Có ít nhất 56 người chết và hàng trăm người bị thương trong trận động đất 5,6 độ Richter trên đảo Java, đảo chính của Indonesia, hôm thứ Hai, làm sập các tòa nhà và người dân bị mắc kẹt.

- Biển Đông: tàu Hải quân Philippines kéo mảnh vỡ hỏa tiễn về cảng, bị tàu TQ tới cắt dây, cướp về TQ

- Indonesia động đất: 56 chết và 700 người bị thương.

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ bác kháng cáo của cử tri Da đen và Latin vụ Texas vẽ lại địa hạt để phiếu da màu thua

- Arizona: 1 ứng viên Cộng Hòa thắng ghế Dân Biểu tiểu bang, vẫn đòi bầu lại vì quy chụp là gian lận.

- Putin ngừa đảo chánh, đưa nhiều đơn vị an ninh FSO vào giữa Moscow tập trận.

- Zelensky: Nga đã bắn hơn 4.700 phi đạn vào Ukraine, không thấy Nga móc nối hòa đàm. Belarus: chiến binh Ukraine khiêu khích quân sự, vượt biên giới Belarus, chụp ảnh hay tìm kiếm gì trên tuyết. Pháp đã gửi Ukraine 2 khẩu đội phi đạn phòng không Crotale và 2 dàn phi đạn.

- Đoàn kết với người biểu tình ở quê nhà: Đội tuyển túc cầu Iran từ chối hát quốc ca của họ trước trận World Cup đấu với Anh quốc; siêu cẩu thủ Ali Daei của iran từ chối vé mời FIFA để ở lại với biểu tình.

- FIFA World Cup 2022 tưng bừng khánh thành. Trận đầu: Qatar thua Ecuador tỷ số 0-2. Thứ Hai 21/11/2022 sẽ là trận giữa Hoa Kỳ vs. Wales. Đội nào thắng giải lớn nhất sẽ là 42 triệu đô la. Nhân quyền HRW chỉ trích Qatar kỳ thị, bắt bớ đồng tính. Xem các trận World Cup ở Mỹ trên các đài: Fox và FS1, và 2 đài Latin là Telemundo và Universo. Các thầy bàn: Thắng WC 2022 sẽ là: Brazil, Argentina, Pháp (đương kim vô địch), Anh và Tây Ban Nha. Cầu thủ thiên tài: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Ngày chung kết là: 18/12/2022.

- Trump dự kiến không qua nổi bầu cử sơ bộ 2024 của Cộng Hòa: điểm DeSantis ngày càng tăng.

- Nepal dính cú lừa của TQ: 5 phi cơ TQ hư máy, nằm ụ, phải rao bán.

- Bill Gates (Giám sát viên Quận Maricopa) được an ninh dẫn đi ẩn núp, vì bị cử tri MAGA dọa xử tử

- Camille Herron chạy cuộc đua 100 dặm, tự thắng kỷ lục thế giới, nhưng không được USA Track & Field tính

- San Jose: 1 ông bị bắn chết, cảnh sát kêu gọi ai có thông tin xin mật báo.

- Long Beach: ông 64 tuổi gây gỗ, giết bạn.

- Quận Cam: bị tố cáo quấy nhiễu sex, xin về hưu, cựu công tố 57 tuổi bỗng nhiên tắt thở.

- Doanh nghiệp 'khát' đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

- Sài Gòn: Công ty PouYuen cho 20.000 công nhân nghỉ việc luân phiên.

- HỎI 1: Có phải 71% đảng viên Đảng Dân Chủ nói Biden có thể thắng cử 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhiều khoa học gia nói rằng 100 bước đi bộ ngược sẽ tốt cho sức khỏe tương đương với 1.000 bước đi bộ về phía trước? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/11/2022) ---- Một chỉ huy quân đội Philippines hôm thứ Hai đã cáo buộc một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ lực để cướp một mảnh vỡ hỏa tiễn trôi nổi trên Biển Đông khi nó đang được kéo bởi một tàu Philippines. Phó Đô đốc Alberto Carlos cho biết một con tàu đã được cử đến để thu thập mảnh vỡ này sau khi nó được thấy gần đảo Thitu vào Chủ nhật.

