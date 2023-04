Tổng Thống Biden đã chọn cố vấn cấp cao Julie Chavez Rodriguez (hình trên) làm người quản lý chiến dịch tranh cử 2024 của mình. Tuyên bố tranh cử dự kiến là đêm nay, Thứ Ba 24/4/2023.

- Ngày mai, Thứ Ba, Biden tuyên bố tranh cử 2024. Tư lệnh chiến dịch tranh cử là cố vấn cấp cao Julie Chavez Rodriguez

- Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo nếu Trump thắng sơ bộ, Cộng Hòa kể như thua thê thảm 2024.

- Cựu Phó TT Mike Pence: phải dẹp thuốc phá thai mifepristone ra khỏi thị trường Hoa Kỳ

- Sách mới của Trump in [không xin phép] 1 lá thư được viết từ Vua Charles III hiện nay cho Trump năm 1995.

- Đại sứ TQ tại Pháp Lu Shaye nói: các nước tách ra từ Liên Xô tan vỡ không có “tư cách hiệu quả trong luật pháp quốc tế.” Nhiều nước Đông Âu phản đối. TQ thanh minh, đó là ý riêng của Lu.

- Nga: 1 máy bay không người lái bay bằng "động cơ Mỹ" đã bị rơi gần Moscow

- Nga: đã đẩy lùi một cuộc tấn công của xuồng không người lái Ukraine vào hạm đội Nga ở Sevastopol, Crimea.

- Báo Mỹ: Mỹ đã Ukraine hoãn tấn công Moscow và Novorossiysk dự kiến vào ngày 24/2/2023 (kỷ niệm tròn 1 năm Nga xâm lược).

- Liên âu lập Phái bộ Đối tác Liên Âu tại Cộng hòa Moldova để ngăn chận Nga "gây bất ổn" Moldova.

- Nga: đã "vô hiệu hóa" hầu hết các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine

- TQ tố Mỹ bắt nạt công nghệ và bảo hộ thương mại.

- Quân đội Úc: chuyển từ chiến lược phòng thủ sang chiến lược răn đe, đánh chặn.

- Chi tiêu quân sự trên toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,24 ngàn tỷ USD trong năm 2022

- ISW: quân Ukraine đã vượt sông, chiếm một số vị trí ở bờ đông sông Dnipro, quân Nga lộ vẻ suy yếu, phải lui

- Nga: không có kế hoạch để 2 Ngoại trưởng Nga và Hoa Kỳ gặp tại New York

- Ukraine: Nga sẽ không thể khôi phục vào mùa thu dù chỉ 1/3 kho hỏa tiễn như khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine

- Nga gây sức ép, vơ vét lính từ cộng đồng di dân từ các nước Trung Á để đưa ra trận ở Ukraine

- Dưới mắt quốc tế: Trump ra rìa. Thủ tướng Nhật Kishida tiếp đón Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis

- Nhật: thêm 9 ngành, kể cả chất bán dẫn và pin lưu trữ, vào các ngành cốt lõi để siết đầu tư nước ngoài vì an ninh quốc gia

- Nhật tăng tốc phát triển, chế tạo xuồng/tàu ngầm không người lái để giữ an ninh hàng hải, ngăn chận TQ

- Từ 2000-2022, giá nhà California tăng kinh khủng: San Francisco tăng 290%, Los Angeles tăng 280%, Riverside tăng 278%, San Diego tăng 275%, San Jose tăng 261%

- Glendale (quận Los Angeles): 10 tiệm ăn đã bị đột nhập trong 2 tiếng đồng hồ sáng thứ Bảy.

- Quận Cam: BS Anthony Hao Dinh và 2 đồng phạm gian lận y tế 230 triệu đô la qua chương trình HRSA, PPP, EIDL

- Reuters: công ty hợp đồng máy tính Quanta Computer của Apple sẽ xây 1 nhà máy ở Nam Định.

- TIN VN. Chương trình Vua tiếng Việt sai chính tả: Tên gọi 'Vua tiếng Việt' cũng cần xem lại.

- HỎI 1: Trẻ em Mỹ tự tử bằng thuốc tăng vọt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ tăng tốc khoa học quân sự để vượt qua Trung Quốc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/4/2023) ---- Ngày mai, Thứ Ba, sẽ là ngày lớn cho Tổng Thống Biden và Dân Chủ. Và cả các cử tri gốc Latin. CBS News nói rằng một loạt các hoạt động hiện đang hướng đến việc ra mắt chiến dịch tranh cử 2024 sớm nhất là vào thứ Ba. Diễn biến lớn là Biden đã chọn cố vấn cấp cao Julie Chavez Rodriguez làm người quản lý chiến dịch tranh cử của mình. Cô được mô tả là một nhà hoạt động Dân chủ lâu năm, đồng thời là cháu gái của nhà lãnh đạo lao động Cesar Chavez và nhà hoạt động lao động Helen Fabela Chavez. Rodriguez, những người từng làm việc trong Bạch Ốc của Obama, cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Phó Tổng Thống Kamala Harris.

Ngoài vai trò là cố vấn cấp cao, Rodriguez còn là giám đốc của Văn phòng các vấn đề liên chính phủ của Bạch Ốc, nghĩa là cô điều hành việc tiếp cận với các thống đốc, thị trưởng và các nhà lãnh đạo địa phương khác. CBS, nơi đầu tiên đưa tin về việc lựa chọn Rodriguez, cho biết cô sẽ điều hành các hoạt động hàng ngày của chiến dịch, mặc dù các quyết định mang tính toàn cảnh cũng sẽ liên quan đến một nhóm bao gồm các phụ tá lâu năm của Biden là Mike Donilon, Anita Dunn, Bruce Reed và Steve Richetti. Chánh văn phòng Bạch Ốc Jeffrey D. Zients và phó Jennifer O'Malley Dillon cũng sẽ có tiếng nói.

Julie Chavez Rodriguez

⚪ ---- Cuốn sách mới của Donald Trump đang gây xôn xao dư luận — với các tin cho thấy rằng cuốn sách mới của Trump sẽ có một lá thư được viết từ Vua Charles III hiện nay cho Trump năm 1995. Theo báo The Telegraph, bức thư năm 1995 của Charles được gửi để cảm ơn Trump vì đã gia hạn cho ông tư cách thành viên danh dự tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida và thậm chí còn kèm theo lời mời đến Viện Kiến trúc ở London, nơi Charles có thẩm quyền nơi đó vào năm đó. Tuy nhiên, Trump dường như đã không xin phép xem Trump có thể sử dụng bức thư trong cuốn sách của mình hay không, trong đó bao gồm những lá thư từ nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, công nghiệp và chính phủ quốc tế.

⚪ ---- Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang cảnh báo rằng các cáo buộc hình sự đối với Trump sẽ khiến Đảng Cộng hòa bị nhìn xấu xa nếu TRump thắng vòng bầu sơ bộ để đại diện Cộng Hòa, đặc biệt là trong một năm khi Cộng hòa tin là có cơ hội chiếm lại Thượng viện.

Mặc dù các thượng nghị sĩ Cộng HòaP đã cáo buộc Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (Dân Chủ) tiến hành truy tố Trump có động cơ chính trị, nhưng họ thúa nhận rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của họ trong cuộc bầu cử năm 2024 nếu các cáo buộc vẫn còn treo trên đầu Trump vào mùa hè và mùa thu tới. Lần hầu tòa trực tiếp tiếp theo của Trump ở Manhattan được lên kế hoạch vào tháng 12, điều đó có nghĩa là các thủ tục pháp lý có thể kéo dài đến năm 2024. Trump cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung từ Bộ Tư pháp và Biện lý quận Fulton, GA.

“Tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề đối với một đảng được những người quan tâm đến nước Mỹ coi là hợp pháp lại có một người bị truy tố, người đó [Trump] đã phải xin im lặng trước tòa nhiều lần theo Tu chính án số 5, và trong khi người đó [Trump] bị bao vây bởi những phụ tá là những cá nhân đã từng vào tù, người này sau người khác," theo nhận định của Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah), người được Cộng Hòa đề cử làm tổng thống vào năm 2012.

⚪ ---- Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp hôm thứ Hai giải thích rằng Đại sứ Lu Shaye đã bày tỏ quan điểm của riêng mình về tình hình ở Đông Âu trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp Châu Âu. Các bình luận của Lu "không nên bị giải thích quá mức" vì Trung Quốc "tôn trọng tình trạng của các quốc gia có chủ quyền" của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, theo lời đại sứ quán. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh dường như đã tránh xa những nhận xét của đại sứ, người được cho là đã chất vấn về chủ quyền của các quốc gia nổi lên từ sự sụp đổ của Liên Xô.

Nhận xét của Đại sứ TQ tại Pháp Lu Shaye, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng các nước thuộc Liên Xô cũ không có “tư cách hiệu quả trong luật pháp quốc tế,” đã gây ra sự kinh hoàng ngoại giao ở Đông Âu. Litva, Latvia, Estonia sẽ triệu tập các đại sứ TQ để yêu cầu làm rõ, theo Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis xác nhận hôm thứ Hai. Các quan chức bao gồm từ Ukraine, Moldova, Pháp và Liên minh châu Âu cũng phản pháo lại bằng những lời chỉ trích của riêng họ đối với những bình luận của Lu.

⚪ ---- Một máy bay không người lái được cho là chạy bằng "động cơ Mỹ" đã bị rơi gần Moscow, theo truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Hai. Theo RIA Novosti, chiếc máy bay không người lái rơi xuống gần Noginsk, cách thủ đô nước Nga khoảng 20 dặm. Bản tin nói sơ bộ thiết bị này “không mang theo bất kỳ loại đạn nào”, trong khi một tin của TASS dẫn lời một nguồn an ninh nói rằng nó “được nhồi chất nổ”.

Không rõ máy bay không người lái được phóng từ đâu. Kênh Baza Telegram tuyên bố chiếc máy bay được phát hiện bởi một người phụ nữ vào sáng Chủ nhật, người đã đi vào rừng để chôn con mèo con đã chết của mình. Cô ấy được cho là đã tin rằng đó là “đồ chơi của ai đó” và đăng những hình ảnh về xác tàu lên mạng, khiến một người đã nhìn thấy nó phải gọi điện cho chính quyền sau đó.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân Ukraine vào hạm đội của họ ở Sevastopol, Crimea. Quân Nga nói họ không bị tổn thất và đã phá hủy tất cả các xuồng không người lái mà Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công.

⚪ ---- Báo Washington Post loan tin rằng Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) hoãn các cuộc tấn công "hàng loạt" chống lại Nga mà họ đã lên kế hoạch vào ngày 24/2/2023, cuộc tấn công kỷ niệm tròn 1 năm Nga xâm lược. Theo kế hoạch mật, Ukraine dự kiến lúc đó là tấn công Moscow và Novorossiysk, một thành phố ở Nga bên ngoài khu vực xung đột.

HUR đã đồng ý trì hoãn cuộc tấn công, theo thông tin mà tờ báo có được từ các rò rỉ gần đây của Pentagon, cũng được cho là cho thấy các cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi thông tin liên lạc của lãnh đạo HUR, Thiếu tướng Kyrylo Budanov.

⚪ ---- Hội đồng Châu Âu hôm thứ Hai thông báo rằng họ đã thành lập một phái bộ an ninh dân sự ở Moldova có tên là Phái bộ Đối tác Liên Âu tại Cộng hòa Moldova (EUPM Moldova) do những nỗ lực bị cáo buộc của Nga nhằm "gây bất ổn" Moldova.

Cao ủy về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Josep Borrell nói: "Là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hậu quả của cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga vào Ukraine, chúng tôi chứng kiến những nỗ lực gia tăng và liên tục của Nga nhằm gây bất ổn cho Moldova bằng các hành động hỗn hợp. Hôm nay, chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ của Liên Âu đối với Moldova [để] bảo vệ an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền Moldova."

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm thứ Hai cho biết Nga đã "vô hiệu hóa" hầu hết các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và đương đầu với các điều kiện kinh tế khó khăn: "Chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương luôn có kế hoạch hành động trong trường hợp khó khăn và kế hoạch này đã hiệu quả. Chúng tôi đã đưa ra các quyết định cần thiết cho phép chúng tôi vô hiệu hóa hầu hết các biện pháp trừng phạt được áp đặt. Kinh tế xuống dốc, nhưng không phải 20% mà là 2,1%. Chúng tôi đã đối phó với lạm phát, mà vào tháng 2-tháng 3 [2022] đã tăng vọt lên mức cao, hiện lạm phát là 3%." Theo báo cáo mới nhất từ văn phòng thống kê của Nga Rosstat, lạm phát ở mức 3,5% trong tháng 3/2023.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Hai tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang tham gia vào "bắt nạt công nghệ và chủ nghĩa bảo hộ thương mại". Một bản tin gần đây của Financial Times nói rằng Washington đã yêu cầu chính phủ Nam Hàn yêu cầu Samsung Electronics Co. Ltd. và SK Hynix Inc. không tăng cường sự hiện diện của họ trên thị trường bán dẫn Trung Quốc nếu Bắc Kinh quyết định cấm Micron Technology Inc.

“Việc các cơ quan có liên quan của Trung Quốc tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với các sản phẩm mạng ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo luật pháp và quy định là một biện pháp pháp lý thông thường”, Mao giải thích về các hành động mà Bắc Kinh đang thực hiện liên quan đến Micron.

⚪ ---- Từ chiến lược phòng thủ sang chiến lược răn đe, đánh chặn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói hôm thứ Hai rằng Úc sẽ sửa đổi nhiều về chiến lược quốc phòng của mình, bao gồm cả việc sắp xếp lại ngân sách trị giá 7,8 tỷ đô la Úc. Ông nói rằng "trong hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối mặt," tư thế phòng thủ của Úc "không còn phù hợp với mục đích."

Đánh giá chiến lược quốc phòng mới được công bố cho biết "việc xây dựng quân đội của Trung Quốc hiện là lớn nhất và tham vọng nhất so với bất kỳ quốc gia nào kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai", cảnh báo rằng điều đó đang diễn ra "không minh bạch hoặc không đảm bảo cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về ý đồ chiến lược của Trung Quốc.” Marles cho biết phản ứng của Úc sẽ tập trung vào việc phát triển năng lực tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử, khả năng tấn công tầm xa hơn và tăng cường các căn cứ ở phía bắc của đất nước.

⚪ ---- Chi tiêu quân sự trên toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,24 ngàn tỷ USD trong năm 2022, tăng 3,7% so với năm trước, phần lớn là do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, theo Stockholm International Peace Research Institute, viện tư vấn an ninh quốc tế. Viện này cho biết tổng chi tiêu đã tăng trong năm thứ 8 liên tiếp nhưng với tốc độ nhanh hơn so với mức tăng 0,7% hồi năm 2021. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1988 khi có dữ liệu so sánh. Nhóm 5 quốc gia chi tiêu hàng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Saudi Arabia, chiếm 63% tổng số toàn cầu.

⚪ ---- Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for Study of War) cho biết quân Ukraine đã thiết lập một số vị trí ở bờ đông sông Dnipro, ngụ ý rằng các vị trí phòng thủ của Nga đang suy yếu, phải lui hay bị quân Ukraine đẩy lui. Tổ chức ISW có trụ sở tại Washington nói rằng họ hiện chỉ đánh dấu lãnh thổ là do Ukraine nắm giữ sau khi xem xét các đoạn phim do các blogger quân sự Nga định vị địa lý và các báo cáo khác về sự hiện diện của Ukraine. Các vị trí của Ukraine đã được thiết lập ở phía bắc Oeshky, một thị trấn bên kia sông từ Kherson.

Ukraine đã giải phóng thành phố Kherson khỏi sự kiểm soát của Nga vào tháng 11/2022, nhưng phần lớn Kherson Oblast ở phía bên kia sông vẫn bị Nga chiếm đóng. Phía nam của vùng Kherson là Crimea, mà Nga chiếm giữ vào năm 2014. Tin mới cho thấy sự thiếu kiểm soát của Nga đối với khu vực, vì các blogger quân sự Nga đã tuyên bố trong tuần này rằng quânm Ukraine đã chiếm các vị trí ở bờ đông, đã lập các tuyến tiếp tế ổn định và thường xuyên tiến hành các cuộc xuất kích trong khu vực.

Một số blogger quân sự cho rằng lực lượng Ukraine có thể đổ bộ lên bờ đông là do tốc độ bắn pháo binh của Nga chậm, mà họ đổ lỗi cho sự tập trung hóa quá mức của bộ chỉ huy quân sự Nga. Viện ISW không thể xác nhận mức độ hoặc ý định của các vị trí Ukraine. Các blogger quân sự cũng cho rằng Nga có thể không kiểm soát được một số đảo ở sông Kinka và Chaika và một số đảo ở đồng bằng Dnipro. ISW cho biết, các lực lượng Nga có thể đang ưu tiên duy trì hệ thống phòng thủ ở các khu vực đô thị như Oeshky và Nova Kakhovka, và đã để các hòn đảo không có người ở.

⚪ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với báo chí hôm Chủ nhật rằng không có kế hoạch để gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Hoa Kỳ, 2 ông Serge Lavrov và Anthony Blinken. Ông xác nhận rằng một cuộc gặp song phương ở cấp bộ trưởng không được lên kế hoạch trong sự kiện sắp tới của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York dự kiến vào ngày 24 và 25/4.

⚪ ---- Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói trên TV Ukraine hôm 23/4 rằng Nga sẽ không thể khôi phục vào mùa thu dù chỉ 1/3 kho hỏa tiễn của khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, một phần do áp lực trừng phạt. Ihnat cho biết Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp để củng cố, nhưng việc sản xuất hỏa tiễn là một quá trình khá chậm chạp, điều này càng phức tạp hơn trước áp lực trừng phạt: “Nga đã phóng nhiều hỏa tiễn vào mùa thu và mùa đông. Nó sẽ không thể tích lũy dù chỉ một phần ba (số hỏa tiễn như đã có) trong thời gian còn lại cho đến khi sụp đổ.”

Ihnat cho biết, mặc dù Nga cũng có thể yêu cầu các quốc gia khác cung cấp thêm vũ khí, nhưng cũng không giúp khôi phục kho dự trữ như trước chiến tranh. Giờ đây, quân Nga chủ yếu tấn công bằng hỏa tiễn đất đối không tầm ngắn S-300 mà họ phải phóng không xa phía sau chiến tuyến hoặc biên giới.

Đó là lý do tại sao các khu vực phía nam, phía đông và phía bắc Ukraine chịu thiệt hại nặng nề nhất từ các cuộc tấn công hỏa tiễn này, theo Không quân Ukraine cho biết. Trong khi các hỏa tiễn từ hệ thống phòng không S-300 chủ yếu nhằm tấn công các mục tiêu trên không, chúng có thể được cấu hình để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Do đó, chúng được sử dụng hiệu quả làm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn. Tuy nhiên, ở chế độ này, bắn không chính xác.

⚪ ---- Nga đang gây sức ép buộc người di cư từ các nước Trung Á ghi danh vào quân đội Nga trong cuộc chiến của Nga chống Ukraine, theo tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine đưa tin ngày 23/4. Một trong những phương pháp được Nga sử dụng là cho nhanh chóng trở thành công dân: “Gần như ngay lập tức sau khi nhận được hộ chiếu, [những người di cư] nhận được lệnh triệu tập và trong cuộc trò chuyện với chính ủy, họ bị đe dọa tước quyền công dân nếu tránh huy động.”

Một phương pháp cưỡng chế khác liên quan đến những người chưa nhận được hộ chiếu. Họ được hứa sẽ có quốc tịch trong thời gian ngắn nhất có thể nếu gia nhập quân Lực Nga. Đồng thời, nếu từ chối, họ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Theo NRC, Nga đã sử dụng các chiến thuật này do gia đình các quân nhân Nga không hài lòng về việc chậm trễ thanh toán tiền tử cho những tử sĩ. Huy động người di cư nhằm trấn an người dân tộc Nga về làn sóng huy động mới.

⚪ ---- Bất tường cho Trump... Thủ tướng Fumio Kishida và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa năm 2024, hôm thứ Hai đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Nhật-Mỹ vững mạnh trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong cuộc họp của họ tại văn phòng thủ tướng, một phần trong đó được mở cho giới truyền thông, DeSantis đã ca ngợi quyết định của Kishida về việc tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản trước các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ các nước láng giềng như Trung Quốc và Bắc Hàn.

DeSantis đang ở Nhật Bản cùng với một phái đoàn doanh nghiệp, tìm cách thúc đẩy trao đổi kinh doanh với tiểu bang phía đông nam Hoa Kỳ. Sau chuyến thăm Nhật Bản, ông dự kiến sẽ tới Nam Hàn, Israel và Anh, trong một hành động được nhiều người coi là nỗ lực nhằm tăng điểm về chính sách đối ngoại trước khi chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống. DeSantis được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng lớn cho sự đề cử của đảng Cộng hòa và là đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) và Thống đốc Florida Ron DeSantis gặp nhau tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo vào ngày 24/4/2023. (Kyodo)

⚪ ---- Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ bổ sung thêm 9 lĩnh vực, bao gồm cả chất bán dẫn và pin lưu trữ {storage batteries}, vào danh sách các ngành cốt lõi mà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do những lo ngại về an ninh quốc gia, bắt đầu từ ngày 24/5. Các công ty đầu tư nước ngoài mua cổ phần từ 1% trở lên trong một công ty thuộc bất kỳ lĩnh vực cốt lõi được chỉ định nào phải báo cáo trước với chính phủ Nhật Bản để sàng lọc trước, theo luật về giao dịch nước ngoài.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói với CBS hôm Chủ nhật rằng ông muốn loại thuốc phá thai mifepristone khỏi thị trường Hoa Kỳ do những lo ngại về an toàn. Pence nói rằng ông "muốn loại thuốc này ra khỏi thị trường để bảo vệ thai nhi" và rằng ông "quan ngại sâu sắc về cách FDA phê duyệt mifepristone 20 năm trước." Thuốc này hiện đang ở giữa một cuộc chiến pháp lý và chính trị ở Hoa Kỳ. Trong phán quyết mới nhất của mình, Tòa án Tối cao đã bảo lưu quyền truy cập vào viên thuốc do Phòng thí nghiệm Danco phân phối và trả lại cho Tòa kháng án vòng 5 cấp dưới để xem xét lại.

⚪ ---- Nhật Bản tăng tốc phát triển xuồng/tàu ngầm không người lái dưới nước để giữ an ninh hàng hải trước hung hăng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong dự thảo sửa đổi về chính sách đại dương 5 năm của Tokyo. Trong phiên bản mới của Kế hoạch cơ bản về chính sách đại dương, vốn sẽ là kim chỉ nam cho chính sách đại dương của Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida cảnh báo rằng sự trỗi dậy của TQ đã nhanh chóng thay đổi cán cân quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Dự thảo cũng đề xuất Nhật Bản nghèo tài nguyên nên thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi cho việc sử dụng năng lượng có nguồn gốc từ đại dương, chẳng hạn như năng lượng gió. Nhật sẽ phê duyệt phiên bản mới của chính sách này vào đầu tháng này. Khi sửa đổi phiên bản hiện tại, Tokyo nói các tàu bảo vệ bờ biển TQ đã nhiều lần đi vào lãnh hải Nhật Bản ở Biển Hoa Đông.

Quan hệ giữa Nhật Bản và TQ thường căng thẳng vì quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát, mà TQ tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Nhật cảnh giác với việc TQ tập trận quân sự với Nga ở vùng biển gần đó. Trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải, dự thảo cho biết Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các xuồng tự lái dưới nước và các xuồng hay phi cơ điều khiển từ xa cho các hoạt động giám sát và thăm dò tài nguyên.

⚪ ---- Giá nhà tăng vọt. Tính đến năm 2022, ít nhất 13 thành phố lớn của Hoa Kỳ đã chứng kiến giá trị nhà tăng hơn 200% - tức là gấp ba lần - kể từ năm 2000. Bây giờ thì hy vọng, vì liên bang kềm chế lạm phát, lãi suất đã tăng lên (và tăng lên nữa), đà tăng giá nhà quá cao có thể đã ngừng bắn.

Ví dụ, San Francisco có giá trị nhà điển hình là 356.800 đô la vào năm 2000. Nó tăng vọt lên 1,4 triệu đô la vào năm 2022 - gần gấp bốn lần. Nhưng từ năm 2022 đến năm 2023, giá giảm chỉ bằng một sợi tóc. Theo phân tích của Clever, giá trị nhà tiêu biểu ở San Francisco giảm 1,6% so với thời điểm này năm ngoái.

Trong khi giá nhà có thể đi xuống hoặc ở mức khá ổn định tại các thành phố lớn mà trước đó giá nhà đã tăng hơn gấp ba lần, thì có hai trường hợp ngoại lệ lớn, cả hai đều ở Florida. Giá trị nhà ở Miami tăng thêm 16% từ năm 2022 đến năm 2023, mức cao nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào. Tampa chứng kiến giá tăng thêm 12% trong một năm. Sau đây là vài nơi đông dân Việt (Quận Cam, tính chung như Los Angeles).

. Thành phố: giá năm 2000: giá năm 2022: giá năm 2023: tăng 2000-2022:

. San Francisco, CA: $274,120: $1,113,873: $1,096,477: 290%

. Los Angeles, CA: $216,288: $824,093: $855,851: 280%

. Riverside, CA: $132,937: $505,925: $537,523: 278%

. San Diego, CA: $207,925: $781,965: $822,400: 275%

. San Jose, CA: $354,864: $1,343,798: $1,385,816: 261%

⚪ ---- Các chủ doanh nghiệp ở Glendale (quận Los Angeles) đang lo sợ cho sự an toàn của các cơ sở của họ sau một loạt vụ trộm: tổng cộng 10 tiệm ăn đã bị đột nhập trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng thứ Bảy. Tất cả các tiệm đều nằm ở khu vực lân cận của Colorado St. và Đại lộ Glendale. Bất kể thiệt hại hàng chục nghìn đô la mà các doanh nghiệp phải đối mặt vì bọn đột nhập đập cửa kính để vào, không có gì bị đánh cắp.

Nhân viên của các doanh nghiệp xung quanh nói rằng đây không phải là lần đầu tiên các cửa hàng trở thành mục tiêu. Seda Danielyan, người làm việc tại Sasoun Bakery, ở cùng quảng trường với 2 trong số các nhà hàng bị trộm cho biết: “Chúng tôi cũng sợ hãi vì chúng tôi mở cửa lúc 6 giờ sáng. “Bạn tôi đang đi làm, và cô nhìn thấy tiệm ăn shawarma và pizza bị phá, vì vậy cô ta đã gọi cảnh sát.”

⚪ ---- Dịch theo tin trên báo MedPage Today và từ Bộ Tư Pháp. Bác sĩ Anthony Hao Dinh, Quận Cam, California, bị cáo buộc đứng sau vụ gian lận y tế 230 triệu đô la bằng cách sử dụng chương trình không có bảo hiểm của HRSA (chương trình y tế cho người không bảo hiểm của Bộ y tế -- viết tắt của Health Resources and Services Administration), nhằm cung cấp cho bệnh nhân không có bảo hiểm quyền truy cập vào xét nghiệm và điều trị COVID. Hồ sơ truy tố BS Dinh có ghi tên 2 đồng phạm là Hanna Trinh Dinh và Matthew Hoang Ho.

BS Dinh là chủ cơ sở y tế Elite Care Medical Group và hai trung tâm phẫu thuật, là người lập hóa đơn cao thứ hai trong cả nước cho chương trình này và được cho là đã gửi yêu cầu điều trị cho những bệnh nhân được bảo hiểm và lập hóa đơn cho các dịch vụ không được cung cấp hoặc không cần thiết về mặt y tế. Theo tài liệu của tòa án, Dinh đã lập hóa đơn cho chương trình không có bảo hiểm đối với các dịch vụ có bảo hiểm của các binh sĩ Vệ binh Quốc gia.

Bác sĩ Dinh bị cáo buộc đã sử dụng phần lớn số tiền cho các giao dịch chứng khoán rủi ro cao (high-risk options trading). Dinh bị cáo buộc đã mất hơn 100 triệu đô la từ năm 2020 đến năm 2022, theo tài liệu của tòa án. Dinh cũng dùng số tiền này để mua một ngôi nhà trị giá 1,1 triệu USD và chuyển tài sản này cho vợ. Dinh đang bị buộc tội cùng với hai người khác, những người bị cáo buộc đã gửi 70 đơn xin vay gian lận cho các chương trình PPP (Paycheck Protection Program là chương trình trong khi đại dịch COVID) và EIDL (Economic Injury Disaster Loan là khoản vay thời đại dịch) để nhận khoản vay 3 triệu đô la.

Hồ sơ truy tố ở đây: https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1580156/download

⚪ ---- Theo tin Reuters, công ty hợp đồng máy tính Quanta Computer của Apple có kế hoạch thành lập một nhà máy ở bắc Việt Nam. Công ty, một nhà sản xuất theo hợp đồng MacBook, hôm thứ Sáu đã ký một thỏa thuận với chính quyền tỉnh Nam Định, cách Hà Nội 90 km (56 dặm) về phía nam, để xây cơ sở tại một khu công nghiệp ở đó. Cơ sở này, sẽ là nhà máy thứ 9 của Quanta trên toàn cầu, ban đầu sẽ có diện tích 22,5 ha. Truyền thông địa phương hôm thứ Bảy cho biết Quanta sẽ đầu tư 120 triệu USD vào nhà máy.

---- TIN VN. Chương trình Vua tiếng Việt sai chính tả: Tên gọi 'Vua tiếng Việt' cũng cần xem lại. Theo Báo Tuổi Trẻ. "Tên chương trình là Vua tiếng Việt cũng không ổn. Nghe cái tiêu đề cuộc chơi Vua tiếng Việt quá đao to búa lớn. Làm gì mà xưng hùng, xưng tước trong một cuộc chơi. Nghe không ổn chút nào". Trên đây là những ý kiến phản hồi của bạn đọc xung quanh bài viết Chương trình Vua tiếng Việt sai chính tả, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh. Như tin đã đưa, chương trình truyền hình Vua tiếng Việt tập 28 vừa phát sóng trên kênh VTV3 đang được ông Hoàng Tuấn Công - một người có nhiều nghiên cứu về tiếng Việt - chỉ ra lỗi sai chính tả: từ ‘chậm trễ’ đã bị chương trình hướng dẫn viết thành ‘chậm chễ'. Lỗi sai này ở trong phần thi của thí sinh Đỗ Văn Tăng trong tập 28 mới phát sóng hôm 14-4. Ban tổ chức đặt câu hỏi cho người chơi chọn phương án đúng giữa hai phương án "trậm trễ" hay "chậm chễ". Người chơi đã chọn "chậm chễ" và người dẫn chương trình là nghệ sĩ Xuân Bắc khẳng định đáp án của người chơi là đúng. (ghi chú: ‘chậm trễ’ [đúng] bị toàn ban Vua Tiếng Việt nhầm là ‘chậm chễ'. Như thế, Nguyễn Phú Trọng lẽ ra họ nên nhàm là Nguyễn Phú Chọng. Nhưng không ai nhầm chỗ này, tại sao?)

---- HỎI 1: Trẻ em Mỹ tự tử bằng thuốc tăng vọt?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy số lượng trẻ em cố gắng tự tử bằng cách sử dụng các loại thuốc mua tự do hoặc dễ mua đang tăng mạnh. Các nhà nghiên cứu từ Hệ thống Y tế Đại học Virginia, người đã xem xét dữ liệu về các nỗ lực tự tử được báo cáo đã được báo cáo cho

National Poison Data System (Hệ thống Dữ liệu Chất độc Quốc gia) vào năm 2021, cho biết nghiên cứu này chỉ ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em.

Tiến sĩ Christopher Holstege, giám đốc y tế của Trung tâm chống thuốc độc Blue Ridge tại UVA Health cho biết: “Sự gia tăng đáng kể số vụ tự tử trong thời kỳ đại dịch khiến chúng tôi ngạc nhiên. "Chúng tôi lo ngại về sự gia tăng đáng kể các nỗ lực tự tử trong dân số trẻ như vậy, điều này tiếp tục leo thang theo dữ liệu của chúng tôi."

Các vụ cố gắng tự sát đáng ngờ bằng thuốc độc ở trẻ em từ 10 đến 19 tuổi được báo cáo cho các trung tâm chống độc đã tăng 30% vào năm 2021. Trong số những đứa trẻ nhỏ hơn trong độ tuổi đó, từ 10 đến 12 tuổi, ý định tự tử tăng 73% so với năm 2019. Ở trẻ từ 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ nghi ngờ tự tử bằng thuốc độc tăng 48,8%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/04/21/suicide-attempt-overdose-pandemic/1631682082329/

---- HỎI 2: Mỹ tăng tốc khoa học quân sự để vượt qua Trung Quốc?

ĐÁP 2: Đúng thế. Các quan chức an ninh nội địa Hoa Kỳ đang đưa ra những gì họ mô tả là hai sáng kiến ​​khẩn cấp để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và mở rộng các mối nguy hiểm từ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có khả năng và có khả năng gây hại cao hơn.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã tuyên bố hôm thứ Sáu rằng bộ của ông đang bắt đầu "chạy nước rút 90 ngày" để đối phó với những nỗ lực thường xuyên và mạnh mẽ hơn của Trung Quốc nhằm gây tổn hại cho Hoa Kỳ, đồng thời thành lập riêng một lực lượng đặc nhiệm trí tuệ nhân tạo.

“Bắc Kinh có khả năng và ý định làm suy yếu lợi ích của chúng ta trong và ngoài nước và đang tận dụng mọi công cụ quyền lực quốc gia của mình để làm như vậy”, Mayorkas cảnh báo, đề cập đến mối đe dọa từ Trung Quốc trong bài phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Washington.

Ông nói: "90 ngày chạy nước rút sẽ "đánh giá các mối đe dọa do TQ gây ra sẽ phát triển như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể ở vị trí tốt nhất để bảo vệ chống lại các biểu hiện trong tương lai của mối đe dọa này".

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/04/22/2023042200406.html

.