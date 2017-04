Công an đã đánh cụ Kình gãy giò...Trả lời BBC từ Đồng Tâm hôm 21/4, bà Lê Thị Hoa, con gái ông Kình, nói: "Lệnh của chính quyền viết sai sự thật, nói ông "bị bắt vì gây rối" trong lúc thực tế thì ông bị bắt cóc trong lúc được mời đi chỉnh mốc giới hôm 15/4.”"Dường như chính quyền chỉ tìm cách đổ tội cho ông thôi.""Hơn nữa, nói là hủy bỏ quyết định tạm giữ nhưng đến sáng nay, người của Công an Hà Nội vẫn canh gác bố tôi tại phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Đức.""Bố tôi hiện vẫn yếu lắm, gãy đùi do bị đánh mà.""Hôm qua gia đình vào thăm ông cũng chỉ được phép gặp vỏn vẹn 10 phút."...Báo Tuổi Trẻ kể chuyện ba chàng trai Nepal đạp xe khắp châu Á kêu gọi bảo vệ môi trường...Ba chàng trai người Nepal vừa đặt chân đến TP.SG hôm 19-4 trong hành trình đạp xe qua các quốc gia tại châu Á để kêu gọi bảo vệ môi trường.Anish Dhakal (22 tuổi), Dilip Chhetri (22 tuổi) và Nirmal Baral (39 tuổi) khởi hành từ tháng 12-2016 tại Nepal, đi qua Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và đang dừng chân tại Việt Nam.“Trận động đất xảy ra năm 2015 khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Mẹ thiên nhiên đã dang rộng vòng tay che chở cho con người suốt thời gian qua, nhưng tất cả những gì chúng ta đáp lại chỉ là ra sức tàn phá môi trường”, chàng trai 22 tuổi Anish kể về động lực thôi thúc khiến họ thực hiện một chiến dịch kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ thiên nhiên.Cả ba thuê một phòng trọ ở huyện Củ Chi, khu vực khá xa trung tâm thành phố vì mức giá sinh hoạt thấp.Trong khi đó, báo Thanh Nie6ên kể về một tình hình ở Cà Mau, cho thấy có vẻ như có quan chức bảo kê tội phạm trong hồ sơ bé gái tự tử vì bị hiếp dâm: Người mẹ yêu cầu được bảo vệ khẩn cấp...Bà H.T.L, mẹ bé K., bị hại trong vụ án hình sự 'hiếp dâm trẻ em' và 'dâm ô đối với trẻ em' xảy ra tại Cà Mau, cho biết đã gửi đơn yêu cầu được bảo vệ khẩn cấp.Chiều 20.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan này vừa nhận được đơn "yêu cầu bảo vệ khẩn cấp" của bà H.T.L, liên quan đến vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em" xảy ra tại ấp 7, xã Tân Lộc, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau mà cơ quan này đã khởi tố ngày 28.3.Trong đơn ký ngày 18.4, bà L. viết: “Khi thấy các luật sư và cơ quan báo chí đến nhà tôi làm việc, gia đình ông B. (người bị bà L. tố cáo là có hành vi hiếp dâm, dâm ô với bé K. - PV) đã chửi bới, sỉ nhục, lăng mạ gia đình tôi, đồng thời còn đe dọa các phóng viên không được quay phim, chụp ảnh khu vực gần nhà ông B. Con trai ông B. đã nhiều lần định có ý định tấn công tôi mỗi khi tôi có đi ngang nhà ông B”....Trong khi đó, một câu hỏi đươc báo Người Lao Động nêu lên: Cấm xe máy, đi bằng gì?NLĐ viết:“Đặc biệt, mức thu nhập trung bình của đa số người dân không cao, xe máy đối với nhiều người là tài sản lớn, “cần câu cơm”, không thể nói bỏ là bỏ mà không có chính sách hỗ trợ đi kèm.“Nước ta là nước nông nghiệp, hàng vạn dân sống nhờ giao thông và thương mại, khác với các nước công nghiệp sống nhờ vào làm thuê. Bỏ xe máy thì đi bằng gì, làm ăn sinh sống thế nào, cũng giống câu chuyện vỉa hè. Cấm thì phải có hướng giải quyết”- bạn đọc Tuan Anh lưu ý...”Bản tin VnExpress kể chuyện: Xe Camry lùi trúng 8 ôtô, xe máy.Người đàn ông ở Thanh Hoá lùi chiếc Camry và tông trúng xe Lexus. Lúng túng, ông đạp nhầm chân ga khiến ôtô húc gãy cây xanh và cuốn 7 xe máy vào gầm.Khoảng 7h30 ngày 21/4, người đàn ông trung niên lái xe Camry biển Hà Nội lùi từ vỉa hè ra đường Nguyễn Trãi (phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá).Khi tới giữa đường, chiếc Camry va vào đầu xe Lexus biển Thanh Hóa chạy từ bến xe phía Tây về ngã tư Trần Phú - Nguyễn Trãi.Sau cú va chạm, tài xế mất bình tĩnh, đạp nhầm chân ga khiến chiếc Camry phóng vút sang đường trong tư thế lùi.Ôtô Camry húc gãy một cây lộc vừng lớn ven đường sau đó cuốn thêm 7 xe máy vào gầm.Nhiều xe máy vỡ vụn, một phụ nữ trọng thương được đưa đi cấp cứu.Báo Lao Động kể chuyện: Tạm giữ 14.400 quả trứng vịt lậu từ Trung Quốc.Ngày 18.4, tổ công tác Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, tổ công tác Biên phòng Phố Tèo – Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện và tạm giữ 14.400 quả trứng vịt không rõ nguồn gốc.Vụ việc xảy ra tại khu vực km1 thuộc tổ 10, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 14.400 quả trứng vịt do 1 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vận chuyển trên chiếc xe ôtô nhãn hiệu Hyundai.Câu chuyện cụ Kình nghe xong mới thấy ông Thiệu nói đúng muôn đời: đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.