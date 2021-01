LM Zuhlsdorf mất chức ở Giáo phận Madison sau khi làm phép đuổi tà, trừ quỷ để ngăn chận TT Joe Biden. Trump lập "Văn Phòng Cựu Tổng Thống". Joe Biden: Thương Viện không đủ 17 phiếu Cộng Hòa để kết tội Trump. Chiến lược gia Cộng Hòa thú nhận: Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bị tê liệt vì sơ Trump trả thù.

New York: Ginny Nguyen sẽ ra tranh cử chức dân cử trong hội đồng thị trấn Webster Town Board.

.

.

WASHINGTON (VB - 26/1/2021) --- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã chính thức thành lập văn phòng hậu-thời-kỳ-Tổng-Thống, theo một bản văn từ đài VOA và Fox News cho biết.

.

Văn phòng này có tên là "Văn Phòng Cựu Tổng Thống," sẽ hành xử các vấn đề liên hệ tới Trump, trong đó kể cả thư tín, bản văn công bố, xuất hiện và hoạt động chính thức, theo thông cáo này. Mục đích văn phòng là "thực hiện nghị trình của Chính Phủ Trump xuyên qua việc bênh vực, tổ chức và hoạt động công chúng."

.

--- Tổng Thống Joe Biden nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không nghĩ Thượng Viện sẽ có đủ phiếu để kết tội Trump. Biden nói rằng ông không thấy sẽ có đủ 17 phiếu Cộng Hòa ở Thượng Viện để kết tội Trump, tuy nhiên việc luận tội Trump là cần thiết, phải làm.

.

Bình luận của Biden đưa ra sau khi Hạ Viện đưa hồ sơ luận tội Trump về "kích động nổi loạn" sang cho Thượng Viện xét xử, mờ đường cho phiên tòa Thượng Viện sẽ xét xử vào tháng 2/2021. Trump là Tổng Thống Mỹ đầu tiên trong lịch xử bị luận tội 2 lần.

.

--- Một chiến lược gia Cộng Hòa thú nhận rằng Cộng Hòa trên Thượng Viện đang bị tê liệt vì kinh hoàng sau khi Cộng Hòa mất cả Bạch Ốc và lưỡng viện, nhưng không dám rời bỏ Trump chỉ vì sợ bị mất phiếu trong bầu cử sơ bộ năm 2022. Amanda Carpenter, cựu Trưởng Phòng Báo Chí của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, nói rằng Cộng Hòa bị "tê liệt" vì phiên tòa Thượng Viện sắp luận tội TRump.

.

Anderson Cooper, người dẫn chương trình CNN, nói rằng cô Amanda Carpenter cũng biết là nếu bầu phiếu bí mật thì sẽ có rất nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu kết tội TRump vì họ xem như cơ hội rời bỏ TRump để tái hồi sinh Cộng Hòa. Tuy nhiên, bỏ phiếu minh danh thì nhiều Thượng nghị sĩ sợ bị Trump và thủ hạ trả thù trong các kỳ bầu cử sơ bộ sắp tới.

.

Carpenter nói trên nguyên tắc Trump là kẻ thảm bại thì Cộng Hòa sẽ rời bỏ, vì Cộng Hòa đã thua ở cả Bạch Ốc và lưỡng viện, nhưng nhiều dân cử còn phải bám vào Trump vì cử tri Cộng Hòa đã bị cực đoan hóa, và cử tri ủng hộ Trump "sẽ xuất hiện trong bầu cử sơ bộ và phất cờ Trump, ngay cả thua cuộc. Một chính nghĩa đã mất với lá cờ của Nam Quân (thời Nội Chiến Bắc Mỹ) và lá cờ Hoa Kỳ. Và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa biết như thế. Các dân cử Cộng Hòa đang bất động, tê liệt rồi."

.

