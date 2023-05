Hình trên: Lối vào Khách sạn JW Marriott Hanoi. Đại công ty khách sạn Marriott International thâu tóm thêm 7 khách sạn Vinpearl.

- Cảnh sát Mỹ đã bắt 2 gián điệp TQ tìm cách hối lộ để Sở thuế IRS triệt hạ Pháp Luân Công.

- Arizona: Tân Thống Đốc Dân Chủ tố cựu Thống Đốc Cộng Hòa chuyển ngân sách 50 triệu đô trường công qua cho trường tư (để câu phiếu tương lai?), đã chận lại.

- CREW (cơ quan giám sát của chính phủ): Trump có khả năng sẽ sớm bị truy tố 7 tội đại hình vụ trộm và giấu gần 300 tài liệu mật

- Nếu Mỹ vỡ nợ trần, sẽ trì hoãn một số khoản tiền thanh toán cho các chương trình An sinh xã hội, Medicare và Medicaid

- Ấn Độ: ông thanh tra rớt điện thoại xuống đập, ra lệnh bơm xả gần 2 triệu lít nước để tìm, bị xếp lớn ngưng chức, phone ngâm nước 3 ngày đã hư

- Texas: hủy bỏ lễ tốt nghiệp 1 trường trung học vì chỉ có 5 trong số 33 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Walgreens sa thải 504 nhân viên

- TQ cảnh báo Nhật đừng tham dự hội nghị NATO

- Anh: Tập đoàn Wagner đã bắt đầu rút quân khỏi một số vị trí của họ ở vùng lân cận thị trấn Bakhmut

- Ukraine chính thức xin Đức cấp hỏa tiễn hành trình Taurus, Đức chưa trả lời vì sợ Ukraine sẽ bắn vào đất Nga

- Ukraine: trong 24 giờ qua, xóa sổ 480 lính Nga, 3 xe tăng Nga, 7 xe thiết giáp, 22 ổ pháo, 31 máy bay không người lái, 10 hỏa tiễn hành trình

- Chiến hạm Nga Ivan Khurs bị tấn công bởi xuồng không người lái do phương Tây sản xuất và điều khiển bởi Starlink

- TNS Cộng Hòa Lindsey Graham thăm Ukraine xong: lạc quan, Ukraine sẽ thắng quân Nga.

- Liên Âu: vũ khí nguyên tử Nga tới Belarus có thể dẫn đến "sự leo thang cực kỳ nguy hiểm"

- Đức: sẽ chuyển dàn phòng không Patriot từ Slovakia sang Litva để giữ an ninh hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7

- Công tố đã có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Trump và 1 nhân chứng trong vụ Trump chi tiền bịt miệng cô Stormy Daniels

- Bị tố Cấm thơ, cấm sách để kiếm phiếu, Ron DeSantis chối, rồi thanh minh.

- Ngân hàng JPMorgan Chase cắt 500 nhân viên

- Mỹ thêm vài ngày: ngày vỡ nợ dự kiến là 1/6/2023.

- Katherine Tai, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, nói thẳng với Bộ trưởng Thương mại TQ: lo ngại về các chính sách kinh tế TQ

- Nam California: Phá băng trộm xe, tịch thu về 28 xe, bắt 9 tên, tịch thu nhiều súng.

- Trip Advisor: khách sạn tuyệt vời nhất California là Montage Laguna Beach - Laguna Beach, CA (Quận Cam)

- Nơi tốt nhất ở California để sinh sống (theo thứ hạng toản quốc): 13th: San Jose; 45th: San Francisco; 93rd: San Diego; 124th: Santa Barbara; 125th: Santa Rosa.

- Tốt nhất để sinh sống: 1. Green Bay, WI; 2. Huntsville, AL; 3. Raleigh & Durham, NC; 4. Boulder, CO; 5. Sarasota, FL; 6. Naples, FL; 7. Portland, ME; 8. Charlotte, NC; 9. Colorado Springs, CO; 10. Fayetteville, AR

- Florida: Daniel Nguyen bị bắt vì nhiều tội danh giả mạo và gian lận.

- Cảnh sát Úc bắt My Tran, 5 năm sau vụ bố ráp trại cần sa.

- TIN VN. Sẽ mở rộng cấp visa điện tử cho hầu hết các nước.

- TIN VN. Khảo sát 10.000 doanh nghiệp, 82% muốn giảm quy mô, ngừng kinh doanh.

- TIN VN. Đại công ty khách sạn Marriott International thâu tóm 7 khách sạn Vinpearl.

- HỎI 1: Đưa lậu chim hiếm vào Mỹ, cơ nguy 20 năm tù? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Lòng tham không đáy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đỗ Duy Ngọc

QUẬN CAM (VB-27/5/2023) ⚪ ---- Rajesh Vishwas, một thanh tra thực phẩm ở Pakhanjur, thuộc bang Chhattisgarh miền trung Ấn Độ, đang đi nghỉ ở đập Kherkatta với bạn bè vào Chủ nhật khi anh quyết định chụp một bức ảnh tự sướng bằng điện thoại thông minh của mình, theo tin ABC Australia. Tuy nhiên, chiếc điện thoại Samsung trị giá 1.200 đô la tuột khỏi tay anh ta và rơi xuống nước. Vishwas đã gọi thợ lặn địa phương để xem liệu họ có thể tìm thấy chiếc điện thoại hay không. Họ thông báo cho Vishwas rằng mực nước sẽ phải thấp nhiều hơn mới lặn tìm được.

