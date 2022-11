Hình trên: Tổng Thống Thái Anh Văn bầu phiếu. Kết quả Đảng Tiến bộ Dân chủ do bà lãnh đạo đều thua phiếu ở các cuộc tranh cử chức Thị Trưởng 4 thành phố lớn: Đài Bắc (thủ đô Đài Loan), Đào Viên, Đài Trung và Tân Đài Bắc. Sau kết quả bầu cử, bà Thái Anh Văn tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Dân Tiến.

- Vladimir Makei (64 tuổi), Ngoại Trưởng Belarus, chết bí ẩn.

- Tỷ phú Elon Musk: sẽ ủng hộ Ron DeSantis (Cộng Hòa) tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

- Eric Trump lên Twitter khen bố “chiến đấu” cho nước Mỹ, bị nhắc chuyện Trump trốn lính thời Cuộc Chiến VN.

- Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi gửi thêm thiết bị y tế cho Ukraine.

- Ukraine: 86.710 lính Nga đã chết tại Ukraine từ tháng 2, trong 24 giờ qua Nga có thêm 560 lính tử trận, mất ít nhất 2 xe tăng, 4 xe bọc thép, 1 dàn pháo. Nga pháo kích Kherson, giết 15 thường dân, làm 35 người bị thương, sập nhiều nhà. Anh: Nga có thể đang dùng phi đạn hành trình đã cũ và gỡ đầu đạn nguyên tử trước khi bắn vào Ukraine.

- Ukraine: có bằng chứng cho thấy phi đạn bắn vào ngôi làng Ba Lan không phải của Ukraine. Putin: quân lực Nga nâng cao năng lực nhờ xung đột ở Ukraine. Nhà báo Anh Owen Matthews: TQ dụ dỗ Mỹ để chận Ba Lan khỏi đưa MiG-29 sang Ukraine.

- Nhóm lính đánh thuê Wagner Group của Nga: có cựu tướng TQLC Mỹ chỉ huy 1 tiểu đoàn người Anh.

- Đại sứ do Trump bổ nhiệm tại Israel lên án Trump gặp 2 người chủ trương bài Do Thái ở Mỹ.

- Tài sản ròng của Trump và các con: hơn 4 tỷ USD.

- World Cup 2022: đội tuyển Mỹ-Anh hòa 0-0.

- Qatar, nước chủ nhà đã chuẩn bị cả chục năm và xài 220 tỷ đô cho World Cup 2022, đã bị ra rìa ở vòng bảng.

- Mỹ lại ra độc chiêu, cấm bán hoặc nhập thiết bị viễn thông từ các hãng TQ nguy hiểm, như Huawei và ZTE.

- Elon Musk: sẽ tạo ra điện thoại thay thế nếu app Twitter bị cấm trên các tiệm ứng dụng của Apple và Google.

- Đấu giá nhiều di vật, di cảo của nhà khoa học Charles Darwin, người tìm ra thuyết tiến hóa.

- Tòa TQ xử ca sĩ Canada gốc Hoa Kris Wu 13 năm tù về tội gài rượu say rồi hiếp nhiều cô, phạt 83,7 triệu USD vì trốn thuế

- Úc châu: Thanh Trần nhận tội lái xe tông vào, rồi lấy rìu chặt đầu người bạn đời mới của vợ cũ.

- Quận Cam bồi thường 15,1 triệu đô trong 5 năm qua vì lỗi cảnh sát. Đền gia đình Danny Pham 2,7 triệu đô

- VN: Gần 92 triệu lượt khách nội địa trong vòng 10 tháng đầu năm.

- VN: 570.000 công nhân bị giảm giờ làm.

- VN: Doanh nghiệp may mặc khó tìm đơn hàng cuối năm.

- HỎI 1: Quý bà đi bộ nhanh hoặc đi xe đạp tăng cơ hội sống sót sau ung thư vú 60%? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Toàn cầu chết nhiều nhất là tim, nhiều thứ nhì là nhiễm trùng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/11/2022) ---- Tỷ phú Elon Musk viết trên Twitter rằng ông sẽ ủng hộ Ron DeSantis (Cộng hòa) trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Ông nhắc nhở rằng ông là một "người ủng hộ đáng kể" của cựu Tổng thống Barack Obama và rằng ông "miễn cưỡng" bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020 thay cho Donald Trump: "Sở thích của tôi đối với nhiệm kỳ tổng thống năm 2024 là một người hợp lý và trung dung. Tôi đã hy vọng điều đó sẽ đúng với chính quyền Biden, nhưng cho đến nay đã thất vọng."

