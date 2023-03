- Thống đốc Florida: sẽ không làm Phó cho Trump. - Trump hù dọa: sẽ có thể có chết chóc và hủy diệt nếu Trump bị Biện lý Alvin Bragg truy tố vì chuyện tình cũ. - Báo WSJ: Cộng hòa lẽ ra chỉ nên soạn luật và tính chuyện 2024, nhưng đã mắc mưu khi đòi Biện Lý Bragg ra Hạ viện kể chuyện điều tra Trump và cô bạn tình 2 thập niên trước

Tính đến thứ Hai 20/3/2023, thuốc nhỏ mắt EzriCare đã gây nhiễm trùng cho 68 người trên 16 tiểu bang Hoa Kỳ. Theo CDC, có 3 người đã chết, 8 người báo cáo bị mất thị lực và 4 người báo cáo về giải phẫu cắt bỏ nhãn cầu để cứu mạng.

QUẬN CAM (VB-24/3/2023) ---- Trump rạng sáng Thứ Sáu 24/3/2023 viết trên mạng Truth Social, cảnh báo sẽ có "chết chóc và hủy diệt có thể xảy ra" nếu Trump bị Biện lý Alvin Bragg truy tố vì một khoản tiền bịt miệng cô bạn tình cũ Stormy Daniels. Trump viết rằng Trump vô tội và hành vi truy tố ứng cử viên hàng đầu (cho đến nay) cho đề cử của Đảng Cộng hòa không có tội hình sự sẽ dẫn tới chết chóc và hủy diệt tiềm ẩn. Trump nói chỉ có "kẻ tâm thần thoái hóa mới thực sự thù ghét Hoa Kỳ" để truy tố Trump như thế. Văn phòng của Bragg hôm thứ Năm cho biết Trump "đã tạo ra một kỳ vọng sai lầm" rằng việc bắt Trump sắp xảy ra.

---- Thống đốc Florida Ron DeSantis (chưa chính thức nói ra tranh cử tổng thống 2024 hay không) nói ông sẽ từ chối làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Trump nếu được mời. Khi được Eric Bolling, người dẫn chương trình đài Newsmax, hỏi, DeSantis nói ông tin rằng ông “có lẽ giống một người điều hành hơn. Tôi nghĩ rằng tôi muốn có thể làm được nhiều việc… Đó là một phần lý do tôi nhận công việc này, là vì chúng tôi có hành động. Chúng tôi có thể biến mọi thứ thành hiện thực và tôi nghĩ đó có lẽ là công việc phù hợp nhất với tôi.” Các cuộc thăm dò đã liên tục cho thấy Trump và DeSantis là 2 lựa chọn hàng đầu của các cử tri Cộng hòa cho đề cử năm 2024.

---- Ban biên tập của báo Wall Street Journal đã chỉ trích các thành viên của Đảng Cộng hòa, những người đã tham gia cuộc thánh chiến của Trump chống lại Biện lý Alvin Bragg của địa hạt Manhattan, nói rằng họ không có việc gì phải can thiệp vào cuộc điều tra của Bragg về Trump. Từ khi Trump giận dữ hôm thứ Bảy khi viết rằng Trump biết sẽ bị bắt vào thứ Ba, Trump đã tấn công Bragg hàng ngày, cao điểm là lời đe dọa khuya thứ Năm rạng sáng thứ Sáu về "chết chóc và sự hủy diệt".

Ban biên tập WSJ nói rằng họ không tin Bragg có một vụ kiện vững chắc chống lại Trump, họ cũng viết rằng các dân cử Cộng Hòa khi đòi Biện lý Bragg ra trước họ và giải thích về vụ kiện dính tới tiền bịt miệng một cô đầm Mỹ thì là đã đi quá giới hạn. Tệ hơn nữa, họ viết rằng các nhà lập pháp Cộng Hòa đã bị Trump lôi vào một cuộc chiến mà Cộng Hòa không thể thắng.

Ban biên tập WSJ nói rằng âm mưu Đảng Dân Chủ là muốn các bản tin về Trump là chủ đề của Cộng Hòa: "Donald Trump, nhóm báo chí vùng thủ đô và các đảng viên Đảng Dân chủ không đồng ý với nhau nhiều, nhưng họ đều muốn Trump thống trị các bản tin và cuộc trò chuyện chính trị của quốc gia. Tại sao các dân cử Cộng hòa tại Hạ viện dường như muốn rơi vào cái bẫy này bằng cách điều tra Biện lý Manhattan. Dân chủ hiển nhiên vui mừng khi Cộng hòa Hạ viện đang giúp họ trong nỗi ám ảnh về Trump bằng cách nói rằng Cộng Hòa có kế hoạch điều tra Biện lý Bragg và đòi đưa Bragg ra trước Quốc hội. Đây là trò chơi của kẻ thua cuộc. Biện lý Bragg đã nói rằng ông sẽ không hợp tác và ông có luật pháp đứng về phía mình. Quyền lực Biện lý được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của liên bang như một phần của Hiến pháp phân chia quyền lực. Nếu từ chối trát đòi của Hạ viện, Bragg có khả năng thắng trước tòa nếu Cộng hòa cố gắng ép buộc ông ra. Ngay cả khi Bragg xuất hiện tại một phiên điều trần của Hạ viện, Bragg có quyền từ chối bình luận, hệt như bất kỳ công tố liên bang hoặc tiểu bang nào cũng sẽ im lặng, vì làm như vậy có thể gây nguy hiểm cho cuộc điều tra của Bragg."

