- Hôm nay buổi họp cuối cùng của Ủy ban 6/1 dự kiến đề nghị Bộ Tư Pháp truy tố hình sự đối với Trump và thủ hạ

- Twitter: 17 triệu người dự trưng cầu ý kiến đa số kêu gọi Musk từ chức, 57,5% so với 42,5%.

- Phần Lan: nơi khai sinh Ông Già Noel hồi sinh sau đại dịch, khách ào ạt tới bất kể chiến tranh Đông Âu.

- Nga: Putin tới Belraus họp, không ép Belarus tấn công Ukraine.

- Nga: quân Nga tại Belarus sẽ tập trận huấn luyện chiến đấu, trong khi Nga-TQ sẽ tập trận Hải quân ở Biển Hoa Đông

- Ukraine: Kissinger bảo ngưng bắn để hòa đàm với Nga chỉ là cắt đất cầu hòa, chỉ là xoa dịu bọn xâm lược

- Kiev: Nga tấn công bằng máy bay không người lái --- 20 chiếc vào, 15 chiếc bị phòng không Ukraine bắn hạ.

- Zelensky: vẫn kiểm soát thành phố Bakhmut, bất chấp Nga tăng tốc tấn công.

- Đức Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, đã viết sẵn thư từ nhiệm.

- Thái Lan: Tàu chiến có 106 lính thủy bị chìm, đã cứu đa số, còn 28 lính thủy mất tích.

- Bắc Hàn: sẽ hoàn tất vệ tinh do thám vào tháng 4/2023

- Niềm tin kinh doanh của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong gần một thập niên

- Nữ diễn viên Elizabeth Hurley: không phải tôi làm Hoàng tử Harry mất "nỗi ngây thơ" ngày mới lớn.

- Canada: bắn chết 5 người xong, tay súng bị cảnh sát bao vây, bắn hạ.

- Twitter thông báo sẽ cắt links của nhiều trang mạng xã hội cạnh tranh, rồi có vẻ đổi ý, tự xóa thông báo.

- Pháp: chận link tới các trang web khác, Twitter có thể bị Pháp quy trách hình sự vì không còn là mạng xã hội.

- TIN VN. Khách đến Tân Sơn Nhất dịp Tết dự báo tăng kỷ lục.

- TIN VN. Bất động sản VN và đặc biệt miền Trung trầm lắng.

- HỎI 1: Chia tổng sản lượng quốc dân GDP trên mỗi đầu người, khi nào Nam Hàn qua mặt Nhật Bản? ĐÁP 1: Năm tới.

- HỎI 2: Tăng cân, hoăc giảm cân đều đáng lo, có thể dấu hiệu của bệnh lãng trí? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/12/2022) ---- Hôm nay Thứ Hai 19/12/2022 là buổi họp cuối cùng của Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1, dự kiến tổ chức lúc 1 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ (10 giờ sáng giờ California), và dự kiến sẽ bỏ phiếu xem có nên giới thiệu sang Bộ Tư Pháp để đề nghị truy tố tội hình sự đối với Trump và thủ hạ hay không, và cụ thể là tội hình sự nào. Và Thứ Tư 21/12/2022 sẽ là ngày công bố bản báo cáo chung kết của Ủy ban.

Mục đích của Ủy ban khi thành lập và của việc yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố hình sự với những ai chủ muu bạo loạn ngày 6/1/2021 là để ngăn chặn kiểu bạo lực 6/1 tái diễn. Các giới thiệu hình sự là cao điểm của cuộc điều tra của Ủy ban, bao gồm gần một chục phiên điều trần, với lời khai của hơn 1.000 nhân chứng và hàng triệu tài liệu.

Một trong những cá nhân có khả năng bị đề nghị truy tố hình sự là cựu Tổng thống Trump, cùng một số cố vấn của ông. Mặc dù các giới thiệu hình sự sẽ được theo dõi chặt chẽ bên trong và bên ngoài Washington, nhưng chúng cũng chủ yếu mang tính biểu tượng, vì không có tính cưỡng hành. Bộ Tư Pháp — đang điều tra riêng về vụ bạo loạn ở Điện Capitol — sẽ nhận được giấy giới thiệu của ủy ban, nhưng sẽ tùy thuộc vào Cong tố đặc biệt Jack Smith để quyết định liệu bộ có hành động đối với họ hay không.

