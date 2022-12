Du khách quốc tế tới VN trong năm 2022 là 3,5 triệu lượt, nhưng tới Thái Lan là 10 triệu lượt khách quốc tế (đông gấp 3 lần VN).

.

- TQ bùng phát: 250 triệu người nhiễm COVID

- Ukraine xin đuổi Nga ra khỏi LHQ

- Nord Stream AG: sửa ống dẫn khí đốt dưới biển sẽ tốn 500 triệu đô

- Nga: 3 lính Nga chết vì vụ nổ ở căn cứ không quân Engels. Nga bắn rớt 1 máy bay không người lái của Ukraine.

- Không quân Ukraine: nổ căn cứ không quân Engels của Nga là theo luật nhân quả

- Tổng thư ký NATO: hy vọng Thụy Điển, Phần Lan sẽ vào NATO năm 2023.

- Nga: đã xóa sổ 1 nhóm phá hoại Ukraine vượt biên giới trang bị vũ khí và chất nổ

- 1 chiến đấu cơ MiG-31K của Nga bốc cháy bí ẩn trên sân bay Belarus

- Thủ hạ kêu gọi Putin lập các trường đào tạo biệt kích khắp nước Nga theo mô hình Chechnya.

- Anh: quân Nga ở Ukraine xây vị trí phòng thủ là chính. gài mìn khắp nơi chống xe tăng và người

- Nga: Phòng không Nga bắn hạ hơn 160 máy bay và trực thăng, 3.000 máy bay không người lái, hơn 1.700 hỏa tiễn Ukraine

- Tổng cộng 25.585 tàu ngũ cốc đã rời cảng Ukraine từ khi Ukraine-Nga nối lại xuất cảng ngũ cốc

- Đài Loan: 71 phi cơ TQ bay hù dọa, 43 chiếc lấn vô đường trung tuyến. Phi cơ Đài Loan bay lên đuổi xa ra

- Canada: xe buýt gặp nạn, 53 người nhập viện.

- Tacoma (Washington): 3 trạm điện bị phá hoại, làm mất điện hơn 14.000 nhà. Nghi bọn cực đoan phá hoại.

- Los Angeles: một nữ mục sư bị xe đụng chết đêm Giáng sinh. Người lái xe đã bỏ trốn.

- California: 17 thành phố vào đầu sổ 50 thành phố hạnh phúc nhất ở Mỹ. Thứ tự: Sunnyvale, Fremont, Roseville, San Jose, Santa Clarita, Irvine, Huntington Beach, San Francisco

- Nam California cảnh báo sẽ mưa cả tuần lễ.

- Texas: sinh viên Tanner Hoang, 22 tuổi, chết bí ẩn.

- Minnesota: Kathy Nguyen được vinh danh Deputy Sheriff of the Year (Cảnh sát trong Năm).

- TIN VN. Báo động nam thừa, nữ thiếu. Tuổi thọ trung bình 73,6 tuổi, nhưng số năm khỏe mạnh chỉ 64 năm.

- TIN VN. Vụ 'nhà thơ thế giới' Tống Thu Ngân...

- TIN VN. Du lịch rộng cửa vẫn vắng khách quốc tế.

- HỎI 1: Vì lạm phát, 40% dân Mỹ không mua quà tặng năm nay? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gà chiên KFC trở thành món ăn truyền thống mùa Lễ Giáng Sinh ở Nhật Bản? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/12/2022) ---- Trung Quốc đại lục đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 lớn đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt nguồn từ đó 3 năm trước với ước tính 250 triệu người bị nhiễm vi khuẩn coronavirus trong 20 ngày đầu tiên của tháng khi chính sách "zero COVID" đã kết thúc.

.

Ước tính trên của Trung Quốc, đại diện cho 18% dân số lớn nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người, xuất phát từ cuộc họp nội bộ của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào hôm thứ Tư theo báo cáo của Bloomberg News và Financial Times vào thứ Sáu.

.

Trung Quốc không còn báo cáo các trường hợp không có triệu chứng và đã đóng cửa mạng lưới các địa điểm xét nghiệm PCR. Những người đang sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh (antigen tests) để truy dò nhiễm trùng không có nghĩa vụ phải báo cáo kết quả dương tính.

.

---- Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Hai ra tuyên bố kêu gọi LHQ đuổi Nga ra khỏi tư cách thành viên, kể cả khỏi Hội đồng Bảo an. Bộ nói rằng vấn đề pháp lý của Liên bang Nga với tư cách là nước kế thừa Liên Xô vẫn chưa được giải quyết và Nga phải trải qua thủ tục pháp lý để được kết nạp vào LHQ với tư cách là thành viên.

.

Bản văn Ukraine viết: "Các hành động của Liên bang Nga trái với khái niệm về một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Ba thập niên hiện diện bất hợp pháp của nước này tại Liên Hợp Quốc đã đánh dấu bằng các cuộc chiến tranh và chiếm đoạt lãnh thổ của các quốc gia khác, thay đổi mạnh mẽ các đường biên giới được quốc tế công nhận. và cố gắng thỏa mãn tham vọng xâm lược và tân đế quốc của mình."

.

Ukraine nói thêm rằng Nga đã lạm dụng quyền lực của mình trong Hội đồng Bảo an, sử dụng quyền phủ quyết 31 lần kể từ năm 1991, "gần gấp đôi so với bất kỳ thành viên thường trực nào khác", cảnh báo rằng "chỉ là vấn đề thời gian" khi các hành động của Nga "sẽ hủy hoại" toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc."

.

---- Nord Stream AG đã bắt đầu công việc ước tính chi phí sửa chữa đường ống dẫn khí đốt bị hư hỏng hồi tháng 9, theo báo New York Times loan tin hôm thứ Hai. Một nguồn quen thuộc với vấn đề này cho biết rằng các tính toán bắt đầu vào khoảng 500 triệu đô la và công ty cũng đang xem xét "các đường ống bị hư hỏng có thể chịu được việc tiếp xúc với nước mặn trong bao lâu."

.

Chưa có tuyên bố chính thức nào về kế hoạch sửa chữa đường ống từ Nga, quốc gia sở hữu 51% cổ phần của Nord Stream AG. Một cuộc điều tra về vụ nổ đương ống đã được Thụy Điển và Đan Mạch tiến hành, nhưng Moscow cho biết họ không nhận được thông tin cập nhật nào và cáo buộc Liên Âu thiên vị chống lại họ.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai rằng 3 người đã chết sau vụ nổ tại căn cứ không quân Engels. Bộ này nói lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào căn cứ không quân ở vùng Saratov, nhưng mảnh vỡ của "xác máy bay không người lái" đã giết chết 3 quân nhân.

.

Trước khi Bộ Quốc Phòng lên tiếng, tin vụ nổ được địa phương thông báo là bí ẩn. Vụ nổ tại căn cứ không quân Engels đang được điều tra và cho đến nay, không có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị hư hại, theo lời Thống đốc địa phương Roman Busargin cho biết hôm thứ Hai. Trước đó, các vụ nổ đã được ghi nhận tại căn cứ không quân Engels ở Nga, cách tiền tuyến vài trăm km. Tuy nhiên, theo một thông báo được Busargin đăng trên Telegram, "không có trường hợp khẩn cấp nào ở các khu dân cư của thành phố" và không có "mối đe dọa" nào đối với công dân của nơi này.

.

---- Không quân Ukraine nói hôm thứ Hai rằng các vụ nổ tại căn cứ không quân Engels của Nga là "hậu quả của các hành động của Nga ở Ukraine. Nếu người Nga nghĩ rằng cuộc chiến sẽ không ảnh hưởng đến họ ở sâu trong hậu phương thì họ đã nhầm," theo lời Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine. Trước đó, Nga xác nhận 3 quân nhân đã chết sau khi phòng không Nga bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào địa điểm này.

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói ông hy vọng Thụy Điển và Phần Lan sẽ chính thức trở thành thành viên NATO vào năm 2023. Trả lời phỏng vấn với DPA của Đức được công bố vào thứ Hai, Stoltenberg cho biết ông không biết ngày chính xác nhưng ông "hoàn toàn tin tưởng rằng quá trình phê chuẩn sẽ được hoàn tất kịp thời."

.

Ông Stoltenberg tiếp tục nói thêm rằng ông không tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cản trở con đường trở thành thành viên của Thụy Điển và Phần Lan sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu chỉ trích hai quốc gia này không làm nhiều hơn nữa để dẫn độ những kẻ bị tình nghi là khủng bố về Thổ Nhĩ Kỳ.

.

