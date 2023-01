Thái Lan lần thứ 7 đăng quang ở AFF Cup, sau khi thắng Việt Nam 1-0. Hàng trên, hình phải, phút 24, banh vào lưới Việt Nam. Đội tuyển VN đã chơi tận lực, nhưng đành thua.

.

- Gina Lollobrigida, người được báo chí Châu Âu mệnh danh là “phụ nữ đẹp nhất thế giới” từ trần, thọ 95 tuổi.

- Nhật Bản: động đất mạnh 6,3 độ Richter

- Tổng thư ký NATO sẽ dự hội nghị ở Đức vào ngày 20/1/2023 về giúp quốc phòng Ukraine.

- Hạm đội Biển Đen của Nga và phòng không cảng Sevastopol: bắn rớt 10 phi cơ không người lái của Ukraine

- Liên Âu ký kết: viện trợ Ukraine 18 tỷ euro năm 2023.

- Bộ trưởng Quốc phòng Đức nộp đơn từ chức.

- Liên Âu lên án các cuộc tấn công của Nga vào cư dân Ukraine: bất nhân, giết cả trẻ em

- Quân lực Belarus và Nga tập trận chung từ tuần tới

- Anh: đang huấn luyện tân binh Ukraine

- Biden lên bục giảng nhà thờ: Nhiệm vụ chúng ta là biến giấc mơ của MS Martin Luther King Jr. thành hiện thực

- Các Dân biểu Cộng Hòa Hạ Viện: cần điều tra danh sách người tới thăm nhà TT Biden ở Wilmington, Delaware.

- Sarah Huckabee Sanders (cựu GĐ báo chí Bạch Ốc của Trump, tân thống đốc Arkansas) né câu hỏi về Trump 2024

- Lãnh đạo Đa số Thượng viện Charles Schumer: Thượng viện cần xác nhận Quản trị viên mới cho Cục Hàng không

- Hoa hậu Hoa Kỳ R'Bonney Gabriel - cư dân Houston, có bố Phi và mẹ Hoa Kỳ - đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

- Thị trấn đại học căng thẳng nhất: 1. Berkeley, California; UC-Berkeley; 42.7% tweet căng thẳng. 2. Cambridge, Massachusetts; Harvard; 34.5%.

- Thị trấn đại học ít căng thẳng nhất: 1. West Lafayette, Indiana; Purdue University; 15%. 2. Lawrence, Kansas; University of Kansas; 18.3%

- Dẫn vợ đi Mexico kỷ niệm ngày cưới đầu tiên, luật sư công trong Phòng Biện Lý Quận Cam bị giết tàn bạo

- Dọn nhà vào Quận Cam (California) từ năm 2015 đến năm 2019 hầu hết là từ quận Los Angeles

- Đài Loan: Chủ tiệm ăn Việt ở Taoyuan bị phạt 9.892 USD vì trữ pháo bông gấp 7 lần khối lượng luật cho phép

- TIN VN. Thái Lan lần thứ 7 đăng quang ở AFF Cup, sau khi thắng Việt Nam 1-0.

- TIN VN. 6 tàu cá cháy nghi ngút khi đang neo đậu nghỉ Tết ở Nam Định.

- TIN VN. Thị trường bánh kẹo Tết: Tràn lan hàng ngoại không nhãn mác.

- HỎI 1: Sống lâu trăm tuổi nhờ rau trái nhiều? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Cam Bốt : Ream, căn cứ quân sự của Trung Quốc trong 30 năm? (RFI)

.

QUẬN CAM (VB-16/1/2023) ---- Sở Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra ở Nhật Bản. Tâm chấn của trận động đất ghi nhận ở quần đảo Bonin, còn gọi là quần đảo Ogasawara, cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 1.000 km về phía nam, ở độ sâu 405 km. Hiện chưa có báo cáo gì về thiệt hại hoặc thương vong.

.

