Các bộ trưởng ngoại giao của Nhóm G7 tiếp tục hội đàm trong ngày thứ nhì tại thị trấn Karuizawa, miền trung Nhật Bản hôm thứ Hai 17/4/2023, với cuộc chiến của Nga ở Ukraine dự kiến sẽ là một trong những chủ đề chính.

- Vụ Dominion kiện Fox News tội vu khống để đòi bồi thường 1,6 tỷ đô la hoãn 1 ngày. Có tin, Fox News biết sẽ thua, nên xin thương lượng ngoài tòa.

- Trump kêu gọi Fox News ra tòa, cứ lặp đi lặp lại lời vu khống Dominion đã giúp "gian lận" bầu cử 2020 rồi sẽ thấy đơn kiện bị tòa quăng bỏ.

- Ukraine: cuộc chiến do Putin gây ra bây giờ đã đưa khói lửa đến tận nhà dân Nga, sẽ không còn nơi nào an toàn ở Nga.

- Moscow kêu án nhà sử học Vladimir Kara-Murza 25 năm tù vì tội phản quốc và tung tin thất thiệt về quân đội Nga.

- Một tòa án ở Croatia bác đơn tị nạn chính trị của 5 người Chechnya, có thể sẽ trục xuất trở lại Nga.

- Hoà Lan: sẽ chi 100 triệu EURO giúp nông dân Ukraine và mua máy phát điện để giúp dân Ukraine qua mùa đông sắp tới.

- Nga: vừa hạ sát 7 lính đánh thuê người Anh.

- Slovakia đã chuyển giao phần còn lại của 13 máy bay chiến đấu MiG đã hứa cho Ukraine.

- Nga xây nhiều công sự ở bắc Crimea. Quân Ukraine muốn giải phóng Crimea sẽ gian nan, phải dùng vũ khí chính xác cao.

- Hơn 130 tù nhân chiến tranh Ukraine được trả tự do nhờ trao đổi tù trong lễ Phục sinh với Nga

- Thủ tướng Anh bị Quốc hội điều tra vì khi còn là Dân biểu đã không kê khai lợi tức liên hệ kinh doanh của vợ.

- Các Ngoại trưởng Nhóm G7 họp tiếp về Ukraine và Thái Bình Dương: cấm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Và an ninh năng lượng, lương thực toàn cầu.

- Bộ trưởng Quốc phòng TQ: hợp tác quân sự TQ-Nga vì "hòa bình thế giới" đang tăng ở cấp độ toàn cầu và khu vực

- Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas báo cáo khai thuế: lãnh lợi tức từ công ty bị đóng cửa từ năm 2006

- Gabe Amo, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Joe Biden, từ chức để tranh cử chức Dân Biểu ở Rhode Island

- Mỹ: đã tiêu diệt một thủ lĩnh IS cấp cao chỉ huy các kế hoạch tấn công khủng bố ở Trung Đông và châu Âu.

- TQ: đã "theo dõi" và "giám sát" tàu chiến Hoa Kỳ, USS Milius, đi qua eo biển Đài Loan.

- Alabama: xin dân giúp tin để điều tra vụ chết 4 người và làm bị thương 28 người khác trong 1 tiệc sinh nhật

- Quận Los Angeles: 100 tên côn đồ bao vây khu phố, phá cửa 1 trạm xăng & tiệm tạp hóa, cướp

- Quận Los Angeles: 2 người bị truy tố vì tội cố ý giết người.

- Cảnh sát Quận Cam xin dân giúp sau khi 2 người bị bắn ở Stanton, 1 chết và 1 bị thương.

- TIN VN. Nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử, đang xác minh nghi vấn do bạo lực học đường.

- TIN VN. Xuất nhập khẩu lấy lại đà tăng trưởng.

- HỎI 1: Chi có 24% dân Mỹ tin vào sự an toàn của tiền điện tử (cryptocurrencies)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Bảo hiểm hay lừa đảo? (Chu Mộng Long)

QUẬN CAM (VB-17/4/2023) ---- Các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia thành viên Nhóm Bảy nước (G7) đã tổ chức một cuộc họp vào thứ Hai tại Karuizawa, Nhật Bản và thảo luận, trong số các chủ đề khác, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

.

Theo tuyên bố bằng văn bản do Bộ Ngoại giao Nhật Bản đăng tải, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi đã mô tả "tăng cường cam kết với các đối tác quốc tế thông qua những đóng góp tích cực của G7 đối với các thách thức toàn cầu khác nhau" là ưu tiên của đất nước ông trong nhiệm kỳ chủ tịch G7.

Hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng G7 đang diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 4 với sự có mặt của Hayashi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Ngoại trưởng Anh James Cleverly, ngoại trưởng Canada (Melanie Joly), Pháp (Catherine Colonna), Đức (Annalena Baerbock) và Ý (Antonio Tajani). Và Tổng Giám đốc Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu (EEAS) Enrique Mora.

Hôm thứ Hai 17/4/2023, cuộc chiến của Nga ở Ukraine dự kiến sẽ là một trong những chủ đề chính. Các đại diện của G-7 cũng sẽ trao đổi quan điểm về việc tăng cường quan hệ với các nước đang phát triển ở Nam bán cầu và tình hình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, theo các quan chức chính phủ Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi chủ trì cuộc họp kéo dài 3 ngày cho đến thứ Ba 18/4/2023, với hy vọng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hayashi phát biểu tại cuộc họp: "Cộng đồng quốc tế đang ở một bước ngoặt, chúng tôi sẽ kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, hoặc hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine, cũng như mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này."

Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết G-7 có thể tăng áp lực lên Nga, nước hơn một năm trước đã xâm lược nước láng giềng, bằng cách đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế. G7 có thể làm như vậy bằng cách đóng các kẽ hở cho phép Điện Kremlin tiếp cận công nghệ tiên tiến.

.

⚪ ---- Phiên tòa xét xử giữa Dominion Voting Systems và Fox News, trong đơn Dominion kiện, đòi Fox News bồi thường 1,6 tỷ đô la, đã bị hoãn từ thứ Hai sang thứ Ba, theo CNBC đưa tin trích dẫn một quan chức của Tòa án cấp cao Delaware. Trước đây, Dominion tuyên bố rằng Fox đã vu khống Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, để "phục vụ các mục đích thương mại của riêng mình, khiến Dominion bị tổn thương nặng trong quá trình vu khống này." Có tin từ báo Wall Street Journal, có thể Fox News biết sẽ thua, nên xin thương lượng ngoài tòa.

.

Fox News trước đó đã cố gắng bác bỏ vụ kiện, tuyên bố rằng đài được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất, nhưng đã bị tòa án bác bỏ. "Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ chứng minh Fox tung tin dối trá gây thiệt hại to lớn cho Dominion", người phát ngôn của hãng Dominion nói với CNBC trước đó.

.

⚪ ---- Trump có một kế hoạch kinh dị về cách Fox News có thể chiến thắng trước tòa, chống lại các đơn kiện rằng Fox News đã lặp đi lặp lại những lời Trump vu khống về gian lận bầu cử 2020. Trump đã viết trên nền tảng Truth Social của mình vào đầu ngày thứ Hai 17/4/2023 rằng Fox News khi ra tòa hãy liên tục lặp đi lặp lại rằng có sự lừa đảo quy mô và bất thường trong bầu cử Tổng Thống 2020, "như thế sẽ có lợi cho Fox News và cho Hoa Kỳ, và rằng vụ án mà Fox News bị kiện không nên tồn tại."

.

Trump hôm Thứ hai cũng viết rằng "có rất nhiều bằng chứng" cho những tuyên bố rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, chỉ ra những cáo buộc đã được lật tẩy về việc “nhồi nhét lá phiếu [vào thùng]” và sự thông đồng của FBI với Twitter. Một báo cáo vào Chủ nhật cho biết việc bắt đầu vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ đô la của Dominion Voting Systems đối với Fox đã bị trì hoãn cho đến thứ Ba sau khi các luật sư của Fox cố gắng đạt được một thỏa thuận ngoài tòa án với công ty. Các chuyên gia luật hầu hết nói Fox News sẽ thua kiện và sẽ phải bồi thường Dominion, vì chính những lời khai co tính tự thú của các viên chức Fox News rằng họ biết họ vu khống về gian lận bầu cử và đã bịa dặt về máy bầu Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.

.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang bị Ủy viên Quốc hội Anh về Tiêu chuẩn điều tra về các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng vi phạm các quy tắc liên quan đến kê khai lợi ích, được hiểu là có liên quan đến mối liên hệ của Sunak với một công ty chăm sóc trẻ em mà vợ ông là nhà đầu tư. Theo tuyên bố trên trang web của quốc hội, cuộc điều tra đã được mở vào thứ Năm. Người phát ngôn của Phủ Thủ Tướng nói với báo chí: “Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ ủy viên làm rõ việc điều này đã được tuyên bố minh bạch như thế nào với tư cách là lợi ích cấp bộ”.

.

⚪ ---- Tòa án Moscow đã kết án nhà hoạt động chính trị, nhà báo và nhà sử học Vladimir Kara-Murza 25 năm tù vì tội phản quốc và tung tin thất thiệt về quân đội Nga. RIA Novosti đưa tin rằng Kara-Murza sẽ thụ án tại một thuộc địa hình sự nghiêm ngặt của chế độ. Phiên tòa được tổ chức kín do tính bảo mật, và nhà hoạt động phải chịu trách nhiệm về các bài diễn văn do chính ông Kara-Murza đọc tại Hội đồng NATO, Ủy ban Helsinki và Hạ viện Arizona [của Mỹ]. Kara-Murza bị bắt vào tháng 4/2022 sau khi chỉ trích việc Nga xâm lược Ukraine. Hoa Kỳ sau đó đã trừng phạt 6 cá nhân liên quan đến quá trình tố tụng chống lại Kara-Murza.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad hôm thứ Hai tuyên bố rằng Slovakia đã chuyển giao phần còn lại của 13 máy bay chiến đấu MiG mà họ đã hứa cho Ukraine. Nad nhấn mạnh trong bài đăng trên Facebook của mình rằng các máy bay phản lực còn lại đã được chuyển "bằng đường bộ với sự an toàn tối đa." Slovakia hồi tháng 3 đã hứa sẽ gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine để giúp nước này chiến thắng hoạt động quân sự của Nga.

.

⚪ ---- Andriy Yusov, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraine, nói trên truyền hình quốc gia hôm 17/4 rằng cuộc chiến do người Nga gây ra cuối cùng đã đến tận nhà của họ. Yusov không bình luận về việc liệu Ukraine có liên quan hay không trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào trạm biến áp điện của Belgorod vào đêm hôm trước. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng thành phố Belgorod đã mất điện trong một thời gian.

.

Yusov nói về vụ nổ: "Rõ ràng với những người tin vào phép màu, sự sống và làm điều thiện thì ngọn lửa ân sủng giáng xuống họ. Còn những người làm điều ác thì ngọn lửa của Chúa cho lễ Phục sinh lại khác. Chiến tranh đã đến với mọi nhà của người Nga, cũng như nhà của những người ủng hộ (nhà độc tài Nga Vladimir) Putin. Sẽ không còn nơi nào an toàn ở Nga."

.

⚪ ---- Một tòa án ở Croatia đã bác bỏ quy chế tị nạn chính trị và sự bảo vệ quốc tế đối với 5 người Chechnya, theo hãng tin độc lập Chechnya Kavkaz.Reality ngày 16/4. Bây giờ họ có thể bị trục xuất trở lại Nga, theo đại diện của Hội đồng Chechnya châu Âu, Isa Dudayev, cho biết: “Thông dịch viên của tòa án nói rằng phán quyết được đưa ra mà không có bất kỳ bằng chứng nào và chỉ dựa trên giả định rằng những người nộp đơn xin bảo vệ là những phần tử Hồi giáo cực đoan.”

.

⚪ ---- Hoà Lan sẽ đầu tư 100 triệu EURO thông qua Ngân hàng Thế giới để tài trợ cho các công ty nông nghiệp ở Ukraine và mua máy phát điện để giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, theo Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Liesje Schreinemacher nói với Welingelichte Kringen vào ngày 15/4. Đây là phần cụ thể đầu tiên trong gói hỗ trợ phục hồi trị giá 2,5 tỷ EURO mà Hoà Lan đã cam kết với Ukraine vào đầu năm nay.

.

Hầu hết các khoản tài trợ đã được dành cho hỗ trợ quân sự, nhưng Schreinemacher đảm bảo rằng các hỗ trợ khác cũng đang được xem xét cẩn thận: “40 triệu EURO được dành riêng cho các công ty nông nghiệp để họ có thể mua ngũ cốc trong mùa này hoặc thay thế máy móc nông nghiệp đã bị hỏng.”

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu của họ đã giết chết "bảy lính đánh thuê người Anh." Moscow cho biết 6 binh sĩ Nga đã tiến hành chiến dịch gây chết người trong một "cánh rừng" - mặc dù không rõ trận chiến được cho là diễn ra ở đâu và khi nào. Trong một tuyên bố, Bộ cho biết các binh sĩ Nga đã được cung cấp thông tin từ các sĩ quan tình báo Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái để xác định vị trí "phòng thủ của kẻ thù.

.

Sau đó, lính Nga từ phân đội tấn công, dưới hỏa lực yểm trợ của xe tăng, đã vượt qua hơn 500 mét khu vực rải mìn và bò đến vị trí của kẻ thù, nơi một trận chạm súng ác liệt xảy ra sau đó,. Các máy bay chiến đấu, sử dụng một số lượng lớn lựu đạn F-1 và vũ khí nhỏ, đã tiêu diệt một nhóm gồm 7 lính đánh thuê người Anh và chiếm được tuyến phòng thủ của quân Ukraine.” Bộ này cũng công bố đoạn video cho thấy trận chiến, trong đó một số binh sĩ Nga được cho là đã bị thương.

.

⚪ ---- Rufat Chubarov, người đứng đầu Mejlis, cơ quan đại diện của sắc tộc người Tatar ở Crimea, đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Đài NV vào ngày 16 tháng 4 về quá trình giải phóng Crimea sẽ diễn ra như thế nào: “Nga đã xây dựng nhiều công sự ở phía bắc Crimea, ở các quận Krasnoperekopsk và Dzhankoy. Có toàn bộ trung tâm của các công sự như vậy. Các chuyên gia có ý kiến khác nhau về lý do tại sao họ làm điều này, nhưng không chắc rằng việc Quân Lực Ukraine tiến vào Crimea (bị Nga chiếm đóng) sẽ giống như một cuộc tấn công trực diện, như trường hợp trong Thế chiến thứ hai.

.

Theo ông, Ukraine hiện đang tích lũy các loại vũ khí đặc biệt, có độ chính xác cao sẽ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu cụ thể, như các chuyên gia quân sự đã dự đoán: “Để tước quyền kiểm soát của quân đội Nga đối với Crimea, một số mục tiêu đã được chọn: cây cầu bắc qua eo biển Kerch, các tàu quân sự của Hạm đội Biển Đen Nga và các kho đạn dược mạnh mẽ. Đã biết vị trí của họ, đặc biệt là gần Dzhankoy. Năm ngoái, một kho như vậy đã bị nổ tung. Điều này nhằm chặn hành lang trên bộ từ Crimea bị chiếm đóng qua các khu vực của Kherson và Zaporizhzhya, hiện cũng đang bị Nga chiếm đóng, đến lãnh thổ của Nga."

Bảo hiểm hay lừa đảo?

Chu Mộng Long

⚪ ---- Hơn 100 tù nhân chiến tranh Ukraine đã được trả tự do như một phần của cuộc trao đổi lớn trong lễ Phục sinh với Nga, một quan chức hàng đầu cho biết hôm Chủ nhật, khi người Ukraine theo đạo Chính thống tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ hai kể từ khi Moscow phát động cuộc chiến toàn diện hơn một năm trước. Trong khi các lễ kỷ niệm bị kìm hãm vì những rủi ro an ninh, với lệnh giới nghiêm cấm các tín hữu tham gia các nghi lễ thâu đêm theo thông lệ, chính quyền Ukraine và người dân thường đã chia sẻ thông điệp hy vọng, liên kết câu chuyện về sự phục sinh của Chúa Jesus với niềm khao khát hòa bình và chiến thắng của Ukraine.Hàng chục gia đình có lý do đặc biệt để vui mừng, khi cố vấn tổng thống Andriy Yermak thông báo rằng 130 binh sĩ, thủy thủ, lính biên phòng và những người khác bị Moscow bắt đang trên đường trở về nhà sau một "cuộc trao đổi tù nhân lớn trong lễ Phục sinh".⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu (Lý Thượng Phúc) nhấn mạnh tác động tích cực của sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự ở cấp độ toàn cầu và khu vực, theo kênh truyền hình Russia-1. Sau cuộc gặp làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào Chủ nhật, Li tuyên bố rằng sự hợp tác Nga-TQ đang phát triển rất tốt và nhấn mạnh tầm quan trọng của tình bạn cá nhân giữa Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. "Điều này góp phần đảm bảo an ninh toàn cầu và khu vực," Li nói. Chuyến thăm Nga của ông Lý là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.⚪ ---- Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas đã gây chú ý vào tuần trước sau khi báo ProPublica tiết lộ mối quan hệ tài chính không được báo cáo của ông với nhà tài trợ tỷ phú Harlan Crow. Sau đó, vào Chủ nhật, tờ Washington Post tiết lộ một sự khác biệt về tiết lộ: trong hai thập niên qua, Thomas đã tuyên bố trên các biểu mẫu khai thuế tiết lộ rằng gia đình ông đã nhận được hàng trăm nghìn đô la thu nhập cho thuê văn phòng từ một công ty có tên là Ginger, Ltd., Partnership - một công ty đã không không tồn tại từ năm 2006.Ginger, Ltd., Partnership là một công ty bất động sản ở Nebraska do vợ của Thomas và người thân của bà thành lập vào những năm 1980. Nó bị đóng cửa vào năm 2006 và một công ty mới, Ginger Holdings, LLC, được thành lập để tiếp quản hoạt động kinh doanh cho thuê đất — nhưng những tiết lộ của Thomas vẫn liệt kê công ty cũ, báo cáo từ 50.000 đến 100.000 đô la hàng năm từ Ginger, Ltd., Partnership trong những năm gần đây. Lỗi chỉ là thiếu sót mới nhất của Thomas trong các biểu mẫu tiết lộ thông tin hàng năm bắt buộc của anh ấy. Mối quan hệ bí mật của Thomas với Crow đã khiến nhiều người kêu gọi thẩm phán từ chức.⚪ ---- Gabe Amo, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Joe Biden, đã đệ đơn từ chức lên Bạch Ốc vào tuần trước để chuẩn bị tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ, theo báo The Washington Post biết. Amo, 35 tuổi, người gốc Rhode Island, sẽ bước vào một lĩnh vực vốn đã đông đúc đang lên kế hoạch tranh cử đề cử của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế Dân biểu David Cicilline (D-RI), người đang từ chức để trở thành Giám đốc điều hành của Quỹ Rhode Island (Rhode Island Foundation).Không có đảng viên Cộng hòa nào công bố kế hoạch tham gia cuộc đua sẽ được tổ chức tại Quận 1 màu xanh lam. Tuy nhiên, trong số các đối thủ cạnh tranh chính được tuyên bố của Amo, có nhiều đại diện tiểu bang và thượng nghị sĩ tiểu bang, cũng như Trung tướng Sabina Matos. Ở Bạch Ốc, Amo từng là phó giám đốc phụ trách các vấn đề liên chính phủ, đóng vai trò là đầu mối liên lạc chính của Biden với các quan chức dân cử địa phương. Julie Chavez Rodriguez, giám đốc văn phòng, đã ca ngợi Amo trong một tuyên bố với WP. Cô nói: “Anh Amo là trái tim và linh hồn trong hoạt động của chúng tôi, người đã tiếp cận mọi nhiệm vụ, dù lớn hay nhỏ, với thái độ: 'Đưa tôi một cái xẻng và chỉ cho tôi nơi đào đất'”.⚪ ---- Phóng viên Jared Szuba của Al-Monitor dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Mỹ đã tiêu diệt một "thủ lĩnh IS cấp cao chịu trách nhiệm lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Trung Đông và châu Âu".Theo nguồn tin này, mục tiêu đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích bằng trực thăng ở tây bắc Syria và hai cá nhân khác đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng. Quan chức này nói rằng không có lính Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương. Nguồn tin chia sẻ thêm rằng vai trò chính xác của thủ lĩnh cấp cao IS vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, không chắc kẻ đã chết là thủ lĩnh cấp cao nhất của tổ chức này.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Tác Chiến Miền Đông của quân đội Trung Quốc hôm thứ Hai tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng họ đã "theo dõi" và "giám sát" tàu chiến Hoa Kỳ, USS Milius, đang đi qua eo biển Đài Loan. Trước đó, Hải quân Hoa Kỳ đã khẳng định rằng việc đi qua có tính chất "thông thường" và con tàu đang đi qua vùng biển "nơi quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển được áp dụng theo luật pháp quốc tế."⚪ ---- Alabama hôm Chủ nhật kêu gọi mọi người cung cấp thông tin về vụ nổ súng giết chết 4 người và làm bị thương 28 người khác trong bữa tiệc sinh nhật của một thiếu niên. Trong số những người chết có một học sinh trung học dự định chơi bóng đá ở trường đại học và đang tổ chức sinh nhật lần thứ 16 cho em gái mình. Vụ nổ súng nổ ra vào tối thứ Bảy tại một phòng tập khiêu vũ ở trung tâm thành phố Dadeville.Trong hai cuộc họp báo vào hôm Chủ nhật, Trung sĩ Jeremy Burkett của Cảnh sát tiểu bang Alabama đã không nhận trả lời câu hỏi nào. Ông không nói liệu một nghi phạm có bị giam giữ hay các nhà điều tra có biết về bất kỳ động cơ nào hay không. Ông cũng không cung cấp tên của những người thiệt mạng. Burkett nói trong cuộc họp báo tối Chủ nhật rằng cảnh sát cần cộng đồng cung cấp thông tin.⚪ ---- Quận Los Angeles vẫn có những chuyện tội phạm hẹn nhau tràn ngập để cướp. Sáng sớm Chủ Nhật, thị trấn Compton xảy ra chuyện: một đám đông phá cửa một trạm xăng và lấy trộm các sản phẩm trị giá hàng ngàn đô la. Đoạn video về đám đông chiếm giữ đường phố cho thấy một nhóm lớn người chặn ngã tư với những chiếc xe hơi chạy thành vòng tròn với tiếng vỏ xe rít lên vào khoảng 2:30 sáng Chủ nhật.Một đoạn video khác cho thấy một số người đàn ông đạp cửa siêu thị mini, sau đó là nhiều người khác lục soát cửa hàng với hàng ngàn đô la rượu, đồ ăn nhẹ và bao cao su. Trạm xăng và cửa hàng tiện lợi bị thiệt hại nặng nề do nạn cướp bóc.Giao lộ của Đại lộ Trung tâm và Đại lộ Alondra đầy vết lốp xe và rác thải nằm rải rác trên vỉa hè bên ngoài siêu thị mini Arco (và là cây xăng) trong vài giờ sau khi chiếm giữ đường phố bất hợp pháp. Đám đông, bao gồm khoảng 100 người, nhanh chóng phân tán ra mọi hướng sau khi cướp bóc. Bất kỳ ai có thông tin đều được khuyến khích báo tin cho Sở Cảnh sát Quận Los Angeles.⚪ ---- Hai nghi phạm đã bị truy tố tội cố ý giết người sau khi họ bị bắt trong đoạn phim giám sát bắn một người đàn ông vào thứ Sáu ở Van Nuys. Cảnh sát Los Angeles đã đến hiện trường vụ nổ súng, nằm ở dãy nhà 15200 trên Vanowen St. vào khoảng 8:20 giờ sáng sau khi một nhân viên tại một doanh nghiệp gần đó phát hiện ra một người đàn ông trên vỉa hè bị vết thương do đạn bắn vào bụng.Đoạn phim giám sát do cảnh sát thu được từ hiện trường cho thấy một phần của vụ nổ súng và các nghi phạm liên quan. Các nghi phạm, Javier Rosario, 39 tuổi ở Van Nuys và Jennifer Yui, 33 tuổi ở West Covina, đã bị bắt và bị truy tố tội cố ý giết người.⚪ ---- Cảnh sát Quận Cam đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng sau khi hai người đàn ông bị bắn ở Stanton hôm Thứ Bảy. Cảnh sát đáp ứng vụ nổ súng trên dãy nhà 10000 của Đại lộ Fern lúc 3:12 giờ chiều, thấy 2 người đàn ông trưởng thành đang bị nhiều vết thương do đạn bắn. Hai người được nhập viện, và 1 người trong đó bị cảnh sát nói là đã chết vì vết thương quá nặng. Cảnh sát yêu cầu ai có thông tin xin gọi cảnh sát ở số 714-647-7000. Có thể báo tin ẩn danh theo số 1-855-847-6227.⚪ ---- TIN VN. Nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử, đang xác minh nghi vấn do bạo lực học đường. Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống. Người nhà nữ sinh lớp 10 của một trường chuyên ở TP Vinh (Nghệ An) cho rằng do bạo lực học đường dẫn đến em này tự tử. Tối 16/4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là người nhà của nữ sinh về việc nữ sinh tự tử do bạo lực học đường. Cụ thể, nội dung chia sẻ cho biết, nữ sinh vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh đã bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ "con sợ đi học, con sợ đến trường". Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Lo lắng cho con, người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Phía nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp mà hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc khiến người mẹ cũng phần nào yên tâm, tiếp tục cho con học ở ngôi trường ấy. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn phải sống trong môi trường áp đảo ấy kéo dài hàng tháng trời. Khi không thể chịu nổi áp lực, nữ sinh đã chọn cách giải quyết tiêu cực, đó là tự tử. Nữ sinh ra đi ở tuổi 17 khiến gia đình đau xót vô cùng.⚪ ---- TIN VN. Xuất nhập khẩu lấy lại đà tăng trưởng. Theo tin VTV. Xuất nhập khẩu tháng 3 đã lấy lại đà tăng trưởng so với tháng 1 và tháng 2 bị giảm. Trong tháng 3/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 58,03 tỷ USD, tăng 17,7% so với tháng trước, theo số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan công bố. Trong tháng 3, có tới 38/45 nhóm hàng xuất khẩu chính tăng trên 10% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu gạo đạt kỷ lục chưa từng có với 962.000 tấn, tăng 80%. Đặc biệt trong kỳ 2 tháng 3, xuất khẩu sắt, thép các loại chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng, hơn 274 triệu USD so với tháng 1, tương ứng 131,7%. Nguyên nhân được đánh giá là do tháng 3 có tới 31 ngày và một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam đang có lợi thế.---- HỎI 1: Chi có 24% dân Mỹ tin vào sự an toàn của tiền điện tử (cryptocurrencies)?ĐÁP 1: Đúng thế. Chỉ 2% người Mỹ tham gia là “cực kỳ tự tin” khi giao dịch với tiền điện tử, trong khi 4% là “rất tự tin”. Một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew đã xác định rằng hầu hết cư dân Hoa Kỳ (88%) ít nhất có kiến thức cơ bản về tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ 24% cho rằng đầu tư, giao dịch hoặc sử dụng tài sản kỹ thuật số là an toàn và đáng tin cậy.Chi tiết:https://cryptopotato.com/only-24-of-americans-confident-in-cryptos-safety-survey/---- VẤN ĐỀ: Bảo hiểm hay lừa đảo? (Chu Mộng Long), Báo Tiếng DânSau diễn viên Ngọc Lan là nghệ sĩ Kim Tử Long công bố sự thật về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nhiều người kiểm tra lại hợp đồng của mình đều tá hoả. Có hợp đồng đóng bảo hiểm đến 70, 90 năm. Nếu không đóng tiếp hoặc sẽ bị hủy hợp đồng, tức mất trắng, hoặc được rút ra khoảng mấy phần trăm số tiền đã đóng. Có nhiều người mất tiền tỉ, vì thấy khó mà tiếp tục đóng đến… sau khi chết!Trưa nay ăn cơm với đứa học trò, thấy nó buồn đến nuốt cơm không nổi. Hỏi chuyện mới biết, vừa rồi vợ nó nằm bệnh viện, nó cần thanh toán tiền bảo hiểm. Nhưng bảo hiểm trả lời không. Vì 2 lý do: 1) Người đóng bảo hiểm đã thay tài khoản ở ngân hàng khác với khi ký hợp đồng bảo hiểm; 2) Số tiền người đóng bảo hiểm đã được công ty đầu tư vào việc khác, khi nào người đóng bảo hiểm đóng đủ năm mới thanh toán luôn một lượt. Trả lời ngang ngược vậy đấy! Khi hỏi cụ thể rằng đủ năm là bao nhiêu? Công ty bảo hiểm trả lời: theo hợp đồng là 99 năm! Hỏi bây giờ rút ra thì thế nào? Công ty tính toán xong trả lời luôn: 2,3 triệu đồng!Tổng số tiền học trò tôi đóng cho bảo hiểm là 43 triệu sau 4 năm hai vợ chồng nhà giáo thắt lưng buộc bụng với đồng lương chết đói. Năm nay vợ chồng nó tròn 34 tuổi. Nó phải sống 95 năm nữa, tức 129 tuổi để đóng trọn gói bảo hiểm thì mới có thể không bị mất trắng!Nghe xong, tôi cũng nuốt cơm không nổi. Hoá ra, ở đất nước này, dân đóng tiền bảo hiểm không phải để được bảo hiểm mà thắt lưng buộc bụng với trách nhiệm nuôi quân làm bảo hiểm là chính? Dẫu là công ty bảo hiểm tư nhân, nhưng lẽ nào nhà nước lại không có trách nhiệm trong việc lùm xùm này?Dân đi bán bảo hiểm được huấn luyện với sự lẻo mép, chỉ nói lợi nhuận cho bùi tai người mua. Trong khi một hợp đồng dài gần cả trăm trang với ngôn từ lập lờ khó hiểu, cùng với cái ma trận chằng chịt những ràng buộc không đúng như lời dụ dỗ khi tiếp thị, không phải đã là có dấu hiệu về sự lừa đảo hay sao?______P/S: Có thể Công ty bảo hiểm làm đúng luật. Nhưng quân tiếp thị bảo hiểm chỉ tư vấn lợi nhuận và lợi ích một chiều, nên nhiều người không hiểu, dẫn đến phẫn nộ vì cảm thấy bị mắc lừa.Bình Luận từ FacebookNguồn:https://baotiengdan.com/2023/04/15/bao-hiem-hay-lua-dao/