--- Hăm dọa bắt cóc, ám sát... đó là lời FBI cảnh báo rằng nhiều người cực đoan đang thảo luận ở một số mạng nhắm vào các Thượng nghị sĩ có lập trường luận tội Trump. Trong bầu không khí đó, hồ sơ luận tội Trump chính thức từ Hạ Viện đưa sang Thượng Viện đêm Thứ Hai, dưới hướng dẫn của người Trưởng ban luận tội là Dân Biểu Jamie Raskin, Dân Chủ-Md. Raskin đọc bản văn Hạ Viện chuyển hồ sơ ngay giữa sàn Thượng Viện, và các Thượng nghị sĩ sẽ tuyên thệ vào vị trí bồi thẩm vào Thứ Ba 26/1/2021.

.

Trên nguyên tắc, Chánh Thẩm Tòa Tối Cao là John Roberts sẽ làm Chánh Án phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump. Tuy nhiên, không rõ vì lạnh cẳng, hay chỉ vì lý do pháp lý nào khác, John Roberts từ chối nhiệm vụ chủ tọa phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump. Do vậy,c hủ tọa phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump sẽ là Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Dân Chủ-Vt.. Leahy là nhân vật lãnh đạo cao hàng thứ 3 Dân Chủ trong Thượng Viện. Sau buổi các Thượng nghị sĩ tuyên thệ vào Thứ Ba, hồ sơ luận tội ở Thượng Viện tạm nghỉ 2 tuần lễ để các phía chuẩn bị hồ sơ, và sẽ bắt đầu xử từ ngày 8/2/2021.

.

--- Nơi nào trên nước Mỹ thích hợp nhất cho người đã về hưu? Công ty WalletHub chấm điểm theo hơn 4 tá thang điểm trên 50 tiểu bang, với 3 lĩnh vực chính: chi phía rẻ (đời sống đắt đỏ, thuế thân thiện); phẩm chất đời sống (khí hậu, tội ác, không khí trong lành, nước sạch...); và y tế (phẩm chất bệnh viện công, tỷ lệ chuyên viên y tế trên dân số, tuổi thọ cư dân... Florida đứng đầu các tiểu bang thích nghi cho người về hưu.

.

Rất tiếc, trong hàng top-10 không có California. Sau đây là 10 tiểu bang tốt nhất cho người về hưu, theo thứ tự: 1. Florida. 2. Colorado. 3. Delaware. 4. Virginia. 5. North Dakota. 6. Montana. 7. Idaho. 8. Utah. 9. Minnesota. 10. New Hampshire.

.

--- Công ty Dominion Voting Systems đang suy tính sẽ kiện Trump ra tòa đòi bồi thường vì các lời nói dối trá về máy bầu cử Dominion là đã chuyển phiếu bầu Trump sang cho Biden. Dominion Voting Systems đã nộp đơn kiện dày 107 trang để kiện luật sư Rudy Giuliani ra tòa Washington hôm Thứ Hai, đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla.

.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Hai qua Zoom, luật sư Tom Clare, đại diện cho hãng Dominion, nói rằng công ty vẫn đang suy tính kiện cựu Tổng Thống Trump. Trả lời một câu hỏi báo chí là có kiện Trump hay không, Clare nói: "Chúng tôi không loại trừ ai ra cả."

.

--- Bản tin báo Tuổi Trẻ cho biết một Chuẩn tướng Campuchia bị điều tra vì nghi giam giữ, tống tiền 4 nhà đầu tư Việt Nam. Bản tin nói, theo phía Bộ Nội vụ Campuchia, 4 người Việt Nam và 2 người Campuchia cáo buộc chuẩn tướng Hin Sok Kheng giam giữ bất hợp pháp và tống tiền họ cuối năm 2019. Báo Khmer Times (Campuchia) ngày 26-1 đưa tin chuẩn tướng Hin Sok Kheng, phó cảnh sát trưởng tỉnh Takeo của Campuchia, đã bị điều tra sau khi ông này bị cáo buộc giam giữ bất hợp pháp 4 người Việt Nam cùng 2 người Campuchia. Theo Khmer Times, 4 người Việt này đều là nhà đầu tư. Ông còn bị cáo buộc đã tống tiền họ tổng cộng 300.000 USD để đổi lại là việc thả những người này đi. Vụ việc xảy ra vào năm 2019.

.

--- Bạn là Việt Kiều... thế là con cháu của bạn sẽ được Đảng CSVN "dòm ngó". Báo Nhân Dân trong bài viết nhan đề "Khẳng định vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài" của một Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ghi nhận một viễn ảnh mới: "...Nhà nước cần có những chính sách cụ thể hướng tới giới trẻ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ các em tìm hiểu về Việt Nam, hợp tác với Việt Nam hay về làm việc, sinh sống tại Việt Nam."

.

Không chỉ thế, tòa đại sứ VN sẽ tìm cách thò tay vào cộng đồng: "Chính phủ cần giao cho các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao hỗ trợ cộng đồng người Việt." Bài viết ấn hành vào sáng ngày 26-1, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng CSVN chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu toàn quốc.

.

--- Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã xin lỗi về việc chính phủ Nhật không thể đảm bảo được đủ việc chăm sóc y tế trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona đang gây ra áp lực nặng nề. Bản tin NHK ghi rằng hôm thứ Ba, ông Suga đã xin lỗi như trên trong một phiên họp của ủy ban Quốc hội. Thủ tướng Suga nói rằng nhiệm vụ của chính phủ là phải củng cố hệ thống y tế để người dân không bị tử vong trên đường đến bệnh viện. Ông nói người dân đang lo lắng rằng liệu tất cả mọi nguời có được điều trị cần thiết ngay hay không và ông cảm thấy vô cùng có lỗi với tư cách là người phụ trách vấn đề này.

.

Ghi nhận rằng tính tới bây giờ, dân Nhật Bản có dương tính siêu vi là hơn 369 ngàn người, rong đó 5,193 người đã chết, nặng nhất là thành phố Osaka với 843 người chết và Tokyo với 793 người đã chết. Trong khi đó, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ "Đấng Chúa Chọn" Donald Trump chưa bao giờ xin lỗi, kể cả sau khi bị phóng viên Bob Woordward tiết lộ rằng Trump đã ém tin, bưng bít dư luận bằng tin giả rằng sau ngày bầu cử thì đại dịch sẽ bốc hơi vào hư vô.

.

--- Đài KIRP/7News loan tin rằng Cảnh sát Trưởng thị trấn Tacoma (tiểu bang Washington) cho biết đang điều tra vụ một cảnh sát lái xe cảnh sát tông vào một đám đông người, làm 1 ngườic hết, ít nhất 2 người bị thương. Cảnh sát bị điều tra sau cú tông xe vào đám đông này là Khanh Phan, 58 tuổi, có 30 năm trong ngành cảnh sát.

.

Câu chuyện ban đầu là một nhóm đua xe chạy trên đường phố Tacoma đêm Thứ Bảy. Cảnh sát được gọi tới để dẹp một đám đông đang vây quanh một xe cảnh sát. Trong nỗ lực làm cho đường phố trống trải, bất ngờ, theo một băng video ghi lại, một cảnh sát rồ máy và lái thẳng vào đám đông, và hàng chục người bỏ chạy. Luật sư Joshua Brumley, đại diện một nạn nhân bị tông xe, nói là sẽ kiện hoặc là thành phố Tacoma hoặc là Ty Cảnh Sát Tacoma, hoặc cả hai.

.

Cảnh sát Khanh Phan khai rằng, qua bản văn của Ty Cảnh Sát Tacoma, anh lo sợ cho sự an toàn bản thân khi bị đám đông bao vây và phải vọt xe tới trước. Cảnh sát Phan đang được ạtm cho nghỉ để chờ điều tra.

.

--- Trừ tà đuổi quỷ là một phép huật trong Công Giáo La Mã, và bây giờ đã sử dụng để xua đuổi Tổng Thống Joe Biden để ngăn không cho vào Bạch Ốc. Báo Wisconsin State Journal kể rằng vị linh mục ủng hộ Trump cuồng nhiệt có tên là John Zuhlsdorf tại Giáo phận Madison đã thực hiện phép trừ quỷ để ngăn chận TT Joe Biden.

