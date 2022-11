Joe Biden thắng lớn: Theo tiên đoán của nhiều cơ quan truyền thông, đảng Dân Chủ sẽ giữ đa số hẹp tại Thượng Viện trong hai năm tới. Tại Nevada, tính vào đêm Thứ Bảy 12/11/2022, Thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto, một cựu công tố viên và Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Nevada, được tiên đoán sẽ đánh bại Adam Laxalt của đảng Cộng hòa.

.

- Tác phẩm nghệ thuật Banksy xuất hiện trên các tòa nhà bị phá hủy ở Ukraine.

- Zelensky: Nga đã phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Kherson, trước khi họ rút quân. Zelensky: sẽ đẩy quân Nga ra khỏi biên giới Ukraine. Anh: Nga hồi phục huấn luyện thiếu niên, phải học quân sự ở trường học. Ukraine: Nga pháo kích "khủng khiếp" vào thị trấn Nikopol, sập 1 ngôi nhà riêng và hư hại 40 tòa nhà chung cư. Nga: chiếm được làng Majorsk gần thị trấn Horlivka.

- Quân Ukraine ở thành phố Kherson: giới nghiêm buổi tối, ra vào hạn chế vì đang dò mìn, gỡ mìn. Nga: hạn chế giao thông hàng hải ở eo biển Kerch, nơi cây cầu Crimean, nối Nga-Crimea. Quân Nga bắn nhiều phi đạn vào Sumy.

- Nổ lớn ở Istanbul, có chết và bị thương.

- Joe Biden đchấp nhận đơn từ chức của Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Christopher Magnus.

- Tòa phạt 1 nhóm luật sư của Trump 50.000 đô vì kiện nhảm, để gây rối bà Hillary Clinton.

- Tổng thư ký LHQ: chính phủ quân sự Myanmar nên quay trở lại chế độ dân chủ, để ổn định và hòa bình.

- Hòa Lan bắt 1 công an TQ gài vào hải ngoại. TQ có 54 đồn cảnh sát hải ngoại ở 21 nước, bị điều tra, đóng cửa

- Người cao tuổi nhất ở Mỹ tròn tuổi 115.

- Texas: 2 phi cơ quân sự thời Thế chiến 2 bay đụng nhau, lao xuống đất và bốc cháy,

- California kiện nhiều công ty hóa chất vì đã sản xuất các 'hóa chất vĩnh viễn' độc hại dùng trong mọi thứ.

- Gần 48.000 giảng viên, nhân viên Đại học California sẽ đình công vào thứ Hai 14/11/2022

- California: lái xe đụng người, vọt luôn, bị bắt

- Sạt lở đất do mưa lớn ở Phú Yên, vùi 2 người bị thương.

- Hơn 240.000 công nhân VN thiếu việc làm cuối năm.

- Báo động: Doanh nghiệp lo sốt vó vì sụt giảm đơn hàng.

- HỎI 1: Tập thể dục vừa tốt cho thể lực, vừa tốt cho trí tuệ, làm chậm lão hóa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 2/3 cử tri Latino ở Hoa Kỳ ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân Chủ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/11/2022) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chấp nhận đơn từ chức của Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Christopher Magnus. Bộ An ninh Nội địa đã bổ nhiệm Phó Ủy viên Troy Miller làm quyền ủy viên sau khi Magnus từ chức. Biden đã đề cử Magnus cho chức ủy viên hồi năm ngoái. Trong đơn từ chức, Magnus nói rằng ông cầu chúc chính quyền Biden "mọi việc tốt đẹp nhất có thể xảy ra trong tương lai."

.

Bản văn Bạch Ốc cho biết: "Tổng thống cảm ơn ông Magnus vì sự phục vụ của ông ấy tại CBP và chúc ông ấy khỏe mạnh." CBP là cơ quan thực thi pháp luật liên bang lớn nhất ở Mỹ, đóng vai trò là tổ chức kiểm soát biên giới chính của đất nước với 60.000 nhân viên.

.