---- Eric Trump lên mạng Twitter hôm 24/11/2022, ca ngợi thân phụ rằng cha của anh, Donald Trump, đã “chiến đấu” cho nước Mỹ. Thế là hàng loạt thắc mắc nêu ra trên mạng này. Nhiều nhà phê bình ngay lập tức nêu bật lịch sử của Donald Trump về việc trốn lính vì lý do sức khỏe, trong đó có một trường hợp do có gai xương ở gót chân của ông. Tuy nhiên, giấy khai bệnh đó đã bị nghi ngờ, sau khi con gái của người bác sĩ khám cho Trump nói rằng giấy bệnh cho Donald Trump chỉ vì một sự ưu ái dành cho ông bố là cụ Fred Trump.

Các tweet khác nhắc lại những lời chỉ trích trong quá khứ của Trump đối với các cựu chiến binh bị thương. TRump từng mô tả việc Trump đã tránh được các bệnh tình dục lây nhiễm trong những năm 1970s và 1980s chính là “cuộc chiến Việt Nam của riêng Trump”. Tới sáng ngày 26/11/2022 những lời bình trên Twitter vẫn đang sôi nổi.

---- Bi quan cho đảng cầm quyền của Tổng Thống Thái Anh Văn. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử cấp địa phương ở Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ingwen) đã cho rằng các cuộc bầu cử này là nhằm gửi đi một thông điệp về quyết tâm bảo vệ nền dân chủ của hòn đảo này khi đối mặt với sự gia tăng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, đa số Đài Loan đã áp đảo chọn Quốc Dân Đảng (Nationalist Party) thuộc phe đối lập trong nhiều chức vụ dân cử quan trọng trên khắp hòn đảo tự trị trong một cuộc bầu cử trong đó những lo ngại kéo dài về các mối đe dọa từ Trung Quốc đã làm lùi bước cho các vấn đề địa phương hơn.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã chính thức tuyên bố từ chức người chỉ huy Đảng Tiến bộ Dân chủ (Democratic Progressive Party) hiện đang cầm quyền sau những thất bại trong cuộc bầu cử địa phương hôm thứ Bảy 26/11/2022 mà đảng của bà phải gánh chịu.

Bà Thái Anh Văn đã nhiều lần lên tiếng về việc “phản đối Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan” trong khi vận động cho đảng của mình. Tuy nhiên, ứng cử viên Chen Shih-chung của đảng cầm quyền đã thua phiếu khi tranh chức thị trưởng Đài Bắc: Chen chỉ nêu vấn đề về mối đe dọa của Đảng Cộng sản một vài lần trước khi nhanh chóng quay lại các vấn đề địa phương vì không có nhiều sự quan tâm.

Bà Thái Anh Văn đã đề nghị từ chức vào tối thứ Bảy sau một cuộc thua phiếu lớn của Đảng cầm quyền, một truyền thống của nền dân chủ Đài Loan, trong một bài phát biểu ngắn, trong đó bà cũng cảm ơn những người ủng hộ: “Tôi phải gánh vác mọi trách nhiệm. Đối mặt với một kết quả như thế này, có rất nhiều lĩnh vực mà chúng tôi phải xem xét sâu sắc.”

Trong khi các nhà quan sát quốc tế và đảng cầm quyền đã cố gắng liên kết cuộc bầu cử với mối đe dọa tồn tại lâu dài là láng giềng của Đài Loan, nhiều chuyên gia trong nước không cho rằng Trung Quốc - quốc gia tuyên bố hòn đảo là lãnh thổ của mình sẽ bị thôn tính bằng vũ lực nếu cần thiết - có đóng vai trò lớn trong khoảng thời gian bầu cử này.

Các ứng cử viên từ Quốc Dân Đảng đã giành được ghế thị trưởng ở Đài Bắc (thủ đô Đài Loan), cũng như ở thành phố Đào Viên, Đài Trung và Tân Đài Bắc. Cử tri Đài Loan đã chọn thị trưởng, thành viên hội đồng thành phố và các lãnh đạo địa phương khác ở tất cả 13 quận và ở chín thành phố. Cũng có một cuộc trưng cầu dân ý để hạ độ tuổi bỏ phiếu từ 20 xuống 18, nhưng kết quả đã bị đánh bại, theo truyền thông địa phương.