---- Gina Lollobrigida, người trong nhiều thập niên là hiện thân của khuôn mẫu Ý về nhan sắc Địa Trung Hải và được mệnh danh là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” theo tựa đề một bộ phim của bà, đã qua đời ở Rome hôm thứ Hai ở tuổi 95, theo AP. Như thế, bà sinh ngày 4 tháng 7/1927 và chết ngày 16/1/2023.

.

Người đại diện của bà xác nhận, không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng Lollobrigida đã phẫu thuật hồi tháng 9 vì xương đùi bị gãy do ngã. Bá lúc đó trở về nhà và nói rằng đã nhanh chóng tiếp tục đi bộ.

.

“Lollo” là biệt danh của bà do người Ý đặt cho một cách thương yêu. Bà bắt đầu đóng phim ở Ý ngay sau khi Thế chiến II kết thúc. Lollobrigida bắt đầu sự nghiệp của mình trong các cuộc thi sắc đẹp, chụp ảnh bìa tạp chí và xuất hiện ngắn trong các bộ phim nhỏ, nhưng nhanh chóng chuyển sang các bộ phim lớn của Ý và quốc tế.

.

Gina Lollobrigida trong phim 'La Spagnola' năm 1955.

.

Một bức chân dung được vẽ của bà đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time năm 1954, trong đó một bài báo về việc làm phim của Ý đã ví bà như một “nữ thần”. Lollobrigida cũng là một nghệ sĩ tài năng đa dạng: bà cũng nổi tiếng như nhà điêu khắc, họa sĩ và nhiếp ảnh gia tài ba. Cầm chiếc máy ảnh, bà đã đi khắp thế giới từ Liên Xô thời xa xưa cho đến nước Úc.

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ tham dự hội nghị của Nhóm Ukraine Defense Contact Group tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức vào ngày 20/1/2023, do Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin chủ trì. Theo thông cáo báo chí, thảo luận sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay và các mối quan ngại an ninh liên quan mà NATO và các đối tác đang phải đối mặt. Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, và Tổng thư ký cũng sẽ tổ chức cuộc gặp song phương riêng.

.

---- Hạm đội Biển Đen của Nga và lực lượng phòng không ở thành phố cảng Sevastopol đã ngăn chặn 10 cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái, theo lời trưởng khu vực Mikhail Razvozhaev nói hôm thứ Hai. Razvozhaev nói, quân Nga và phòng không hải cảng Crimea đã "bắn hạ 10 trên 10" phi cơ không người lái trong ngày, ngăn thiệt hại cho thành phố. Theo báo cáo của Nga, kể từ đầu năm, quân Ukraine đã nhiều lần tấn công Sevastopol bằng phi cơ không người lái nhưng không thành công.

.

---- Liên Âu và Ukraine hôm thứ Hai đã ký Biên bản ghi nhớ về gói viện trợ trị giá 18 tỷ euro cho năm 2023 được công bố hồi tháng 10/2022. Ủy viên Thương mại Châu Âu Valdis Dombrovskis nói khoản đầu tiên trị giá 3 tỷ euro sẽ được gửi tới Kiev vào cuối tuần này: “Như thế sẽ giúp Ukraine chi dụng cấp thiết, với tiền thanh toán ổn định trong suốt cả năm”. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng viện trợ sẽ "giúp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong tương lai." Liên Âu ước tính Ukraine sẽ cần 3 tỷ đến 4 tỷ euro mỗi tháng để trang trải các nhu cầu cơ bản.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã nộp đơn từ chức hôm thứ Hai. Lambrecht viết: "Công việc có giá trị của những người lính và nhiều người có động lực trong lĩnh vực kinh doanh phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, tôi đã quyết định rời vị trí của mình." Năm ngoái, Lambrecht đã bị quốc tế phản đối sau khi bà nói Đức sẽ cấp cho Ukraine 5.000 nón sắt, vào thời điểm Ukraine xin vũ khí nặng để tự vệ. Nhưng video bà phổ biến đêm giao thừa đã gây ra bất mãn vì bà Lambrecht chỉ nói về các gặp gỡ cá nhân tích cực mà bà đã có trong cuộc chiến ở Ukraine, trong khi pháo bông nổ xung quanh bà ở Berlin. Các dân cử đối lập nói video đó không thích hợp với cuộc chiến kéo dài 10 tháng qua ở Ukraine.