.

Thủy thủ đoàn Philippines đã buộc bộ phận hỏa tiễn của Trung Quốc - sau đó được xác nhận là vỏ bọc bảo vệ hình nón mũi của nó - vào thuyền của họ và bắt đầu kéo nó trước khi chúng bị tàu Cảnh sát biển Trung Quốc cắt đứt. Carlos cho biết, tàu tuần duyên TQ đã triển khai một tàu nước bơm hơi cắt dây kéo, phần hỏa tiễn được đưa về tàu chính của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Hai cho biết món hàng này đã được tự nguyện bàn giao sau một “cuộc thương lượng hữu nghị”.

---- Có ít nhất 56 người chết và hàng trăm người bị thương trong trận động đất 5,6 độ Richter trên đảo Java, đảo chính của Indonesia, hôm thứ Hai, làm sập các tòa nhà và người dân bị mắc kẹt. Tâm chấn của trận động đất cách Ciranjang-hilir, Indonesia 11 dặm về phía tây-tây nam, ở độ sâu 6,2 dặm (9.98 kilomet), theo Sở Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Herman Suherman, người chỉ huy chính quyền ở Cianjur, xác nhận rằng ít nhất 56 người đã chết và hơn 700 người bị thương. Suherman cho biết "rất nhiều người" vẫn bị mắc kẹt trong khi những người khác bị chặn bởi một trận lở đất.





Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà bị sập và các đường phố nằm chắn ngang đống đổ nát. Các nhân viên khẩn cấp đã giải cứu ít nhất một phụ nữ và một trẻ nhỏ khỏi một tòa nhà bị hư hại.

---- Tòa Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã bác bỏ kháng cáo của các cử tri Da đen và Tây Ban Nha cáo buộc lập pháp Texas do đảng Cộng hòa lãnh đạo cố tình vẽ lại một địa hạt Thượng viện của tiểu bang để Cộng Hòa sẽ chắc chắn thắng phiếu địa hạt này.

Các nguyên đơn đã lập luận rằng các ranh giới được vẽ lại của địa hạt là ủy ban vẽ bản đồ do Cộng Hòa lãnh đạo cố ý phân biệt chủng tộc đối với họ, vi phạm sự đảm bảo của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ về sự bảo vệ bình đẳng theo luật. Tranh chấp tập trung vào một địa hạt của Thượng viện tiểu bang bao gồm một phần của thành phố Fort Worth ở trung tâm phía bắc Texas.

Địa hạt hiện do Thượng nghị sĩ tiểu bang Dân chủ Beverly Powell nắm giữ. Nhưng bà đã từ bỏ tái tranh cử từ tháng 4/2021, gọi cuộc đua là "không thắng nổi" vì cách vẽ lại ranh giới địa hạt Sau bầu cử giữa kỳ 8/11/2022, địa hạt mới về tay ứng viên Phil King (Cộng hòa), người đã tranh cử độc diễn và không đối thủ.

---- Chiến thắng nhưng vẫn đòi bầu lại. Một nhà lập pháp Arizona được bầu thắng phiếu đang có kế hoạch đình công nếu cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11/2022 không được thực hiện lại: Liz Harris, người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào chức Dân Biểu tiểu bang ở Địa hạt 13, đã đưa ra một tuyên bố trên Instagram và trang web tranh cử của bà cam kết rằng bà sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ dự luật nào vì bà tin rằng đảng Cộng hòa đã bị cướp trong các cuộc đua toàn tiểu bang, theo KPNX-TV đưa tin.

Harris nói trong tuyên bố: "Mặc dù tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc đua vào Khu vực Dân biểu tiểu bang của mình, nhưng điều hiển nhiên là chúng tôi cần tổ chức một cuộc bầu cử mới ngay lập tức. Có những dấu hiệu rõ ràng của việc chơi xấu từ trục trặc máy móc, và những bất khả toán học hiển nhiên (blatant mathematical impossibilities). Làm thế nào mà một Bộ Trưởng Tài Chánh (State Treasurer) của Đảng Cộng hòa lại có thể nhận được nhiều phiếu bầu hơn một ứng viên Thống Đốc tiểu bang hoặc ứng viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa?"

Bộ Trưởng Tài Chánh tiểu bang Kimberly Yee đã tái thắng cử lở nhiệm kỳ thứ hai với nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác, đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, trong khi ứng cử viên thống đốc Đảng Cộng hòa Kari Lake và ứng cử viên Thượng viện Blake Masters đều thua cuộc. Harris cho rằng đây là bằng chứng gian lận và cô kêu gọi các dân cử khác tham gia cuộc biểu tình của mình.

"Tôi kêu gọi tất cả các nhà lập pháp tiểu bang cùng tham gia với tôi để yêu cầu một cuộc bầu cử mới", Harris nói. "Bây giờ tôi sẽ giữ lại phiếu của mình đối với bất kỳ dự luật nào nếu không có cuộc bầu cử mới để phản đối điều rõ ràng là một cuộc bầu cử gian lận tiềm ẩn."

---- Nhiều đơn vị quân sự đã được triển khai ở trung tâm Moscow vào ngày 26/10/2022 và các sĩ quan an ninh FSO (Federal Protective Service: Sở Bảo Vệ Liên Bang) được nhìn thấy đang tập trận để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. Trên thực tế, theo báo The Insider, nơi nhận được các tài liệu liên quan đến cuộc tập trận, các đơn vị cận vệ Tổng Thống Nga Vladimir Putin đang thực tập bảo vệ Putin khỏi một cuộc đảo chính, và các cuộc tập trận chiến thuật chỉ là một phần nhỏ của các biện pháp đặc biệt được lên kế hoạch có mối đe dọa rằng Putin có thể bị lật đổ.

Các tài liệu cũng cảnh báo về những tác động tâm lý mà các nhân viên an ninh có thể phải đối phó trong trường hợp đảo chính, và cảnh báo rằng “các đặc vụ nước ngoài” có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phá hoại chính phủ Putin. Tướng Alexander Komov, phó giám đốc FSO, chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện kế hoạch phản đảo chính. Thông tin về Komov là bí mật, và có rất ít thông tin công khai về ông.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm nói rằng quân Nga đã bắn hơn 4.700 phi đạn vào Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine ngày 24/2/2022. Zelensky đề xuất một "công thức hòa bình" trong đó sẽ khôi phục an toàn hnguyên tử, an ninh lương thực và năng lượng ở Ukraine, trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh, thực hiện Hiến chương LHQ và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

"Nó khá mang tính xây dựng và thực tế," theo lời Zelensky nói về kế hoạch, điều mà ông cho là "trái ngược với những lời ồn ào trống rỗng của Nga về sự sẵn sàng được cho là của họ cho một số loại đàm phán." Trước đó vào Chủ nhật, cố vấn của Zelensky Mykhailo Podolyak nói với AFP rằng những nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán Nga-Ukraine là "kỳ lạ" nếu xét đến những bước tiến của Ukraine trên chiến trường.

---- Belarus tố cáo rằng binh sĩ Ukraine tham gia vào "các hành động khiêu khích quân sự" chống lại Belarus vào ngày 19/11, theo báo Kyiv Independent đưa tin. Lực lượng Biên phòng Belarus nói, quân Ukraine đã "vượt biên trái phép" vào Belarus để chụp ảnh và "tìm kiếm hoặc cài đặt thứ gì đó trên tuyết." Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Belarus đã được coi là hỗ trợ Nga trong cuộc chiến, với những tin đồn xoay quanh việc quân đội Belarus có thể tham chiến.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết Pháp đã gửi hai khẩu đội phi đạn phòng không tầm ngắn Crotale và hai hệ thống phi đạn phóng hàng loạt tới Ukraine, theo báo Ukrinform đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn cuộc phỏng vấn của Lecronu với Le Journal du Dimanche. Lecornu cho biết Pháp đã cung cấp cho Ukraine 18 đại pháo Caesar, thêm rằng "danh sách các hệ thống vũ khí còn rộng hơn nhiều." Tổng viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine ước tính khoảng 550 triệu USD.

---- World Cup hôm Thứ Hai: Iran đã chơi trận mở màn vào thứ Hai với Anh. Tuy nhiên, kỷ lục gia ghi bàn quốc tế của Iran Ali Daei đã từ chối lời mời tham dự World Cup ở Qatar để bày tỏ đoàn kết với những người biểu tình Iran: “Tôi muốn ở bên cạnh các bạn ở quê hương của mình và bày tỏ sự cảm thông của tôi với tất cả những gia đình mất người thân trong những ngày này.”

Cầu thủ huyền thoại 53 tuổi của làng túc cầu Iran đã ghi 109 bàn cho Iran từ năm 1993 đến 2006, kỷ lục này đã bị Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha phá vỡ vào năm ngoái. Cầu thủ Daei đã là một người ủng hộ lớn tiếng cho các cuộc biểu tình toàn quốc trên khắp Iran nhiều tuần lễ qua.

---- Đội tuyển túc cầu quốc gia Iran đã từ chối hát quốc ca của đất nước họ trước trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup ở Qatar vào hôm thứ Hai, một dấu hiệu rõ ràng của tình đoàn kết với những người biểu tình ở quê nhà. Tất cả 11 cầu thủ xuất phát trong đội thi đấu với Anh vẫn bị ngậm miệng im lặng khi người hâm mộ của họ tại Sân vận động Quốc tế Khalifa la ó và chế nhạo trong khi những người khác vui mừng, khóc và vỗ tay hoan hô.

Iran đã bị khuấy động bởi các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng, bắt đầu khi một phụ nữ trẻ, Mahsa Amini, chết trong sự giam giữ của cái gọi là "cảnh sát đạo đức" sau khi bị giam giữ vì không đội khăn trùm đầu đúng cách. Các cuộc đàn áp bạo lực của chế độ đối với các cuộc biểu tình trên đường phố đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 15.000 người bị bắt, với ít nhất một "kẻ bạo loạn" giấu tên bị kết án tử hình vì tham gia biểu tình.

---- FIFA đã xác nhận rằng một số người hâm mộ đang gặp khó khăn để tiếp cận vé xem World Cup của họ. Thông báo hôm thứ Hai viết: “Một số khán giả hiện đang gặp trở ngại khi truy cập vé của họ thông qua ứng dụng bán vé của FIFA. FIFA đang làm việc để giải quyết vấn đề. Trong thời gian chờ đợi, những người hâm mộ không thể truy cập vé di động của họ nên kiểm tra tài khoản email mà họ đã sử dụng để vào với ứng dụng Ticket để được hướng dẫn thêm. Trong trường hợp người hâm mộ không thể truy cập vào tài khoản email của họ, trạm phân phát vé của sân vận động sẽ có thể hỗ trợ. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ..."

---- FIFA World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar khi 32 đội tuyển tranh tài giành vinh quang trong sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào mùa đông và ở Trung Đông.

Đội tuyển chủ nhà Qatar, lần đầu tiên thi đấu ở giải bóng đá hàng đầu, đã thua Ecuador 2-0 hôm Chủ nhật 20/11/2022 trong trận mở màn tại sân vận động 60.000 chỗ ngồi ở thành phố Al Khor, cách trung tâm Doha khoảng 18 km. Tuy là thua, nhưng là kỷ lục lịch sử: Qatar đã trở thành nước chủ nhà đầu tiên thua trận túc cầu đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Một pha gay cấn trong trận Qatar-Ecuador.

Giải thưởng lớn nhất cho chiến thắng

Tổ chức Human Rights Watch

Ước tính có khoảng 3,5 tỷ người

Theo các thầy bàn,

Điểm mặt các thiên tài bóng đá

Những ngày cuối đáng nhớ

Ngày 18 tháng 12: Trận Chung kết

Tất cả 2 bàn thắng của Ecuador là công của cầu thủ Enner Valencia, người đưa đội bóng Ecuador thắng đội Qatar với tỷ số 2-0. Tiền đạo này đã ghi được một quả phạt đền và đánh đầu tung lưới đội nhà trong 30 phút đầu tiên của trận đấu. Senegal sẽ đấu với Hoà Lan trong trận đấu tiếp theo của bảng A vào thứ Hai 21/11/2022.

