Sinh Viên Ra Trường Có Việc Nhiều Nhất: NY, San Francisco

Những sinh viên mới ra trường tìm cơ hội việc làm có thể muốn nghĩ tới việc bắt đầu nghề nghiệp của họ ngay tại thành phố Atlanta, một trong 10 thành phố hàng đầu trên toàn quốc về việc thuê sinh viên mới ra trường nhiều nhất, theo một phúc trình gần đây từ Linkedln cho biết.Các nhà phân tích tại hệ thống kinh doanh và việc làm đã trắc nghiệm hàng hàng hồ sơ của các thành viên là những người đã ra trường từ năm 2015 tới 2017 cho phúc trình, gồm 10 thành phố hàng đầu tại Hoa Kỳ về thuê mướn các sinh viên đại học mới ra trường nhiều nhất, các kỹ nghệ và công ty hàng đầu torng việc thuê những sinh viên mới ra trường và những việc làm có mức lương trả cao nhất đối với những sinh viên mới ra trường.Thành phố Atlanta đã vào trong bảng xếp hạng của thành phố New York, Vịnh San Francisco, California và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, như là một trong những khu vực đứng đầu trên toàn quốc với số sinh viên được thuê mước cao nhất trong năm 2016.3 lãnh vực kỹ nghệ hàng đầu thuê mướn sinh viên mới ra trường gồm kỹ thuật và dịch vụ thông tin, tiếp thị và quảng cáo, và dịch vụ tài chánh.Nhiều công ty lớn của khu vực thành phố, như Georgia Institute of Technology, Home Depot, Georgia State University, AT&T, và Delotte đã thuê nhiều sinh viên mới ra trường nhất trong năm 2016.Sau đây là 10 khu vực hàng đầu trên toàn quốc về việc thuê sinh viên mới ra trường, theo số lượng thuê.1- New York City, New York,2- San Francisco Bay, California,3- Washington, D.C.,4- Los Angeles, California,5- Chicago, Illinois,6- Boston, Massachusetts,7- Atlanta, Georgia,8- Dallas/Fort Worth, Texas,9- Houston, Texas,10- Minneapolis-St. Paul, Minnesota.