.

.

---- Cao ủy về đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell hôm Chủ nhật đã lên án các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố của Ukraine xảy ra một ngày trước đó: "Hành động gây hấn vô nhân đạo của Nga nhắm trực tiếp vào thường dân, bao gồm cả trẻ em. Sẽ không có sự trừng phạt nào cho những tội ác này. Liên Âu sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn có thể."

.

Trước đó, Nga đã nã pháo vào thủ phủ khu vực Dnipropetrovsk. Một tòa nhà dân cư đã bị sập và Zelensky cho biết vào cuối ngày Chủ nhật rằng số người chết cho đến nay là 30, trong khi số bị thương hơn 70 người.

.

---- Quân lực Belarus và Nga sẽ tập trận chung bắt đầu vào tuần tới, theo Bộ Quốc phòng Belarus hôm Chủ nhật. Đài RIA Novosti nói rằng, tập trận sẽ chỉ mang tính chất phòng thủ và sẽ tập trung vào các chuyến bay do thám và cách ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm ẩn. Nhiều người đang cáo buộc Belarus hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine và trong bối cảnh có tin cho rằng quân Belarus có thể đang cân nhắc tham chiến ở Ukraine.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật thông báo Anh đang huấn luyện tân binh Ukraine, nhằm cung cấp cho những tân binh tình nguyện mới những khả năng cần thiết để trở nên "hiệu quả" trên tiền tuyến. Chương trình đào tạo được mô phỏng theo chương trình dành cho bộ binh Dự bị của Quân đội Anh quốc và chương trình này sẽ được cung cấp trong tối thiểu năm tuần.

.

---- Vào ngày sinh nhật lần thứ 94 của Mục sư quá cố Martin Luther King Jr., Tổng thống Biden được mời lên bục giảng tại nhà thờ của nhà lãnh đạo dân quyền, và nói rằng đất nước đang ở một "khúc quanh". Biden nói hôm Chủ nhật rằng giấc mơ mà MS King đã nói tại National Mall 60 năm trước có thể mang lại nguồn cảm hứng. “Nhiệm vụ của thời đại chúng ta là biến giấc mơ đó thành hiện thực, bởi vì nó vẫn chưa ở đó,” theo lời tổng thống nói, theo ABC News.

.

Biden nói thêm: "Cuộc chiến giành linh hồn của quốc gia này là trường kỳ. Đó là một cuộc đấu tranh không ngừng. Đó là cuộc đấu tranh không ngừng giữa hy vọng và sợ hãi, lòng tốt và sự tàn ác, công lý và bất công, chống lại những kẻ buôn bán phân biệt chủng tộc, cực đoan và nổi dậy. Một trận chiến trên chiến trường và trên những chiếc cầu, từ tòa án và thùng phiếu đến bục giảng và các cuộc biểu tình."

.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm phát biểu tại Nhà thờ Baptist Ebenezer ở Atlanta, nơi King làm đồng mục sư từ năm 1960 cho đến khi King bị ám sát vào năm 1968, theo AP.

.

---- Môn thể thao ưa thích của các Dân biểu Cộng Hòa Hạ Viện: gây khó dễ với Tổng Thống Biden. Cộng hòa tại Hạ viện muốn Bạch Ốc chuyển giao tất cả các tài liệu liên quan đến việc tìm hồ sơ mật thất lạc, bao gồm cả nhật ký ghi tên khách tới nhà của Tổng thống Biden ở Wilmington, Delaware - nơi một số hồ sơ mật được tìm thấy.

.

Dân Biểu James Comer, chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã gửi thư cho Chánh văn phòng Bạch Ốc Ron Klain hôm Chủ nhật, theo Axios đưa tin. Comer viết, việc phát hiện ra các hồ sơ mật trong nhà Biden đặt ra câu hỏi "về việc ai có thể đã xem xét hoặc có quyền truy cập vào thông tin mật." Ông cũng hỏi tên của các phụ tá Biden đã tiến hành tìm kiếm và ngày diễn ra các cuộc tìm kiếm, theo báo Wall Street Journal.