---- Vladimir Makei, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, đã chết, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Bảy. Theo hãng tin Belta, cái chết được thông báo bởi Anatoly Glaz, thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao nước này, nhưng không nói thêm thông tin về hoàn cảnh từ trần của Makei. Makei 64 tuổi và ông đã đứng đầu bộ ngoại giao Belarus trong 10 năm. Quân lực Belarus đang liên kết với quân lực Nga áp sát biên giới Ukraine và được cho là sẵn sàng hỗ trợ Nga để tấn công Ukraine.

---- Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Bảy đã kêu gọi ủng hộ lời kêu gọi của Circle Health Group, nhằm mục đích gửi thêm thiết bị y tế cho Ukraine: “Các bệnh viện trên khắp Ukraine cần sự hỗ trợ của chúng ta. Hãy xem xét việc ủng hộ lời kêu gọi của họ." Ông cũng khen ngợi tổ chức y tế CHG đã cung cấp cho thành phố Kherson, nơi bị chiến tranh tàn phá, 12 xe vận tải chất đầy các bộ dụng cụ y tế.

---- Kyrylo Tymoshenko, phó văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết thành phố Kherson của Ukraine đã có điện trở lại hôm thứ Bảy: "Như đã hứa - họ đã nối lưới điện nó trong vòng hơn một tuần." Ông cũng nói rằng cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố sẽ được cấp điện trước, sau đó là các hộ gia đình. Tin tức này được đưa ra sau khi quân Ukraine chiếm lại thành phố vào đầu tháng 11 sau khi quân Nga rời Kherson để lập tuyến phòng thủ dọc theo tả ngạn của Dnepr.

---- Các quan chức cho biết, cuộc pháo kích của Nga vào thành phố Kherson đã giết chết 15 thường dân, làm 35 người bị thương, nhiều nhà hư hại hôm thứ Sáu, khi các kỹ sư trên khắp đất nước tìm cách khôi phục nhiệt, nước và điện cho các thành phố lớn. Công ty năng lượng quốc gia Ukrenergo, cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng lưới điện vẫn đang đối mặt với mức thâm hụt 30%, với các kỹ thuật viên của họ làm việc "suốt ngày đêm" để khôi phục điện năng. Nhưng họ cho biết họ dự kiến ​​sẽ tăng phạm vi phủ sóng vào cuối tuần, được thúc đẩy bởi năng lượng hạt nhân bổ sung.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đang tháo dỡ các đầu đạn nguyên tử khỏi các phi đạn hành trình nguyên tử đã lỗi thời và sử dụng làm các phi đạn không đầu đạn ở Ukraine. Trong bản cập nhật tình báo mới nhất của mình, Bộ nói bắn phi đạn như thế "không có khả năng đạt được hiệu quả đáng tin cậy đối với các mục tiêu đã định, mặc dù có khả năng gây ra một số thiệt hại. Nga gần như chắc chắn hy vọng những phi đạn như vậy sẽ hoạt động như mồi nhử và đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Ukraine."

---- Bộ Tổng tham mưu quân lực Ukraine hôm thứ Bảy cho biết 86.710 lính Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xam lược Ukraine. Theo bản tin Ukraine, đã có 560 lính Nga tử trận chỉ trong 24 giờ qua. Và trong 24 giờ qua, Nga đã mất ít nhất 2 xe tăng, 4 xe bọc thép bảo vệ, một hệ thống pháo, 2 xe tải và xe chở dầu và một máy bay không người lái cấp chiến thuật.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải sử dụng kinh nghiệm chiến đấu với vũ khí phương Tây hiện tại, trong "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine, để nâng cao năng lực của chính Nga. Kinh nghiệm này "cần được sử dụng để cải thiện chất lượng và độ tin cậy, [cùng với] đặc tính chiến đấu của một số loại vũ khí [và] sản phẩm quân sự nội địa của chúng ta", theo Putin nhấn mạnh tại một sự kiện. Cũng tại sự kiện này, ông Putin nói rằng xuất cảng vũ khí của Nga vào năm 2022 đạt 8 tỷ USD bất chấp điều kiện khó khăn.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hôm thứ Sáu, trong cuộc phỏng vấn với tờ Parisien của Pháp, rằng Kiev có bằng chứng cho thấy phi đạn bắn vào ngôi làng Ba Lan không phải của Ukraine: "Chúng tôi đã nghe những lời ngụy biện chính trị rằng đó là phi đạn phòng không của Ukraine, nhưng chúng tôi không thấy bằng chứng [về điều này]. Quân đội của chúng tôi có thông tin rằng đây không phải là phi đạn của chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng trao đổi [thông tin] của chúng tôi."