Bài xã luận viết thêm rằng Cộng hòa đang lãng phí thời gian lẽ ra có thể dùng để thông qua luật và làm công việc mà họ được bầu đến Washington D.C. để làm thay vì Cộng hòa đã "rủ nhau lên đài truyền hình cáp để nói về Trump 24 giờ một ngày." Báo WSJ kết luận: “Các đảng viên Cộng hòa thật ngu ngốc khi dọn bữa tiệc cho Trump để chống lại Bragg vượt quá khả năng của họ và không có cơ hội thành công”. (ghi chú: Báo WSJ là truyền thống Cộng Hòa, ưa nói chuyện nghiêm trang, nên thấy rõ Cộng Hòa mắc mưu khi bênh chuyện Trump dan díu với cô đầm Mỹ gần 2 thập niên trước, mà chung cuộc có thể sẽ chỉ bị phạt tiền thôi. Nhưng nghề báo là ưa giựt gân, nên WSJ nói báo chí thủ đô ưa làm tin về Trump là ám chỉ tờ Washington Post, báo đối thủ cấp tiến của WSJ.)

---- Trong một bức thư hôm thứ Năm, Văn phòng Biện lý địa hạt Manhattan cho biết họ từ chối yêu cầu của các Dân biểu Cộng hòa đòi Biện lý ra Hạ Viện trình bày về cuộc điều tra vụ Trump chi tiền tiền bịt miệng một bạn tình cũ hồi năm 2016 để không tai tiếng khi Trump ra ứng cử Tổng Thống 2016.

Văn phòng Biện lý Alvin Bragg cáo buộc Cộng hòa Hạ viện đã vi phạm quá mức bằng cách cố gắng can thiệp vào một cuộc điều tra địa phương. Thư nói rằng Biện lý sẽ "không cho phép một cuộc điều tra của quốc hội cản trở việc thực thi quyền lực cảnh sát có chủ quyền của New York." Thư nhấn mạnh rằng thông tin mà các Dân biểu Cộng hòa đang tìm kiếm được bảo mật theo luật tiểu bang New York.

---- Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan ở New York đã ra lệnh sử dụng một bồi thẩm đoàn ẩn danh cho phiên tòa dân sự vào tháng tới về vụ Trump tấn công tình dục nhà văn E. Jean Carrol, lý do lời Trump kêu gọi biểu tình phản đối có thể dẫn đến hành vi quấy rối các bồi thẩm viên.

Vụ án tập trung vào vụ kiện dân sự của nhà văn E. Jean Carrol cáo buộc Trump đã cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ tại một cửa hàng bách hóa ở Manhattan vào giữa những năm 1990, nhưng chuyển thành vụ kiện phỉ báng sau khi Trump bác bỏ và dùng lời nặng nề chửi mắng cô Carrol.

Thẩm phán Kaplan viết trong một quyết định dài 18 trang hôm thứ Năm rằng việc Trump kêu gọi biểu tình về vụ điều tra về một khoản tiền bịt miệng một bạn tình cũ năm 2016 sẽ tạo ra "nguy cơ rất lớn khiến các bồi thẩm viên sẽ lo sợ bị quấy rối. Phản ứng khá gần đây của Trump đối với điều mà Trump cho là mối đe dọa sắp xảy ra với một bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn hầu như ngồi ngay bên cạnh tòa án này là xách động 'biểu tình' và kêu gọi mọi người 'giành lại đất nước của chúng ta'. Phản ứng đó bị cho là kích động bạo lực. Và điều đáng chú ý là Trump đã nhiều lần tấn công tòa án, thẩm phán, nhiều quan chức thực thi pháp luật và các quan chức công khác, thậm chí cả các bồi thẩm viên cá nhân trong các vấn đề khác." Phán quyết hướng dẫn các bồi thẩm không tiết lộ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc.

---- Hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA) nói Bắc Hàn đang thử một hệ thống vũ khí nguyên tử bắn từ dưới nước từ ngày 21/3 đến ngày 23/3: "Hệ thống vũ khí này, được đặt tên là 'Tsunami', tàu tấn công dưới nước không người lái nguyên tử, đã trải qua hơn 50 cuộc thử nghiệm trong hai năm qua." Các tàu tấn công đã bị chìm trong 59 giờ, ở độ sâu từ 80 mét đến 150 mét. Mục đích loại vũ khí này là "tiêu diệt" các nhóm tàu của đối thủ và các cảng hoạt động chính bằng cách "gây ra một cơn sóng thần phóng xạ mạnh thông qua một vụ nổ dưới nước". Kim Jong-un đã đến thăm địa điểm, nói sự cần thiết của "tấn công để nâng cao nhận thức về khả năng răn đe chiến tranh nguyên tử không giới hạn."

---- Có 6 người đã chết trong vụ pháo kích của Nga vào các khu vực Donetsk và Kherson hôm thứ Sáu, theo Sở Khẩn cấp Nhà nước Ukraine. Bản tin nói có 5 người chết trong một cuộc tấn công vào thị trấn Kostiantynivka gần Bakhmut khi một hỏa tiễn bắn trúng một tòa nhà được cho là đặt một trung tâm tạm cư nhân đạo. Trong khi đó 1 phụ nữ chết và 4 dân thường bị thương ở làng Bilozerka, phía đông thành phố Kherson.

---- Ukraine đã đơn phương trao cho Nga tất cả những lính Nga bị thương nặng bị bắt kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, theo Sở điều phối đối xử với tù binh viết trên Telegram hôm 24/3. Sở nói, hành động này là hồi hương chứ không phải trao đổi tù nhân, có nghĩa là tất cả các tù nhân bị thương nặng đều được trao trả mà không có bất kỳ điều kiện nào, theo quy định của luật nhân đạo quốc tế.

Đồng thời, bỏ qua các luật quốc tế, Nga vẫn đang bắt giữ hàng ngàn công dân Ukraine làm con tin, bao gồm cả những người bị bệnh nặng và bị thương, thường dân, trẻ em và phụ nữ, người già, cũng như những người bị Nga bắt giữ trước khi xâm lược toàn diện, theo Sở này cho biết.

---- Kane Te Tai, một chiến binh tình nguyện 38 tuổi đến từ New Zealand, đã tử trận trong khi chiến đấu trong Quân đoàn Quốc tế, theo tin từ Sở Tình báo Ukraine (HUR) đăng trên Facebook vào ngày 23/3. Te Tai, còn được gọi là Rùa, đã ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược toàn diện. Vào tháng 5/2022, Tai đã hỗ trợ các tình nguyện viên Kharkiv, tổ chức đào tạo cứu chữa dã chiến và chuyển viện trợ y tế đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cùng với người bạn David, một cựu quân nhân Hoa Kỳ.

Te Tai là một trong số những người lính đã phát hiện ra một điều khủng khiếp khi giải phóng một ngôi làng gần Bakhmut trong tháng 3/2023. Họ tìm thấy các tù nhân Ukraine trong một tầng hầm từng bị quân Nga giam giữ. Trong số các tù nhân có một binh sĩ Ukraine đã bị thiếu thức ăn và nước uống trong hơn 40 ngày. Nhờ sự can đảm của Te Tai và đồng đội, người lính đã được cứu và đưa đến nơi an toàn.

Cha mẹ của Te Tai nói rằng anh quyết định trở thành một người lính từ khi còn đi học. Tai đã trong lính gần 10 năm, sau đó đồng sáng lập một hội từ thiện để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của các cựu chiến binh. Anh đã phục vụ ở Afghanistan và chiến đấu ở Ukraine với tư cách là thành viên của Quân đoàn Quốc tế, huấn luyện tình nguyện viên ở vùng Vuhledar. Tai đã tử trận một cách bi thảm trong trận chiến ở miền đông Ukraine, để lại đứa con gái 12 tuổi.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu nói rằng ông chọn viết trên mạng xã hội của Twitter Inc. vì cần phải sử dụng "vũ khí của kẻ thù". Ông nói mạng Twitter của tỷ phú Elon Musk không bị cấm ở Nga mà hoạt động theo một chế độ đặc biệt, Medvedev nói ông đã chọn sử dụng Twitter như một "tài nguyên hữu ích", chia sẻ sự ngạc nhiên của mình về "hiệu quả" của nó trong việc tiếp cận độc giả phương Tây. “Bởi vì họ đọc rất nhiều ở đó… Đôi khi điều đó thật tuyệt,” anh ấy nói thêm.