Thế là Vishwas, 32 tuổi, tuyên bố điện thoại của anh ta chứa thông tin nhạy cảm của chính phủ, liền đưa một máy bơm diesel để bắt đầu rút cạn hồ chứa. Máy bơm, chạy trong vài ngày, cuối cùng đã hút ra hơn 500.000 gallon nước (gần 2 triệu lít nước)—đủ để tưới cho gần 1.500 mẫu đất nông nghiệp. Vishwas nói rằng nước không phù hợp để uống hoặc sử dụng trong nông nghiệp, cũng tuyên bố rằng anh ta đã được các quan chức cấp nước địa phương đồng ý bằng lời nói.

Không phải như vậy: Sau khi nhận được khiếu nại và một quan chức của cơ quan tài nguyên nước có mặt tại địa điểm, máy bơm đã được lệnh tắt. Priyanka Shukla, quan chức quận Kanker, Priyanka Shukla nói với tờ Hindu: “Nước rất quý giá và những gì ông Vishwas đã làm là không có bất kỳ logic hay lý luận nào. Đây là một sự lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn." Vishwas đã bị đình chỉ chức vụ vào thứ Sáu. Điện thoại đã được tìm thấy, nhưng ABC nói rằng chiếc điện thoại không còn hoạt động sau khi nằm dưới nước trong 3 ngày.

⚪ ---- Ngân sách cho trường công bị Thống Đốc Cộng Hòa Arizona cấp cho trường tư (để câu phiếu tương lai?). Thống đốc Arizona Katie Hobbs (Dân Chủ) nói người tiền nhiệm của bà, Doug Ducey thuộc Đảng Cộng hòa, đã xài sai lệch 50 triệu đô la mà liên bang cung cấp cho tiểu bang thông qua Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan).

Hobbs cho biết trong một bản văn phát hành hôm thứ Sáu rằng Ducey đã tài trợ cho thủ quỹ tiểu bang trong những giờ cuối cùng của chính quyền để chuyển koản tài trợ cho lớp mẫu giáo cả ngày cho những học sinh nhận tài khoản học bổng để cho phép phụ huynh các em này sử dụng số tiền họ sẽ trả thuế cho giáo dục để gửi học sinh của họ đến trường mà họ chọn. Nhưng bản ghi nhớ lưu ý rằng tiểu bang chỉ tài trợ lớp mẫu giáo nửa ngày cho học sinh ở trường công lập. Axios báo cáo rằng số tiền được cho là sẽ được sử dụng trong 3 năm học tiếp theo nhưng không được cung cấp cho Bộ Giáo dục tiểu bang.

Hobbs nói: “Việc cấp 50 triệu đô la một cách bất hợp pháp cho các trường tư thục trong khi không đầu tư đúng mức vào giáo dục công chỉ là một ví dụ điển hình về sự coi thường trắng trợn của chính quyền trước đây đối với học sinh trường công. Tôi sẽ luôn đấu tranh để bảo vệ các trường công lập của chúng ta và làm việc để mang đến cho mọi học sinh Arizona nền giáo dục xứng đáng. Hôm nay, chúng ta đã ngăn chặn được hành vi vi phạm luật liên bang và Hiến pháp Tiểu bang. Trong chính quyền của tôi, chúng tôi cam kết triển khai các quỹ liên bang một cách hợp pháp và công bằng.”

⚪ ---- Không có gì bí mật khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Donald Trump về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và về khả năng Trump đã hủy, lưu giữ và từ chối trả lại hàng trăm tài liệu có dấu mật và tối mật một cách bất hợp pháp. Trong khi vẫn chưa biết liệu Trump có bị truy tố hay không, một cơ quan giám sát của chính phủ cho biết Trump, người một lần nữa dàn dựng một cuộc tranh cử vào Bạch Ốc "có khả năng sẽ sớm bị truy tố." Tổ chức đang cung cấp thông tin chi tiết về những gì họ tuyên bố có thể là 7 tội đại hình mà Trump có thể phải đối mặt.

Betsy Schick và Debra Perlin của Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) nêu trong một báo cáo dài được công bố hôm thứ Sáu: "Các cáo buộc hình sự tiếp theo mà Trump có thể phải đối mặt có thể xuất phát từ cuộc điều tra của Công tố Đặc biệt Jack Smith về việc Trump sở hữu gần 300 tài liệu mật - bao gồm một số tài liệu được đánh dấu là tối mật - tại dinh thự và cơ sở kinh doanh ở Mar-a-Lago của Trump trong 1 năm rưỡi sau khi rời Bạch Ốc."

CREW viết: "Trong khi cuộc điều tra về can thiệp bầu cử ở Quận Fulton, Georgia của Biện Lý Fani Willis vẫn tiếp tục, cũng như cuộc điều tra liên bang về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, và Biện Lý (Manhattan) Alvin Bragg đã truy tố Trump ở New York về vai trò của Trump trong các giấy tờ kế toán sai sự thật liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho Karen McDougal và Stephanie Clifford (hay còn gọi là Stormy Daniels) trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, bản cáo trạng của Smith trong cuộc điều tra Mar-a-Lago sẽ đưa ra cáo buộc liên bang đầu tiên đối với cựu tổng thống. Trump có thể phải đối mặt với các cáo buộc từ cản trở công lý và khinh thường hình sự đến chuyển đổi tài sản của chính phủ cũng như loại bỏ và lưu giữ trái phép các tài liệu hoặc tài liệu được phân loại."

Ngoài ra, một số báo cáo trong tuần này cũng xuất hiện cho thấy một bản cáo trạng có thể sẽ đến sớm. Trích dẫn một báo cáo của Washington Post được công bố hôm thứ Năm, một số chuyên gia pháp lý hàng đầu dự đoán Bộ Tư Pháp sẽ truy tố Donald Trump, trong đó sẽ bao gồm tội cản trở [công lý] và vi phạm Đạo luật Gián điệp.

