Trump kinh hoàng vì cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Meadows khai hết với công tố: một số đồng minh của Trump ám chỉ Mark Meadows là "chuột" (Trong giới Mafia, chuột là người ra khai với cảnh sát).

- Phe Trump kinh hoàng vì cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Meadows khai hết với công tố, gọi Meadows là "chuột"

- Trump nói trên Fox News hứa ủng hộ án từ hình với kẻ buôn ma túy, bị nhắc rằng chính Trump đã ân xá cho bà trùm buôn ma túy Alice Johnson trước khi Trump rời Bạch Ốc.

- Tổng thống Joe Biden: tự hào vì Hunter Biden

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy chỉ trích Bộ Tư pháp nhẹ tay với Hunter trong khi McCarthy tiên đoán Trump sẽ vào tù.

- Trump chỉ trích thỏa thuận do Hunter Biden ký với các công tố viên, nhẹ như giấy phạt giao thông

- Kinh thánh trở lại kệ sách thư viện 1 khu học chánh phía bắc Utah

- Tòa án Mỹ phán có tội đối với 3 người Mỹ hoạt động cho tình báo TQ để cưỡng bức hồi hương người tỵ nạn bị TQ truy nã

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: tương lai địa chính trị của Ngac đang được xác định vào thời điểm này (ám chỉ: không trả đất cho Ukraine)

- Ngoại trưởng Đức: Ukraine sẽ trở thành thành viên Liên Âu

- Bộ Ngoại giao TQ phản đối Biden vì nói Tập Cận Bình là nhà độc tài.

- Putin: tăng sức mạnh quân sự là ưu tiên, sẽ củng cố vũ khí nguyên tử trên bộ, trên không, trên biển

- Mỹ: sẽ cấp cho Ukraine gói trợ giúp trị giá 1,3 tỷ đô la để nền kinh tế Ukraine phục hồi hậu chiến

- Bộ Quốc phòng Nga: bắn rớt 3 phi cơ không người lái của Ukraine trên bầu trời Moscow.

- Ukraine pháo kích vào các khu vực do Nga kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk

- Thủ tướng Anh: cho vay hỗ trợ tái thiết Ukraine với số tiền 3 tỷ USD trong 3 năm tới

- Zelensky: quân Ukraine đang ngăn chặn quân Nga tiến lên

- Thống kê học sinh 13 tuổi: giảm 9 điểm so với năm học 2019-2020, điểm môn toán và đọc đã suy giảm

- Elon Musk đã gặp Thủ tướng Ấn Độ, hứa tăng đầu tư vào Ấn Độ

- Mất thu nhập là lý do số một khiến người dân California trở thành người vô gia cư

- RFA: Ba luật sư bào chữa trong vụ Tịnh thất Bồng lai sang Mỹ: Các đồng nghiệp "vừa mừng vừa lo".

- TIN VN. Nam thừa nữ thiếu: năm 2050, dân số VN sẽ có 4,3 triệu nam nhiều hơn nữ.

- TIN VN. Tạm dừng hoạt động 2 hãng taxi gian lận giá gấp 10 lần ở Tân Sơn Nhất.

- HỎI 1: Y tế phòng ngừa đề nghị tuổi 19-64 phải khám thường xuyên về rối loạn tâm thần? ĐÁP 1: Chuyên gia Mỹ nói thế.

- HỎI 2: Tới 2/3 dân Mỹ nói khi ăn vặt, muốn ăn trái cây? ĐAP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/6/2023) ⚪ ---- Theo tin của AP, Kinh thánh sẽ trở lại kệ sách tại một khu học chánh phía bắc Utah, nơi đã gây ra sự phản đối kịch liệt sau khi học khu cấm Kinh Thánh trong các thư viện ở các trường trung học cơ sở và tiểu học vào tháng trước vì có nhiều đoạn văn mô tả về bạo lực, tình dục, loạn luân... Các quan chức của Học khu Davis cho biết tại một cuộc họp hội đồng hôm thứ Ba rằng học khu đã xác định Kinh Thánh là văn bản thiêng liêng phù hợp với mọi lứa tuổi cho tất cả các thư viện của học khu.

Khi cho phép học sinh tiếp cận Kinh thánh bất kể cấp lớp của họ, hội đồng đã đứng về phía 70 người đã nộp đơn kháng cáo sau khi nó bị cấm vào tháng trước. “Dựa trên đánh giá của họ về các tiêu chuẩn cộng đồng, ủy ban kháng cáo đã xác định rằng Kinh thánh có giá trị quan trọng, nghiêm túc đối với trẻ vị thành niên, vượt xa nội dung bạo lực hoặc thô tục mà nó chứa,” ủy ban viết trong một quyết định được công bố cùng với tài liệu của hội đồng trường.

⚪ ---- Trump kinh hoàng vì cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Meadows khai hết với công tố. Một bản tin mới của báo Rolling Stone tiết lộ một số đồng minh của Donald Trump đang bắt đầu đề cập đến cựu chánh văn phòng Mark Meadows bằng cách sử dụng biểu tượng cảm xúc chuột trong tin nhắn văn bản. (ghi chú: [rat] 'chuột' là tiếng lóng của Mafia để chỉ một thành viên trở mặt, ra đ8ầu thú và khai với cảnh sát.)

Một tuyên bố từ luật sư của Meadows hồi đầu tháng này khiến nhiều người tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là người trung thành với Trump đang lật tẩy TRump để tự cứu mình hay không. “Không bình luận về việc ông Meadows có làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn hay trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác hay không, ông Meadows đã duy trì cam kết nói sự thật khi ông có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy,” luật sư của Meadows cho biết trong bản tuyên bố ngắn.

Một số đồng minh của Trump nghĩ rằng đó là một cách để nói rằng Meadows đang cùng với các công tố viên của Jack Smith điều tra sự liên quan của Trump trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, mặc dù những người khác trong quỹ đạo trực tiếp của cựu tổng thống đang thúc giục ông đừng hoảng sợ.

Hai người có kiến ​​thức trực tiếp nói với Rolling Stone rằng có những người thân cận với Trump đang cố gắng "trấn an ông ấy rằng, ít nhất là bây giờ, ông ấy không nên đọc quá nhiều về sự im lặng của Meadows."

"Bất chấp tất cả những tin đồn đang lan truyền, những cá nhân này đã nói với Trump rằng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Meadows đang hợp tác chính thức và ông ấy có thể chỉ đơn giản là làm theo lời khuyên của các luật sư để giữ kín, trả lời các câu hỏi của liên bang khi ông ấy phải cho đến khi cuộc điều tra của luật sư đặc biệt diễn ra", báo cáo viết.

Những người quan tâm đến tuyên bố của Meadows "đã đề cập đến Meadows một cách mỉa mai bằng cách sử dụng biểu tượng cảm xúc chuột trong các cuộc trò chuyện riêng tư của họ", một ảnh chụp màn hình được gửi tới Rolling Stone tiết lộ.

⚪ ---- Trump trong một cuộc phỏng vấn của Fox News đã ủng hộ áp dụng án tử hình đối với những kẻ buôn bán ma túy, ngay cả khi người dẫn chương trình Bret Baier chỉ ra rằng chính sách này sẽ áp dụng cho Alice Johnson, một phụ nữ mà Trump đã ân xá và đưa lên 1 quảng cáo trong một quảng cáo Super Bowl chovận động bầu cử năm 2020 của Trump.

Trump nói với Baier rằng ông tin rằng đất nước phải ban hành các hình phạt mạnh mẽ hơn đối với những kẻ buôn bán ma túy để giảm tội phạm, bao gồm cả án tử hình. Để bảo vệ thành tích tội phạm của chính mình, vốn đã được xem xét kỹ lưỡng trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024, Trump cho biết quyền ân xá của ông chủ yếu tập trung vào những người phạm tội bất bạo động.

Trump trích dẫn trường hợp của Johnson, người được giảm án vào năm 2018. Johnson đang thụ án tù chung thân từ năm 1996 với các cáo buộc bắt nguồn từ phân phối cocaine và rửa tiền. Johnson sau đó đã được giới thiệu trong một quảng cáo Super Bowl quảng bá công việc của Trump về cải cách tư pháp hình sự.

“Nhưng cô ấy sẽ bị giết theo kế hoạch của anh,” Baier lưu ý.

"Huh?" Trump đã trả lời.

“Là một tay buôn ma túy,” Baier trả lời.

"Không không không. Oh, dưới đó? Nó sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng,” Trump nói thêm.

Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, Trump đề nghị Johnson sẽ không phạm tội tương tự nếu mối đe dọa về án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu cô.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba bày tỏ sự ủng hộ đối với con trai ông, Hunter Biden, sau khi Hunter đạt được thỏa thuận với các công tố viên và nhận tội đối với ba cáo buộc liên bang. "Tôi rất tự hào về con trai mình", Biden nói với các phóng viên đã đặt câu hỏi cho ông về vấn đề này trong cuộc họp về trí tuệ nhân tạo với các nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở San Francisco. Hunter Biden hôm nay đã nhận tội liên quan đến thuế và sở hữu súng, trong khi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa gọi diễn biến này là một "thỏa thuận ngọt ngào" và nhẹ như một "giấy phạt vi cảnh về xe cộ."

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm thứ Ba đã chỉ trích Bộ Tư pháp vì đã trao cho Hunter, con trai của Tổng thống Joe Biden, một "thỏa thuận ngọt ngào" bằng cách được cho là đã đạt được thỏa thuận về việc Hunter nhận tội đối với ba cáo buộc liên bang. “Nếu bạn là đối thủ chính trị hàng đầu của Biden, Bộ Tư Pháp sẽ cố gắng tống bạn vào tù,” McCarthy đã tweet, dường như ám chỉ đến vụ kiện liên bang chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Và như thế, McCarthy thú nhận rằng tội của Trump kể như hết đỡ, sẽ phải vào tù.

⚪ ---- Trump cũng chỉ trích thỏa thuận do Hunter Biden, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ký với các công tố viên, nói rằng nó phản ánh tình trạng tham nhũng trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. "Họ đưa cho Hunter một giấy phạt giao thông và dọn sạch mọi thứ," Trump nói với Fox News Digital, tiếp tục gọi chuyện này là "một sự ô nhục đối với hệ thống... một sự ô nhục đối với nước Mỹ." Trump cũng coi tình hình chung là "không công bằng" khi Trump phải đối mặt với các cáo buộc liên bang vì đã tự mình trộm và giấu các tài liệu mật.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm thứ Tư cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra một bình luận "cực kỳ lố bịch" và "vô trách nhiệm" khi ám chỉ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà độc tài. Bà nói với các phóng viên, theo AFP, những nhận xét này mâu thuẫn với thực tế và vi phạm các chuẩn mực ngoại giao cũng như "phẩm giá chính trị" của Trung Quốc. Mao nhấn mạnh, Bắc Kinh coi những lời nói của Biden là một "sự khiêu khích chính trị công khai".

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm thứ Tư khẳng định rằng Nga sẽ làm mọi cách để đảm bảo chủ quyền và an ninh quân sự của đất nước mình. Phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục quân sự của Nga, Shoygu lập luận rằng tương lai địa chính trị của đất nước đang được xác định vào thời điểm này.

"Tập thể phương Tây đã phát động một cuộc chiến thực sự chống lại Nga, một lần nữa cố gắng hết sức để phá vỡ nó. Các biện pháp trừng phạt vô tận đang được áp đặt, tình trạng bất ổn và xung đột quân sự đang được kích động ở các quốc gia láng giềng, và chế độ Kiev đang được cung cấp hỗ trợ quân sự khổng lồ ... Ban lãnh đạo đất nước có thể chắc chắn rằng các lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ làm mọi cách để đảm bảo an ninh quân sự và chủ quyền của đất nước," Shoygu nhấn mạnh. (Ông ám chỉ, lãnh thổ Nga bao gồm các vùng vừa mới chiếm của Ukraine.)

⚪ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã nhận xét hôm thứ Tư trong Hội nghị Phục hồi Ukraine ở London rằng Ukraine "cuối cùng sẽ trở thành thành viên của Liên Âu", điều này càng khiến khối này hỗ trợ nước này đẩy lùi hoạt động quân sự của Nga.

"Đó là lý do tại sao quá trình gia nhập Liên Âu của Ukraine sẽ là trọng tâm đặc biệt tại Hội nghị Phục hồi vào năm tới sẽ được tổ chức tại Đức - để biến việc phục hồi trở thành một nỗ lực thực sự của châu Âu," Baerbock nói. "Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Ukraine về tài chính, chính trị và vũ khí. Chúng tôi muốn Ukraine chiến thắng cuộc chiến này – và giành được hòa bình." Ngoài ra, Baerbock tuyên bố Đức sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 381 triệu euro vào năm 2023.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư tuyên bố rằng việc tăng cường quân đội của đất nước là vô cùng quan trọng và Nga sẽ nỗ lực để tạo ra công nghệ vũ khí tiên tiến, tập trung vào vũ khí nguyên tử.

"Tăng cường sức mạnh quân đội vẫn là ưu tiên hàng đầu", nhà lãnh đạo giải thích, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow sẽ "tiếp tục phát triển bộ ba [mặt trận] nguyên tử (nuclear triad)" trong nỗ lực đạt được sự cân bằng giữa các cường quốc thế giới. Ông cũng tuyên bố sẽ sản xuất xe bọc thép thế hệ mới, hệ thống tác chiến và phòng không.

RFA: Ba luật sư bào chữa trong vụ Tịnh thất Bồng lai sang Mỹ: Các đồng nghiệp "vừa mừng vừa lo".

TIN VN. Tạm dừng hoạt động 2 hãng taxi gian lận giá gấp 10 lần ở Tân Sơn Nhất.

TIN VN. Nam thừa nữ thiếu: năm 2050, dân số VN sẽ có 4,3 triệu nam nhiều hơn nữ.

Bộ ba nguyên tử là một cấu trúc lực lượng quân sự bao gồm ba thành phần: hỏa tiễn nguyên tử phóng từ đất liền, tàu ngầm trang bị hỏa tiễn nguyên tử và máy bay chiến lược mang bom nguyên tử và hỏa tiễn.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine gói trợ giúp trị giá 1,3 tỷ đô la để giúp nền kinh tế Ukraine phục hồi sau hoạt động quân sự của Nga. "Chúng tôi sẽ đầu tư 520 triệu đô la để giúp Ukraine đại tu mạng lưới năng lượng của mình," Blinken tuyên bố tại Hội nghị Phục hồi Ukraine ở London.Trước đó tại hội nghị, trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tuyên bố thành lập Hiệp ước Doanh nghiệp Ukraine, một thỏa thuận mà theo lời của ông, hơn 400 doanh nghiệp từ 38 quốc gia đã ký kết, đồng ý đầu tư vào Ukraine sau chiến tranh. .⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ hôm thứ Tư rằng quân đội Ukraine đã phát động một "cuộc tấn công khủng bố" bằng máy bay không người lái trên không vào khu vực Moscow. Ba phương tiện bay không người lái đã bị rơi sau khi các lực lượng Nga vô hiệu hóa chúng bằng cách sử dụng "chiến tranh điện tử", Bộ cho biết thêm rằng không có thương vong hoặc thiệt hại. Thống đốc khu vực Moscow Andrey Vorobyov tuyên bố trước đó trong ngày rằng hai máy bay không người lái đã rơi gần các nhà kho địa phương của quân đội Nga.⚪ ---- Ukraine hôm Chủ nhật đã tiến hành pháo kích vào các khu vực do Nga kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, phái đoàn của DPR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát Chung (JCCC) thông báo. Quân đội Ukraine được cho là đã bắn 3 quả đạn từ dàn phóng rocket đa nòng (MLRS) tại quận Voroshilovsky của Donetsk.⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ công bố khoản vay hỗ trợ tái thiết Ukraine với số tiền 3 tỷ USD trong 3 năm tới, theo văn phòng của ông cho biết. Ông dự kiến sẽ công bố quyết định tại Hội nghị quốc tế phục hồi Ukraine bắt đầu vào thứ Tư, nhằm giúp Kiev đảm bảo các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới.Chính phủ Anh cũng sẽ cam kết 20 triệu bảng (25,527,300.00 USD) cho quỹ tái thiết và 250 triệu bảng (319 triệu USD) cho phát triển. "Cùng với các đồng minh của chúng tôi, chúng tôi sẽ duy trì sự hỗ trợ của mình cho phòng thủ và phản công của Ukraine, và chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine miễn là họ tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc chiến này," Sunak sẽ phát biểu tại hội nghị.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba nói rằng quân Ukraine đang ngăn chặn quân Nga tiến lên, rằng "những kẻ chiếm đóng không có và sẽ không có cơ hội ở lại. Giờ đây, những người lính của chúng tôi ở miền Nam và miền Đông đang rất tích cực tiêu diệt kẻ thù, làm sạch Ukraine về mặt vật chất." Ông cũng cáo buộc Nga tấn công các nhân viên cứu hộ đang làm việc tại vùng Kherson bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau vụ vỡ đập Kakhovka.⚪ ---- Tòa án Hoa Kỳ đã phát hiện 3 cá nhân phạm tội âm mưu thực hiện hành vi do thám và theo quấy nhiễu xuyên qua nhiều tiểu bang vào thứ Ba trong một vụ án liên quan đến một hoạt động bị cáo buộc của Bắc Kinh nhằm cưỡng bách hồi hương một người Trung Quốc đang bị TQ truy nã hiện đang cư trú ở New Jersey.Cựu cảnh sát New York Michael McMahon, cùng với hai người mang hộ chiếu Trung Quốc, Zhu Yong và Zheng Congying, đều là cư dân Hoa Kỳ, đã bị bồi thẩm đoàn kết tội vì liên quan đến việc xác định vị trí của Xu Jin, một cựu quan chức nhà nước Vũ Hán, người bị Trung Quốc buộc tội hối lộ .Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố Bắc Kinh đã khởi xướng chiến dịch được gọi là "Chiến dịch Săn cáo" để buộc các cá nhân bị nhắm mục tiêu phải trở về Trung Quốc. Phán quyết được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn cân nhắc trong hai ngày và các bị cáo đang phải đối mặt với hàng chục năm tù giam sau quyết định trong vụ án.⚪ ---- Theo National Assessment of Educational Progress (Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia - NAEP), điểm môn toán và đọc đã suy giảm: Điểm toán trung bình của học sinh 13 tuổi đã giảm 9 điểm so với năm học 2019-2020 so với năm học hiện tại, theo NAEP's Nation's Report Card. Điểm đọc trung bình giảm 4 điểm so với cùng thời điểm.Điểm trung bình của học sinh 13 tuổi trong môn đọc đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2004 — và môn toán kể từ năm 1990. Nhưng đối với những học sinh có thành tích kém nhất, điểm môn toán được lùi về năm 1978, trong khi môn đọc đã giảm xuống mức từng thấy trước năm 1971 .Về môn toán, điểm số của hầu hết các nhóm chủng tộc trong đại dịch đã giảm từ 6 điểm đến 20 điểm, ngoại trừ học sinh Mỹ gốc Á không thấy sự khác biệt có thể đo lường được về mặt thống kê nhưng vẫn có mức giảm nhẹ.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc. Elon Musk đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm của ông Modi tới Hoa Kỳ. Musk cho biết Modi đang "thúc đẩy chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào Ấn Độ, đó là điều chúng tôi dự định làm, chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm ra thời điểm thích hợp."Musk cho biết ông là một "fan" của Modi, người "thực sự muốn làm những điều đúng đắn cho Ấn Độ". Musk nói thêm rằng Musk cũng hy vọng sẽ mang internet vệ tinh Starlink đến Ấn Độ, do công ty SpaceX của Musk điều hành và đang "dự kiến" lên kế hoạch đến thăm Ấn Độ vào năm tới.⚪ ---- Mất thu nhập là lý do số một khiến người dân California trở thành người vô gia cư – và đại đa số họ nói rằng khoản trợ cấp ít nhất là 300 đô la một tháng có thể giúp họ không phải ra đường. Đó là theo một nghiên cứu mới của UC San Francisco cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về cuộc khủng hoảng vô gia cư ở California.Trong sáu tháng trước khi trở thành vô gia cư, những người dân California được khảo sát có thu nhập trung bình chỉ $960 một tháng. Theo Zillow, giá thuê trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ ở California cao gần gấp 3 lần. Và mặc dù những người tham gia khảo sát đã liệt kê vô số lý do khiến họ mất nhà cửa, nhưng nhiều người viện dẫn việc mất hoặc giảm thu nhập hơn bất kỳ lý do nào khác.Các tác giả của nghiên cứu cho biết những phát hiện nêu bật ý tưởng rằng tiền, hơn cả nghiện ngập, sức khỏe tâm thần, quyết định sai lầm hoặc các yếu tố khác, là nguyên nhân chính - và là giải pháp tiềm năng cho - tình trạng vô gia cư.⚪ ----Theo tin Đài Á Châu Tự Do. Một số luật sư và người bất đồng chính kiến ở trong nước cho rằng, việc ba luật sư trong nhóm bào chữa cho những người trong Tịnh thất Bồng lai sang Hoa Kỳ là một sự thiệt thòi cho phong trào dân chủ trong nước, trong khi có một số người khác lại có ý kiến trái ngược. Ba luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, và Đào Kim Lân thuộc nhóm luật sư bảo vệ cho Tịnh thất Bồng lai (sau đổi tên là Thiền am Bên bờ vũ trụ) trong vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ” đến Mỹ trong tháng 6, theo nguồn tin của RFA. Vào đầu tháng hai năm nay, cả năm luật sư bị Công an tỉnh Long An triệu tập nhiều lần để làm việc về tin báo tội phạm của Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Bộ Công an cho rằng một số luật sư trợ giúp pháp lý cho Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu vi phạm Điều 331 của Bộ luật Hình sự khi công bố các tình tiết, bình luận cũng như các khiếu nại của họ về vụ án lên mạng xã hội Youtube và Facebook. Sau khi ba trong số năm luật sư từ chối đến làm việc theo giấy triệu tập, ngày 11/6/2023, Công an Long An đăng thông báo truy tìm họ. Vào ngày 19/6, hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng xác nhận đã đến bờ đông của nước Mỹ ba ngày trước đó, trong khi luật sư Đào Kim Lân nói với VOA rằng ông đang ở một nơi "rất an toàn" và đang sắp xếp chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới.⚪ ----Theo Zingnews. 2 hãng Cheap taxi và Saigontourist taxi bị tạm dừng kinh doanh hoạt động vận tải tại sân bay Tân Sơn Nhất do tài xế gian lận, tăng giá cước gấp 10 lần. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi đối với Công ty TNHH Vận tải Sài Gòn Taxi (Cheap taxi) và Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Saigontourist taxi) kể từ 0h ngày 22/6 cho đến khi có thông báo mới.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Dân số, dự kiến Việt Nam sẽ có 1,5 triệu nam giới "dư thừa" vào năm 2034 và có thể lên tới 4,3 triệu vào năm 2050 nếu không giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam tuy xuất hiện muộn so với các nước nhưng tăng nhanh và lan rộng. Số liệu mới nhất năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy tỉ số giới tính khi sinh là 112,1 trẻ trai/100 trẻ gái. Các nhà khoa học đã dự báo nếu tình trạng này không được giải quyết thì so với số nữ giới để lập gia đình, nước ta sẽ "dư thừa" 2,3-4,3 triệu nam giới vào năm 2050.

⚪ ---- HỎI 1: Y tế phòng ngừa đề nghị tuổi 19-64 phải khám thường xuyên về rối loạn tâm thần?

ĐÁP 1: Chuyên gia Mỹ nói thế. Lần đầu tiên, hội đồng chuyên gia y tế dự phòng hàng đầu của Hoa Kỳ đã khuyến nghị các bác sĩ nên thường xuyên kiểm tra tất cả các bệnh nhân trưởng thành dưới 65 tuổi về chứng rối loạn lo âu.

Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Hoa Kỳ (USPSTF: U.S. Preventive Services Task Force) cho biết trong các khuyến nghị được công bố trực tuyến hôm thứ Ba trên Tạp chí Journal of the American Medical Association, bằng chứng hiện cho thấy việc sàng lọc chứng lo âu có thể giúp những bệnh nhân đó tìm thấy sự an tâm.

"Nhóm đặc nhiệm nhận thấy rằng đối với những bệnh nhân từ 19 đến 64 tuổi, cái mà chúng tôi gọi là dân số trưởng thành nói chung, bằng chứng rõ ràng về việc giảm các triệu chứng lo âu của họ. Chất lượng cuộc sống nói chung cũng có lợi", phó chủ tịch USPSTF Bác sĩ Michael Silverstein nói.

.

Lực lượng đặc nhiệm cũng nhắc lại khuyến nghị từ lâu rằng người lớn nên được kiểm tra trầm cảm thường xuyên. Theo báo cáo khoa học năm 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ lo lắng và trầm cảm trên toàn cầu đã tăng 25% trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/06/20/experts-screen-adults-anxiety-disorders/6271687277951/

⚪ ---- HỎI 2: Tới 2/3 dân Mỹ nói khi ăn vặt, muốn ăn trái cây?

ĐAP 2: Đúng thế. Del Monte Foods, Inc. đã công bố dữ liệu khảo sát về thái độ và hành vi ăn vặt của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Khi người lớn tiếp tục ăn vặt nhiều hơn bao giờ hết, cuộc khảo sát tiết lộ rằng nạp năng lượng bằng trái cây là một trong những cách hàng đầu để cảm thấy dễ chịu hơn khi ăn vặt, với hơn 2/3 người trưởng thành tìm đến trái cây khi họ muốn cảm thấy tốt nhất.

.

Người lớn cũng đang tìm cách hồi tưởng lại niềm vui của những món ăn nhẹ thời thơ ấu của họ, với chén trái cây và đồ ăn nhẹ trái cây đứng đầu danh sách những món ăn nhẹ mà họ mong muốn được hướng đến người lớn hơn.

Chi tiết:

https://www.producebluebook.com/2023/06/20/survey-consumers-prefer-fruit-for-snacking/

.