---- Một hoặc hai xe bọc thép Eagle I do công ty Mowag của Thụy Sĩ sản xuất đã được chụp ảnh tại các thị trấn tiền tuyến Avdiyivka và Chasiv Yar của Ukraine ở Donetsk Oblast, bất chấp việc Thụy Sĩ cấm tái xuất vũ khí của mình, theo một tờ báo Thụy Sĩ đưa tin. Nhật báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung đăng một bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia chiến tranh người Tây Ban Nha José Colón, người đang chụp ảnh thị trấn đổ nát Chasiv Yar và tình cờ chụp được bức ảnh rất có thể là một chiếc Eagle I. Một bức ảnh khác về xe bọc thép của Thụy Sĩ được nhiếp ảnh gia Aris Messinis của AFP chụp ở Avdiyivka. Neue Zürcher Zeitung viết rằng không rõ liệu chiếc xe đó có được chụp ảnh hay không – hay bằng cách nào mà xe do Thụy Sĩ sản xuất đã đến được Ukraine.

Thụy Sĩ đã bán 36 xe bọc thép Eagle I cho Đan Mạch vào những năm 1990s. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đan Mạch phủ nhận chuyển giao số xe này cho Kiev. Năm 2012, Thụy Sĩ đã chấp thuận yêu cầu của Đan Mạch về việc tái xuất 27 xe bọc thép cho một công ty tư nhân của Đức. Giống như người Đan Mạch, người Đức cam kết không tái xuất xe Eagle Is của họ.

Ban Thư ký Kinh tế Nhà nước Thụy Sĩ (SECO) hiện đang điều tra xem liệu các quy định về xuất cảng vật liệu chiến tranh có bị vi phạm hay không. Thụy Sĩ không xuất khẩu hàng hóa quân sự cho các nước đang có chiến tranh. Nguồn gốc của chiếc xe bọc thép chỉ có thể được xác định bằng số khung, theo Swissinfo viết. Hiện tại SECO không thể làm như vậy. Họ đang liên lạc với Đức, nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Sáu nói rằng Hoa Kỳ và Liên Âu sẽ phải nỗ lực để giành được lòng tin của Nga sau những hành động chống lại họ. Viết trên tạp chí Scout, ông Lavrov ghi rằng việc phương Tây từ bỏ "đường hướng bài Nga hiện tại" và quay trở lại hợp tác với Nga sẽ "có lợi trước hết cho chính họ". Bình luận về cuộc chiến ở Ukraine, Lavrov mô tả đây là "một trong những biểu hiện của một cuộc xung đột quy mô lớn liên quan đến những nỗ lực của một nhóm hẹp các quốc gia phương Tây nhằm đảm bảo sự thống trị thế giới và đảo ngược quá trình khách quan của việc hình thành một cấu trúc đa cực." (khôi hài đen: đánh Ukraine suýt chết rồi bảo thế giới đừng bênh, mà hãy nên hợp tác với Nga để hưởng lợi. Tập cũng sẽ nói thế ở Châu Á.)

----- Nga nói sẽ chiếm trọn Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu nói, quân Nga có thể cần phải tiến tới các thành phố Lviv hoặc Kiev của Ukraine "để tiêu diệt sự lây nhiễm này." Ông từ chối suy đoán về bất kỳ mốc thời gian nào của "chiến dịch đặc biệt" của Nga trong tương lai. Medvedev nói với truyền thông Nga rằng, mặc dù việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chưa là tham chiến, nhưng "nếu các chuyên gia quân sự mang theo những vũ khí này, thì đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy quốc gia đó có liên quan đến cuộc xung đột." Ông cảnh báo NATO rằng bất kỳ nhân viên nào họ có thể gửi đến Ukraine "phải bị tiêu diệt".