--- Elon Musk có nên từ chức CEO (Tổng quản trị) của Twitter? Musk đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến ​​mới trên Twitter với câu hỏi đó và hứa sẽ tuân theo kết quả. Đến sáng thứ Hai, kết quả là: Phần lớn trong số khoảng 17 triệu người tham dự trưng cầu ý kiến đã kêu gọi Musk từ chức, 57,5% so với 42,5%.

Không rõ liệu Musk có sẽ thực sự tuân theo kết quả hay không, nhưng CNBC ghi rằng Musk đã nói rằng đó luôn là kế hoạch Musk đã tính — như trong trường hợp, sở hữu nền tảng nhưng không điều hành nó. Một nhóm hài lòng về điều này: các nhà đầu tư Tesla. Cổ phiếu đã tăng hơn 4% trong giao dịch tiếp thị trước, có lẽ với hy vọng rằng Musk sẽ không còn bị phân tâm bởi các trách nhiệm trên Twitter của mình nữa.

---- Phần Lan, nơi khai sinh Ông Già Noel, hồi sinh sau đại dịch. Sau những mùa Giáng sinh thê thảm thời đại dịch, ông già Noel đã hoạt động trở lại ở Lapland, khu vực phía bắc Phần Lan, nơi được huyền thoại mệnh danh là quê hương của Ông Già Noel, đang chuẩn bị cho một mùa bội thu khi du khách đổ về. Dự kiến sẽ có hơn 63.600 lượt khách đến thủ phủ Rovaniemi của Lapland.

Ngành du lịch đang kỳ vọng vào sự phục hồi nhanh chóng, với các chuyến bay mới đến khu vực và các khu nghỉ dưỡng địa phương đầu tư vào thêm chỗ ở và điểm tham quan. Sanna Kärkkäinen, Giám đốc điều hành của Visit Rovaniemi cho biết: "Mùa này chắc chắn sẽ phá vỡ các kỷ lục, đã vào tháng 12/2022 rồi nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục vào mùa đông, tháng 1, tháng 2, tháng 3/2023. Đây sẽ là một mùa du khách đông ào ạt cho Lapland."

Trong những ngày đen tối nhất của đại dịch, ngành du lịch ở Lapland sụt giảm tới 90%. Chỉ 11.000 đến vào tháng 12 năm 2020, hầu hết trong số đó đến từ Phần Lan. Năm kỷ lục trước đó, thành phố đã chào đón 61.000 người vào tháng 12 năm 2019, chủ yếu là từ nước ngoài, theo Visit Rovaniemi.

---- Khi tổng thống Nga tới Belarus để gặp người đồng cấp, Điện Kremlin bác bỏ mọi ý kiến cho rằng Putin sẽ thúc đẩy chính phủ Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến, theo hãng tin RIA Novosti đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết những báo cáo như vậy là "vô căn cứ" và "ngu ngốc". Putin sẽ thăm thủ đô Minsk của Belarus lần đầu tiên sau hơn ba năm.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai thông báo rằng quân Nga đóng quân tại Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận "khóa huấn luyện chiến đấu chuyên sâu" tại các địa điểm ở Belarus. Bộ cũng nói rằng Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận hải quân từ ngày 21 đến 27/12/2022 ở Biển Hoa Đông (East China Sea: không phải Biển Đông của VN). Bộ viết: "Trong cuộc tập trận, sẽ có kế hoạch bắn hỏa tiễn và đại pháo chung vào các mục tiêu trên không, bắn pháo vào các mục tiêu trên biển, cũng như hợp tác truy sát chống tàu ngầm."

---- Chính phủ Ukraine một lần nữa đã bác bỏ lời kêu gọi “xoa dịu kẻ xâm lược” của nhà ngoại giao kỳ cựu Hoa Kỳ Henry Kissinger, 99 tuổi, rằng đã đến lúc Ukraine hòa đàm với Nga nhằm giảm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger đã đưa ra đề xuất ngưng bắn để hòa đàm trong một bài bình luận đăng trên tạp chí Spectator cuối tuần qua.

