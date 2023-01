Kim Bernice Nguyễn (đương nhiệm Nghị viên thành phố Garden Grove) bắt đầu mở ra cuộc vận động tranh cử năm 2024 để tranh chức Dân biểu liên bang tại địa hạt 45 hiện do DB Cộng Hòa Michelle Steel nắm giữ. Hình trên: Nghị viên Kim Bernice Nguyen chúc Tết năm 2020.

Nghị viên Kim Bernice Nguyễn khai pháo đầu xuân: lập ban vận động để tranh chức Dân Biểu 2024 hiện do DB Michelle Steel giữ.

- Texas: 9 cựu học sinh trung học kiện bà giáo kịch nghệ và học khu vì ra lệnh các em làm tình trên sân khấu công khai. Có 2 em bị ép đóng vai gái mại dâm VN.

- 1 kỹ sư TQ lãnh án 8 năm tù vì gián điệp cho TQ

- Tân đại sứ Mỹ Lynne Tracy tới Nga.

- Putin nói với 1 giám đốc điều hành ngành khí đốt: mục tiêu thực sự sau cuộc chiến Ukraine là một bí mật quốc gia.

- Nga: hoạt động dân sự của Liên Âu tại Armenia sẽ là đối đầu địa chính trị và đào sâu mâu thuẫn

- Ukraine: đã bắn hạ 47 trong số 55 hỏa tiễn hành trình do Nga bắn vào. Kiev: 1 người chết và 2 người bị thương

- Đức: sẽ giao Ukraine lô xe tăng Leopard 2 vào cuối tháng 3/2023.

- Điện Kremlin: phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine là đã can dự "trực tiếp" ngày càng tăng vào cuộc chiến.

- Zelensky: Putin là "kẻ chẳng ra gì, nói một đằng, làm một nẻo."

- Slovakia: sẽ cấp Ukraine xe tăng T-72 nếu quân lực Slovakia nhận được xe tăng thay thế thích hợp

- Na Uy: sẽ cấp Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất.

- Biden: sẽ cấp Ukraine 31 xe tăng Abrams (cấp số 1 tiểu đoàn thiết giáp)

- Zelensky: "tốc độ và số lượng" xe tăng sẽ giúp Ukraine thắng Nga.

- Thương vụ bán hàng quân sự nước ngoài của Mỹ tăng 49% trong năm tài khóa 2022, tới 51,9 tỷ USD

- IOC xem xét có thể cho vận động viên Nga và Belarus thị Thế vận Mùa hè 2024 tư cách cá nhân, không cờ quốc gia

- Cựu Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao (gốc Đài Loan) bị Trump mắng với giọng kỳ thị chủng tộc, liền phản ứng

- Luật sư của Trump mắng đảng Cộng hòa là "những kẻ hèn nhát" vì đã bổ nhiệm các thẩm phán không dám lật ngược bầu cử

- Các cựu tổng thống Bill Clinton, Barack Obama, George H.W. Bush và George W. Bush rời Bạch Ốc: không mang theo bất kỳ hồ sơ mật nào.

- Một phụ nữ mang 2 quốc tịch Canada-Pháp đã nhận tội đã gửi thư chứa chất độc ricin chết người tới Trump.

- Đức: dao đâm, ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương

- Trump được vào lại Facebook và Instagram

- Tiền thuê nhà tăng vọt, Biden soạn dự luật để giữ chi phí thuê nhà hợp lý và sẽ bảo vệ người thuê nhà.

- North Carolina: Trừ tà, làm cậu bé 4 tuổi chết, ba mẹ nuôi ra tòa.

- Có 3 trong số 11 người bị bắn chết ở Monterey Park (quận Los Angeles) là Mỹ gốc Đài Loan

- TIN VN. Nhiều công ty thép vẫn không ngừng báo lỗ.

- TIN VN. Năm 2022, Bình Dương xuất siêu trên 9,2 tỷ USD, chiếm trên 80% của cả nước.

- HỎI 1: Có gần 20% người Mỹ trưởng thành phải uống thuốc ngủ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 20% nhân viên làm theo hợp đồng không vui với công việc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/1/2023) ---- Austin là thành phố thủ phủ Texas, nơi đông cư dân gốc Việt. Một hoc khu tại Austin đang bị kiện vì giám đốc kịch nghệ một trường trung học ép các học sinh ngành sân khấu diễn kịch như làm tình trên sân khấu. Trong một vở kịch có 2 cựu học sinh bị ép đóng vai gái mại dâm Việt Nam thời xa xưa.

Giám đốc của một chương trình sân khấu ở trường trung học James Bowie High School tại Austin, Texas, đã bị kiện bởi một nhóm học sinh, những người cáo buộc bà giáo đã chỉ huy một “môi trường lạm dụng tình dục”, theo hồ sơ kiện đệ trình hôm thứ Sáu, ngày 20/1/2023, bởi 3 cựu học sinh. Cũng chính các cựu học sinh đó và 6 người khác ban đầu cũng đã kiện Khu học chánh Austin hồi mùa thu năm 2022. Trong các vở kịch do bà dàn dựng, cũng có một số vai diễn liên hệ tới Việt Nam.

Bà giáo Diane Elizabeth “Betsy” Cornwell là giám đốc nhà hát lâu năm của trường, đã bị cho nghỉ hành chính có lương sau vụ kiện đầu tiên khi học khu bắt đầu điều tra, theo báo Austin American-Statesman đưa tin vào tháng 10.

Trong các buổi diễn tập trên sân khấu, Cornwell đã buộc các học sinh ôm nhau, “hôn miệng, sờ soạng thân thể nhau và mô phỏng như đang quan hệ tình dục,” theo đơn kiện. Các “buổi thân mật” này, các cựu học sinh nói, “không gì khác hơn là các vụ tấn công tình dục được dàn dựng sẵn.”

Một số cựu học sinh cho biết Cornwell đã "lên cơn kích thích" trong các buổi diễn tập và có lúc bà đã hét lên, "Thêm, nữa, nữa!" khi các học sinh trong vai diễn thực hiện cảnh nằm trên sàn sân khấu và hôn nhau, theo hồ sơ kiện. Bà giáo Cornwell nói với đài KVUE vào thứ Ba, ngày 24/1/2023, rằng bà vẫn chưa bị tống đạt hồ sơ kiện. Khu học chánh từ chối bình luận về vụ kiện ban đầu vào mùa thu năm ngoái đối với đài KVUE và báo American-Statesman.

Cornwell là giám đốc chương trình sân khấu của trường - Công ty Starlight Theatre Company - từ năm 1988. Trung tâm mỹ thuật của trường được đặt theo tên của bà giáo từ tháng 8/2022, vì trường trung học Austin nói rằng Cornwell “đã cống hiến rất nhiều cho học sinh trong nhiều năm.”

Trong khi Cornwell được học khu tôn vinh, một số cựu học sinh cho biết hành động của Cornwell khiến họ bị sỉ nhục, lo lắng và đau khổ tột độ. Theo đơn kiện, một học sinh, vì trải nghiệm qua các buổi diễn tập của Cornwell, đã phải nhập viện với ý định tự tử. Các cựu học sinh đã trình bày chi tiết đã bị thực hiện hành vi lạm dụng tình dục mà họ đã trải qua khi học chương trình sân khấu.

Hai học sinh nói 2 cô bị chọn vào vai gái mại dâm Việt Nam trong vở kịch “Miss Saigon” của trường. Trong vai diễn này, các học sinh bị “buộc phải múa ưỡn đùi và bắt chước các hành vi tình dục” đối với các bạn nam cùng lớp, theo đơn kiện ghi rõ. Các học sinh khác bị sờ nắn, với các nam sinh mơn trớn ngực của bạn diễn dưới sự hướng dẫn của Cornwell, theo các cựu học sinh cáo buộc.

Bất kể chỉ thị của Cornwell bảo các học sinh "quan hệ tình dục" trước mặt bà giáo, họ thường cảm thấy bị ép phải thực hiện lệnh của bà giáo. (Despite Cornwell’s direction for the students to “have sex” in front of her, they often felt compelled to carry out her orders.)

“Các học sinh biết rằng nếu họ không làm chính xác những gì bà giáo bảo họ làm, Cornwell sẽ trả đũa họ bằng nhiều cách, kể cả từ chối giao vai cho họ, đưa họ vào danh sách đen khỏi các vị trí lãnh đạo và nhắm vào họ để tăng mức lạm dụng trước mặt các bạn của họ,” theo đơn kiện viết.

Các cựu học sinh đang đòi tiền an ủi (monetary relief) hơn 1 triệu đô la, cũng như tiền bồi thường thiệt hại (compensatory damages) cho những đau khổ về thể chất và tinh thần trong quá khứ và tương lai.

Một đơn kiện cấp liên bang chống lại khu học chánh, ban đầu được nộp vào tháng 9/2022 bởi 5 cựu học sinh, đã được sửa đổi để ghi thêm tên 4 cựu học sinh. Nhóm 9 học sinh, đã học tại trường trung học từ năm 2004 đến 2019, cáo buộc Cornwell đã khiến họ “sờ chạm không phù hợp; nói lời bình luận tình dục không phù hợp; ngôn ngữ có hại và lạm dụng; hành hung; vận dụng và lạm dụng về cảm xúc và tâm lý; cho phép các vụ tấn công tình dục xảy ra dưới sự chỉ huy của bà giáo; từ chối loại bỏ hoặc kỷ luật kẻ lạm dụng tương tự; và bà giáo đã cung cấp ma túy cho ít nhất một học sinh."

Theo vụ kiện liên bang, nhiều học sinh đã phàn nàn với học khu về Cornwell, rồi bà giáo sau đó đã nhắm mục tiêu và khiến các em xấu hổ khi công khai tin nhắn điện thoại từ các phụ huynh phàn nàn. Các học sinh đã quyết định kiện sau khi khu học chánh đặt tên nhà hát theo tên bà giáo.

Các luật sư cho biết: “Sự vinh danh bà Cornwell công khai đã làm (các cựu học sinh) xem lại những trải nghiệm tai hại của họ khi còn thơ ấu dưới bàn tay của Cornwell, khiến họ cuối cùng nhận ra khi trưởng thành về sự lạm dụng mà họ phải chịu và vai trò của (khu học chánh) trong việc coi thường nó một cách bất cẩn.”

Nhóm 9 cựu học sinh yêu cầu xóa tên bà giáo Cornwell khỏi nhà hát và yêu cầu thuê các điều phối viên [cho các cảnh] thân mật. Họ cũng yêu cầu giám sát chương trình sân khấu và phải huấn luyện về nâng cao ý thức về quấy rối.

---- Một kỹ sư Trung Quốc đã bị kết án 8 năm tù hôm thứ Tư vì làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Ji Chaoqun, 31 tuổi, đến Hoa Kỳ hồi năm 2013 với tư cách là một sinh viên hậu cử nhân ngành kỹ thuật điện và đăng lính vào Quân Dự bị Quân đội Hoa Kỳ. Y bị bắt năm 2018 và bị kết án vào tháng 9/2022 vì đã đưa ra tuyên bố sai sự thật về Quân đội Hoa Kỳ và hành động như một gián điệp của TQ.

Các công tố viên cho biết Ji đã được một sĩ quan tình báo ra lệnh thu thập thông tin tiểu sử về những tân binh tiềm năng để trở thành gián điệp Trung Quốc, bao gồm cả những công dân TQ làm việc tại Hoa Kỳ với tư cách là nhà thầu quốc phòng. Cuối cùng, y bị bắt sau khi gặp một nhân viên thực thi pháp luật bí mật của Mỹ đóng giả đại diện của Bộ An ninh TQ, trong đó Ji nói rằng y có thể sử dụng ID quân nhân của mình để chụp ảnh các tàu mẫu hạm và sau khi y được thông quan an ninh, y sẽ nộp đơn xin làm an ninh mạng tại CIA, NASA hoặc FBI để truy cập cơ sở dữ liệu nhạy cảm.

---- Lynne Tracy, đại sứ mới được bổ nhiệm của Hoa Kỳ tại Nga, đã đến Moscow hôm thứ Năm, theo một bản văn của đại sứ quán Mỹ: "Chào mừng trở lại Nga, thưa Đại sứ Tracy!" Bà Tracy được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ tại Nga từ tháng 9/2023 sau khi cựu đại sứ John Sullivan ra đi. Tracy đã giữ nhiều chức vụ ngoại giao tại nhiều quốc gia trên khắp Trung Đông và Trung Á. Bà từng là đại sứ tại Armenia từ năm 2019 đến năm 2022 sau khi được cựu Tổng thống Donald Trump đề cử.

---- Trong khi Nga phóng ra câu chuyện ngay từ đầu cuộc chiến rằng Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công Ukraine vì quân phát xít ẩn danh đã chiếm đóng Ukraine, nhưng bây giờ Tổng thống Vladimir Putin đã nói với một giám đốc điều hành ngành khí đốt rằng mục tiêu thực sự đằng sau cuộc chiến là một “bí mật nhà nước.” Đó là theo Matthias Warnig, giám đốc điều hành của Nord Stream AG, người đã tiết lộ cuộc trò chuyện của ông với Putin với báo Zeit Online.

Warnig kể rằng ông đã ngồi lại với Putin vài tháng sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. “Mục tiêu của ngài là gì?” ông nhớ lại đã hỏi Putin. “Ngài đang nói về Donetsk và Luhansk, nhưng đồng thời quân đội của ngài cũng muốn chiếm Kiev. Ngài có cần [chiếm] Odessa, hay Kharkiv, hay toàn bộ Ukraine, hay thậm chí nhiều hơn nữa không?” Theo ông, phản ứng của Putin rất ngắn gọn và khó hiểu: “Đó là bí mật quốc gia.”

---- Bộ Ngoại giao Nga nói hôm thứ Năm rằng hoạt động dân sự của Liên Âu tại Armenia "chỉ có thể mang lại sự đối đầu địa chính trị cho khu vực và làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn hiện có." Liên Âu nói mục tiêu của nhiệm vụ là "đóng góp vào sự ổn định" trong khu vực và giúp bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan.

Phía Nga nói: "Những nỗ lực của Liên Âu nhằm giành được chỗ đứng ở Armenia bằng bất cứ giá nào, đẩy lùi các nỗ lực hòa giải của Nga có khả năng gây tổn hại đến lợi ích cơ bản của người Armenia và người Azerbaijan trong nguyện vọng quay trở lại sự phát triển hòa bình của khu vực. Nhân tố chính cho sự ổn định và an ninh trong khu vực vẫn là lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga được thành lập hồi năm 2020, lực lượng này sẽ phản ứng lại hành vi của các quan sát viên Liên Âu."

---- Tư lệnh Quân Lực Ukraine Valery Zaluzhny hôm thứ Năm nói, phòng không Ukraine đã bắn hạ 47 trong số 55 hỏa tiễn hành trình do Nga bắn vào. Ông nói, 20 hỏa tiễn bị bắn rớt khi đang hướng tới Kiev: "Mục tiêu của người Nga vẫn không đổi - gây áp lực tâm lý đối với người Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng." Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết 1 người chết và 2 người bị thương tại quận Holosiivskyi của thủ đô.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius hôm thứ Năm nói rằng Đức sẽ giao lô xe tăng Leopard 2 cho Ukraine vào cuối tháng 3/2023. Nói với các phóng viên khi thăm quân đội ở Sachsen-Anhalt, Pistorius cho biết các xe tăng sẽ được giao vào cuối quý đầu tiên trong khi mô tả quyết định gửi chúng trước cuộc tấn công sắp tới của của Nga được lên kế hoạch vào mùa xuân là "đúng lúc". Đầu tuần này, Pistorius nói rằng xe tăng mà Đức sẽ gửi tới Ukraine có thể "hoạt động từ khoảng 3 tháng tới."

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chứng tỏ sự can dự "trực tiếp" ngày càng tăng vào cuộc chiến. Peskov nói một ngày sau khi Washington và Berlin thông qua việc gửi xe tăng tới Ukraine, rằng [phía Nga] không có cuộc thảo luận nào về việc thay đổi hoạt động quân sự đặc biệt bất chấp Mỹ và Đức gửi xe tăng tới Ukraine.

Peskov nói: "Zelensky đã không giải quyết vấn đề Donbass. Zelensky đã không thực hiện các thỏa thuận Minsk. Hơn nữa, Zelensky sẽ không thực hiện chúng, Zelensky đang chuẩn bị cho chiến tranh. Do đó, bản thân Zelensky từ lâu đã không còn là đối thủ có thể có của Tổng thống Putin." (Peskov ám chỉ người quyết định hòa hay chiến không phải Zelensky.)

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Năm rằng ông không quan tâm đến việc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bởi vì trong mắt ông, Putin là một "kẻ chẳng là gì". Zelensky nói với Sky News rằng Zelensky đã cố gắng nói chuyện với Putin theo công thức Normandy Format trước cuộc xâm lược và rằng Putin "nói một đằng, làm một nẻo."

Zelensky cho biết ông không biết "ai đưa ra quyết định ở Nga" và cáo buộc Putin đang sống trong "bong bóng thông tin". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Putin đang chờ phương Tây "mệt mỏi" việc ủng hộ Ukraine. "Tôi tin chắc rằng Ukraine chỉ là bước đi đầu tiên của Putin. Tôi tin chắc rằng Putin đang tiến hành một cuộc chiến lớn", thep Tổng thống Ukraine nói.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Slovakia Martina Koval-Kakashchikova xác nhận kế hoạch cung cấp xe tăng T-72 cho Kiev nếu Slovakia nhận được xe tăng thay thế thích hợp cho quân đội của mình: "Chúng tôi hiểu Ukraine cần mua càng nhiều thiết bị mặt đất hạng nặng càng tốt và sẵn sàng thảo luận về việc cung cấp ngay xe tăng T-72 của Slovakia, nhưng chỉ trong trường hợp có sự thay thế phù hợp." Tuy nhiên, bà nói rằng các cuộc đàm phán với Ukraine về việc phân bổ những thứ này hiện không được tiến hành.

Tuyên bố này được đưa ra cùng ngày Mỹ và Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev xe tăng Leopard 2 và Abrams tương ứng. Xe tăng T-72 mà Slovakia dự định cung cấp thuộc dòng phương tiện chiến đấu do Liên Xô và sau đó là Nga sản xuất, được đưa vào sản xuất lần đầu tiên vào năm 1969. (ghi chú: xe tăng T-72 tiện là không cần huấn luyện vì lính thiết giáp Ukraine trước giờ vẫn sử dụng, nhưng khi nhận xe tăng phương Tây sẽ cần vài tháng huấn luyện để sử dụng.)

---- Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjoern Arild Gram hôm thứ Tư thông báo quyết định của Oslo cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất: "Na Uy đã đóng góp rất nhiều cho đến năm 2022 và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine vào năm 2023." Ông không nói rõ Na Uy sẽ cung cấp bao nhiêu xe tăng.

Thông báo này được đưa ra sau khi Đức, đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Na Uy, chính thức phê duyệt việc chuyển giao xe tăng Leopard 2 của nước này và quốc tế cho Ukraine. Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư nói rằng 31 xe tăng Abrams sẽ được cung cấp cho Ukraine. Theo Biden, số xe tăng được chuyển giao tương đương với một tiểu đoàn thiết kỵ Ukraine và là "những chiếc xe tăng mạnh nhất trên thế giới." Quân Ukraine cũng sẽ được cung cấp các bộ phận đi kèm và được đào tạo để tích cực duy trì xe tăng Abrams, và việc giao hàng sẽ mất thời gian để đảm bảo "người Ukraine đã chuẩn bị đầy đủ".

Tổng thống nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu "đoàn kết hoàn toàn, triệt để" bất chấp những kỳ vọng ngược lại của Moscow. Ông tiếp tục cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì đã cung cấp hai tiểu đoàn xe tăng Leopard 2, nói rằng Berlin "đã thực sự tăng cường."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư viết trong một bài đăng trên tài khoản Telegram rằng chìa khóa để cung cấp xe tăng, vốn sẽ do các đồng minh phương Tây cung cấp, hiện nằm ở "tốc độ và số lượng". Ông nói thêm rằng tốc độ huấn luyện lính Ukraine sử dụng thiết bị này cũng rất quan trọng. Zelensky nhấn mạnh rằng sau khi "lực lượng xe tăng" được thành lập, "sự chuyên chế [của Putin] sẽ không còn trỗi dậy." Zelensky một lần nữa cảm ơn các đồng minh đã đưa ra quyết định cung cấp xe tăng, rằng những hành động này chứng minh rằng "tự do ngày càng mạnh mẽ hơn".

---- Thương vụ bán hàng quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ đã tăng 49% trong năm tài khóa 2022, đạt 51,9 tỷ USD, theo dữ liệu do Bộ Ngoại giao tiết lộ hôm thứ Tư. Jessica Lewis, phụ tá ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị-quân sự, được trích dẫn trong các nhận xét của Defense News: "Sự gia tăng lịch sử về thương vụ bán vũ khí này một phần được thúc đẩy thông qua việc cung cấp hỗ trợ an ninh của chúng ta." Lewis nói thêm rằng Washington đã đề nghị các đồng minh châu Âu của mình từ bỏ thiết bị do Nga sản xuất và thay thế bằng thiết bị do Mỹ sản xuất.

---- Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm thứ Tư nói họ đang xem xét các lựa chọn khác nhau để các vận động viên Nga và Belarus tranh tài tại Thế vận hội Olympic Mùa hè 2024 ở Paris, rất có thể với tư cách là những vận động viên trung lập không có biểu tượng quốc gia.

IOC viết: "Không vận động viên nào bị ngăn cản thi đấu chỉ vì hộ chiếu của họ. Do đó, cần tìm hiểu thêm về lộ trình để các vận động viên tham gia thi đấu trong những điều kiện nghiêm ngặt."

Khi các cựu tổng thống Bill Clinton

Một phụ nữ mang 2 quốc tịch Canada-Pháp

Ít nhất 2 người chết và một số ng

Meta Platforms hôm thứ Tư nói rằn

Cựu Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao

Christina Bobb (luật sư của ban vận

- Tiền thuê nhà tăng vọt, do vậy Tổng thống Joe Biden đang đưa ra

Trừ tà, làm cậu bé 4 tuổi chết, ba mẹ nuôi ra tòa.

Ủy ban cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine vì đang bị Nga xâm lăng với hỗ trợ của Belarus. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu rằng cần phải cấm cửa các vận động viên Nga, không cho họ tham gia Thế vận hội Mùa hè 2024.----, Barack Obama, George H.W. Bush và George W. Bush rời Bạch Ốc, họ không mang theo bất kỳ tài liệu mật nào — ít nhất đó là những gì các đại diện của cả 4 người nói với CNN. Họ muốn nói rõ như thế, khi các tài liệu mật hiện đã được tìm thấy không chỉ thuộc quyền sở hữu của cựu Tổng thống Donald Trump, mà cả tại nhà riêng của Tổng thống Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Mike Pence nữa.Ngay cả các cựu phó tổng thống Dick Cheney, Al Gore và Dan Quayle cũng xác nhận rằng họ không cầm theo bất kỳ tài liệu mật nào — và cựu tổng thống 98 tuổi Jimmy Carter cũng vậy, một nguồn tin thân cận với Văn Khố được CNN ghi lại.----đã nhận tội với cáo buộc rằng bà đã gửi những bức thư chứa chất độc ricin chết người cho Donald Trump, khi đó là tổng thống Hoa Kỳ, cũng như 8 nhân viên pháp luật ở Texas. Bà Pascale Cecile Veronique Ferrier, 55 tuổi, thú nhận đã chế tạo chất ricin tại nhà riêng ở Quebec hồi tháng 9/2020, theo một thỏa thuận nhận tội được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C. hôm thứ Tư.Bức thư gửi cho Trump đã ra lệnh cho Trump “phải về vườn, phải rút đơn ứng cử của ông cho cuộc bầu cử này!” Trong một số bức thư, Ferrier cũng viết rằng bà “có thể sử dụng súng khi cần thiết.” Bà bị bắt khi đang cố gắng vượt biên giới Canada vào Mỹ với một khẩu súng đã nạp đạn, hàng trăm viên đạn và các loại vũ khí khác. Ferrier phải đối mặt với hơn 21 năm tù nếu thẩm phán chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận của bà. Bà dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 4/2023.----ười bị thương trong một vụ tấn công bằng dao hôm thứ Tư trên một chuyến tàu đi từ Kiel đến Hamburg ở Đức. Theo cảnh sát, một người đàn ông rút dao tấn công hành khách khi đoàn tàu đang đi về phía thị trấn Brokstedt. Tất cả hành khách đã được di tản khỏi tàu vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương. Cuộc phản ứng quy mô lớn của cảnh sát và các dịch vụ cứu cấp đã được triển khai ở Brokstedt. Một nghi phạm đã bị bắt và động cơ của y vẫn chưa được biết.----g họ sẽ cho phép cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quay lại Facebook và Instagram trong những tuần tới, 2 năm sau khi cấm cửa Trump vì "kích động bạo lực" dẫn đến cuộc nổi dậy năm 2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ.Nick Clegg, giám đốc điều hành của Meta giải thích: "Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không muốn cản trở các cuộc tranh luận cởi mở, công khai và dân chủ trên các nền tảng của Meta - đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc bầu cử ở các xã hội dân chủ như Hoa Kỳ. Công chúng có thể nghe những gì các chính trị gia đang nói - điều lành, điều dữ và điều xấu - để họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt tại thùng phiếu."Quyết định này được đưa ra một tuần sau những tin đồn đầu tiên rằng tài khoản của cựu tổng thống sẽ được khôi phục trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ở Mỹ. Sau khi mua lại nền tảng truyền thông xã hội, Elon Musk cũng đã khôi phục tài khoản Twitter của Trump vào tháng 11/2022.----(gốc Đài Loan) đã đưa ra một phản ứng hiếm hoi đối với Donald Trump sau khi Trump liên tục mắng bà với giọng điệu phân biệt chủng tộc. Trump đã chế giễu Chao (cựu Bộ Trưởng nội các Trump) là “Người vợ yêu Trung Quốc” của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (R-KY) hoặc cố tình viết sai tên Chao thành “Coco Chow”. Và các đảng viên Cộng hòa khác đều im lặng khi bà Chao bị Trump mắng chửi.Chao nói trong một tuyên bố với báo Politico: “Khi tôi còn nhỏ, một số người cố tình viết sai chính tả hoặc phát âm sai tên tôi. Người Mỹ gốc Á đã làm việc chăm chỉ để thay đổi trải nghiệm đó cho thế hệ tiếp theo. Trump dường như không hiểu điều đó, điều đó nói lên nhiều điều về Trump hơn là về người Mỹ gốc Á.”Chao đã có kinh nghiệm độc nhất vô nhị khi phục vụ trong nội các Trump vào thời điểm Trump cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020 và thúc giục những người theo Trump tiếp tục khi họ tổ chức một cuộc nổi dậy tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Bà Chao là một trong số ít người đã từ chức sau ngày 6/1/2021. Hồi năm trước, Trump đã thực hiện các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc đối với người châu Á do cuộc khủng hoảng COVID-19. Trump gọi vi khuẩn này là "Kung Flu" và cơn thịnh nộ của Trump đã dẫn đến các cuộc tấn công vào người Mỹ gốc Á trên khắp đất nước Hoa Kỳ.Bà Chao đề nghị các phóng viên đừng khuếch đại các bản tin và từ ngữ, theo bản tin cho biết. Bà Chao đã kiềm chế để không bắt đầu một cuộc chiến ngôn từ với Trump, một ông vua ưa mắng chửi bằng lời nói và chữ viết.Phe Trump cũng có độc chiêu: chụp nón cối cho gia đình bà Chao. Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung (cũng 1 người Mỹ gốc Á) nói rằng những lời Trump xúc phạm "người vợ yêu Trung Quốc" không liên quan gì đến chủng tộc của bà Chao mà là công việc kinh doanh vận tải biển lâu đời của gia đình bà mà thân phụ của Chao đã bắt đầu khi ông đến Hoa Kỳ.Cheung nói: “Mọi người nên ngừng giả vờ phẫn nộ và tham gia vào những cuộc tranh cãi chỉ tồn tại trong đầu họ. Điều thực sự đáng lo ngại là mối quan hệ rắc rối sâu sắc của gia đình bà với Trung Quốc Cộng sản, quốc gia đã làm suy yếu nền kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.”----động tranh cử Trump 2024) đã chỉ trích đảng Cộng hòa là "những kẻ hèn nhát" vì đã bổ nhiệm các thẩm phán từ chối các thách thức bầu cử quá khứ - mặc dù một số thẩm phán đã được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh podcast cánh hữu Steve Bannon hôm thứ Tư, cô Christina Bobb bày tỏ sự thất vọng vì một số thẩm phán đã từ chối nghe "bằng chứng" về việc xác minh chữ ký lá phiếu ở Arizona và các tiểu bang khác cho cuộc bầu cử năm 2020 và 2022.Cô Bobb nói rằng các thẩm phán đã từ chối nghe bằng chứng "bởi vì đó là một vấn đề hợp pháp và chúng ta có một hệ thống tư pháp bất lực kinh niên. Ý tôi là, các thẩm phán của Đảng Cộng hòa - không chỉ các thẩm phán của Đảng Cộng hòa - mà là Đảng Cộng hòa trong 40 năm qua đã trở thành đảng của những kẻ hèn nhát. Và các thẩm phán mà những kẻ hèn nhát bổ nhiệm cũng là những kẻ hèn nhát và không muốn giải quyết những vấn đề thực sự mà những người cánh tả điên rồ không không thích. Và vấn đề xác minh chữ ký là một vấn đề rất thực tế mà họ không muốn phải giải quyết."Ít nhất hai trong số các thẩm phán đã từ chối các thách thức bầu cử năm 2020 đã do Trump bổ nhiệm. Hiển nhiên, cô Bobb đang gài mìn khắp nơi cho cuộc bầu cử 2024 mà cô là luật sư chủ động của ban vận động của Trump.---một bộ nguyên tắc mới mà Bạch Ốc gọi là "Renters Bill of Rights" ("Dự luật về Quyền của Người thuê nhà") trong nỗ lực giữ chi phí thuê nhà cho hợp lý và sẽ bảo vệ cho người thuê nhà.Biden chỉ thị Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) xem xét các giới hạn tăng tiền thuê đối với các khoản đầu tư trong tương lai và các hành động thúc đẩy bảo vệ người thuê nhà. Nhiều dân cử Đảng Dân chủ đã yêu cầu Biden chỉ đạo các cơ quan khác nhau, bao gồm cả FTC, hạn chế tăng tiền thuê nhà. Mặc dù việc kiểm soát tiền thuê nhà phổ biến ở một số thành phố, nhưng chưa bao giờ có sự kiểm soát tiền thuê nhà từ cấp liên bang.Gần 50 nhà lập pháp có lập trường cấp tiến, bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), đã gửi thư cho Biden vào đầu tháng này kêu gọi tổng thống ký sắc lệnh hành chánh để bảo vệ người thuê nhà trước tình trạng giá thuê tăng cao. (ghi chú: vì chưa chắc dự luật được Cộng Hòa Hạ Viện đồng ý, nên ký sắc lệnh hành chánh sẽ không qua Quốc Hội.)Riêng ở cấp tiểu bang đã có một số hỗ trợ người thuê nhà. Chẳng hạn, Wisconsin Housing and Economic Development Authority (Sở Phát triển Kinh tế và Gia Cư ở Wisconsin) và Pennsylvania Housing Finance Agency (Sở Tài chính Gia cư ở Pennsylvania) đã đồng ý giới hạn mức tăng tiền thuê hàng năm lên 5% mỗi năm đối với nhà ở giá rẻ do liên bang hoặc tiểu bang trợ cấp.Tính trên toàn quốc, giá thuê nhà tăng 7,45% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11/2022, theo dữ liệu mới nhất có sẵn từ bản Báo cáo Rent Report, mức tăng hàng năm chậm nhất trong 15 tháng qua. Tuy nhiên, mức tăng này cao hơn gấp 3 lần mức tăng tiền thuê hàng năm 2,2% được thấy trong cùng tháng hồi hai năm về trước.----Cảnh sát đã tiết lộ chi tiết về cái chết bi thảm của một cậu bé 4 tuổi ở North Carolina dưới bàn tay của cha mẹ nuôi, bao gồm cả tài liệu về việc họ thực hiện điều mà cảnh sát mô tả là "trừ tà" đối với đứa trẻ. Cha mẹ nuôi Joseph Wilson và Jodi Wilson đã bị truy tố về cái chết của cậu bé Skyler Wilson, vì cảnh sát đã thu được tin nhắn giữa hai cha mẹ trong đó có 1 bức ảnh của bé Skyler bị quấn trong mền và bị dán băng keo úp mặt xuống sàn nhà của họ.Một thám tử đã phỏng vấn các nhân chứng kể chi tiết về hành vi cực đoan của Jodi Wilson, kể cả các lễ trừ tà cho cả bé Skyler và anh (hay em trai) của cậu bé, cũng như cô lập Skyler trong một thời gian dài sau hành vi sai trái và từ chối để anh (hay em trai) của Skylar tự đi lại. Hai anh em được sắp xếp vào ở với ông bà Wilsons từ tháng 9/2021.

Sở Xã hội của Quận Surry đã rất quen thuộc với vụ việc, vì mẹ nuôi cũ của hai anh em đã nói chuyện với sở hồi đầu tháng 12/2022 và cũng đã chính thức báo cáo. Một tháng sau, bé Skyler phải nhập viện với chấn thương não do thiếu oxy khiến oxy không thể lên não. Chuyến vào bệnh viện đó đã cho phép nhân viên xã hội tiếp cận với Ty Cảnh sát Quận Surry.

Lệnh truy tố cũng nêu chi tiết việc bà Jodi sử dụng khăn quấn, để quấn chặt một chiếc chăn quanh em bé và lăn nó lại. Các chuyên gia y tế cho rằng, cách làm này có thể làm tăng nguy cơ tử vong, bao gồm cả tử vong do Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

---- Có 3 trong số 11 người bị bắn chết trong vụ nổ súng ở Monterey Park (quận Los Angeles) đã được xác định là người Mỹ gốc Đài Loan, theo lời văn phòng đại diện của Đài Loan tại Los Angeles.

Lúc 10:22 giờ tối Thứ Bảy (21/1/2023), ông Huu Can Tran, 72 tuổi bước vào Phòng khiêu vũ Star Ballroom bắn chết 6 phụ nữ và 5 nam giới. Tran sau đó trốn khỏi hiện trường trước khi vào phòng khiêu vũ Lai Lai Ballroom & Studio ở Alhambra gần đó. Tran bị tước vũ khí bởi lập trình viên 26 tuổi Brandon Tsay phải bỏ chạy. Đến 10:20 giờ tối ngày hôm sau, cảnh sát tìm ra Tran đã chết bên trong xe van màu trắng với vết đạn tự sát.

Cũng trong ngày thứ Ba, quận Los Angeles đã công bố danh sách 11 nạn nhân chết trong vụ xả súng. Trong số này có 6 nạn nhân nữ được xác định là: Xiujuan Yu, 57 tuổi; Hongying Jian, 62 tuổi; Lilian Li, 63 tuổi; Mymy Nhan, 65 tuổi; Muoi Dai Ung, 67 tuổi; và Diana Man Ling Tom, 70 tuổi, cùng 4 nạn nhân nam được xác định là: Wen-Tau Yu, 64 tuổi; Valentino Marcos Alvero, 68 tuổi; Ming Wei Ma, 72 tuổi; Yu-Lun Kao, 72 tuổi; và Chia Ling Yau, 76.

---- Kim Bernice Nguyễn (đương nhiệm Nghị viên thành phố Garden Grove) bắt đầu mở ra cuộc vận động tranh cử năm 2024 để tranh chức Dân biểu liên bang tại địa hạt 45 hiện do DB Cộng Hòa Michelle Steel nắm giữ. Hôm thứ Tư, Nguyen (Dân Chủ), nghị viên 2 nhiệm ký ở Garden Grove, tự giới thiệu rằng cô có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương và với hợp tác lưỡng đảng.

Kim Bernice Nguyễn trả lời phỏng vấn của Hội Dân Chủ Việt Mỹ năm 2022.

Cô Kim Bernice Nguyen nói: “Trong khi Washington chơi trò chơi chính trị, các gia đình ở California đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, cũng như các thảm họa khí hậu như lũ lụt và cháy rừng.”

Địa hạt 45 bao trùm nhiều thành phố Quận Cam và Los Angeles -- cong hình chữ C từ thành phố Fountain Valley, Westminster, Garden Grove của Quận Cam lên tới Cerritos ở Quận Los Angeles và vòng ra ở Placentia của Quận Cam.

Bà Steel lần đầu tiên được bầu vào ghế Dân Biểu liên bang năm 2020 — sau đó, chỉ là một trong 3 người đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1994, một đảng viên Cộng hòa đánh bại một đảng viên Dân chủ đương nhiệm trong cuộc đua vào Hạ viện ở California. Bà Steel đã tái đắc cử vào năm 2022, đánh bại đối thủ Đảng Dân chủ Jay Chen với khoảng 10.000 phiếu bầu trong một chiến dịch đầy biến động. Jay Chen (Mỹ gốc Đài Loan) là thiếu tá tình báo Hải quân Hoa Kỳ, nhưng bị bà Steel chụp mũ oan ức là thân với Trung Cộng

Cô Nguyen, 31 tuổi, đã thua cuộc tranh cử vào Hội đồng Giám sát Quận Cam hồi năm 2022 trước Vicente Sarmiento (cựu Thị trưởng Santa Ana). Cả Nguyen và Sarmiento đều là Dân Chủ.

Mặc dù thua cuộc, Nguyen đã học được một bài học quý giá từ cuộc đua mà cô nói rằng đã kết thúc gần hơn mọi người dự đoán: “Ngay cả khi tôi tái tranh cử hay lần đầu tiên tranh cử, có rất nhiều người đã nói với tôi rằng: 'Bạn còn quá trẻ, hãy đợi đến lượt mình, không phải bây giờ.' Bạn học điều đó và điều đó luôn ở lại với tôi. Nhưng điều đó thôi thúc tôi làm việc chăm chỉ để chứng tỏ bản thân vì tôi biết mình có khả năng. Tôi biết mình có thể làm được việc và được cộng đồng tin tưởng. Cuộc đua (chức Giám sát viên) đó cho mọi người thấy rằng tôi không nên bị loại ra ngoài. Tôi làm việc chăm chỉ và tôi tin tưởng vào công việc của một người phục vụ cư dân là phải thăng tiến và nâng cao tiếng nói của cộng đồng mà tôi đại diện.”

Nguyễn là con gái của một người tị nạn Việt Nam và một người nhập cư Mexico. Và khi lần đầu tiên cô giành được ghế trong hội đồng Garden Grove — nơi cô đại diện cho Quận 6 phía Tây, nơi có mật độ người Mỹ gốc Tây Ban Nha đông nhất thành phố và Nhà thờ Christ Cathedral — cô trở thành nghị viên gốc Latin đầu tiên của hội đồng này.

Trong khi cô giới thiệu công việc lưỡng đảng của cơ trong hội đồng thành phố, có một số vấn đề mà cô sẽ không nhượng bộ, theo cô nói - một trong số đó là quyền sinh sản. Nguyen cho biết cô là nạn nhân sống sót sau vụ hãm hiếp khoảng 10 năm trước và bị xẩy thai hồi năm ngoái: “Điều thực sự quan trọng đối với tôi là phải có quyền đưa ra quyết định đối với cơ thể của chính mình và không ai trong chúng ta xem nhẹ trách nhiệm đó. Nó mang tính cá nhân sâu sắc.”

Các vấn đề quan trọng khác đối với cô bao gồm nhà ở - cô gần đây vẫn là người đi thuê nhà, chỉ mới mua căn hộ của mình hồi năm ngoái - và vấn đề chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe tâm thần.

DB Steel đã phải đối mặt với sự thiếu hụt 5 điểm trong số cử tri ghi danh hồi năm ngoái và chiến dịch tranh cử của Nguyen cho biết khu vực này đã được các đảng viên Đảng Dân chủ đánh giá là một điểm thu hút tiềm năng vào năm 2024. Trong khi DB Steel được cộng đồng Đại Hàn và người bảo thủ Cộng Hòa ủng hộ, cô Kim Bernice Nguyen hẳn là được người gốc Latin ủng hộ nồng nhiệt, và những người Dân Chủ ủng hộ. Kỳ bầu cử 2024, không rõ sẽ có màn chụp nón cối hay không? Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, hơn 217.400 người trong địa hạt đã bỏ phiếu trong cuộc đua CA-45.

Cô Kim Bernice Nguyen trong 1 quảng cáo dài 9 giây đồng hồ hồi 2 năm trước:



https://youtu.be/1nsGIeT7pFI

---- TIN VN. Nhiều công ty thép vẫn không ngừng báo lỗ. Theo Báo VnBusiness. Kết quả kinh doanh ngành thép tiếp tục ghi nhận giảm sút do nhiều khó khăn kéo đến cùng lúc. Đó là giá thép sụt giảm, thị trường bất động sản rơi vào trạng thái trầm lắng do doanh nghiệp bất động sản, xây dựng gặp các khó khăn về pháp lý và vốn cũng góp phần khiến sản lượng tiêu thụ thép tại thị trường Việt Nam giảm mạnh. Trong đó, Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) cho biết cả năm 2022, doanh thu thuần chỉ giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 38.477 tỷ đồng, song khoản lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 822 tỷ đồng, dù năm 2021 VNSteel báo lãi bùng nổ với 859 tỷ đồng. Công ty cổ phần Thép Nam Kim (NKG) tính chung cả năm 2022, doanh thu của Nam Kim giảm 18% còn gần 23.100 tỷ đồng, lãi gộp sụt 64% còn 1.542 tỷ, lỗ sau thuế 66,7 tỷ trong khi năm trước có lãi hơn 2.200 tỷ. Đây là năm thua lỗ đầu tiên của Nam Kim trong một thập niên.

---- TIN VN. Năm 2022, Bình Dương xuất siêu trên 9,2 tỷ USD, chiếm trên 80% của cả nước. Theo VTV. Năm qua, Việt Nam xuất siêu 11,2 tỷ USD. Trong đó riêng Bình Dương đạt 9,2 tỷ USD, chiếm trên 80% của cả nước. Năm 2022, Bình Dương đạt hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó nổi bật là duy trì được đà tăng trường, tốc độ phát triển kinh tế đạt 8,02%, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đều cao nhất trong những năm gần đây. Trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,14 tỷ USD, thu hút đầu tư trong nước hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương 4,3 tỷ USD. Quy mô nền kinh tế 2022 của Bình Dương đạt 459.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Sài Gòn và Hà Nội.

----- HỎI 1: Có gần 20% người Mỹ trưởng thành phải uống thuốc ngủ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần 20% người Mỹ trưởng thành sử dụng một loại thuốc để giúp họ ngủ, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên, các quan chức y tế báo cáo hôm thứ Tư.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/25/American-adults-sleep-medication/8651674655672/

----- HỎI 2: Khoảng 20% nhân viên làm theo hợp đồng không vui với công việc?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một báo cáo mới, khoảng 20% nhân viên làm việc theo hợp đồng (gig workers) ở Hoa Kỳ không hài lòng với công việc của họ.

Chi tiết:

https://thehill.com/changing-america/respect/poverty/3830707-survey-1-in-5-gig-workers-unsatisfied-with-their-job/

.