Quan chức Ukraine lưu ý rằng Kiev đang "rất cởi mở" tham gia vào quá trình điều tra, đồng thời nói thêm rằng sau khi trao đổi thông tin này, Ukraine sẽ chấp nhận "kết luận chung" mà các bên liên quan đưa ra.

---- Người sáng lập Nhóm lính đánh thuê khét tiếng của Nga Wagner Group hôm thứ Sáu tuyên bố một cựu tướng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang ở trong hàng ngũ và đang chỉ huy một “tiểu đoàn người Anh”. Yevgeny Prigozhin, một người bạn thân của Tổng thống Nga Putin, đã khẳng định táo bạo trước câu hỏi của tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat về việc các chiến binh người Phần Lan chiến đấu trong Wagner Group.

Theo bản tin báo chí từ đại đội Concord của Prigozhin, y cho biết có khoảng 20 người Phần Lan trong nhóm. “Theo quy định, đây là những chuyên gia có trình độ cao, có ý thức hệ và động lực,” Prigozhin được trích dẫn nói. “Tôi có quan điểm rất tốt về người Phần Lan trên chiến trường. Họ đang chiến đấu trong một tiểu đoàn người Anh (như một phần của Wagner PMC), mà chỉ huy là một công dân Hoa Kỳ, một cựu tướng của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ”.

---- Nhà báo Anh Owen Matthews viết trên tạp chí The Spectator ngày 26 tháng 11 cho biết Hoa Kỳ đã hủy bỏ 1 thỏa thuận với Ba Lan (thỏa thuận là: Ba Lan cung cấp cho Ukraine các máy bay phản lực MiG-29 do Liên Xô sản xuất và Mỹ sẽ trao Ba Lan các chiến đấu cơ hiện đại hơn do Mỹ sản xuất) hồi tháng 3 do sự can thiệp bí ẩn của Bắc Kinh. Phía TQ hứa rằng nếu Hoa Kỳ ngừng thỏa thuận về trao MiG cho Ba Lan để Ba Lan trao cho Ukraine, thì TQ sẽ làm hết sức mình để xoa dịu mối đe dọa hạt nhân của Putin ở cấp độ hoạt động.

Theo Matthews, ban đầu, Washington tỏ ra tích cực về việc Ba Lan chuyển giao máy bay MiG-29 để đổi lấy máy bay chiến đấu hiện đại hơn của phương Tây cho Ba Lan. Nhưng chỉ một ngày sau, vào ngày 8 tháng 3, Pentagon đột ngột đảo ngược quan điểm của mình, tuyên bố rằng đề xuất của Ba Lan là "không thể được."

Nguồn tin Trung Quốc cho biết rằng TQ vận động Mỹ thành công để Mỹ hủy kế hoạch chuyển chiến đấu cơ MiG-29 cho Ba Lan để Ba Lan trao cho Ukraine với lời hứa TQ sẽ vân động để Putin không sử dụng vũ khí nguyên tử.

Sau một loạt tuyên bố đầy xúc động của Kyiv và Warsaw, Mỹ, đại diện là phát ngôn viên Pentagon John Kirby, ngày 9/3 cuối cùng đã bác bỏ việc chuyển giao máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine.

---- Đại sứ do Donald Trump bổ nhiệm tại Israel hôm thứ Sáu đã lên án cuộc gặp của Trump với 2 người đàn ông khét tiếng về việc truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ. Hôm thứ Sáu, Trump đã đưa ra tuyên bố thứ ba về bữa tối mà ông đã có với thượng tôn da trắng Nick Fuentes và nhạc sĩ rap nổi tiếng Kayne West, người đã đổi tên hợp pháp thành Ye. Trump thanh minh rằng không có biểu hiện bài Do Thái nào lộ ra.

