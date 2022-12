Bên lề World Cup, nhìn từ nước Pháp

World Cup 2022







Thế giới của chúng ta thật là muôn màu, muôn vẻ, một thế giới rất linh động, ai đói nghèo cứ đói nghèo, ai ăn chơi, cứ ăn chơi, ai chiến tranh cứ chiến tranh, còn đá banh cứ đá banh hào hứng, những cầu thủ đá banh rất hào hứng giao lưu, khán giả, hàng triệu người, cũng rất phấn khởi theo dõi sít sao mỗi trận thư hùng.

Đội tuyển Nhật kỳ này vô cùng cố gắng và tiến bộ, nếu không đi tới phải đá luân lưu thì chưa hẳn là Nhật đã thua Croatia, đá luân lưu chứa nhiều may rủi. Đội tuyển Mỹ đá với Pays-Bas, họ cũng đang trên đà tiến thấy rõ so với những năm trước, tuy là họ nhập làng đá banh thế giới sau vài nước Âu Châu. Nước Mỹ giầu có, cầu thủ lại có sức mạnh và sức tiến bộ mau lẹ, hy vọng đá banh kỳ tới, họ sẽ may mắn hơn.

Điều thú vị nhất ở trận bóng Mỹ và Pays-Bas kỳ này, là cổ động viên và khán giả Mỹ trên khán đài họ làm nhiều động tác nhịp nhàng ăn khớp như cùng múa một vũ điệu đẹp mắt và đắc ý nhất, hô hoán cũng cùng một âm độ và cung bậc, coi vui mắt và muốn la lên theo.

Trận túc cầu thế giới là môn thể thao lành mạnh, cứ tưởng là thuần túy thể thao, vậy mà cũng ít nhiều mang sắc thái chính trị và cả tiền bạc tham nhũng. Nó mặc áo chính trị khi đội Iran vào sân, các cầu thủ không hát quốc ca, họ biểu lộ sự đồng cảm với quê hương và tự do.

Nó mặc áo tham nhũng, lợi dụng, thao túng tiền bạc khi Qatar xây vận động trường, đối đãi bất nhân với lao động tới làm việc; xẩy ra sự việc hơn 6000 công nhân chết là quá nhiều, quyền lao động ở đây bị bạc đãi vô hạn.

Bà Eva Kaili và ba đồng phạm của quốc hội Âu Châu nhận hối lộ cho Qatar tổ chức giải bóng đá thế giới. Họ đã bị viện công tố liên bang Bỉ truy tố. Sự lũng đoạn tham ô xẩy ra ngay trong lòng xứ tư bản Âu Châu! Từ nay đi, ai còn biết tin tưởng vào ai nữa, đồng hội đồng thuyền cũng có nhiều bất tín xẩy ra. Nếu quên đi, không kể những lợi dụng tiền bạc lấn cấn đó, thì trận túc cầu thế giới, đoạn cuối cùng, đi vào bán kết rất hào hứng, vui và đẹp, khá cảm động đến nao núng lòng người.

Trận Argentine và Croatia, đội Argentine đã thắng 3-0 mặc dù trước đó Crotia làm cuộc chiến tranh tâm lý, dự đoán là thế nào Croatia cũng hạ đo ván Argentine. Argentine có cầu thủ Lionel Messi già dặn và lớn tuổi, chắc chắn, người xem đoán hẳn là Messi đã đi bộ quá nửa trận bán kết, đã lừa banh rất linh hoạt qua chân bốn đối thủ lợi hại để đưa được bóng vào khung thành. Messi than phiền trọng tài, điều này đúng, lần đầu tiên trọng tài phạt nhiều quá, 18 thẻ phạt, làm mất thì giờ và cũng làm tăng sự nóng nảy bực bội của các vận động viên trong sân. Họ khó tập trung được trong lúc giao đấu.

Các cầu thủ Argentine bảo nhau có thể phạm lỗi nhưng phải nhất quyết ngăn không cho Mbappé của Pháp đá banh vào lưới. Cũng tương tự vậy, đội tuyển Anh rêu rao này, Mbappé, bạn đừng tưởng tụi tôi trải thảm đỏ cho bạn đá bóng vào khung thành nhé! Khi đội Anh đụng trận đội Pháp, đúng là Mbappé không đá trực tiếp được banh vô lưới, luôn bị cản, bị đẩy và bị phá banh nhưng anh tỏ ra cộng tác sát và chuyển banh cho đồng đội đúng mức. Đội banh của huấn luyện viên Deschamps luôn tỏ ra đặt lợi ích chung lên trên cái tôi đơn lẻ, đó là một đội chơi mà tinh thần kỷ luật và đoàn kết của họ khiến đối thủ không thể coi thường.

