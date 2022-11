Biến đổi khí hậu là điều có thực, và nhiều nơi từng hạn hán ở Australia bây giờ lại ngập lụt thê thảm.

- Cộng Hòa: sẽ cấm xem hồ sơ thuế của Trump.

- Tòa Hoà Lan: kết án 3 người có tội (2 Nga, 1 Ukraine) bắn rớt chuyến bay 17 của Malaysia Airlines năm 2014.

- Tòa Mỹ xử 1 trùm gián điệp TQ 20 năm tù giam

- Internet đứt mạng khắp Bắc Hàn khoảng 2 giờ rưỡi

- Texas: động đất 5,3 độ, rung chuyển nhiều tòa nhà.

- Tập: Châu Á - Thái Bình Dương không phải sân sau của ai

- New York: bố chết vì tim, con 2 tuối chết vì đói.

- Trump sẽ còn bị Facebook cấm cửa, năm tới sẽ xét lại.

- Pence: dân Mỹ đang “tìm lãnh đạo mới” cho 2024.

- New Jersey: bắn chết 4 gấu con, ra tòa.

- Nga lại bắn phi đạn ào ạt vào nhiều các nhà máy điện và khí đốt khắp Ukraine, làm ít nhất 4 người chết và hơn chục người khác bị thương. Zelensky: Bọn khủng bố muốn hòa bình kiểu đó.

- Quân tử: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chúc mừng Cộng hòa thắng đa số ghế Hạ viện, nói sẽ làm việc chung.

- Nhóm G20 lên án cuộc xâm lược ở Ukraine.

- Tổng thư ký NATO: vụ phi đạn bay lạc làm chết 2 người ở Ba Lan có thể là do phòng không Ukraine, nhưng Nga phải chịu trách nhiệm. Nga: Ukraine và Ba Lan kích động NATO đụng độ Nga.

- Tướng Tham mưu trưởng Mark Milley: TQ tấn công Đài Loan sẽ là sai lầm chiến lược, sai lầm địa chính trị

- Tướng Milley: Mỹ ủng hộ Ukraine chống Nga tới cùng, nhưng Ukraine sẽ khó đuổi sạch Nga ra khỏi Ukraine.

- Nhiều đại gia Cộng Hòa rời bỏ Trump.

- DB David Cicilline ra dự luật: Hiến Pháp cấm Trump ứng cử Tổng Thống vì đã xúi giục, tham dự bạo loạn 6/1/2022

- Hai tổ chức kêu gọi các Bộ trưởng Hành chánh các tiểu bang cấm ghi tên Trump trên các lá phiếu tiểu bang.

- Cựu PTT Mike Pence: sẽ không ra điều trần trước Ủy ban 6/1 vì Quốc Hội không có quyền triệu tập

- Ủy ban 6/1: cựu PTT Mike Pence sẽ phải ra khai nếu Ủy ban 6/1 cần tới, vì Bạch Ốc đã vi phạm Hiến Pháp.

- Thượng Viện OK dự luật bảo vệ hôn nhân đồng giới và giữa các chủng tộc.

- Trump Organization có 2 sổ kế toán khác nhau. Luật sư: Trump gian lận thuế vì rộng lượng với nhân viên.

- Nợ của các hộ gia đình Mỹ tăng kỷ lục.

- Quận Cam: bé gái 9 tuổi đi bộ, bị xe đụng

- Quận Cam: Phong Khưu đi xe đạp bị đụng chết.

- Công ty Nhật bị 11 thực tập sinh VN kiện vì sập tiệm, nợ lương

- Los Angeles: bắn nhanh, bắn trúng, bắn từ nhiều tư thế chớp nhoáng, 1 cảnh sát gốc Việt 40 phát không trật

- Xuất khẩu gạo bật tăng kỷ lục, trên 700.000 tấn trong tháng 10/2022.

- Gà chết hôi thối mua hàng tấn, sơ chế rồi bán làm giò chả.

- Doanh nghiệp Việt thú nhận bị văng miểng: Nga xâm lược Ukraine làm hại kinh tế Việt Nam.

- HỎI 1: Bữa ăn tối Lễ Tạ Ơn sẽ tốn thêm 20$? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thịt gà làm từ tế bào động vật thật nuôi trong ống nghiệm sắp bán ra chợ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/11/2022) ---- Bộ Tư pháp cho biết, một sĩ quan tình báo Trung Quốc đã bị tòa án Hoa Kỳ kết án 20 năm tù giam hôm thứ Tư vì tội ăn cắp công nghệ từ các công ty hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ và Pháp. Xu Yanjun bị cáo buộc đóng vai chỉ huy 1 kế hoạch được nhà nước TQ hậu thuẫn kéo dài 5 năm nhằm đánh cắp bí mật thương mại từ GE Aviation, một trong những nhà sản xuất động cơ máy bay hàng đầu thế giới và Công ty Safran của Pháp, đang làm việc với GE về phát triển động cơ.