Đầu tuần này, giáo sư luật Ryan Goodman của Trường Luật NYU cho biết Công tố đặc biệt Jack Smith của Bộ Tư pháp đã “đào trúng mỏ vàng” sau khi nhận được các bản ghi chú của một luật sư của Trump, người đã cố vấn cho Trump về việc xử lý các tài liệu mật có thể là bất hợp pháp của ông (nghĩa là, Trump được luật sư cảnh báo là đừng làm sai luật nhưng vẫn cố ý làm).

⚪ ---- Khi đụng trần nợ... Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/6/2023, Bộ Tài chính sẽ thâm hụt hơn 100 tỷ đô la, theo phân tích dữ liệu của Bộ Tài chính do Trung tâm Bipartisan Policy Center. Bộ có thể chọn trì hoãn một số khoản thanh toán nhất định cho các chương trình An sinh xã hội, Medicare và Medicaid (3 chương trình giúp hàng chục triệu người có lương hưu và chi phí chăm sóc sức khỏe).

Ngoài ra, Bộ có thể tạm dừng một số khoản thanh toán trên diện rộng, điều này sẽ làm giảm tác động đối với những người nhận An sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe, nhưng lại làm tăng số lượng các dịch vụ của chính phủ bị ảnh hưởng. Nếu Bộ Tài chính thực hiện đến ngày 15 tháng 6 mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào của mình, thì Bộ có thể tránh được tình trạng vỡ nợ nghiêm trọng trong những tuần tiếp theo.

Theo BPC, hy vọng khoảng 80 tỷ đô la doanh thu đến từ thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp hàng quý, vượt xa con số 22 tỷ đô la sẽ được chi tiêu. Điều này sẽ thổi luồng sinh khí mới vào kho bạc của chính phủ, giữ cho Kho bạc tồn tại lâu hơn một chút, giả định rằng không cần phải có dòng vốn chảy ra ngoài dự kiến đáng kể. Nhưng xét đến việc doanh thu từ thuế luôn mang lại ít hơn chi tiêu của chính phủ, kế hoạch này không phải là một kế hoạch bền vững.

⚪ ---- Một khu học chánh ở Texas đã hủy bỏ lễ tốt nghiệp trung học sau khi các quan chức cho biết hôm thứ Sáu, chỉ có 5 trong số 33 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp. Trường trung học Marlin High School dự kiến sẽ phát bằng tốt nghiệp vào thứ Năm nhưng đã quyết định không phát bằng sau khi có dữ kiện cho thấy nhiều học sinh không đáp ứng các yêu cầu để tốt nghiệp.

Người phát ngôn của học khu Leah Wayne nói với NBC rằng điểm kém, các vấn đề về chuyên cần, xác minh và tài liệu, đã góp phần gây ra thiếu điểm tốt nghiệp: "Người ta thấy một số thiếu sót với dữ liệu so với nơi họ cảm thấy cần phải có. Đó là lý do tại sao họ cho học sinh thêm thời gian. Họ quyết định hoãn lễ tốt nghiệp để nhiều sinh viên có thể khắc phục một số vấn đề đó." Không rõ "thêm thời gian" là bao lâu.

⚪ ---- Công ty mẹ của công ty dược phẩm khổng lồ Walgreens đang sa thải 504 nhân viên của công ty, 10% lực lượng lao động của công ty. Giám đốc điều hành Roz Brewer cho biết sẽ không xảy ra tình trạng sa thải nhân viên tại các cửa hàng Walgreens.

⚪ ---- Trung Quốc bày tỏ sự thận trọng hôm thứ Sáu trước việc Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến vào tháng 7, nói rằng Tokyo không nên làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lòng tin giữa các nước trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng việc NATO tiến sâu vào châu Á-Thái Bình Dương "làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực" và các nước trong khu vực "nên cảnh giác cao độ".

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết có dấu hiệu cho thấy một công ty quân sự tư nhân của Nga, Tập đoàn Wagner, đã bắt đầu rút quân khỏi một số vị trí của họ ở vùng lân cận thị trấn Bakhmut của Donbass. Điều này được xác nhận bởi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, người cũng đề cập đến việc luân chuyển lực lượng Wagner ra khỏi vùng ngoại ô của thị trấn, theo Bộ. "Việc luân chuyển lực lượng Wagner dự kiến sẽ tiếp tục một cách có kiểm soát để tránh sự sụp đổ của các nhóm xung quanh Bakhmut," Bộ này tuyên bố. Việc này diễn ra khoảng một tuần sau khi Moscow tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát thành phố, điều mà Kiev sau đó đã phủ nhận.

⚪ ---- Ukraine chính thức yêu cầu Đức cung cấp hỏa tiễn hành trình Taurus cho Kiev, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức xác nhận hôm thứ Bảy. Berlin đã nhận được yêu cầu cách đây vài ngày nhưng không tiết lộ liệu Đức có thực hiện yêu cầu hay không. Bất chấp những yêu cầu liên tục của Ukraine về các loại vũ khí này, các đồng minh phương Tây chủ yếu tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ dưới dạng vũ khí tầm ngắn vì lo ngại rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa hơn để tấn công các mục tiêu trong biên giới được quốc tế công nhận của Nga.

⚪ ---- Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm thứ Bảy thông báo rằng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine tháng 2/2022, ít nhất 206.200 lính Nga đã bị quân Ukraine "thanh lý". Các ước tính của Ukraine cho rằng chính xác 480 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Cùng khung thời gian, Ukraine cũng được cho là đã bắn cháy 3 xe tăng Nga, 7 xe thiết giáp bảo vệ, 22 dàn pháo, 2 bệ phóng hỏa tiễn, 1 hệ thống tác chiến phòng không, 31 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 10 hỏa tiễn hành trình, 11 xe tải hoặc tàu chở dầu và 3 đơn vị thiết bị đặc biệt.