Còn thủ môn giữ lưới của họ, thích mặc áo quần màu cam, màu mà đối thủ dễ nhận ra rất, tuy nhiên, anh cho là màu cam và màu xanh đậm luôn mang lại may mắn cho đội nhà. Thủ môn Hugo Louis khi bắt được bóng, luôn ôm chặt để trấn an như chắc chắn anh đã thành công… có lúc anh còn nằm dài trên cỏ để chặt banh trong lòng. Nói chung, trận đấu nào cũng gồm đủ ái, ố, hỉ, nộ.

Trước lúc vào gặp Maroc, Pháp phải giao đấu với đội tuyển Anh, trước đó khán giả không tin lắm Pháp hạ nổi Anh. Vì đội Anh mạnh, khi chiến đấu, họ đàn áp đối phương sát nút, như những thủy thủ bền bỉ trấn áp song hùng trên biển cả. Có thể hôm đó Anh cũng không may mắn, vì cả hai lần ghi bàn bằng cách đá phạt đền, Anh được đá phạt đền lần hai vì Pháp vô ý phạm lỗi.

Lần đá phạt đền thứ hai chẳng may, có lẽ vì đội trưởng Kane xúc động quá, lên làm banh cao quá khung thành, thất bại!

Mbappé của Pháp tức cười quá, cười lớn, cười hết ga, mà một cổ động viên anh nhìn thấy đã chê Mbappé là khả ố. Mà không phải là khả ố đâu, lúc đó nhìn thấy trái banh vượt cao lên trên lưới ra ngoài, ai mà không tức cười? Tức cười vì không thể nhịn cười được!

Trận đó Pháp rất kiên nhẫn chống trả và sau thì ngay một em bé 10 tuổi, coi xong pha ngoạn mục, đã ngây thơ la to lên rằng: on est dominé, mais on a gagné (bị đàn áp mà họ đã thắng)

Tiếp theo trận thư hùng không dễ dàng với Anh, Pháp gặp Maroc. Đội tuyển Maroc, được ví như con sư tử Atlas, rất dũng cảm, đang hăng hái trên đà tiến về phía trước, với một thủ môn tài giỏi, và một défenseur gan dạ. Lực lượng cổ động viên Maroc rất hùng hậu, rất ồn ào, gần 50000 người la ó phản đối mỗi khi bên kia giành được banh, người xem ngỡ là họ đang ở một sân banh của Maroc, mà không phải là ở sân Al-Bayt Qatar.

Ông Deschamps, huấn luyện viên của Pháp đã nhắc chừng đội quân của mình là coi chừng đội Maroc. Nhưng, không, các cầu thủ Maroc trông rất dễ thương, ít gian lận, không chèn ép mấy, coi sáng sủa, dễ nhìn, toàn là da trắng. Trái lại các cầu thủ Pháp, gần như 70% da màu.

Cái vụ này thì một độ trước, khán giả Đức, họ cười đến rũ rượi, đến nỗi họ bị phạt tiền, mà họ chịu đồng ý chịu phạt tiền chớ họ không nhịn cười được!

Khi thế giới xích lại gần nhau, cũng lắm điều vui vì vừa khôi hài vừa cảm động… họ cười như thế đó, y như khi như đội trưởng đội banh của Anh đá lỡ quả phạt đền ra ngoài không gian!

Rồi Pháp Hạ Maroc với tỉ số 2-0. Hai mươi mốt triệu khán giả truyền hình Pháp theo dõi trận cầu. 25000 khán giả hâm mộ túc cầu tụ họp về đại lộ Champs-Elysées ăn mừng thắng lợi. Người ta mừng và người ta cũng rất sợ người da màu, Arabe và Maroc phấn khích quá đến bạo động, tàn phá. Họ thắng họ cũng phá, nghĩa là họ thích phá hoại, đánh nhau, đánh người khác và đập nát xe cộ, hàng quán… một người dân Paris nói: “Chúng thích biểu dương lực lượng!” Một người khác nói tiếp ngay: “Biểu dương lực lượng, lực lượng ‘ăn bám, ỷ lại, thích phá phách’”.

Marocco là đội tuyển đầu tiên của Châu Phi và khối Arabe vào được vòng bán kết kỳ World cup này. Có hàng triệu người định cư tại Pháp có gốc Maroc và Bắc Phi. Đối với một số người ở cả hai phía, trận bán kết này cũng là trận cầu giữa những người anh em. Nhưng có nhiều mâu thuẫn, bất đồng, bắt nguồn là sâu xa trong lịch sử, có lúc quan hệ Pháp và Maroc căng thẳng. Người Pháp không mấy thiện cảm với người Maroc, Arabe, Roumanie, Algérie. An ninh trên đại lộ Elysées được siết chặt kỹ lưỡng từ khi đá banh vào bán kết. Maroc kể như hiền hơn Algérie. Cảnh sát Pháp bọc vỉa hè, đi tuần tra trên đường phố, canh gác các lối vào các trụ sở, khách sạn và nhà hàng… đề phòng nổi loạn. Họ sẵn sàng ứng chiến. Họ len lỏi cả trong các đám đông. Nhưng rồi không khí căng thẳng sắp như bùng nổ dữ dội, chợt chùng xuống, dịu đi, khi nghe tin chiến thắng thuộc về đội Pháp 2-0.

Có 800000 người Maroc sống ở Pháp. Có 40000 thanh niên Maroc học tại Pháp. Một số không nhỏ người da màu lang thang không có việc làm. Khi có tội phạm xẩy ra, người ta đòi chính phủ Pháp gửi trả người Arabe về xứ họ.

Nhưng Pháp cũng đầu tư vào kỹ nghệ Maroc rất nhiều. Có lần giám đốc cơ quan di dân và hội nhập Pháp đã nói rằng: “Vương quốc không muốn nhận lại những người nghèo và tội phạm”. Một bà chủ nhà hàng trên đại lộ Champs Elysées nói như thở ra: “Tôi không quan tâm tới sự thua sự thắng của họ, vì tụi nó luôn luôn thua nhiều hơn thắng, tụi nó hưởng lương cao mà làm việc thì rất tệ”.

Câu nói hồn nhiên làm khách hàng phì cười. Một vận động viên Maroc quấn cờ Maroc quanh người, mặt buồn hiu, hai dòng lệ chẩy. Một cô gái Algérie buồn bã nói rằng: “Họ có tài lại có may mắn, họ sắp mang cúp về nhà”. Một sinh viên hớn hở chia sẻ: “Tôi hết sức hài lòng, chiến thắng của họ rất tuyệt vời”. Anh bạn của anh, người Tunisie phát biểu oang oang: “Cho dù Maroc thua Pháp ở bán kết, thì đây cũng là một ngày tuyệt đẹp. Đây là một chiến thắng lịch sử, đối với Châu Phi. Chúng tôi đã vào bán kết, chúng tôi sẽ thắng Croatia… cùng với nước Pháp, chúng tôi sẽ cùng chiến thắng”. Một anh bạn da màu khác nói theo: “Maroc đã thua hôm nay, nhưng Maroc đã đi qua những chặng đường rất đẹp… hoan hô nước Pháp, hoan hô Maroc, hoan hô nền cộng hòa… hoan hô tất cả!”

Ngày 14/12, sợ nguy cơ bạo động là nỗi lo lắng lớn của chính quyền Pháp và của cả Paris. May mắn thay trên đại lộ rực rỡ ánh đèn màu Noël, sự chao động, xô xát đã không xẩy ra. Có thể là nhờ không khí Giáng Sinh lạnh lạnh êm đềm làm cho con người hạ nhiệt, họ bàn tán là trận đấu diễn ra rất đẹp, Pháp và Maroc cũng vinh quang trong ngày thể thao này. Cũng có thể nhờ lương tâm thức giấc, nhớ tới chiến trận Ukraina. Giờ này cả thế giới đang xem đá banh, đang đón chờ trận tranh giải coupe giữa Maroc và Croatia, rồi đến trận quyết liệt hứa hẹn sau cùng giữa Pháp và Argentine, thì sao ư ? Thì cũng giờ này, cả dân tộc Ukraine đang lục đục chạy trốn mưa bom bão đạn của Nga! Họ chịu đói chịu rét giữa lúc còi báo động vẫn vang rền…

Chúng ta cùng cầu cho Ukraine sớm thoát nạn.

– Chúc Thanh

(16-12-2022)