Xu là một trong 11 công dân Trung Quốc, bao gồm 2 sĩ quan tình báo, bị nêu tên trong cáo trạng vào tháng 10/2018 tại tòa án liên bang ở Cincinnati, Ohio, nơi GE Aviation có trụ sở. Xu đã bị bắt vào tháng 4/2018 tại Bỉ, nơi Xu bị dụ vào bẫy phản gián: Xu đã lên kế hoạch bí mật gặp 1 nhân viên của GE trong chuyến đi. Xu bị dẫn độ đến Hoa Kỳ, nơi Xu bị kết án trong một phiên tòa với bồi thẩm đoàn vào ngày 5 tháng 11/2021 về tội âm mưu gián điệp kinh tế, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và hai tội âm mưu liên quan.

Bộ Tư pháp viết: "Xu đã nhắm mục tiêu vào các công ty hàng không của Mỹ, tuyển dụng nhân viên đi du lịch TQ và thu thập thông tin độc quyền của họ, tất cả đều thay mặt cho chính phủ TQ." Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm gọi các cáo buộc chống lại Xu là "bịa đặt thuần túy".

---- Một nhà nghiên cứu an ninh mạng nói với Reuters ngày 17/11/2022 rằng mạng Internet của Bắc Hàn đã bị đứt mạng lớn nhất trong nhiều tháng vào hôm thứ Năm, sau khi các dịch vụ tương tự bị gián đoạn hồi tháng 1 bị nghi là do các cuộc tấn công mạng. Internet bị hạn chế nghiêm ngặt ở Bắc Hàn. Không biết có bao nhiêu người ở đây có quyền vào Internet toàn cầu, nhưng các ước tính ghi ra là dưới 1% - trong dân số khoảng 25 triệu người. Nhiều người khác có quyền truy cập vào các mạng nội bộ không kết nối với thế giới bên ngoài.

Junade Ali, một nhà nghiên cứu an ninh mạng người Anh, người theo dõi một loạt các trang web khác của Bắc Hàn, cho biết ít nhất 2 đợt đứt mạng đã xảy ra với mạng internet của Bắc Hàn trong khoảng thời gian khoảng 2,5 giờ và toàn bộ Internet của Bắc Hàn không lên được.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết hôm thứ Ba, có tới 7 triệu người Bắc Hàn sử dụng điện thoại di động hàng ngày và mạng WiFi đã mở rộng mạnh mẽ trong những năm gần đây khi các thiết bị di động ngày càng trở thành công cụ chính cho hoạt động thị trường, mặc dù hầu hết không kết nối với mạng toàn cầu.

---- Một trận động đất mạnh xảy ra ở phía Tây Texas đã được cảm nhận cách đó hàng trăm dặm ở San Antonio, nơi các quan chức tại một trường cao đẳng địa phương đã hủy các lớp học vào đêm thứ Tư sau khi chấn động khiến một trong các tòa nhà trong khuôn viên trường này rung chuyển.

Sở Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất xảy ra lúc 3:32 chiều Thứ Tư, ở độ sâu 5 dặm khoảng 24 dặm về phía tây-tây nam Mentone, một nơi trong quận Loving County với dân số 10 người (chỉ có 10 người ở thị trấn đó) gần biên giới phía bắc của Texas với New Mexico. Động đất ở mức 5,3 độ richter, là một trong những cú động đất mạnh nhất ở tiểu bang này.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm nói trong bài phát biểu tại văn phòng của ông để tôn vinh tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Bangkok rằng khu vực mà nhóm được mệnh danh là "không phải sân sau của riêng ai" cho "cuộc tranh giành quyền lực lớn" và rằng nó sẽ vẫn như vậy.

Tập cũng bày tỏ tin tưởng rằng cộng đồng quốc tế thuộc "thời đại của chúng ta" sẽ không để xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh nào nữa. Ông cũng lên tiếng phản đối chủ nghĩa đơn phương và quân sự hóa các vấn đề kinh tế và thương mại, đồng thời kêu gọi tăng cường các mối quan hệ trong APEC.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ thăm chính thức Nga vào năm tới, theo RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Nga tại Bắc Kinh Igor Morgulov.

---- Nhiều tháng sau khi một người cha và cậu con trai 2 tuổi được tìm thấy đã chết trong một căn chung cư ở New York, cảnh sát tiết lộ nguyên nhân cái chết đau lòng của họ: Đứa trẻ chết vì đói sau khi ông bố chết vì trụy tim. Bộ Cảnh sát trưởng Quận Ontario đã công bố đầu tuần này: ông David Conde Sr., 59 tuổi, được cho là mắc “bệnh tim mạch”, khiến cậu con trai David Conde Jr., 2 tuổi, không có thức ăn.

Cái chết của đứa trẻ mới biết đi được coi là xảy ra tình cờ. Cảnh sát viết: “Người ta tin rằng ông Conde đã qua đời trước, và đứa trẻ không có gì ăn sau khi bố qua đời”. Hai cha con được phát hiện vào ngày 15/2/2022 trong căn hộ của họ ở thành phố Geneva; họ đã được nhìn thấy lần cuối cùng còn sống vào ngày 22/1/2022.

---- Donald Trump sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để biết liệu ông có được phép trở lại Facebook hay không, sau khi công ty xác nhận không có kế hoạch xóa lệnh cấm đối với Trump, bất chấp việc ông đã thông báo về cuộc tranh cử mới cho Bạch Ốc.

Trump đã bị Facebook cấm ciửa sau cuộc bạo loạn ở Capitol ngày 6/1/2021, mà ông bị cáo buộc đã giúp kích động. Facebook sẽ xét lại lệnh cấm vào ngày 21/1/2023, hai năm sau khi cấm cửa Trump. Tuy nhiên, ứng cử viên của Trump sẽ có một tác động ngay lập tức: Facebook bây giờ sẽ ngừng kiểm tra thực tế thông thường các tuyên bố của Trump, vì Trump chính thức là ứng cử viên cho chức vụ chính trị. (nghĩa là, người thường, dù là Tổng Thống hay Bộ trưởng, nói dối là bị kiểm chứng [fact-checking] để độc giả biết sự thực, nhưng là ứng cử viên chức vụ chính trị sẽ được miễn kiểm tra, vì ai cũng phải nói xạo một chút.)

---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng cuộc bầu cử giữa kỳ tuần trước cho thấy người Mỹ đang “tìm các dân cử lãnh đạo mới” cho năm 2024 — tức là không phải Trump nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với AP chỉ vài giờ sau khi Trump công bố ứng cử Tổng thống 2024, Pence từ chối cho biết liệu Trump có đủ sức khỏe để trở lại Bạch Ốc hay không. “Nhưng,” AP ghi, “Pence đã ngầm định vị mình là một giải pháp thay thế tiềm năng cho những người Cộng hòa đang tìm kiếm sự lãnh đạo bảo thủ mà không có sự hỗn loạn của thời Trump”.

---- Lãnh đạo Cộng hòa sắp tới của Ways and Means Committee (Ủy ban Chuẩn chi) Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ rút lại yêu cầu đòi hồ sơ thuế của Trump, theo tin CNBC. Tất cả Dân Biểu Cộng hòa dự kiến sẽ giành vị trí cao nhất trong ủy ban --- Jason Smith ở Missouri, Vern Buchanan từ Florida và Adrian Smith ở Nebraska --- được nói đã phản đối việc Hạ Viện tiếp tục điều tra thuế của Trump. Đầu tháng này, Tòa Tối cao đã chặn Ủy ban do Đảng Dân chủ kiểm soát không được xem giấy thuế của Trump.

---- Một người đàn ông ở New Jersey đang bị truy tố vì bị cáo buộc bắn chết 4 con gấu con trong một công viên tiểu bang. Những cư dân gần Công viên Tiểu bang Ringwood đã đăng ảnh đàn con với mẹ gấu, mà theo ABC7, không hề hung dữ hay nguy hiểm. Các nhân viên bảo tồn động vật hoang dã đã được cảnh báo sau khi một người đi bộ đường dài thấy 3 gấu chết vào thứ Hai và tìm thấy con thứ 4, cũng đã chết, gần đó. Sau khi điều tra, cảnh sát đã triệu tập Matthew Ingus, 22 tuổi, về một số tội danh bao gồm săn bắn bằng vũ khí bất hợp pháp, săn bắn không có giấy phép và săn gấu trong mùa đóng cửa.

---- Một tòa án Hoà Lan hôm thứ Năm đã tuyên án 3 người phạm tội trong vụ bắn hạ chuyến bay 17 của Malaysia Airlines hồi năm 2014. Những người bị kết án là 2 công dân Nga và 1 công dân Ukraine, đang chiến đấu trong lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai [ra khỏi Ukraine] vào thời điểm đó. Tòa nói rằng họ đã bắn một phi đạn BUK do Nga sản xuất từ một khu vực ở miền đông Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của lính Nga. Chuyến bay chở 298 hành khách và phi hành đoàn đến từ 17 quốc gia khác nhau, không ai trong số họ sống sót. Nga đã chối trách nhiệm, và các bị cáo từ chối xuất hiện trước tòa.

---- Nga đã tiến hành một đợt tấn công phi đạn mới nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine hôm thứ Năm, khiến ít nhất 4 người chết và hơn chục người khác bị thương. Mục tiêu chính của đợt tấn công mới nhất là cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt ở các thành phố Odesa và Dnipro, nhưng các tòa nhà chung cư cũng bị tấn công và các cuộc tấn công riêng biệt được báo cáo từ Kyiv và các thành phố khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng một đoạn camera hành trình về vụ nổ ở Dnipro trên ứng dụng Telegram, nói rằng: “Đây là một xác nhận khác từ Dnipro về cách những kẻ khủng bố muốn hòa bình”. Các cuộc tấn công diễn ra khi LHQ tuyên bố gia hạn thêm 4 tháng thỏa thuận cho phép xuất cảng ngũ cốc, thực phẩm và phân bón của Ukraine qua Biển Đen - có khả năng làm dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trong những tháng tới.

---- Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã ra tuyên bố lên án cuộc xâm lược "bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất" của Nga đối với Ukraine. Thông cáo cuối cùng, được thông qua hôm thứ Tư sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Indonesia, cho biết đa số thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine, nhưng lưu ý rằng có những quan điểm khác.

Sự chia rẽ trong nhóm G20, không chỉ bao gồm bản thân Nga mà còn các nước như Trung Quốc và Ấn Độ vốn có quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga và đã tránh chỉ trích thẳng thừng về cuộc chiến. Tuyên bố thừa nhận "có những quan điểm khác và đánh giá khác nhau" và cho biết G-20 "không phải là diễn đàn để giải quyết các vấn đề an ninh". Thông cáo cho biết, luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và lên án mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nói 1 vụ nổ làm chết 2 người ở Ba Lan nơi giáp biên Ukraine có thể là kết quả của hỏa lực phòng không Ukraine, nhưng Nga phải chịu “trách nhiệm cuối cùng” vì Nga gây chiến. Stoltenberg nói sau khi chủ trì một cuộc họp của các đại sứ NATO: “Một cuộc điều tra đang diễn ra và chúng tôi cần chờ đợi kết quả của nó… Nhưng chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy đây là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý. Phân tích sơ bộ của chúng tôi cho thấy rằng vụ này có thể do một phi đạn phòng không Ukraine được bắn lên để bảo vệ lãnh thổ Ukraine khi chận phi đạn hành trình của Nga. Nhưng hãy để tôi nói rõ, đây không phải là lỗi của Ukraine. Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng khi tiếp tục cuộc chiến bất hợp pháp chống lại Ukraine."

---- Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cáo buộc Ukraine và Ba Lan âm mưu kích động một "cuộc đụng độ trực tiếp" giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga sau vụ miểng phi đạn rơi làm chết 2 người ở một ngôi làng Ba Lan giáp biên Ukraine. Nebenzya phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ: “Những tuyên bố hoàn toàn vô trách nhiệm của lãnh đạo hai quốc gia này không thể được nhìn nhận khác đi."

---- Tướng Lục quân Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đã nhấn mạnh hôm thứ Tư trong một cuộc họp báo rằng một cuộc tấn công vào Đài Loan sẽ là một "sai lầm chiến lược" và "sai lầm địa chính trị" đối với Trung Quốc.

Milley nói rằng nếu TQ xâm lược Đài Loan sẽ là "một trò chơi rất, rất nguy hiểm. Chiến tranh trên giấy khác rất nhiều so với chiến tranh thực, và khi máu đổ, người chết và xe tăng thực sự bị nổ tung, mọi thứ có một chút khác biệt." Milley tuyên bố rằng Bắc Kinh không có "kinh nghiệm để làm điều đó", đồng thời nói thêm rằng quân đội TQ không được đào tạo cho việc [xâm lược] này.

---- Milley cũng nói hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ "quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine với các phương tiện để tự vệ bất kể thời gian bao lâu." Nói khi họp báo, ông nêu rõ rằng cần có một "hệ thống phòng thủ phi đạn và phòng không tích hợp" để Ukraine "đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không của Nga".

Milley cũng lưu ý rằng "tùy thuộc vào Ukraine quyết định" về các cuộc thương thuyết tiềm năng với Nga, nói thêm rằng, mặc dù Nga đã thất bại trong tất cả các mục tiêu mà Nga đặt ra cho hoạt động, nhưng sẽ rất khó để đẩy Nga ra khỏi Ukraine vì Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.

---- Dân Biểu David Cicilline đã gửi một lá thư cho các nhà lập pháp đảng Dân chủ đồng nghiệp kêu gọi họ ủng hộ luật cấm Trump tranh cử, với lý do Trump tham gia vào cuộc tấn công vào tháng 1/2021 vào tòa nhà Quốc Hội. Các Dân Biểu có hạn chót là trưa thứ Năm 17/11/2022 để ký với tư cách là người đồng bảo trợ dự luật, trong đó nêu rõ rằng Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm bất kỳ ai nắm giữ chức vụ công nếu họ "đã tuyên thệ trước đó, với tư cách là thành viên Quốc hội, hoặc là một sĩ quan của Hoa Kỳ... để ủng hộ Hiến pháp của Hoa Kỳ... và rồi tham gia một cuộc nổi loạn."

Trump đã "mất quyền giữ chức vụ liên bang một lần nữa vì đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ", đảng viên Đảng Dân chủ Rhode Island viết trong lá thư Dear Colleague. "Ngôn ngữ này trong Hiến pháp của chúng ta rõ ràng nhằm ngăn cản những người nổi loạn giữ chức vụ cấp cao ở Hoa Kỳ."

DB Cicilline lưu ý rằng các phiên điều trần do Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã chứng minh rằng Trump "tham gia nổi dậy vào ngày 6 tháng 1 với ý định lật ngược kết quả hợp pháp của cuộc bầu cử 2020."

Ủy ban đã đưa ra bằng chứng cho thấy Trump đã lên kế hoạch cho hàng nghìn người ủng hộ Trump tuần hành đến Điện Capitol của Hoa Kỳ, nơi các nhà lập pháp đang bỏ phiếu chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống 2020 và rằng Trump đã tìm cách làm cho cuộc tuần hành đến Điện Capitol có vẻ tự phát. Nó cũng cho thấy rằng Trump đã xem cuộc hỗn loạn đang diễn ra tại Điện Capitol trên truyền hình và từ chối dừng cuộc tấn công, có liên quan đến một số cái chết.

---- Cũng vào tối thứ Ba, hai tổ chức Free Speech for the People (FSFP) và Mi Familia Vota đã mở chiến dịch kêu gọi các Bộ trưởng Hành chánh các tiểu bang khắp Hoa Kỳ "tuân theo sự ủy thác của [Tu chính án] 14.3 trong Hiến Pháp để ra lệnh cấm ghi tên Trump trên các lá phiếu tiểu bang."

.

John Bonifaz, chủ tịch FSFP, cảm ơn DB Cicilline đã dẫn đầu thúc đẩy Quốc hội ngăn Trump tranh cử, nói rằng "ngay cả khi không có luật [liên bang] đó," các quan chức bầu cử ở cấp tiểu bang bị ràng buộc bởi luật pháp để duy trì Tu chính án thứ 14 [để không ghi tên Trump trên phiếu bầu].

Héctor Sánchez Barba, giám đốc điều hành của Mi Familia Vota, cho biết: "Những lời nói và hành động của Donald Trump đã kích động bạo loạn ở thủ đô của quốc gia chúng ta." Barba thúc giục người dân Mỹ hãy ký tên vào bản kiến nghị thúc giục các quan chức "duy trì điều khoản quan trọng này."----tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với CBS News hôm thứ Tư rằng ông sẽ không ra điều trần trước ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1/2021: "Quốc hội không có quyền đối với lời khai của tôi. Việc Quốc hội triệu tập một phó tổng thống Hoa Kỳ để phát biểu về các cuộc thảo luận diễn ra tại Bạch Ốc sẽ tạo ra một tiền lệ khủng khiếp." Tuy nhiên, hồi tháng 8, cựu phó tổng thống Pence tuyên bố ông sẽ xem xét làm chứng trước Ủy ban khi ông được chính thức mời. Pence trở mặt, có phải không?----có nghĩa vụ phải làm chứng trước Ủy ban 6/1, theo lời một thành viên của Ủy ban 6/1 trên CNN. Dân biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) đã được CNN phỏng vấn sau khi Pence nói với trên CBS News rằng, "Quốc hội không có quyền đối với lời khai của tôi."Kinzinger nói: "Pence bây giờ đang cố gắng kiếm phiếu từ người ủng hộ Trump và sau đó Pence sẽ nói điều gì đó khiến người ủng hộ Trump bùi tai và sau đó Pence lại giành được họ một lần nữa. Trước hết, chúng tôi có quyền đối với lời khai của Pence nếu chúng tôi cần. Thứ hai, Pence đã vi phạm sự phân chia quyền lực khi ông chủ của Pence cử một nhóm người hung hãn đến phá hủy Capitol. Vì vậy, chúng ta hãy dừng điều đó lại. Chúng tôi có thể sẽ không nói chuyện với Pence, điều đó tốt, nhưng nói rằng chúng tôi không có quyền [d0òi Pence ra khai] là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Pence sẽ cố gắng để bắt cá 2 tay."----đã chiếm đa số ghế Hạ viện, nói rằng ông sẽ tiếp tục cung cấp điều kiện sống tốt hơn cho tất cả các gia đình Hoa Kỳ: "Người dân Mỹ muốn chúng ta hoàn thành công việc cho họ. Họ muốn chúng ta tập trung vào những vấn đề quan trọng đối với họ và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn. Và tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai - dù Đảng Cộng hòa hay Dân chủ - sẵn sàng làm việc với tôi để hoàn thành kết quả cho họ."Trước đó, có thông tin rằng đảng Cộng hòa đã giành được ngưỡng 218 ghế cần thiết để nắm giữ quyền lực của Hạ viện Quốc hội, trong khi đảng Dân chủ sẽ tiếp tục kiểm soát Thượng viện trong hai năm nữa.----Người thừa kế 78 tuổi của đại công ty Estée Lauder, Ronald Lauder, đã quen biết Trump kể từ những ngày còn học đại học bình yên. Bạn thân trong nhiều năm, đại gia Lauder đã tặng 100.000 USD cho Ủy ban Quốc gia Cộng hòa để giúp Trump vận động hồi năm 2019. Nhưng lần này, Lauder từ chối. Một phát ngôn viên của tỷ phú nói với tờ báo này hôm thứ Tư rằng ông sẽ không ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump vào năm 2024 và không có kế hoạch đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử 2024 của Trump.Lauder cùng với hai vị tỷ phú khác của Đảng Cộng hòa - Giám đốc điều hành của Blackstone, Steve Schwarzman và Ken Griffin của Citadel - những ngày gần đây lộ rõ ý không muốn Trump tranh cử Tổng Thống 2024.----đã thông qua dự luật nhằm cho bảo vệ từ liên bang đối với hôn nhân đồng giới và giữa các chủng tộc, dọn đường cho dự luật trở thành luật với sự ủng hộ của lưỡng đảng. Hàng chục đảng viên Cộng hòa đã tham gia cùng đảng Dân chủ bỏ phiếu cho Respect for Marriage Act (Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân) dẫn đến kết quả kiểm phiếu 62-37 đã thành công, vượt qua mức tối thiểu 60 phiếu bầu cần thiết. Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân đã được Hạ viện thông qua vào tháng 7/2022.----Các luật sư bây giờ biện hộ rằng, vì Trump là một ông chủ hào phóng, nên đã tự trốn thuế và giúp nhân viên trốn thuế. Các luật sư của Trump đã nói trước tòa Manhattan hôm thứ Ba: Trump chỉ là một ông chủ hào phóng.Các chi phiếu học phí có chữ ký của Trump hoặc con trai, Eric Trump - có lẽ là bằng chứng tốt nhất của cơ quan công tố liên kết những gian lận thuế trong bảng lương với người đứng đầu công ty. Thay vào đó, các tấm chi phiếu thực sự là "quà tặng", theo lời nhân chứng thứ hai của phiên tòa nói với các bồi thẩm viên."Bạn hiểu rằng đó là một món quà từ Trump cho ông Weisselberg?" luật sư bào chữa Michael van der Veen hỏi nhân chứng, đề cập đến Allen Weisselberg, giám đốc tài chính cũ của công ty."Tôi phản đối!" công tố viên Joshua Steinglass cho biết, cắt ngang lời nhân chứng, Deborah Tarasoff, người giám sát các khoản phải trả của Tổ chức Trump Organization. Thẩm phán đã bác bỏ ý kiến phản đối [của công tố]. Cô Tarasoff trả lời, "Vâng [đúng thế]."Hai giám đốc điều hành tài chính hàng đầu của Tổ chức Trump thừa nhận đã trốn thuế thu nhập trong 15 năm. Hai người đàn ông kiếm tiền nhiều nhất của công ty - Weisselberg, cựu giám đốc tài chính và Jeffrey McConney, người kiểm soát kế toán - đã thừa nhận rằng họ đã nhận một phần lớn tiền lương mỗi năm một cách bất hợp pháp dưới hình thức các đặc quyền miễn thuế như xe hơi sang trọng và tiền thuê nhà- căn hộ miễn phí. Lẽ ra theo luật đều phải khai thuế.Do vậy, Trump Organization có 2 sổ kế toán tài chánh khác nhau. Các đặc quyền đắt đỏ - tổng trị giá 1,76 triệu đô la chỉ tính riêng Weisselberg - đã được ghi trong sổ cái của công ty dưới dạng khoản bồi thường điều hành, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên các biểu mẫu W2 [thuế] của công ty.Nhưng trong khi xe hơi và căn hộ của công ty có thể được cho là lợi ích ngoài lề của nhân viên hợp pháp, thật khó để đưa ra lập luận đó cho một đặc quyền như học phí cho hai đứa cháu của Weisselberg. Chữ ký của Trump, hoặc chữ ký của con trai ông Eric, nằm ở vị trí cuối cùng trong số 13 chi phiếu học phí đó, khiến các luật sư bào chữa hầu như không thể phủ nhận việc hai người biết về chúng. Nghĩa là, đích thân Trump ký các chi phiếu nằm ngoài sổ khai thuế.Các chi phiếu, nhiều khoản được cắt từ tài khoản chi phiếu cá nhân của Trump, đã chuyển tổng cộng 359.000 đô la cho Trường Columbia Grammar and Preparatory School, trả học phí cho hai đứa cháu của Weisselberg từ năm 2012 đến năm 2016.----và nhiều nơi từng hạn hán ở Australia bây giờ lại ngập lụt thê thảm. Một thi thể đã được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm một người phụ nữ mất tích trong nước lũ ở miền Trung Tây của New South Wales, Australia, trong khi một người đàn ông khác vẫn chưa được tìm thấy.Phó Giáo sư Ian Wright, nhà khoa học về nước từ Đại học Western Sydney, cho biết trận lụt này chỉ là đợt ảnh hưởng mới nhất đối với các cộng đồng khu vực NSW: "Nhiều thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong tuần này, chẳng hạn như Bathurst, Forbes, Dubbo và Condobolin, vậy mà đã cạn kiệt nước uống chỉ 2,5 năm trước. Các đập trữ nước ngày nay đang xả ra những dòng nước lũ [nhưng] từ năm 2015 đến năm 2020, chúng dần dần bị cạn kiệt."Giáo sư Wright cho biết các ngành công nghiệp nông thôn, chẳng hạn như nông nghiệp được tưới tiêu và các ngành chăn nuôi, đã phải chịu cảnh thiếu nước trầm trọng trong nhiều năm: "Bây giờ cừu và gia súc đang chết đuối trong nước lũ và nhiều cây trồng ở dưới nước, hoặc ở trên những bãi lầy quá sa lầy để thu hoạch. Điều này gây thêm đau khổ về kinh tế cho nông dân, cộng đồng nông thôn và có những tác động đối với an ninh lương thực thế giới khi thế giới đang rất cần ngũ cốc của Australia."

---- Nợ của các hộ gia đình hiện đang tăng lên, với số dư [đang nợ] thẻ tín dụng tăng mạnh nhất trong hơn 20 năm trong quý 3 năm nay, theo các nhà nghiên cứu cho biết. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho biết số dư thẻ tín dụng đã tăng 38 tỷ USD so với quý trước. Nhưng sự gia tăng lớn hơn nhiều là sự gia tăng 282 tỷ đô la trong số dư nợ tiền vay mua nhà. Tính chung, nợ hộ gia đình đã tăng 351 tỷ USD so với quý trước, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ năm 2007.

Nợ hộ gia đình tính toàn thể của Mỹ hiện đạt 16,5 nghìn tỷ USD, tăng 2,2% so với quý trước và 8,3% so với một năm trước. Fed NY lưu ý rằng nợ thẻ tín dụng là loại nợ phổ biến nhất ở Mỹ, với hơn 500 triệu tài khoản mở. Các nhà nghiên cứu cho biết một nửa số người trưởng thành ở Mỹ có nhiều hơn một thẻ tín dụng và 13% có ít nhất năm thẻ.

---- Cảnh sát Fullerton, Quận Cam, đã xin giúp đỡ từ công chúng hôm thứ Tư trong việc truy tìm một người lái xe mô tô màu đen đã tông một bé gái 9 tuổi và để em bé ở lại hiện trường với "những vết thương trầm trọng." Lúc đó cô bé đang đi bộ về phía nam trên lối băng qua đường vào khoảng 5:30 chiều Thứ Ba khi một chiếc mô tô màu đen lái về phía đông trên đường Valencia Drive từ đường Brookhurst đã tông vào cô bé, rồi người lái xe tiếp tục phóng đi về phía đông.

Cảnh sát xin người dân nào có thông tin hữu ích xin gọi cảnh sát theo số 714-738-6815. Hoặc mật báo ẩn danh tại 855-TIP-OCCS, hoặc trên trang web của tổ chức tại Occrimestoppers.org.

---- Một người đàn ông đã chết khi đang đi xe đạp vì bị xe hơi tông ở Fountain Valley, Quận Cam, vào sáng sớm thứ Ba. Tai nạn xảy ra gần giao lộ Sunn Avenue và Los Coches Street khoảng 4 giờ 30 phút sáng Thứ Ba. Nạn nhân đã chết tại hiện trường, được xác định có tên là Phong Khưu, 62 tuổi, ở Garden Grove.

Cảnh sát nói rằng Khuu có thể đang đi về hướng đông trên Đại lộ Sunn thì bị một chiếc Honda CRV màu xám đang quay đầu xe ở đó tông vào. Người lái chiếc Honda CRV, được xác định là Scott McDonough, 43 tuổi ở Fountain Valley, vẫn ở hiện trường và lộ rõ say rượu, đã bị bắt vì tội say rượu lái xe, gây thương tích và ngộ sát trong khi say rượu.

---- Qua Nhật làm việc, cũng gặp chuyện thất vọng. Một nhóm thực tập sinh kỹ năng Việt Nam bị chủ cũ không trả cho họ tổng số tiền 27 triệu yên (194.000 USD) tiền làm thêm giờ đã tổ chức họp báo hôm thứ Tư để nói về thời gian dài làm việc bất hợp pháp của họ và kêu gọi công ty giao tiền.

Công ty Koshimizu Hifukukogyo ở Seiyo thuộc tỉnh Ehime phía tây, nơi phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi làm việc, cho biết vào ngày 7 tháng 11 rằng công ty sẽ tuyên bố phá sản sau khi ban đầu nói rằng họ sẽ trả dần cho mỗi người trong số thực tập sinh từ 2,2 đến 2,6 triệu yên, bao gồm cả việc bồi thường do chậm thanh toán. Theo hồ sơ công việc của các thực tập sinh kỹ thuật, họ thường phải làm thêm quá 100 giờ mỗi tháng, một con số cao bất hợp pháp.

Điều kiện làm việc khắc nghiệt đã khiến hồi tháng 8 họ tiếp cận với một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản. Tất cả 11 người đã rời công ty vào ngày 4 tháng 11 và họ sẽ bắt đầu công việc mới tại một công ty dệt may ở tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản.

Nói tại buổi họp báo, chị Đoàn Thị Thu Nga, 32 tuổi, cho biết cô "rất buồn vì chúng tôi bị đối xử bất công" và nói thêm rằng "bất cứ điều gì xảy ra tôi muốn họ trả tiền cho chúng tôi." Jiho Yoshimizu, một người ủng hộ từ hội bất vụ lợi, cho biết họ sẽ "tiếp tục làm việc để bảo vệ quyền con người của họ."

Công ty Koshimizu Hifukukogyo đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ký hợp đồng may áo choàng y tế trong thời đại dịch coronavirus. Luật sư cho biết công ty có tổng nợ phải trả khoảng 60 triệu yên.

Nhật Bản đã thành lập chương trình thực tập sinh kỹ năng vào năm 1993 để chuyển giao kiến thức và kỹ năng cho các nước đang phát triển, nhưng chương trình này đã bị chỉ trích là tạo vỏ bọc cho các công ty nhập cảng lao động giá rẻ từ khắp châu Á. Tính đến cuối tháng 6, có khoảng 328.000 người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật, theo Cơ quan Dịch vụ Nhập cư.

---- Khóa học Bonus Qualification Course của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) là huyền thoại. Được thành lập từ năm 1964, cảnh sát phải đạt được một số điểm nhất định trong khóa học để tốt nghiệp học viện cảnh sát. Ngày nay, khóa học không chỉ là yêu cầu bắt buộc phải tốt nghiệp, mà còn là một bài kiểm tra trình độ thiện xạ -- bắn nhanh và bắn trúng. Để đạt được điểm số hoàn hảo 400, người thi phải bắn trúng 40 viên đạn vào trong 10 vòng tròn nơi mục tiêu có hình bóng người.

Trong hàng nghìn cảnh sát đã thi bắn khóa học này trong nhiều thập niên kể từ khi thành lập, chỉ có 41 người đạt điểm tuyệt đối. Vào tháng 1 năm 2022, bằng cách sử dụng khẩu súng 9 ly Staccato P, cảnh sát viên Justice Huỳnh trở thành người thứ 42.

Con đường đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra trình độ bắn súng của Huỳnh bắt đầu khi anh ấy 7 tuổi. Cha của anh, một cảnh sát, đã đưa anh đến bãi súng địa phương và bắt đầu dạy anh những nguyên tắc cơ bản về bắn súng: “Bây giờ chúng tôi cười về điều đó, nhưng tất cả những cuộc tập bắn và mọi thứ mà cha đã cho tôi thực hiện từ năm 7 trở đi, chúng đều là những phẩn gom lại để tôi có đủ điều kiện làm cảnh sát." Huynh đã có 4 năm làm việc cho LAPD.

Trải nghiệm thời thơ ấu đó đã giúp anh ấy có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp của mình tại LAPD. Bằng cách đạt được điểm tuyệt đối và đánh giá thiện xạ hàng đầu của “chuyên gia xuất chúng” ─ đạt được điểm trung bình là 385 trong sáu tháng ─ Huỳnh được công nhận là thành viên ưu tú của “Câu lạc bộ 400”.

Khóa học không chỉ là bắn bắn trúng 40 phát đạn không sai chệch. Đó là một bài kiểm tra sáu môn, tốc độ nhanh, bao gồm bắn 40 viên đạn vào hai mục tiêu khác nhau từ các khoảng cách khác nhau và phải bắn trong khi thí sinh đang nằm nghiêng qua trái, qua phải, nghiêng đầu trong một khung thời gian cụ thể - tất cả chỉ trong khoảng năm phút. Mỗi giai đoạn dần dần trở nên khó khăn hơn và gây căng thẳng hơn.

Cảnh sát Justice Huynh đạt điểm tuyệt đối về tiêu chuẩn bắn 40 phát đạn trúng trong tốc độ 5 phút trong nhiều tư thế khẩn cấp với khẩu súng lục hiệu Staccato P. đang cầm. (Hình: Sở cảnh sát LA)

---- Xuất khẩu gạo bật tăng kỷ lục, trên 700.000 tấn trong tháng 10/2022. Theo Báo Đầu Tư. Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10/2022 đạt 713.546 tấn, trị giá 341 triệu USD, tăng 22,3% về lượng và tăng 23,9% về trị giá so với tháng 9/2022. Tính chung 10 tháng đầu năm lượng gạo xuất khẩu ước đạt hơn 6 triệu tấn, kim ngạch đạt gần 3 tỷ USD, tăng hơn 17% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với cùng 10 tháng đầu năm 2021. Tháng 10/2022 đã trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo VN.

---- Gà chết hôi thối mua hàng tấn, sơ chế rồi bán làm giò chả. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ngày 17-11, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phát hiện cơ sở thu mua, sơ chế hơn 2,2 tấn gà chết bốc mùi hôi thối trước khi bán ra thị trường tiêu thụ. Sau khi sơ chế, gà được phân loại, bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và TP.HCM, chủ yếu bán cho các cơ sở làm giò, chả… Thống kê ban đầu, cơ sở trên có hơn 2,2 tấn gà chết đã đổi màu, bốc mùi hôi thối khó chịu.

---- Doanh nghiệp Việt thú nhận bị văng miểng: Nga xâm lược Ukraine làm hại kinh tế Việt Nam. Theo Báo VnExpress. Các chủ doanh nghiệp hiện không còn nhớ quý trước từng có dự báo sáng về triển vọng kinh tế mà điều đang ám ảnh họ là áp lực giá cả, đơn hàng giảm và cạn vốn. Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng sản xuất Việt Nam (PMI) tháng 10 cho thấy dấu hiệu suy thoái nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất của Việt Nam khi cả số lượng đơn hàng mới và xuất khẩu kém nhất trong 13 tháng. "Từ tháng 9 đến nay, lượng đơn hàng rơi mạnh", ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP HCM nói. Ông Hồng đánh giá: "Rất khó có giải pháp thiết thực trong thời điểm này khi ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa chấm dứt. Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng trên thế giới giảm mạnh".

---- HỎI 1: Bữa ăn tối Lễ Tạ Ơn sẽ tốn thêm 20$?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát thường niên lần thứ 37 của Farm Bureau Survey cung cấp thông tin tổng quan về chi phí trung bình cho bữa tiệc Lễ Tạ ơn cổ điển của năm nay dành cho 10 người, là $64,05 hoặc dưới $6,50 mỗi người. Đây là mức tăng 10,74 đô la hoặc tăng 20% so với mức trung bình của năm ngoái là 53,31 đô la.

---- HỎI 2: Thịt gà làm từ tế bào động vật thật nuôi trong ống nghiệm sắp bán ra chợ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Thịt gà làm từ tế bào động vật thật được nuôi trong phòng thí nghiệm có thể sớm có mặt trên các kệ hàng tạp hóa sau khi U.S. Food and Drug Administration (Sở Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) phê duyệt sản phẩm lần đầu tiên. Hôm thứ Tư, FDA đã chính thức chấp thuận thịt gà của UPSIDE Foods được làm từ các tế bào được nuôi trong lò phản ứng sinh học.

.