Hình ảnh ngày 6/1/2021. Nhiều người ủng hộ Trump đòi treo cổ Mike Pence. Cựu Phó Tổng Thống Pence nói chính Trump đã gây nguy hiểm cho sinh mạng Pence và gia đình Pence.

.

- Tướng John Kelly (cựu Chánh văn phòng của Trump): Trump bảo Sở Thuế IRS kiểm tra thuế những kẻ thù chính trị của Trump. Người phát ngôn của Trump chối, rằng Kelly bị tâm thần.

- Virginia: 3 sinhv iên bị giết, 2 bị thương ở Đại học Virginia

- Idaho: 4 sinh viên Đại học Idaho bị giết.

- Tỷ phú Jeff Bezos: sẽ tặng hầu hết tài sản 124 tỷ đô cho từ thiện xã hội và chống biến đổi khí hậu.

- Thổ Nhĩ Kỳ từ chối lời chia buồn của Mỹ vụ 6 người chết vì bom: vì Mỹ đỡ đầu nhóm PKK.

- Biden nói với Tập: vụ Đài Loan cần giải quyết một cách hòa bình. Tập nói với Biden: Đài Loan là lằn ranh đỏ, Mỹ đừng vượt qua. Biden: không rõ TQ có kềm chế Bắc Hàn được không.

- Zelesnky thăm Kherson: Ukraine bây giờ sẵn sàng cho hòa bình. Tổng thư ký NATO: mục tiêu của Putin là để Ukraine "chịu tăm tối và lạnh giá" trong suốt mùa đông tới.

- Zelensky: có hơn 400 trường hợp tội ác chiến tranh của Nga ở Kherson. Mìn Nga gài gây sát thương nhiều lính Ukraine. Nga pháo kích vào thành phố Kharkiv, nhằm vào khu công nghiệp. Quân Ukraine sẽ không nghỉ ngơi, sẽ tấn công để Nga không thể nghỉ ngơi tái phối trí. Quân Ukraine đã tái chiếm 179 khu định cư ở bờ Tây sông Dnipro tuần qua.

- Thủ tướng Anh: Nga là một "quốc gia bất hảo"

- Zelensky: sẽ dự thượng đỉnh G20 qua Internet.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi: Dân Chủ hy vọng kiểm soát Hạ viện, vì nhiều cuộc đua đang đếm phiếu. Bà Pelosi: Joe Biden nên tái tranh cử 2024.

- Mike Pence nói trên ABC: Trump gây nguy hiểm cho tính mạng Pence và gia đình Pence.

- Oxfam: 125 người giàu nhất thế giới phun khói độc hơn 1 triệu lần so với nhóm 90% nhân loại dưới cùng.

- Cuba chịu nhận người vượt biên bị Mỹ trục xuất.

- Thổ Nhĩ Kỳ: bom nổ, 6 người chết, 81 bị thương.

- Twitter sa thải thêm 4.400 nhân viên hợp đồng

- Xe buýt đội khúc côn cầu trung học Chicago bị xe tải tông: 19 người bị thương.

- Arizona: Cặp vợ chồng giáo viên mất việc vì quay video khiêu dâm kiếm tiền chi dụng.

- ĐBSCL có nguy cơ ngập úng hơn 53.000ha.

- Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới, trong 2 năm giảm 38%.

- Đàm phán thành công hồi hương ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo'.

- Khám phá Sài Gòn: Hẻm Cá Vàng ở Chợ Lớn.

- HỎI 1: Tốt nghệp đai học, ân hận nhất là ngành nào? ĐÁP 1: Báo chí, xã hội học...

- HỎI 2: Tới 3/4 dân Nhật lo lắng Nhật Bản sẽ bị nước khác tấn công? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-14/11/2022) ---- Có 3 người bị giết và 2 người khác bị thương nặng trong một vụ xả súng tại Đại học Virginia vào đêm Chủ nhật và cảnh sát đã xác định được một cựu sinh viên-vận động viên là nghi phạm. Cảnh sát đang truy nã Christopher Darnell Jones, hiện đang chạy trốn sau khi bị cáo buộc nổ súng vào khuôn viên Charlottesville, Va., khoảng 10:30 tối.

