LHQ: Áp Lực Đòi Kết Thúc Chiến Cuộc Yemen Gia Tăng

LIÊN HIỆP QUỐC - Đại biểu của 3 quốc gia tại HĐ Bảo An ngăn trở 1 tuyên cáo hô hào kết thúc chiến sự tại Yemen, để thay thế bằng 1 nghị quyết về vận động các phe tham chiến nhanh chóng ngồi vào bàn hòa đàm.AFP tường thuật: Hòa Lan, Thụy Điển và Peru cùng loan báo bằng e-mail: tình thế hiện nay đòi hỏi tìm kiếm kết thúc xung đột và hoàn cảnh đau thương của thường dân tại Yemen.Theo thông tin từ Phòng hoạt động nhân đạo của LHQ (hay OCHA), hàng triệu người Yemen đang ở ven bờ vực của tai họa đói.Trung Cộng đang là chủ tịch luân phiên của HĐ Bảo An định phát 1 thông báo về Yemen do vương quốc Anh soạn bị phê bình là không góp phần giải quyết khủng hoảng.Tuần qua, Washington chuyển hướng, tăng áp lực với Riyadh bằng hô hào ngưng bắn và tổ chức hòa đàm – trước đó, Mỹ, Pháp và Anh hậu thuẫn liên minh Saudi-Emerati tham chiến đánh Houthi tại Yemen từ 2015.Nhưng, tổn thất nhân mạng của thường dân Yemen gây quan ngại trong công luận.Với sự chuyển hướng của Hoa Kỳ, UK bắt đầu soạn 1 nghị quyết về ngưng bắn, tiếp cận cứu trợ, và hỗ trợ hòa đàm.Phóng viên Pháp báo tin: đang có các tham khảo và vận động để chính quyền Sanaa được Saudi hậu thuẫn đối thoại với Houthi tại Thụy Điển.