Nước Mỹ chơi trò "Bộ Sự Thật"

Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết không kịp trối.



Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng. Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!



Trên mạng xã hội, đám MAGA theo lệnh nhảy xổ vào bênh vực như chó săn. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bảo báo chí: "Bà ta vũ khí hóa chiếc xe chống công lực!" JD Vance đăng Truth Social: "Tổng thống, phó tổng thống đứng sau mọi lính ICE. Đám cực đoan tấn công họ: hậu quả tự chịu, chúng tôi siết luật mạnh hơn!" Vance gọi bà Good là "tả khuynh điên loạn, bi kịch tự gây!" Và như thể vẫn chưa nói đủ, bà bộ trưởng bộ nội an dằn mặt thêm: "Nếu tụi bây dám động một ngón tay đến một trong những nhân viên thực thi công lực của chúng tao, chúng tao sẽ bỏ tù, truy tố tụi bây..." Chính quyền chỉ thị cho dân "Đừng tin mắt mình!" – kiểu Orwell chính hiệu: video hiện rõ bà chạy, lính đuổi bắn, vậy mà nạn nhân biến thành "kẻ tấn công hung tợn!"





Đến cả bà Emily Heller, 39 tuổi, nhân chứng tự nhận "hơi khuynh hữu", đứng nhìn tận mắt từ nhà mình, xuất hiện trên MSNBC mô tả: "Lính giật cửa tài xế, bà lùi nhẹ rẽ phải chạy thoát. Tên đứng trước đèn pha trái rút súng bắn point blank vào mặt bà ấy! Đây không phải cách hành xử ở Mỹ!"





Rồi tới MAGA Việt, đám tự xưng hậu duệ "nòi giống anh hùng" nhảy vào múa mép trên Facebook, Zalo - rần rần như đưa quân "đánh giặc cứu nước". Một ông ở Cali viết dài dòng: "Bà Good này chắc chắn là trong đám dân chủ tiến bộ, ủng hộ dân nhập cư bất hợp pháp, chống tổng thống trục xuất tội phạm. Xe lao vào lính ICE thì bị bắn là đáng!..." Một người khác có khuôn mặt AI trơ tráo: "Ở Việt Nam mà thế này thì đã bị công an cùm mọt gông, chỉ có nước Mỹ mới thả chúng lông nhông ngoài đường”, không quên hô khẩu hiệu: “Trump vĩ đại, Kristi Noem anh hùng!" Một bà khác, avatar cờ vàng ba sọc, phê bình cuồng nhiệt: "Video fake do truyền thông thiên tả làm! Lính ICE tự vệ chính đáng. MAGA Việt Nam ủng hộ 1000%, đừng để 'deep state' phá hoại Trump như phá miền Nam ngày xưa!" Một nhóm chat Zalo hải ngoại còn lập hẳn "task force" share tin giả, hô hào bảo vệ tay súng.





Phe đối lập thì sôi máu từ Quốc hội ra tới đường phố. Hakeem Jeffries, lãnh tụ thiểu số Hạ viện, gọi thẳng: "Vụ giết bà Good là nỗi ô nhục, máu dính tay Kristi Noem – kẻ dối trá lạnh lùng! Không chứng cứ gì là bắn chính đáng." Ở Minnesota, thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nổi trận lôi đình trong buổi họp báo: "Lời của Bộ Nội An là láo toét! Tôi xem video rồi, đây là lính ICE lạm quyền dẫn tới chết người. ICE, hãy cút khỏi Minneapolis! Các người gây hỗn loạn, xé nát gia đình, giết người – xéo đi!" Thống đốc Tim Walz phẫn nộ: "Đây là hậu quả của chính sách gây sợ hãi, xung đột!" Hội đồng thành phố Minneapolis lên tiếng: "Bà Good chỉ chăm sóc hàng xóm, không phải tội phạm!" Nhân chứng hét: "Có lương tâm không?" Bác sĩ tại hiện trường la to: "Hãy để tôi kiểm mạch cho bà ấy. Tôi là bác sĩ!" Lính ICE lạnh lùng: "Không, tao không care!" Biểu tình nổ tung, đây là vụ bắn thứ 9 của ICE gần đây – lần nào cũng ca bài "tự vệ", nhưng tòa án thả hết không truy tố!





Orwell từng cảnh báo: “Đảng bảo anh phải phủ nhận những gì mắt anh thấy tai anh nghe– mệnh lệnh là tối thượng!” Trump đang làm y chang: bạo loạn 6-1 thành "yêu nước", Mike Pence thành phản đồ, tiểu sử các tổng thống cũ viết lại hết để ngài "vĩ đại nhất!" FBI do Kash Patel điều tra? Ai tin? Minnesota điều tra? Cũng chả ai tin. Đám MAGA bản xứ reo hò, MAGA Việt múa cờ cổ vũ – nước Mỹ chia đôi như bánh mì kẹp "drama"!





Washington nhào nặn sự thật như bột bánh bao. Bà Good mang tiếng "khủng bố" đời đời, lính ICE tha hồ chĩa họng súng vào đám "dị dân", thuộc hạ MAGA tiếp tục lên gân, Trump trên ngai cười khẩy.





Thôi làm ơn đi Trump-Noem-MAGA các loại, đặc biệt mấy ông bà MAGA Việt – hãy để sự thật thở! Nhào nặn mãi nước Mỹ toi như '1984'*, khi đó dân Việt mình chỉ mang tiếng núp sai cờ chạy theo trò lố!





Nguyên Si

*George Orwell, 1984 (London: Secker & Warburg, 1949). Orwell chỉ ra rằng quyền lực toàn trị không cần che giấu dối trá, mà cần ép con người chối bỏ thực tại: khi mắt thấy tai nghe không còn được tin, mệnh lệnh chính trị trở thành sự thật duy nhất.