⚪ ---- Chiến hạm Ivan Khurs của Nga đã bị tấn công bởi xuồng không người lái do phương Tây sản xuất và điều khiển bởi Starlink, theo tin RIA Novosti hôm thứ Bảy đưa tin. Con tàu tình báo bị tấn công hôm thứ Tư cách eo biển Bosporus khoảng 140 km về phía đông bắc. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết những chiếc thuyền này "được phóng từ trung tâm điều hành hải quân, nơi mở cửa với sự tham gia của Hoa Kỳ tại Ochakovo vào năm 2018. Chúng được điều khiển bằng cách sử dụng các mô hình Internet vệ tinh Starlink tích hợp mà Ukraine nhận được từ Hoa Kỳ."

Nguồn tin cho rằng điều này cho thấy Ukraine đã nhận được "một lô xuồng không người lái hàng hải mới do phương Tây sản xuất" mà rất có thể được sản xuất tại Anh quốc nơi "có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo và sử dụng các hệ thống như vậy".

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Hoa Kỳ Lindsey Graham nói rằng ông "chưa bao giờ lạc quan hơn về khả năng người Ukraine tiếp tục tấn công và giành lại lãnh thổ của họ từ tay người Nga" sau chuyến thăm Kiev. Graham đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko và các quan chức quốc phòng Ukraine.

"Trong chuyến đi này, tôi thấy rõ ràng rằng người Nga đã đổ máu và suy yếu. Chúng ta phải cung cấp đạn chùm và pháo tầm xa bổ sung để cuộc phản công thành công", Graham nói. "Mặc dù không có vũ khí ma thuật, nhưng vũ khí phù hợp trong tay những người Ukraine đầy quyết tâm sẽ tạo ra điều kỳ diệu trên chiến trường."

⚪ ---- Cao ủy về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell cảnh báo hôm thứ Sáu rằng việc triển khai đầu đạn nguyên tử của Nga tới Belarus có thể dẫn đến "sự leo thang cực kỳ nguy hiểm", nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào làm gia tăng căng thẳng sẽ gặp phải "phản ứng mạnh mẽ. Quyết định này đi ngược lại các cam kết mà Nga đã thực hiện trong Bản ghi nhớ Budapest, theo đó Belarus loại bỏ tất cả vũ khí nguyên tử khỏi lãnh thổ của mình."

Borrell cáo buộc chế độ Belarus là "đồng lõa" trong "cuộc chiến tranh xâm lược" của Moscow chống lại Kiev và kêu gọi Belarus "ngay lập tức" chấm dứt hỗ trợ cho Nga. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó tiết lộ rằng Nga đã bắt đầu chuyển giao một số vũ khí nguyên tử cho đất nước của ông. Tuy nhiên, Bạch Ốc cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Đức hôm thứ Sáu nói rằng họ sẽ chuyển hệ thống phòng không Patriot từ Slovakia sang Litva trong nỗ lực giữ an ninh hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Theo tuyên bố, Đức sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ hội nghị của Liên minh NATO tại Vilnius vào tháng 7, cung cấp hỗ trợ trên không, trên bộ và trên biển.

Như thế sẽ chấm dứt hiệu quả sự hiện diện của các đơn vị Patriot do Đức sở hữu ở Slovakia, vốn được triển khai để cung cấp thêm an ninh cho Bratislava sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Bộ cho biết Đức "sẽ tiếp tục hỗ trợ Slovakia với nhiều dự án và sự hiện diện mạnh mẽ của quân đội trực tiếp trên mặt đất."

⚪ ---- Các công tố đã thu được đoạn ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Donald Trump và một nhân chứng (không được tiết lộ tên) trong vụ án Trump chi tiền bịt miệng cô Stormy Daniels, theo một tài liệu được công bố hôm thứ Sáu, và CBS News đưa tin. Tài liệu này, được gọi là mẫu khám phá tự động (automatic discovery form), mô tả bản chất của các cáo buộc mà bị cáo Trump đang phải đối mặt cùng với bằng chứng mà các công tố viên mong muốn sử dụng tại phiên tòa sơ bộ.

Các tổ chức truyền thông và nhóm luật sư của Trump đã tìm cách công bố tài liệu kể từ khi Trump bị bắt giữ vào ngày 4/4/2023 trong bản cáo trạng gồm 34 tội danh về cáo buộc Trump làm giả tài liệu kinh doanh nhằm che giấu các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn. Trump đã chối tội.

Alvin Bragg, Biện lý địa hạt Manhattan, trong tờ mẫu khám phá tự động tiết lộ rằng họ đã chia sẻ với nhóm pháp lý của Trump “bản ghi âm nói chuyện giữa bị cáo và nhân chứng”. Tài liệu cũng chỉ ra rằng các công tố viên có kế hoạch công bố các đoạn ghi âm bổ sung giữa nhân chứng và những người khác. Không phải tất cả thông tin đều sẽ được phổ biến, trong đó ghi rằng, "một số thông tin, được các công tố dán nhãn 'Tài liệu phổ biến có giới hạn', sẽ chỉ được cung cấp cho Trump với sự có mặt của các luật sư của Trump."

⚪ ---- Cấm thơ, cấm sách là trò chơi mới để kiếm phiếu. Ron DeSantis hôm thứ Sáu đã xuất hiện để đứng về phía một phụ huynh có quan hệ với một nhóm cực đoan khuyến khích bạo lực, người đứng sau lệnh cấm đưa vào một trường tiểu học Florida đối với một tập thơ của Amanda Gorman, người thi sĩ từng giữ chức Vòng Nguyệt Quế Thi Sĩ Trẻ Hoa Kỳ (National Youth Poet Laureate).