Đại sứ David Friedman nói vụ Trump họp với 2 người kỳ thị Do Thái trên Twitter. Friedman viết: "Đối với người bạn của tôi Donald Trump, bạn lẽ phải tốt hơn thế này. Ngay cả một chuyến thăm xã giao từ một kẻ kỳ thị Do Thái như Kanye West và một kẻ cặn bã nhân loại như Nick Fuentes cũng không thể chấp nhận được. Tôi mong bạn vứt bỏ những kẻ vô tích sự đó, từ chối chúng và tống chúng vào thùng rác lịch sử nơi đúng là của chúng."----Tổng thống Donald Trump hiện ước tính là 3,2 tỷ USD, theo tường trình của tạp chí Forbes từ tháng 9 năm 2022. Và đó là chưa kể đến tài sản ròng cá nhân của những đứa con trưởng thành của ông: 25 triệu đô la mỗi người cho cả Donald Trump Jr. và Eric Trump, theo Forbes; và 600.000 đô la được cho là của Tiffany Trump, theo Cheat Sheet.Ivanka Trump, người điều hành doanh nghiệp của riêng mình, có giá trị tài sản ròng lớn nhất trong số tất cả các con của Trump. Cô và chồng Jared Kushner được ước tính trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la, được xác định rõ ràng nhất bởi các hồ sơ. Tổng hợp lại, điều đó có nghĩa là toàn bộ tài sản của gia đình Trump có thể lên tới hơn 4 tỷ USD.----hư dường đã xuất sắc hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, trong trận World Cup 2022 đã thủ hòa với đội tuyển Anh quốc với tỷ số 0-0 hôm Thứ Sáu. Bây giờ, đội tuyển Mỹ sẽ phải đánh bại đội tuyển Iran vào hôm thứ Ba tuần tới để sẽ lọt vào vòng 16. Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ vẫn tiến vào, miễn là đội Anh sẽ không thua đội tuyển Xứ Wales tới 3 bàn, theo bản tin ESPN. Tuy không thắng được đội tuyển Anh hôm Thứ Sáu, đội tuyển Mỹ vẫn được bản tin Yahoo Sports khen ngợi nhiệt tình, nói thủ hòa với đội Anh cũng là một chiến thắng cho đội tuyển Hoa Kỳ.Bi hài là đội tuyển Mỹ không thể chuyển sự thống trị trên sân cỏ thành điểm vào gôn. Sự thất vọng lộ ra khi mọi người thấy tuyển thủ Christian Pulisic sút trúng xà ngang dội ra, và rồi Weston McKinnie bỏ lỡ từ khoảng cách 8 yards (7.3 mét). Huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Gregg Berhalter nói: “Tôi muốn thấy những bàn thắng. Đơn giản thế. Còn chuyện tự hào thì... cũng tự hào, nhưng công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành."----nhà tổ chức World Cup 2022 đã chuẩn bị hơn cả chục năm và xài hết 220 tỷ đô la trong quá trình thực hiện giải thi túc cầu thế giới này: bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đội tuyển Qatar lập kỷ lục hôm thứ Sáu khi bị loại khỏi World Cup; Đây là lần đầu tiên một đội tuyển của quốc gia chủ nhà bị loại ra rìa sau 2 trận đấu đầu tiên, theo Yahoo Sports đưa tin. Qatar đã thua 3-1 trước Senegal hôm thứ Sáu, và trước đó đội Qatar đã thua trận mở màn trước Ecuador.Trong khi đó, đội tuyển Hoà Lan và Ecuador, 2 đội nằm trong cùng bảng với Qatar, đã hòa nhau hôm thứ Sáu, và thế là cho họ bốn điểm. Senegal hiện có ba điểm, do vậy ngay cả nếu đội Qatar chiến thắng khi đá với Hoà Lan vào thứ Ba thì cũng không đủ điểm để đưa Qatar vào vòng tiếp theo.

Trong 92 năm diễn ra World Cup, chỉ có một nước chủ nhà khác không vượt qua được vòng bảng trước đó, theo AP. Nhưng đội Nam Phi vẫn thể hiện tốt hơn nhiều trong năm 2010, với một trận chiến thắng và một trận hòa.

---- Biden lại ra độc chiêu, chận Tập Cận Bình. Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã quyết định hôm thứ Sáu, trong một cuộc bỏ phiếu đồng thuận, cấm bán hoặc nhập cảng thiết bị và dịch vụ viễn thông từ những công ty bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh của đất nước Hoa Kỳ, cụ thể là các hãng Trung Quốc như Huawei Technologies Công ty và Tập đoàn ZTE.