Kissinger viết: “Nếu ranh giới phân chia trước chiến tranh [tháng 2/2022] giữa Ukraine và Nga không thể đạt được bằng chiến đấu hoặc đàm phán, thì việc sử dụng nguyên tắc tự quyết có thể được khai thác. Các cuộc trưng cầu dân ý do quốc tế giám sát liên quan đến quyền tự quyết có thể được áp dụng cho các lãnh thổ đặc biệt gây chia rẽ đã đổi chủ nhiều lần trong nhiều thế kỷ.” Khi Kissinger viết như thế, nghĩa là đề nghị trưng cầu dân ý ở 4 tỉnh của Ukraine mà Nga vừa sáp nhập, và có nghĩa là bán đảo Crimea mà Nga chiếm năm 2014 sẽ vĩnh viễn là của Nga.

Phụ tá tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói trên Telegram: "Ông. Kissinger vẫn chưa hiểu bất cứ điều gì… cả bản chất của cuộc chiến này, cũng như tác động của nó đối với trật tự thế giới. Đơn thuốc mà cựu Ngoại trưởng kêu gọi, nhưng ngại nói ra, rất đơn giản: xoa dịu kẻ xâm lược bằng cách hy sinh các phần lãnh thổ của Ukraine đổi lấy sự bảo đảm [từ Nga là sẽ] không gây hấn với các quốc gia khác ở Đông Âu."

---- Cơ quan quản lý quân sự thủ đô Kiev hôm thứ Hai viết trên Telegram rằng các cảnh báo phòng không tiếp tục vang lên khắp thành phố, khi Nga tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái --- nói rằng cho đến nay, trong khi hơn 20 máy bay không người lái Shahed, do Iran sản xuất, đã bị dò ra trên bầu trời, trong đó 15 chiếc đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm cho biết Kiev vẫn kiểm soát thành phố Bakhmut, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm chiếm nơi này: "Chúng tôi giữ thành phố, mặc dù quân xâm lăng đang làm mọi thứ để không còn một bức tường nào nguyên vẹn ở đó." Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp vũ khí phòng không hiện đại hơn để Ông nói, điện đã được khôi phục cho hơn 3 triệu người Ukraine, nâng tổng số lên 9 triệu chỉ trong hai ngày.

---- Đức Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật rằng ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013, ông đã viết một lá thư từ chức trong trường hợp các vấn đề sức khỏe gây cản trở ông thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thái Lan: Tàu chiến mất điện,

Hãng thông tấn trung ương

Viện nghiên cứu World E

Người đẹp nào đã phá "bức màn ngây thơ" của Hoàng tử Harry?

Nữ diễn viên Elizabeth Hurley: không phải tôi làm Hoàng tử Harry mất "nỗi ngây thơ" ngày mới lớn.

Canada: bắn chết 5 người

Các tài khoản Twitter của

Nhưng khi xóa sổ các link

TIN VN. Khách đến Tân Sơn Nhất dịp Tết dự báo tăng kỷ lục.

TIN VN. Bất động sản VN và đặc biệt miền Trung bi quan.

HỎI 1:

HỎI 2:

