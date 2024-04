Hình trên: một cơ sở kinh doanh của Công ty sách Nhã Nam. Nhã Nam đưa ra hình thức kỷ luật với TGĐ Nguyễn Nhật Anh vì tội "quấy rối nữ nhân viên" và hứa sẽ sớm công khai toàn bộ sự việc.

Sáng Thứ Năm: Từ 7 bồi thẩm, chỉ còn 5, vì Tòa mời 2 bồi thẩm về vườn.

- Trump Media la hoảng: mất 63% trị giá trong chỉ trong 3 tuần lễ.

- Trump đòi huê hồng 5% từ các chính khách Cộng Hòa

- Phó Biện lý quận nói Trump đã vi phạm lệnh bịt miệng thêm 7 lần nữa kể từ thứ Hai

- Trump lại vi phạm vì đã lên mạng để tấn công bồi thẩm: gõ lại lời nói trên Fox News

- Công ty công nghệ bỏ phiếu Smartmatic chịu bỏ vụ kiện đài One America News vụ OAN vu khống gian lận bầu cử 2020

- Muốn kiếm viện trợ cho Ukraine, phải thuyết phục Trump: Tổng thống Ba Lan thăm Trump

- Cộng hòa Nevada vu khống gian lận bầu cử 2020 với ít nhất 3.062 trường hợp, nhưng 4 năm sau lặng lẽ thú nhận chỉ có 14 trường hợp bị truy tố trong tổng số 2,4 triệu phiếu bầu.

- Đại gia bố góp tiền cho Trump, nhưng con trai đại gia lại góp gần 1 triệu USD để giúp Biden.

- Alina Habba (cố vấn pháp lý tự nhận của Trump) nói Trump ngủ gục trong tòa vì phải đọc nhiều (thực tế Trump ghét đọc)

- Wisconsin là tiểu bang chiến trường: giới sinh viên trẻ nói sẽ ủng hộ Biden, bất kể có bất mãn về chính sách nào khác.

- Nếu Trump chịu khai, Biện Lý Bragg muốn chất vấn Trump về các hồ sơ quá khứ.

- Thượng viện bác bỏ hai điều khoản luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas

- Gaza: 33.970 người Palestine bị Israel giết, 76.770 người bị thương kể từ ngày 7/10.

- Iran tuyên bố có thể phá hủy các lò nguyên tử của Israel.

- Google sa thải 28 nhân viên bênh Palestine, biểu tình chống Israel

- Canada: bắt 6 người vụ trộm lô vàng trị giá 22 triệu đô tại Sân bay Quốc tế Pearson ở Toronto, còn truy nã 3 người

- Israel sẽ không trả đũa Iran cho đến sau ngày lễ Vượt qua (Passover)

- Đức sẽ dẫn đầu liên minh cấp dàn phòng không Patriot cho Ukraine.

- 2 công dân Đức gốc Nga đã bị Đức bắt vì nghi là gián điệp Nga

- Ngoại trưởng Ukraine xin Mỹ viện trợ Ukraine

- Biden ủng hộ Hạ Viện đề xuất chiến lược viện trợ cho Ukraine, Israel và các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương.

- LHQ báo động: chỉ còn 2 năm để cứu địa cầu khỏi nạn hâm nóng.

- Nhân viên ở Singapore có thể xin sếp cho làm việc tại nhà, tuần làm việc ngắn hơn, và giờ làm việc linh hoạt.

- Thành phố Thông minh nhất 2024: Zurich (Thụy Sĩ), Oslo (Na Uy) và Canberra (Australia). Với châu Á, Singapore dẫn đầu (thứ 5 thế giới), rồi Abu Dhabi (10), Dubai (12), Bắc Kinh (13), Đài Bắc (16) và Seoul (17).

- Gần 3/10 nhân viên nước ngoài tại Nam Hàn đã làm việc từ 50 giờ/tuần hồi năm ngoái. Người Việt tại Nam Hàn chiếm 14,1% lao động nươc nmoài ở Hàn.

- Hâm nóng địa cầu sẽ xóa sổ nhiềuc trại trồng táo Nam Hàn

- Nam Hàn báo động: nước biển nóng, làm hại nguồn cá biển

- Quận Los Angeles: Victoryloc Nguyen, người xả súng từ chung cư xuống phố, từng tự xưng là Đấng Cứu Thế, cơ nguy tù chung thân.

- Dân biểu tiểu bang Arizona Quang Nguyễn vào danh sách lãnh đạo Cộng Hòa mới nổi

- San Bernadino: Thị trưởng Helen Trần khánh thành dự án 5th Street Gateway để tạo việc làm, chiêu dụ du khách

- Bắc California: truy tố Phuc Vo, nghi giết và thủ tiêu vợ và mẹ vợ. Cảnh sát chỉ mới tìm ra xác mẹ vợ.

- TIN VN. Không cần cầu mưa, vẫn có mưa dông: Hôm nay dự báo khoảng 40% xảy ra mưa dông ở TP.HCM.

- TIN VN. Học phí mỗi năm lớp 10 trường tư ở TP HCM cao nhất 540 triệu đồng (= 21.255 USD=hơn 21 nngàn đôla)

- TIN VN. Nhã Nam đưa ra hình thức kỷ luật với TGĐ Nguyễn Nhật Anh vì tội "quấy rối nữ nhân viên" và hứa sẽ sớm công khai toàn bộ sự việc.

- HỎI 1: New York: 40% người hút thuốc lá là dân thất nghiệp hoặc lương thấp? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 1/2 người chủ nhà và thuê nhà tại Mỹ vất vả mới có tiền trả hàng tháng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/4/2024) ⚪ ---- Google LLC đã sa thải 28 nhân viên khỏi các văn phòng ở New York và Sunnyvale, California, vì họ biểu tình bênh vực Palestine, phản đối thỏa thuận điện toán đám mây của công ty với chính phủ Israel, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn email nội bộ của Chris Rackow, Phó chủ tịch An ninh toàn cầu Google. Những người tổ chức biểu tình đã chỉ trích Google vì ủng hộ "hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD với chính phủ và quân đội diệt chủng Israel" hơn là bênh vực nhân viên của mình.

⚪ ---- Canada: Sáu người đã bị bắt trong vụ trộm vàng trị giá hàng chục triệu đô la năm ngoái tại Sân bay Quốc tế Pearson ở Toronto, theo lời cảnh sát Canada và Mỹ cho biết hôm thứ Tư. Cảnh sát cũng đã ra lệnh truy nã ba người khác. Tất cả 9 nghi phạm đã bị truy tố tội trộm với hơn 19 tội danh.

Cảnh sát cho biết vào ngày 17/4/2023, một container hàng qua đường hàng không chở vàng miếng và ngoại tệ trị giá hơn 22 triệu đô la Canada đã bị đánh cắp từ một cơ sở lưu trữ an toàn bằng cách sử dụng giấy tờ giả. Số vàng và tiền tệ vừa được chuyển đến Canada trên chuyến bay của Air Canada từ Zurich, Thụy Sĩ. Cảnh sát cho biết ít nhất 2 cựu nhân viên của Air Canada bị cáo buộc đã giúp thực hiện vụ trộm táo bạo này. Một người hiện đang bị giam giữ và lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với người còn lại.

Các quan chức Canada và Mỹ cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và chỉ một phần nhỏ số vàng miếng và tiền mặt bị đánh cắp đã được thu hồi. Cảnh sát cho biết sau khi thực hiện lệnh khám xét ở Ontario, họ đã tìm thấy 5 chiếc vòng tay bằng vàng được nung chảy thô sơ trị giá khoảng 90.000 USD.

⚪ ---- Đức sẽ dẫn đầu liên minh cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Tổng thống Litva Gitanas Nauseda hôm thứ Năm cho biết Đức sẽ dẫn đầu một liên minh các nước chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Nausea nói: "Điều chúng ta đang nói đến trong bối cảnh sáng kiến của Đức là các hệ thống phòng không, tức là Patriot... Tất nhiên, vẫn khó xác định các đặc điểm [của sáng kiến], nhưng hôm qua, tôi đã đích thân chúc mừng Thủ tướng Đức Olaf. Scholz vì đã chủ động vào đúng thời điểm."

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Liên Âu và sau khi một số nhà lãnh đạo, trong đó có Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, đã kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

⚪ ---- Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt tại thị trấn Bayreuth ở Bavaria vì nghi làm việc cho cơ quan tình báo Nga và âm mưu phá hoại, theo các công tố Đức tiết lộ hôm thứ Năm. Hai cá nhân, được xác định là Dieter S., 39 tuổi và Alexander J., 37 tuổi, bị cáo buộc thăm dò các mục tiêu tấn công có thể xảy ra, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ có trụ sở tại Đức, với mục đích lật đổ quân đội. hỗ trợ Ukraine. Đức là nơi cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai, chỉ sau Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

⚪ ---- Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm từ chối bình luận về việc giam giữ hai người bị cáo buộc là điệp viên Nga ở Đức. “Tôi không thể [bình luận] gì cả; tôi không có bất kỳ thông tin nào về vấn đề này,” Peskov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Trước đó cùng ngày, chính quyền Đức đã bắt giữ hai cá nhân với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga và lên kế hoạch cho các hành động phá hoại.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Năm một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ thông qua dự luật cho phép viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ông cho biết sự hỗ trợ này sẽ "theo nghĩa đen, không cường điệu, giúp cứu người Ukraine khỏi cuộc tàn sát tên lửa của Nga" trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Kuleba nói thêm: “Đây là sinh mạng của hàng ngàìn người, và theo nghĩa rộng hơn, đó là vấn đề sống còn của Ukraine trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù mạnh hơn nhiều này”. Blinken đã cùng ông kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật ngay trong tuần này, lưu ý rằng "hầu như tất cả các yêu cầu ngân sách bổ sung đang được yêu cầu sẽ được đưa vào sản xuất quốc phòng ở Hoa Kỳ, xây dựng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ và giúp mang lại việc làm tốt."

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với Bản bổ sung An ninh Quốc gia do Ủy ban Thẩm định Hạ viện đưa ra hôm thứ Tư, đề xuất chiến lược viện trợ cho Ukraine, Israel và các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương. “Israel đang phải đối mặt với các cuộc tấn công chưa từng có từ Iran và Ukraine đang phải đối mặt với sự bắn phá liên tục từ Nga vốn đã gia tăng đáng kể trong tháng trước”, ông Biden nhấn mạnh trong tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Hạ viện “phải” thông qua gói 95 tỷ USD “trong tuần này”. Tổng thống nói thêm: “Đừng để Iran hay Nga thành công”. Gói viện trợ này có thể được đưa ra để bỏ phiếu ngay sau ngày 20 tháng 4.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát cho biết trong báo cáo mới nhất hôm thứ Năm rằng tổng số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 33.970. Và76.770 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Y tế cho biết 71 người chết và 106 người bị thương trong 24 giờ qua, trong đó nhiều nạn nhân vẫn còn dưới đống đổ nát.

⚪ ---- Iran tuyên bố có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân của Israel. Người đứng đầu Quân đoàn An ninh và Bảo vệ Hạt nhân Iran Ahmad Haqtalab hôm thứ Năm cho biết Iran đã xác định được các cơ sở hạt nhân của Israel và đã "để tay lên nút bắn" để nhắm mục tiêu vào chúng nếu Israel tấn công các trung tâm hạt nhân của Iran, theo hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim. Ông cho biết Iran có thể "sửa lại và đi chệch ra khỏi các chính sách hạt nhân đã tuyên bố" nếu bị đe dọa.

Haqtalab nói rằng Iran "sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào" từ Israel "bằng cách sử dụng các kế hoạch phòng thủ thụ động cũng như các cơ sở và thiết bị tiên tiến, cũng như do sự phân tán của các tổ hợp và cơ sở hạt nhân của đất nước chúng tôi."

⚪ ---- Israel được cho là sẽ không trả đũa Iran cho đến sau ngày lễ Vượt qua (Passover) của người Do Thái, theo ABC News đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ. Kỳ nghỉ bắt đầu vào ngày 22 tháng 4 và kết thúc sau khi màn đêm buông xuống vào ngày 30 tháng 4. Tin nói thêm rằng Iran đang cảnh giác cao độ, với một số thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lãnh đạo khác đang trú ẩn trong những ngôi nhà an toàn và cơ sở dưới lòng đất.

⚪ ---- Chỉ còn 5 bồi thẩm, vì mời ra cửa 2 bồi thẩm. Khi các bồi thẩm đoàn quay lại phòng xử án vào ngày xét xử thứ ba, một phụ nữ nói rằng cô “lo ngại về khả năng công bằng của mình”. Ngay sau đó, các công tố viên cho biết một bồi thẩm khác, một người đàn ông, đã không tiết lộ rằng anh đã từng bị bắt vì xé các áp phích chính trị, theo phóng viên Tim Miller của Financial Times.

.

Do vậy, 2 bồi thẩm nêu trên bị cho về. Phóng viên Stewart Bishop viết cho Law360 rằng Thẩm phán New York Juan Merchan cũng cảnh báo các thành viên báo chí không được đưa tin về nơi làm việc hiện tại hoặc trước đây của bồi thẩm để tránh bị nhận dạng. Sau đó, 96 bồi thẩm tièm năng tương lai được đưa vào phòng xử án để tiếp tục công việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Phiên tòa cần 12 bồi thẩm và 6 người dự khuyết. Bồi thẩm dự kiến sẽ có chỗ ngồi vào thứ Hai.

⚪ ---- Trump Media la hoảng: sụt mất 63% trị giá trong chỉ trong 3 tuần lễ. Trump Media đã cập nhật phần câu hỏi thường gặp (FAQ), cung cấp cho các cổ đông những lời khuyên để tránh bị cho vay cổ phiếu để bán khống, trang web của công ty cho biết hôm thứ Năm. Những lời khuyên này bao gồm việc nắm giữ cổ phiếu trong tài khoản tiền mặt thay vì tài khoản ký quỹ, từ chối bất kỳ chương trình cho vay chứng khoán nào, chuyển cổ phiếu đến đại lý chuyển nhượng được chỉ định của công ty hoặc ngân hàng, chuyển cổ phiếu đến ngân hàng và "giữ chúng trong tài khoản hưu trí của bạn." Hướng dẫn mới được đưa ra sau khi cổ phiếu DJT giảm giá đáng kể kể từ khi bắt đầu giao dịch đại chúng vào ngày 26 tháng 3. Giá trị cổ phiếu đã giảm mạnh 63% so với giá mở cửa ngày hôm đó.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump trở lại tòa án sáng nay, thứ Năm, để lựa chọn thêm bồi thẩm đoàn sau khi quá trình xét xử vụ kiện đòi tiền bịt miệng ở New York của Trump tạm dừng một ngày, vì tòa sẽ nghỉ các ngày Thứ Tư trong tuần. Hôm Thứ Ba đã chọn xong 7 bồi thẩm (bây giờ còn 5) và họ đã tuyên thệ hôm thứ Ba cho phiên tòa hình sự về các khoản thanh toán bịt miệng trị giá 130.000 USD được thực hiện vào năm 2016. Trump đã không nhận tội đối với tất cả 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

“Chúng tôi không biết chính xác chọn xong bồi thẩm đoàn sẽ kéo dài bao lâu,” Thẩm phán Juan Merchan bình luận trong tuần này về quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn đang diễn ra. Dự kiến là chọn bồi thẩm đoàn 12 người và 6 dự khuyết.

⚪ ---- Trump đòi tiền phần trăm, sẽ không giúp chùa Cộng Hòa. Đảng Cộng hòa từ lâu đã sử dụng tên và khuôn mặt của cựu Tổng thống Donald Trump để quyên tiền từ cử tri Đảng Cộng hòa. Giờ đây, Trump đang yêu cầu các ban tranh cử của các ứng viên Cộng Hòa phải chia 5% cho bất kỳ khoản tiền nào họ huy động được theo cách đó.

"Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi yêu cầu tất cả các ứng cử viên và ủy ban chọn sử dụng tên, hình ảnh và chân dung của Tổng thống Trump chia tối thiểu 5% tổng số tiền kêu gọi gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Trump JFC,” theo chiến dịch tranh cử của Trump viết trong một lá thư, theo báo POLITICO. Trump từ lâu đã theo sau Tổng thống Joe Biden trong việc gây quỹ, và cuộc đòi phần trăm có thể là một nỗ lực để bù đắp những gì đã mất.

⚪ ---- Phó Biện lý quận Chris Conroy cho biết Trump đã vi phạm lệnh bịt miệng thêm bảy lần nữa kể từ thứ Hai, bao gồm cả việc đăng bài về các bồi thẩm viên tương lai. Thẩm phán sẽ xem xét các cáo buộc vi phạm tại một phiên điều trần đã được lên lịch vào thứ Ba, nơi thẩm phán dự định cân nhắc yêu cầu phạt Trump 3.000 USD vì ba vi phạm bị cáo buộc trước đó.

“Họ không chứng minh được rằng có bất kỳ hành vi cố ý vi phạm nào,” luật sư của Trump, Emil Bove phản bác, nói rằng lệnh này không rõ ràng và một số bài đăng của Trump có bản chất chính trị.

⚪ ---- Trump lại vi phạm vì đã lên mạng để tấn công bồi thẩm. Một chuyên gia pháp lý cho biết Donald Trump có thể sẽ đổ lỗi cho các cuộc tấn công mới nhất hôm Thứ Tư nhắm vào bồi thẩm đoàn là do ông chỉ trích dẫn lời của người khác, nhưng điều đó sẽ không có giá trị trước thẩm phán. Trump trước đó cùng ngày đã đăng một trích dẫn có mục đích từ người dẫn chương trình Fox News, Jesse Watters, vu khống rằng các bồi thẩm viên đang nói dối thẩm phán để được đưa vào vụ án lịch sử này. Những bình luận đó khiến một cựu thẩm phán nói rằng Trump đang "nhảy múa trên lằn ranh" của lệnh bịt miệng mà tòa cấm Trump chửi mắng, hù dọa bồi thẩm.

Nhà phân tích pháp lý và cựu công tố viên Renato Mariotti đã xuất hiện trên CNN hôm thứ Tư để phân tích. Đối với Mariotti, ông nói Trump có thể sẽ biện hộ rằng Trump chỉ ghi lời của người khác. Nhưng Trump sẽ gặp khó khăn khi đưa ra lập luận đó, vì bài đăng không được chia sẻ trực tiếp mà thay vào đó được đánh máy bởi Trump hoặc người khác kiểm soát tài khoản Truth Social của cựu tổng thống, Mariotti nói. Bởi vì, Trump đánh máy lại lời người nói trên đài Fox. “Nói cách khác, bạn đang tán thành lời nói của Jesse Watters,” Mariotti nói. "Tôi nghĩ đó là cách mà Công tố viên sẽ tranh luận vào ngày mai - nhóm của Công tố viên - và tôi nghĩ thẩm phán có thể sẽ đồng ý."

⚪ ---- Công ty công nghệ bỏ phiếu Smartmatic và mạng cực hữu One America News cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã giải quyết một vụ kiện phỉ báng xuất phát từ những lời dối trá của hãng này về cuộc bầu cử năm 2020. Luật sư Chip Babcock của OAN nói với CNN: “Vụ kiện đã được giải quyết theo một thỏa thuận bí mật”. Cả hai bên đều từ chối chia sẻ chi tiết về việc giải quyết.

Smartmatic đã đệ đơn kiện OAN vào năm 2021, cáo buộc rằng mạng lưới TV cánh hữu này đã vu khống công ty và lan truyền những lời dối trá về vai trò của nó trong cuộc bầu cử năm 2020 nhằm “tăng lượng người xem và doanh thu”.

Diễn biến thương lượng giữa Smarmatic và OAN diễn ra một năm sau khi Fox News đạt được thỏa thuận lớn với Dominion Voting Systems, một công ty công nghệ bỏ phiếu khác cũng bị bôi nhọ tương tự vào năm 2020. Fox News đã trả hơn 787 triệu USD để chấm dứt vụ kiện đó, trở thành vụ dàn xếp phỉ báng công khai lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Smartmatic vẫn đang chờ xử lý vụ kiện chống lại Fox News, băng tần bảo thủ nhỏ hơn Newsmax và một số nhân vật ủng hộ Trump, những người cũng đưa ra những lời dối trá về cuộc bầu cử 2020 trong đó họ nói rằng các công nghệ của Smartmatic và Dominion đã lật phiếu bầu Trump thành phiếu Biden.

⚪ ---- Muốn kiếm viện trợ cho Ukraine, phải thuyết phục Trump: Cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Tư tại New York, cuộc gặp mới nhất trong một loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài khi châu Âu chuẩn bị cho khả năng có nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

Trump đã tổ chức bữa tối cho Duda tại Tháp Trump Tower, nơi hai người dự kiến sẽ thảo luận về Ukraine cùng các chủ đề khác. Duda, người từ lâu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trump, cũng là người ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine và đã khuyến khích Washington cung cấp thêm viện trợ cho Kiev trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga. Khoản tài trợ đó đã được các đồng minh của Trump trong Quốc hội nắm giữ. Khi đến nơi, Trump ca ngợi tổng thống Ba Lan, nói: “Ông ấy đã làm một công việc tuyệt vời và ông ấy là bạn của tôi”.

Chuyến thăm của Duda diễn ra một tuần sau khi Trump gặp Ngoại trưởng Anh David Cameron, một thành viên khác của NATO và là người đề xuất chính ủng hộ Ukraine, tại dinh thự của cựu tổng thống ở Florida. Và vào tháng trước, Trump đã tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một nhà độc tài luôn duy trì mối quan hệ thân thiết nhất với Nga trong số các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Orban đã chia sẻ một đoạn phim về chuyến thăm trên mạng Instagram trong đó có hình ảnh ông và các nhân viên của ông gặp Trump và các phụ tá của cựu tổng thống trong một cảnh trông giống như một cuộc gặp song phương chính thức.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa đã dành phần lớn thời gian trong 4 năm qua để vu khống rằng cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận phổ biến, đặc biệt là ở các tiểu bang chiến trường. Cộng Hòa tiểu bnag Nevada viết trên mạng X hồi năm 2020: "Đảng Cộng hòa ở Nevada đã phát hiện 'ít nhất 3.062 trường hợp gian lận cử tri. Hàng nghìn cá nhân đã được xác định là có vẻ đã vi phạm luật bằng cách bỏ phiếu sau khi họ chuyển ra khỏi Navada."

Vào tháng 11 năm 2020, đảng này đã gửi một thông cáo báo chí tuyên bố: "Các luật sư của chúng tôi vừa gửi đơn tố cáo hình sự tới (Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Bill) Barr liên quan đến ít nhất 3.062 trường hợp gian lận cử tri. Chúng tôi kỳ vọng con số đó sẽ tăng lên đáng kể. Hàng nghìn cá nhân đã được xác định là những người có vẻ đã vi phạm pháp luật khi bỏ phiếu sau khi họ dọn nhà ra khỏi Nevada."

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, chỉ có 146 báo cáo về vi phạm bầu cử trên tổng số 1 triệu phiếu bầu. Trong số đó, một nửa đã bị đóng hồ sơ và 70 vụ vẫn đang được điều tra.

Báo cáo cho biết chỉ có 3 người vi phạm đã được gửi đến các công tố viên.

Sau cuộc bầu cử sơ bộ năm nay 2024, Bộ trưởng nhận thêm 100 báo cáo về vi phạm bầu cử.

Tờ Independent cho biết kể từ năm 2020, chỉ có 14 trường hợp bị truy tố trong tổng số 2,4 triệu phiếu bầu. Và dĩ nhiên, 14 lá phiếu của ai đó bỏ gian lận hay nhầm lẫn thì không ảnh hưởng gì.

⚪ --- Đại gia bố góp tiền cho Trump, nhưng con trai đại gia lại góp gần 1 triệu USD để giúp Biden. David Ellison, con trai của nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa Larry Ellison, đã đóng góp 929.600 USD để hỗ trợ việc tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu một khoản quyên góp đáng kể giữa các đảng. Khoản đóng góp được thực hiện vào tháng 2 đã gắn kết ông David Ellison với các nhà tài trợ lớn khác trong quý này, chẳng hạn như luật sư Cộng Hòa (đang giúp Dân Chủ) George Conway và người đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz, theo CNBC đưa tin trong tuần này.

Ellison, Giám đốc điều hành của Skydance Media, đã quyên góp thông qua Quỹ Biden Victory Fund, quỹ hỗ trợ chiến dịch của Biden, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và các đảng phái khác nhau ở cấp tiểu bang. Đây là số tiền lớn nhất mà Ellison từng quyên góp cho một ứng cử viên liên bang, theo hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang.

Không có tài liệu nào về việc thân phụ của Ellison quyên góp trong chu kỳ bầu cử năm 2024, nhưng ông đã quyên góp hơn 31 triệu USD trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội năm 2022.

⚪ ---- Cố vấn pháp lý tự nhận của Donald Trump, Alina Habba, đã đưa ra một lý do khó có thể giải thích tại sao Trump dường như ngủ gật trong ngày khai mạc phiên tòa xét xử tiền bịt miệng rằng: ông Trump đọc quá nhiều. Trump dường như đã ngủ quên vài lần hôm thứ Hai trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn tại tòa án New York. Biện lý quận Manhattan, Alvin Bragg, đã buộc tội ông Trump 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2016 nhằm đảm bảo cô im lặng về một cáo buộc ngoại tình năm 2006.

Những giấc ngủ ngắn rõ ràng của Trump đã làm dấy lên một làn sóng meme trên mạng xã hội trong tuần này, xây dựng thương hiệu cho Trump là “Sleepy Don” và “Don Snorleone”. Tổng thống Joe Biden, người mà ông Trump gọi là “Joe buồn ngủ”, đã tham gia vào trò đùa này, khi nhóm vận động tranh cử của ông Biden đăng một meme trên X về việc Trump sẽ “đăng bài vào lúc 3 giờ sáng về việc tước bỏ quyền lựa chọn của phụ nữ”.Chiến dịch tranh cử của Trump gọi các báo cáo về việc ông đang ngủ là "tin giả". Nhưng cô Habba có lý thuyết của riêng mình. Cô Habba nói với Newsmax: “Tổng thống Trump, ông ấy đọc rất nhiều, tôi không biết ông ấy đang làm gì, tôi không ở đó, không có máy ảnh, tôi ước gì có.”Tờ Washington Post đưa tin vào năm 2018 rằng Trump chưa bao giờ đọc các bản văn giao ban hàng ngày của Bạch Ốc khi còn đương chức. Thay vào đó, Trump thích các cuộc họp giao ban bằng miệng được bổ sung thêm ảnh, video và đồ họa, với các tài liệu về chính sách được cho là được lưu giữ trên một trang duy nhất, theo WP. Cô Habba tuần này tuyên bố rằng cô hiện là “cố vấn pháp lý” của ông Trump, và vai trò của cô sẽ đòi hỏi phải “nói ra sự thật” trong khi ông Trump hầu tòa.⚪ ---- Wisconsin là tiểu bang chiến trường. Biden đã đánh bại Trump sát nút tại đây vào năm 2020. Trump đã thắng ở Wisocnsin suýt soát năm 2016. Nhưng một cuộc thăm dò vào tháng 3 của The New York Times và Siena College cho thấy cử tri lo ngại hơn về tuổi tác của Biden, mặc dù Trump cũng không kém xa ở tuổi 77. Tuy nhiên, đối với các cử tri ở độ tuổi đại học ở Madison, điều này dường như không phải là một yếu tố phá vỡ thỏa thuận.Giới trẻ sinh viên ủng hộ Biden, bất kể có bất mãn về chính sách nào khác. Báo HuffPost đã dành vài ngày ở thủ phủ Madison để nói chuyện với các sinh viên đại học về bầu cử tháng 11/2024, hỏi hơn hai chục người trong số họ hai câu hỏi giống nhau: Bạn có dự định bỏ phiếu vào tháng 11 không và nếu có, bạn sẽ bỏ phiếu cho ai và tại sao?Có một chủ đề rõ ràng cho câu trả lời của họ. Hầu hết sinh viên đều nói có, hầu hết nói rằng họ dự định bỏ phiếu cho Biden, và hầu hết nói rằng đó là vì họ không muốn Trump vào Bạch Ốc.Dylan Goldman, sinh viên 19 tuổi tại Đại học Wisconsin–Madison đến từ Florida, cho biết: “Tôi sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden vì Donald Trump đã nhiều lần chứng minh rằng Trump không quan tâm đến việc tiếp tục nền dân chủ. Mặc dù tôi nghĩ Joe Biden đã quá già để làm tổng thống nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.”“Tôi không biết liệu mình có thể nói điều đó tốt hơn hay không,” người bạn Michael Howe, 20 tuổi, ở Brainerd, Minnesota, nói. “Tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho Biden. Tôi không phải là người hâm mộ độ tuổi của Biden vào thời điểm này, nhưng Trump cũng không trẻ hơn nhiều và đó là điều ít tệ hơn trong hai tệ nạn vào thời điểm này.”⚪ ---- Trump sẽ mở miệng khai, hay là giữ im lặng? Nếu Trump chịu khai, Biện Lý muốn chất vấn Trump về các hồ sơ quá khứ. Nếu cựu Tổng thống Trump chọn làm chứng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của mình, các công tố viên ở New York muốn thẩm vấn chéo Trump về các vụ kiện dân sự khác nhau của Trump.Trong các giấy tờ tòa án được ký vào tháng trước nhưng không được công khai cho đến thứ Tư, văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D) cho biết họ sẽ tìm cách thẩm vấn Trump về 13 phán quyết của tòa án chống lại Trump hoặc các doanh nghiệp của Trump nhằm nêu vấn đề khả tín của Trump.Danh sách muốn hỏi Trump bao gồm nhiều vụ án dân sự gần đây của Trump, đề cập đến phiên tòa xét xử gian lận kinh doanh gần đây của ông đã kết thúc với khoản bồi thường gần nửa tỷ đô la, vi phạm lệnh bịt miệng và phán quyết của bồi thẩm đoàn. Các luật sư của Trump cho biết họ đã phản đối yêu cầu của các công tố viên. Các công tố không thể buộc Trump phải làm chứng và mỗi bồi thẩm đoàn được chọn đã cam kết với thẩm phán rằng họ sẽ không chống lại Trump nếu Trump không làm vậy.⚪ ---- Thượng viện đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để bác bỏ hai điều khoản luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, loại bỏ khả năng diễn ra một phiên tòa kéo dài tại Thượng viện, mà đảng Cộng hòa đã yêu cầu vì cho rằng Bộ trưởng Mayorkas không chu toàn hàng rào biên giới về hồ sơ nhập cư và an ninh biên giới của chính quyền Biden.Nó đánh dấu lần đầu tiên sau 225 năm, Thượng viện bỏ phiếu bác bỏ ngay lập tức các cáo buộc luận tội đã được Hạ viện thông qua thay vì tổ chức xét xử tại chỗ hoặc chuyển vấn đề đến một ủy ban đặc biệt để xem xét. Lý do bác bỏ 2 điểm luận tội vì theo lãnh đạo đa số Thượng Viện Chuck Schumer nêu ra, không có gì trong hồ sơ gọi là “trọng tội hình sự hoặc khinh tội hình sự” theo yêu cầu của Hiến pháp.⚪ ---- Liên Hiệp Quốc báo động: chỉ còn 2 năm để cứu địa cầu khỏi nạn hâm nóng. Nhân loại chỉ còn hai năm nữa để “cứu thế giới” bằng cách thực hiện những thay đổi mạnh mẽ trong cách thải ra khí thải giữ nhiệt và thậm chí còn có ít thời gian hơn để hành động để có được nguồn tài chính đằng sau một sự thay đổi lớn như vậy, người đứng đầu cơ quan khí hậu của LHQ cho biết.Trong bối cảnh các chính phủ trên thế giới phải đối mặt với thời hạn năm 2025 cho các kế hoạch mới và mạnh mẽ hơn nhằm hạn chế ô nhiễm carbon, gần một nửa dân số thế giới sẽ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trong năm nay và các cuộc họp tài chính toàn cầu quan trọng trong tháng này tại Washington, thư ký điều hành khí hậu của LHQ Simon Stiell cho biết.“Chúng ta vẫn có cơ hội làm giảm lượng khí thải nhà kính bằng các kế hoạch khí hậu quốc gia thế hệ mới. Nhưng bây giờ chúng ta cần những kế hoạch mạnh mẽ hơn này,” Stiell nói trong bài phát biểu tại tổ chức tư vấn Chatham House ở London. Ông gợi ý rằng hành động về khí hậu không chỉ dành cho những người có quyền lực giải quyết - trong một ám chỉ không mấy che giấu về lịch bầu cử năm nay. “Chính xác thì ai có hai năm để cứu thế giới? Câu trả lời là mọi người trên hành tinh này,” Stiell nói.⚪ ---- Chính phủ Singapore vừa thông báo rằng nhân viên ở Singapore sẽ sớm có thể yêu cầu các sắp xếp: thí dụ như, xin làm việc tại nhà, tuần làm việc ngắn hơn, và giờ làm việc linh hoạt. Hướng dẫn mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12/2024, các chủ công ty sẽ chính thức phải xem xét các yêu cầu sắp xếp linh hoạt nhằm giúp nhân viên hòa hài cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ.Tuy nhiên, các công ty sẽ không bị bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu của nhân viên. Công ty có thể từ chối yêu cầu nếu họ tin rằng nó ảnh hưởng đến năng suất và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng của công ty. Tại Singapore, 73% nhân viên trẻ cho biết họ thích công việc từ xa hơn, theo một cuộc khảo sát năm 2023 của công ty nghiên cứu Universum.Chính phủ cho biết phụ nữ và người lao động lớn tuổi có nhiều khả năng sẽ xin sắp xếp công việc linh hoạt hơn. Phụ nữ có nhiều khả năng làm việc tại nhà hơn nam giới: 41% phụ nữ, so với 28% nam giới, làm việc từ xa ở Mỹ, theo khảo sát của Cục Thống kê Lao động năm 2022.⚪ ---- Đài Bắc là thành phố thông minh thứ 16 trên thế giới và thông minh thứ năm ở châu Á, theo một chỉ số toàn cầu. Vào ngày 8/4/2024, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD: International Institute for Management Development) có trụ sở tại Thụy Sĩ đã công bố Chỉ số Thành phố Thông minh 2024. Đài Bắc năm nay tăng 13 bậc để đứng thứ 16 thế giới, trong khi ba thành phố đứng đầu là Zurich (Thụy Sĩ), Oslo (Na Uy) và Canberra (Australia).

Bảng xếp hạng Chỉ số Thành phố Thông minh (Smart City Index) năm 2024 tương tự như các năm trước. Nhóm 10 thành phố hàng đầu là Zurich, Oslo, Canberra, Geneva (Thụy Sĩ), Singapore, Copenhagen (Đan Mạch), Lausanne (Thụy Sĩ), London (Anh), Helsinki (Phần Lan) và Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Đối với các thành phố châu Á, Singapore dẫn đầu (thứ 5 thế giới), tiếp theo là Abu Dhabi (10), Dubai (12), Bắc Kinh (13), Đài Bắc (16) và Seoul (17).

⚪ ---- Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy gần 3/10 nhân viên nước ngoài tại Nam Hàn đã làm việc từ 50 giờ/tuần hồi năm ngoái. Theo Thống kê Nam Hàn, tổng cộng có 1,43 triệu người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên cư trú tại Nam Hàn tính đến tháng 5/2023 và 64,5% trong số họ có việc làm ở đây.

Trong số người lao động nước ngoài, 56,5%, tỷ lệ lớn nhất, đã làm việc 40 đến 50 giờ/tuần và 28,6% cho biết số giờ làm việc hàng tuần của họ lên tới 50 giờ.

Khoảng 50,6% nhân viên nước ngoài ở Nam Hàn kiếm được từ 2 triệu won (1.443 USD) đến 3 triệu won mỗi tháng và 35,8% trong số họ có thu nhập hàng tháng trên 3 triệu won.

Trong tổng số người nước ngoài cư trú tại Nam Hàn trên 3 tháng, người sắc tộc Đại Hàn có quốc tịch Trung Quốc chiếm 33%, chiếm tỷ trọng lớn nhất và người Việt Nam chiếm 14,1%.

⚪ ---- Hâm nóng địa cầu sẽ xóa sổ các trại trồng táo Nam Hàn, diện tích tương đương 4.000 sân bóng đá. Sự tăng giá gần đây của táo và các loại trái cây phổ biến khác đang làm gia tăng mối lo ngại về tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đối với lạm phát, vốn đang có xu hướng tăng trở lại. Theo Bộ Nông nghiệp Nam Hàn, táo đứng đầu danh sách trong tháng 3 trong số các loại trái cây đánh dấu mức tăng giá mạnh so với một năm trước.

Giá táo tăng hàng năm là 88,2%, mức cao kỷ lục kể từ năm 1980 khi chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu liên quan. Giá quả lê cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái ở mức cao nhất mọi thời đại là 87,8%, trong khi giá quýt tăng 68,4% và đào tăng ở mức 64,7%.

Thống kê ghi rằng 69% trang trại táo ở tỉnh Bắc Kyungsang phải hứng chịu biến đổi khí hậu vào năm 2023, xuất phát từ nhiệt độ lạnh hơn bình thường vào mùa xuân, lượng mưa lớn vào mùa hè và mưa đá vào mùa thu. Tỉnh này là nơi trồng táo hàng đầu của Nam Hàn. Cơ quan Quản lý Phát triển Nông thôn (RDA: Rural Development Administration) dự đoán tổng quy mô trang trại táo sẽ giảm 8,57% xuống còn 39.000 ha trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2033.

RDA cho biết: “Tổng quy mô của các trang trại này tương đương với 4.000 sân bóng đá”, đồng thời lưu ý rằng lượng táo sản xuất sẽ giảm xuống 485.000 tấn từ 502.000 tấn trong giai đoạn trích dẫn.

⚪ ---- Nam Hàn báo động: nhiệt độ mặt nước biển tăng dẫn đến nguồn cung cá minh thái (pollack) và cá thu (mackerel) không đủ, được phân loại là cá nước lạnh và khiến giá của chúng tăng cao trong nhiều năm. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Nam Hàn, sản lượng mực từ hoạt động đánh bắt cá biển sâu và nước ngọt ở Hàn Quốc cũng giảm hơn 100.000 tấn trong giai đoạn 2014-2022.

Theo các chuyên gia, mực từng có nhiều ở Biển Đông (East Sea: của Đại Hàn, không phải Biển Đông của VN), nhưng loài sinh vật này đã di chuyển xa hơn về phía bắc do nhiệt độ nước tăng cao. Trong báo cáo triển vọng kinh tế hàng quý vào tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) cho biết giá thực phẩm quốc tế tăng trung bình từ 5% đến 7% trong một hoặc hai năm sau khi nhiệt độ mặt nước biển tăng 1 độ C so với năm trước.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Victoryloc Nguyen, 41 tuổi, người đàn ông xả súng hồi cuối tuần qua ở Marina del Rey phải đối mặt với án tù chung thân sau khi Biện lý quận Los Angeles công bố lệnh truy tố Nguyen hôm thứ Ba. Nguyen hiện phải đối mặt với hàng chục cáo buộc sau khi Nguyen xả súng từ chung cư ra phố vô cớ khiến cư dân kinh hãi vào tối thứ Bảy.

Biện lý George Gascón của quận LA nói: “Tôi vô cùng phẫn nộ trước vụ xả súng vô nghĩa do ông Nguyễn thực hiện và tôi rất biết ơn vì không có ai bị thương. Những thường dân vô tội và các nhân viên thực thi pháp luật đã bị nhắm bắn một cách nhẫn tâm mà không có sự khiêu khích. Tôi biết ơn các cảnh sát đã làm dịu tình hình dẫn đến việc ông Nguyễn phải đầu hàng — tất cả cảnh sát không ai không bắn một phát nào.”

Vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 10h15 tối Thứ bảy tại khu chung cư Marina 41, tại đường Via Marina và Catamaran. Bella Blake, người sống ở khu phức hợp. "Không ai ngạc nhiên cả, đó là phần tồi tệ nhất... chúng tôi đã chờ đợi điều đó."

Cô ấy là một trong số nhiều người nói rằng họ bắt đầu chú ý đến Nguyen trong vài tháng qua, vì đôi khi Nguyen tự gọi mình là "đấng cứu thế" và hành động hoang tưởng. Đoạn video được quay ba ngày trước khi vụ nổ súng xảy ra cho thấy Nguyễn tham gia vào một cuộc gây gỗ tại một hồ bơi trong khu phức hợp.

Một người đàn ông giấu tên cho biết: “Ở giữa bồn tắm nước nóng, phía trên tất cả mọi người, có 8 đứa trẻ… và Nguyen làm trò công khai: thò tay tự xoa bóp vùng kín của y và mỉm cười khoái trá. Rồi Nguyen rút ra một con dao karambit, gần như là một con dao được giấu kín, và bắt đầu vung nó vào chúng tôi."

Cảnh sát được gọi đến hiện trường vào ngày hôm đó, và Blake nói rằng cô đã nộp báo cáo cảnhs át vào sáng hôm sau: “Chúng tôi lo sợ vì Nguyen dọa tự sát và dọa bắn tung tòa nhà và đó là điều chúng tôi đã giải quyết với họ”. Vài ngày sau thì Nguyen từ chung cư xả súng bắn ra phố. Nếu bị kết tội, Nguyễn phải đối mặt với án tù chung thân.

⚪ ---- Dân biểu tiểu bang Arizona Quang Nguyễn nằm trong nhóm các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa được tuyển chọn trên toàn quốc vào danh sách "2024 Class of Emerging Leaders" (Lớp Lãnh đạo Mới nổi năm 2024) của GOPAC, một vinh dự ghi nhận tinh thần phục vụ, mục đích và khả năng lãnh đạo hiệu quả của một thành viên trong Cơ quan Lập pháp Tiểu Bang.

Chương trình Lãnh đạo mới nổi GOPAC là một sáng kiến hàng năm được thiết kế để phát triển thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Đảng Cộng hòa. Các ứng cử viên được đề cử bởi các nhà lãnh đạo lập pháp của tiểu bang họ và được GOPAC lựa chọn vì tiềm năng tạo ra những thay đổi tích cực ở tiểu bang của họ và thăng tiến trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa. Kể từ khi được bầu vào Cơ quan Lập pháp bốn năm trước, Dân biểu tiểu bang Quang Nguyễn đã lập được thành tích ấn tượng về những thành tựu lập pháp có ảnh hưởng và hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Tiểu bang Arizona.

⚪ ---- San Bernadino tự làm mới. Vào ngày 11 tháng 4/2024, Thành phố San Bernardino đã đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng bằng lễ cắt băng khánh thành dự án 5th Street Gateway, một dự án phát triển nhằm làm mới cảnh quan thành phố. Các quan chức địa phương, bao gồm Thị trưởng Helen Trần và các Ủy viên Hội đồng Theodore Sanchez và Sandra Ibarra, cùng với các đại diện doanh nghiệp và hơn 200 thành viên cộng đồng, đã tham dự lễ tái khánh thành.

Ủy viên Hội đồng Theodore Sanchez đã suy ngẫm về hành trình của thành phố, nhấn mạnh đến tác động mang tính thay đổi của dự án. Sanchez nói: “Đó là một hành trình dài để San Bernardino một lần nữa trở thành viên ngọc quý của vùng đất Inland Empire. Dự án này đã thay thế một khu đất trống, bị sử dụng sai mục đích, bằng các hoạt động kinh doanh phát đạt, tạo ra doanh thu và cung cấp việc làm, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho thành phố của chúng ta.”

Thị trưởng Helen Trần ca ngợi dự án như lời thức tỉnh cho tiềm năng của thành phố. “San Bernardino là một người khổng lồ đang ngủ quên, và dự án này đang đánh thức người khổng lồ đó,” Thị trưởng Trần nhận xét. “Những cơ sở mới này không chỉ là nơi ăn uống; chúng tượng trưng cho sự tiến bộ kinh tế, tạo việc làm và cam kết mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho cả người dân và du khách.”

⚪ ---- Bắc California: Sở Cảnh sát San Pablo (SPPD) cho biết thi thể được tìm thấy tại Cửa sông Oakland hồi tháng 9/2023 được xác nhận là của nạn nhân vụ giết người ở San Pablo. Ngày 26/3, thám tử SPPD biết được rằng hồ sơ DNA của thi thể được tìm thấy ở cửa sông trùng khớp với mẫu DNA của bà Quế Trần, 75 tuổi.

Cụ bà Tran và con gái là Thơ Ngọc Lý, 40 tuổi, mất tích vào ngày 6 tháng 9/2023 và được chồng của Ly là Phúc Võ trình báo mất tích một tuần sau đó. Nhiều tháng sau, Võ bị bắt vì tội giết 2 người kvào ngày 29 tháng 2. Cảnh sát cho biết thi thể của Lý vẫn chưa được tìm thấy. Các nỗ lực tìm kiếm đang được tiến hành ở Alameda.

Võ khai với cảnh sát rằng 2 phụ nữ này đã rời nhà trên Đại lộ Sutter sau khi gia đình cãi nhau vào ngày 6 tháng 9/2023. Vo cho biết họ lái xe đến Nam California trên chiếc Honda Fit và không bao giờ quay trở lại. Tuy nhiên, SPPD cho biết vào ngày 5 tháng 12/2023, người ta nhìn thấy Võ lái chiếc Honda Fit quanh Oakland, mặc dù anh đã khai với cảnh sát rằng chiếc xe vẫn mất tích.

Cảnh sát nhận thấy câu chuyện của Võ không có căn cứ và bắt giữ anh ta. Cảnh sát cho biết vào tháng 3 rằng Võ đã không hợp tác với cuộc điều tra của họ, nói không biết gì chuyện 2 vợ và mẹ vợ mất tích. Ly và Võ có hai người con hiện đang ở với đại gia đình. Cảnh sát xin bất kỳ ai có thông tin liên quan xin gọi Phòng Điều tra SPPD theo số 510-215-3150.

⚪ ---- TIN VN. Không cần cầu mưa, vẫn có mưa dông: Hôm nay dự báo khoảng 40% xảy ra mưa dông ở TP.HCM. Theo Báo Tuổi Trẻ. Cơ quan khí tượng khu vực Nam Bộ và TP.HCM cho biết nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo hôm nay 18-4, khoảng 40% xảy ra mưa dông ở TP.HCM. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện tại thời tiết miền Nam đang chịu chi phối của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ. Miền Nam nắng nóng chủ đạo, chiều tối có thể mưa dông. Cụ thể nắng nóng tiếp tục diễn ra diện rộng, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối khả năng xuất hiện mưa dông vài nơi ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang.

⚪ ---- TIN VN. Học phí mỗi năm lớp 10 trường tư ở TP HCM cao nhất 540 triệu đồng (= 21.255 USD=hơn 21 nngàn đôla). Theo Báo VnExpress. 83 trường tư ở TP HCM có thể nhận hơn 24.000 học sinh lớp 10, học phí cao nhất gần 540 triệu đồng (= 21.255 USD) một năm. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM hôm 17/4 công bố chi tiết chỉ tiêu, học phí của 83 trường phổ thông tư thục nhận học sinh lớp 10. Học phí các trường này khoảng 9,2-540 triệu đồng một năm (9 tháng), tương đương 1-60 triệu đồng mỗi tháng. Một số trường dạy chương trình tích hợp giữa nước ngoài và Việt Nam thu học phí từ 15 đến gần 60 triệu đồng (= 2.361 USD) mỗi tháng. Trong đó, Quốc tế Bắc Mỹ là trường có học phí cao nhất.

⚪ ---- TIN VN. Nhã Nam đưa ra hình thức kỷ luật với TGĐ Nguyễn Nhật Anh vì tội "quấy rối nữ nhân viên" và hứa sẽ sớm công khai toàn bộ sự việc. Theo Báo Dân Việt. Đại diện Công ty Nhã Nam cho biết, sẽ xử lý kỷ luật với TGĐ Nguyễn Nhật Anh, đồng thời xin lỗi cựu nhân viên nữ vì gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và tâm lý của người này. Chiều tối 18/4, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã đưa ra thông báo mới sau lời xin lỗi gây nhiều tranh cãi của TGĐ Nguyễn Nhật Nam được đăng tải vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, Công ty Nhã Nam nhận lỗi về những thông tin tiêu cực được lan truyền có liên quan đến công ty, hứa sẽ làm rõ sự việc một cách nhanh chóng trong thời gian tới.

(Ghi chú: hiện thời đã có nhiều nhà văn tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam, trong đó có: Đặng Hoàng Giang, Trần Thu Hà, Trần Tiễn Cao Đăng... Tạp Chí Luật Khoa bình luận, trích như sau:

"Qua lời "xin lỗi" của ông Nguyễn Nhật Anh, công chúng biết chắc chắn đã có hành vi "quan tâm, quý mến" của ông Nhật Anh đối với nữ nhân viên dưới quyền. Nếu không ai lên tiếng thì chắc không bao giờ ông thừa nhận điều này, nạn nhân mãi mãi bị tra hỏi bằng chứng cùng ánh nhìn dò xét, nghi ngờ.

Dò xét, nghi ngờ là việc chính đáng với cả hai bên. Một mặt, rất ít có khả năng một người phụ nữ dựng chuyện tố cáo sếp (cũ) của mình quấy rối tình dục. Cái giá của việc tố cáo là rất lớn, nhất là khi người bị tố cáo lại là người có vai vế trong xã hội. Ông Nhật Anh, như đã nói ở trên, không những là một người có quyền lực lớn trong ngành xuất bản, mà còn là con rể của một cựu thứ trưởng. Đó là chưa kể khả năng thắng trong các vụ việc này là rất thấp..."

https://www.luatkhoa.com/2024/04/luat-khoa-360-nguyen-nhat-anh-nha-nam-va-nghi-van-quay-roi-tinh-duc/?ref=luat-khoa-newsletter

⚪ ---- HỎI 1: New York: 40% người hút thuốc lá là dân thất nghiệp hoặc lương thấp?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo bản khảo sát của Hệ thống giám sát yếu tố rủi ro hành vi năm 2021 (The 2021 Behavioral Risk Factor Surveillance System) của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, 12% người trưởng thành ở New York hút thuốc lá. Trong số những người hút thuốc này, 20,4% là người trưởng thành có thu nhập dưới 25.000 USD một năm và 19% là người trưởng thành thất nghiệp.

https://www.news10.com/news/ny-news/survey-lower-incomes-linked-to-higher-cigarette-use/amp/

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 1/2 người chủ nhà và thuê nhà tại Mỹ vất vả mới có tiền trả hàng tháng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Công ty môi giới bất động sản Redfin đã khảo sát gần 3.000 chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở Hoa Kỳ và nhận thấy gần một nửa – 49% – cho biết họ đang gặp khó khăn và phải hy sinh để trả tiền nhà hàng tháng.

Trong số những người đang gặp khó khăn, 22% cho biết đã bỏ bữa ăn. Với 20% người khác đang làm thêm giờ tại nơi làm việc của họ, trong khi 20% cho biết họ đang bán đồ đạc. Và 20% cho biết họ đã vay tiền từ gia đình hoặc bạn bè để trang trải cuộc sống.

Chi tiết:

https://fox59.com/news/consumer-reports/survey-half-of-americans-struggling-with-housing-payments/amp/

.