Các trận túc cầu hôm Thứ Hai 21/11/2022 sẽ là:
- Hoa Kỳ vs. Wales
- Senegal vs. Hòa Lan
- Anh quốc vs. Iran

Giải thưởng lớn nhất trong giải đấu vĩ đại nhất của World Cup 2022 sẽ là 42 triệu đô la trong tổng số tiền 440 triệu đô la của FIFA. Mỗi đội sẽ mang về nhà một phần tiền thưởng. Qatar đã chi khoảng 200 tỷ USD để chuẩn bị tổ chức sự kiện này. Dự kiến 64 trận đấu sẽ được diễn ra trên 8 sân vận động trong những tuần tới.

Tổ chức Human Rights Watch (Quan Sát Nhân Quyền) đã công bố một báo cáo vào tháng 10/2022, cáo buộc lực lượng an ninh Qatar nhắm mục tiêu quậy phá cộng đồng đồng tính LGBTQ trước thềm World Cup. Tổ chức giám sát này đã cáo buộc Qatar vi phạm quyền riêng tư, bắt giữ tùy tiện và bạo lực đối với cộng đồng.

Ước tính có khoảng 3,5 tỷ người đã xem World Cup 2018, trong đó có khoảng 1,12 tỷ người đã xem trận chung kết giữa Pháp đánh bại Croatia 4-2 tại Argentina. Xem các trận túc cầu chỉ hào hứng nhất là ngồi xem chung với bạn cùng sở thích: các bạn có thể xem World Cup tại nhiều tiệm cà phê Quận Cam. Dự kiến các trận tranh giải sẽ phát sóng trên truyền hình Hoa Kỳ: các đài Fox và FS1, với các chương trình phát sóng tiếng Tây Ban Nha có sẵn trên Telemundo và Universo.

Theo các thầy bàn, đội tuyển nào hy vọng thắng giải vô địch World Cup 2022? Brazil được nhiều người suy đoán là sẽ thắng chức vô địch, trước đó đã có với kỷ lục 5 lần đăng quang World Cup. Ngoài ra, nhóm 4 đội tuyển có cơ may thắng giải vô địch sẽ là: đội tuyển Argentina, đương kim vô địch Pháp, Anh và Tây Ban Nha cũng nằm trong Top 5 được yêu thích nhất. Đội tuyển Mỹ dĩ nhiên là ra rìa rồi.

Điểm mặt các thiên tài bóng đá tham dự World Cup 2022 sẽ có Lionel Messi của Argentina, Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Kevin De Bruyne của Bỉ, Robert Lewandowski của Ba Lan, Neymar Jr của Brazil, Luka Modric của Croatia và 2 cầu thủ Kylian Mbappe và Karim Benzema --- đó là các tuyển thủ nổi bật siêu xuất. Có tin cầu thủ Karim Benzema bị thương trong khi tập dợt hôm Thứ Bảy và sẽ không thi đấu được.

Những ngày cuối đáng nhớ của World Cup 2022 là (theo giờ Miền Đông, trước giờ California 3 tiếng đồng hồ):
- Ngày 13 tháng 12: Trận bán kết sẽ chiếu 2 giờ chiều trên đài Fox.
- Ngày 14 tháng 12: Trận bán kết sẽ chiếu 2 giờ chiều trên đài Fox.
- Ngày 17 tháng 12: Trận tranh hạng ba lúc 10 giờ sáng trên Fox.
- Ngày 18 tháng 12: Trận Chung kết lúc 10 giờ sáng trên Fox.

---- Trump có thể không qua nổi bầu cử sơ bộ 2024 của Cộng Hòa. Cuộc thăm dò trên YouGov sau bầu cử giữa kỳ 2022 là một thảm họa đối với Trump. Trong vòng một tuần, Trump đã giảm từ 81% tỷ lệ ủng hộ xuống còn 77%. Tệ hơn nữa, những người Cộng hòa muốn ông tranh cử đã co cụm từ 60% xuống chỉ còn 47%.