Phát biểu với tờ ABC của Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng cho biết ngài đã trao bức thư cho Đức Hồng y Tarcisio Bertone, người lúc đó là Quốc vụ khanh Vatican, rằng vị giám thị đang giữ vai trò số 2 của Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, hiện đã có chỉ thị bằng văn bản.---chìm, nhiều lính thủy chưa vớt được hết. Một tàu hải quân Thái Lan, trên tàu có 106 lính thủy, bị chìm ở Vịnh Thái Lan và các tàu khác cùng trực thăng đang làm việc hôm thứ Hai 19/12/2022 để cứu các lính thủy khỏi mặt nước. Tính đến giữa buổi sáng, đã số thủy thủ đã được cứu và 28 người vẫn còn mất tích, theo hải quân cho biết.Duyên khởi mất điện khiến nước biển tràn vào tàu nhiều hơn, khiến nó bị nghiêng và chìm. Vụ này xảy ra khi tàu chiến đang tuần tra trên biển, cách bến tàu ở quận Bangsaphan, tỉnh Prachuap Khiri Khan 20 dặm.----Bắc Hàn (KCNA) nói Bắc Hàn có kế hoạch hoàn tất việc phát triển vệ tinh do thám vào tháng 4/2023, và hôm Chủ nhật đã tiến hành một vụ thử hỏa tiễn "giai đoạn cuối, quan trọng" như một phần trong chương trình nhằm "đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh và hệ thống truyền dữ liệu cũng như hệ thống kiểm soát mặt đất." Thông tin này đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Nam Hàn nói Bắc Hàn đã bắn 2 hỏa tiễn đạn đạo tầm trung ra Biển Đông (East Sea: không phải Biển Đông của VN).----conomics hôm thứ Hai tiết lộ trong cuộc khảo sát thu thập thông tin từ tháng 1/2013 rằng niềm tin kinh doanh của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong gần một thập niên hồi tháng trước: "Cuộc khảo sát cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại khá nhiều và có thể hướng tới suy thoái vào năm 2023." World Economics ghi rằng chỉ số giảm mạnh như vậy được cho là do tình hình COVID-19 vì “tỷ lệ các công ty tuyên bố hiện đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID đã tăng lên mức cao trong một cuộc khảo sát”.----Nữ diễn viên người Anh Elizabeth Hurley đã buộc phải dập tắt tin đồn trong tuần này rằng cô là bạn tình đầu tiên của Hoàng tử Harry — sau những lời đồn lan truyền về “người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp ở nông thôn” bí ẩn mà Hoàng tử Harry đã viết về việc anh "bị" cô làm mất trinh. Đoạn văn được đề cập đã được tiết lộ trong cuốn hồi ký "Spare" sắp ra mắt của Hoàng tử Harry.Nữ diễn viên Elizabeth Hurley kiên quyết phủ nhận mọi gợi ý rằng nhan sắc lớn tuổi đó có thể là cô. Cô có một ngôi nhà ở Gloucestershire, phía Tây Nam nước Anh, gần một số dinh thự của Hoàng gia, theo báo Insider.Trong một cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, cô Hurley gạt phăng những suy đoán sang một bên. "Không phải tôi. Không có tôi đâu. Hah, chẳng phải tôi!” Cuốn hồi ký sắp tới của Hoàng tử Harry sẽ ra nhà sách vào ngày 10 tháng 1/2023.----xong, tay súng bị cảnh sát bao vây, bắn hạ. Một tay súng đã giết chết 5 người trong một vụ xả súng hàng loạt hiếm hoi ở Canada vào tối Chủ nhật, và sau đó hung thủ đã bị bắn chết khi giao tranh với cảnh sát.Nghi phạm đã nổ súng tại một tòa tháp chung cư ở ngoại ô Toronto, Ontario, và các nạn nhân dường như nằm trong nhiều căn hộ trong khu chung cư Vaughan. Đài CBC đưa tin chưa rõ động cơ và cũng chưa rõ liệu có bất kỳ mối quan hệ nào giữa tay súng và các nạn nhân hay không. Nạn nhân thứ 6 được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.----nhiều trang mạng xã hội cạnh tranh sẽ bị Twitter xóa sổ, vì theo giải thích, Twitter không muốn quảng cáo cho các đối thủ -- trong đó có Facebook và Instagram. Công ty Twitter cho biết họ sẽ có hành động chống lại những người dùng vi phạm "ở cả cấp độ tweet và cấp độ tài khoản." Chính sách mới cho biết các tweet quảng cáo tài khoản trên các trang web bị cấm có thể bị gỡ xuống nếu người dùng kêu gọi những người theo dõi Twitter tham gia cùng họ trên các nền tảng khác.Có nghĩa là người dùng không thể có liên kết đến hồ sơ của họ trên các mạng xã hội khác trong tiểu sử Twitter của họ hoặc gửi các tweet hướng mọi người đến tài khoản của họ trên Instagram hoặc Facebook. Các trang web bị ảnh hưởng bao gồm Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr và Washington Post. Cho đến nay, Twitter chưa cắt đứt tài khoản của Telegram, TikTok, YouTube, Weibo, Parler, Gab và OnlyFans.Chưa rõ tại sao một số trang xã hội bị cấm và một số thì không. Tuy nhiên vài giờ sau. Twitter đổi ý. Chỉ vài giờ sau khi đưa ra chính sách mới nhằm xóa sổ người dùng chia sẻ liên kết đến các trang truyền thông xã hội khác, Twitter dường như đã từ bỏ kế hoạch và cố gắng xóa tất cả các bằng chứng. Các thông báo về chính sách đều đã bị xóa vào tối Chủ nhật.----tới các trang web khác, Twitter có thể lãnh trách nhiệm hình sự ở Pháp vì không còn được bảo vệ như mạng xã hội. Éric Freyssinet, phó Tư lệnh Bộ chỉ huy hiến binh không gian mạng (Cyberspace Gendarmerie Command) của Pháp, đã cảnh báo Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk rằng công ty Twitter có thể mất sự bảo vệ đối với cả trách nhiệm pháp lý về dân sự và hình sự nếu Twitter thực thi chính sách xóa sổ các link tới các trang khác."Bất kỳ nỗ lực nào để xóa các tweet của tôi liên kết với các tài khoản truyền thông xã hội khác của tôi, [tôi] không vi phạm bất kỳ luật nào, sẽ thực sự khiến Twitter trở thành một phương tiện truyền thông biên tập và không còn là một nền tảng truyền thông xã hội, với trách nhiệm dân sự và hình sự đối với *bất kỳ* nội dung bất hợp pháp nào trong đó," theo Freyssinet.----Theo VnExpress. Dự báo cao điểm Tết mỗi ngày có 130.000 người đến Tân Sơn Nhất, phần lớn là khách trong nước, tăng 20% so với khi dịch chưa bùng phát, theo lãnh đạo sân bay. Ngày 19/12, ông Nguyễn Nam Tiến, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2023, ước tính mỗi ngày có khoảng 130.000 người qua sân bay, phần lớn là khách nội địa với khoảng 90.000, còn lại khách quốc tế. Dự báo này được đưa ra dựa trên số vé đã bán và báo cáo của các hãng hàng không.----Theo Báo Nhà Đầu Tư. Do những biến động của tình hình kinh tế vĩ mô, vấn đề kiểm soát tín dụng đã làm cho thị trường bất động sản (BĐS) cả nước nói chung và miền Trung nói riêng đang trải qua giai đoạn trầm lắng. Tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ và đất nền đã sụt giảm mạnh so với quý 2/2022. Đặc biệt, nhiều phân khúc như căn hộ, nghỉ dưỡng, nhà phố nguồn cung mới rất hạn chế; thị trường thứ cấp kém sôi động.----Chia tổng sản lượng quốc dân GDP trên mỗi đầu người, khi nào Nam Hàn qua mặt Nhật Bản?ĐÁP 1: Năm tới. Đó là nghiên cứu mới của Japan Center for Economic Research (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản). Theo bản tin từ cơ quan JCER hôm thứ Năm, Nam Hàn dự kiến sẽ đánh bại Nhật Bản về GDP bình quân đầu người vào năm tới. Lúc đó, GDP bình quân đầu người của Nhật Bản dự kiến ở mức 33.334 USD so với 34.505 USD của Nam Hàn.Trung tâm này kỳ vọng Nam Hàn sẽ vượt qua Đài Loan về GDP bình quân đầu người vào năm 2024 để đạt 40.000 USD vào năm 2025, 50.000 USD vào năm 2029 và 60.000 USD vào năm 2035. Khi đó, Nam Hàn sẽ đứng vào hàng đầu châu Á, trong khi Nhật Bản, nước từng là quốc gia giàu nhất châu Á chỉ hai thập niên trước, được dự đoán sẽ bị đánh bại bởi 4 con rồng châu Á: Nam Hàn, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông. (Singapore đã đánh bại Nhật Bản vào năm 2007 và Hồng Kông vào năm 2014.)Chi tiết:----Tăng cân, hoăc giảm cân đều đáng lo, có thể dấu hiệu của bệnh lãng trí?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy một số kiểu tăng và giảm cân nhất định - và những thay đổi tương ứng về chỉ số khối cơ thể hoặc BMI (body mass index) - có thể giúp dự đoán nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ của một người. Những kết quả nghiên cứu mới này đã đăng trực tuyến hôm thứ Năm trên tạp chí Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.Chi tiết: