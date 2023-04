Hôm nay hơn một trăm phóng viên chờ đợi trước tòa New York để đưa tin về một thời khắc lịch sử trong lịch sử nước Mỹ: một cựu tổng thống bị buộc tội hình sự. Nơi cổng vào tòa, có bích chương cô nhạc sĩ người Úc gốc Việt quảng cáo cho hãng Gucci.

.

- Thẩm phán cấm quay phim, chỉ cho 5 nhiếp ảnh gia thay mặt truyền thông Mỹ sẽ chụp ảnh Trump trong vài phút

- Hơn một trăm phóng viên chờ Trump trước tòa. Cô nhạc sĩ người Úc gốc Việt có bích chương quảng cáo Gucci bên cổng tòa

- Trước giờ đầu thú, Trump lên mạng mắng Biện Lý Bragg, đòi Bragg tự kiện Bragg để chơi nổi lấy tiếng

- Tòa án thủ đô: luật sư của Trump xin bác bỏ 1 vụ kiện Trump đòi bồi thường 10 triệu đô la

- Trump bay tới New York hôm Thứ Hai, họp với các luật sư ở Tháp Trump Tower

- Trump bị truy tố 34 tội danh, sẽ không bị chụp hình mugshot, không bị còng tay.

- Các luật sư của Trump xin thẩm phán cấm máy ảnh, máy quay phim vào phòng xử án.

- Trump mời cựu Công tố Todd Blanche làm luật sư chính, cùng bào chữa với Susan Necheles và Joe Tacopina

- Cựu đặc vụ FBI Peter Strzok: khi Trump đã cho các nhà tài trợ xem hồ sơ mật tại Mar-a-Lago thì Trump sẽ tàn đời ngõ hẹp.

- Quận Cam: biểu tình ủng hộ Trump, xô xát với biểu tình chống Trump.

- Chủ tịch ngân hàng Credit Suisse xin lỗi vì không cứu được ngân hàng

- Hòa Lan: xe lửa trận đường rầy, 1 người chết và khoảng 30 người khác bị thương

- TQ: Mỹ bắn hạ quả khinh khí cầu bay của TQ để tạo ra "sự bóp méo, cường điệu và thao túng chính trị."

- Hôm nay, Thứ Ba, chính thức, Phần Lan vào NATO.

- TQ chờ gặp TT Pháp, hứa tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Ukraine

- Mỹ dự kiến Ukraine sẽ tiến hành tổng phản công đuổi quân Nga vài tuần tới

- Tây Ban Nha huấn luyện xong 200 lính Ukraine, cộng 2 đợt trước là đã huấn luyện 600 lính Ukraine.

- Phần Lan: kinh tế Nga suy giảm vì bị trừng phạt.

- Nam Hàn, Mỹ, Nhật Bản tập trận chung chống tàu ngầm

- TT Biden ca ngợi Cummins Inc. bơm 1 tỷ đô vào các cơ sở sản xuất ở North Carolina, New York và Indiana

- Nơi tốt nhất để sống tại Mỹ: 1. Chesterbrook (Philadelphia, PA); 2. Colonial Village (Arlington, VA); 3. Ardmore (Philadelphia, PA).

- Tốt nhất để sống tại California: City Center (Santa Monica), Mid-City (Santa Monica), University South (Palo Alto)

- Một cô trộm xe cảnh sát, bị rượt từ Los Angeles về Quận Cam, rồi bị bắt.

- Tòa Los Angeles kêu án Dược sĩ Sandy Mai Trang Nguyen ngồi tù 15 năm

- Đà Lạt: Đức Giám mục Nguyễn Văn Mạnh khiển trách LM Nguyễn Chu Truyền, cấm hoạt động trừ quỷ

- Denver: Shimpson Huynh, 31 tuổi và Adrian Lau, 22 tuổi, bị kêu án tù vì đua xe, đụng chết người

- TIN VN. Bộ TT&TT sẽ thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam vì liên tục xuất hiện nội dung xấu, độc.

- TIN VN. Đồng bằng sông Cửu Long: Gia tăng nguy cơ sạt lở.

- HỎI 1: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy sẽ gặp Tổng Thống Đài Loan ở California? ĐÁP 1: Đúng thế, vào Thứ Tư 5/3/2023.

- HỎI 2: Có phải 56% người lao dộng Hoa Kỳ muốn tìm việc làm khác trong 12 tháng tới? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-4/4/2023) ---- Quyền Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan đã từ chối yêu cầu của giới truyền thông xin thu hình phát sóng buổi truy tố Trump tại một tòa án New York hôm thứ Ba. Thay vào đó, 5 nhiếp ảnh gia thay mặt giới truyền thông Mỹ sẽ được phép chụp ảnh trong vài phút trước khi thủ tục tố tụng bắt đầu, theo ABC News.