Thống đốc Florida, người hôm thứ Tư đã tuyên bố ứng cử vào vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, dường như ủng hộ Daily Salinas, người đã khiếu nại khiến một trường công lập ở Florida hạn chế quyền truy cập vào “The Hill We Climb”, một cuốn sách chuyển thể từ bài thơ Gorman đọc tại Tổng thống Lễ nhậm chức của Joe Biden. Salinas phàn nàn rằng cuốn sách mà bà tuyên bố không chính xác rằng tác giả là Oprah Winfrey, không phù hợp với trẻ em.Bà Salinas, người có hai con tại Bob Graham Education Center ở Miami Lakes, là phụ huynh duy nhất phàn nàn về những cuốn sách. Bà lấy cớ cần chống lý thuyết phê bình về chủng tộc, hệ tư tưởng giới tính và sự truyền bá là những lý do khiến bà tin rằng những cuốn sách là không phù hợp. DeSantis trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu dường như đề cập đến lệnh cấm thơ Gorman, theo báo The Guardian đưa tin.DeSantis nói tại một hội nghị về giáo dục tại-gia của hiệp hội phụ huynh ở Orlando: “Đây là một tập thơ nào đó, tôi chưa bao giờ nghe nói về nó, tôi không liên quan gì đến chuyện này, nó nằm trong thư viện trường tiểu học và nhà trường hoặc khu học chánh xác định rằng sách này phù hợp hơn để đặt trong thư viện trường trung học cơ sở. Vì vậy, họ đã chuyển nó đi.”⚪ ---- Cảnh sát Mỹ đã bắtbị cáo buộc đã cố gắng sử dụng Sở Thuế IRS để triệt hạ phong trào Pháp Luân Công. Hai đặc vụ đã cố gắng hối lộ một cảnh sát chìm giả dạng viên chức thuế để kiểm toán nhóm tôn giáo kia, tất cả [nỗ lực của đặc vụ TQ] đều nhằm mục đích gỡ bỏ tư cách phi lợi nhuận của phong trào Pháp Luân Công, theo AP đưa tin.Pháp Luân Công, đã bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1999, là một nhóm từ lâu đã chống Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền và đã tiếp tục vận động chống lại TQ khi lưu vong. Ở Hoa Kỳ, họ xuất bản một tờ báo bảo thủ, The Epoch Times (tên ấn bản Việt: Đại Kỷ Nguyên), và điều hành một chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu động được gọi là Shen Yun (tên tiếng Việt: Thần Vận) với chủ trương cánh hữu chống cộng.Việc bắt giữ các đặc vụ Trung Quốc đang tìm cách phá hoại Pháp Luân Công diễn ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ 2 người đàn ông khác vì cố gắng thiết lập một đồn cảnh sát bí mật cho Trung Quốc tại Thành phố New York.⚪ ---- JPMorgan Chase đã cắt giảm 500 nhân viên trong các đơn vị vận hành và công nghệ của mình trong tuần qua, theo tin CNBC hôm thứ Sáu. Sa thải, chủ yếu ảnh hưởng đến bộ phận New York của ngân hàng, xảy ra mặc dù công ty đang tìm cách thuê tới 13.000 công nhân mới. Cắt giảm nhân sự định kỳ được coi là hành động thường xuyên của các công ty tài chính.JPMorgan có 296.877 người vào cuối quý đầu tiên của năm 2023 sau khi tăng số lượng nhân viên lên khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ này đã mua lại Ngân hàng First Republic Bank đã sụp đổ vào tháng trước, tạo việc làm cho khoảng 85% nhân viên của ngân hàng bị mua.⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm thứ Sáu tiết lộ rằng Hoa Kỳ có thể có đủ tài chính để trì hoãn khả năng vỡ nợ cho đến ngày 5 tháng 6/2023, giúp các nhà đàm phán có thêm 4 ngày để đi đến thỏa thuận về việc nâng trần nợ mà ban đầu được dự đoán là giải quyết trước ngày 1 tháng 6/2023.⚪ ---- Katherine Tai, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), đã nêu lên những lo ngại về các chính sách kinh tế của Trung Quốc trong cuộc gặp hôm thứ Sáu với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao. "Đặc sứ Tai nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết sự mất cân bằng nghiêm trọng do cách tiếp cận phi thị trường, do nhà nước lãnh đạo của Trung Quốc đối với nền kinh tế và chính sách thương mại... Bà cũng nêu quan ngại về các hành động của CHND Trung Hoa đối với các công ty Mỹ hoạt động ở đó", tuyên bố của USTR lưu ý. sau cuộc thảo luận được tổ chức tại hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Detroit.Trước đó, Bắc Kinh đã xác nhận rằng họ đã đồng ý tăng cường liên lạc với Washington để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương của họ.⚪ ---- Nam California: Phá băng trộm xe, tịch thu về 28 xe, bắt 9 tên, tịch thu nhiều súng. Có 9 người đã bị bắt và bị truy tố vì điều hành một đường dây trộm xe “tinh vi” ở Quận Ventura, các quan chức thông báo hôm thứ Sáu. Cảnh sát cũng đã tịch thu 28 chiếc xe bị nghi là ăn cắp, hơn 130.000 đô la tiền mặt, bốn khẩu súng lục, một khẩu súng trường và băng đạn dung lượng lớn.Kể từ tháng 11/2022, có 16 xe hiệu suất cao Dodge Hellcat đã bị đánh cắp ở Quận Ventura, mỗi chiếc trị giá hơn 90.000 đô la, theo cảnh sát. Có 10 trong số 16 chiếc xe bị đánh cắp đã được thu hồi và đang truy tìm 6 chiếc còn lại.Cảnh sát Quận Ventura đã thấy rằng cảnh sát Quận San Bernardino cũng đang điều tra các vụ mất xe tường tự. Trong khi đó, hôm thứ Tư, cảnh sát nhiều quận Nam California, trong đó có Cảnh sát Los Angeles đã thực hiện lệnh khám xét tại 18 địa điểm trên khắp Nam California, bao gồm các quận Los Angles, Kern và San Bernardino.Ngoài các vật chứng bị tịch thu, cảnh sát cũng tìm thấy các bằng chứng khác liên quan đến việc bán bất hợp pháp các xe bị đánh cắp, bao gồm cả việc gian lận đăng bộ xe bị đánh cắp và bằng chứng về chứng nhận đo khói giả (smog certifications).⚪ ---- Công ty du lịch Trip Advisor bầu chọn lên các khách sạn Hoa Kỳ, trong đó 1 khách sạn Quận Cam là hạng thứ 7 toàn quốc. Trip Advisor trao giải Travellers' Choice Best of the Best cho các khách sạn có nhiều đánh giá và ý kiến trên cả tuyệt vời từ cộng đồng du khách trong khoảng thời gian 12 tháng. Mỗi nơi đã vượt qua các tiêu chuẩn an toàn và tin cậy nghiêm ngặt. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực khách sạn.Những khách sạn tốt nhất trong số những khách sạn tốt nhất năm 2023 do Travellers' Choice bình chọn là những địa điểm được khách du lịch yêu thích nhất, từ lộng lẫy và sang trọng đến cổ kính và quyến rũ.1. Perry Lane Hotel, A Luxury Collection Hotel - Savannah, Georgia2. Hotel Emma at Pearl - San Antonio, Texas3. Hotel Madera - Washington DC.4. The Lancaster - Houston, Texas5. Acqualina Resort & Residences On The Beach - Sunny Isles Beach, Florida6. Atticus Hotel - McMinnville, Oregon7. Montage Laguna Beach -(Quận Cam)⚪ ---- Nơi tuyệt vời nhất ở California để sinh sống? Nhiều thành phố California được xếp hạng trong số những nơi “tốt nhất” để sinh sống trên toàn quốc, theo bảng xếp hạng mới nhất của U.S. News and World Report. Tổng cộng có 150 thành phố được đánh giá trong nghiên cứu. San Jose là thành phố được xếp hạng cao nhất trong danh sách California, được xếp ở vị trí thứ 13 toàn quốc. Trong khi đó, Los Angeles xếp thứ 139, tụt hạng so với vị trí 128 trước đó vào năm 2022.

Đây là nơi các thành phố của California được xếp hạng trong danh sách thứ hạng toàn quốc:

13th: San Jose

45th: San Francisco

93rd: San Diego

124th: Santa Barbara

125th: Santa Rosa

127th: Sacramento

139th: Los Angeles

142nd: Vallejo/Fairfield

143rd: Salinas

145th: Modesto

146th: Fresno

147th: Visalia

148th: Stockton

149th: Bakersfield

Không có thành phố nào của Quận Cam vào được 150 tốt nhất Hoa Kỳ để sinh sống.

⚪ ---- Nhóm 10 thành phố tốt nhất Hoa Kỳ để sinh sống. Để xác định những nơi “tốt nhất” để sống, các nhà nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, FBI, Bộ Lao động Hoa Kỳ và dữ liệu nội bộ của ấn phẩm, cùng với dữ liệu khảo sát để xác định thứ hạng. Dữ liệu được đo lường trên khoảng 15 chỉ số được tổng hợp thành bốn loại: chỉ số chất lượng cuộc sống, giá trị, mức độ mong muốn và thị trường việc làm.

Sau đây là 10 thành phố “tốt nhất” để sinh sống, theo báo cáo:

1. Green Bay, Wisconsin

2. Huntsville, Alabama

3. Raleigh & Durham, North Carolina

4. Boulder, Colorado

5. Sarasota, Florida

6. Naples, Florida

7. Portland, Maine

8. Charlotte, North Carolina

9. Colorado Springs, Colorado

10. Fayetteville, Arkansas

⚪ ---- Florida: Daniel Nguyen bị bắt vì nhiều tội danh giả mạo và gian lận. Một người đàn ông ở Fort Myers đã bị bắt sau âm mưu lừa một cặp vợ chồng ở Napoli ra khỏi nhà của họ. Cảnh sát Quận Collier nói rằng Daniel Nguyen (61 tuổi) bị truy tố nhiều tội danh giả mạo và gian lận. Hai nạn nhân đã gặp một đại lý bất động sản để rao bán ngôi nhà của họ và biết được tên của bên thứ ba đã được thêm vào tài sản của họ bằng chứng thư bỏ nhà (quit claim deed) với tư cách là chủ sở hữu khác.

Cặp vợ chồng ở Napoli sau đó đã liên hệ cảnh sát và nói với các thám tử rằng họ chưa bao giờ ủy quyền cho chứng thư bỏ nhà như thế. Họ cũng cho biết chữ ký trên giấy không phải của họ. Cảnh sát phát hiện ra Nguyễn được liệt kê là công chứng viên trên giấy tờ và Nguyen đã cung cấp dịch vụ thuế cho cặp vợ chồng này vào năm 2020. Theo cảnh sát, Nguyen có bản sao chữ ký của họ từ giấy phép lái xe và chứng từ thuế. Cảnh sát nói, Nguyen đã thay mặt bên thứ ba đưa ra yêu cầu vay 900.000 đô la để thế chấp tài sản của nạn nhân.

⚪ ---- Cảnh sát Úc bắt cô My Thi Tran, 5 năm sau vụ bố ráp trại cần sa. Một người thứ ba đã bị truy tố vì tham gia vào hoạt động cần sa 5 năm sau khi cảnh sát phát hiện ra hàng ngàn cây trong vụ bố ráp cần sa lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Úc.