---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã "xóa sổ" một "nhóm phá hoại" người Ukraine đã cố gắng vượt qua biên giới và vào vùng Bryansk của Nga vào Chủ nhật. FSB nói 4 người Ukraine được trang bị vũ khí do nước ngoài sản xuất và các thiết bị nổ tự chế, trong đó có cả súng tiểu liên SIG Sauer của Đức. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ này.

.

---- Vào ngày 25/12/2022, một máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga, có thể mang hỏa tiễn Kinzhal, đã bốc cháy bí ẩn trên sân bay Belarus ở thị trấn Machulishchy. Tin này từ nguồn độc lập Belaruski Hajun gửi lên Telegram: "Nhóm giám sát có thông tin rằng hôm nay, ngày 25 tháng 12, tại sân bay ở Machulishchy, một trong những máy bay chiến đấu MiG-31K của Không quân Nga đã bốc cháy." Sau đó có thông tin rằng chiến đấu cơ này sẽ không thể bay trong thời gian gần tương lai.

.

---- Yury Trutnev, Phó Thủ tướng Nga, và Sergey Kiriyenko, Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Nga đã kêu gọi nhà độc tài Vladimir Putin với đề xuất thành lập các trung tâm đào tạo chiến binh trên khắp đất nước Nga, tương tự mô hình Russian Special Forces University (Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga) ở Gudermes, Chechnya.

.

Kiriyenko nhắc lại rằng trong số những người Nga tham chiến ở Ukraine, có những người thuộc các quốc tịch khác nhau, điều này được cho là sự đảm bảo rằng quốc gia xâm lược sẽ giành chiến thắng. Ông cũng nói rằng những người này được cho là đã bảo vệ Tổ quốc của họ bằng cách tấn công Ukraine, nhưng không bao giờ nói rõ họ đang bảo vệ Tổ quốc Nga chống lại ai.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản tin cập nhật hôm thứ Hai rằng quân Nga ở Ukraine "phần lớn tập trung vào việc xây dựng các vị trí phòng thủ" ở tiền tuyến. Lực lượng tiếp viện này bao gồm mìn chống tăng và sát thương, "gần như chắc chắn vượt ra ngoài các hướng dẫn học thuyết của Nga."

.

Bộ lưu ý rằng hiệu quả của các bãi mìn sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ dưới hình thức giám sát và hỏa lực bổ sung. "Thách thức lớn đối với quân Nga có thể sẽ là thiếu thiết bị giám sát và nhân viên được đào tạo để giám sát hiệu quả các khu vực rộng lớn của các bãi mìn mới," theo bản tin kết luận.

.

---- Phòng không Nga đã bắn hạ hơn 160 máy bay và trực thăng, 3.000 máy bay không người lái, hơn 1.700 hỏa tiễn và rocket trong cuộc chiến Ukraine, theo lời Tư lệnh phòng không Nga, Alexander Leonov, cho biết hôm thứ Hai: "Cho đến ngày 25/12/2022, tỷ lệ các mục tiêu trên không của kẻ thù bị hệ thống phòng không của quân đội Nga tiêu diệt là hơn 60% tổng số tổn thất của chúng", Leonov nói với tờ Red Star. Leonov nhấn mạnh, các mục tiêu bị bắn hạ còn có hỏa tiễn của Hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ.

.

---- Tổng cộng 25.585 tàu đã rời cảng Ukraine kể từ khi Kiev và Moscow đồng ý nối lại xuất cảng ngũ cốc vào ngày 22/7 năm nay, theo hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Adil Karaismailoglu. Theo quan chức này, nước này đã xuất cảng 15 triệu tấn ngũ cốc kể từ khi lệnh phong tỏa ở Biển Đen được dỡ bỏ. Thỏa thuận tháng 7, được ký kết giữa Ukraine và Nga, được Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ ủng hộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu lương thực.

.

.

---- Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Hai báo cáo rằng 43 máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan trong 24 giờ qua. Các chuyến bay là một phần của cuộc diễn tập quân sự diễn ra vào cuối tuần qua và bao gồm tổng cộng 71 máy bay chiến đấu.

.

Một tai nạn xe buýt xảy ra v

Hàng nghìn cư dân ở khu vự

Gia đình và bạn bè đang

Hạnh phúc trong tầm tay ở nhiề

Về phần mình, Đài Loan đã đưa lên nhiều máy bay chiến đấu để đẩy các máy bay TQ ra xa trong khi các hệ thống hỏa tiễn theo dõi các chuyến bay của họ. Hành động này diễn ra vào thời điểm Đài Loan nhận thấy mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, Trung Quốc đã thừa nhận rằng mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ đang trải qua những khó khăn sâu sắc.----ào đêm Giáng sinh ở British Columbia, Canada khiến 53 người phải nhập viện, theo Sở y tế khu vực hôm Chủ nhật, nhưng không cung cấp chi tiết về mức độ thương tích của họ. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được biết.----c Tacoma, Washington bị mất điện vào buổi sáng ngày Giáng sinh khi các quan chức địa phương báo cáo rằng ba trạm biến áp trong khu vực đã bị "tấn công" bởi những kẻ tình nghi không rõ danh tính. Ty Cảnh sát Quận Pierce cho biết trong một bản tin rằng cảnh sát đã tìm thấy có dấu hiệu dùng bạo lực đột nhập ở cả ba trạm điện áp, cùng với các thiết bị bị phá hoại đã gây ra mất điện ảnh hưởng đến hơn 14.000 người.Trong khi cảnh sát nói chưa bắt giữ bất kỳ nghi can nào, vụ phá hoại diễn ra trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa đối với lưới điện trên toàn quốc—với số lượng các sự kiện gần đây ở Washington và Oregon—hai điểm nóng của tội phạm từ các tổ chức theo chủ nghĩa cực đoan—đã lên tới 8 vụ phá hoại trạm điện.----đau buồn trước sự ra đi của một nhà hoạt động cộng đồng kiêm mục sư đã qua đời khi bà bị một chiếc xe hơi đâm ở Nam Los Angeles vào đêm Giáng sinh. Người lái xe đã bỏ trốn. Các nhân chứng cho biết Mục sư Trina Newman, 61 tuổi, đang đi phát quà cho trẻ em địa phương tại một trung tâm cộng đồng trên đường Broadway gần đường 88 vào khoảng 3:30 chiều Thứ bảy thì một người lái xe lao vào bà khi bà bước ra khỏi vỉa hè để lên xe của mình. Bà Newman đã chết tại hiện trường.----u nơi tại California. Xem xét dữ liệu của chính quyền liên bang và địa phương trên 13 số liệu dựa trên tài chính cá nhân, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống, SmartAsset đã xếp hạng gần 165 thành phố lớn nhất quốc gia để tìm nơi người Mỹ hạnh phúc nhất. California thống trị danh sách với 17 thành phố nằm trong top 50 – sáu thành phố lọt vào top 10. Hầu hết đều ở Vùng Vịnh và xung quanh Los Angeles.Nhìn chung, Sunnyvale được coi là thành phố hạnh phúc nhất ở Hoa Kỳ. Nằm ngay phía bắc Cupertino bên ngoài San Jose, Sunnyvale có điểm chất lượng cuộc sống cao nhất so với bất kỳ thành phố nào được phân tích. Theo SmartAsset, Sunnyvale có tỷ lệ cá nhân kiếm được 100.000 đô la trở lên cao nhất; tỷ lệ người trưởng thành sống trong nghèo đói thấp thứ ba; và là một trong những tỷ lệ kết hôn cao nhất.

Dưới đây là tất cả 17 thành phố của California được xếp hạng trong số những nơi hạnh phúc nhất ở Mỹ, cũng như cách họ xếp hạng tổng thể toàn quốc (màu xanh là ở Quận Cam):

. Sunnyvale (1 = nhất Hoa Kỳ)

. Fremont (4 = thứ 4 Hoa Kỳ)

. Roseville (7)

. San Jose (8)

. Santa Clarita (9)

. Irvine (10)

. Huntington Beach (11)

. San Francisco (14)

. Hayward (17)

. Glendale (21)

. Santa Rosa (25)

. Fullerton (27)

. San Diego (31)

. Oakland (32)

. Corona (44)

. Chula Vista (45)

. Sacramento (50)

.

.

---- Nam California cảnh báo sẽ mưa cả tuần lễ. Bắt đầu từ thứ Ba 27/12/2022, có khả năng mưa sẽ bao trùm các quận Los Angeles, Quận Cam, Riverside và San Bernardino gần như mỗi ngày trong hai tuần tới khi một hệ thống bão di chuyển từ Tây Bắc Thái Bình Dương.

.