.

Mặc dù ông thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn trên CNN rằng ông không biết liệu có tội hình sự nào đã xảy ra hay không, nhưng DB Comer gọi nhà của Biden là "về cơ bản là một hiện trường vụ án hình sự." DB Comer nói rằng vấn đề là các luật sư riêng của Biden, những người không có giấy phép thẩm quyền an ninh (security clearances), đã lục tung căn nhà Biden để tìm hồ sơ mật. Các quan chức Bạch Ốc không đưa ra bình luận nào hôm Chủ nhật về chuyện các dân biểu Cộng Hòa gây khó dễ.

.

Dân Biểu Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Giám sát cho biết hôm Chủ nhật, ông ủng hộ cuộc điều tra về vụ hồ sơ mật gặp ở nhà Biden, cũng như cuộc điều tra về việc Trump chôm các hồ sơ mật. Nhấn mạnh rằng các trường hợp có sự khác biệt lớn, Dân Biểu Jamie Raskin nói với CNN, "Chúng ta nên cân nhắc và đo lường những gì chúng ta đang nói đến."

.

---- Cựu thư ký báo chí Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders, người nhậm chức thống đốc tiểu bang Arkansas tuần này hôm Chủ nhật, đã né tránh câu hỏi liệu bà có ủng hộ cuộc tranh cử tổng thống của cựu Tổng thống Donald Trump hay không. Bà trả lời Fox News rằng bà bận cho quá trình chuyển đổi và sẵn sàng nhậm chức [Thống đốc].

.

Bà nói lúc này không phải là năm 2024. "Tôi đang tập trung ở đây, ở Arkansas, làm những gì có thể để trao quyền cho người dân của tiểu bang này và đảm bảo rằng tôi sẽ thực hiện những lời hứa mà tôi đã đặt ra trong suốt hai năm qua."

.

---- Lãnh đạo Đa số Thượng viện Charles Schumer nói hôm Chủ nhật rằng Thượng viện cần làm việc để vượt qua bế tắc đảng phái và xác nhận một quản trị viên mới cho Cục Hàng không Liên bang (FAA). Nhận xét đưa ra vài ngày sau khi FAA tạm thời ngưng tất cả các chuyến bay nội địa được cho là do "hồ sơ (file) cơ sở dữ liệu bị hỏng" trong hệ thống Thông báo cho Nhiệm vụ Hàng không.

.

Schumer nói trong một cuộc họp báo: “Đã đến lúc dọn đường cho sự lựa chọn của Tổng thống Biden cho Quản trị viên FAA, Phil Washington. Với các sự kiện gần đây, bao gồm cả rắc rối hàng không và trục trặc công nghệ tuần trước, cơ quan này cần một nhà lãnh đạo được Thượng viện xác nhận ngay lập tức." FAA đã không có người đứng đầu thường trực kể từ tháng 3, khi quản trị viên do Trump đề cử, Steve Dickson, từ chức giữa nhiệm kỳ 5 năm của ông.

.

---- R'Bonney Gabriel, nhà thiết kế thời trang, người mẫu và cô giáo dạy may đến từ Texas, người được ban tổ chức cuộc thi cho biết là người Mỹ gốc Philippines đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoa Kỳ (Miss USA), đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) vào tối thứ Bảy 14/1/2023.

.

Cô Gabriel nhắm mắt và nắm tay Á hậu Venezuela, Amanda Dudamel, tại thời điểm công bố rồi cười rạng rỡ sau khi tên cô được xướng lên. Tiếng nhạc vang lên, và cô được trao một bó hoa, quấn trên khăn thắt lưng của người chiến thắng và đội vương miện trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71, được tổ chức tại New Orleans.

.

Trong phần hỏi đáp ở giai đoạn cuối của cuộc thi dành cho 3 thí sinh lọt vào vòng chung kết, Gabriel được hỏi cô sẽ làm việc như thế nào để chứng minh Hoa hậu Hoàn vũ là "một tổ chức giúp tăng quyền và tiến bộ" nếu cô chiến thắng. "Tôi sẽ sử dụng nó [quyền lực Hoa Hậu] để trở thành một nhà lãnh đạo chuyển hóa," cô trả lời, trích dẫn công việc của cô bằng cách sử dụng vật liệu tái chế trong thiết kế thời trang và dạy may cho những người sống sót sau nạn buôn người và bạo lực gia đình.

Hoa Hậu Hoàn Vũ R'Bonney Gabriel

Hoa Hậu Hoàn Vũ R'Bonney Gabriel (giữa), Hoa Hậu Venezuela (trái) là Á hậu 1, Hoa Hậu Cộng hòa Dominica (phải) là Á hậu 2.

Theo trang học tập trực tuyến Preply

Luật sư công trong Phòng Biện Lý Quận Cam

Công ty Stacker đã soạn một danh sách ư

Chủ một quán ăn Việt Nam ở Đào Viên (Taoyuan, Đài Loan) đã bị phạt 300.000 Đài tệ (9.892 USD)

TIN VN. Thái Lan lần thứ 7 đăng quang ở AFF Cup, sau khi thắng Việt Nam 1-0.

Cô Gabriel nói tiếp: "Điều quan trọng là phải đầu tư vào những người khác, đầu tư vào cộng đồng của chúng ta và sử dụng tài năng độc đáo của bạn để tạo ra sự khác biệt. Tất cả chúng ta đều có điều gì đó đặc biệt, và khi chúng ta gieo những hạt giống đó cho những người khác trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ biến đổi họ và sử dụng điều đó như một phương tiện để thay đổi.”Cô Gabriel sinh ngày 20/3/1994 (28 tuổi) ở Houston, Texas, với thân phụ là người Philippines, Remigio Bonzon "R. Bon" Gabriel, và mẹ là người Mỹ, Dana Walker. Cô có ba anh trai. Cha cô sinh ra ở Philippines và là người gốc Manila, di cư đến tiểu bang Washington năm 25 tuổi.Theo trang Hoa hậu Hoàn vũ, cô Gabriel là cựu cầu thủ bóng chuyền của trường trung học và tốt nghiệp Đại học University of North Texas. Một tiểu sử ngắn được đăng trên trang web của tổ chức cho biết cô ấy là Giám đốc điều hành của công ty trang phục "bền vững" (sustainable: có lợi cho môi trường và xã hội) của riêng cô.Gần 90 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc thi hoa hậu này. Á hậu 2 là Hoa hậu Cộng hòa Dominica Andreina Martinez. Hoa hậu Curacao Gabriela Dos Santos và Hoa hậu Puerto Rico Ashley Carino lọt vào top 5 chung cuộc. Đại diện cho Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu.----, Đại học UC Berkeley được biết đến như một ngôi trường "học chết bỏ" ("workaholic" school) và điều đó có thể giải thích tại sao sinh viên của đại học này dường như là những người căng thẳng nhất trên toàn quốc. Preply đã phân tích các tweet của sinh viên từ các thị trấn đại học trong học kỳ mùa thu và đánh giá mức độ căng thẳng bằng một công cụ máy học. (Đối với mục đích của cuộc khảo sát, một "thị trấn đại học" được định nghĩa là một thị trấn trong đó có ít nhất 30% dân số là sinh viên.) Kết quả, liệt kê thị trấn đại học, trường cao đẳng hoặc cao đẳng nằm ở đó, và tỷ lệ phần trăm của các tweet căng thẳng như sau.Những thị trấn đại học căng thẳng nhất:1. Berkeley, California; UC-Berkeley; 42.7% tweet căng thẳng.2. Cambridge, Massachusetts; Harvard; 34.5%3. (đồng hạng) Iowa City, Iowa; University of Iowa; 30.9%4. (đồng hạng) College Park, Maryland; University of Maryland-College Park; 30.9%5. East Lansing, Michigan; Michigan State University; 30.4%6. Stanford, California; Stanford University; 30.3%7. Ann Arbor, Michigan; University of Michigan-Ann Arbor; 29.7%8. Charlottesville, Virginia; University of Virginia; 29.4%9. Notre Dame, Indiana; University of Notre Dame, Saint Mary's College; 29.2%10. Ithaca, New York; Cornell; 29.1%.Những thị trấn đại học ít căng thẳng nhất:1. West Lafayette, Indiana; Purdue University; 15%2. Lawrence, Kansas; University of Kansas; 18.3%3. Normal, Illinois; Illinois State University; 20.3%4. Starkville, Mississippi; Mississippi State University; 21%5. Bozeman, Montana; Montana State University; 21.4%6. Manhattan, Kansas; Kansas State University; 22.2%7. Oxford, Ohio; Miami University-Oxford; 22.2%8. Amherst, Massachusetts; University of Massachusetts-Amherst, Amherst College, Hampshire College; 22.3%9. Oxford, Mississippi; University of Mississippi; 23.2%10. Tuscaloosa, Alabama; University of Alabama; 23.5%----bị giết tàn bạo ở Mexico. Elliot D. Blair, 33 tuổi, một luật sư công của văn phòng Biện lý Quận Cam đã bị giết hôm thứ Bảy khi đang tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới đầu tiên với vợ ở Mexico. Blair bị giết ở Rosarito Beach, một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng gần biên giới phía bắc của Mexico, theo báo The Orange County Register.Hiện chưa rõ Blair bị giết như thế nào, nhưng một quỹ GoFundMe được thành lập thay mặt cho gia đình Blair cho biết anh là nạn nhân của “một tội ác tàn bạo”. Annie Rodriguez, một nhân viên khác trong văn phòng luật sư công, viết: “Elliot được biết đến như một người biện hộ kiên nhẫn và chu đáo. Anh là người giỏi nhất trong số chúng tôi và được vô số thành viên trong văn phòng của chúng tôi cũng như cộng đồng pháp lý của Quận Cam yêu mến. Chúng tôi rất đau lòng.”Vợ của LS Blair, được xác định trên trang gây quỹ là một phụ nữ tên Kim, theo Rodriguez, cô cũng là một luật sư công. Một bản tin tiếng Tây Ban Nha từ báo Rosarito Noticias B.C. cho rằng cái chết của Blair là do "té ngã" từ ban công tầng 4 tại Las Rocas Resort and Spa, một khách sạn địa phương. Một báo cáo của cảnh sát ghi rằng cảnh sát thành phố được gọi đến hiện trường và tìm thấy một người đàn ông, sau đó được xác định là Blair, không phản ứng và úp mặt xuống vào khoảng 1 giờ sáng Thứ Bảy 14/1/2023.----ớc tính số người chuyển đến Quận Cam (California) từ năm 2015 đến năm 2019. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết những người chuyển đến Quận Cam là từ quận Los Angeles (giáp biên phía Bắc Quận Cam). Trong 4 năm đó, có 11.879 cư dân Los Angeles đã dọn nhà về Quận Cam. Nhóm cư dân mới ít nhất là 320 người chuyển đến Quận Cam từ Colorado.----vì vi phạm các quy định về lưu trữ pháo bông sau khi 166 kg pháo nổ và pháo bông bị tịch thu từ tiệm ăn, theo Sở Cứu hỏa Đào Viên cho biết hôm Chủ nhật. Được mật báo, cứu hỏa thành phố đã đột kích vào quán ăn, nằm gần ga tàu Đào Viên, hôm thứ Bảy và tịch thu pháo bông và pháo nổ, nặng gần gấp 7 lần khối lượng cho phép theo Đạo luật quản lý pháo bông và pháo nổ.Theo luật, không được cất giữ quá 25 kg pháo bông nói chung và pháo nổ, và những người vi phạm phải đối mặt với mức phạt từ 60.000 Đài tệ đến 300.000 Đài tệ. Cứu hỏa Đào Viên đã quyết định áp dụng mức phạt tối đa đối với chủ tiệm ăn, theo sở cứu hỏa. Bà chủ tiệm ăn họ Nguyễn nói pháo nổ và pháo bông được con gái bà mua trên mạng và bà không biết về giới hạn lưu trữ.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Thái Lan đã đoạt chức vô địch AFF Cup 2022, sau khi đánh bại Việt Nam 1-0 ở trận chung kết lượt về tại Thammasat. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử, Thái Lan lên ngôi vô địch ở AFF Cup. Theerathon Bunmathan xứng đáng là cầu thủ hay nhất giải lần này, với pha làm bàn đẹp mắt ở phút 24.

Hàng trên, từ trái, phút 19, đội tuyển VN gây sóng gió trước khung thành Thái Lan nhưng vô ích; hình phải, phút 24, banh vào lưới Việt Nam. Đội tuyển VN đã chơi tận lực, nhưng đành thua.

.

---- TIN VN. 6 tàu cá cháy nghi ngút khi đang neo đậu nghỉ Tết ở Nam Định. Theo Báo Công Lý. Thông tin với PV với Báo Công lý, lãnh đạo UBND xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 6 tàu cá trong lúc đang neo đậu tại cửa cống Quần Vinh 1, gây thiệt hại nặng cho ngư dân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 16/1, một số người dân sống gần cống Quần Vinh 1, xã Phúc Thắng bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên từ 2 tàu cá đang neo đậu sau đó ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan sang 4 chiếc còn lại (chưa rõ số hiệu). Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 2 chiếc bị thiêu rụi hoàn toàn, 4 chiếc còn lại bị thiêu rụi một phần con tàu.

.

---- TIN VN. Thị trường bánh kẹo Tết: Tràn lan hàng ngoại không nhãn mác. Theo VTV. Bánh kẹo, các loại mứt, hoa quả khô… là những mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết. Người dân cần cẩn trọng, cảnh giác với nhiều sản phẩm mập mờ về nguồn gốc, xuất xứ. Bên cạnh các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chủng loại thì vẫn tồn tại những sản phẩm kém chất lượng, mập mờ về nguồn gốc. Và hơn cả, các loại bánh mứt kẹo trôi nổi trên thị trường còn chưa được kiểm duyệt về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

.

---- HỎI 1: Sống lâu trăm tuổi nhờ rau trái nhiều?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Ăn uống lành mạnh là một phần quan trọng để kéo dài tuổi thọ, nhưng có thể khó để tìm ra chính xác những loại thực phẩm nào bạn nên ăn cho mục tiêu trường thọ. Tiến sĩ Taz Bhatia, một bác sĩ y học tổng hợp và chuyên gia về dinh dưỡng nói với Yahoo Life rằng hãy ăn uống cân bằng các loại thực phẩm theo mô hình Blue Zones, bao gồm thực đơn kiểu Ý, Hy Lạp và Nhật Bản, ba nước cư dân trường thọ. Đó là những khu vực "nơi mọi người có thể sống đến 100 tuổi hoặc cao hơn và rất quan trọng và thịnh vượng," theo lời Bhatia nói. Một mẫu số chung trong các lĩnh vực này? Mọi người tập trung vào chế độ ăn nhiều rau quả. Trong đó, lời khuyên từ Bhatia là hãy tập trung vào 6 thức ăn trường thọ: Trứng, Dầu ô liu, trái bơ (Avocados), Khoai lang, Cải xoăn (Kale), quả lựu (pomegranates).

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/longevity-aging-nutrition-142451540.html

.

---- VẤN ĐỀ: Cam Bốt : Ream, căn cứ quân sự của Trung Quốc trong 30 năm? (RFI)

.

Cam Bốt : Ream, căn cứ quân sự của Trung Quốc trong 30 năm?

RFI, 14/01/2023

.

Tại Đông Nam Á, Libération cuối tuần có bài viết « Ream, căn cứ nhỏ ở Cam Bốt và căng thẳng lớn ». Trung Quốc tài trợ và giám sát việc mở rộng căn cứ quân sự Cam Bốt ở vịnh Thái Lan, mà một phần được Bắc Kinh dùng để đóng quân, với nguy cơ làm đảo lộn tương quan lực lượng trong khu vực.

Chuyên gia Gregory B. Poling, giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải nhận thấy việc xây dựng đã tăng tốc rất nhanh trong năm qua. Những hình ảnh vệ tinh mà Libération tham khảo cũng chứng tỏ những công trình lớn đang hình thành như đường sá, các tòa nhà... và căn cứ rõ ràng đã được chia đôi để dành cho Trung Quốc nửa phía bắc.

Từ tháng 7/2019 Wall Street Journal đã tiết lộ một thỏa thuận bí mật, theo đó Cam Bốt cho Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream trong 30 năm. Cả Bắc Kinh lẫn Phnom Penh đều chối cãi, nhưng không ai lạ gì về mối quan hệ chư hầu này. Sau lễ khai mạc chính thức được tưng bừng tố chức ngày 08/06/2022, bộ trưởng quốc phòng Cam Bốt Tea Banh và đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên (Wang Wentian) đã cùng bơi trong vịnh biển.

Nhà phân tích quân sự Tom Shugart phát hiện một con đường ở đầu mút phía đông căn cứ có những khoảng đã được dọn sạch, dùng cho những giàn phóng hỏa tiễn địa-không SAM HQ-9. Chuyên gia Phương Nguyễn ở Úc dự đoán Trung Quốc sắp tới có thể triển khai tại Ream các radar và những phương tiện C4ISR (chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, tin học, tình báo, giám sát, trinh sát).



Mối đe dọa cho Việt Nam, và điểm tựa của Bắc Kinh trên Biển Đông

Cuối 2018, phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã gởi thư cho ông Hun Sen bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc lập căn cứ quân sự tại đây. Phía Cam Bốt nói rằng Bắc Kinh chỉ giúp nạo vét mở rộng cảng, nhưng sau đó bất ngờ cho phá hủy những công trình do Mỹ xây dựng, và cho di dời Nhà hữu nghị - kỷ niệm Việt Nam giúp giải phóng Ream khỏi quân Khmer Đỏ năm 1979.

Theo Phương Nguyễn, đây là mối đe dọa cho Việt Nam ở sườn phía tây nam cũng như những nước khác. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ khẳng định Ream sẽ là căn cứ quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, giúp quân Trung Quốc tiếp cận eo biển Malacca, đe dọa căn cứ Mỹ ở Singapore, và là điểm tựa quý giá ở phía nam Biển Đông. Không ai quên câu nói của Tập Cận Bình hồi tháng 9/2015 tại Nhà Trắng trước Barack Obama, rằng Trung Quốc không có ý định quân sự hóa các đảo trên Biển Đông. Một sự dối trá trắng trợn, vì ngay sau đó Bắc Kinh đã ồ ạt xây dựng các cơ sở quân sự tại Trường Sa và Hoàng Sa.

Một điểm đáng lo ngại nữa là công ty Trung Quốc Union Development Group có liên hệ mật thiết với quân đội đã được nhượng quyền trong 99 năm để xây dựng một phức hợp du lịch, trong đó có phi trường quốc tế Dara Sakor với phi đạo dài 3.400 mét có thể tiếp nhận những phi cơ vận tải lớn, và cả tiêm kích. Phương Nguyễn cảnh báo phi trường này có thể được không quân Trung Quốc dùng làm nơi xuất phát các phi vụ tuần tra trên toàn bộ vịnh Thái Lan. Gregory B. Poling nói thêm, Dara Sakor cũng có khả năng thành nơi trung chuyển cho các phi cơ tiêm kích trên hàng không mẫu hạm Trung Quốc. Việc xây dựng bị chậm trễ do Covid và khó khăn kinh tế, sẽ tiếp tục từ tháng Sáu. Chuyện dài Ream còn tiếp diễn.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20230114-chi%E1%BA%BFn-tranh-%E1%BB%9F-ukraina-c%C3%B2n-l%C3%A1-b%C3%A0i-n%C3%A0o-cho-putin

.

.