Ủy viên Geoffrey Starks nhận xét: "Trong khi nhiều người [nói về] các vấn đề an ninh xung quanh 'cửa sau', tôi đã nói nhiều lần rằng thiết bị không đáng tin cậy từ các công ty này có thể dễ dàng trở thành 'bình phong' 'cho việc thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc, với cái giá phải trả là quyền riêng tư và an ninh quốc gia của chúng ta."

Ủy viên Brendan Carr thú nhận rằng hành động này là "bước đi chưa từng có" nhằm bảo vệ hơn nữa "mạng lưới liên lạc của Hoa Kỳ và tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ."

---- Chủ của Twitter Inc., Elon Musk nói rằng ông sẽ "tạo ra một chiếc điện thoại thay thế" nếu mạng xã hội của ông bị cấm trên các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google. Tin đồn rằng Twitter có thể bị xóa khỏi các cửa hàng được thúc đẩy bởi những thay đổi nhanh chóng trong Twitter kể từ khi Musk tiếp quản, cũng như bản thân tỷ phú Musk phàn nàn rằng lệ phí của Apple và Google quá cao.

"Tôi chắc chắn hy vọng nó không đến như vậy, nhưng, vâng, nếu không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ tạo ra một chiếc điện thoại thay thế", Musk viết trên Twitter khi được hỏi về tương lai của Twitter trong các cửa hàng ứng dụng. (ghi chú: apps là nhu liệu ứng dụng trên điện thoại di động.)

---- Trang di cảo viết tay của nhà khoa học Charles Darwin đang đấu giá và sẽ đấu giá tới ngày 9 tháng 12/2022. Định luật tiến hóa của sinh vật do Darwin khám phá ra đã làm thay đổi những suy nghĩ và nghiên cứu về cội nguồn đời sống nhân loại và sinh vật, đã xóa đi những yếu tố thần quyền siêu hình trong nghiên cứu khoa học.

Khi Charles Darwin viết bài bảo vệ thuyết tiến hóa của mình vào năm 1865, ông đã nói rõ rằng ông đứng đằng sau công việc của mình - ông đã đóng dấu đầy đủ chữ ký của mình vào tài liệu. Theo BBC, một tạp chí nổi tiếng sao chép chữ ký của những người nổi tiếng đã yêu cầu một mẫu chữ viết tay của người có ảnh hưởng sinh học. Rất ít tài liệu như vậy về Darwin vẫn còn; ông thường ký tên "Ch," "C Darwin" hoặc "Ch Darwin."

Hôm thứ Sáu, Sotheby's ở New York đã rao đấu giá tài liệu này mở đầu với giá 500.000 đô la, nhưng giá trúng đấu giá di cảo này đã lên tới 800.000 đô la. Trang giấy viết tay với chữ ký rao đấu giá đó là do Darwin gửi cho Hermann Kindt, biên tập viên của tạp chí Autographic Mirror, để xuất bản.

Đấu thầu kết thúc vào ngày 9 tháng 12. Các thứ đấu giá khác của Darwin có một ấn bản đầu tiên của sách "On the Origin of Species" --- theo bản tin của Robb Report.

---- Một tòa án Trung Quốc hôm thứ Sáu đã kết án nam ca sĩ kiêm diễn viên người Canada gốc Hoa Kris Wu 13 năm tù về các tội danh bao gồm cả hiếp dâm. Tòa án quận Chaoyang của Bắc Kinh cho biết ngôi sao K-pop đã bị kết án 11 năm 6 tháng vì tội hiếp dâm năm 2020, và 1 năm 10 tháng vì "tội tụ tập một đám đông để quan hệ tình dục bừa bãi" trong một sự kiện năm 2018, trong đó Wu và những người khác bị cáo buộc đã tấn công hai phụ nữ mà họ đã phục rượu cho say. Tòa án cho biết ba nạn nhân trong vụ hiếp dâm cũng đã bị gài cho say rượu và không thể đồng ý. Tòa cho biết một bản án tổng hợp 13 năm đã được thống nhất và Wu sẽ bị trục xuất ngay lập tức sau khi mãn hạn tù.

Một nhà ngoại giao Canada đã có mặt tại tòa án để nghe tuyên án. Kris Wu, 32 tuổi, cựu thành viên của nhóm nhạc Nam Hàn EXO cũng bị phạt 600 triệu nhân dân tệ hoặc 83,7 triệu USD vì trốn thuế bằng cách khai sụt giảm quá mức thu nhập của Wu từ các buổi biểu diễn, quảng cáo và các nguồn thu nhập khác. Wu đã bị bắt giữ từ tháng 8/2021.

---- Thanh Trần, ông cụ gốc Việt mấp mé 80 tuổi tuy đã ly dị nhưng vẫn ghen gay gắt kinh hoàng: lấy xe của mình tông vào xe của Pok Min Fah, 59 tuổi vào ngày 14/3/2019, rồi lấy rìu ra chặt đầu Fah, người bạn đời mới của vợ cũ.

Tuy nhiên, luật sư Janet Manuell SC hôm Thứ Sáu biện hộ trước Tòa án Tối cao NSW, Úc châu, rằng ông Trần, bây giờ đã 79 tuổi, không ngồi rình rập ngoài ngôi nhà vợ cũ, mà chỉ bất chợt tới đó rồi thậy Fah bên ngoài mang theo một cái thang, mà Tran tin rằng thang là của Tran. Thế là sôi máu lên.

Tran, không có tiền án tiền sự, không phủ nhận đã liên tục dùng rìu tấn công Fah sau khi tông vào xe của Fah. Nhưng Tran nói rằng phán đoán của Tran đã bị suy giảm đáng kể do mất kiểm soát gây ra bởi chấn thương từ kinh nghiệm sống của Tran dưới chế độ độc tài Pol Pot của Campuchia. Các bác sĩ tâm thần làm chứng rằng Tran bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương và trầm cảm, nhưng các chuyên gia bất đồng về việc liệu sự suy giảm tinh thần của Tran có nhiều hay không.

Kết hôn hơn ba thập niên, cặp đôi này đã có một mối quan hệ căng thẳng và thực sự là ly thân, khi vợ ông chia sẻ phòng ngủ của con gái họ trong 15 năm cuối cùng họ đã ở bên nhau.

Thẩm phán Robert Button cho biết sự hiện diện của chiếc rìu trong cốp xe của Tran là điều đáng lo ngại, nhưng luật sư Manuell nói rằng đó không phải là một chiếc rìu mới. Cô nói: “Rõ ràng đó là một chiếc rìu cũ mà ông Trần đã có trong một thời gian.”

Sự hiện diện của ống nhòm trong xe của Tran có thể được giải thích là do Tran hy vọng có thể nhìn thoáng qua các con của mình, sẵn sàng tiếp xúc với chúng mặc dù chúng không muốn.

Công tố viên Katharine Jeffreys nói với Thẩm phán: "Tôi đề nghị Thẩm phán từ chối tính tự phát đột khởi của bạo động. Tôi cho rằng Tran đã có ý định giết người ít nhất là khi sử dụng rìu và ít nhất là từ khi Tran khởi động xe và lái nó tông vào người đã khuất."

Thẩm phán đề cập đến việc không có bằng chứng cho thấy sự hối hận [nơi ông Tran]. Tran sẽ bị tuyên án vào ngày 9/12/2022.

---- Quận Cam đã phải bồi thường 15,1 triệu đô la trong 5 năm qua cho những sai lầm, hành vi sai trái của Ty Cảnh Sát Quận Cam. Trong đó, hơn 4 triệu đô la trong tổng số tiền dành cho các cáo buộc về sự cẩu thả, hành vi sai trái và vi phạm quyền công dân của nhân viên cảnh sát Quận Cam. Theo dữ liệu của quận cung cấp cho Southern California News Group, phần lớn tiền bồi thường đó là cho các nạn nhân của các vụ do cảnh sát lái xe đụng phải.

Trong các vụ bồi thường có một cuộc dàn xếp với gia đình của Danny Pham, 27 tuổi, bị án vì trộm xe hơi, đã bị giam 6 tháng tại nhà tù Quận Cam hồi năm 2017. Khi Pham gần mãn hạn, các cai ngục đã chuyển Phạm vào cùng phòng giam với một kẻ sát nhân nổi tiếng chuyên nhắm sát hại những người đàn ông vô gia cư.

Bản thân Pham đã có lúc vô gia cư. Và chỉ sau vài ngày, Pham bị giết bởi bạn cùng phòng của mình, Marvin Magallanes, một cư dân thị trấn Anaheim cũng là người thú nhận đã đâm chết Pham và cũng đã giết chết 2 người khác.