Slovakia đã bàn giao 4

Tổng thống Rumen Radev nói v

Tổng thống Ukraine Volo

Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Uk

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên

Syria và Saudi Arabia sắp đ

----phi cơ chiến đấu MiG-29 đầu tiên cho Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nagy xác nhận ngày 23/3. Báo Dennik N của Slovakia ngày 23/3 đưa tin các phi công và thợ máy Ukraine đã tới Slovakia vào ngày 22/3 để nhận phi cơ và chuẩn bị khởi hành. Sau đó, các phi cơ chiến đấu rời căn cứ không quân Sliaс sau 12 giờ đêm vào ngày 23/3.----ới đài truyền hình bTV Novinite của Bulgary vào ngày 23/3 rằng mặc dù Bulgaria không trực tiếp gửi đạn pháo tới Ukraine, nhưng vẫn đang nỗ lực tăng sản xuất đạn dược để bổ sung cho kho dự trữ của các nước khác: “Bulgaria đang làm việc với Ủy ban châu Âu để đảm bảo các khoản đầu tư nghiêm túc được thực hiện trong ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta, để khả năng sản xuất các loại vũ khí khác nhau của chúng ta được mở rộng. Chỉ có 17 quốc gia, cộng với Na Uy, đã ký thỏa thuận cung cấp chung đạn dược cho Ukraine, ngoại trừ Bulgaria."----dymyr Zelensky đã nói trước công chúng vào thứ Năm trong video thường lệ, nhấn mạnh rằng các đồng minh cần cung cấp vũ khí cần thiết cho Kiev. Zelensky đặc biệt yêu cầu "vũ khí tầm xa" và "phi cơ hiện đại". Ông nói rằng phải siết nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga, và quá trình hội nhập của Ukraine vào Liên Âu phải được xử lý "tích cực hơn".Nếu không như thế, Zelensky cảnh báo rằng hậu quả có thể là "chiến tranh sẽ kéo dài nhiều năm". Nói trước những người tham gia cuộc họp của Hội đồng Châu Âu, Zelensky nói rằng "nếu không có sự chậm trễ hoặc đình trệ trong sự hợp tác của chúng ta... thì năm nay chúng ta sẽ chiến thắng quân Nga."----raine hôm thứ Năm cho biết bản tin quân Nga rút khỏi thành phố Nova Kakhovka ở khu vực tranh chấp Kherson là sai sự thật: "Lực lượng vũ trang của Nga vẫn đang ở Nova Kakhovka. Thông tin về việc quân Nga rời bỏ khu định cư này đã được công khai do sử dụng sai dữ liệu có sẵn."----quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley đã cảnh báo hôm thứ Năm, "Trung Quốc là đối thủ địa chiến lược nghiêm trọng nhất mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt ngày nay." Điều trần về ngân sách của Tổng thống cho năm 2024 trong tiểu ban Phân bổ Hạ viện, vị tướng này nói rằng Hoa Kỳ phải rất cẩn thận, đảm bảo rằng "quân đội" mạnh hơn nhiều so với quân đội Trung Quốc.Ông nói thêm, lý do của điều này là bởi vì trong 40 năm qua, Trung Quốc đã phát triển vượt bậc. Thật vậy, đó là "một sự thay đổi lớn về quyền lực trên toàn cầu, và đằng sau sự phát triển này là quân đội. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta luôn giữ vị trí số một. Điều đó sẽ giúp duy trì hòa bình. Nếu bằng cách nào đó chúng ta bị tụt lại phía sau, điều đó sẽ trở nên rất nguy hiểm."----ạt được thỏa thuận khôi phục quan hệ song phương sau các cuộc đàm phán do Nga làm trung gian. Thỏa thuận này có thể được công bố trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan tới Damascus vào cuối tháng 4. Saudi Arabia và Syria đã xảy ra tranh chấp kể từ khi kết thúc những cuộc biểu tình Arab Spring trong thế giới Ả Rập năm 2012.

Tin tức về một bước đột phá được cho là xuất hiện hai tuần sau khi Ả Rập Saudi và Iran đồng ý khôi phục quan hệ song phương trong cuộc gặp ba bên ở Trung Quốc bằng cách mở lại các đại sứ quán trong hai tháng tới.

---- Bà Clara Oliva, 68 tuổi, bị nhiễm trùng mắt sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt chống khô mắt nhãn hiệu EzriCare, và rồi bây giờ đã bị mù. Oliva đang nộp đơn kiện chống lại nhà sản xuất thuốc nhỏ mắt bị thu hồi gần đây liên quan đến sự bùng phát chết người của vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa có thể quy trách nhiệm và ngăn những người khác gặp phải số phận tương tự.

Oliva, sống ở Miami, đang kiện Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Ấn Độ, công ty sản xuất nước mắt nhân tạo EzriCare, mà bà đã được kê đơn cho chứng khô mắt hồi năm ngoái. Vụ kiện cũng nêu tên Ezricare, EzriRx và Aru Pharma, các công ty phân phối thuốc nhỏ mắt có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Các loại thuốc nhỏ mắt này đã bị thu hồi hồi đầu tháng 2/2023 sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC liên kết chúng với sự bùng phát của Pseudomonas aeruginosa. Tính đến thứ Hai 20/3/2023, thuốc nhỏ mắt nêu trên đã lây nhiễm trùng cho 68 người trên 16 tiểu bang Hoa Kỳ. Theo CDC, có 3 người đã chết, 8 người báo cáo bị mất thị lực và 4 người báo cáo về giải phẫu cắt bỏ nhãn cầu để cứu mạng.

---- Năm 2022 là năm đầu tiên Nam Hàn đạt tới một dấu mốc lão hóa: 1/5 người lao động Nam Hàn ở độ tuổi 60s, cho thấy dân số trẻ giảm dần. Theo Thống kê Nam Hàn, 20,9% trong số 28 triệu người có việc làm là trên 60 tuổi vào năm ngoái. Mặc dù họ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn so với những người ở độ tuổi 50s (23,6%) và tuổi 40s (22,5%), nhưng họ lại đông hơn những người lao động ở độ tuổi 30s (18,9%) và thanh thiếu niên và tuổi 20s (14,2%).

