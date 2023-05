Nga: quân Nga trong ngày đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của Ukraine dọc phòng tuyến dài 95 km phía đông bắc Bakhmut.

.

- Vatican: Zelensky sẽ gặp Đức Giáo hoàng Francis tai Vatican, sẽ gặp Tổng Thống và Thủ Tướng Ý ở Rome.

- Peskov: Putin không có lịch trình gặp đặc sứ TQ về các vấn đề Á-Âu Li Hui

- Liên Âu tiên đoán: Nga chiến bại ở Ukraine sẽ đưa Trung Quốc vào vị trí chỉ huy thế giới phe độc tài.

- Nga: quân Nga trong ngày đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của Ukraine dọc phòng tuyến dài 95 km phía đông bắc Bakhmut.

- Có 3 người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát bí ẩn tại xưởng chế tạo máy VV. Chernyshev Moscow

- Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ đặt hàng xe tăng Oplot do Ukraine sản xuất cho quân đội Ukraine (kiểu nâng cấp T-84).

- Một phụ nữ Nga bị kêu án treo hai năm tù vì dán giấy trên mộ ba mẹ Putin, mắng là dạy con dở, nên Putin trở thành kẻ sát nhân

- Ba Lan đã chuyển 325 xe tăng và 14 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

- Ba Lan điều tra cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder vì giúp Nga chuẩn bị cuộc xâm lược Ukraine

- Nga: quân Ukraine chưa có bước đột phá dọc theo các chiến tuyến

- Nga cho xây 1 "làng di cư" cho công dân Mỹ và Canada muốn lưu vong sang Nga

- Mỹ tố cáo Nam Phi đã bán vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine qua một hoạt động hải quân bí mật.

- Mỹ OK sẽ bán 60 trực thăng CH-47F Chinook và các thiết bị đi kèm trị giá 8,5 tỷ USD cho chính phủ Đức

- Zelensky: sẽ thăm Ý và Vatican sau khi tới Berlin ngày 13/5/2023

- Ứng viên tổng thống đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cắt đứt quan hệ với Nga nếu Nga cứ mãi can thiệp nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ trước bầu cử ngày 15/3/2023

- Lộ đoạn ghi âm mới: Dân Biểu George Santos đòi đạo diễn chi tiền mặt khi làm phim tài liệu về Santos.

- Trump kêu gọi dân cử Cộng Hòa hãy để cho Mỹ vỡ nợ. Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ chối, nói Mỹ không "kém khôn ngoan" như thế, vì kinh tế sẽ suy, Ukraine sẽ bó tay trước Putin, và Trump nói vì sẽ kiếm phiếu cho Trump. TNS Romney: Trump nói trên CNN toàn lời dối trá, bênh bạo loạn, chống Hiến pháp.

- Bộ Tư pháp sẽ yêu cầu Tòa kháng án hủy kế hoạch lấy lời khai từ Donald Trump trong hồ sơ 2 cựu nhân viên FBI kiện Trump

- Luật sư của nhà báo E. Jean Carroll suy tính kiện Trump tội mới vì lên TV chửi mắng cô sau phiên tòa

- Tòa buộc Trump xuất hiện qua video tại phiên điều trần ngày 23/5 vụ 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh

- Phe Trump kháng án phán quyết của bồi thẩm đoàn kết tội Trump lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll.

- Dân Biểu George Santos thú tội với các công tố Brazil để khỏi án tù trong một vụ trộm cắp năm 2008

- FBI: bắt 1 công dân Mỹ vì làm gián điệp cho Trung Quốc ở Boston, quậy phá các nhà hoạt động nhân quyền lưu vong

- Thái Lan: 7 nhà sư trong nhóm 9 nghi phạm biển thủ 8,9 triệu USD từ tiền cúng dường cho chùa.

- Kỹ nghệ nuôi heo thua thê thảm: Tòa Tối cao đồng ý với California là chuồng nuôi heo cần thêm khoảng trống.

- Lạm phát nhiều nhất ở Mỹ: 1. Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida, tăng 9%; 2. Detroit-Warren-Dearborn, Michigan, 6,6%; 3. Phoenix-Mesa-Scottsdale, Arizona, 7,4%.

- California: dàn dựng rớt phi cơ để quay phim cho YouTube, ra tòa, thú tội.

- Los Angeles: 10 người bị truy nã vì lao xe tải vào tiệm bách hóa, trộm hàng chục ngàn đôla.

- Quận Cam: ông Mỹ gốc Hoa căm thù Đài Loan, bị truy tố 98 tội danh ôm súng tấn công nhà thờ Quận Cam.

- Anh quốc: bắt 1 nghi can ngộ sát làm chết 4 người Việt (Uoc Van Nguyen, Cuong Van Chu, Duong Van Nguyen, Nam Thanh Le)

- TIN VN. Nhà hoạt động nhân quyền Trần Văn Bang bị kêu án 8 năm tù. HRW đòi thả ngay.

- TIN VN. Thắng Campuchia 4-0, đội tuyển bóng đá nữ VN vào chung kết SEA Games 32.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp điện gió thua lỗ.

- TIN VN. Gần nửa doanh nghiệp Việt mua phần mềm rồi 'vứt đi'.

- HỎI 1: Biden hài lòng: kỷ lục 62% nhân viên Mỹ hài lòng về việc làm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải hơn 70% người dân Nam Hàn muốn thúc đẩy nhân quyền tại Bắc Hàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/5/2023) ⚪ ---- Một đoạn ghi âm mới lộ ra cho thấy Dân Biểu George Santos (R-NY) yêu cầu một người làm phim tài liệu trả tiền mặt để Santos xuất hiện trong một dự án phim tài liệu về Santos. Đạo diễn Blake Zeff đã tweet rằng nhóm của ông "cuối cùng đã từ bỏ dự án khi rõ ràng" Santos muốn có "rất nhiều" tiền để xuất hiện trong phim tài liệu này.

.