Vào thứ Ba 27/12, mưa dự kiến sẽ di chuyển đến các quận Ventura và Los Angeles, nơi có lượng mưa từ 0,5 đến 1,5 inch. Tuy nhiên, sườn núi ven biển nội địa có thể sẽ mưa lên tới 3 inch. Dự báo cho chiều và tối Thứ Ba cho thấy khả năng có mưa là khoảng 90%, với khả năng có mưa lớn hầu như mỗi ngày sau đó.

.

---- Texas: sinh viên Tanner Hoang, 22 tuổi, chết. Một sinh viên Đại học Texas A&M đã được tìm thấy đã chết ở Austin hơn một tuần sau khi anh mất tích. Tanner Hoang được nhìn thấy lần cuối gần khuôn viên chính của trường. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ, nhưng cảnh sát nói với CBS News rằng họ không nghi ngờ có yếu tố hình sự. Gia đình Hoàng cho biết trên mạng xã hội rằng họ đến thị trấn để dự lễ tốt nghiệp của Tanner; tuy nhiên, sau khi anh mất tích, họ mới biết rằng Hoàng đã không đủ điều kiện để tốt nghiệp.

.

Một đại diện của gia đình đã đăng vào tối thứ Bảy trong nhóm Facebook “Finding Tanner Hoang” rằng Hoàng được tìm thấy đã chết ở khu vực gần cầu Pennybacker. Bài đăng kết thúc bằng hai dòng từ “Điểm danh các anh hùng”, một bài thơ năm 1943 được sử dụng trong truyền thống A&M của Texas để tôn vinh những Aggies đã qua đời: “Hãy nhẹ nhàng gọi người tập hợp/Hãy để chiến hữu trả lời, 'Đây!'”

.

---- Kathy Nguyen, một điều tra viên của Ty Cảnh sát Quận Becker, đã được Hội Minnesota Sheriff’s Association vinh danh là Deputy Sheriff of the Year (Cảnh sát trong Năm). Cảnh sát trưởng Todd Glander nói khi đề cử Nguyễn cho giải thưởng này: “Toàn bộ sự nghiệp của cô Nguyen đều hoạt động tại Quận Becker. Ty Cảnh sát Quận Becker đã may mắn có được nhân viên kỳ cựu 26 năm này!”

.

Nguyen bắt đầu làm nhân viên cải huấn tại Ty Cảnh sát Quận Becker từ năm 1996, trở thành cảnh sát từ năm 1999. Bên cạnh việc cảnh sát tuần tra, Nguyen còn là nhân viên phòng chống tội phạm của sở và người hướng dẫn về cách dùng vũ lực. Cô được thăng chức điều tra viên vào năm 2004. Bây giờ là điều tra viên cao cấp tại Ty cảnh sát, Nguyễn vẫn thể hiện niềm đam mê thực thi pháp luật.

.

Trong sự nghiệp điều tra của mình, cô đã xử lý hơn 300 hồ sơ tội phạm khiêu dâm và tình dục trẻ em, cùng với một số vụ án nổi tiếng. Glander cho biết Nguyen là sĩ quan "đi đầu" cho các đồng nghiệp khi nói đến việc điều tra tội phạm tình dục trẻ em. Cô sử dụng phương pháp tập trung vào nạn nhân khi nói chuyện với đứa trẻ, đồng thời mang đến sự nhạy cảm, thấu hiểu và xác thực cho cuộc phỏng vấn — xây dựng lòng tin với nạn nhân và gia đình của họ. Cô cũng xuất sắc trong việc thông báo cho nạn nhân và gia đình khi vụ án tiến triển.

.

---- TIN VN. Báo động nam thừa, nữ thiếu. Tuổi thọ trung bình 73,6 tuổi, nhưng số năm khỏe mạnh chỉ 64 năm. Theo VnExpress. Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam năm 2022 ở mức cao, khoảng 113,7 trẻ trai trên 100 bé gái, được Tổng Cục Dân số đánh giá là "nghiêm trọng". Thông tin được ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Dân số, Bộ Y tế, cho biết tại Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, ngày 26/12. Ở một số địa phương, chênh lệch giới tính khi sinh cao hơn mức bình quân cả nước, như Sơn La 117 bé trai/100 bé gái, Nghệ An là 116,6.

. Tuổi thọ bình quân của ngưởi Việt tăng nhanh, đạt 73,6 tuổi vào năm 2021 (nam 71 tuổi, nữ 76 tuổi) và cao hơn mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, số năm trung bình sống khỏe mạnh chỉ 64 tuổi.

