- Dân chủ Hạ viện cảnh báo: Ủy ban Cộng Hòa đã thông qua dự luật cắt ngân sách giáo dục và y tế, sẽ sa thải 220.000 giáo viên - Cựu công tố viên Glenn Kirschner: Biện lý Willis sẽ truy tố Trump và 1 tá người khác trước giữa tháng 8/2023.

QUẬN CAM (VB-15/7/2023) ⚪ ---- Hiệp hội các công ty sản xuất xe hơi Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết thương vụ bán xe hơi thường (không phải xe dùng cho kỹ nghệ) do các thương hiệu nội địa sản xuất đã tăng 22,4% trong nửa đầu năm so với nửa đầu năm 2022. Tổng cộng 5,9 triệu xe hơi do Trung Quốc sản xuất đã được bán trong năm. nửa đầu năm 2023, chiếm 53,1% tổng thương vụ bán xe tại Trung Quốc.

Trong tháng 6, các hãng xe hơi trong nước bán được nhiều xe hơn 21,2% so với cùng tháng năm ngoái, tương đương khoảng 1,21 triệu chiếc. Thương vụ tháng 6 của các thương hiệu Trung Quốc chiếm 53,1% tổng thương vụ bán xe hơi, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

⚪ ---- Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại cơ sở của Dow Chemical Co. ở Plaquemine, Louisiana. Lệnh trú ẩn tại chỗ đã được ban hành trong nửa dặm xung quanh nhà máy sau khi đám cháy bùng phát. Hiện không có thương vong nào được biết và các quan chức của Dow Chemical cho biết tất cả các công nhân đều bình an, theo kiểm danh mới nhất.

Brett Stassi, Cảnh sát trưởng Thị trấn Giáo xứ Iberville Parish, cho biết đã có sáu vụ nổ, với các nhân chứng nói với đài truyền hình WBRZ rằng "sóng chấn động được cảm nhận từ cách xa hàng dặm, kể cả ở các khu vực của thành phố Baton Rouge." Nguyên nhân nôp3 nhà máy hiện chưa rõ.

⚪ ---- Ít nhất một người bị thương và 125 ngôi nhà bị hư hại ở phía nam Ottawa, Canada, sau khi những cơn bão dữ dội sinh ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cơn bão hôm thứ Năm cũng đã gây ra hàng nghìn vụ mất điện trên khắp các vùng của Ontario và miền nam Quebec. Kim Ayotte, tổng giám đốc dịch vụ khẩn cấp và bảo vệ của Thành phố Ottawa, cho biết một cư dân bị thương nhẹ, Global News đưa tin.

Ngoài thiệt hại, cơn bão hôm thứ Năm đã gây ra hàng nghìn vụ mất điện trên khắp các vùng của Ontario và miền nam Quebec. Kim Ayotte, tổng giám đốc dịch vụ khẩn cấp và bảo vệ của Thành phố Ottawa, cho biết một cư dân bị thương nhẹ, Global News đưa tin.

⚪ ---- Theo một cựu công tố viên, Donald Trump có thể sẽ sớm dính vào một "vụ truy tố về âm mưu quy mô lớn" từ tiểu bang Georgia với cáo buộc cố gắng lật ngược cuộc bầu cử ở đó và có thể có hàng chục bị cáo tham gia cùng Trump. Cựu công tố viên Glenn Kirschner đã xuất hiện trên MSNBC để thảo luận về cuộc điều tra và vụ án hình sự của Trump, đồng thời được hỏi về những rắc rối pháp lý của Trump ở Georgia. Có thông tin cho rằng công tố viên ở đó, Fani Willis, sắp ra quyết định buộc tội.

Kirschner lưu ý rằng ông đã mong đợi một vụ truy tố lớn từ Biện lý Willis, có lẽ sẽ truy tố khoảng một chục người, vì những hành động mà Willis đã thực hiện trước tháng này: "Tôi tin rằng Biện lý quận Fani Willis có thể sẽ truy tố một vụ án âm mưu lớn khi Willis làm một việc thực sự bất thường. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó được thực hiện với tư cách là một công tố viên. Willis đã gửi một lá thư cho các thẩm phán của Quận Fulton, Tòa án quận Fulton, nói rằng chúng tôi trân trọng yêu cầu quý vị không xét xử trong hai tuần vào tháng 8. Tuần ngày 7 và 14 tháng 8, và xin quý vị không tổ chức phiên điều trần trực tiếp nào trong suốt hai tuần đó. Đó là một yêu cầu đáng kinh ngạc của một công tố viên đối với tòa án, vui lòng thu dọn sổ ghi chép của tòa, dọn dẹp các bộ bài. Suy luận thực sự duy nhất là Willis biết rõ rằng Willis sẽ đưa ra một bản cáo trạng âm mưu lớn có thể sẽ bao gồm, theo một trong những bồi thẩm viên đã trả lời một số cuộc phỏng vấn sau khi đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt kết thúc công việc của mình, có lẽ hàng tá người bị truy tố. Biện lý Willis sẽ cần hai tuần đó để đưa tất cả các bị cáo đó ra trước tòa để truy tố. Đó là lần ra tòa đầu tiên của họ. Sẽ mất thời gian và Biện lý Willis đã yêu cầu các thẩm phán dọn sạch các bộ bài [trên bàn Thẩm phán] của họ trong hai tuần tháng 8 để Willis có thể làm điều đó."

⚪ ---- Đảng Cộng hòa sẽ gắn bó với Trump vào năm 2024 ngay cả khi Trump bị tòa kết án trọng tội? Các chuyên gia đã nói chuyện với The Guardian cho rằng có thể Cộng Hòa sẽ tìm cách rút lại việc đưa Trump trở thành ứng cử viên nếu Trump trở thành một tội phạm bị kết án trước cuộc bầu cử năm 2024. Giáo sư lịch sử Đại học Hoa Kỳ Allan Lichtman nói rằng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) có thể chỉ cần bỏ phiếu loại bỏ Trump khỏi tấm vé nếu Trump bị kết án, điều này sẽ mở ra cơ hội cho một ứng cử viên khác như Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Nhà khoa học chính trị Jacob Nieheisel của Đại học Buffalo đã không đi xa đến mức dự đoán RNC sẽ trừng phạt Trump, mặc dù ông đã nói rằng một bản án trọng tội chắc chắn sẽ là tin không vui đối với Cộng Hòa, mặc dù thực tế là những người ủng hộ Trump sẽ "tăng gấp đôi" về sự ủng hộ của họ dành cho Trump. "Trung bình, vụ bê bối không giúp được gì," anh nói. "Rắc rối pháp lý không giúp được gì." Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Trump có chấp nhận một cách duyên dáng kết quả như vậy hay sẽ khởi động một vị trí độc lập ngoài Cộng Hòa.

⚪ ---- Các Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện cảnh báo rằng 220.000 giáo viên có thể mất việc nếu dự luật do một tiểu ban phân bổ ngân sách do Cộng hòa kiểm soát tiến hành vào thứ Sáu trở thành luật. Dự thảo luật tài trợ cho Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giáo dục và các Cơ quan Liên quan (the Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies Funding Bill) cho năm tài chính sắp tới đòi cắt giảm tổng cộng gần 64 tỷ đô la, một đề xuất mà Dân chủ cho rằng "làm giảm hỗ trợ cho trẻ em ở các trường tiểu học K-12 và mầm non giáo dục" và "bỏ rơi sinh viên đại học và người lao động có thu nhập thấp đang cố gắng cải thiện cuộc sống của họ thông qua giáo dục đại học hoặc đào tạo nghề."

Cơ quan phi lợi nhuận Committee for Education Funding (CEF) nói rằng đề xuất của Cộng hòa sẽ tác động đến "hầu hết tất cả" các chương trình giáo dục, ảnh hưởng đến tài trợ cho giáo viên, hỗ trợ sinh viên, v.v. Dự luật, một trong số hàng chục biện pháp phân bổ mà Quốc hội đang tìm cách thông qua vào cuối tháng 9/2023, sẽ đưa ngân sách của Bộ Giáo dục xuống dưới mức năm 2006, theo CEF.

Dân biểu Rosa DeLauro (D-Conn.), Đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, cho biết hôm thứ Sáu rằng "chúng ta đang chứng kiến một cuộc tấn công trên diện rộng vào giáo dục công lập sẽ gây chấn động cho mọi gia đình Mỹ. Nếu để họ [Cộng Hòa] tự lo liệu, Đảng Cộng hòa sẽ vui vẻ đưa nền giáo dục công xuống nghĩa địa.” (ám chỉ, Cộng Hòa ám trợ nền giáo dục tư doanh)

Dự Luật Cộng Hòa sẽ cắt giảm gần 15 tỷ đô la tài trợ Title I (tài trợ liên bang giúp các trường khu xóm nghèo) cho các cơ quan giáo dục địa phương phục vụ trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp so với mức của năm tài chính 2023. Các đảng viên Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Phân bổ ngân sách cho biết việc cắt giảm quy mô lớn "có thể buộc toàn quốc cắt giảm 220.000 giáo viên khỏi các lớp học phục vụ học sinh có thu nhập thấp" trong bối cảnh thiếu giáo viên.

Luật này cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn việc tài trợ cho một số chương trình của Bộ Giáo dục, bao gồm Vừa học vừa làm của Liên bang, Trợ cấp Cơ hội Giáo dục Bổ sung của Liên bang, Khu dân cư Hứa hẹn và Phương tiện Tiếp cận Chăm sóc Trẻ em dành cho Phụ huynh trong Trường học. "Nói nhẹ nhất thì là, rất đáng xấu hổ," Dân biểu Barbara Lee (D-Calif.) đã tweet để đáp lại biện pháp của Cộng Hòa.

Ngoài ra, dự luật sẽ gây ra những cắt giảm lớn đối với các chương trình và cơ quan nghiên cứu y tế, sức khỏe và lao động, cắt giảm Occupational Safety and Health Administration (Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp) 95 triệu đô la, Job Corps 1,8 tỷ đô la, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (National Institutes of Health) 2,8 tỷ đô la và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) bằng 1,6 tỷ đô la.

Dự luật sẽ xóa sổ tài trợ cho Firearm Injury and Mortality Prevention Research (Nghiên cứu phòng chống thương tích và tử vong do súng) của CDC. Đã có ít nhất 377 vụ xả súng hàng loạt trên khắp nước Mỹ trong năm nay.

Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (AFT: American Federation of Teachers), bày tỏ sự phẫn nộ đối với biện pháp tài trợ Cộng Hòa "cắt giảm sâu đối với các chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và công nhân" trong khi giảm thuế cho đại công ty. AFT viết: "Đồng thời, một ủy ban khác do Cộng Hòa lãnh đạo đang thúc đẩy các dự luật để mở rộng cắt giảm thuế cho người giàu", công đoàn viết, đề cập đến Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện, gần đây đã phê duyệt gói cắt giảm thuế sẽ mang lại lợi ích không tương xứng cho các tập đoàn lớn và 1% cao nhất Hoa Kỳ.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thể để "chính quyền kém cỏi" của Tổng thống Joe Biden dẫn Hoa Kỳ đến sự bùng nổ Thế chiến III. Trump viết bài đăng trên Truth Social của mình trong khi bình luận về quyết định của Biden trao quyền cho Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho lực lượng dự bị của đất nước hỗ trợ các hoạt động ở châu Âu.

"Mới tuần trước, Biden đã gây sốc khi thừa nhận rằng kho vũ khí của chúng ta đã cạn kiệt nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ sắp hết đạn dược. Giờ đây, chúng ta thấy hàng ngũ ngày càng mỏng đến mức quân dự bị buộc phải hỗ trợ chính sách tai hại của Biden ở châu Âu, trong khi biên giới của chính chúng ta vẫn không được bảo vệ," Trump nhấn mạnh. (ghi nhận: ý của Trump là Nga và Trung Quốc đòi gì, Mỹ nên nhắm mắt cho luôn. Hệt như Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Tự do thương mãi xuyên Thái bình dương TPP hồi năm 2017.)

⚪ ---- Các luật sư của ứng cử viên thống đốc thất bại Kari Lake, và của cựu Dân biểu Arizona Mark Finchem đã được lệnh tòa phải trả 122.200 đô la để trang trải các khoản phí pháp lý của Quận Maricopa, theo một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào thứ Sáu. Lake và Finchem đã đệ đơn kiện vào năm 2022 khi họ lần lượt tranh cử chức thống đốc và Bộ trưởng Hành chánh, yêu cầu cấm sử dụng máy bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Cặp đôi này muốn các quan chức bầu cử yêu cầu các lá phiếu bằng giấy phải được đếm bằng tay và máy móc khai báo sai sự thật sẽ tạo ra kết quả không chính xác.

Đáp lại, Quận Maricopa lập luận rằng Lake và Finchem đã vi phạm luật khi “theo đuổi các tuyên bố nhảm nhí về hiến pháp,” theo Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John J. Tuchi đã viết trong lệnh hôm thứ Sáu. Tuchi đã hủy bỏ vụ kiện và chấp nhận yêu cầu của quận về các biện pháp trừng phạt đối với các luật sư.

Giờ đây, các luật sư Kurt Olsen, Andrew Parker và Alan Dershowitz sẽ phải thanh toán hóa đơn. Lake đã nhiều lần từ chối chấp nhận việc cô thua Thống đốc đảng Dân chủ Katie Hobbs và đang bị một quan chức bầu cử hàng đầu của Arizona kiện vì tội phỉ báng.

⚪ ---- TQ hăm dọa ASEAN: cấm liên minh quân sự kiểu NATO. Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) hôm thứ Bảy cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ "phiên bản châu Á-Thái Bình Dương của NATO" và TQ không muốn tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang hoặc đối đầu, theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân hoa xã.

Ông phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đưa ra đề xuất của Trung Quốc về bảo vệ an ninh khu vực, nói rằng đề xuất đó phải dựa trên "sự tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và lợi ích chung". Ông kêu gọi các quốc gia ASEAN tuân thủ các thỏa thuận khu vực, bao gồm "the 1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia" (Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á năm 1976), đồng thời tăng hợp tác trong "các lĩnh vực ít nhạy cảm hơn" như một cách để thúc đẩy lòng tin lẫn nhau và "truyền sức sống mới vào các biện pháp xây dựng lòng tin" và ngoại giao phòng ngừa.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết Nga sẽ cử lực lượng hải quân và không quân tham gia cuộc tập trận chung phía Bắc năm 2023, theo Global Times. Các cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Biển Nhật Bản và cũng sẽ bao gồm cả Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Bắc của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.Bộ trên cho biết các cuộc tập trận được thiết kế để "nâng cao hơn nữa khả năng phối hợp của quân đội hai nước và củng cố khả năng của họ trong việc cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, cũng như đối phó với các thách thức an ninh khác nhau". Ngày chính xác của cuộc tập trận không được thông báo.⚪ ---- Gần 130 tòa nhà nhiều tầng, 22 ngôi nhà riêng, 24 cơ sở giáo dục và 7 cơ sở y tế ở Kryvyi Rih đã bị hư hại trong một cuộc tấn công hỏa tiễn ào ạt của quân Nga trong đêm 14 tháng 7, theo lời Oleksandr Vilkul, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng của Kryvyi Rih, đã viết vào sáng ngày 15/7/2023 qua Telegram.Vilkul nói rằng 6 máy bay không người lái (UAV) của Ngaù đã bị phòng không Ukraine bắn rớt trên bầu trời Dnipropetrovsk Oblast vào đêm ngày 14/7, nhưng nhiều UAV khác đã bắn trúng nhiều mục tiêu.Kiểm tra bởi ủy ban đánh giá, cho thấy thiệt hại sau từ cuộc không kích xảy ra trong đêm ở Kryvyi Rih: 127 tòa nhà nhiều tầng (), 22 nhà riêng, 24 cơ sở giáo dục, 7 cơ sở y tế, đứt các đường dây tải điện, cấp nước.⚪ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm thứ Bảy cáo buộc Hoa Kỳ lợi dụng tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vì lợi ích của mình, theo thông tấn TASS. Nhận xét của Rudenko được đưa ra để đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yoel, trong đó gợi ý rằng Seoul có thể xem xét triển khai hoặc phát triển vũ khí nguyên tử của riêng Nam Hàn. "Người Mỹ đang tích cực lợi dụng tình hình căng thẳng xung quanh Bán đảo Triều Tiên để xây dựng tiềm lực quân sự của họ trong khu vực", ông Rudenko nói.⚪ ---- Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine hôm thứ Bảy và bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Chuyến thăm diễn ra sau chuyến đi ba ngày theo kế hoạch của ông tới Ba Lan trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, bao gồm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Yoon dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi kết thúc chuyến thăm quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.⚪ ---- Tổng tư lệnh Quân Lực Ukraine Valerii Zaluzhnyi cam kết sẽ giải phóng Crimea khỏi sự chiếm đóng của Nga, ngay cả khi một số đối tác phương Tây của Ukraine không ủng hộ quyết định này, theo Zaluzhnyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post hôm 14/7.Theo The Washington Post, một số quan chức phương Tây bày tỏ quan ngại riêng về cách nhà độc tài Nga Vladimir Putin sẽ phản ứng nếu quân Ukraine tiến vào Crimea. Zaluzhnyi nói: “Ngay khi tôi có phương tiện, tôi sẽ làm điều gì đó. Tôi không quan tâm - sẽ không ai ngăn cản tôi."Tổng tư lệnh cũng sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Ukraine, vì phương Tây luôn khẳng định rằng các thiết bị quân sự mà họ cung cấp không được sử dụng để tấn công Nga.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang xem xét từ chức vào mùa thu này, theo tờ Times đưa tin. Ông đã giữ vị trí này từ năm 2019 và đi đầu trong việc Anh quốc hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh.Báo cáo cho rằng Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang xem xét cải tổ nội các vào mùa thu "khi ông ấy cố gắng thiết lập lại chính phủ của mình trước cuộc bầu cử tiếp theo." Wallace gần đây đã bác bỏ khả năng thay thế Jens Stoltenberg làm người đứng đầu NATO trong bối cảnh Hoa Kỳ và Pháp bị cho là miễn cưỡng ủng hộ ông cho công việc này.⚪ ---- Hạ viện đã thông qua dự luật cho phép chi tiêu quốc phòng hàng năm 886 tỷ đô la vào thứ Sáu với số phiếu 219-210. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA: National Defense Authorization Act), được đưa ra bỏ phiếu tại hạ viện trong tuần này, đã nhận được phản ứng dữ dội từ đảng Dân chủ khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa sửa đổi luật nhằm hạn chế chính sách đi lại phá thai của Pentagon và giảm tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe của quân đội chuyển giới.“NDAA này giúp tăng lương rất cần thiết cho các quân nhân... đồng thời tiết kiệm cho người nộp thuế hàng tỷ đô la và thực hiện các khoản đầu tư quan trọng để đảm bảo đất nước của chúng ta bảo vệ lợi ích của chúng ta trước ĐCSTQ,” Dân biểu Mike Flood của Nebraska cho biết. Dự Luật sẽ cần phải được Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát phê chuẩn.⚪ ---- Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Sáu một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng khung pháp lý về trí tuệ nhân tạo (AI) vì các công ty riêng lẻ không nên hoàn toàn linh hoạt để "quyết định những gì họ muốn làm"."Có rất nhiều việc phải làm với sự an toàn của AI và với sự hợp tác của ngành... Quan điểm của tôi về sự an toàn là cố gắng làm cho nó gây tò mò và tìm kiếm sự thật tối đa," Musk nói trong bài phát biểu mở đầu về cuộc thảo luận trên Twitter Spaces xoay quanh phần giới thiệu của doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của mình, nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo "phát triển" dựa trên phương pháp này là con đường "an toàn nhất".Trong vài tháng qua, Musk đã liên tục kêu gọi quy định về trí tuệ nhân tạo để tránh kết quả "thảm khốc", nhấn mạnh rằng AI tiên tiến có thể gây ra "rủi ro" cho công chúng.⚪ ---- Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hợp tác với chính phủ Costa Rica về chất bán dẫn khi Hoa Kỳ cố gắng đa dạng hóa và phát triển quan hệ đối tác chip của mình. Bộ Ngoại giao cho biết bước đầu tiên sẽ bao gồm đánh giá về sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn hiện tại của Costa Rica, khung pháp lý cũng như nhu cầu về lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng, sau đó sẽ tác động đến hướng hợp tác trong tương lai.Sự hợp tác song phương bắt nguồn từ Đạo luật CHIPS có chữ ký của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cung cấp cho Bộ Ngoại giao 100 triệu đô la mỗi năm trong 5 năm để mở rộng sản xuất chất bán dẫn toàn cầu và đảm bảo chuỗi cung ứng.⚪ ---- Một cuốc xe Uber tốn vài chục ngàn đôla... cho tới vài ngày sau. Cặp cư dân thị trấn Riverside -- Douglas Ordonez và Dominique Adams -- kỷ niệm 5 năm ngày cưới bằng việc đổi mới lời thề trong một kỳ nghỉ bình dị, nhưng khoản lệ phí một cuốc xe Uber tốn gần 30.000 đô la khiến họ rỗng túi khi ở nước ngoài. Mọi chuyện bắt đầu khi cô Adams ở Costa Rica và gọi một chiếc Uber đến sân bay để cô có thể bay tới Guatemala gặp chồng mình.“Tôi đã bắt một chiếc Uber, mọi thứ đều ổn, tôi không đắn đo suy nghĩ về điều đó,” Adams nói với KTLA trong một cuộc phỏng vấn. Adams cho biết ngay khi cô bước vào sân bay ở Costa Rica, chồng cô đã gọi cho cô nói rằng thẻ tín dụng của anh bị từ chối. “Anh ấy đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của chúng tôi và thấy 1 khoản phí Uber gần 30.000 đô la, và cả hai chúng tôi đều la lên kiểu như 'Cái quái gì vậy? Chúng ta thậm chí phải làm gì?'”Những gì được cho là khoản phí ₡30.000 đồng bạc Costa Rican Colones - tương đương với hơn 55 đô la Mỹ một chút - đã được tính dưới dạng khoản phí 30.000 đô la Mỹ. Không có tiền, cặp đôi phải hoãn việc đổi mới lời thề. “Ngân hàng đang đổ lỗi cho Uber và Uber đang đổ lỗi cho ngân hàng,” Adams nói.“Chúng tôi đã liên tục gọi điện cho ngân hàng để yêu cầu điều chỉnh," Adams nói. Cặp vợ chồng cho biết phải mất 4 ngày để khoản phí được hoàn lại cho đúng.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một phần thưởng lên tới 50.000 đô la đang được trao cho ai cho thông tin để bắt một số tên cướp đã chĩa súng vào một người vận chuyển Bưu điện ở North Hollywood. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 7 gần 5522 Đại lộ Vineland, đối diện trường trung học East Valley High School, theo một bản tin của Bưu điện USPS.Hình ảnh giám sát do dịch vụ kiểm tra bưu chính công bố cho thấy một trong những nghi phạm đang chĩa súng vào người đưa thư. Nghi phạm đó được mô tả là một nam giới Da đen, khoảng 25-35 tuổi, cao từ 5 foot 11 inch đến 6 foot 2 inch, mặc áo hoodie đen, quần jean đen và đi giày thể thao tối màu.Nghi phạm thứ hai đeo khẩu trang màu trắng, áo len có mũ trùm đầu màu xám, quần jean sẫm màu và giày thể thao màu trắng. Một nghi phạm thứ ba, không có mô tả, là người lái chiếc BMW màu đen, có thể là chiếc SUV X6 2019 có vành màu đen. Bất kỳ ai có thể nhận ra hai nghi phạm hoặc chiếc xe đều được khuyến khích liên hệ với Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ theo số 877-876-2455, nói “Law Enforcement” và số hồ sơ tham chiếu 4074202.⚪ ---- Quận Cam:, 27 tuổi ở Garden Grove, đã bị truy tố hôm thứ Sáu vì tấn công một phụ nữ bằng dao. Anh Duy Phan bị buộc tội cố ý giết người, giam người, đe dọa hình sự, trộm cắp và tấn công bằng vũ khí chết người, tất cả đều là trọng tội. Cảnh sát được gọi lúc 1:22 chiều. Cảnh sát cho biết hôm thứ Tư tới dãy nhà 12500 trên Phố Lorna về vụ tấn công. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy nạn nhân với nhiều vết dao trên cơ thể và vết thương ở cổ. Các nhà điều tra cho biết điều đó cho thấy cô đã bị bóp cổ, cảnh sát cáo buộc.Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng Phan, một người quen của cô, đã tự ý vào căn hộ của cô và khi họ cãi nhau, anh ta rút dao ra và dọa đâm cô, cảnh sát cho biết. Người phụ nữ cho biết khi cô định rời khỏi nhà, Phan đã kéo cô vào trong, vòng tay qua cổ cô và liên tục lao dao vào cô, cảnh sát cho biết. Cuối cùng, y để người phụ nữ đi và y bỏ trốn, theo cảnh sát. Cảnh sát đã theo dõi Phan ở Westminster và đã bắt giữ y.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Theo lời cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chiếc cặp số trong vụ "chuyến bay giải cứu" chứa 450.000 USD; nhưng khi chuyển đến tay cựu trưởng phòng thuộc Bộ Công an, người này khai rằng nó chỉ là 4 chai rượu vang.⚪ ----Theo Báo Quốc Hội TV. Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe để phân loại đi học, làm việc và các công việc cần yêu cầu riêng về sức khỏe như: lái xe, lái máy bay, lái tàu hỏa và tàu biển… Trong đó, dự thảo đưa quy định chung về sức khỏe với nhân viên hàng không là chỉ số khối cơ thể (BMI) lớn hơn hoặc bằng 18 và nhỏ hơn 30; chỉ số vòng ngực trung bình từ 50% trở lên so với chiều cao. BMI của một người tính theo công thức: trọng lượng cơ thể (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét). Với người trưởng thành, BMI dưới 18 là thiếu cân, lớn hơn 23 được coi là thừa cân, từ trên 30 là béo phì độ 2. Với tiếp viên hàng không, nam cần cao từ 1,62m trở lên, nặng từ 52kg trở lên; nữ cần cao từ 1,58m và nặng từ 45kg trở lên. Như vậy, nếu quy định vòng ngực phải bằng từ 50% chiều cao cơ thể trở lên, điều đó có nghĩa: nữ tiếp viên hàng không cần có số đo vòng 1 từ 79cm trở lên, đối với nam là 81cm. Nữ phi công cần có số đo vòng 1 từ 79cm trở lên, đối với nam là 82,5cm.⚪ ----. Theo báo Thương Trường. Nhiều loại kháng sinh phổ biến như Cefuroxim, Cefixim, Cefodoxim… vừa bị phát hiện làm giả nhãn mác nhập khẩu và sản xuất tại Đức. Đáng nói, cơ quan chức năng cũng không tìm thấy công ty nhập khẩu như địa chỉ đăng ký trên bao bì thuốc. Ngày 14/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát hiện trên thị trường hàng loạt thuốc làm giả nhãn mác. Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện không hề có Công ty TNHH Rotex Việt Nam nào đăng ký kinh doanh tại trụ sở: ô số 22 LK 07 Khu đô thị Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đứng tên Đinh Ngọc Cường là đại diện công ty. Cục Quản lý Dược khẳng định cũng chưa cấp bất kỳ giấy đăng ký lưu hành thuốc nào cho công ty TNHH Rotex Việt Nam. Được biết, các thuốc nói trên là dòng thuốc kháng sinh; thuốc điều trị dạ dày, thực quản; thuốc trị nấm...⚪ ---- HỎI 1: Quyền lực mềm: Mỹ đè bẹp Nga, Biden đè bẹp Trump?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây trên 23 quốc gia cho thấy phần lớn những người được hỏi có quan điểm thuận lợi về Hoa Kỳ. Phát hiện này cho thấy rằng quyền lực mềm của Hoa Kỳ—ảnh hưởng phi cưỡng chế, chẳng hạn như sức hấp dẫn về văn hóa và kinh tế—vẫn còn mạnh mẽ.Bản khảo sát 2023 Global Attitudes Survey (Khảo sát Thái độ Toàn cầu năm 2023) của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy trung bình 59% số người được hỏi có quan điểm thuận lợi về Hoa Kỳ, so với 30% có quan điểm không thuận lợi. Tại 20 quốc gia, quan điểm về Hoa Kỳ đã được cải thiện kể từ năm 2019; chỉ ở Ý và Hungary họ đã giảm, trong khi không có dữ liệu năm 2019 cho Úc. Cuộc khảo sát năm 2023 cho thấy chỉ Hungary có đa số (51%) có quan điểm không thiện cảm với Mỹ.Thái độ tích cực đối với Mỹ đặc biệt phổ biến ở Ba Lan (93%), Israel (87%) và Nam Hàn (79%). Báo cáo của Pew lưu ý rằng quan điểm tích cực của người Ba Lan đối với Mỹ, NATO và Liên Âu đã tăng lên sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga. Đồng thời, quan điểm của Ba Lan về Nga trở nên tiêu cực hơn rõ rệt. Người dân Ba Lan rõ ràng đang chọn phương Tây thay vì Nga.Thông thường, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa quan điểm toàn cầu về Hoa Kỳ và nhận thức toàn cầu về tổng thống Mỹ. Điều này tiếp tục đúng trong cuộc khảo sát năm 2023, cho thấy trung bình 54% số người được hỏi ở 23 quốc gia bày tỏ sự tin tưởng vào Biden, so với 39% tỏ ra không tin tưởng vào ông.Cuộc khảo sát cũng cho thấy Biden vào năm 2023 được yêu thích hơn Donald Trump vào năm 2019 ở tất cả các quốc gia ngoại trừ Hungary (không có dữ liệu năm 2019 cho Úc). Ở nhiều quốc gia, Biden nổi tiếng hơn đáng kể so với Trump. Ví dụ: 13% người Đức bày tỏ tin tưởng vào Trump vào năm 2019, trong khi 67% bày tỏ tin tưởng vào Biden vào năm 2023.Hungary là ngoại lệ duy nhất, vì 33% người Hungary tin tưởng vào Trump vào năm 2019 nhưng chỉ 19% bày tỏ tin tưởng vào Biden.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Y phí là lý do đa số người Mỹ hoãn khám bệnh định kỳ?ĐÁP 2: Đúng thế. Chi phí là yếu tố lớn nhất đằng sau lý do tại sao đa số người Mỹ trì hoãn chăm sóc y tế. Một cuộc khảo sát gần đây cho biết hơn một nửa (58%) người Mỹ có việc làm đã trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe định kỳ trong ba năm qua vì những lo ngại về chi phí.Ngoài ra, 69% những người ngừng chăm sóc do các rào cản về chi phí và bảo hiểm, mắc ba bệnh mãn tính trở lên, so với 51% không mắc bệnh nào, theo khảo sát của Viện Integrated Benefits Institute.Chi tiết: