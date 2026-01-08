Hôm nay,  

Nước Mỹ chơi trò "Bộ Sự Thật"

08/01/202611:41:00(Xem: 5748)
 
VB 01082026 (1)
Orwell từng cảnh báo: “Đảng bảo anh phải phủ nhận những gì mắt anh thấy tai anh nghe– mệnh lệnh là tối thượng!” Washington nhào nặn sự thật như bột bánh bao. Bà Good mang tiếng "khủng bố" đời đời, lính ICE tha hồ chĩa súng vào đám "dị dân", thuộc hạ MAGA tiếp tục lên gân. Ảnh: bìa sách George Orwell, 1984 & hình ảnh sự kiện chụp lại từ video.


Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết không kịp trối.

Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng.  Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!

Trên mạng xã hội, đám MAGA theo lệnh nhảy xổ vào bênh vực như chó săn. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bảo báo chí: "Bà ta vũ khí hóa chiếc xe chống công lực!" JD Vance đăng Truth Social: "Tổng thống, phó tổng thống đứng sau mọi lính ICE. Đám cực đoan tấn công họ: hậu quả tự chịu, chúng tôi siết luật mạnh hơn!" Vance gọi bà Good là "tả khuynh điên loạn, bi kịch tự gây!"  Và như thể vẫn chưa nói đủ, bà bộ trưởng bộ nội an dằn mặt thêm:  "Nếu tụi bây dám động một ngón tay đến một trong những nhân viên thực thi công lực của chúng tao, chúng tao sẽ bỏ tù, truy tố tụi bây..." Chính quyền chỉ thị cho dân "Đừng tin mắt mình!" – kiểu Orwell chính hiệu: video hiện rõ bà chạy, lính đuổi bắn, vậy mà nạn nhân biến thành "kẻ tấn công hung tợn!"

Đến cả bà Emily Heller, 39 tuổi, nhân chứng tự nhận "hơi khuynh hữu", đứng nhìn tận mắt từ nhà mình, xuất hiện trên MSNBC mô tả: "Lính giật cửa tài xế, bà lùi nhẹ rẽ phải chạy thoát. Tên đứng trước đèn pha trái rút súng bắn point blank vào mặt bà ấy! Đây không phải cách hành xử ở Mỹ!"

Rồi tới MAGA Việt, đám tự xưng hậu duệ "nòi giống anh hùng" nhảy vào múa mép trên Facebook, Zalo - rần rần như đưa quân "đánh giặc cứu nước". Một ông ở Cali viết dài dòng: "Bà Good này chắc chắn là trong đám dân chủ tiến bộ, ủng hộ dân nhập cư bất hợp pháp, chống tổng thống trục xuất tội phạm. Xe lao vào lính ICE thì bị bắn là đáng!..." Một người khác có khuôn mặt AI trơ tráo: "Ở Việt Nam mà thế này thì đã bị công an cùm mọt gông, chỉ có nước Mỹ mới thả chúng lông nhông ngoài đường”,  không quên hô khẩu hiệu: “Trump vĩ đại, Kristi Noem anh hùng!"  Một bà khác, avatar cờ vàng ba sọc, phê bình cuồng nhiệt: "Video fake do truyền thông thiên tả làm! Lính ICE tự vệ chính đáng. MAGA Việt Nam ủng hộ 1000%, đừng để 'deep state' phá hoại Trump như phá miền Nam ngày xưa!" Một nhóm chat Zalo hải ngoại còn lập hẳn "task force" share tin giả, hô hào bảo vệ tay súng.

Phe đối lập thì sôi máu từ Quốc hội ra tới đường phố. Hakeem Jeffries, lãnh tụ thiểu số Hạ viện, gọi thẳng: "Vụ giết bà Good là nỗi ô nhục, máu dính tay Kristi Noem – kẻ dối trá lạnh lùng! Không chứng cứ gì là bắn chính đáng." Ở Minnesota, thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nổi trận lôi đình trong buổi họp báo: "Lời của Bộ Nội An là láo toét! Tôi xem video rồi, đây là lính ICE lạm quyền dẫn tới chết người. ICE, hãy cút khỏi Minneapolis! Các người gây hỗn loạn, xé nát gia đình, giết người – xéo đi!" Thống đốc Tim Walz phẫn nộ: "Đây là hậu quả của chính sách gây sợ hãi, xung đột!" Hội đồng thành phố Minneapolis lên tiếng: "Bà Good chỉ chăm sóc hàng xóm, không phải tội phạm!" Nhân chứng hét: "Có lương tâm không?" Bác sĩ tại hiện trường la to: "Hãy để tôi kiểm mạch cho bà ấy. Tôi là bác sĩ!" Lính ICE lạnh lùng: "Không, tao không care!" Biểu tình nổ tung, đây là vụ bắn thứ 9 của ICE gần đây – lần nào cũng ca bài "tự vệ", nhưng tòa án thả hết không truy tố!

Orwell từng cảnh báo: “Đảng bảo anh phải phủ nhận những gì mắt anh thấy tai anh nghe– mệnh lệnh là tối thượng!” Trump đang làm y chang: bạo loạn 6-1 thành "yêu nước", Mike Pence thành phản đồ, tiểu sử các tổng thống cũ viết lại hết để ngài "vĩ đại nhất!" FBI do Kash Patel điều tra? Ai tin? Minnesota điều tra? Cũng chả ai tin. Đám MAGA bản xứ reo hò, MAGA Việt múa cờ cổ vũ – nước Mỹ chia đôi như bánh mì kẹp "drama"!

Washington nhào nặn sự thật như bột bánh bao. Bà Good mang tiếng "khủng bố" đời đời, lính ICE tha hồ chĩa họng súng vào đám "dị dân", thuộc hạ MAGA tiếp tục lên gân, Trump trên ngai cười khẩy.

Thôi làm ơn đi Trump-Noem-MAGA các loại, đặc biệt mấy ông bà MAGA Việt – hãy để sự thật thở! Nhào nặn mãi nước Mỹ toi như '1984'*, khi đó dân Việt mình chỉ mang tiếng núp sai cờ chạy theo trò lố!

Nguyên Si
 
*George Orwell, 1984 (London: Secker & Warburg, 1949). Orwell chỉ ra rằng quyền lực toàn trị không cần che giấu dối trá, mà cần ép con người chối bỏ thực tại: khi mắt thấy tai nghe không còn được tin, mệnh lệnh chính trị trở thành sự thật duy nhất.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

Còn nhớ hồi tháng Giêng năm 2025, Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc một cách đầy oai phong sau chiến thắng vang dội. Lúc đó, gần một nửa đất nước ủng hộ ông. Nhưng giờ đây, khi bước sang năm 2026, tình thế đã thay đổi. Vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đang phải đối diện với nhiều sóng gió; và tỷ lệ người dân tín nhiệm ông đang rớt xuống mức thấp gần như kỷ lục.

Những vụ xả súng giết người hàng loạt là có thể ngăn ngừa được. Nếu chính quyền Mỹ có thêm các luật liên bang về kiểm soát súng, tình hình sẽ tiếp tục được cải thiện. Giới truyền thông có vai trò quan trọng trong việc truyền bá những thông tin về bạo lực súng đạn để nâng cao ý thức của người dân.

Tiến sĩ Philip Cafaro cho rằng vấn đề giảm tăng trưởng kinh tế 0.5% không đáng lo ngại bằng tình trạng phá hoại môi trường. Một trong những cách bảo vệ môi trường hữu hiệu là cần giảm dân số toàn cầu, vì vậy giảm tỉ lệ sinh là điều cần thiết.

Năm 2025 đang khép lại. Không tổng kết. Không lời ca tụng. Chỉ lặng lẽ như một người vừa đi qua nhiều mất mát — chẳng còn hơi sức nói thêm điều gì. Nhìn lại — năm 2025 không dạy ta cách thắng, mà dạy ta cách không ngã gục. Chúng ta sống sót — vì thói quen nhiều hơn hy vọng. Quen giá cả leo nhanh hơn đồng lương. Quen nhìn nhau bằng ngờ vực hơn cảm thông. Quen tin dữ đến sớm hơn cà phê sáng. Quen mỗi ngày đều phải chọn một nỗi lo để mang theo, bởi không ai ôm nỗi chừng ấy đổ vỡ vào lòng cùng lúc.

Không rút tỉa được kinh nghiệm trong nhiệp kỳ I, Tổng Thống lại cho áp dụng chính sách thuế quan trong nhiệm kỳ II. Thuế quan một lần nữa lài gây thiệt hại đáng kể đến nông nghiệp Hoa Kỳ bằng cách gây ra các biện pháp trả đũa thuế quan, khiến hàng hóa Mỹ kém cạnh tranh hơn ở nước ngoài, thu hẹp thị trường xuất khẩu (như đậu nành sang Trung Quốc), tăng chi phí vật liệu và máy móc (phân bón, phụ tùng máy móc), xáo trôn thị trường và giảm lợi nhuận của nông dân, dẫn đến khó khăn tài chính nghiêm trọng. Chỉ có một số nhà sản xuất trong nước (như người nuôi tôm) được bảo vệ ngắn hạn khỏi hàng nhập khẩu.

Khi ngày kỷ niệm ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc sắp đến gần, việc theo dõi con đường làm ăn của vị Tổng thống này hóa ra là một việc không dễ. Hầu như tuần nào báo giới cũng khám phá thêm một vụ mới — có khi là dự án tiền ảo, có khi là hợp đồng đầu tư đến từ phương Đông xa xôi. Những công ty mang tên “Trump” hoặc dính dáng đến danh xưng ấy phần lớn là cơ sở tư nhân, không buộc phải công khai sổ sách. Tuy vậy, qua hồ sơ pháp lý, thông cáo thương vụ, và công trình điều tra kiên trì của nhiều nhật báo, một bức tranh rõ rệt hiện ra: sự làm giàu của ông Trump và các thành viên trong gia đình trong nhiệm kỳ thứ hai đạt mức chưa từng thấy trong lịch sử chính giới Hoa Kỳ.

Không có cộng đồng di dân da màu nào an toàn trước những chính sách chống di dân cả bất hợp pháp lẫn hợp pháp của chính quyền hiện nay.

Một video đang lan truyền mạnh trên các trang mạng xã hội về việc Cảnh sát Di trú (ICE) bắt giữ một công dân Hoa Kỳ vì người này “trông giống người Somali.” Nhân viên ICE túm lấy người này, bóp cổ, quật anh ta xuống đất, mặc cho người đàn ông liên tục cầu xin hãy xem chứng minh hộ chiếu kỹ thuật số của mình. Nhưng các nhân viên ICE từ chối.

Năm 2026 sắp đến, hứa hẹn nhiều thay đổi sâu rộng về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với người có thu nhập trung bình thấp, người già, người tàn tật, nguyên nhân là do những chính sách mới, thay đổi luật ngân sách và cải cách Medicare/Medicaid.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.