Các luật sư của Pham nói rằng cai ngục đã đặt một con cừu vào chuồng một con sư tử. Họ cáo buộc Magallanes đã "hung hăng tình dục" với một bạn tù trước đó và đã tấn công một cai ngục trước khi y được đưa vào phòng giam cùng với nạn nhân. Và những sai lầm và sai trái đó đã khiến quận phải trả 2,7 triệu đô la trong một cuộc dàn xếp với gia đình họ Phạm.

---- Gần 92 triệu lượt khách nội địa trong vòng 10 tháng đầu năm. Theo Reatimes/Meeyland. Thống kê số liệu mới nhất của Tổng cục Du lịch cho thấy trong vòng 10 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đạt gần 92 triệu, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong vòng 10 tháng đầu năm, du khách quốc tế tới Việt Nam đạt 2.357,2 nghìn lượt, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách du lịch tới Việt Nam nhiều nhất châu Á trong vòng 10 tháng đầu năm 2022 khi đạt trên 1,6 triệu người, gấp 15,5 lần so với năm trước.

---- 570.000 công nhân bị giảm giờ làm. Theo Báo Dân Trí. Thống kê đến ngày 9/11, tổng cộng có 570.000 công nhân bị giảm giờ làm; 34.500 người bị chấm dứt hợp đồng; hơn 31.000 người nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng. Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng dẫn đến việc người lao động thiếu việc hoặc bị mất việc. Theo thống kê của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ diễn ra ở 28 địa phương với 485 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, do bị giảm, mất đơn hàng. Riêng khu vực phía Nam chiếm tới gần 62% doanh nghiệp và 87% lao động.

---- Doanh nghiệp may mặc khó tìm đơn hàng cuối năm. Theo Báo Nhịp Sống Kinh Doanh. Thời điểm này các năm trước, các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa liên tục phải tăng ca sản xuất, tuyển dụng thêm lao động mới đáp ứng kịp các đơn hàng ký kết. Song năm nay, đa phần các doanh nghiệp mới ký kết đơn hàng đủ sản xuất từ 50-60% công suất trong tháng 11, tháng 12. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng không chỉ "ăn đong" từng đơn hàng mà còn bị ép giá xuống tới 20-30%. Ông Vũ Văn Thành, Giám đốc Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà, Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn, Thanh Hóa chia sẻ, thời điểm này năm 2021, lương công nhân năm ngoái được khoảng 9 triệu, năm nay lương bình quân thấp xuống còn 6 triệu vì không có đơn hàng. Tới đây, khoảng tháng 1-2/2023, khách hàng đã thông báo sẽ cắt giảm 50 % đơn hàng nên công nhân sẽ phải giảm ngày làm, giảm giờ làm, thậm chí phải nghỉ việc.

---- HỎI 1: Quý bà đi bộ nhanh hoặc đi xe đạp tăng cơ hội sống sót sau ung thư vú 60%?

ĐÁP 1: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho thấy, đi bộ nhanh hoặc đạp xe hàng ngày giúp tăng cơ hội sống sót sau ung thư vú của phụ nữ lên 60%. Và ngay cả hoạt động thể chất vừa phải thường xuyên cũng làm giảm hơn một nửa nguy cơ tử vong vì căn bệnh này, theo các nhà khoa học.

Chi tiết:

https://sg.news.yahoo.com/womens-chances-of-surviving-breast-cancer-increase-with-exercise-143634559.html

---- HỎI 2: Toàn cầu chết nhiều nhất là tim, nhiều thứ nhì là nhiễm trùng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nhiễm trùng do vi khuẩn là nguyên nhân thứ hai gây tử vong trên toàn thế giới, chiếm 1/8 tổng số ca tử vong vào năm 2019, theoước tính toàn cầu đầu tiên về khả năng gây chết người của chúng được tiết lộ trong tuần này.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Lancet đã xem xét các trường hợp tử vong do 33 mầm bệnh vi khuẩn phổ biến và 11 loại nhiễm trùng trên 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác nhân gây bệnh có liên quan đến 7,7 triệu ca tử vong - chiếm 13,6% tổng số toàn cầu - vào năm 2019, một năm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Nghiên cứu cho biết, điều đó khiến chúng trở thành nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai sau các bệnh về tim mạch.

https://japantoday.com/category/features/health/bacterial-infections-the-'second-leading-cause-of-death-worldwide'