.

Jones, được ghi trên trang web điền kinh của trường với tư cách là thành viên năm nhất của đội tuyển bóng bầu dục năm 2018, được coi là "có vũ trang và nguy hiểm." Cảnh sát đã ra lệnh cho các sinh viên và cộng đồng Charlottesville trú ẩn tại chỗ qua đêm, đồng thời cảnh báo bất kỳ ai gặp Jones hãy gọi 911 và đừng đối đầu với nghi phạm. Cảnh sát đã bao vây khu vực Charlottesville để tìm nghi phạm, trong khi một đội trực thăng Cảnh sát đang bay để giúp truy tìm từ đêm Chủ Nhật.

.

---- Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra giết người sau khi khám phá 4 sinh viên tại Đại học Idaho nằm chết tại một ngôi nhà bên ngoài khuôn viên trường vào Chủ nhật. Cảnh sát lúc đó đáp ứng cuộc gọi về một người bất tỉnh tại nhà ngoài trường ở Moscow, Idaho. Đại học Idaho cho biết sẽ hủy bỏ tất cả các lớp học trực tuyến và trực tiếp hôm thứ Hai "vì sự tôn trọng" đối với những người đã khuất. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết cũng như danh tính của các nạn nhân.

.

---- Tỷ phú Jeff Bezos cho biết hôm thứ Hai rằng ông có ý định tặng hầu hết số tiền của mình để làm từ thiện. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông cho biết ông có kế hoạch sử dụng tài sản ròng trị giá 124 tỷ đô la của mình để chống lại biến đổi khí hậu và hỗ trợ những người "có thể thống nhất nhân loại khi đối mặt với sự chia rẽ xã hội và chính trị sâu sắc. Điều khó khăn là tìm ra cách thực hiện điều đó một cách có hiệu quả. Điều đó không dễ dàng. Xây dựng Amazon không hề dễ dàng. Nó cần rất nhiều công việc khó khăn, nhiều cộng sự rất thông minh, những người đồng đội làm việc chăm chỉ, và tôi nhận thấy hoạt động từ thiện rất giống y như thế. Có rất nhiều cách mà tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể làm những việc không hiệu quả ... Vì vậy, bạn phải suy nghĩ cẩn thận và phải có những người cộng sự xuất sắc trong đội."

.

---- Báo New York Times ghi rằng Tướng John Kelly xác nhận rằng cựu Tổng thống Donald Trump muốn Sở Thuế IRS kiểm tra thuế những kẻ thù của Trump: "Khi còn tại vị, Tổng thống Donald J. Trump đã nhiều lần nói với John F. Kelly, Chánh văn phòng Bạch Ốc thứ hai của Trump, rằng Trump muốn một số kẻ thù chính trị bị Sở Thuế IRS điều tra."

.

Kelly giữ chức Chánh văn phòng Bạch Ốc từ tháng 7/2017 đến cuối năm 2018, khi ông và hầu hết những người trung thành bị Trump đuổi đi. Các con của Trump là Jared Kushner và Ivanka Trump không thích việc Kelly từ chối cho phép họ "walk-in privileges" ("đặc quyền bước vào mà không cần thông báo"), nơi họ có thể chỉ cần đi bộ tự nhiên vào Phòng Bầu dục. Họ đã phủ nhận bất kỳ vấn đề nào họ có với Kelly. Chính Ivanka Trump đã dẫn đầu trong việc sa thải Kelly.

.

Trong một báo cáo vào tháng 7, The New York Times tiết lộ rằng ít nhất hai kẻ thù của Tổng thống Donald Trump đã bị IRS nhắm mục tiêu một cách đáng ngờ để tiến hành các cuộc kiểm tra quy mô và "xâm lấn. Các yêu cầu của Trump là một phần của mô hình rộng hơn về việc Trump sử dụng Bộ Tư pháp và quyền hạn của mình với tư cách là tổng thống chống lại những người đã chỉ trích Trump, bao gồm cả việc tìm cách thu hồi các giấy phép an ninh của các cựu quan chức tình báo hàng đầu."

.

Trump đã thường xuyên phàn nàn về những người như John Brennan, người mà ông nói rằng không nên có bất kỳ loại biện pháp bảo mật nào trong khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình cáp. Trump cũng muốn theo đuổi Andrew McCabe, người mà Trump quyết định ghét vì vợ của McCabe đang tranh cử cho một văn phòng địa phương ở Virginia và là người ủng hộ Hillary Clinton. Trump cũng cố gắng truy đuổi cựu Giám đốc FBI James Comey, người mà Trump thường xuyên lên tiếng trên Twitter. Cả McCabe và Comey đều trải qua các cuộc kiểm toán thuế vô cùng xâm lấn vào năm 2019, sau khi Kelly ra đi.

.

Kelly nói khi được New York Times hỏi về điều đó: “Chính phủ Hoa Kỳ, cho dù đó là I.R.S. hoặc Bộ Tư pháp, không bao giờ được vũ khí hóa hoặc sử dụng để trả đũa, và chắc chắn không phải vì ai đó chỉ trích bạn trên báo chí hoặc là đối thủ chính trị của bạn."

.

Trump đặc biệt đề nghị sử dụng IRS và Bộ Tư pháp để "điều tra cựu giám đốc CIA John O. Brennan; Hillary Clinton; Jeff Bezos, người sáng lập Amazon và chủ sở hữu tờ The Washington Post. Trump cũng muốn truy bức Peter Strzok, đặc vụ F.B.I. đứng đầu về cuộc điều tra Nga; và Lisa Page, một quan chức F.B.I. đã trao đổi tin nhắn với ông Strzok chỉ trích ông Trump."

Người phát ngôn của Trump phủ nhận những tuyên bố gọi vị tướng bốn sao là một "kẻ tâm thần".

.

---- Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nói chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối thông điệp chia buồn do Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi sau một vụ nổ ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi vụ tấn công cho Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), tổ chức được coi là một nhóm khủng bố ở nước này. Ankara đã nói rằng tổ chức này được Mỹ hậu thuẫn.

.

---- Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức cách đây gần hai năm, nhằm "quản lý" sự khác biệt giữa các siêu cường khi họ cạnh tranh để giành ảnh hưởng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng kinh tế và an ninh ngày càng gia tăng. Tập và Biden bắt tay chào nhau tại một khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng ở Indonesia, nơi họ đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn, trước khi ngồi xuống cho cuộc trò chuyện dự kiến ​​kéo dài vài giờ, theo tin AP.

.

“Với tư cách là những nhà lãnh đạo của hai quốc gia, chúng tôi chia sẻ trách nhiệm, theo quan điểm của tôi, để chứng tỏ rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể quản lý sự khác biệt của chúng tôi, ngăn chặn cạnh tranh trở thành bất cứ điều gì gần như xung đột và tìm cách làm việc cùng nhau trong các vấn đề toàn cầu khẩn cấp Điều đó đòi hỏi sự hợp tác chung của chúng ta ", Biden nói khi khai mạc cuộc họp. Ông Tập nói rằng ông hy vọng họ sẽ "vạch ra hướng đi phù hợp cho mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ" và rằng ông đã chuẩn bị cho một cuộc "trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc" với Biden.

.

---- Joe Biden hôm thứ Hai nói rằng rất khó để nói chắc chắn liệu Trung Quốc có thể kiểm soát các hành động của Bắc Hàn khi tiến hành các vụ thử vũ khí nguyên tử hay không. Gặp các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, Biden nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phải nói rõ với Bình Nhưỡng rằng việc tiến hành các vụ thử nguyên tử tầm xa sẽ phải nhận được phản ứng từ Hoa Kỳ. Biden nói với Tập rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm bảo vệ các đồng minh của mình ở phía đông sẽ không nhắm vào Trung Quốc.

.