.

---- TIN VN. Vụ 'nhà thơ thế giới' Tống Thu Ngân: Cần dẹp sự háo danh trong thơ ca. Theo Báo VietnamNet. Tại sự kiện Gala chung kết Du lịch & tài năng kỷ lục châu Á – Doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt – Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam, bà Tống Thu Ngân được vinh danh với hàng loạt danh hiệu: Đại sứ quyền năng tâm tài đức Việt Nam 2022; Đại sứ trọn đời, chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao Liên minh các nhà thơ thế giới; Phó chủ tịch liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới; Chủ nhiệm nhiều CLB thơ trên thế giới và Việt Nam… gây xôn xao dư luận. Chia sẻ với VietNamNet, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà cho biết đang xác minh sự kiện này. Về phía VOV, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng khẳng định: "Đài Tiếng nói Việt Nam không bảo trợ cho sự kiện này".

.

Hình ảnh bà Tống Thu Ngân trên sân khấu nhận giải... (Photo Credit: Tuoitre.vn)

.

---- TIN VN. Du lịch rộng cửa vẫn vắng khách quốc tế. Theo Báo Người Lao Động. Việt Nam là một trong những nước mở cửa đón khách quốc tế trở lại sớm nhất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng lượng khách đến trong năm 2022 còn khiêm tốn. Theo ước tính của ngành du lịch, năm 2022, cả nước chỉ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, Việt Nam không hoàn thành mục tiêu đón 5 triệu lượt du khách đề ra hồi đầu năm dù được đánh giá là điểm đến cởi mở nhất thế giới khi mở cửa từ ngày 15-3-2022. Nếu so với 18 triệu lượt khách trong năm 2019 - trước dịch COVID-19, kết quả này là hết sức khiêm tốn. Nhìn qua Thái Lan, một trong những điểm đến thường được so sánh với du lịch Việt Nam vì có nhiều nét tương đồng, đến đầu tháng 12-2022, nước này đã chính thức đón 10 triệu lượt khách quốc tế (đông gấp 3 lần VN) và tổng thu lên tới 14 tỉ USD, bỏ xa kế hoạch cả năm.

.

.

---- HỎI 1: Vì lạm phát, 40% dân Mỹ không mua quà tặng năm nay?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Lạm phát tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người Mỹ, đặc biệt là trong mùa mua sắm cuối năm này. Theo một cuộc khảo sát của WalletHub, ông già Noel sẽ bớt hào phóng hơn 50% vào dịp Giáng sinh này so với những năm trước do lạm phát. Cuộc khảo sát cũng dự đoán 40% người Mỹ có kế hoạch từ bỏ quà tặng trong dịp lễ năm nay. Con số này cao hơn gần 8 triệu người so với năm ngoái và là ước tính cao nhất kể từ khi NRF bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 2017.

.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát do NerdWallet thực hiện cho thấy gần 217 triệu người Mỹ dự định mua quà cho các thành viên gia đình và bạn bè trong mùa lễ này, với tổng trị giá hơn 800 USD cho cả mùa. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, cứ 5 người mua sắm thì có hơn 2 người cảm thấy cần phải chi nhiều hơn mức họ cảm thấy thoải mái cho quà tặng.

Chi tiết:

https://wlos.com/news/local/inflation-minds-americans-during-holiday-christmas-spending-survey-wallethub-nerdwallet-shows-40-percent-forego-gifts-less-generous-this-year-overbudget

.

---- HỎI 2: Gà chiên KFC trở thành món ăn truyền thống mùa Lễ Giáng Sinh ở Nhật Bản?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Gà chiên Kentucky Fried Chicken đã trở thành món ăn nổi tiếng ở Nhật Bản trong mùa Giáng sinh, với những hàng dài xếp hàng khắp các ngõ ngách và tạo ra doanh thu khổng lồ. Công ty KFC Japan ghi nhận số liệu doanh thu hàng năm cao nhất trong thời gian sắp đến Giáng sinh, với ngày 24/12 được coi là "ngày bận rộn nhất trong năm của chuỗi tiệm gà chiên này- bận rộn hơn gấp 10 lần so với mức trung bình hàng năm của KFC Japan", theo trang web của công ty.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/food-drink/kfc-christmas-fast-food-chain-holiday-hit-japan

.

.