chỉ có 128 xe VinFast đăng ký tại Hoa Kỳ.

- TIN VN. Bến Tre: Người dân treo băng rôn chặn xe chở rác vì không chịu nổi ô nhiễm.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp TP.HCM tiếp tục không có đơn hàng để sản xuất.

- TIN VN. Đến Việt Nam, chi sộp nhất là du khách từ: Philippines, Bỉ, Mỹ, Úc.

- HỎI 1: Chiến đấu cơ và xe tăng Hoa Kỳ nằm sẵn ở phía Tây Thái Bình Dương? ĐÁP 1: Đúng thế, tại Palau.

- HỎI 2: Có phải 57% dân Anh nói Anh rút khỏi Liên Âu là sai lầm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/7/2023) ⚪ ---- Cựu ủy viên cảnh sát thành phố New York Bernie Kerik đang nói chuyện để sắp bị phỏng vấn bởi nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith đang điều tra những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020, theo luật sư của Kerik cho biết hôm thứ Ba. Kerik đã làm việc với Rudy Giuliani sau cuộc bầu cử để tìm bằng chứng gian lận cử tri và sau đó cung cấp tài liệu cho ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện về kế hoạch để Trump bám ghế Tổng Thống mà khỏi bàn giao [cho Biden].

Tim Parlatore, một luật sư đã rời nhóm pháp lý của Trump vào tháng 5 và hiện đang đại diện cho Kerik, đã được Kaitlan Collins hỏi trên CNN rằng liệu anh có mong đợi cựu ủy viên nhận được một lá thư giống như lá thư mà Trump đã nhận được thông báo rằng Kerik là mục tiêu điều tra của Smith hay không. Parlatore cho biết Kerik chưa nhận được thư mục tiêu và không mong đợi Kerik sẽ nhận được vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng khi được hỏi liệu Parlatore có đang “đàm phán” về việc Kerik có một cuộc phỏng vấn với Công tố đặc biệt hay không, luật sư nói: “Vâng, chắc chắn rồi. Ông Kerik không có gì để che giấu. Kerik rất vui khi được ngồi xuống và giải thích mọi thứ cho họ.”

Trump đã ân xá cho Kerik, người đã trở nên nổi tiếng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, sau khi Kerik nhận tội vào năm 2010 với tám trọng tội, bao gồm không nộp thuế và nói dối các quan chức Bạch Ốc trong thời gian được đề cử [nhưng thất bại] làm Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Kerik đã ngồi tù ba năm sau khi thừa nhận nói dối về tình trạng nhập cư của bảo mẫu của gia đình anh ta và nhận hơn 250.000 đô la tiền cải tạo căn hộ của anh ta ở Bronx từ một công ty bị cáo buộc có quan hệ với Mafia và hỗ trợ công ty xây dựng đấu thầu các hợp đồng thành phố.

⚪ ---- Michigan: Những "đại cử tri giả" ở Michigan, những người tìm cách lật ngược chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020 của Tổng thống Biden đang phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Dana Nessel đã công bố hôm thứ Ba rằng 16 đảng viên Cộng hòa mỗi người đã bị truy tố 8 trọng tội, bao gồm cả âm mưu phạm tội giả mạo luật bầu cử, Detroit News đưa tin.

Nessel, một đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết trong một tuyên bố rằng 16 người "đã bí mật gặp nhau trong tầng hầm của trụ sở Đảng Cộng hòa Michigan" vào ngày 14/12/2020 và "đã ký tên của họ vào nhiều giấy chứng nhận rằng họ là 'đại cử tri được bầu hợp lệ và đủ tiêu chuẩn cho chức vụ Tổng thống và Phó Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ của Tiểu Bang Michigan.'"

Các tài liệu giả tuyên bố Trump đã giành được 16 phiếu đại cử tri của tiểu bang, nhưng Biden đã thắng Michigan với 154.000 phiếu bầu, khoảng 3%. Nessel cho biết các tài liệu này "đã được chuyển đến Thượng viện Hoa Kỳ và Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trong nỗ lực phối hợp để trao phiếu đại cử tri của tiểu bang Michigan cho ứng cử viên mà họ lựa chọn."

Nessel nói: “Hành động của các đại cử tri giả đã làm xói mòn niềm tin của công chúng vào tính trung thực của các cuộc bầu cử của chúng ta. Bộ phận của tôi đã truy tố nhiều trường hợp vi phạm luật bầu cử trong suốt nhiệm kỳ của tôi, và sẽ là hành vi sai trái nghiêm trọng nhất nếu bộ phận của tôi không hành động ở đây khi đối mặt với nhiều bằng chứng về nỗ lực có tổ chức nhằm phá vỡ các lá phiếu được bầu hợp pháp của hàng triệu cử tri Michigan trong cuộc bầu cử tổng thống."

Nhóm 16 người bị truy tố bao gồm cả Meshawn Maddock, cựu đồng chủ tịch Cộng Hòa của tiểu bang Michigan, và Ủy viên Quốc gia Đảng Cộng hòa Kathy Berden, theo NPR đưa tin.

⚪ ---- Georgia: Đảng Cộng hòa Georgia đã chi hơn 500.000 đô la trong nửa đầu năm nay để đại diện cho các đại cử tri “thay thế” đang bị chính quyền địa phương điều tra liên quan đến những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược bầu cử 2020, theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin.

Đảng Cộng Hòa đã chi hơn 520.000 đô la chi phí pháp lý trong 6 tháng đầu năm nay, cao hơn khoảng 75% so với số tiền họ đã chi trong cả năm 2022 và tăng gấp 5 lần so với năm trước, theo báo cáo trích dẫn các tiết lộ chiến dịch mới nộp. AJC báo cáo rằng hơn 340.000 đô la đã được sử dụng để đại diện cho các đại cử tri giả, những người có thể là mục tiêu của cuộc điều tra của Quận Fulton do Biện lý Quận Fani Willis dẫn đầu.

Mức độ tham gia của Cộng Hòa Georgia trong việc bảo vệ các đại cử tri giả đã trở nên rõ ràng vào đầu năm nay khi cựu Chủ tịch đảng David Shafer, người nằm trong số 16 đại cử tri giả, tuyên bố rằng ông không tìm thêm 1 nhiệm kỳ nữa và cảm ơn đảng Cộng Hòa đã trang trải các chi phí pháp lý cho ông trong bài phát biểu chia tay của mình, báo cáo cho biết. “Tôi đã quyên góp tiền để tôn trọng cam kết đó,” anh ấy viết trong một ghi chú cho các nhà hoạt động, “để không ai trong số họ phải trả một xu nào.”

Phóng viên James Salzer viết cho AJC rằng: “Danh sách đại cử tri giả đã trở thành điểm quan tâm chính đối với đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của Quận Fulton, vì một số chuyên gia pháp lý cho rằng những đại cử tri Cộng Hòa đó có thể đã vi phạm các đạo luật về gian lận bầu cử và giả mạo, cùng các tội danh khác. Các đại cử tri giả, những người gặp nhau vào cùng ngày vào tháng 12/2020 khi các đại cử tri chính thức của tiểu bang Georgia trong Đại cử tri đoàn cho Joe Biden (vì Biden hơn Trump 11,779 phiếu ở Georgia), đã nộp cho chính quyền tiểu bang và liên bang các tài liệu dỏm để tuyên bố họ [các đại cử tri dỏm do Cộng Hòa đưa ra] là đại cử tri 'được bầu hợp lệ' từ tiểu bang Georgia mà họ cho rằng Trump đã thắng.”

⚪ ---- Ron DeSantis hôm thứ Ba đã chỉ trích hành vi của Donald Trump trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021, nói rằng Trump đáng bị chỉ trích vì đã không cố gắng ngăn chặn bạo lực. "Tôi nghĩ nó đã cho thấy Trump ở trong Bạch Ốc và không làm bất cứ điều gì trong khi mọi thứ đang diễn ra," Thống đốc Florida nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Nam Carolina, USA Today đưa tin. "Đáng lẽ Trump phải ra ngăn cản một cách mạnh mẽ hơn."

Tuy nhiên, DeSantis cũng đổ lỗi với Bộ Tư pháp vì đã cố gắng đưa ra một vụ án hình sự về vấn đề này, vì lẽ ra không nên đưa ai vào tù. “Cố gắng hình sự hóa điều đó, đó là một vấn đề hoàn toàn khác,” DeSantis nói, theo video này tại Politico. "Chúng tôi muốn ở trong một tình huống mà bạn không có một bên liên tục cố gắng đưa bên kia vào tù, và thật không may, đó là những gì chúng ta đang thấy hiện nay."

⚪ ---- Một lá thư từ Công tố đặc biệt gửi Trump cho biết Trump là mục tiêu trong cuộc điều tra hình sự ngày 6 tháng 1/2021 của Công tố đặc biệt Jack Smith đề cập đến ít nhất 3 đạo luật liên bang mà theo đó Trump sẽ bị truy tố, theo 1 nguồn tin nói với báo Rolling Stone. Các đạo luật được cho là âm mưu phạm tội hoặc lừa gạt Hoa Kỳ (defraud the United States); tước quyền (deprivation of rights) theo pháp luật; và can thiệp với nhân chứng (tampering with a witness), nạn nhân hoặc người cung cấp thông tin.

Nguồn tin nói với tạp chí rằng bức thư không đề cập đến các đạo luật về nổi loạn hoặc nổi dậy. Nếu Trump bị truy tố về các tội danh liên quan đến ngày 6/1/2021 để lật ngược bầu cử 2020, thì đó sẽ là bản cáo trạng thứ hai do văn phòng của Smith đưa ra. Tháng trước, Smith đã truy tố Trump với 37 tội danh liên quan đến cáo buộc xử lý sai hồ sơ tại khu bất động sản Mar-a-Lago của ông.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên mạng Truth Social hôm thứ Ba để viết rằng Công tố đặc biệt Jack Smith, người được chỉ định giám sát vụ án của ông, đã gửi cho ông một lá thư trong đó Smith tuyên bố rằng Trump là "MỤC TIÊU của cuộc điều tra của Đại bồi thẩm đoàn ngày 6 tháng 1."

Trump nhấn mạnh rằng Trump cũng chỉ được cho có 4 ngày để ra xuất hiện trước Đại bồi thẩm đoàn, "điều này hầu như luôn có nghĩa là Bắt giữ và Truy tố." Trump tiếp tục nói rằng hiện nay, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cùng với Bộ "Bất công," đã "ban hành một cách hiệu quả Bản cáo trạng thứ ba và Bắt giữ ĐỐI THỦ CHÍNH TRỊ SỐ MỘT của Joe Biden, người đang áp đảo ông ta phần lớn trong cuộc đua vào chức Tổng thống."

Trump nhấn mạnh rằng theo Hiến pháp Hoa Kỳ, ông có mọi quyền để "phản đối một cuộc Bầu cử mà tôi hoàn toàn tin chắc là Gian lận và Đánh cắp." Trump nhấn mạnh rằng thay vì "những kẻ gian lận thực sự, Bộ Tư Pháp và FBI được vũ khí hóa" đã truy lùng "những người phàn nàn về những kẻ gian lận." (Khôi hài: Bầu cử 2020, lúc đó Trump là Tổng Thống, Trump chỉ huy FBI, Mật vụ, Bộ Tư Pháp, Thượng viện, quân đội... vẫn thua phiếu, không lẽ Trump gian lận để thua Biden?)

⚪ ---- Thẩm phán trong phiên tòa xét xử các tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Ba rằng ngày xét xử vào giữa tháng 12/2023 là quá sớm, theo CNN đưa tin. Thẩm phán Aileen Cannon dường như cũng "hoài nghi về lập luận từ các luật sư của Donald Trump rằng Trump không thể được xét xử công bằng khi tranh cử tổng thống", theo CNN. Cannon không ấn định ngày phiên tòa xét xử, nhưng bà dự định sẽ sớm công bố về lịch xét xử.

⚪ ---- Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) nói với cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger hôm thứ Tư rằng "không thể" kiềm chế Trung Quốc được. Vương nói với cựu ngoại trưởng Mỹ trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, đồng thời ca ngợi vai trò của Kissinger trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước: "Sự phát triển của Trung Quốc có một động lực nội sinh mạnh mẽ và logic lịch sử tất yếu, và không thể cố gắng biến đổi Trung Quốc, và càng không thể bao vây nó."

Nói về vấn đề Đài Loan, ông Vương tuyên bố rằng để Washington thể hiện cam kết duy trì ổn định ở eo biển Đài Loan, họ nên thực hiện các bước công khai phản đối các phong trào ly khai đòi "Đài Loan độc lập".

⚪ ---- Giám đốc Sở Tình báo Bí mật Vương quốc Anh (MI6) Richard Moore sẽ phát biểu vào thứ Tư trong bài phát biểu chuẩn bị cho một sự kiện ở Praha rằng trong nhu cầu về gián điệp, con người vẫn sẽ hiện diện trong thế giới gián điệp, bất chấp sự phát triển hơn nữa của trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù AI sẽ làm cho thông tin "dễ tiếp cận hơn nhiều... nhưng các đặc điểm độc đáo của các tác nhân con người ở đúng nơi sẽ trở nên quan trọng hơn," Moore sẽ nói.

Theo người đứng đầu MI6, "yếu tố con người" sẽ tiếp tục có liên quan vì các điệp viên con người không phải là "những người thu thập thông tin thụ động" và có khả năng "ảnh hưởng đến các quyết định bên trong chính phủ hoặc nhóm khủng bố".

⚪ ---- Người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết nhóm lính đánh thuê sẽ tiếp tục hoạt động ở Châu Phi. Trong các bình luận với Afrique Media TV hôm thứ Ba, kẻ nổi loạn, đồng minh của Vladimir Putin, thừa nhận rằng y đã bán bớt một số tài sản nhưng phủ nhận rằng nhóm lính đánh thuê đang nới lỏng sự kiểm soát của mình đối với khu vực. Ông nói: “Chưa và sẽ không có bất kỳ sự kết thúc nào đối với các chương trình của chúng tôi ở Châu Phi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc ở tất cả các quốc gia nơi chúng tôi bắt đầu và tiếp tục thực hiện công việc.”

Prigozhin tiếp tục miêu tả đội quân tư nhân bị cáo buộc phạm vô số tội ác chiến tranh như một lực lượng anh hùng chống tội phạm, nói rằng: “Nếu cần sự giúp đỡ của Wagner ở đâu đó để chống lại các băng đảng và bọn khủng bố, hoặc để bảo vệ lợi ích của người dân các quốc gia này, chúng tôi sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện những nhiệm vụ này,” ông nói. Bình luận của Prigozhin được đưa ra sau khi một cuộc đột kích vào nhà của Prigozhin ở St. Petersburg được cho là đã phát hiện ra một bức ảnh có khung chụp những cái đầu bị chặt đầu của một số người đàn ông châu Phi.

⚪ ----- Lửa bùng phát ở 1 kho đạn trên bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm đóng từ 2014, buộc phải đóng đường, di tản dân. Cơ quan quản lý chiếm đóng của Nga cho biết họ đã chặn đường cao tốc Tavrida (Kerch - Simferopol - Sevastopol) được xây dựng trái phép ở Crimea do xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, theo thống đốc Serge Aksyonov (do Nga dựng lên) thông báo vào sáng 19/7. Ngọn lửa được cho là bùng phát tại một sân tập ở quận Kirovskyi (Islamteretskyi) của bán đảo bị chiếm đóng. Aksyonov không nêu nguyên nhân vụ cháy.

Theo hãng tin Baza của Nga, một kho đạn dược của quân đội Nga gần thị trấn Staryi Krym đang bốc cháy và phát nổ. “Sơ đồ giao thông đường bộ sẽ sớm được công bố,” Baza loan tin, đồng thời bổ sung một bản đồ cho thấy đường vòng qua đường cao tốc Feodosia cũ.

Cháy kho đạn Nga ở Crimea.



"Người đứng đầu" Crimea do Moscow chỉ định chiếm đóng nói rằng họ muốn "sơ tán tạm thời" cư dân của 4 khu định cư khỏi khu vực tiếp giáp với sân tập, nơi sẽ ảnh hưởng đến hơn 2.000 người.

⚪ ---- Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm thứ Tư và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước cuộc gặp, Zelensky cho biết họ sẽ thảo luận về hợp tác an ninh, chính trị và kinh tế cũng như "công lý cho Ukraine. Mặc dù Ireland là một quốc gia trung lập, nhưng sự trung lập này không có nghĩa là thờ ơ và điều này rất quan trọng", Zelensky nói thêm.

Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với tổng thống Ukraine, Varadkar nhấn mạnh rằng Nga "không được phép thành công. Nếu Nga nghĩ rằng việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu sẽ làm nản lòng những người bạn của Ukraine, bao gồm cả Ireland, thì đó là sai lầm. Volodymyr Zelensky, chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết. Ukraine sẽ chiến thắng và Ukraine sẽ được xây dựng lại."

⚪ ---- Bộ Nông nghiệp Ukraine đã chia sẻ hôm thứ Tư rằng một phần "đáng kể" của cơ sở hạ tầng xuất cảng ngũ cốc đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Nga vào các cảng Chornomorsk và Odesa. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi viết trong một tuyên bố rằng theo ước tính, "sẽ mất ít nhất một năm để khôi phục hoàn toàn các vật thể bị hư hại", đồng thời nói thêm rằng chỉ riêng tại cảng Chornomorsk, đã có 60.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy.

Solskyi cho biết: “Cơ sở hạ tầng ngũ cốc của các thương nhân và hãng vận tải quốc tế và Ukraine Kernel, Viterra, CMA CGM Group bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông nhấn mạnh thêm rằng đây không chỉ là "hành động khủng bố chống lại Ukraine mà còn chống lại toàn thế giới." Bộ trưởng nhắc lại rằng nếu xuất cảng lương thực thất bại, "dân số của các nước nghèo nhất sẽ đứng trước bờ vực sống sót."

Sunny Nguyen

Thanh Tran

Bán chậm thê thảm, từ tháng 1/2023 tới giờ, chỉ có 128 xe VinFast đăng ký tại Hoa Kỳ.

TIN VN. Bến Tre: Người dân treo băng rôn chặn xe chở rác vì không chịu nổi ô nhiễm.

TIN VN. Nhiều doanh nghiệp TP.HCM tiếp tục không có đơn hàng để sản xuất.

TIN VN. Đến Việt Nam, chi sộp nhất là du khách từ: Philippines, Bỉ, Mỹ, Úc.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới tại Johannesburg, theo lời người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tiết lộ hôm thứ Tư. Thay vào đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ đại diện cho Nga. Người phát ngôn nói: "Tổng thống Ramaphosa tin tưởng rằng Hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công và kêu gọi quốc gia dành sự hiếu khách cần thiết cho nhiều đại biểu sẽ đến từ nhiều nơi trên lục địa và toàn cầu."Trong tình hình Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Putin, trên nguyên tắc Tổng thống Nga có thể sẽ bị bắt nếu bay tới Nam Phi. Tuy nhiên, Ramaphosa được cho là đã viết trong các tài liệu tòa án công bố hôm qua rằng "Nga đã nói rõ rằng việc bắt giữ tổng thống đương nhiệm của họ sẽ là một lời tuyên chiến" và rằng "việc mạo hiểm tham gia chiến tranh với Nga sẽ không phù hợp với hiến pháp của Nam Phi." Bây giờ thì ICC không cần thảo luận về lệnh bắt giữ, vì Putin sẽ không tham dự.⚪ ---- Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 18/7, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết Chính phủ Iran không công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine và ủng hộ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. "Chúng tôi tin tưởng vào sự toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia, bao gồm cả Ukraine, nên là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia, dựa trên luật pháp quốc tế", ông thêm rằng Tehran nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh "thông qua đối thoại chính trị".⚪ ---- Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Ukraine Anton Korynevych tuyên bố tại một cuộc họp báo ngày 18/7 rằng 38 quốc gia đã tham gia liên minh thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra các tội ác xâm lược Ukraine. Korynevych giải thích rằng liên minh này đang thảo luận các vấn đề khác nhau về việc tổ chức một tòa án để đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với tội ác xâm lược Ukraine. Korynevych cho biết liên minh cũng bao gồm một số tổ chức quốc tế và đã tổ chức một số cuộc họp.Vào ngày 9 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo Nhóm cốt lõi để thành lập một tòa án đặc biệt dành riêng cho tội ác xâm lược Ukraine, với sự tham dự của 37 quốc gia.⚪ ---- Nga "mong manh hơn nhiều" mà họ muốn thừa nhận, và chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến là hoàn toàn có thể xảy ra, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết vào ngày 18/7, theo Sky News đưa tin. Đồng thời, ông thừa nhận rằng NATO đã trải qua nhiều năm "trì trệ" và cuộc chiến ở Ukraine đã "hồi sinh" lại sức mạnh NATO. Ông nói thêm: "Sau năm 1991, NATO chỉ đơn giản là trì trệ... một bộ phận lớn dân số châu Âu sẽ ngạc nhiên khi biết rằng NATO là một liên minh nguyên tử".⚪ ---- Các phi công Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 ở Đan Mạch vào tháng 8 này, trước khi chuyển đến một trung tâm đào tạo ở Romania vào cuối năm 2024, theo lời Ray Piselli, Phó Chủ tịch Quan hệ Quốc tế của Lockheed Martin, cho biết vào ngày 17 tháng 7, theo báo cáo của Defense Romania.Chính phủ Romania sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng, trong khi Hoà Lan cung cấp máy bay F-16. Công ty Lockheed Martin sẽ giám sát việc đào tạo phi công thông qua nhà thầu phụ Draken International.⚪ ---- Liên Âu đã đạt được một thỏa thuận không chính thức về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt quân sự đối với Belarus, theo Politico đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn ba nhà ngoại giao của khối. Theo các nhà ngoại giao, gói này được thiết kế để phản ánh các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, với mục tiêu ngăn chặn các thành phần quân sự được cung cấp bất hợp pháp cho Nga thông qua lãnh thổ Belarus. Các hạn chế sẽ được áp dụng cho thiết bị chiến trường, với các bộ phận hàng không nằm trong lệnh cấm. Các nhà ngoại giao nói thêm rằng Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ gửi văn bản trừng phạt sớm nhất là vào thứ Tư, với các phó đại sứ Liên Âu dự kiến sẽ bật đèn xanh cho thỏa thuận trong tuần tới.⚪ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho rằng Bắc Hàn có thể đã bắn hai hỏa tiễn đạn đạo, theo truyền thông Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng lưu ý rằng cả hai hỏa tiễn dường như đã rơi xuống. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn trước đó cùng ngày tiết lộ rằng Bình Nhưỡng đã phóng thứ dường như là một hỏa tiễn đạn đạo về hướng Biển Đông (Biển Nhật Bản).⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã thông báo cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về người lính Mỹ "cố tình" vượt qua ranh giới quân sự từ Nam Hàn sang Bắc Hàn. Biden sẽ được cập nhật về bất kỳ diễn biến mới nào trong vụ này, bà nói với báo chí tại một cuộc họp ở Bạch Ốc, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã liên lạc với các đối tác Bắc Hàn của họ và chính quyền cũng đang nói chuyện với Thụy Điển và Nam Hàn về sự kiện này.CBS xác định người đàn ông vào Bắc Hàn là Binh nhì Travis King. King vừa được trả tự do từ một nhà tù ở Nam Hàn, nơi anh bị giam giữ vì tội hành hung. Các quan chức cho biết King sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật tiếp theo ở Mỹ và đã được quân cảnh đưa đến sân bay. Nhưng anh đã cố gắng tránh lên máy bay và tham gia một nhóm du lịch đến làng biên giới Panmunjom trong Khu vực An ninh Chung giữa Bắc và Nam Hàn, rồi bất ngờ bước vào Bắc Hàn.⚪ ---- Sẽ còn nóng hoài thôi. Sở thời tiết quốc gia (NSW) đã cảnh báo nhiệt độ sẽ lên quá cao cho đến thứ Bảy 22/7/2023 đối với các khu vực nội địa, sa mạc và núi với nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới ba con số. Theo NWS, nhiệt độ trên mức bình thường dự kiến sẽ kéo dài ít nhất vào đầu tuần tới do áp suất cao vẫn chiếm ưu thế trong khu vực. Nhiệt độ nóng nguy hiểm có thể quay trở lại vào cuối tuần này cho đến cuối tuần đối với các khu vực bên trong. Hôm Chủ nhật 16/7/2023, thị trấn Death Valley (Nam California) sẽ đạt đến nhiệt độ 128 độ F.Từ Nam California đến Nam Florida, gần 1/3 dân số Mỹ đang được khuyến cáo và cảnh báo về nhiệt độ cao ở tầm kỷ lục ảnh hưởng đến hàng triệu người. Thành phố Phoenix (Arizona) sẽ trải qua ngày thứ 18 với nhiệt độ ổn định từ 110 độ trở lên. Las Vegas (Nevada) đang nóng dưới nhiệt độ ba con số, nơi các phòng cấp cứu đang báo cáo sự gia tăng các bệnh và thương tích liên quan đến nhiệt.Trong khi đó, Quận Miami Dade (Florida) đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ đầu tiên, với nhiệt độ trong nước ven biển thường ở những nhiệt độ 80s tăng lên tầm nhiệt độ 90s. Noah Diffenbaugh, nhà khoa học khí hậu của Đại học Stanford, trên khắp thế giới, mọi người đang trải qua những ngày nóng nhất trong lịch sử được ghi lại và có khả năng phải trải qua nắng nóng gay gắt hơn thường xuyên hơn.⚪ ---- Bạn ăn tiệm thường xuyên, bây giờ sẽ nghe chữ mới "tipflation" -- "lạm phát tiền boa" - các tiệm ăn khuyến khích khách hàng để lại tiền boa cao hơn cho người phục vụ và nhân viên. Rồi xu hướng mới: tiệm ăn gài thêm tiền phí lặng lẽ vào hóa đơn. Các khoản phụ phí này, thường nằm trong khoảng từ 3% đến 5%, thường nhằm mục đích trang trải lạm phát cao hơn, chi phí chăm sóc sức khỏe của nhân viên hoặc phí xử lý thẻ tín dụng. Và để chắc chắn, tất cả các doanh nghiệp được quyền thu hồi chi phí hoạt động của họ.Kỳ lạ: nhiều tiệm đánh lừa khách hàng bằng cách giữ giá thực đơn thấp hơn, mặc dù tổng chi phí của một bữa ăn sẽ đắt hơn. Hơn nữa, khách hàng có thể không biết về các khoản phí bổ sung cho đến khi kết thúc bữa ăn, khi hóa đơn đến. Nói một cách nhẹ nhàng, đó là một hành vi kinh doanh kém lương thiện.Hội Tiệm ăn Quốc gia (National Restaurant Assn.) cho biết khoảng 15% nhà hàng hiện ghi các khoản phí này vào hóa đơn. Người ta ước tính rằng có hơn 1 triệu nhà hàng ở Hoa Kỳ, vì vậy chúng tôi đang nói về ít nhất 150.000 nhà hàng hiện đang nâng giá bằng cách chèn tiền boa vào hóa đơn. Và tỷ lệ phần trăm có khả năng tăng lên. Bên Châu Âu có luật rõ ràng hơn: luật yêu cầu doanh nghiệp phải tính tất cả các loại thuế và phí vào bảng giá menu và vào giá ghi nơi hóa đơn. Như vậy, không có gì bất ngờ tại máy tính tiền tại tiệm ăn Châu Âu.⚪ ---- Các công viên quốc gia của California rất hùng vĩ, nhưng cũng là nơi nhiều người đi lạc. Từ những cây sequoias cao chót vót trong Công viên Quốc gia Sequoia đến những vùng đất khô cằn của Thung lũng Death Valley và tất cả các công viên ở giữa, tuyệt vời là California.Tuy nhiên, hàng ngàn người được thông báo mất tích tại các công viên quốc gia trên khắp đất nước, trong đó có hàng trăm trường hợp ở California. Kể từ năm 2013, chính quyền ở một số công viên được ghé thăm nhiều nhất ở California đã đáp ứng hơn 1.500 báo cáo về những người mất tích, theo dữ liệu mà Nexstar có được thông qua yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin. Trong số những trường hợp đó, phần lớn — hơn 1.100 người mất tích — ở trong hai công viên quốc gia được ghé thăm nhiều nhất ở California, công viên quốc gia Yosemite và Sequoia & Kings Canyon.Mặc dù các con số có vẻ rõ ràng, nhưng phần lớn các trường hợp đều có kết thúc êm đẹp, dựa trên dữ liệu được cung cấp cho Nexstar. Hơn 300 trường hợp bao gồm những người đi bộ đường dài hoặc những du khách khác bị báo cáo quá hạn, nghĩa là họ đã không quay lại hoặc liên hệ với bên khác khi họ đã nói rằng họ sẽ làm.Đối với nhiều trường hợp trong số này, các quan chức công viên đã báo cáo rằng các cá nhân “tự giải quyết” mà không cần sự trợ giúp của đội cứu hộ, được đội cứu hộ xác định vị trí hoặc đơn giản là quên thông báo cho bạn bè hoặc gia đình của họ rằng họ đã ra ngoài cánh rừng bình an. Dĩ nhiên, cũng có vài người đã chết, và vài người khác vẫn chưa được tìm thấy.⚪ ----, viên chức Trường Trung học Dracut, Massachusetts, đang bị điều tra vì có thể đã “liên hệ không phù hợp” với một học sinh trong trường. Cảnh sát Sunny Nguyen đã bị cho nghỉ hành chính có hưởng lương cho đến khi có kết luận điều tra, theo một tuyên bố chung hôm thứ Hai từ Cảnh sát Dracut và Trường Công lập Dracut. Không rõ Nguyen sẽ vắng mặt bao lâu.Thông cáo báo chí cho biết Trường Công lập Drawut đang hợp tác với cảnh sát. Không có chi tiết khác được cung cấp. Nguyen gia nhập sở vào tháng 5 năm 2019, trước đây từng là nhân viên cải huấn tại Văn phòng Cảnh sát thị trấn Middlesex và là nhân viên an ninh cho Bệnh viện Đa khoa Lowell, Bệnh viện HealthAlliance và Oracle, theo hồ sơ LinkedIn của anh ấy, hồ sơ này đã bị gỡ xuống sau đó vào Thứ Hai. Nguyen đã tốt nghiệp UMass Lowell và Lowell Catholic High School.Tại trường trung học Dracut, Nguyen gần đây đã tham gia Best Buddies, một chương trình ghép cặp học sinh với các bạn cùng lớp bị khuyết tật thông qua các hoạt động khác nhau. Nguyen đã cho những người tham gia Best Buddies đi tham quan Sở cảnh sát Drawut vào tháng 10/2022, theo những bức ảnh được chia sẻ trên trang Facebook của sở.⚪ ---- Colorado:, 47 tuổi, đã bị truy tố với nhiều trọng tội sau khi bị cáo buộc lợi dụng một người lớn tuổi. Văn phòng của Denver DA đã thông báo hôm thứ Hai rằng Thanh Tran đã bị bắt cách đây một tuần. Vào tháng 6, một điều tra viên ngân hàng tại Westerra Credit Union lần đầu tiên báo cảnh sát Denver về hoạt động gian lận có thể xảy ra.Các nhà điều tra nói rằng nạn nhân đã gặp Tran qua nhà thờ của họ. Họ nói rằng Tran đã yêu cầu nạn nhân ký vào chi phiếu và sau đó anh ta điền số tiền. Các ghi chú trên chi phiếu cho biết chúng dành cho làm vườn và làm hàng rào mới. Tổng cộng, họ nói rằng anh ta đã đánh cắp gần 140.000 đô la. Tran dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án Denver vào ngày 26 tháng 7.⚪ ---- NextShark:Công ty sản xuất xe hơi Việt Nam VinFast đang gặp khó khăn tại Hoa Kỳ do số lượng đăng ký xe mới quá thấp. Trích dẫn dữ liệu từ Experian, Auto News cho biết VinFast chỉ nhận được một đăng ký trong tháng 2/2023, tiếp theo là 16 xe vào tháng 3/2023, rồi 66 xe đăng ký trong tháng 4/2023, và 45 xe đăng ký vào tháng 5/2023, đánh dấu tổng số 128 xe đăng ký kể từ tháng 1/2023.Công ty xe hơi Việt Nam được cho là xếp thứ 22/25 trong danh sách đăng ký xe điện của Experian, vẫn đánh bại Jaguar, GMC và Mazda. Diễn biến mới nhất có vẻ không khả quan đối với công ty sản xuất xe Việt Nam, vì VinFast đã nhập 3.000 xe điện (EV) vào Bắc Mỹ, trong đó 999 chiếc xe được gửi từ tháng 11/2022 và đến vào tháng 12/2022 để chuẩn bị cho màn ra mắt của công ty Vinfast tại Mỹ.Số lượng đăng ký thấp xuất hiện ngay cả sau khi VinFast tuyên bố vào tháng 1 rằng họ sẽ giảm giá 6.500 USD cho VF 8 City Edition. Công ty cuối cùng cũng đã thông báo rằng những người mua đầu tiên của họ ở Hoa Kỳ sẽ nhận được giá thuê giảm trước khi việc giao hàng bắt đầu vào tháng 3/2023.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Ngày 19-7, hàng chục người dân tập trung tại đường dẫn vào bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) treo băng rôn để phản đối bãi rác gây ô nhiễm, đồng thời không cho xe chở rác đưa rác vào bãi xử lý. Bà Trương Thị Nhẹ (70 tuổi, ở ấp 6, xã An Hiệp, huyện Ba Tri) cho biết những ngày qua thực sự rất kinh khủng với người dân địa phương vì vừa phải chịu đựng mùi hôi thối từ bãi rác, vừa bị nước từ bãi rác chảy tràn ra kênh mương. Bà Nhẹ cho hay do gia đình khó khăn nên không đủ tiền để kéo nước máy vào xài mà chỉ xài nước kênh. Tuy nhiên gần đây nước kênh bị ô nhiễm trầm trọng khiến bà không còn nguồn nước nào để sử dụng.⚪ ----Theo Báo Dân Việt. Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn tiếp tục không có đơn hàng trong khi đơn hàng từ thị trường thế giới giảm dần. Tình trạng này được dự báo có thể kéo dài đến hết năm 2023. Thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại tại TP.HCM nửa đầu năm 2023, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp tại TP.HCM đang đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng giá nguyên vật liệu tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp… Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu tại TP.HCM ghi nhận mức giảm khá sâu. Ước tính, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 19,42 tỷ USD, giảm 22,4% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 25,55 tỷ USD, giảm 24,2% so cùng kỳ.⚪ ----Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Những du khách "sộp" nhất, chi tiêu mạnh tay nhất khi đến Việt Nam là các du khách đến từ Philippines. Theo Tổng Cục Thống kê, các du khác đến từ quốc đảo này đã tăng gấp đôi chi phí khi du lịch tại Việt Nam. Từ mức 1.124,7 USD năm 2017 đã lên mức 2.257,8 USD trong năm 2019. Tiếp đến là du khách đến từ Bỉ (1.995,3 USD), Hoa Kỳ (1.709,7 USD) và Australian (1.146,5 USD). Chi tiêu ít nhất khi đi lịch Việt Nam theo công bố của Tổng Cục Thống kê là du khách Campuchia với 734,9 USD. Du khách đến từ Campuchia đã giảm chi tiêu 7% so với năm 2017. Tiếp đến là du khách Indonesia 804,9 USD nhưng lại tăng đến gần 30% mức chi tiêu trung bình so với năm 2017. Du khách Hàn Quốc giảm từ mức 896,7 USD xuống còn 838,4 USD.⚪ ---- HỎI 1: Chiến đấu cơ và xe tăng Hoa Kỳ nằm sẵn ở phía Tây Thái Bình Dương?ĐÁP 1: Đúng thế, tại Palau. Tổng thống Palau tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đang “kích hoạt lại” các đường băng Palau do Nhật Bản xây dựng trong Thế chiến II, sau khi được hỏi tại một sự kiện phát biểu hôm thứ Hai (17 tháng 7) liệu Hoa Kỳ có toàn quyền tiếp cận đất nước của ông ta nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Cộng Hòa Palau là quốc đảo ở phía Tây Thái Bình Dương, giữa 3 nước Úc, Philippines và Indonesia.Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr. xác nhận rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ có toàn quyền tiếp cận Palau theo các điều khoản của thỏa thuận liên kết tự do giữa hai nước. Ông nói: “Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ có khả năng đến và sử dụng các cảng, sân bay của chúng tôi, thiết lập các căn cứ, nếu họ cần.

Ông Whipps cho biết Palau có ba đường băng và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang mở rộng một trong số đó, trong khi hai đường băng còn lại đã có thể tiếp nhận những chiếc C130, một loại máy bay vận tải được quân đội Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi. “Đây đều là những đường băng mà người Nhật đã sử dụng, vì vậy về cơ bản họ chỉ đang kích hoạt lại chúng,” Whipps nói.

Whipps cũng mô tả Con đường nhỏ gọn, một con đường công cộng do Hoa Kỳ xây dựng bao quanh toàn bộ hòn đảo chính của Palau, được xây dựng cho mục đích quân sự. “Một trong những thông số kỹ thuật... là nó có thể chứa xe tăng M1. Những cây cầu phải có khả năng đáp ứng điều đó,” Whipps nói.

“Vì vậy, tôi nghĩ đó là ý định, và bạn có thể thấy từ những gì người Nhật đã có trong Thế chiến II tầm quan trọng của Palau về mặt chiến lược đối với kiểu thế trận và an ninh này,” ông nói. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện (quân sự) là để răn đe, hoặc như (cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald) Reagan sẽ nói, 'đó là hòa bình thông qua sức mạnh'," ông nói thêm. Whipps tuyên bố Palau coi trọng mối quan hệ với Đài Loan và Palau hiểu vai trò của mình trong việc tăng cường an ninh, điều mà ông tin rằng sẽ thúc đẩy hòa bình.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4947649

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 57% dân Anh nói Anh rút khỏi Liên Âu là sai lầm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Tỷ lệ người Anh cho rằng Brexit là một sai lầm đã đạt mức cao kỷ lục mới trong tháng này, một cuộc khảo sát từ công ty thăm dò ý kiến YouGov cho thấy. YouGov cho biết hôm thứ Ba rằng với rất ít lợi ích kinh tế mang lại cho cuộc bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu vào tháng 6 năm 2016, có tới 57% người Anh cho rằng quyết định này là sai so với 32% cho rằng quyết định đó là đúng.

https://www.aljazeera.com/news/2023/7/18/number-of-britons-regretting-brexit-hits-new-record-high-survey