My Thi Tran, 46 tuổi, đã bị cảnh sát bắt tại Phi trường Perth vào tuần này sau khi có bằng chứng DNA được cho là có liên quan đến vụ bố ráp ma túy năm 2018 khi cảnh sát dò ra 7565 cây cần sa mọc trên một khu đất ở Red Gully gần Gingin, phía bắc Perth. Số ma túy này có giá trị đường phố khoảng 17 triệu đô la, khiến nó trở thành vụ vận chuyển cần sa lớn nhất trong lịch sử của bang.

Tòa án được thông báo rằng DNA của Tran không thể lấy được cho đến một tháng trước và cô ấy “không thể lần ra dấu vết cho đến thời điểm này”. Tuy nhiên, luật sư của Trần cho biết bằng chứng duy nhất liên kết thân chủ của ông với ma túy là một chiếc túi xách bị bỏ lại tại một bữa tiệc nướng mà cô được mời, cho thấy đây là cách truy tìm DNA của cô. Ông cho biết thân chủ của ông “hoàn toàn không biết trong 5 năm” rằng cô ấy là nghi phạm trong vụ án và rằng cô ấy đang cố gắng bay về Việt Nam để gặp gia đình bằng vé máy bay khứ hồi.

Công tố viên lập luận rằng Tran là một kẻ có nguy cơ bỏ trốn “cực kỳ cao” và việc cho phép tại ngoại là “hoàn toàn không phù hợp”. Cặp vợ chồng Nam Van Truong, 31 tuổi và vợ là Thuy Thi Dinh, 29 tuổi, đã bị bắt trong trường hợp tương tự tại Phi trường Perth vào năm 2018 khi họ định lên chuyến bay đến Adelaide. Năm 2019, Trương bị kết án 7 năm tù vì tham gia vào hoạt động này sau khi nhận tội trồng cần sa để bán.

Vào năm 2020, anh ta đã kháng cáo thành công bản án và thay vào đó, anh ta bị kết án 6 năm tù, với các luật sư của anh ta lập luận rằng thẩm phán đã không xem xét việc anh ta nhận tội sớm và thực tế là anh ta đã không điều hành hoạt động. Trong quá trình kháng cáo của mình, tòa án được thông báo rằng trang trại cần sa là một “cơ sở trồng cần sa thủy canh phức tạp và quy mô lớn”. Người ta cũng nghe nói Trương được “thuê để đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động.”

⚪ ---- TIN VN. Khảo sát 10.000 doanh nghiệp, 82% muốn giảm quy mô, ngừng kinh doanh. Theo Báo Tuổi Trẻ. Doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô hoạt động ngày càng lớn, niềm tin kinh doanh bị giảm sút nên đã kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ cấp bách và dài hạn. Kết quả cho thấy doanh nghiệp đang trải qua bối cảnh đặc biệt khó khăn. Dẫn chứng là trong tổng số 9.556 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 82,3% doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023. Trong số các doanh nghiệp còn hoạt động năm 2023, có 71,2% dự kiến giảm quy mô lao động trên 5%, 22,2% dự kiến giảm trên 50%. Có 80,7% doanh nghiệp dự kiến giảm doanh thu trên 5%, tỉ lệ giảm trên 50% doanh thu là 29,4%. Đặc biệt, niềm tin của doanh nghiệp đối với kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành trong bối cảnh này đặc biệt thấp. Có đến 81,4% doanh nghiệp được khảo sát có đánh giá tiêu cực/rất tiêu cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng còn lại của năm 2023.

⚪ ---- TIN VN. Đại công ty khách sạn Marriott International thâu tóm 7 khách sạn Vinpearl. Theo VnExpress. Tiếp nhận khai thác hoặc đầu tư, thâu tóm, khối ngoại đang tranh thủ giá bất động sản tốt để phủ sóng kinh doanh khách sạn ở Việt Nam. Trung tuần tháng 4, đại công ty khách sạn toàn cầu Marriott International đạt thỏa thuận tiếp nhận quản lý 7 khách sạn và resort của Vinpearl. Trong số đó, có 3 khách sạn hiện hữu tại Nha Trang, Hội An, Đà Năng và 4 cơ sở sẽ được xây mới với tổng cộng hơn 1.200 phòng, dự kiến hoàn tất vào 2028. Ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc đại lục) cho biết động thái nhằm giúp tập đoàn có vị thế thuận lợi đáp ứng nhu cầu về khách sạn đa dạng, tại nhiều điểm đến khắp Việt Nam. Marriott International đang điều hành 16 khách sạn và resort tại Việt Nam. Công ty định mang thêm một số thương hiệu khách sạn mới đến thị trường này như The Ritz-Carlton, Westin, Element và Courtyard by Marriott.

Lối vào Khách sạn JW Marriott Hanoi.

⚪ ---- TIN VN. Sẽ mở rộng cấp visa điện tử cho hầu hết các nước. Theo VietnamNet. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện nay Việt Nam cấp thị thực điện tử hay e-visa cho công dân của 80 quốc gia, tiến tới sẽ mở rộng gần như hết tất cả các nước. Bộ trưởng Ngoại giao cũng đồng tình với quy định nâng thời hạn visa lên 3 tháng, có giá trị nhiều lần, rồi tăng thời hạn cư trú đối với người nhập cảnh thuộc diện đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày.

⚪ ----- HỎI 1: Đưa lậu chim hiếm vào Mỹ, cơ nguy 20 năm tù?

Chim vẹt Amazon gáy vàng (yellow-naped Amazon parrot).

ĐÁP 1: Đúng thế. Một người đàn ông Đài Loan đã bị các nhân viên hải quan chặn lại tại Phi trường Quốc tế Miami vào tháng 3/2023 và bị bắt vì định buôn lậu 29 quả trứng chim vẹt (parrot eggs) qua nước này. Người đàn ông họ Wu, đã đi từ Managua, Nicaragua vào ngày 23/3 và dự định chuyển chuyến bay ở Mỹ, trước khi quay lại Đài Bắc để bán những con chim kỳ lạ ở Đài Loan. Theo báo cáo của AP, Wu đã bị cảnh sát chặn lại sau khi họ nghe thấy một trong những con chim mới nở hót líu lo từ bên trong hành lý xách tay của Wu.

Wu mang tổng cộng 29 quả trứng, thuộc hai loài vẹt khác nhau; vẹt Amazon đỏ (red-lored Amazon parrot) và vẹt Amazon gáy vàng (yellow-naped Amazon parrot), là một loài cực kỳ nguy cơ tuyệt chủng. Mặc dù Wu đã hợp tác với cảnh sát và cho họ xem số trứng của mình khi được hỏi, nhưng anh đã bị bắt ngay lập tức vì vi phạm luật quản lý việc nhập cảng động vật hoang dã vào Hoa Kỳ. Wu đã bị buộc tội tại Tòa án Quận Miami của Hoa Kỳ vào ngày 5/5 và nhận tội buôn lậu động vật mà không có giấy phép thích hợp để vận chuyển chúng.

Anh ta có thể phải đối mặt với án tù 20 năm và sẽ bị kết án vào ngày 1/8/2023, Fox News đưa tin. Sau khi Wu bị bắt, những con chim được chuyển đến khu vực ấp trứng tạm thời tại chuồng chim của Cục Động vật hoang dã Hoa Kỳ ở khu vực Miami. Trong số 29 quả trứng, 26 quả đã nở. Tuy nhiên, chỉ có 24 trong số 26 chú chim con sống sót. Sau vài ngày ở chuồng chim, những con chim này đã được chuyển vào cuối tháng 3 đến Tổ chức bảo tồn các loài quý hiếm gần Bãi biển West Palm, nơi chúng vẫn đang được chăm sóc, theo AP. Theo báo cáo, trong điều kiện sống tốt với chế độ ăn uống hợp lý, vẹt có thể sống tới 60 hoặc 70 năm.

Tổ chức bảo tồn các loài quý hiếm (Rare Species Conservatory Foundation) sẽ làm việc với Sở ngư nghiệp và động vật hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Services) để tìm một ngôi nhà thích hợp cho các loài chim. Một số trong số chim này có thể sẽ được trả lại rừng tự nhiên vào một ngày nào đó trong tương lai.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4902806

⚪ ---- VẤN ĐỀ: Lòng tham không đáy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đỗ Duy Ngọc

Lòng tham không đáy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Đỗ Duy Ngọc

Báo Tiếng Dân - 26/05/2023

Vừa rồi, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất dùng 130.000 tỷ đồng hỗ trợ cho EVN cắt lỗ. Không hiểu EVN quản lý, điều hành thế nào mà càng làm càng lỗ. Tiền điện của người tiêu dùng thì cứ tính lũytiến hoa cả mắt, nhìn chẳng hiểu gì cả, cứ việc trả tiền vì chậm thanh toán là cắt ngay. Trong khi điện mặt trời, điện gió sản xuất ra, EVN tìm đủ mọi cách để từ chối mua hoà vào điện lưới quốc gia. Lại đem tiền đi mua điện của Lào, Trung Quốc với giá cao. Cứ làm khó nhau thế mới có cái để bỏ túi chứ!



Giá điện thì tính chung chi phí những hoạt động chẳng dính chi đến điện như xây trụ sở, mua bán bất động sản, kinh doanh tùm lum. Lời đâu không thấy chỉ thấy thua liền cộng chung vào chi phí giá điện. Rốt cuộc kẻ chịu tội vẫn là người dân. Lãnh đạo ngành điện càng lúc càng giàu mà EVN lúc nào cũng than lỗ.



Giờ lại có tin EVN lại kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023. Báo cáo Chính phủ, EVN cho rằng mức tăng giá điện 3% thực hiện từ đầu tháng 5.2023 chưa cân đối được chi phí. Tức là theo EVN vẫn chưa thấy đủ. Vì vậy, EVN kiến nghị được tiếp tục tăng giá điện vào tháng 9.2023.



Đúng là lòng tham không đáy, xem dân như cái mỏ để đào, nhổ như nhổ lông vịt. Sau Covid, kinh tế khó khăn, kiếm hai bữa cơm, lo con học hành, mua thuốc chữa bệnh đã hộc máu, giờ thêm nỗi lo về tiền điện. Kẻ có quyền càng ngày càng giàu và dân đen càng lúc càng khốn khổ. Họp Quốc hội cũng có người phát biểu tiền hưu chỉ có 1.5 triệu đến 2.5 triệu đồng làm sao sống? Giá điện kiểu này chắc chỉ đủ đóng tiền điện.



Các ông bất nhân quá, tham lam quá. 130.000 tỷ đồng định giao cho mấy ông cũng từ tiền thuế của dân mà ra. Đó là mồ hôi, là nước mắt và cả máu của dân đen mà có. Giờ các ông lại đề nghị bóp cổ dân thêm nữa, đúng là bòn khố rách.



Giàu thì các ông đã giàu lắm rồi, tài sản tiêu mấy đời chưa hết. Tham chi nữa cho khổ dân. Ở xứ người ta, mùa nắng nóng chính phủ hạ giá điện cho dân sử dụng. Còn ta thì bóp được cứ bóp, vặt được cứ vặt, bóp cho thè lưỡi, tắt thở, vặt cho trơ trụi còn cái quần đùi mới thoả mãn lòng tham. Bó tay với EVN. Chính phủ, nhà nước vì dân đâu rồi mà để EVN ép dân quá vậy?