Trong khi đó, đối thủ tiềm năng của Trump là Ron DeSantis nắm giữ lợi thế từ 46% so với 39% ủng hộ Trump, theo YouGov, nơi đã thăm dò ý kiến tất cả các cử tri trên lá phiếu Trump-DeSantis và hầu hết thành phần đều ưa thích DeSantis, ngoại trừ những người gốc Tây Ban Nha thì chia đều (Dân Latino chia đôi, ủng hộ Trump, DeSantis). Bi thảm là những người bảo thủ ủng hộ DeSantis 51% và Trump chỉ được 33%.

Các nhà phân tích nói rằng, vì Trump không có gì đưa ra thực sự mới hoặc thú vị. Ngoài việc đổ lỗi cho Đảng Dân chủ vì đã đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020, lại đổ lỗi cho Trung Quốc quậy phá các máy bầu phiếu, Trump chỉ nhắc lại những lời hứa cũ và phàn nàn về Biden. Lời hứa Trump không xong: 4 năm xây tường biên giới không xong. Lời hứa tát cạn đầm lầy thủ đô Washington DC? Cộng Hòa là một đầm lầy khổng lồ, và rồi Trump và vây cánh đã trở thành một đầm lầy mới.

---- Trong khi chính phủ Hà Nội dính cú lừa Trung Quốc với đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn tới mức liên tục lỗ thê thảm, Nepal cũng dính cú lừa tương tự nhưng là các phi cơ cứ bay là hỏng và rồi phải nằm ụ. Hãng hàng không quốc gia của Nepal đã quyết định bán các máy bay Trung Quốc mà hãng đang phải khó khăn để bảo trì. Tờ Kathmandu Post dẫn lời các quan chức rằng những chiếc máy bay này - 5 chiếc - "là những con voi trắng đắt nhất trong lịch sử hãng hàng không nhà nước".

Hãng hàng không quốc doanh Nepal đã phải đưa những chiếc máy bay này xuống một góc hẻo lánh của Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu. Vào tháng 9, hãng hàng không Nepal đã rao cho thuê 3 chiếc 17 chỗ và 2 chiếc 56 chỗ với hạn chót 31/10/2022. Không có nhà thầu nào vào, ngay cả khi thời hạn đã được gia hạn. Bây giờ, hãng đã quyết định rao bán những chiếc máy bay không bay nổi này.

Người phát ngôn của Nepal Airlines Archana Khadka cho biết hãng sẽ đưa ra thông báo chỉ định một giám định viên quốc tế để xác định giá trị thị trường hợp lý của các máy bay. Điều này sẽ xảy ra sau khi Nepal bỏ phiếu bầu chính phủ tiếp theo vào ngày hôm Chủ nhật, 20/11/2022. Nepal đã nhận lô máy bay đầu tiên từ Trung Quốc vào năm 2014.

Chính phủ Nepal đã ký các thỏa thuận trị giá 2,4 tỷ USD với Trung Quốc cho một số dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng. Những dự án này bao gồm một tuyến đường sắt đầy tham vọng xuyên qua dãy Himalaya. Tuyến này sẽ nối thị trấn biên giới của Tây Tạng Kerung với Kathmandu. Nepal kỳ vọng dòng vốn du lịch lớn từ dự án này.

Tuy nhiên, như trường hợp của các dự án của Trung Quốc, tuyến đường sắt sẽ được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bởi các công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Ngay cả chính phủ Nepal cũng không có cơ quan nào để đàm phán về các điều khoản và giá cả của hợp đồng. Hình như Nepal không biết gì về chuyện Hà Nội dính bẫy đường sắt Cát Linh?

---- Một quan chức bầu cử hàng đầu của Quận Maricopa đã được chuyển đến một nơi an toàn bí mật, vì lo ngại bị hành hung từ các cử tri Cộng Hòa Arizona sau bầu cử giữa kỳ. Giám sát viên Quận Maricopa, Bill Gates, hôm Chủ nhật xác nhận rằng ông đã được đưa đi ẩn trú cùng với các cận vệ sau khi các nhân viên tại văn phòng bầu cử quận của Arizona bị hăm dọa xử tử.

Bản thân Gates, một đảng viên Đảng Cộng hòa, từng bị những người mê Trump chỉ trích sau khi từ chối lời Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020, và rồi bầu cử giữa kỳ năm nay lại cho thấy ứng cử viên MAGA được Trump hậu thuẫn Kari Lake đã thua phiếu đối thủ thuộc đảng Dân chủ Katie Hobbs.

Cho đến nay, Lake đã từ chối chịu thua, bất kể là phiếu bầu đã thua của Hobbs. Tuần qua, vài giờ trước khi Lake bị kết toán phiếu là sẽ thua cuộc, một luật sư trong ban vận động của Lake đã báo động với quận Maricopa County để cảnh báo văn phòng bầu cử về "rất nhiều người giận dữ ngoài kia" rằng ban vận động "không thể kiểm soát tình hình," theo The Washington Post.

---- Vận động viên chạy đua đường trường siêu tốc chuyên nghiệp Camille Herron nghĩ rằng cô đã đánh bại kỷ lục thế giới của chính mình hơn một phút vào tháng 2/2022 khi hoàn thành cuộc đua 100 dặm trong 12 giờ, 41 phút và 11 giây, với tốc độ 7:37 phút mỗi dặm. Nhưng lại bị từ chối kỷ lục.

Người phụ nữ Oklahoma đã đánh bại người đứng thứ hai là nam vận động viên gần 30 phút và nhận được sự hoan nghênh rộng rãi sau khi thống trị giải chạy Jackpot Ultra Running Festival 100-miler ở Nevada, cũng là giải vô địch USA Track & Field 100 Mile Road Championships (Đường đua và Đường trường 100 dặm của Hoa Kỳ).

Tuy nhiên, tổ chức USA Track & Field nói rằng kỷ lục đó hỏng rồi, không thể công nhận, theo báo Washington Post. Theo một nhà đo điền kinh thế giới hạng A, quãng đường Herron chạy thực tế là 99,9 dặm, hay ngắn hơn chính xác là 716 feet. Chính xác, theo thước đó ngày 25/10/2022, độ dài đó là 99.864336 dặm. Nhưng một tuần sau cuộc thi chạy, số đo từ World Athletics ghi có thể là 100.00396 dặm.

---- Một người đàn ông bị bắn vào chiều thứ Sáu ở phía bắc San Jose đã chết vì vết thương. Cảnh sát San Jose đang tìm kiếm một nghi phạm. Vụ nổ súng gây tử vong là vụ giết người thứ 35 trong năm 2022 của San Jose.

Bất kỳ ai có thông tin về vụ sát nhân này, xin liên hệ Sở Cảnh sát San Jose theo số (408) 277-5283, hoặc liên hệ với Trung sĩ Barragan tại 4106@sanjosca.gov hoặc Thám tử Ramirez tại 4201@sanjoseca.gov.

---- Một người đàn ông 64 tuổi phải đối mặt với cáo buộc giết người sau khi đâm chết một người đàn ông khác trong một cuộc tranh cãi ở Long Beach hôm thứ Bảy. Ronald Wandersee đang bị tạm giữ với tiền bảo lãnh tại ngoại ở mức 2 triệu USD sau khi thừa nhận đã đâm Michael Marker, 58 tuổi, theo Sở cảnh sát Long Beach.

Cảnh sát nói 2 cư dân Long Beach này quen biết nhau, đã tranh cãi rồi Marker “bắt đầu tấn công nghi phạm”, khiến Wandersee rút dao và đâm Marker nhiều nhát. Marker đã chết tại hiện trường, trong khi Wandersee bị một vết rách không nguy hiểm đến tính mạng ở phần trên cơ thể.

Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ này xin gọi Thám tử Michael Hubbard hoặc Jesus Espinoza theo số 562-570-7244. Hoặc báo cáo ẩn danh ở số 800-222-TIPS (8477) hay vào trang: www.lacrimestoppers.org.

---- Một cựu công tố viên lâu năm của Quận Cam, người đã nghỉ hưu sau các cáo buộc quấy rối tình dục dẫn đến nhiều vụ kiện vẫn đang chờ xét xử, đã được phát hiện đã chết hôm thứ Sáu tại nhà ở Fullerton của mình. Gary LoGalbo cũng là phù rể trong đám cưới của Biện Lý Quận Cam Todd Spitzer. LoGalbo chết khi mới 57 tuổi.

Không có tin chính thức về nguyên nhân cái chết, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào ngay lập tức cho thấy cái chết là do tội ác chình sự. LoGalbo đã bị cáo buộc quấy rối tình dục và quấy rối sắc tộc bởi nhiều công tố viên trong Văn phòng Biện lý Quận, gây ra hai cuộc điều tra nội bộ làm rung chuyển văn phòng của Spitzer và dẫn đến nhiều vụ kiện chống lại Quận Cam. LoGalbo quyết định nghỉ hưu vào giữa tháng 12/2020.

---- Doanh nghiệp VN 'khát' đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Theo Báo Tin Tức. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đang chịu áp lực lớn vì đơn hàng sụt giảm. Thậm chí một số doanh nghiệp đã phải ngừng sản xuất, cho người lao động nghỉ việc. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam cho biết, tình trạng sụt giảm đơn hàng xuất khẩu diễn ra ở tất cả doanh nghiệp trong ngành. Bình quân lượng hàng đã giảm khoảng 30% so với đầu năm. Tình hình sụt giảm đơn hàng quý IV/2022 gia tăng nhiều hơn và có thể tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2023. Nguyên nhân là do lạm phát cao, khiến sức mua ở những thị trường lớn như Mỹ, EU lao dốc, trong khi đây là hai thị trường xuất khẩu chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của ngành Da giầy Việt Nam. Vì vậy, hiện nay các doanh nghiệp chỉ có cách đa dạng hóa, tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu dù ít hay nhiều để bù đắp.

---- Công ty PouYuen cho công nhân nghỉ việc luân phiên. Theo Báo Lao Động. Do tình hình đơn hàng, Công ty PouYuen sẽ phải sắp xếp cho khoảng 20.000 công nhân nghỉ luân phiên và hưởng lương 180.000 đồng/ngày nghỉ. Theo nguồn tin của Báo Lao Động, có khoảng 20.000 công nhân của Công ty PouYuen Việt Nam sẽ nghỉ luân phiên theo thông báo trên và chủ yếu sẽ nghỉ vào thứ Bảy. Công ty PouYuen Việt Nam hiện có khoảng trên 50.000 công nhân và là doanh nghiệp có đông lao động nhất TPHCM hiện nay.

---- HỎI 1: Có phải 71% đảng viên Đảng Dân Chủ nói Biden có thể thắng cử 2024?

ĐÁP 1: Đúng thế. Có tới 71% đảng viên Đảng Dân Chủ hiện nói rằng Biden có thể giành chiến thắng trong cuộc tái đắc cử, theo cuộc khảo sát mới. Gần 3/4 đảng viên Đảng Dân Chủ hiện nói rằng Tổng thống Biden có thể giành chiến thắng nếu ông tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào Bạch Ốc vào năm 2024, theo một cuộc thăm dò mới của USA Today-Ipsos. Tỷ lệ cử tri Dân Chủ tin rằng Biden có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo đã tăng 11 điểm so với tháng 8, khi 60% bày tỏ sự tin tưởng vào Biden.

Chi tiêt:

https://thehill.com/homenews/campaign/3743985-71-percent-of-democrats-now-say-biden-could-win-reelection-survey/

---- HỎI 2: Nhiều khoa học gia nói rằng 100 bước đi bộ ngược sẽ tốt cho sức khỏe tương đương với 1.000 bước đi bộ về phía trước?

ĐÁP 2: Đúng thế. Đi bộ là một trong những hình thức tập thể dục tốt nhất cho cơ thể và trí não của bạn. Đi bộ ngược là hình thức thể dục tuyệt vời hơn nữa. Đi bộ ngược không chỉ dành cho trẻ em trên sân chơi, nhưng còn là hình thức thể dục trên cả tuyệt vời. Nhiều khoa học gia nói rằng 100 bước đi bộ ngược sẽ tốt cho sức khỏe tương đương với 1.000 bước đi bộ về phía trước.

Chi tiết:

https://www.eatingwell.com/article/8013593/health-benefits-of-walking-backward/

-