Trong đoạn ghi âm, được ghi lại trong các cuộc trò chuyện giữa Zeff và Santos vào tháng 1 và tháng 2/2023, có thể nghe thấy Santos hỏi dự án sẽ có ý nghĩa gì đối với anh ấy “về mặt tài chính. Hãy nhìn xem, tôi không có con số nào trong đầu,” Santos nói trong đoạn clip được phát sóng trên MSNBC’s The Beat with Ari Melber vào tối thứ Năm. Zeff sau đó xuất hiện trong chương trình để nói rằng mặc dù anh ấy không nói rằng yêu cầu tiền của Santos là bất hợp pháp, nhưng việc một nhà báo nghe các chính trị gia yêu cầu được trả tiền để xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn là "không phổ biến". Đoạn ghi âm được đưa ra sau khi Santos tuần này không nhận tội với 13 cáo buộc liên bang, bao gồm gian lận, nói dối về tài chính cá nhân và lạm dụng tiền vận động tranh cử.

.

⚪ ----- Hãy để cho liên bang vỡ nợ hay là nâng trần nợ để cứu liên bang? Trump kêu gọi các dân cử Cộng Hòa hãy để cho liên bang vỡ nợ nếu Biden không cắt giảm lớn.... Nhưng các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã từ chối lời kêu gọi của Trump, nói đề xuất của Trump là một điều gì đó quá rủi ro cho kinh tế Mỹ, và thậm chí sẽ làm tê liệt sự viện trợ Mỹ cho Ukraine và dẫn tới chiến thắng của Putin. Sự đón nhận lạnh nhạt đối với tuyên bố táo bạo của Trump là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự rạn nứt ngày càng lớn giữa Trump và nhiều dân cử Cộng Hòa. Trong khi Trump duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ tại Hạ viện, nơi ông đã giúp Kevin McCarthy (R-Calif.) giành đủ số phiếu để được bầu làm Chủ tịch, thì đó lại là một câu chuyện khác tại Thượng viện.

.

Thậm chí Trump còn bị mắng là xúi giục Cộng Hòa làm trò "không khôn ngoan." Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (R-Alaska) nói: “Tôi không nghĩ bất kỳ ai gợi ý rằng 'chúng ta phải vỡ nợ' là chính sách khôn ngoan, chiến lược khôn ngoan cho đất nước này. Ngay bây giờ, các cuộc đàm phán đang diễn ra với bốn người đứng đầu và tất nhiên là Bạch Ốc, và bây giờ là các nhân viên. Những gì chúng tôi muốn làm là khuyến khích từng bước một.”

.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Whip John Thune (S.D.) cho biết "hầu hết mọi người nhận ra rằng chúng ta cần phải đạt được một thỏa thuận ở đây" và dự đoán rằng các tác động của Trump sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà lập pháp Cộng Hòa. “Tôi không nghĩ chúng ta muốn đến đó với những hậu quả có thể xảy ra,” ông nói về khả năng vỡ nợ.

.

Khi được hỏi về những bình luận của Trump, Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Texas), cố vấn của nhóm lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng viện, cho biết: “Không ai nghĩ vỡ nợ là một ý tưởng hay. Không ai."

.

Nhưng Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (R-CA) hôm thứ Năm đã tránh xa những bình luận của Trump: “Điều duy nhất tôi thấy lúc này là đảng Cộng hòa đã đảm bảo chắc chắn rằng không có khả năng vỡ nợ. Chúng tôi đã nâng giới hạn nợ.” McCarthy đề cập đến dự luật mà Đảng Cộng hòa Hạ viện đã thông qua vào tháng trước nhằm nâng trần nợ lên 1,5 nghìn tỷ đô la và cắt giảm chi tiêu 4,8 nghìn tỷ đô la.

.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah), khi được hỏi về những bình luận của Trump, nói: “Chúng ta không thể mặc định nhưng chúng ta nên tìm cách đạt được thỏa hiệp. Đó là những gì bạn mong đợi một tổng thống làm.” Romney nói Trump xúi giục Cộng Hòa để cho Mỹ vỡ nợ vì đó là lợi ích chính trị của Trump: “Nếu có vỡ nợ, người có thể muốn ăn mừng về mặt chính trị sẽ là Donald Trump, bởi vì ông ấy sẽ nói, ‘Nếu tôi là tổng thống, điều này sẽ không bao giờ xảy ra’.”

.

Romney nói Trump xuất hiện tại hội thảo CNN của Trump cho thấy Trump là một người "không tôn trọng sự thật và không tôn trọng trật tự hiến pháp." Ông chỉ trích Trump vì Trump đã hứa sẽ ân xá cho những người bạo loạn ở Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021 và vì Trump đã không bày tỏ ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga: “Một tội ác là một tội ác. Tôi tin vào bồi thẩm đoàn và những người đã bị kết án phạm tội phải trả hình phạt mà bồi thẩm đoàn hoặc tòa án đã áp đặt và [mà] họ đã đồng ý, trong một số trường hợp.”

.

Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (R-La.) cho biết ông không ngạc nhiên khi Trump xúi các đảng viên Cộng hòa để quốc gia vỡ nợ: “Tôi không ngạc nhiên khi Trump khuyên như vậy. Trump là một ứng cử viên đang cố gắng tranh cử dựa trên cơ sở rất dân túy, và tôi nghĩ rằng Trump cảm thấy nói như thế sẽ cho Trump nhận được nhiều phiếu bầu hơn, và tôi nghĩ Trump sẽ nói bất cứ điều gì Trump cần để nhận được nhiều phiếu bầu hơn.”

.

⚪ ---- Bộ Tư pháp có kế hoạch yêu cầu Tòa kháng án Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch lấy lời khai từ Donald Trump trong hồ sơ kiện từ 2 cựu nhân viên FBI cáo buộc họ bị Trump trả thù vì niềm tin chính trị của họ. Bộ Tư pháp cho rằng luật sư của Peter Strzok và Lisa Page cần xin lời khai từ Giám đốc FBI Christopher Wray trước khi họ làm điều tương tự với Trump, theo báo Washington Post đưa tin.

.

Strzok, cựu đặc vụ cấp cao của FBI và Page, cựu luật sư của FBI, đều cho rằng Trump đã nhắm tấn công họ sau khi các tin nhắn giữa 2 người lộ ra chuyện họ chỉ trích Trump. Vào thời điểm đó, Strzok đang tham gia vào cuộc điều tra về mối quan hệ của ban vận động của Trump liên hệ với Nga. Strzok đã bị sa thải sau khi những tin nhắn được đưa ra ánh sáng. Hai cựu nhân viên FBI Peter Strzok và Lisa Page lúc đó bị xem như là "có tình cảm riêng" với nhau.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp Đức Giáo hoàng Francis tại Thành phố Vatican trong chuyến công du tới Ý, theo hãng tin Nga RIA Novosti hôm thứ Sáu. Zelensky sẽ đến Vatican vào thứ Bảy (ngày mai 13/5/2023). Tin nói thêm rằng sẽ không có thông tin chính thức nào được tiết lộ vì lý do bảo mật. Zelensky cũng dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Ý Sergio Mattarella.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm thứ Sáu rằng hiện không có kế hoạch nào để Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đặc sứ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui, người sẽ đến thăm Nga vào tuần tới. Li cũng sẽ tới Ukraine, Ba Lan, Pháp và Đức. Peskov không xác nhận tuyên bố từ Thổ Nhĩ Kỳ rằng Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen có thể sẽ được gia hạn khi các cuộc đàm phán đang tiến gần hơn đến việc đạt được thỏa thuận. Ông nói rằng "điều cần thiết là phần thứ hai của thỏa thuận, liên quan đến những lời hứa với chúng tôi, phải được thực hiện."

.

⚪ ---- Cao ủy đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell viết trong 1 thư riêng gửi các ngoại trưởng Liên Âu rằng Trung Quốc có thể "tận dụng lợi thế địa chính trị" sau thất bại của Nga ở Ukraine, theo Financial Times viết hôm thứ Sáu: "Tham vọng của Trung Quốc rõ ràng là xây dựng một trật tự thế giới mới với TQ ở trung tâm... Chiến bại của Nga ở Ukraine sẽ không làm chệch quỹ đạo của Trung Quốc. L:iên Âu phải nhận thức được rằng nhiều nước coi ảnh hưởng địa chính trị của TQ là đối trọng với phương Tây và do đó là với châu Âu… Họ sẽ tìm cách tăng cường khả năng hành động của chính mình mà không chọn bên nào.” Có tin đồn rằng Liên Âu đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các công ty TQ được cho là đã hỗ trợ quân sự cho Nga.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm thứ Sáu rằng quân Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine dọc theo đoạn đường dài 95 km về phía đông bắc của thị trấn trọng điểm Bakhmut, gần Soledar: "Ở Soledar ... ngày hôm qua, kẻ thù đã tiến hành các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến, kéo dài hơn 95 km. Các đơn vị của AFU (quân lực Ukraine) đã phát động 26 cuộc tấn công, với sự tham gia của hơn một nghìn binh sĩ, tới 40 xe tăng và các loại quân xa khác và thiết bị đặc biệt... Không có bước đột phá nào trong dàn phòng thủ của quân Nga." Diễn biến này diễn ra đúng lúc Ukraine chuẩn bị tổng phản công. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cuộc tổng phản công bị trì hoãn do thiếu vũ khí và xe bọc thép "đến theo đợt".

.

⚪ ---- Có 3 người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại Nhà máy chế tạo máy V.V.Chernyshev Moscow – vụ mới nhất trong một loạt vụ nổ không rõ nguyên nhân ở Nga, theo một tài khoản mạng xã hội địa phương đưa tin trên Telegram vào ngày 12/5. Tài khoản này nói rằng doanh nghiệp đang tham gia sản xuất động cơ cho máy bay quân sự MiG. Theo tin này, lửa bùng phát tại một trong các tòa nhà doanh nghiệp vào khoảng 4 giờ sáng, thiêu rụi đồ đạc và vật dụng trong văn phòng ở tầng 2 của tòa nhà, bao trùm cơ sở trong khói lửa. Cứu hỏa đã dập tắt đám cháy, theo chính quyền địa phương.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ đặt hàng xe tăng Oplot do Ukraine sản xuất cho quân đội Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 12/5. Khi thăm khu vực Kharkiv Oblast, ông đã thử nghiệm một trong những chiếc xe tăng này và tuyên bố rằng “xe tăng Ukraine nên đi tuyến đầu trong liên minh xe tăng. Tôi yêu ẩm thực và âm nhạc của các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng khi nói đến ngành công nghiệp, tôi là người ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ của Ukraine." Ông không nêu rõ số lượng xe tăng sẽ được đặt hàng hoặc thời gian sản xuất.

.

Oplot là xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine được phát triển từ kiểu xe tăng tiền nhiệm T-84 và đưa vào phục vụ trong quân đội Ukraine từ năm 2009. Nó có tầm phủ sóng chống radar, thiết bị ngắm ảnh nhiệt, tổ hợp đối phó quang điện tử, một hệ thống định vị, súng nòng trơn 125 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy phòng không 12,7 mm. Xe tăng này cũng có các hỏa tiễn dẫn đường bằng laser do Ukraine sản xuất có tên là “Kombat”, có thể tấn công các mục tiêu như xe tăng, máy bay trực thăng và các mục tiêu trên mặt đất, hoặc phi cơ bay thấp ở tầm lên tới 5 km. Chi phí của một xe tăng này là khoảng $ 4 triệu đôla.

.

⚪ ---- Một phụ nữ Nga đã bị kêu án treo hai năm tù sau khi cô để lại một mảnh giấy trên mộ của cha mẹ Vladmir Putin có nội dung như sau: “Cha mẹ của một thằng điên, hãy đưa hắn đến chỗ của quý vị. Y gây ra rất nhiều đau đớn và rắc rối. Cả thế giới cầu nguyện cho cái chết của y. Cái chết cho Putin. Ông bà đã nuôi dạy một kẻ lập dị và một kẻ giết người."

.

Irina Tsybaneva, 60 tuổi, bị kết tội làm ô uế nơi chôn cất do hận thù chính trị. Luật sư của cô cho biết, người phụ nữ ở St. Petersburg không nhận tội vì cô không làm hư hại về mặt vật chất đối với ngôi mộ hoặc tìm kiếm sự chú ý của công chúng về hành động của mình. Bản án dành cho Tsybaneva được đưa ra khi chính phủ Nga tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến bắt nguồn từ cuộc xâm lược Ukraine từ năm ngoái.

.

⚪ ---- Ba Lan đã chuyển 325 xe tăng và 14 máy bay chiến đấu MiG-29 tới Kiev, theo Đại diện thường trực của Ba Lan tại Liên Âu cho biết. Ngoài việc kiểm đếm viện trợ quân sự mà Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine cho đến nay, thông điệp cũng ghi nhận sự đóng góp của các đồng minh quan trọng khác của Ukraine. Thông báo viết: "Trong số 575 xe tăng được giao cho Ukraine cho đến nay, có tới 325 chiếc đã được cung cấp bởi Ba Lan; Hoà Lan đứng thứ hai với 85 chiếc, Đức - thứ ba với 80 chiếc và Hoa Kỳ - thứ tư với 76 chiếc."

.

⚪ ---- Ba Lan đang xem xét vai trò của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder trong việc giúp Nga chuẩn bị cuộc xâm lược Ukraine, theo hãng tin Ba Lan RMF24 đưa tin vào ngày 11/5. Văn phòng Công tố viên Quốc gia Ba Lan đang điều tra xem liệu Schröder có thể đã sử dụng vị trí của mình trong lĩnh vực năng lượng của Nga để gây áp lực quá mức lên các nước Liên Âu và Ukraine hay không. Đặc biệt, có lo ngại rằng cựu thủ tướng có thể đã sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp Nga buộc Liên Âu ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

.

Các tài liệu từ vụ án chỉ ra rằng Schröder đã không cắt đứt quan hệ với Điện Kremlin sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện và tiếp tục giữ các vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước của Nga – cho đến khi Nghị viện Châu Âu đe dọa trừng phạt cá nhân ông. Vào ngày 20/5/2022, Schröder từ chức khỏi hội đồng quản trị của Rosneft, sau khi Nghị viện Châu Âu thông báo cựu quan chức này đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cá nhân.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm bác bỏ thông tin cho rằng quân Ukraine đã có bước đột phá dọc theo chiến tuyến, rằng những tuyên bố của Ukraine về phá vớ nhiều tuyến phòng thủ của Nga là "không tương ứng với thực tế." Bộ nhấn mạnh rằng "hoạt động quân sự đặc biệt đang được kiểm soát." Đặc biệt, Nga nhấn mạnh rằng 8 nỗ lực tiến công của quân Ukraine đã bị đẩy lùi ở Bakhmut, trong khi một cuộc tấn công khác đang được tiến hành theo hướng Maloiliinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong.

.

⚪ ---- Trump sẽ qua Nga sống lưu vong? Chính quyền Nga đã phê duyệt việc xây dựng một "làng di cư" được xây dựng đặc biệt cho công dân Mỹ và Canada bảo thủ về chính trị muốn lưu vong sang Nga, theo tờ Moscow Times tiếng Anh. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, luật sư di trú người Nga Timur Beslangurov nói, hơi nghi ngờ, rằng có “hàng chục nghìn” người không phải là người Nga mong muốn được sống trong khu phát triển, những người “rất tin tưởng mạnh mẽ vào lời tiên tri rằng Nga sẽ là quốc gia Kitô giáo duy nhất trên thế giới.”

.

Không có thông báo chính thức nào về vụ xây khu định cư này, được cho là dự kiến cho khu vực Moscow, nhưng Beslangurov cho biết dự án đã được bật đèn xanh, đồng thời lưu ý rằng Nga “đã được xếp hạng trong số những quốc gia bất lợi nhất đối với người nước ngoài trong những năm gần đây, đã trải qua một sự suy giảm nghiêm trọng trong ngành du lịch và các lượng khách nước ngoài khác sau cuộc xâm lược Ukraine.”

.

⚪ ---- Hoa Kỳ cáo buộc Nam Phi đã cấp vũ khí cho Nga được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine thông qua một hoạt động hải quân bí mật, theo Financial Times đưa tin hôm thứ Năm, trích lời đại sứ Mỹ Reuben Brigety tại Nam Phi. Brigety nói với báo chí địa phương rằng Hoa Kỳ tin rằng Moscow và Pretoria đang sử dụng Lady R, một con tàu của Nga bị trừng phạt cập cảng gần Cape Town, để vận chuyển vũ khí và đạn dược. Ông thêm rằng tin này gây ra "mối quan ngại sâu sắc" ở Mỹ.

.

Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trả lời rằng Nam Phi sẽ điều tra độc lập về những tuyên bố của đại sứ và hai nước đã thảo luận về vấn đề này: "Vì vậy, thật đáng thất vọng khi đại sứ Mỹ đã áp dụng một quan điểm phản tác dụng trước công chúng, làm suy yếu sự hiểu biết đạt được về vấn đề này cũng như những cam kết rất tích cực và mang tính xây dựng giữa hai phía ngoại giao."

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Năm thông báo đã phê duyệt việc bán 60 trực thăng CH-47F Chinook và các thiết bị đi kèm trị giá 8,5 tỷ USD cho chính phủ Đức: "Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của Đồng minh NATO, một lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu." Bộ xác nhận nhà thầu chính của việc mua bán sẽ là Công ty Trực thăng Boeing.

Uoc Van Nguyen, 31 tuổi, Cuong Van Chu, 39 tuổi, Duong Van Nguyen, 29 tuổi và Nam Thanh Lee, 21 tuổi

TIN VN. Nhà hoạt động nhân quyền Trần Văn Bang bị kêu án 8 năm tù.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ thăm Ý và Vatican sau chuyến đi tới Berlin dự kiến vào ngày 13/5/2023, theo hãng thông tấn ANSA của Ý đưa tin hôm thứ Năm. Ông sẽ được chào đón bởi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Vatican nói với ANSA rằng một cuộc gặp riêng giữa Zelensky và Đức Giáo hoàng Francis cũng có thể tiến hành. Đức Giáo hoàng đã tiếp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vào cuối tháng 4 để thảo luận về việc liệu nhà thờ có thể tham gia nỗ lực thực hiện công thức hòa bình do Zelensky đề xuất hay không.⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống đối lập Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Kilicdaroglu đe dọa cắt đứt quan hệ với Nga nếu Nga can thiệp vào nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc bầu cử: "Các bạn Nga thân mến, các bạn đứng đằng sau các đoạn dựng phim, âm mưu, nội dung Deep Fake và các bản ghi âm đã bị phanh phui ngày hôm qua tại đất nước này. Nếu các bạn muốn tiếp tục tình bạn của chúng ta sau ngày 15/5/2023, hãy tránh xa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ." Các bình luận đưa ra sau khi một ứng cử viên Tổng Thống khác là Muharrem Ince rút khỏi cuộc đua tổng thống sau khi một cuốn băng sex được cho là có ông này xuất hiện trên mạng xã hội. Ince khẳng định video là "giả mạo" và là một phần của "âm mưu".⚪ ---- Vài ngày sau khi bồi thẩm đoàn tuyên phán rằng Trump có tội tấn công tình dục và phỉ báng nhà báo E. Jean Carroll, Trump lại bôi nhọ cô bằng cách phủ nhận rằng chuyện đó không hề xảy ra. Luật sư của Carroll cho biết hôm thứ Năm rằng những nhận xét của Trump trong một hội thảo trên CNN gây hoang mang, trong đó Trump một lần nữa phủ nhận ngay cả khi biết Carroll là ai, có thể tạo cơ sở cho một vụ kiện phỉ báng khác. Cô Carroll nói với báo New York Times trong một cuộc phỏng vấn rằng cô không xem cuộc hội thảo trên CNN của Trump, nhưng sau đó đọc một phần của bản ghi chép, mà cô mô tả là "kinh tởm, thấp hèn, hôi thối."⚪ ---- Hôm thứ Năm, Tòa đã ra lệnh cho Trump xuất hiện qua video tại phiên điều trần ngày 23/5 trong vụ án hình sự ở Manhattan. Thẩm phán Juan Manuel Merchan đã lên lịch cho phiên điều trần hỗn hợp - Trump trên màn hình trực tuyến, trong khi các luật sư và công tố viên của Trump tại tòa - để xem xét các hạn chế với Trump và nói rõ rằng Trump có nguy cơ bị kết tội coi thường tòa án nếu vi phạm [các hạn chế]. Hồ sơ này tiếp tục diễn ra tại tòa án tiểu bang ngay cả khi các luật sư của Trump tìm cách chuyển lên tòa án liên bang. Thẩm phán Alvin Hellerstein, người đang xem xét yêu cầu chuyển tòa, đã ban hành lệnh trong tuần này ấn định thời hạn làm giấy tờ và phiên điều trần vào cuối tháng 6/2023.Thẩm phán Merchan, vẫn chịu trách nhiệm trong khi chờ quyết định chuyển tòa hay không, đã đồng ý hướng dẫn Trump về các quy tắc xuất hiện qua video, thay vì gặp trực tiếp, sau khi một công tố viên nhắc hồi tuần trước rằng việc đưa Trump ra tòa sẽ đặt ra những thách thức lớn về an ninh và tổ chức. Phiên tòa truy tố ngày 4/4/2023 của Trump, trong đó Trump không nhận tội đối với 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, đã thu hút đông đảo truyền thông và người biểu tình, làm đóng cửa nhiều đường phố, tăng cường an ninh, và đóng cửa các cơ sở kinh doanh gần đó trong cả buổi chiều.⚪ ---- Đại diện pháp lý của Trump, đã kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn kết tội ông lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll. Các luật sư của Trump đã gửi thông báo kháng cáo lên Tòa kháng án vòng thứ hai sau khi kết thúc phiên tòa của bồi thẩm đoàn liên bang gồm chín thành viên trong tuần này, trong đó bồi thẩm đoàn yêu cầu Trump bồi thường thiệt hại 5 triệu đô la cho cô Carroll. Tuy nhiên, Trump đã phản đối bản án.⚪ ---- Dân Biểu George Santos (R-NY) đã thỏa thuận với các công tố viên Brazil để giúp ông tránh án tù trong một vụ trộm cắp năm 2008, theo báo Washington Post hôm thứ Năm. Tin tức được đưa ra chỉ một ngày sau khi Santos bị truy tố về tội rửa tiền, gian lận thất nghiệp và các cáo buộc liên quan đến tài chính chiến dịch tại tòa án liên bang New York.DB Santos đã đồng ý trả khoảng 2.000 đô la tiền phạt và 2.800 đô la khác cho nạn nhân của tội hình sự của mình, để đổi lấy việc vụ án được hủy bỏ, theo Washington Post. Santos bị buộc tội viết một cặp chi phiếu giả chỉ hơn 400 đô la tại một cửa tiệm quần áo ở Brazil hơn một thập niên trước, khi anh ta 19 tuổi. Chủ tiệm quần áo được đề cập cho biết ông rất thất vọng về kết quả này.⚪ ---- FBI đã bắt 1 công dân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc ở Boston, theo 1 một cáo trạng của tòa án: “Litang Liang đã cố ý hành động và khiến những người khác hành động tại Hoa Kỳ với tư cách là đặc vụ của chính phủ nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc, mà không thông báo trước cho Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ, theo yêu cầu của pháp luật.” Liang bị cáo buộc hỗ trợ các nỗ lực của Đảng CS Trung Quốc nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến và tổ chức một cuộc phản kháng đối với các nhà hoạt động nhân quyền đang lưu vong ở Mỹ.⚪ ---- Có 7 nhà sư trong nhóm 9 nghi phạm đang bị tạm giam vì bị cáo buộc biển thủ 300 triệu baht (8,9 triệu USD) từ các tiền cúng dường mà một ngôi chùa ở đông bắc Thái Lan nhận được, nhà cảnh sát hôm thứ Năm.Tòa án Hình sự về các vụ án tham nhũng và hành vi sai trái cho biết các nghi can đã “phá hoại nghiêm trọng Phật giáo”.Có 5 nhà sư và 1 tài xế đã bị tạm giam trước khi xét xử hôm thứ Năm. Họ bị bắt tại Chùa Wat Pa Thammakhiri ở tỉnh Nakhon Ratchasima khi cảnh sát bố ráp hôm thứ Ba và phát hiện tài sản trị giá khoảng 100 triệu baht (2,9 triệu USD) được cho là do các nghi phạm cất giấu. Cảnh sát cho biết tiền mặt, đồ trang sức và bùa hộ mệnh được tìm thấy ở nhiều nơi, bao gồm cả khu nhà riêng của các nhà sư. Một số tài sản đã được chôn dưới đất.Vụ bắt giữ đầu tiên trong vụ án xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, khi cảnh sát bắt sư trụ trì chùa và là một nhà sư nổi tiếng, Kom Kongkaew, người bị buộc tội ăn cắp hơn 180 triệu baht (5,3 triệu USD) tiền của chùa. Kom, em gái của sư và vị trụ trì đã bị từ chối bảo lãnh vào thứ Hai. Tòa án cho biết sau khi bị bắt giam, Kom đã chỉ thị cho 6 nghi phạm bị bắt trong tuần này cất giấu những vật có giá trị mà cảnh sát đã phát hiện. Tòa án cho rằng cả 9 người đều có nguy cơ bỏ trốn, những người có thể giả mạo bằng chứng.Trụ trì, cùng với Kom và em gái, bị cáo buộc lấy tiền quyên góp bằng cách rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của chùa và chuyển số tiền đó để gửi vào tài khoản ngân hàng của em gái, trong đó cảnh sát phát hiện ra 130 triệu baht (3,8 triệu USD). Một khoản tiền mặt trị giá 51 triệu baht (1,5 triệu USD) khác được tìm thấy tại nhà cô. Nhiều ngôi chùa Phật giáo ở Thái Lan cực kỳ giàu có vì các tín đồ của họ quyên góp số tiền lớn như một cách để tạo công đức tôn giáo.⚪ ---- Kỹ nghệ nuôi heo thua thê thảm, sau khi Tòa án Tối cao đồng ý với tiểu bang California là các trại nuôi heo cần nhân đạo đối với heo, và từ chối thách thức chống lại luật đối xử tàn ác với động vật ở California. Các thẩm phán đã quyết định rằng các tòa án cấp dưới đã đúng khi bác bỏ thách thức đối với luật đòi hỏi chuồng phải có nhiều không gian hơn để chăn nuôi heo. Luật năm 2018 quy định rằng bất kỳ loại thịt heo nào được bán trong tiểu bang California phải đến từ các nhà trại heo tuân thủ các quy tắc mới, mặc dù phần lớn thịt heo được tiêu thụ ở California đến từ các tiểu bang khác.Ngành nuôi heo nói rằng điều đó có thể có tác động sâu rộng đến sản xuất và giá cả bên ngoài California. Khi nói đến sản xuất thịt heo, California không có nhiều điều để nói. California nhập hơn 99% lượng thịt heo mà dân tiểu bang tiêu thụ, một con số mà NPR báo cáo chuyển thành 13% lượng thịt heo được sản xuất tại Mỹ.⚪ ---- Lạm phát kinh hoàng. Không tăng nhanh như một năm trước trên toàn quốc, nhưng nó vẫn ở gần mức cao lịch sử là 5%. Một số khu vực cảm thấy điều đó nhiều hơn những khu vực khác và WalletHub đã thu thập dữ liệu điểm trên 100 liên quan đến Chỉ số giá tiêu dùng để xác định các thành phố nơi lạm phát đang tăng cao nhất. Sau đây là nhóm 10 thành phố lạm phát nhiều nhất ở Mỹ.1. Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida, 83,33/100, tăng 9%2. Detroit-Warren-Dearborn, Michigan, 79,66, 6,6%3. Phoenix-Mesa-Scottsdale, Arizona, 72,16, 7,4%4. Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida, 65,17, 7,7%5. Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington, 56,01, 6,9%6. Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas, 53,83, 5,8%7. Denver-Aurora-Lakewood, Colorado, 52,99, 5,7%8. Chicago-Naperville-Elgin ở Illinois-Wisconsin, 52,50, 4,8%9. San Diego-Carlsbad, California, 42,45, 5,3%10. Houston-The Woodlands-Sugar Land, Texas, 38,58, 4%⚪ ---- California: dàn dựng rớt phi cơ để quay phim cho YouTube, ra tòa, thú tội. Với nhiều cảnh quay bằng camera và chỉnh sửa khéo léo, Trevor Jacob đã ghi lại những khoảnh khắc giựt gân khi chiếc máy bay nhỏ anh lái đâm vào sườn đồi của Quận Santa Barbara (California) khi anh nhảy dù xuống đất an toàn. Video năm 2021 có tựa đề “I Crashed My Airplane,” nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. Vấn đề duy nhất: không phải tự nhiên rớt phi cơ, mà là rớt phi cơ để quay phim..Hôm thứ Tư 11/5/2023, Jacob, 29 tuổi, đã nhận tội cản trở cuộc điều tra liên bang sau khi thừa nhận cố ý làm rơi máy bay để thu hút lượt xem trên kênh YouTube của mình. Anh phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm. Jacob đã nhận được sự tài trợ từ một công ty bán nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả ví mà anh định quảng cáo trong một video trên YouTube.Vào ngày 24/11/2022, các công tố viên cho biết Jacob đã cất cánh từ Sân bay Thành phố Lompoc trên chiếc Taylorcraft BL-65 một động cơ của mình trên chuyến bay một mình được cho là đến Mammoth Lakes. Khoảng 30 phút sau, khi đang bay phía trên Rừng Quốc gia Los Padres gần Santa Maria, đoạn video trên YouTube cho thấy Jacob nói rằng động cơ duy nhất của máy bay đã bị hỏng.Jacob đã nhảy khỏi máy bay và ghi lại cảnh mình nhảy dù xuống đất. Máy ảnh gắn bên trong và bên ngoài máy bay cho thấy nó lao xuống đồi và cuối cùng đâm vào bụi cây khô. Công tố viên cho biết Jacob đã đợi hai ngày để báo cáo tai nạn với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và được yêu cầu bảo quản đống đổ nát. Anh đã trì hoãn cuộc điều tra bằng cách nói với các quan chức NTSB rằng anh ta không biết máy bay rơi ở đâu, theo DOJ. Hơn hai tuần sau vụ tai nạn vào ngày 10 tháng 12/2022, anh ấy và một người bạn đã bay bằng trực thăng đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn và vận chuyển mảnh vỡ bằng máy bay đến Rancho Sisquoc ở Hạt Santa Barbara, nơi nó được chất lên một chiếc xe kéo gắn vào xe bán tải của Jacob. Và rồi thủ tiêu các mảnh vỡ.⚪ ---- Los Angeles: 10 người bị truy nã vì lao xe tải vào tiệm bách hóa, trộm hàng chục ngàn đôla. Cảnh sát đang truy lùng ít nhất 10 người bị quay video lao xe tải vào một cửa hàng cao cấp ở Burbank và lấy cắp hàng hóa. Vụ này xảy ra vào khoảng 1:30 giờ sáng Thứ Năm 11/5/2023 tại Công viên Magnolia, tọa lạc tại 3500 Magnolia Blvd. Các nghi phạm đã sử dụng một chiếc xe bán tải đâm vào phía trước cửa hàng.Trước đó, họ suýt nữa đã hạ một cái cây và di chuyển một băng ghế bê tông lớn trong khi cố gắng lái xe ngược lại vào cửa hàng. Phải mất vài lần cố gắng đâm vào cửa hàng, với một số nghi phạm đã dẹp thùng rác và hướng dẫn tài xế tông xe vào cửa tiệm. Camera cho thấy 10 nghi phạm đội mũ trùm đầuxông vào cửa tiệm và chôm đồ. Trong vòng chưa đầy 10 phút, họ đã vơ vét đủ thứ hàng, áo quần cao cấp, tổng số hàng hóa trị giá khoảng 70.000 đô la.⚪ ---- Quận Cam: ông Mỹ gốc Hoa căm thù Đài Loan, bị truy tố 98 tội danh ôm súng tấn công nhà thờ Quận Cam. David Chou, bị truy tố tội bắn chết 1 người và làm bị thương 5 người khác tại một bữa tiệc trưa ở nhà thờ Nam California vào năm ngoái đã bị truy tố 98 tội danh bao gồm tội danh vũ khí và chất nổ và cưỡng bức cản trở việc thực hành tôn giáo tự do, mà các nhà điều tra cho biết có động cơ là do lòng căm thù chính trị đối với Đài Loan.Chou, 69 tuổi, cư dân ở Las Vegas, đã xích và đóng đinh các cửa thoát hiểm trước khi phát động cuộc tấn công vào một nhóm giáo dân lớn tuổi từ Nhà thờ Irvine Taiwanese Presbyterian Church ở Laguna Woods vào ngày 15/5/2022. Chou có hai khẩu súng ngắn, nhiều túi đạn và bốn thiết bị nổ kiểu cocktail Molotov, và được thúc đẩy bởi lòng căm thù Đài Loan, nơi y lớn lên.Chou không nhận tội, hiện đang bị giam giữ mà không được tại ngoại tại Quận Cam và sẽ phải ra tòa trở lại vào ngày 14/7/2023. Cảnh sát nói Chou không có mối liên hệ trước với nhà thờ. Họ nói rằng y đã dự lễ một giờ với những người tham dự trước cuộc tấn công, dường như để lấy lòng tin của họ, sau đó đóng cửa và bắt đầu nổ súng. BS John Cheng, 52 tuổi, con trai của một giáo dân, đã tấn công Chou và bị giết. Nhờ đó, nhiều người xông vào tấn công Chou, trói y, chờ cảnh sát tới. Cảnh sát nói Chou, một công dân Hoa Kỳ, lớn lên ở Đài Loan sau khi gia đình y bị buộc rời khỏi Trung Quốc đại lục khi cộng sản nắm quyền kiểm soát.⚪ ---- Cảnh sát Anh quốc cho biết đã bắt 1 người đàn ông tình nghi ngộ sát sau khi 4 người đàn ông Việt Nam chết trong vụ cháy nhà máy kinh hoàng.đã chết sau khi ngọn lửa bùng phát tại nhà máy Bismark House trên Phố Bower ở Oldham (Anh quốc) vào ngày 7 tháng 5/2022. Mãi cho đến khi công việc phá dỡ bắt đầu tại địa điểm, các công nhân mới phát hiện ra hài cốt của con người vào ngày 23/7/2022.Cảnh sát tin rằng những người đàn ông này có khả năng là nạn nhân của chế độ nô lệ thời hiện đại. Cảnh sát cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy một phần của nhà máy đang được sử dụng làm trang trại cần sa. Hôm Thứ Năm 11/5/2023, cảnh sát cho biết một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến cái chết của họ. Người đàn ông này đang bị các thám tử thẩm vấn vì nghi ngờ ngộ sát, trồng cần sa và tham gia vào các hoạt động của một nhóm tội phạm có tổ chức.Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ khi họ cũng thực hiện nhiều cuộc đột kích vào 5 ngôi nhà và hai cơ sở thương mại ở Oldham và Ashton-under-Lyne. Hai người đàn ông bị bắt vì tình nghi ngộ sát và các tội danh khác liên quan đến vụ án đã được tại ngoại vào năm ngoái. Họ vẫn được tại ngoại, theo cảnh sát cho biết hôm Thứ Năm. Cuộc điều tra hình sự vẫn tiếp diễn.⚪ ----Theo Báo Pháp Luật TPHCM. Ngày 12-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang tám năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, áp dụng hình phạt quản chế ba năm tại địa phương sau khi thi hành xong hình phạt tù. Theo cáo trạng, Trần Văn Bang đã dùng ba tài khoản Facebook “Trần Bang”, “Bang Trần” và “Tran Josh” để soạn thảo, đăng tải 39 bài viết.Xem lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW trên đài VOA qua video dài 1:43 phút đòi thả Trần Văn Bang:



https://youtu.be/Gy3pEpvD6kM

.

.

⚪ ---- TIN VN. Thắng Campuchia 4-0, đội tuyển bóng đá nữ VN vào chung kết SEA Games 32. Theo VTC News. Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 sau khi đánh bại Campuchia với tỉ số 4-0. Có cầu thủ nhập tịch và HLV ngoại, đội tuyển Campuchia tiến bộ nhiều. Tuy nhiên, đội chủ nhà SEA Games 32 chưa thể đạt đến trình độ ngang hàng hoặc có khả năng gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

.

⚪ ---- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp điện gió thua lỗ. Theo VnExpress. Chính sách giá với điện tái tạo thay đổi cùng chi phí lãi vay lớn khi dùng đòn bẩy tài chính khiến hàng loạt doanh nghiệp điện gió ghi nhận nợ gấp 5-6 lần vốn chủ sở hữu, thua lỗ. Điện gió từng là lĩnh vực tiềm năng "hút" vốn, nhưng những thay đổi chính sách với dự án không kịp vận hành thương mại trước ngày 31/12/2020 để hưởng giá ưu đãi trong 20 năm, khiến kết quả kinh doanh nhiều đơn vị đậm màu ảm đạm.

.

⚪ ---- TIN VN. Gần nửa doanh nghiệp Việt mua phần mềm rồi 'vứt đi'. Theo Báo Thanh Niên. Sau 2 năm, có 48,8% doanh nghiệp Việt bỏ phí phần mềm công nghệ đã mua và con số thực tế có thể cao hơn nữa. Theo kết quả nghiên cứu của Ban Chuyển đổi số Quốc gia, có tới 48% doanh nghiệp Việt Nam mua phần mềm xong 2 năm sau thì… vứt đi do liên quan vận hành hệ thống. Thông tin trên được tiến sĩ Đỗ Đình Long - Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Công ty ODClick nhắc lại tại buổi tọa đàm "Công nghệ tiên phong - Vận hành tối ưu" diễn ra ở Hà Nội vào sáng 11.5. Cũng theo ông Long, con số này có thể còn lớn hơn nữa và "nói hơn 50% vẫn hợp lý" vì không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng thừa nhận việc từ bỏ phần mềm công nghệ đã mua.

.

⚪ ---- HỎI 1: Biden hài lòng: kỷ lục 62% nhân viên Mỹ hài lòng về việc làm?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Sẽ không có công việc nào là hoàn hảo cả. Nhưng một cuộc khảo sát mới do The Conference Board công bố hôm thứ Năm cho thấy sự hài lòng trong công việc của nhân viên Hoa Kỳ nói chung là cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu hồi năm 1987. Theo các nhà nghiên cứu của Conference Board, hai lý do chính dẫn đến mức độ hài lòng kỷ lục là: Thị trường lao động chặt chẽ hơn, có nghĩa là nhân viên có thể yêu cầu mức lương, phúc lợi và điều kiện làm việc tốt hơn; và linh hoạt hơn trong sắp xếp công việc.

.

Hơn 62% số người tham gia khảo sát cho biết mức độ hài lòng chung với công việc của họ, tăng 2,1 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm trước và tăng 5 điểm phần trăm so với mức được ghi nhận vào năm 2020. Mức độ hài lòng thấp nhất (42,6%) được ghi nhận trong lịch sử cuộc khảo sát được đưa ra vào năm 2010 sau cuộc Đại suy thoái.

.

Trong số 26 chỉ số mà người trả lời được yêu cầu đánh giá để xác định mức độ hài lòng của họ: tiền lương và tiền thưởng, khối lượng công việc, sự công nhận, chính sách thăng tiến, đảm bảo công việc, con người tại nơi làm việc, chất lượng lãnh đạo và văn hóa nơi làm việc; đường đi làm của họ; và một số chỉ số liên quan đến lợi ích (ví dụ: ngày nghỉ phép và ngày nghỉ ốm, chính sách nghỉ phép gia đình, kế hoạch thời gian linh hoạt và kế hoạch lương hưu/hưu trí)

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/sacramento/news/u-s-employees-are-more-satisfied-than-ever-new-survey-finds/

.

⚪ ----- HỎI 2: Có phải hơn 70% người dân Nam Hàn muốn thúc đẩy nhân quyền tại Bắc Hàn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hơn 70% người dân Nam Hàn cho biết họ ủng hộ thúc đẩy các vấn đề nhân quyền của Bắc Hàn, theo một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Năm. Một cuộc khảo sát do Hội đồng Tư vấn Thống nhất Hòa bình tiến hành từ ngày 24 đến 28/3/2023 cho thấy 70,5% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ các nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Bắc Hàn bằng cách tiến hành các nghiên cứu và hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia khác. Chỉ 28,5% cho biết họ không ủng hộ những nỗ lực như vậy, trong khi 1% từ chối phản hồi.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/05/103_350774.html

.

.