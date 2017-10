TT Trump Mất Điểm: 67% Dân Mỹ Chê; 32% Cử Tri Chấp Thuận Hành Động Sau Bão

WASHINGTON - Trong khi TT Trump đề cao hoạt động của công nhân khẩn cấp liên bang tại Puerto sau bão Maria “gần như là phép lạ” với 16 tử vong (là thấp), nhiều thường dân không đồng ý.Khảo sát dân ý của AP-NORC Center nhận thấy chỉ 32% công dân trả lời phỏng vấn chấp nhận phương cách ứng phó của TT Trump.Biên bản khảo sát ghi 49% không chấp thuận. Thăm dò AP-NORC đuợc thực hiện trước chuyến đi Puerto Rico của TT Trump gần 2 tuần say ngày bão Maria đổ bộ đảo lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.Tin ngày Thứ Sáu cho hay: còn 93% diện tích Puerto Rico chưa có điện lại.Trong khi đó, cuộc thăm dò Associated Press/NORC Center for Public Affairs Research cho thấy điểm của Tổng Thông Trump sụt giảm tới mức thấp kỷ lục mới.Có 32% người Mỹ được thăm dò nói rằng họ chấp thuận cách Trump hành xử cương vị Tổng Thống.Nhưng 67% nói rằng họ không hài lòng kiểu Trump làm việc.Như thế, điểm của Trump xuống đều:-- 42% chấp thuận trong tháng 3/2017;-- 35% chấp thuận trong tháng 6/2017.Có 64% dân Mỹ nói Trump không hiểu vê nhu cầu của họ.