.

Dĩ nhiên là thất bại. Nhưng Linh mục Zuhlsdorf phải rời bỏ chức vụ trong Giáo phận Madison, sau khi tiết lộ rằng Giám Mục Donald Hying của Giáo phận Madison cho phép linh mục làm phép đuổi quỷ chống lại Biden. Vấn đề là: Giám mục Hying nói không có chuyện cho phép như thế.

.

Tai hại nữa, thay vì chỉ trừ tà đuổi quỷ trong các bức tường nhà thờ... Báo Công Giáo quốc tế tên là The Tablet ghi rằng Linh mục Zuhlsdorf quậy sóng nhà thờ toàn cầu khi phóng các băng hình lên mạng YouTube trong đó Linh mục làm nghi thức trừ tà đuổi quỷ ra khỏi các máy bầu phiếu Dominion.

.

Trong buổi lễ trừ tà ngày 5/1/2021, Linh mục Zuhlsdorf nói trong băng video rằng ma quỷ đã ra khỏi các thiết bị điện tử rồi; băng hình này bây giờ đã xóa khỏi mạng YouTube. Sau khi bị mời ra khỏi chức vụ ở Giáo phận, Linh mục Zuhlsdorf viết trên trang blog riêng của ngài rằng những người "antifa Công Giáo" đang tấn công Giáo Hội.

.

--- Luật sư Rudy Giuliani lần đầu tiên nhìn nhận rằng Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử Tổng Thống 2020. Ông nói như thế trên giờ riêng của ông trên đài phát thanh WABC-AM, theo ghi nhận của báo New York Times. Giuliani cũng xác nhận rằng Kamala Harris bây giờ là Phó Tổng Thống chính danh của Hoa Kỳ.

.

Tuyên bố đó đưa ra vài giờ sau khi công ty Dominion Voting Systems kiện ông để đòi bồi thường $1.3 tỷ đôla và tố cáo ông bôi nhọ. Giuliani trong nhiều tháng đã đi bên Trump, làm nhiều đơn kiện tố cáo "gian lận" bầu cử ở nhiều tiểu bang chiến trường, phun ra những lời nói dối về bầu cử, và bây giờ khi bị kiện mới thanh minh thanh nga.

.

--- Mạng xã hội Twitter Inc đã vĩnh viễn xóa tài khoản của người Tổng Quản Trị công ty My Pillow là Mike Lindell vì liên tục vi phạm chính sách mạng này, khi vẫn liên tục phóng những lời nói dối, bịa đặt về "bầu cử gian lận" đã giúp Joe Biden thắng cử. Lindel là người ủng hội Trump nồng nhiềt, từng thúc giục Trump tuyên bố thiết quân luật để quân đội tổ chức bầu cử lại.

.

--- New York: Ginny Nguyen sẽ ra tranh cử chức dân cử trong hội đồng thị trấn Webster Town Board. Ginny Nguyen hiện đang hành nghề địa ốc, chính thức tuyên bố sẽ ứng cử trong nỗ lực phục vụ cộng đồng. Gia đình Nguyen rời VN hồi 45 năm về trước, khi thân phụ cô là Trung tá Doi Chanh Nguyen trong Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh trở về nhà ngày 29/4/1975, khi Miền Nam thất trận, va quyết định phải vượt biển để rời Việt Nam.

.

Chị Ginny Nguyen có 2 con trai: Trong đó, Michael làm chủ võ đường Roc Martial Arts ở thị trấn Fairport và Richard đang phục vụ trong đơn vị tàu ngầm nguyên tử của Hải quân Hoa Kỳ. Độc giả có thể xem băng hình PBS phỏng vấn chị Ginney Nguyen vài năm trước ở đây:

https://youtu.be/Wksasm4slUA

..

.

.