.

Thẩm phán cũng cấm các thiết bị điện tử và máy quay video trong cả phòng xử án chính và phòng xử án phụ. Mặc dù nhận ra ý nghĩa lịch sử của bản cáo trạng chống lại một cựu tổng thống, thẩm phán tuyên bố rằng ông cần xem xét "các lợi ích khác". Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố hôm thứ Năm, và hôm nay, Thứ Ba 4/4/2023, Trump ra tòa nghe đọc lệnh truy tố, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị buộc tội hình sự. Luật sư của ông trước đó đã đưa ra thỉnh nguyện xin cấm máy quay trong phòng xử án.

.

Trước tòa án New York, chờ Trump vào đầu thú. Có nhiều người biểu tình, may mắn không thấy ai cầm cờ vàng.

.

---- Trực thăng bay vòng quanh trung tâm thành phố New York vào lúc bình minh thứ Ba. Hàng chục xe các hãng TV đậu làm tắc nghẽn vỉa hè, các vệ tinh của chúng đều hướng về phía nam. Và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã tới cắm trại trước tòa án hình sự Manhattan qua đêm để chờ đợi thủ tục buộc tội Trump vào chiều thứ Ba. Khung cảnh thường yên tĩnh ở trung tâm chính quyền của thành phố đã thay đổi, khi hơn một trăm phóng viên chờ đợi để đưa tin về một thời khắc lịch sử trong lịch sử nước Mỹ: một cựu tổng thống bị buộc tội hình sự.

.



Hôm nay hơn một trăm phóng viên chờ đợi trước tòa New York để đưa tin về một thời khắc lịch sử trong lịch sử nước Mỹ: một cựu tổng thống bị buộc tội hình sự.



Nơi cổng vào tòa, có bích chương cô nhạc sĩ người Úc gốc Việt quảng cáo cho hãng Gucci.

.

Một thẩm phán tiểu bang chiều Thứ Ba sẽ gỡ niêm phong bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn được đệ trình vào tuần trước chống lại Trump, người đã bí mật sử dụng công ty tư nhân của mình để trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm và người mẫu Playboy để giữ im lặng về sự dan díu với cô trước cuộc bầu cử năm 2016. Cuộc điều tra của Biện lý quận New York Alvin Bragg là một trong ba cuộc điều tra hiện đang được tiến hành có nguy cơ biến Trump thành tội phạm.

.

---- Vài giờ cuối cùng trước khi đầu thú trước tòa hôm thứ Ba, Trump đã làm điều mà Trump yêu thích nhất—gõ chữ lên mạng Truth Social. Trump cáo buộc Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg đã tiết lộ cho báo chí biết trước bản cáo trạng của Trump, đưa ra một biệt danh mới cho báo The Washington Post (Washington COMPost), kêu gọi Bragg tự truy tố vì một số lý do, và hãy cố gắng lật ngược tình thế đối với quá khứ—và có thể là trong tương lai—đối thủ của Bragg bằng cách nói rằng chính Joe Biden, chứ không phải Trump, mới là người phạm tội cản trở. “Bây giờ, nếu [Bragg] thực sự muốn làm trong sạch danh tiếng của mình, Bragg sẽ làm điều danh dự và, với tư cách là Công tố viên Quận, BRAGG TỰ KIỆN BRAGG, thì Bragg sẽ đi vào lịch sử Tư pháp, và người vợ Ghét Trump của Bragg, tôi chắc chắn, sẽ rất tự hào về Bragg!” (ghi chú: chữ Compost có nghĩa là: chất hữu cơ phân hủy. Trump nơi đây giữ thói quen, lôi thêm vợ kẻ thù vào để chửi mắng.)

.

---- Tại nơi khác, luật sư của Trump đang cố gắng bác bỏ vụ kiện đòi bồi thường 10 triệu đô la do bạn tình lâu năm của Brian Sicknick (một cảnh sát Điện Capitol) đưa ra. Sandra Garza đã đệ đơn kiện Trump vào tháng 1/2023, cáo buộc rằng “những lời nói dối và lời lẽ kích động” của Trump đã khuấy động đám đông và đóng một “vai trò quan trọng trong tình trạng y tế” dẫn đến cái chết của Sicknick. Một giám định viên y tế đã phán quyết rằng Sicknick, 42 tuổi, chết vì hai cơn đột quỵ và nguyên nhân tự nhiên một ngày sau khi anh đối đầu với những kẻ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

Vụ kiện cũng được đưa ra chống lại hai người khác, cáo buộc cái chết oan uổng và âm mưu vi phạm quyền công dân. Nhưng các luật sư của Trump lập luận rằng Trump có "quyền miễn trừ tuyệt đối" đối với các hành động của ông trong thời gian tại vị. “Cái chết của cảnh sát Sicknick là một bi kịch,” các luật sư viết. “Điều đó không làm cho nó trở thành một gánh nặng mà Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm.” Bộ Tư Pháp hôm thứ Năm nói với tòa án thủ đô Washington, D.C. rằng Trump không được miễn trừ khỏi vụ kiện, theo trang báo Luật 360.

.

---- Trump đã chính thức trở lại quê hương New York trước phiên tòa lịch sử vào thứ Ba. Trump đáp xuống phi trường LaGuardia ở Queens vào khoảng 3:30 giờ chiều thứ Hai trên chiếc phi cơ riêng, cất cánh từ West Palm Beach, Florida, cách Mar-a-Lago không xa. Người ta chụp ảnh Trump vẫy tay chào những người ủng hộ khi bước vào Tháp Trump Tower, sau khi được một đoàn xe hộ tống từ phi trường. Đám đông giơ cao các biểu ngữ và cờ để ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump. Trump viết lên Truth Social ngay trước khi cất cánh: "Săn Phù Thủy, Đất nước vĩ đại một thời của chúng ta sắp xuống Địa Ngục."

.

---- Có tin rò rỉ ra ngoài rằng sẽ có 34 tội danh truy tố chống lại Trump, theo Yahoo News. Một tội dự đoán là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh vì Trump đã tạo ra một lộ trình giả mạo, chuyển tiền cho luật sư của mình để yêu cầu một người lưu giữ hợp pháp trong khi số tiền này thực sự là để thanh toán tiền bịt miệng.

.

Bản tin viết: “Tội danh giả mạo hồ sơ kinh doanh thường bị truy tố ở tiểu bang New York như một tội nhẹ. Nhưng văn phòng Biện Lý Bragg đã đưa tất cả các cáo buộc lên trọng tội Hạng E (Class E felonies) - mức trọng tội thấp nhất trong bộ luật hình sự của tiểu bang New York với lý do hành vi này nhằm che giấu một tội hình sự tiềm ẩn khác, theo nguồn tin."

.

Cáo buộc đó có thể dẫn đến thời gian ngồi tù lên đến 4 năm, nhưng điều đó khó xảy ra. Một “báo cáo bắt giữ” của Cảnh sát Thành phố New York đã nêu chi tiết về trọng tội của Trump. Bản tin cũng nói rằng Trump sẽ không bị chụp hình mugshot (hình với số hồ sơ truy tố trước ngực). Các tin trước đây của Rolling Stone xác nhận rằng Trump sẽ không bị còng tay.

.

---- Các luật sư của Trump đã xin thẩm phán không cho phép máy ảnh, máy quay phim vào phòng xử án. Trong thư gửi Thẩm phán Juan Merchan hôm thứ Hai, các luật sư của Trump lập luận rằng các máy quay sẽ "tạo ra một bầu không khí giống như rạp xiếc tại phiên tòa, gây ra những lo ngại về an ninh đặc biệt, và sẽ không phù hợp với giả định vô tội của Tổng thống Trump."

.

Máy bay của Trump cất cánh vào chiều thứ Hai từ Phi trường Quốc tế Palm Beach ở Florida và sau đó hạ cánh xuống Phi trường LaGuardia ở New York. Trump, bên cạnh cáo buộc về tiền bịt miệng, sẽ phải đối mặt với các cáo buộc rất có thể liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh tại Tòa án Hình sự Manhattan vào Thứ Ba.

.

---- Trump đã mời cựu Công tố Liên bang Todd Blanche, làm luật sư chính của Trump trong hồ sơ truy tố chống lại Trump ở Manhattan, theo báo Politico. Báo này đã tiếp cận được email từ chức của Blanche, trong đó ông giải thích rằng ông sẽ rời công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft LLP nơi ông từng là đối tác để tham gia nhóm luật sư bào chữa cho Trump. Trước đây, Blanche đã đại diện cho Paul Manafort, một trong những trưởng ban vận động bầu cử năm 2016 của Trump, cũng như Igor Fruman, cộng sự của Rudy Giuliani. Trump cũng được đại diện trong vụ bởi Susan Necheles và Joe Tacopina, 2 luật sư đã đại diện cho Trump trong cuộc điều tra do Biện Lý Manhattan dẫn đến bản cáo trạng.

.

---- Peter Strzok, cựu đặc vụ FBI và là kẻ thù của Donald Trump, nói hôm thứ Hai rằng theo 1 bản tin Washington Post nói rằng Trump đã cho các nhà tài trợ xem các tài liệu mật tại ngôi nhà Mar-a-Lago của Trump có thể kéo Trump chìm xuồng. Nói với Nicolle Wallace của MSNBC, ông đã trích dẫn một bài báo của tờ Sunday Washington Post ghi rằng Bộ Tư pháp đã thu được bằng chứng mới chứng minh những cản trở công lý trong vụ án Trump giấu hồ sơ mật..

.

Trước đó, Trump có thể tuyên bố một cách hợp lý rằng không biết gì về các tài liệu mật. Trump có thể nói nhân viên của mình đã đóng gói chúng vào hộp khi rời Bạch Ốc mà Trump không hề hay biết. Nhưng nếu Trump khoe hồ sơ mật cho du khách xem, thì Trump sẽ tàn đời ngõ hẹp.

.

---- Quận Cam: biểu tình ủng hộ Trump, xô xát với biểu tình chống Trump. Vào chiều thứ Bảy, một nhóm khoảng 40 người biểu tình đã tập trung gần bờ biển Huntington Beach, hô khẩu hiệu "Chúa phù hộ Trump!" và vẫy cờ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Báo Los Angeles Times đã đưa tin rằng những người tham dự đã đề cập đến “bản cáo trạng giả mạo” mà họ tuyên bố là “chỉ là một sự giả tạo”.

.



Vào chiều thứ Bảy 1/4/2023 tại Quận Cam, không phải ai cũng có cùng quan điểm với những người biểu tình MAGA. Ngay sau buổi trưa, 2 người biểu tình ủng hộ Trump đã xô xát với người chống Trump, và họ bị ván trượt đập vào đầu. Một nạn nhân phải nhập viện với vết thương nhẹ và người còn lại vẫn đi lại bình thường.

.



.

Cảnh sát Huntington Beach ban đầu đã bắt giữ 2 người đàn ông được cho là có liên quan đến vụ ẩu đả. Người phát ngôn của bộ, Jessica Cuchilla, nói rằng một người đàn ông đã bị bắt giam -- Daniel Salvador Angulo Serrano, 33 tuổi ở San Bernardino đã bị bắt vì tình nghi tấn công bằng vũ khí chết người.

.

---- Axel Lehmann (Chủ tịch ngân hàng Credit Suisse) nói hôm thứ Ba rằng ông "thực sự xin lỗi" ban lãnh đạo của ngân hàng cho vay này đã không cứu được ngân hàng và thừa nhận những người "lãnh đạo", bao gồm cả ông, phải chịu trách nhiệm về số phận của nó. Nói tại cuộc họp cổ đông thường niên, Lehmann tuyên bố việc sáp nhập với UBS "phải được chấp nhận" trong bối cảnh Credit Suisse đang gặp khó khăn và bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ khôi phục lại sự an toàn. Trong khi đó, Ulrich Koerner (Giám đốc điều hành Credit Suisse) nói sự sụp đổ của ngân hàng này sẽ là "thảm họa" và tuyên bố sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành giao dịch sáp nhập với UBS.

.

Cổ phiếu của Credit Suisse tăng 0,92% và UBS tăng 0,93% lúc 10:46 giờ sáng giờ địa phương sau khi có những nhận định trên. Trước đó, tương lai của thỏa thuận sáp nhập giữa hai ngân hàng đã bị đặt dấu hỏi sau khi Công tố viên Liên bang Thụy Sĩ mở cuộc điều tra về thương vụ này.

.

---- Ít nhất 1 người chết và khoảng 30 người khác bị thương, sau khi một đoàn tàu chở khách trật đường rầy sau khi va vào thiết bị xây dựng, theo Sở khẩn cấp Hoà Lan hôm thứ Ba. Tai nạn xảy ra vào khoảng 3:30 sáng CET (giờ miền Trung Châu Âu) tại thị trấn Voorschoten, gần The Hague, với toa xe phía trước lao xuống cánh đồng bên cạnh đường ray. Trong khi đó, toa phía sau bốc cháy và hiện đã được dập tắt.

.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Ba đã mô tả sự kiện Hoa Kỳ bắn hạ quả khinh khí cầu bay xuất phát từ TQ là một "sự kiện bất ngờ và riêng lẻ" mà Washington đã sử dụng để tạo ra "sự bóp méo, cường điệu và thao túng chính trị." Nói trong cuộc họp báo, Mao nhấn mạnh rằng TQ đã "hết lần này đến lần khác nói rõ" rằng bản chất của sự kiện này là "hoàn toàn bất ngờ và đơn lẻ" và do "bất khả kháng" gây ra. Trước đó, Mỹ nói rằng khinh khí cầu TQ bị Mỹ bắn hạ vì đã thu thập thông tin từ "một số địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ."

.

---- Hôm nay, Thứ Ba, chính thức, Phần Lan trở thành hội viên NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba nói trước khi Phần Lan gia nhập liên minh rằng sẽ không có quân đội NATO ở Phần Lan nếu không có sự đồng ý của Phần Lan. Ông nói NATO có thể tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở một quốc gia đồng minh hoặc có sự hiện diện của hải quân hoặc không quân mà không cần có căn cứ thường trực.

Bắc Kinh sẵn sàng thảo luậ

Đại diện thường trực của Mỹ

Gần 200 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành

Ngân hàng Quốc gia Phần Lan ch

Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ca ngợi

Nhiều thị trấn California được xếp hạng trong số

Một cô trộm xe cảnh sát, bị rượt

Dược sĩ Sandy Mai Trang Nguyen, 42

Theo tin của Union of Catholic Asian News, mộ

Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Linh mục Đaminh Nguyễn Chu Truyền

Hai người đàn ông bị truy tố trong vụ đua xe đ

TIN VN. Bộ TT&TT sẽ thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam vì liên tục xuất hiện nội dung xấu, độc.

TIN VN. Đồng bằng sông Cửu Long: Gia tăng nguy cơ sạt lở.

HỎI 1:

HỎI 2

Ông Stoltenberg cho biết lịch sử quân sự của Phần Lan với Nga có nghĩa là họ nhận thức được mối đe dọa của Nga. "Mục đích phòng thủ và răn đe của NATO không phải là kích động xung đột mà là ngăn chặn xung đột. Mọi hiểu lầm, mọi tính toán sai lầm đều nguy hiểm và bằng cách trở thành thành viên chính thức, chúng ta đang loại bỏ khả năng tính toán sai lầm ở Moscow về sự sẵn sàng của NATO để bảo vệ Phần Lan," ông nói với các phóng viên.----n về việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine, theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói hôm thứ Ba: “Chúng tôi cũng mong phía châu Âu thể hiện sự độc lập chiến lược và sự khôn ngoan chính trị, đồng thời thực hiện các bước quyết định để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở châu Âu”.Bình luận của Trung Quốc được đưa ra một ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Bắc Kinh. Trong khi đó, bà von der Leyen cáo buộc TQ đang cố gắng tạo ra "một sự thay đổi có hệ thống về trật tự quốc tế với Trung Quốc ở trung tâm."----tại NATO, Julianne Smith, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 4/2023, theo bhãng thông tấn Ukrinform, Hoa Kỳ kỳ vọng Ukraine sẽ tiến hành một cuộc phản công nhằm vào các vị trí của Nga trong những tuần tới: “Chúng tôi hy vọng người Ukraine sẽ tiến lên hoặc khởi động cuộc tấn công mùa xuân của riêng họ trong những tuần tới, nhưng việc xác định thời gian và chiến thuật chính xác là tùy thuộc vào Ukraine."Theo bà, Nga cũng đang nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công mới, nhưng sẽ không tới đâu trên chiến trường. Vào ngày 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov nói rằng cuộc phản công của Ukraine nên bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5/2023, trên nhiều trục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói rằng quân Nga vẫn còn thời gian để rút khỏi Ukraine, nếu không sẽ bị tiêu diệt.----khóa huấn luyện tại Học viện Bộ binh Toledo ở Tây Ban Nha, theo Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết hôm 3/4. Các binh sĩ đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản kéo dài 5 tuần tại Học viện Bộ binh Toledo trong khuôn khổ Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của Liên Âu tại Ukraine (EUMAM).Tính đến ngày 3/4, hơn 600 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự tại Tây Ban Nha. Đây là đợt quân nhân Ukraine thứ ba được Quân Lực Tây Ban Nha huấn luyện kể từ tháng 11/2022. Tây Ban Nha trước đó cho biết họ có khả năng huấn luyện 2.000 binh sĩ Ukraine mỗi năm.----o biết trong một báo cáo ngày 27/3 rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây tiếp tục làm suy giảm kinh tế Nga, vốn hiện đang lùi về phi-kỹ-nghệ-hóa và giảm bớt sự phức tạp. Báo cáo nói rằng các biện pháp đối phó hiệu quả của ngân hàng trung ương Nga, thu nhập từ xuất cảng mạnh mẽ và tăng chi tiêu của chính phủ đã làm giảm tác động khủng hoảng toàn diện đối với kinh tế Nga hồi năm 2022. Tuy nhiên, năm 2023, các biện pháp trừng phạt tiếp tục gây tổn hại cho Nga.Nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh để sử dụng các thành phần chất lượng thấp hơn hoặc chi nhiều tiền hơn. Thị trường tài chính Nga và nhiều lĩnh vực của nền kinh tế thực hiện phải hoạt động mà không có đối tác nước ngoài. Một số công ty đang chuyển từ dây chuyền sản xuất công nghệ cao sang công nghệ thấp.----Bản đã bắt đầu một cuộc tập trận chung chống tàu ngầm hôm thứ Hai ở vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày có sự tham gia của hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử Nimitz của Mỹ hiện đang được tiến hành ở vùng biển phía nam đảo Jeju của Nam Hàn. Cuộc tập trận chống tàu ngầm ba bên gần đây nhất được tổ chức hồi tháng 9/2022 và là cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành trong khoảng 5 năm qua.----Cummins Inc. vì đã đầu tư 1 tỷ đô la vào các cơ sở sản xuất của mình ở North Carolina, New York và Indiana để thúc đẩy hoạt động sản xuất động cơ ít khí thải, của công ty dành cho xe tải. Biden nói tại nhà máy Cummins ở Minnesota: “Chuỗi cung ứng sẽ lại được sản xuất tại Mỹ. Đó là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Hoa Kỳ có tiềm năng trở lại trở thành trung tâm sản xuất của thế giới."Giám đốc điều hành của công ty, Jennifer Rumsey, cho biết: “Chỉ trong vài tuần nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất một trong những phần quan trọng của công nghệ sản xuất hydro xanh giúp khử cacbon cho nền kinh tế của chúng tôi và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch – máy điện phân (the electrolyzer).”----những nơi “tốt nhất” để sống trên toàn quốc, theo bảng xếp hạng năm 2023 của Niche. City Center ở Santa Monica được xếp hạng là thành phố “tốt nhất” thứ sáu để sinh sống, trong khi Mid-City, một khu phố khác ở Santa Monica, đứng thứ 15. Phần lớn các thành phố ở California được coi là nơi “tốt nhất” để sinh sống là những khu vực nhà giàu, chẳng hạn như Santa Monica và Palo Alto. Ví dụ, giá trung bình của một ngôi nhà ở Santa Monica là 2 triệu đô la và giá trung bình ở Palo Alto là 3,5 triệu đô la, theo Realtor.com.Trong số 17.916 thành phố và vùng lân cận được đưa vào bảng xếp hạng, Los Angeles được coi là nơi “tốt nhất” thứ 8.770 để sinh sống. Nơi tốt nhất để sống là, theo thứ tự: 1. Chesterbrook (Philadelphia, PA); 2. Colonial Village (Arlington, VA); 3. Ardmore (Philadelphia, PA).Một số thành phố của California có trong danh sách nơi để sống tốt nhất Hoa Kỳ:. 6th: City Center (Santa Monica). 15th: Mid-City (Santa Monica). 18th: University South (Palo Alto). 24th: Wilshire/ Montana (Santa Monica). 28th: North Downtown (Palo Alto). 31st: Ocean Park (Santa Monica). 52nd: Ventura (Palo Alto). 58th: Evergreen Park (Palo Alto). 59th: Barron Park(Palo Alto)----từ Los Angeles về Quận Cam, rồi bị bắt. Một phụ nữ đã trộm một chiếc xe SUV tuần tra của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles đã bị cảnh sát đuổi theo hôm thứ Hai từ Compton đến Quận Cam, nơi cuối cùng cô bị các xe khác chèn lại và bị bắt giam. Cuộc rượt đuổi bắt đầu vào khoảng 1:30 chiều, và chạy qua Xa lộ Artesia (91) hướng đông và vào Quận Cam.Tới khoảng 2 giờ chiều, nghi can ra khỏi đường cao tốc ở thị trấn Fullerton và đi vào những con phố, bị các xe cảnh sát rượt theo dõi cùng bị trực thăng dò theo. Một thời gian ngắn sau đó, nghi phạm đã bị xe của cảnh sát chèn lại ở phía bắc Anaheim. Cô trộm xe đã bị bắt.----tuổi, ở Irvine, sẽ phải ngồi tù 15 năm sau khi bị kết tội lừa gạt chương trình y tế quân đội Hoa Kỳ Tricare trong số hơn 11 triệu đô la. Nguyen cũng bị buộc phải trả tiền bồi thường cho Tricare tại phiên tuyên án hôm thứ Hai 3/4/2023 tại tòa án liên bang ở Los Angeles.Thẩm phán Otis Wright II ban đầu nghiêng về một bản án thấp hơn, và chính phủ đã đề nghị không quá 10 năm tù tại phiên điều trần, nhưng thẩm phán đột ngột tăng án khi Nguyễn nghe lời khuyên của luật sư để từ chối phát biểu. Thẩm phán nói với luật sư Michael Khouri trước đó trong phiên điều trần: "Tôi mong nhận được phản hồi từ thân chủ của ông. Tất cả chúng ta đều biết con người không chỉ là những tội hình sự mà họ phạm phải."Nhưng Khouri cho biết Nguyen sẽ không đưa ra tuyên bố, như các bị cáo thường làm để xin được khoan hồng, bởi vì điều đó có thể làm suy yếu khả năng kháng án nếu Nguyen nhận trách nhiệm khi tuyên án. Luật sư nói rằng Nguyễn chỉ nên bị kết án giam giữ tại nhà vì theo ông, cô là người ngoài cuộc vô tội và không thu lợi từ kế hoạch lừa đảo do những người khác thực hiện.Một bồi thẩm đoàn đã kết án Nguyễn vào tháng 11 vừa qua với 21 tội danh gian lận về y tế và một tội danh cản trở cuộc kiểm toán liên bang. Nguyen là dược sĩ trưởng tại Irvine Wellness Pharmacy ở Irvine, dưới sự giám sát của Nguyen đã bán khoảng 1.150 đơn thuốc tổng hợp để giảm đau, trị sẹo và chứng đau nửa đầu mà Tricare đã hoàn trả hàng chục nghìn đô la cho mỗi đơn thuốc.Gần như tất cả các đơn thuốc đều là giả và được gửi đến nhà thuốc bởi những người tiếp thị, những người được trả huê hồng lên tới 50% số tiền mà nhà thuốc nhận từ Tricare. Nguyen cũng bị kết tội cản trở cuộc kiểm toán liên bang bằng cách cung cấp các đơn thuốc giả, cắt và dán để che đậy nỗ lực của Tricare nhằm xác thực hàng triệu đô la được trả cho cùng một đơn thuốc.----t giáo phận Công giáo ở Tây Nguyên đã cảnh cáo một linh mục 72 tuổi là sẽ bị trừng phạt nặng hơn nếu ông tiếp tục bất tuân chỉ thị của giáo phận và tham gia vào một nhóm trừ tà. Lời cảnh báo củaĐịa phận Đà Lạt đối vớiđược đưa ra khi vị linh mục này tiếp tục các hoạt động trừ quỷ và liên kết với một nhóm trừ quỷ đã bị cấm.Các nguồn tin giáo phận cho biết linh mục cùng với Therese Nguyễn Thị Thường, một nhà trừ quỷ bị cấm khác, đã thành lập một hội dòng lấy tên là “Angles of Light”. Hai năm trước, Đức GM Mạnh đã cấm linh mục Truyền ban các bí tích và chăm sóc mục vụ. Bên cạnh đó, hồi năm ngoái, LM Truyen đã bị cảnh cáo sẽ bị sa thải khỏi hàng giáo sĩ nếu vẫn ở trong nhóm các nhà trừ quỷ bị cấm.Trong buổi làm việc với ủy ban điều tra của giáo phận vào ngày 13/3/2023, LM Truyền thừa nhận rằng ngài vẫn cử hành Thánh lễ và ban các bí tích tại “Nhà của Cha” nơi đặt trụ sở của Angles of Light. Giám mục Mạnh nhắc lại lời cảnh báo cho linh mục trong một tuyên bố ngày 31/3/2023 rằng nếu LM Truyen cố tình vi phạm lệnh đình chỉ, giáo phận sẽ áp dụng các hình phạt nặng hơn, kể cả việc báo cáo lên Tòa Thánh để trục xuất tư cách giáo sĩ.Linh mục Truyen và tu dòng mới tại “Nhà Cha” đã thực hiện lễ trừ tà tại ngôi nhà và thu hút nhiều người bao gồm cả linh mục và tu sĩ từ nơi khác đến trong nhiều năm qua. Theo văn phòng giáo phận, nhóm này quảng cáo rằng họ có thể loại bỏ mọi bùa chú và trục xuất ma quỷ, và có thể điều trị mọi bệnh tật, kể cả bệnh AIDS và ung thư, mà không tính lệ phí.Trong một video clip, LM Truyền cho biết Chúa muốn LM “ở lại Nhà Cha để trừ quỷ, trị bệnh và ban bình an cho mọi người. Đặc ân trừ tà là do Chúa ban cho tôi, Đấng làm mọi sự qua tay tôi. Vì vậy, không ai có thể ngăn cản tôi thực hiện một lễ trừ tà.” Trong bản tuyên bố, Giám mục Mạnh yêu cầu người Công giáo địa phương tránh thực hành trừ tà bất hợp pháp của nhóm này để bảo vệ sự hiệp nhất và hiệp thông với Giáo hội.----ường phố năm 2021 giết chết một phụ nữ 21 tuổi ở Westminster (tiểu bang Colorado) đã bị kết án hôm thứ Sáu tại một phòng xử án của Quận Jefferson. Shimpson Huynh, 31 tuổi và Adrian Lau, 22 tuổi, đã đua xe trên Đại lộ Sheridan vào đêm ngày 14/11/2021 thì Huynh đâm vào một chiếc xe đang rẽ trái vào Đại lộ 105 từ Sheridan, theo cảnh sát cho biết.Người lái chiếc xe thứ ba được xác định là Annika Williams, 21 tuổi. Một cảnh sát và nhân chứng đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho Williams cho đến khi cô được chuyển đến bệnh viện địa phương, nơi cô qua đời. Con chó cứu hộ của cô, Alfie, cũng chết trong tai nạn. Cả hai tay đua ở lại hiện trường và bị bắt giữ. Huynh và Lau đã bị xét xử bởi các bồi thẩm đoàn riêng biệt vào đầu năm nay.Huynh, từng là một trung sĩ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, bị kết tội giết người trên phương tiện giao thông, đua tốc độ, giả mạo bằng chứng vật lý và chạy quá tốc độ. Anh ta bị kết án tối đa 6 năm tù giam. Bồi thẩm đoàn kết luận Lau không phạm tội giết người nhưng phạm tội đua xe tốc độ, chạy quá tốc độ 20-24 và lái xe bất cẩn.----Theo Báo Thể Thao & Văn Hóa. Đại diện Bộ TT&TT cho biết sẽ xử lý nghiêm TikTok nếu phát hiện sai phạm. Trong bản tin tối ngày 3/4, VTV đề cập đến TikTok, nền tảng video đang có gần 50 triệu người Việt sử dụng ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu độc như phim ngắn phản văn hoá, dung tục, các thông tin sai sự thật, truyền bá mê tin dị đoan, nhiều nội dung cổ suý hành vi phạm tội...----Báo Đại Đoàn Kết. Không lâu nữa mùa mưa sẽ tới với Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở đã xuất hiện. Mới nhất, ngày 1/4, trên tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền (thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra sạt lở khiến 1 căn nhà cấp 4 bị cuốn xuống sông, 10 hộ dân còn lại trên đoạn đường sạt lở bị cô lập hoàn toàn. Không chỉ tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, sạt lở đê biển ở ĐBSCL cũng rất đáng báo động. Cuối tháng 2/2023, tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng (thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 45m, trong đó có một đoạn đê bị sạt dài 25m, rộng 6m, sâu 1,5m và một đoạn đê bị sạt dài 21m, rộng từ 1 đến 3m và sâu 1m vào chân đê.----Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy sẽ gặp Tổng Thống Đài Loan ở California?ĐÁP 1: Đúng thế, vào Thứ Tư 5/3/2023. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy sẽ tổ chức một cuộc họp tại California vào thứ Tư với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, theo văn phòng của McCarthy cho biết, bất kể những lời đe dọa trả đũa của Trung Quốc.Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một nhà lãnh đạo Đài Loan và một Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trên đất Hoa Kỳ, mặc dù nó được coi là một giải pháp thay thế ít khiêu khích hơn cho việc McCarthy đến thăm Đài Loan, điều mà ông ấy đã nói rằng ông ấy hy vọng sẽ thực hiện.Bạch Ốc đã kêu gọi Trung Quốc không sử dụng điểm dừng chân "bình thường" của bà Thái Anh Văn tại Hoa Kỳ như một cái cớ để gia tăng hoạt động gây hấn chống lại Đài Loan.Chi tiết:----: Có phải 56% người lao dộng Hoa Kỳ muốn tìm việc làm khác trong 12 tháng tới?ĐÁP 2: Đúng thế. Hơn một nửa (56%) lực lượng lao động muốn tìm kiếm một công việc mới trong 12 tháng tới, tăng từ 51 phần trăm hồi năm 2022, theo khảo sát người tìm việc năm 2023 của Bankrate.Chi tiết: