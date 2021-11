Tối Cao Pháp Viện Nêu Nhiều Nghi Vấn Về Luật Cấm Phá Thai Của Texas, Thẩm Phán Coney Barrett Nói Luật Này Tước Quyền Hiến Định Của Các Nhà Cung Cấp Phá Thai

Công ty Facebook Inc. đang đổi tên thành Meta Platforms Inc., hay gọi tắt là Meta, để phản ảnh điều mà Tổng Giám Đốc Mark Zuckerberg nói là sự cam kết của họ để phát triển kỹ thuật mới bao quanh chính bạn được biết là “metaverse” [không gian thực tế ảo trong đó người dùng có thể tương tác với môi trường do máy điện toán tạo ra và những người sử dụng khác]. Nhưng hệ thống mạng xã hội thì vẫn còn được gọi là Facebook, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Năm, 28 tháng 10 năm 2021.