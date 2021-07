Những Giá Trị Của Đảng Cộng Hòa Và Cộng Đồng Gốc Việt - Bài 3: Chống Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang Và Chủng Ngừa Covid-19

Ảnh: CDC



Vào ngày 25/06/2021, trong buổi họp báo khai trương Trung Tâm Cộng Đồng Gốc Á ở vùng Little Saigon Quận Cam, bà Ronna McDaniel- Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Quốc Gia RNA- đã giải thích với phóng viên báo Người Việt về việc mở văn phòng này rằng theo bà, suy nghĩ của cộng đồng gốc Việt cùng chí hướng với giá trị của đảng Cộng Hòa.

Có thật vậy không?



Trong những ngày qua, khi Hoa Kỳ cùng thế giới lo lắng theo dõi sự lây lan nhanh chóng của covid-19 chủng mới Delta, người Mỹ lại tiếp tục chứng kiến hai kiểu phản ứng trái ngược của hai đảng Dân Chủ & Cộng Hòa. Các chính trị gia Dân Chủ muốn đẩy mạnh hơn việc tiêm chủng vaccine covid-19 và trở lại với qui định bắt buộc mang khẩu trang, trong khi phía Cộng Hòa phản đối việc bắt buộc tiêm chủng và đeo khẩu trang. Sự mâu thuẫn này đã có từ năm ngoái 2020, mà nổi bật nhất là những tuyên bố thường xuyên trái ngược của cựu tổng thống Trump và bác sĩ Anthony Fauci về vấn đề phòng chống dịch. Sự thất bại trong việc đối phó với đại dịch covid-19 được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến ông Trump thất cử.



Có thể lấy một vài thí dụ cụ thể về những diễn biến mới nhất:

- Vào ngày Thứ Tư 28 tháng 7, nhiều cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu đeo khẩu trang tại các tòa nhà liên bang ở các ổ dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc cho biết tất cả nhân viên và du khách, cho dù đã tiêm vaccine hay chưa, đều phải mang khẩu trang bên trong các tòa nhà liên bang ở những ổ dịch.

- Cũng vào ngày 28/07, chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cho biết việc đeo khẩu trang là bắt buộc tại phòng họp Hạ Viện. Chỉ 1 ngày sau đó (29/07), 40 dân biểu Cộng Hòa đã biểu tình chống lại lệnh này, dẫn đầu là nữ dân biểu cực hữu Marjorie Taylor Green và dân biểu Matt Gaetz.

- Cũng trong hôm 29/7, Thống đốc Texas Greg Abbott đã ban hành lệnh hành pháp, tái khẳng định sự phản đối của ông đối với các quy định bắt buộc đeo khẩu trang, tiêm vaccine; đồng thời sẽ phạt tiền đối với những viên chức hay doanh nghiệp địa phương áp dụng qui định buộc đeo khẩu trang hoặc tiêm vaccine covid. Ông Abbott cho biết sắc lệnh nhấn mạnh việc phụ thuộc vào trách nhiệm cá nhân thay vì những mệnh lệnh từ chính phủ.

- Tại Quận Cam Nam Cali, vào ngày 29/07, trên facebook của mình, nữ dân biểu Cộng Hòa địa hạt 48 Michelle Steel đã viết rằng những công dân Mỹ nào muốn được chích ngừa covid-19 thì sẽ tự nguyện làm điều này. Theo bà, những quyết định y tế về covid-19 phải dựa trên khoa học, trong khi Cơ Quan Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) chưa đưa ra những dữ liệu cho qui định mới về việc buộc đeo khẩu trang.

- Cũng tại Quận Cam, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã bị chính những cử tri Cộng Hòa chống lại việc tiêm chủng vaccine buông những lời lẽ miệt thị mang tính kỳ thị chủng tộc, trong buổi họp ngày 27/07 về nỗ lực của Quận Cam ngăn chận sự bùng phát mới của covid chủng delta. Một người tham dự tự nhận mình là Tyler Durden đã nói với ông Andrew Đỗ rằng: “Ông đến đất nước của tôi, và ông hành động giống như một ký sinh trùng cộng sản. Yêu cầu ông hãy “xéo” trở về lại Việt Nam! (I ask you to go to the f. of Vietnam!)”. Một người khác thì nói rằng “Ông đã nói về việc chạy thoát cộng sản sáng nay, tại sao ông mang theo cộng sản tới Quận Cam?...”. Điều trớ trêu là ở chỗ câu nói “go back to your country…” của cựu tổng thống Trump đã được chuyển cụ thể thành “go back to Vietnam” giành cho một chính khách gốc Việt đảng Cộng Hòa! Thêm nữa, những chính trị gia Cộng Hòa Quận Cam thường xuyên gọi những đối thủ Dân Chủ là cộng sản, nay lại bị chính cử tri Cộng Hòa chụp mũ lại!



Trở lại với “giá trị Cộng Hòa”, dễ dàng nhận ra luận cứ quan trọng nhất để những vị dân cử Cộng Hòa chống lại lệnh bắt buộc đeo khẩu trang là quyền tự do cá nhân của người dân Mỹ. Một trong những nguyên tắc căn bản của đảng Cộng là bảo vệ tối đa quyền tự do cá nhân, và không muốn chính quyền ra những qui định hạn chế những quyền tự do đó. Trách nhiệm, nhận thức của từng cá nhân sẽ quyết định người dân có đeo khẩu trang, chích ngừa covid hay không, chứ không phải là mệnh lệnh từ chính quyền. Họ xem việc buộc đeo khẩu trang, chích ngừa là biểu hiện của chuyên chế. Ở trong thế giới các nước tự do, có lẽ người Mỹ là dân tộc có được nhiều quyền tự do nhất, khó có quốc gia nào sánh kịp.



Khi bà Michelle Steel cho rằng CDC “chưa có cơ sở khoa học” cho việc buộc đeo khẩu trang, có lẽ bà chưa đọc rất nhiều các nghiên cứu, chứng cứ của các chuyên gia y tế Hoa Kỳ và thế giới về vấn đề này. Bác sĩ Fauci đã từng làm việc qua nhiều đời tổng thống cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Những chuyên viên làm việc trong các cơ quan y tế Hoa Kỳ đa phần là những nhà khoa học trong lĩnh vực sức khỏe, chắc không làm việc vì đảng phái mà vì sức khỏe của người dân. Nếu những tuyên bố của họ không phải là “cơ sở khoa học”, thì ý kiến của cá nhân nào sẽ đáng tin hơn?



Trên bình diện thế giới, hầu hết các quốc gia phát triển khác đều có những qui định bắt buộc đeo khẩu trang đối với người dân khi dịch bệnh covid-19 bùng phát. Cũng có những cuộc biểu tình chống đeo khẩu trang ở Úc, Châu Âu… nhưng không nhiều và ồn ào như ở Mỹ.



Cộng đồng người Việt ở Mỹ nhìn vấn đề giữa quyền tự do cá nhân và qui định bắt buộc đeo khẩu trang ra sao? Dĩ nhiên là tùy quan điểm của từng cá nhân. Thí dụ, giới trẻ thì thường thích được sống tự do theo ý mình, trong khi các bậc phụ huynh gốc Việt thường thích con cái biết vâng lời. Người Việt, cũng như một số các dân tộc Á Đông khác có truyền thống sống theo tinh thần kỷ luật, khuôn phép từ trong gia đình, đến nhà trường, cũng như ngoài xã hội. Con cái phải biết vâng lời cha mẹ; học sinh phải biết nghe theo thầy cô, tuân thủ kỷ luật nhà trường; còn người dân thì phải thượng tôn pháp luật… Sang Mỹ từ một quốc gia độc tài cộng sản, người Việt rất trân quí những quyền tự do cá nhân có được ở xứ tự do, nhưng có nhiều người tôn trọng những luật lệ của chính phủ Hoa Kỳ, vì tin rằng đây là một chính quyền có nền tảng dân chủ vững chắc, không độc tài chuyên chế như CSVN. Có lẽ vì vậy, mà người Việt ở vùng Little Saigon đã tôn trọng khá tốt các qui định như đeo khẩu trang, dãn khoảng cách xã hội trong suốt mùa đại dịch vừa qua.

Cộng đồng người Việt cũng được ghi nhận có tỉ lệ chích ngừa cao. Nhiều người Việt ở Mỹ tiếc ngẩn ngơ khi nghe tin hàng trăm ngàn liều vaccine ở những tiểu bang Cộng Hòa có nguy cơ phải bỏ đi vì hết hạn sử dụng, lý do là vì nhiều người dân ở đây không muốn chích ngừa covid-19. Trong những ngày qua, khi tình hình dịch bệnh đang tăng mạnh báo động, gây bất ổn trầm trọng đời sống người dân Việt, nếu những lô vaccine này được cung cấp cho Việt Nam, thì có lẽ người dân Việt trong nước sẽ không đắn đo lựa chọn như ở Mỹ…



Dân Việt