----- Đáp lại luật mới cho phép quăng bỏ những cuốn sách "khiêu dâm" khỏi thư viện trường học, một phụ huynh ở Utah đã thúc giục quăng bỏ cuống Kinh Thánh vì cho rằng trong sách đầy chuyện tình dục. Báo Salt Lake Tribune loan tin rằng một phụ huynh (còn ẩn danh vì lý do riêng tư) đã nộp đơn ngày 11 tháng 12/2022 cùng với danh sách dài 8 trang trích các đoạn Kinh thánh cho là gây khó chịu và đáng xem xét.

Phụ huynh này viết trong đơn yêu cầu quăng bỏ Kinh Thánh ra khỏi thư viện trường: “Loạn luân, cuồng dâm, thú tính, mại dâm, cắt bỏ bộ phận sinh dục, giao cấu, dương vật giả, hãm hiếp và thậm chí là giết trẻ sơ sinh. Chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy cuốn Kinh thánh đó, theo luật Utah Code Ann. § 76-10-1227, có nội dung 'không có giá trị nghiêm túc đối với trẻ em vị thành niên' vì nhiều đoạn văn trong Kinh Tháng có tính chất khiêu dâm theo định nghĩa mới của chúng ta.”

Thư yêu cầu của phụ huynh này là để trả đũa nhóm bảo thủ Utah Parent United, tổ chức đã thách thức các cuốn sách trong các trường tiểu bang là không phù hợp -- chủ yếu tập trung vào những cuốn sách đề cập đến chủ đề chủng tộc và LGBTQ (đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới...).

---- Công ty dịch vụ kỹ thuật Accenture cho biết hôm thứ Năm họ có kế hoạch cắt giảm 19.000 nhân viên trên toàn thế giới sau khi dự báo doanh thu và lợi nhuận hàng năm thấp hơn. Cắt giảm sẽ khiến công ty Mỹ-Ireland phải trả 1,2 tỷ USD tiền thôi việc trong 18 tháng tới. Hơn một nửa số công việc bị cắt giảm sẽ thuộc về nhân viên văn phòng. Hãng cũng có kế hoạch chi thêm 300 triệu đô la để củng cố không gian văn phòng của mình. Accenture, hiện có 738.000 nhân viên trên toàn cầu, nói dự kiến tăng trưởng doanh thu hàng năm cho năm tài chính 2023 là từ 8% đến 10% (thay vì trước đó đã tính là từ 8% đến 11%).

---- TIN VN. Đại diện công ty mẹ Facebook: Sẽ hợp tác với VN, xử lý những nội dung không phù hợp. Theo Báo Tuổi Trẻ. Đại diện Meta khẳng định đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để xem xét và xử lý những nội dung không phù hợp trên các nền tảng như Facebook. Đó là chia sẻ của giám đốc chính sách công của Meta khu vực Nam Á và Đông Nam Á Rafael Frankel trong cuộc gặp hẹp với báo chí ngày 22-3. Meta là công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp.

---- TIN VN. TP.SG lý giải nguyên nhân chợ truyền thống, trung tâm thương mại ế ẩm. Theo VTC News. Lê Đình Hiếu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Sở Công Thương TP.HCM nêu những nguyên nhân khiến chợ truyền thống, trung tâm thương mại tại TP.HCM thời gian qua vắng khách. Theo ông Hiếu, người dân vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên đã mua sắm nhiều, hơn nữa, các ứng dụng công nghệ thông tin, sàn thương mại điện tử phát triển... nên người dân chuyển dần sang hình thức mua hàng online. Tình hình trong nước cũng có nhiều biến động, người dân phải thắt chặt chi tiêu nên làm sức mua giảm.

---- TIN VN. Nhiều khách sạn tại TP.SG đóng cửa, chuyển sang bán rượu. Theo VietnamNet. Tổng số cơ sở lưu trú hạng từ 1-5 sao đã giảm 1.342 cơ sở so với năm 2019, chủ yếu là các khách sạn 1-2 sao. Nhiều chủ khách sạn đã đóng cửa hoặc chuyển sang bán rượu. Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thành phố hiện có 3.227 cơ sở lưu trú du lịch, tương ứng hơn 65.000 phòng đủ điều kiện kinh doanh; trong đó, có 325 khách sạn xếp hạng từ 1-5 sao, tương ứng 17.613 buồng phòng đạt tiêu chuẩn; có 2.902 khách sạn đạt tiêu chí tối thiểu cơ sở vật chất và kỹ thuật dịch vụ, tương ứng hơn 48.000 buồng phòng đạt tiêu chuẩn. Đáng chú ý, so với cuối năm 2019, tổng số cơ sở lưu trú hạng từ 1-5 sao đã giảm 1.342 cơ sở, chỉ còn khoảng 325 cơ sở, tương đương giảm 312% so với cùng kỳ năm 2019, số lượng giảm mạnh tập trung vào đối tượng khách sạn 1-2 sao.

---- HỎI 1: Trẻ em 8 tuổi ở Mỹ, có tới 1/36 em mắc chứng tự kỷ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong số các trẻ em 8 tuổi ở Hoa Kỳ, cứ 36 trẻ em thì có 1 trẻ em mắc chứng tự kỷ. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) báo cáo rằng nhiều trẻ em Mỹ mắc chứng tự kỷ hơn so với suy nghĩ trước đây. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng đại dịch COVID-19 khiến nhiều người bị trì hoãn chẩn đoán, điều này có thể có tác động lâu dài.

Dữ liệu từ 11 cộng đồng trong Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network (Mạng lưới giám sát bệnh tự kỷ và khuyết tật phát triển), theo dõi số lượng và đặc điểm của trẻ tự kỷ và các khuyết tật phát triển khác, cho thấy ở tuổi 8, khoảng 1 trong 36 trẻ em bị xác định mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorder - ASD).

Đó là 2,8% ở trẻ em 8 tuổi, theo một phân tích được công bố hôm thứ Năm trong Báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của CDC.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/03/23/Of-8-year-olds-in-the-United-States-1-in-every-36-has-autism/3351679598032/

---- VẤN ĐỀ: Thử nhìn thẳng vào các phong trào khuyến đọc trong thời gian qua (Thái Hạo)

Thử nhìn thẳng vào các phong trào khuyến đọc trong thời gian qua

Thái Hạo, Báo Tiếng Dân - 21-3-2023



Tôi từng tâm huyết và bắt tay xây dựng thư viện cho trường. Sách tôi có thể mua hay kêu gọi được, chỉ sợ không có chỗ chứa! Tổ chức thuyết trình, trao đổi về từng cuốn sách cũng có thể làm, không khó. Nói thật hay về những cuốn sách giá trị, cũng ok. Tất cả những cái đó, dù không thể phủ nhận ý nghĩa của chúng, nhưng phải thú nhận rằng, chỉ là “chống cháy”, là vá víu, vì thiếu một “cơ chế” để vận hành mang tính đồng bộ và hệ thống.



Nhiều người than phiền với tôi rằng, thấy giáo viên bây giờ hầu như không đọc sách, họ chỉ có sách giáo khoa và vài cuốn “để học tốt”, dạy từ năm này qua năm khác. Và không đọc gì thêm. Tôi bổ sung: sinh viên cũng vậy; và giải thích rằng, vì chương trình và thi cử suốt hàng chục năm qua không đòi hỏi giáo viên phải đọc sách, họ chỉ việc thuộc bài và lên lớp nói lại cho học sinh. Giảng thêm hay nói rộng ra có khi mang họa vào thân, nếu không “làm loãng kiến thức” khiến học trò thi đạt kết quả không cao. Đó là giáo viên mà còn thế, thì học sinh lại càng không có nhu cầu. Tệ hại hơn, vì chỉ có một nhỏn kiến thức gói gọn trong sách giáo khoa như là một thứ kinh thánh không có quyền nghi ngờ, nếu có học sinh nào dám “hỏi lại” thì còn dễ bị ghét, bị nhìn bằng ánh mắt không thân thiện.



Nếu bây giờ có những thầy cô giáo hiểu được giá trị và ý nghĩa to lớn của sách mà nỗ lực trong việc khuyến đọc thì sẽ thế nào? Khó khăn trăm bề. Đầu tiên là về thời gian. Học sinh học sáng – chiều – tối với 2 buổi ở trường và “chạy sô” qua các trung tâm và nhà thầy cô giáo để học thêm tới khuya mới về tới nhà – nơi đó có một núi bài tập đang đợi các em trên bàn học. Thời gian đâu mà đọc sách, và đọc để làm gì!



Trong một hệ thống giáo dục mà việc học thêm nhiều hơn học chính; khốn khổ là học thêm cũng chỉ là học lại chương trình chính khóa, cốt sao để thi cho được điểm to, thậm chí chỉ để để hiểu bài, thuộc bài trên lớp, thì việc đọc sách là vừa không có điều kiện vừa không thật sự cần thiết cho thi cử.



Con người ta lớn lên không phải bởi một mục đích ở 5 năm, 10 năm hay 20 năm phía trước, mà bởi mục tiêu hàng ngày. Một nền giáo dục phải được thiết kế làm sao để việc đọc sách gắn chặt với chương trình, với thi cử, với điểm số, với việc công nhận giá trị cá nhân – chứ không phải là một việc tranh thủ, một thứ phụ kiện, thậm chí một món trang sức. Ở đây, quan trọng hơn cả việc đọc sách là tư duy. Tư duy phải được kích thích và ghi nhận, quan điểm phải là một tài sản cá nhân làm nên giá trị của người học.



Không thể không ghi nhận sự nỗ lực của những người đang cố gắng khuyến đọc trong học đường, tuy nhiên cũng cần nhìn thẳng vào thực tế để thấy đa số thất bại hay ít nhất không đạt được hiệu quả mong muốn. Điều này nói ra có vẻ tàn nhẫn nhưng không thể cứ an ủi vỗ về nhau mãi.



Tôi đã trực tiếp làm và tôi hiểu những khó khăn đó là gì, nút thắt ở đâu, tháo gỡ thế nào. Tất nhiên, đó không phải là công việc mà một giáo viên chỉ có thẩm quyền dạy học theo sách giáo khoa có thể làm được.



Mục đích, cách thức tổ chức dạy học trong nhà trường, cho đến nay, vẫn là kiến thức (không phải năng lực). Mà kiến thức lại là thứ kiến thức soạn sẵn, bày biện lên bàn, việc của cả thầy và trò là tiêu hóa chúng. Muốn việc đọc sách thật sự đi vào hệ thống giáo dục quốc dân thì phải điều chỉnh chương trình, tổ chức thi cử theo hướng đánh giá năng lực… Phải làm ra một guồng máy giáo dục mà ở đó nếu không đọc sách thì kết quả học tập chắc chắn không cao. Chỉ đến lúc đó, sự đọc mới trở thành tự giác, vì nó được biến thành cái cuốc trong tay nông dân, cái kìm trong tay thợ máy, không sử dụng thì không thể làm việc được. Chương trình 2018 lấy năng lực làm mục tiêu, nhưng nhìn cái cách thiết kế và vận hành của nó, khó mà có đủ lạc quan để tin vào điều đó.



Tóm lại, nếu không thể bắt đầu từ chính phủ (bộ giáo dục) thì mỗi trường học phải ý thức sâu sắc được điều trên đây, để tiến hành tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực mà ở đó thư viện trở thành trung tâm, bề thế, trở thành một mắt xích trọng yêu trong tổ chức dạy học và vì thế buộc phải hoạt động thật sự.



Tổ chức các buổi nói chuyện, năm thì mười họa mời một ông A bà B về, “sinh hoạt” trong vài chục phút của buổi chào cờ đầu tuần, còn thư viện thì vẫn lèo tèo vài cuốn sách, cửa thì im ỉm khóa, và mỗi lần mở ra thì đầy bụi bặm cùng mạng nhện, như thế chỉ là hình thức, là lớp son phấn mỏng, vừa tốn tiền trả cho diễn giả, vừa làm ra một bằng chứng hùng hồn về việc nói suông, nói không đi đôi với làm.



Đọc sách trong học đường, cũng như việc tổ chức và điều hành xã hội, không phải duy ý chí mà được. Không phải cứ khen hay lắm, tốt lắm, bổ ích lắm là người ta sẽ cầm sách lên và đọc say sưa. Nó (nền giáo dục) cần được thiết kế theo đúng tính chất của một cỗ máy, vận hành trên các nguyên tắc thực tiễn và khoa học. Tất nhiên, trong điều kiện hiện nay khi lý tưởng đó còn xa vời thì nỗ lực của từng cá nhân, từng nhà trường là rất quan trọng. Nhưng dù sao, sách vở phải được tiêu thụ như một loại hàng hóa, vận hành theo quy luật cầu – cung. Cái cầu ấy, phải do bản thân nền giáo dục thiết kế ra, phải do các nhà trường triển khai và các thầy cô giáo tổ chức thực hiện trong từng tiết dạy, gắn chặt với phát triển năng lực và kiểm tra đánh giá.



Bất cứ ai quên đi điều này thì hoặc là ngây thơ, hoặc thiếu trung thực. Trong khi nỗ lực khuyến đọc thì không bao giờ nên quên việc đòi hỏi nhà nước phải thay đổi cái gốc đã phát sinh ra vấn đề (lười đọc); hay ít nhất là truyền đến công chúng cái hiểu biết và ý thức ấy (Giản Tư Trung là nhà giáo dục đang làm điều này và mang lại nhiều ý nghĩa lớn cho xã hội). Bằng không, thì cũng chỉ là buôn bán sách được dán một cái nhãn rất đẹp. Nên sòng phẳng.

* Xin lưu ý, không mang cá nhân/cá biệt ra để biện minh cho cả một nền giáo dục 20 triệu người học, ở đây tôi nói trên tổng thể và đại thể.

Nguồn: https://baotiengdan.com/2023/03/22/thu-nhin-thang-vao-cac-phong-trao-khuyen-doc-trong-thoi-gian-qua/