Biden khẳng định, Mỹ sẽ phải thực hiện "một số hành động nhất định" nếu Bắc Hàn tiến hành một vụ thử nguyên tử khác, đồng thời kết luận rằng ông không tin rằng Trung Quốc đang nhìn nhận tích cực về việc Bình Nhưỡng tăng cường năng lực nguyên tử.

.

---- Joe Biden hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông đã có một cuộc trò chuyện "cởi mở và thẳng thắn" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nói thêm rằng ông không nghĩ rằng có một "nỗ lực sắp xảy ra" của Bắc Kinh nhằm xâm lược Đài Loan. Ông nói với ông Tập rằng Mỹ muốn "thấy các vấn đề xuyên eo biển được giải quyết một cách hòa bình", đảm bảo rằng Chủ tịch Trung Quốc "hiểu chính xác những gì tôi đang nói."

.

Mặt khác, Tập Cận Bình hôm thứ Hai cảnh báo Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng vấn đề Đài Loan là "cốt lõi của các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, là nền tảng của nền tảng chính trị của quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, và là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua." Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không nên "nói một đằng làm một nẻo" mà thay vào đó là "chuyển những cam kết của mình thành những hành động cụ thể."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelesnky hôm thứ Hai nói Ukraine sẵn sàng cho hòa bình, khi tới thăm thành phố Kherson ở miền nam nước này vài ngày sau khi quân Ukraine chiếm lại. Thành phố bị binh lính Nga chiếm đóng trong 8 tháng, là thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga chiếm được kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng Hai. “Chúng tôi đang tiến về phía trước,” Zelensky nói trong bài phát biểu trước các binh sĩ Ukraine ở Kherson, nơi kỷ niệm việc rút quân của Nga. "Chúng tôi đã sẵn sàng cho hòa bình, hòa bình cho toàn bộ đất nước của chúng tôi."

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai nói rằng mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là để Ukraine "chịu tăm tối và lạnh giá" trong suốt mùa đông tới bằng cách vũ khí hóa các nguồn năng lượng và thực phẩm. Stoltenberg nói NATO đã cung cấp hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine thông qua viện trợ kinh tế và quân sự kể từ cuộc xâm lược của Nga vào cuối tháng Hai, và sự giúp đỡ sẽ tiếp tục. Ông nhấn mạnh Putin đã mắc nhiều sai lầm chiến lược khi ra lệnh tấn công Ukraine và đánh giá thấp các đồng minh và đối tác của NATO. Ông kết luận là Ukraine sẽ quyết định đâu là giải pháp có thể chấp nhận được cho cuộc xung đột.

.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các nhà điều tra đã nhận ra hơn 400 trường hợp bị cáo buộc là tội ác chiến tranh của Nga ở khu vực Kherson kể từ khi quân Nga rút khỏi khu vực này: “Các nhà điều tra đã ghi nhận hơn 400 tội ác chiến tranh của Nga, thi thể của cả dân thường và quân nhân đang được tìm thấy. Tại khu vực Kherson, quân đNga đã để lại những hành động tàn bạo tương tự như ở các khu vực khác của Ukraine."

.

Tổng thống nói thêm rằng "quân Ukraine đang giam giữ binh lính Nga và lính đánh thuê bị bỏ lại, và vô hiệu hóa những kẻ phá hoại, tình hình ở khu vực Kherson vẫn còn rất nguy hiểm. Đầu tiên phải kể đến mìn. Thật không may, một kỹ sư gỡ mìn của chúng ta đã chết, và bốn người khác bị thương trong khi rà phá bom mìn.”

.

---- Nga đã pháo kích vào thành phố Kharkiv đêm Chủ nhật, nhằm vào khu công nghiệp, theo lời Thị trưởng Ihor Terekhov của thành phố đưa tin trên Telegram. Theo các báo cáo trước đó, cư dân của thành phố đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong cuộc không kích. Nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ thông tin về thương vong sau vụ tấn công. Đầu ngày Thứ Hai, các nhà chức trách địa phương xác nhận rằng 6 người đã chết do "hành động gây hấn có vũ trang" của Nga.

.

---- Quân Ukraine sẽ không nghỉ ngơi sau khi mừng chiến thắng tái chiếm thành phố Kherson. Một chỉ huy của một đơn vị chống xe tăng ám chỉ rằng quân Ukraine sẽ sớm tung ra các chiến dịch phản công mới để ngăn chặn quân Nga tái phối trí sau khi rút lui khỏi thành phố.

.

Quân Ukraine cho biết

Thượng úy Andriy Mikheichenko nói với phóng viên New York Times: “Chiến tranh không phải là tạm dừng mà là liên tục tiến quân về phía trước. Tôi nghĩ rằng sẽ có các cuộc phản công theo các hướng khác, để Nga không có thời gian đưa viện quân vào giúp, chặn đánh."Oleksiy Goncharenko, một dân biểu của thành phố Odesa, nói thêm: "Tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo."Khi quân Nga rời bỏ Kherson, rút lui chớp nhoáng qua bên kia sông Dnipro, họ đã làm nổ tung các cây cầu chính, ngăn cản mọi nỗ lực tiến quân qua sông của Ukraine.----họ đã giải phóng 179 khu định cư ở bờ Tây sông Dnipro trong tuần qua. Phát ngôn viên quân đội Vladyslav Nazarov nói rằng quân Nga "tiếp tục các hoạt động phòng thủ và xây dựng các công sự ở bờ trái (phía đông)" của con sông.

Theo Nazarov, người Nga có “14 chiến hạm tác chiến và một chiến hạm gắn phi đạn được trang bị 8 phi đạn hành trình sẵn sàng sử dụng” đóng tại Biển Đen.

.

Ở Biển Azov, kẻ thù tiếp tục kiểm soát thông tin liên lạc trên biển bằng cách giữ một tàu làm nhiệm vụ chiến đấu, và trên Biển Địa Trung Hải, có 10 chiến hạm Nga làm nhiệm vụ chiến đấu, 5 trong số đó mang phi đạn hành trình Kalibr, tổng cộng 76 phi đạn loại đó.

.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng Nga là một "quốc gia bất hảo" khi nói với các phóng viên trên đường đến Bali, nơi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài hai ngày vào tuần tới, Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng việc Putin vắng mặt tại hội nghị cho thấy rằng "ông ấy thậm chí không cố gắng giải thích hành động của mình, mặc dù phải chịu trách nhiệm về quá nhiều đổ máu ở Ukraine." Thủ tướng Anh dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại hội nghị thượng đỉnh.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đêm Chủ nhật rằng ông sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali vào tuần tới qua Internet: "Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho một tuần rất quan trọng đối với Ukraine. [...] Lập trường của chúng tôi sẽ được thể hiện một cách rất có ý nghĩa. Bài nói chuyện của tôi đã soạn xong rồi."

.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày sẽ do Chủ tịch G20 Indonesia tổ chức tại Bali bắt đầu từ ngày 15/11/2022. Trước đó, Moscow tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, mà phái đoàn sẽ do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu.

.

---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nói với đài ABC chương trình This Week hôm Chủ nhật rằng bà nghĩ Tổng thống Joe Biden nên tái tranh cử vào năm 2024: "Ông Biden đã làm được rất nhiều [...] Vừa làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Ông Biden đã đưa tiền vào túi của mọi người, tiêm vaccine vào tay họ, đưa trẻ em trở lại trường học, đưa mọi người trở lại làm việc."

.

Đầu tuần này, cựu Tổng thống Donald Trump đã hé lộ một "thông báo lớn" vào ngày 15 tháng 11, làm dấy lên những suy đoán rằng Trump có ý định sớm tuyên bố tái tranh cử, vì Biden cho biết ông sẽ có quyết định tái tranh cử hay không vào đầu năm tới.

.

---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hôm Chủ nhật nói rằng Đảng Dân Chủ vẫn có thể nắm quyền kiểm soát hạ viện, mặc dù đã mất 7 ghế vào tay đảng Cộng hòa cho đến nay. Pelosi nói với CNN rằng đảng Dân Chủ "vẫn còn sống" và rằng các cuộc đua đang "rất có phiếu suýt soát." Bình luận của bà được đưa ra sau khi đảng Dân Chủ thắng đa số ở Thượng viện sau khi ghế Thượng nghị sĩ tiểu bang chiến trường Nevada về tay Dân Chủ.

.

---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài ABC, trả lời phóng viên David Muir rằng lời nói của cựu Tổng thống Donald Trump là "liều lĩnh bất cẩn" khi một đám đông những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol vào năm ngoái - buộc Pence và những người khác phải ẩn trốn. Pence nói với Muir rằng Trump đã quyết định là một phần của vấn đề.

.

Pence cho biết ông đã "tức giận" vì một tweet từ Trump khi cuộc nổi dậy diễn ra, khi cựu tổng thống nói rằng Pence "không có can đảm để làm những gì đáng lẽ phải làm" sau khi Pence từ chối áp lực của Trump đòi quăng bỏ phiếu đại cử tri của Joe Biden.

.

Pence kể: "Tôi quay sang con gái mình, người đang đứng gần đó, và tôi nói, 'Không cần can đảm để vi phạm pháp luật. Cần có can đảm để thượng tôn pháp luật... Những lời nói của tổng thống ngày hôm đó tại cuộc biểu tình [trước khi xảy ra bạo loạn] đã gây nguy hiểm cho tôi và gia đình tôi cũng như mọi người tại tòa nhà Quốc Hội ở Điện Capitol."

.

Hình ảnh ngày 6/1/2021. Nhiều người ủng hộ Trump đòi treo cổ Mike Pence.

.

Pence sẽ phát hành cuốn hồi ký "So Help Me God" ("Xin Chúa Giúp Đời Con") vào thứ Ba. Buổi nói chuyện với đài ABC là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của Pence kể từ sau cuộc nổi dậy 6/1/2021 của những người ủng hộ Trump.

.

---- Tổ chức từ thiện quốc tế Oxfam đã ra một bản tường trình mới, phân tích các khoản đầu tư và dấu chân khói độc carbon liên quan của 125 người giàu nhất thế giới. Theo CNBC, nghiên cứu này cho thấy mức phát thải trung bình hàng năm của một tỷ phú lớn hơn một triệu lần so với mức phát thải của một người ở nhóm "90% nhân loại dưới cùng của nhân loại," nói về mặt tài chính.

.

Khi tính đến các khoản đầu tư lớn của các tỷ phú — nhiều người trong đó có cổ phần lớn vào nhiên liệu hóa thạch, xi măng và các ngành gây ô nhiễm nặng khác — các nhà nghiên cứu thấy rằng mỗi người trong nhóm 125 người giàu nhất thế giới thảira 3 triệu tấn carbon vào khí quyển hàng năm. Con số đó so với 2,75 tấn đối với người bình thường ở nhóm nhân loại 90% nghèo hơn.

.

Danny Sriskandarajah, Giám đốc điều hành của Oxfam GB, đã đưa ra báo cáo trong một thông cáo báo chí hướng đến các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập.

.

---- Ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Cuba đã đồng ý lần đầu tiên kể từ sau đại dịch chấp nhận các chuyến bay trục xuất của Mỹ chở những người Cuba bị bắt tại biên giới Mỹ-Mexico. Một quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng việc trục xuất thường xuyên người Cuba đã bị dừng lại trong đại dịch COVID-19, mặc dù Hoa Kỳ tiếp tục trục xuất một số lượng nhỏ người Cuba thông qua các hãng hàng không thương mại.

.

Khoảng 1.500 người Cuba đã bị trục xuất trong năm tài chính 2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, nhưng các chuyến bay trục xuất thông thường trong năm đã bị tạm dừng, theo dữ liệu từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

.

Việc nối lại các chuyến bay trục xuất ICE tới Cuba có thể gửi một thông điệp mang tính biểu tượng tới những người di cư thường bay đến Trung Mỹ và đi về phía bắc tới biên giới Hoa Kỳ. Kỷ lục 220.000 người Cuba đã bị bắt tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong năm tài chính 2022, tính kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Phần lớn đã được thả vào Hoa Kỳ trong khi đơn xin tỵ nạn nhập cư được xem xét.

.

Theo báo cáo chính thức của Cuba, Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ vẫn liên tục bắt các ghe thuyền vượt biên vào Mỳ từ Cuba, và đã hồi hương hơn 5.600 người di cư trong năm nay, theo tin truyền thông chính thức của Cuba.

.

---- Một quả bom đã phát nổ trên một con phố đi bộ nổi tiếng ở Istanbul hôm Chủ nhật, làm 6 người chết, 81 người bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ đã từng phải hứng chịu một loạt vụ đánh bom chết người từ năm 2015 đến năm 2017 từ nhiều phe khác nhau: trong đó có Islamic State (Nhà nước Hồi giáo) và các nhóm người Kurd lưu vong sống ngoài vòng pháp luật.

.

---- Twitter cho biết đã sa thải phần lớn nhân viên hợp đồng hôm Chủ nhật, không đưa ra thông báo trước cho khoảng 4.400 nhân viên. Việc sa thải đã ảnh hưởng đến các nhân viên trong bộ phận kiểm duyệt nội dung và cơ sở hạ tầng cốt lõi của trang web — và theo một người quản lý đã nói chuyện với Platformer, “quy trình làm việc về an toàn cho trẻ em” của nền tảng. Các nhân viên chỉ nhận ra rằng họ đã bị sa thải khi họ không thể đăng nhập vào email của họ hoặc các kênh Slack của công ty Twitter.

.

Người ta nhớ rằng Musk viết trên tweet vào ngày 4 tháng 11: “Về việc cắt giảm lực lượng của Twitter, rất tiếc là không có lựa chọn nào khác khi công ty đang lỗ hơn 4 triệu đô la/ngày. Mọi người rời đi đều được đề nghị cho thôi việc 3 tháng, tức là nhiều hơn 50% so với yêu cầu pháp lý.” Musk đã chia sẻ với nhân viên rằng việc nộp đơn xin phá sản không nằm ngoài khả năng, khi các nhà quảng cáo rời bỏ Twitter.

.

---- Ba học sinh trong nhóm vận động viên từ một đội khúc côn cầu của trường trung học Chicago đã bị thương nặng khi một chiếc xe tải dài lao thẳng vào xe buýt của trường mà họ đang đi vào tối thứ Bảy, theo đài KTLA WANE. Ngoài 3 học sinh bị thương nặng, 13 người khác trên xe buýt cũng bị thương, theo cảnh sát.

.

Cảnh sát cho biết trên xe buýt có 26 người, bao gồm hai huấn luyện viên, tài xế xe buýt và đội khúc côn cầu của trường trung học St. Ignatius College Prep. Cảnh sát nói độ tuổi của các học sinh-vận động viên từ 14 đến 17 tuổi, đa số là 15 tuổi. Người lái xe bán tải có dấu hiệu say rượu, đã nói líu lưỡi và có đầy mùi rượu.

.

---- Cặp vợ chồng giáo viên ở Arizona đã mất việc sau khi học sinh tìm thấy tài khoản OnlyFans của họ có đăng một video được thực hiện trong một lớp học. Tờ Today’s News-Herald đưa tin rằng giáo viên khoa học trung học Samantha Peer, người đã tạo ra video có nội dung khiêu dâm trực tuyến dưới bí danh “Khloe Karter” và chồng cô, Dillon Peer, là cựu nhân viên của Học khu Lake Havasu.

.

Cô giáo Samantha Peer nói rằng cô đã bắt đầu quay nội dung video từ đầu mùa hè để có tiền chi dụng: “Tôi đã chọn một cái tên ẩn danh cũng như chặn toàn bộ tiểu bang Arizona trên OnlyFans để bất kỳ ai sống trong tiểu bang này đều không thể truy cập được.”

.

Peer thừa nhận rằng cô ấy đã quay một video khiêu dâm trong một lớp học của trường và quảng cáo nó, nhưng cô ấy nói rằng nó được thực hiện sau giờ học vào cuối tuần mà không có học sinh nào có mặt. Cô nói lương giáo viên trung học không đủ nuôi con.

.

---- ĐBSCL có nguy cơ ngập úng hơn 53.000ha. Theo Báo Lao Động. Dự báo từ nay đến cuối năm triều cường ở mức cao, sẽ có nguy cơ xảy ra ngập úng khoảng 53.393ha tổng diện tích sản xuất tại những vùng thấp trũng thuộc vùng giữa và vùng ven biển, đặc biệt là trong trường hợp triều cường kết hợp mưa lớn.

.

---- Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới, chỉ còn duy nhất một chỉ số giữ được thành quả tăng từ năm 2021. Theo CafeF. Từ đỉnh trên 1.500 điểm, VN-Index đã giảm 38% xuống dưới 950 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020. Mức giảm hơn 36% từ đầu năm cũng đã đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới. Độ rộng nghiêng hoàn toàn sang chiều giảm và gần như không có nhóm cổ phiếu nào ngược dòng.

.

---- Đàm phán thành công hồi hương ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo'. Theo tin VietnamPlus. Trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của ấn vàng, hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo'cho phía Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu. Tối 14/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin cho biết kết quả đàm phán hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã ghi nhận thành công và các bên đang xúc tiến những bước tiếp theo.

.

---- Khám phá Sài Gòn: Hẻm Cá Vàng ở Chợ Lớn. Video dài 1:44 phút:

https://youtu.be/YkRvSfg88ok

.

---- HỎI 1: Tốt nghệp đai học, ân hận nhất là ngành nào?

.

ĐÁP 1: Báo chí, xã hội học... Ai cũng có điều hối tiếc. Cuộc khảo sát mới muốn tìm hiểu: sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành đại học nào hối tiếc nhất. Cuộc khảo sát từ ZipRecruiter cho thấy 44% người tìm việc ngay bây giờ nói rằng họ hối tiếc về chuyên ngành đại học của mình. Theo khảo sát, chuyên ngành đáng tiếc nhất là báo chí (journalism), sau đó là xã hội học (sociology) và nghệ thuật tự do (liberal arts: ngôn ngữ, triết học, văn chương, hội họa, âm nhạc, kịch nghệ...).

.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy những người theo học chuyên ngành máy tính và khoa học thông tin, tội phạm học, kỹ thuật và điều dưỡng là những người hạnh phúc nhất với lựa chọn của họ.

.

Các sinh viên tốt nghiệp cho biết cảm xúc của họ có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng họ sẽ tìm được việc làm trong những lĩnh vực đó và mức lương đi kèm với họ. Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính có thể đạt trung bình gần 100.000 đô la một năm trong một loạt các ngành.

Chi tiết:

https://local12.com/news/nation-world/survey-most-regretted-college-majors-ziprecruiter-journalism-sociology-liberal-arts-happiest-computer-sciences-information-criminology-engineering-nursing-university-graduates

.

---- HỎI 2: Tới 3/4 dân Nhật lo lắng Nhật Bản sẽ bị nước khác tấn công?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Japan Press Research Institute (Viện Nghiên cứu Báo chí Nhật Bản) cứ mỗi 4 người thì có 3 người lo lắng về việc Nhật Bản bị nước ngoài tấn công. Khi được hỏi liệu họ có cảm thấy lo lắng về việc Nhật Bản bị một nước khác tấn công quân sự hay không, 76% số người được hỏi nói rằng họ lo như thế hoặc mạnh mẽ hoặc phần nào, so với 19% nói rằng họ không quá nhiều và 2% hoàn toàn không lo như vậy, theo cuộc khảo sát được phát hành vào thứ Bảy.

.

"Kết quả cao hơn nhiều so với dự kiến, có thể là do cuộc xâm lược kéo dài của Ukraine", một quan chức tại viện nói về tỷ lệ người được hỏi lo lắng về một cuộc tấn công quân sự vào Nhật Bản.

Chi tiết:

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/13/national/japan-attack-concerns/

.

.