---- Một vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào chiều Chủ nhật, với những người bị thương được báo cáo là một khu vực du lịch nổi tiếng. Thống đốc Istanbul, Ali Yerlikaya, đã tweet rằng vụ nổ xảy ra trên đường Istiklal ở Quảng trường Beyoglu, có người chết và bị thương, nhưng chưa thống kê đầy đủ.

.

Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy số lượng lớn các xe cấp cứu sau vụ nổ, với ít nhất một người đang được chăm sóc y tế. Một số người được nhìn thấy đang chạy trốn khỏi hiện trường trong các bức ảnh và khu vực này đang bị các dịch vụ an ninh vây chặt. Chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.

.

---- Quân Nga cho biết đã chiếm được làng Majorsk gần thị trấn Horlivka, hay Gorlovka, đánh dấu một thành công nhỏ ở khu vực Donestsk. Ukraine vẫn chưa công bố thông tin về tuyên bố này, nhưng trong một bài phát biểu video hôm thứ Bảy, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lưu ý các cuộc tấn công đặc biệt nặng nề của Nga ở tỉnh phía đông: “Ở đó toàn là địa ngục."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân Nga đã phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Kherson, trước khi họ rút quân: “Trước khi chạy trốn khỏi Kherson, những người chiếm đóng đã phá hủy tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng: thông tin liên lạc, nước, nhiệt, điện... [Người Nga] ở khắp mọi nơi đều có cùng một mục tiêu: làm nhục mọi người càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ, tin tôi đi.”

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đẩy quân Nga ra khỏi Ukraine sau khi quân Ukraine chiếm lại thành phố chiến lược Kherson: “Chúng ta sẽ còn thấy nhiều lời chào mừng như vậy nữa. Ở những thành phố và làng mạc vẫn còn bị chiếm đóng. Chúng ta không quên bất kỳ người dân nào, chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân nào. Nhờ các hoạt động quốc phòng và ngoại giao, chúng ta chắc chắn sẽ đến được biên giới quốc gia của mình - tất cả các phần của biên giới Ukraine được quốc tế công nhận.”

.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi các lực lượng Ukraine tái nhập Kherson vào thứ Sáu sau khi Nga bỏ chạy kinh hoàng ra khỏi thành phố, thủ phủ khu vực duy nhất mà Moscow chiếm được trong cuộc xâm lược của họ. Video người dân ăn mừng và mang hoa cho quân đội Ukraine được lan truyền mạnh mẽ. Putin khoảng sáu tuần trước đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, trong đó có khu vực bao gồm và mang cùng tên thành phố Kherson, một vị trí chiến lược quan trọng đối với khát vọng tiến về phía Tây của Nga, hướng tới cảng lớn ở Odesa. Nhưng Nga đã không kiểm soát nổi toàn bộ các vùng đất mới sáp nhập ở thành phố Kherson và các nơi khác.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin tình báo mới nhất hôm Chủ nhật đã nói rằng Nga có thể có ý định tăng cường tiếp nhận các đợt nhập ngũ bằng cách khôi phục hoạt động đào tạo quân sự cho các trường học: "Sáng kiến này cũng có khả năng là một phần của một dự án rộng lớn hơn nhằm khơi dậy tư tưởng yêu nước và sự tin tưởng vào các cơ quan công quyền trong người dân Nga." Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nga Sergey Kravtsov cho biết chương trình đã kết thúc vào năm 1993 sẽ trở lại bắt đầu từ tháng 9 năm 2023.

.

---- Theo lời Mykola Lukashuk, người chỉ huy hội đồng khu vực Dnipro, Nga đã tiến hành các cuộc pháo kích "khủng khiếp" vào thị trấn Nikopol của Ukraine trong đêm thứ Bảy, và cũng bắn pháo vào Dnipropetrovsk Oblast: "Lực lượng chiếm đóng đã bắn hơn 50 quả đạn pháp vào khu vực." Theo quan chức này, một ngôi nhà riêng và hơn 40 tòa nhà chung cư đã bị phá hủy và hai người bị thương.

.

---- Các nhà chức trách ở thành phố Kherson đã đưa ra lệnh giới nghiêm buổi tối và qua đêm để đảm bảo an toàn cho người dân, theo lời người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, Yaroslav Yanushevich, cho biết hôm thứ Bảy trong một tin nhắn video: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. Do đó, chúng tôi buộc phải đưa ra lệnh giới nghiêm bắt đầu từ hôm nay, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng. Lệnh tương ứng đã được ký bởi người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thành phố Kherson.” Yanushevich cũng cảnh báo rằng việc ra vào thành phố sẽ bị hạn chế do đang dò mìn và gỡ mìn.

.

---- Hãng thông tấn TASS đưa tin, chính quyền Nga hôm thứ Bảy đã áp đặt những giới hạn mới đối với giao thông hàng hải ở eo biển Kerch. Các tàu chở hàng trong các vùng lãnh thổ không bị quân đội Nga chiếm đóng sẽ bị cấm đi từ Biển Đen vào Biển Azov.

.

Hơn một tháng trước, cây cầu Crimean, nối bán đảo Crimea với Nga, đã bị tấn công bằng một quả bom và theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, cây cầu này bị sập một phần làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

.

---- Quân Nga đã tấn công khu vực Sumy của Ukraine bằng nhiều đợt phi đạn vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 11, theo lời người đứng đầu Sumy OVA Dmytro Zhivytsky: "Đã có 10 vụ nổ trên lãnh thổ của chúng tôi." Zhivytsky cũng lưu ý rằng không có vụ pháo kích nào trong đêm trước và thông tin về hậu quả của các cuộc tấn công gần đây nhất vẫn đang được khảo sát.

.

---- Tác phẩm nghệ thuật Banksy xuất hiện trên các tòa nhà bị phá hủy ở Ukraine. Nghệ sĩ đường phố ẩn danh Banksy xuất hiện để xác nhận anh đứng sau nghệ thuật đường phố ở ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine. Banksy, người vẫn chưa rõ danh tính, đã đăng trên Instagram vào tối thứ Sáu các bức ảnh về tác phẩm nghệ thuật đường phố trên một tòa nhà bị phá hủy, với chú thích “Borodyanka, Ukraine”. Borodyanka là một ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine, đã bị ném bom nặng nề kể từ khi Nga xâm lược Ukraine ngày 24/2.

.

Banksy đăng tác phẩm lên Instagram của mình thường được hiểu là nghệ sĩ tuyên bố tác phẩm là của mình. Người nghệ sĩ đường phố ẩn danh đã đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và xung đột trong quá khứ, bao gồm West Bank và Gaza hai nơi bị quân Israel chiếm đóng.





Một tác phẩm cho thấy một cô gái dường như đang trồng cây chuối trên những khối gạch xây bị vỡ trên bức tường xám của một ngôi nhà bị tàn phá bởi chiến tranh: cho thấy bất kể chiến tranh, các vận động viên Thế Vận Ukraine vẫn làm việc cho cái đẹp của nhân loại. Một bức tranh tường cho thấy một người đàn ông giống Tổng thống Nga Vladimir Putin bị đánh bại bởi một cú quật trong trận đấu judo của một đứa trẻ. Một tác phẩm có hai đứa trẻ ngồi trên một cái bẫy xe tăng bằng kim loại, sử dụng nó như một cái bập bênh phun sơn lên một khối phòng thủ bằng bê tông.

.



Tác phẩm nghệ thuật Banksy xuất hiện trên các tòa nhà bị phá hủy ở Ukraine. Một bức tranh tường cho thấy một người đàn ông giống Tổng thống Nga Vladimir Putin bị đánh bại bởi một cú quật trong trận đấu judo của một đứa trẻ.





Banksy trở nên nổi tiếng quanh thành phố Bristol, miền tây nam nước Anh vào đầu những năm 1990. Trong quá khứ, tác phẩm của ông đã được bán với giá hàng triệu đô la. Vào năm 2018, một tác phẩm của nghệ sĩ đã tự cắt thành nhiều mảnh tại thời điểm nó được bán với giá hơn một triệu bảng Anh (1,8 triệu đô la) tại một cuộc đấu giá ở London.

.

---- Một nhóm luật sư của Donald Trump đã bị thẩm phán liên bang trừng phạt và mắng mỏ vì một vụ kiện âm mưu mà họ đã đệ trình chống lại Hillary Clinton và những người khác. Thẩm phán Donald Middlebrooks đã ra lệnh cho Charles Dolan, Alina Habba và các cộng sự phải trả một khoản tiền phạt tổng hợp 50.000 đô la, ngoài việc bồi hoàn cho một người đàn ông hơn 16.000 đô la mà anh ta phải trả để tự vệ trước cái mà phán quyết gọi là một vụ kiện phù phiếm.

.

Charles Dolan, một giám đốc quan hệ công chúng, đã yêu cầu các hình phạt tài chính sau khi Thẩm phán Middlebrooks bác bỏ vụ kiện Trump vào tháng 9, theo báo Wall Street Journal đưa tin. Clinton và các đảng viên Đảng Dân chủ khác cũng muốn Trump hoàn trả chi phí pháp lý của họ, lên đến 1 triệu đô la.

Đơn kiện [của các luật sư của Trump lúc đó] cáo buộc các bị cáo thực hiện một âm mưu lớn nhằm dàn dựng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bằng cách cho rằng Trump thông đồng với Nga. Thẩm phán Florida cho biết phe của Trump thể hiện thái độ không tôn trọng sự thật trong suốt vụ án. Nhóm luật sư của Trump sẽ kháng cáo.---Theo tiên đoán của nhiều cơ quan truyền thông, đảng Dân Chủ sẽ giữ đa số hẹp tại Thượng Viện trong hai năm tới sau chiến thắng trong các cuộc tranh cử kết quả suýt soát ở Nevada và Arizona. Đảng Dân chủ hiện có 50 ghế Thượng viện so với 49 ghế của Đảng Cộng hòa.

Tại Nevada, tính vào đêm Thứ Bảy 12/11/2022, Thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto, một cựu công tố viên và Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Nevada, được tiên đoán sẽ đánh bại Adam Laxalt của đảng Cộng hòa. Đếm phiếu được 96% đã đếm xong ở Nevada, TNS Masto có 48.7% phiếu, tức là 481,661 phiếu, trong khi Laxalt được 48.2% phiếu, tức là 476,679 phiếu: Masto hơn Laxalt 4,982 phiếu.

.

---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Bảy đã kêu gọi chính phủ quân sự Myanmar quay trở lại chế độ dân chủ, mô tả tình hình hiện tại ở nước này là "cơn ác mộng không hồi kết đối với người dân và là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trên toàn khu vực." Phát biểu tại diễn đàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Guterres cho biết việc có dân chủ trở lại là cách duy nhất giúp quốc gia đạt được "ổn định và hòa bình".

.

Vào tháng 2 năm ngoái, quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân sự trong một cuộc đảo chính và lên nắm quyền, sau đó các cuộc biểu tình trên toàn quốc đã diễn ra chống lại chính quyền. Theo một số báo cáo, hàng chục người đã thiệt mạng do các lực lượng vũ trang cố gắng trấn áp các cuộc biểu tình.

.

---- Theo báo Taiwan News, một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc sống ở Hoà Lan đã hợp tác với cảnh sát Hoà Lan vào ngày 7 tháng 11/2022 để bắt giữ một “cảnh sát hải ngoại” của Trung Quốc hăm dọa ám sát nhà bất đồng chính kiến. Đơn vị “Trạm cảnh sát hải ngoại” do TQ thành lập đã quấy rối anh Wang Ching-yu (Vương Tịnh Du). Wang bị TQ truy nã vì ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và vì những nhận xét mà ông đưa lên mạng về Quân đội Giải phóng Nhân dân.

.

Wang đã nói chuyện với truyền thông Đài Loan vào ngày 10 tháng 11 để giải thích những gì đã xảy ra. Theo Wang, một đặc vụ của ĐCSTQ đã liên lạc với Wang vào ngày 6 tháng 11 nói rằng y sẽ "giết anh ta" nếu anh ta không hợp tác. Hôm sau, Wang nhận được một cuộc điện thoại khi y đe dọa sẽ "bắt" Wang tại nhà nếu anh không đến Ga Xe lửa La Hay để họp. Sau cả hai vụ, Wang đã liên lạc được với cảnh sát Hoà Lan. Tại địa điểm hẹn đã định, 10 cảnh sát Hoà Lan đã mai phục để bắt đặc vụ ĐCSTQ và điều tra hoạt động của y.

.

Hồi tháng 9, tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders đã phát hành một báo cáo có tựa đề "110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild" ("110 Ở nước ngoài: Chính sách cảnh sát xuyên quốc gia của TQ vượt tầm"). Bản báo cáo đã ghi nhận về "Trạm cảnh sát TQ ở nước ngoài" -- với ít nhất 54 đồn cảnh sát hải ngoại TQ đang hoạt động ở 21 quốc gia khắp châu Âu.

.

Trong 2 tháng từ khi báo cáo công bố, một số văn phòng "trạm cảnh sát TQ hải ngoại" đã bị đóng cửa, với 14 chính phủ mở các cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp của TQ. Trường hợp của Wang ở Hoà Lan đang được thụ lý. Theo các báo cáo, đặc vụ không rõ danh tính của ĐCSTQ có khả năng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

.

---- Người cao tuổi nhất ở Mỹ vừa bước sang tuổi 115. Bessie Hendricks đã sống qua 21 nhiệm kỳ tổng thống, qua bước ngoặt của thiên niên kỷ và sự thăng trầm của truyền hình. Bà cụ đã tổ chức sinh nhật trọng đại của mình tại Trung tâm chăm sóc Shady Oaks ở Iowa vào ngày 7 tháng 11/2022, được bao quanh bởi ba đứa con của cô. “Tôi không biết bạn diễn đạt nó thành lời như thế nào,” con gái 90 tuổi của bà, Joan Schaffer, nói. "Thật kỳ diệu khi chúng tôi vẫn còn có mẹ." Hendricks là người cao tuổi thứ tư trên thế giới, theo Gerontology Research Group (Nhóm Nghiên cứu Lão khoa), người lớn tuổi nhất là nữ tu người Pháp Lucile Randon, 118 tuổi.

.

---- Hai phi cơ quân sự thời Thế chiến 2 đã đụng nhau giữa không trung hôm thứ Bảy trong một buổi trình diễn kỷ niệm ở Dallas, Texas, trước khi lao xuống đất và bốc cháy, Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận hôm thứ Bảy.

.

Tai nạn liên quan đến oanh tạc cơ Pháo đài bay B-17 cổ điển của Boeing và một phi cơ chiến đấu Bell P-63 Kingcobra biểu diễn tại Wings Over Dallas Airshow tại phi trường Executive Airport, theo FAA, nhưng không tiết lộ số người trên 2 phi cơ tại thời điểm xảy ra tai nạn.

.

Theo giám đốc điều hành của hội , Hank Coates, phi cơ B-17 thường chứa một phi hành đoàn từ bốn đến năm người, trong khi P-63 được điều khiển bởi một phi công duy nhất. FAA đã mở một cuộc điều tra về tai nạn.

.

---- California đang kiện một số công ty hóa chất mạnh nhất của Hoa Kỳ, vì đã sản xuất các 'hóa chất vĩnh viễn' độc hại được sử dụng trong mọi thứ, từ quần áo, đồ nấu nướng đến mỹ phẩm. Các chất hóa học đó không bao giờ phân hủy tự nhiên, sẽ trôi vào nước, đất và thậm chí cả cơ thể chúng ta.

.

Đơn kiện này do Bộ Trưởng Tư Pháp California đưa ra, rằng một số công ty, bao gồm DuPont và 3M, đã dẫn đầu "một chiến dịch lừa dối", che đậy những tác hại gây ra cho môi trường và con người bằng 'hóa chất mãi mãi' mà họ sản xuất.

.

Những hóa chất độc hại này, được gọi là chất polyfluoroalkyl, viết tắt là PFAS, đã được sử dụng từ những năm 1940. Chúng được tìm thấy trong mọi thứ, từ dụng cụ nấu nướng đến quần áo, mỹ phẩm đến thảm chống ố và thậm chí trong bọt chữa cháy.

.

---- Gần 48.000 nhân viên của Đại học California (UC) bao gồm các nhà nghiên cứu, học giả hậu tiến sĩ, trợ giảng và sinh viên hậu cử nhân cho biết họ sẽ đình công vào thứ Hai 14/11/2022, và như thế có thể sẽ đóng cửa một số lớp học và phòng thí nghiệm chỉ vài tuần trước kỳ thi cuối kỳ vào tháng 12.

.

Các quan chức UC cho biết các nhà lãnh đạocông đoàn United Auto Workers đại diện cho người lao động tại UC đã thông báo cho Văn phòng Viện trưởng Viện đại học UC về ý định đình công tại tất cả 10 cơ sở của UC bắt đầu từ thứ Hai nếu họ không thể đạt được thỏa thuận lương bổng với trường đại học.

Dự kiến đình công sẽ là từ 8 giờ sáng Thứ Hai. Gần 98% trong số 36.558 thành viên đã biểu quyết chấp thuận ủy quyền đình công, theo lời công đoàn. Lương là một vấn đề then chốt trong tranh chấp lao động.

.

Rafael Jaime, chủ tịch của UAW 2865, cho biết vào đầu tháng này: "Mức lương quá thấp - nhiều nhân viên kiếm được dưới 24.000 đô la một năm - đang khiến người lao động phải chịu gánh nặng về tiền thuê nhà và chật vật ở lại học viện. Việc UC không hỗ trợ lực lượng lao động đa dạng đã làm suy yếu chất lượng nghiên cứu và giáo dục trên toàn hệ thống UC."

.

---- Cảnh sát thị trấn Upland, quận San Bernadino, California, cho biết, một người đàn ông đã bị bắt sau khi chiếc Ford Mustang mà anh đang lái tông bị thương một người đàn ông 62 tuổi đang đi bộ trên đường Upland vào tối thứ Năm, sau đó phóng xe trốn khỏi hiện trường.

.

Nạn nhân lúc đó băng qua Đại lộ Euclid và Đại lộ Foothill lúc 7:11 tối thì chiếc Mustang đâm vào anh ta, theo cảnh sát . Người đàn ông đã phải nhập viện và dự kiến sẽ bình phục vết thương, mức độ mà cảnh sát cho là "nghiêm trọng." Người lái xe giấu tên đã bị cảnh sát dò tới tận nhà để bắt để sẽ truy tố.

.

---- Sạt lở đất do mưa lớn ở Phú Yên, vùi 2 người bị thương. Theo Báo Pháp Luật. Mưa lớn làm đất đá sạt lở, đổ xuống căn nhà ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, làm bị thương hai mẹ con. Ngày 13-11, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài tại địa phương này. Trong đó, có điểm sạt lở tại thôn Cần Lương, xã An Dân, đất đá vùi lấp, làm bị thương hai người.

Nước trên một số sông ở Phú Yên đang dâng cao, gây ngập nhiều phần tại một số vùng thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa…

.

---- Hơn 240.000 công nhân VN thiếu việc làm cuối năm. Theo Báo Quốc Hội TV. Theo thống kê ban đầu của Công đoàn, hơn 240.000 công nhân dệt may, da giày, chế biến gỗ thiếu việc làm dịp cuối năm do doanh nghiệp cắt giảm hoặc chờ đơn hàng. Lo ngại tình trạng thiếu việc diễn ra mạnh vào cuối năm, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc công đoàn cơ sở có giải pháp bảo vệ người lao động, tránh dẫn đến tranh chấp, ngừng việc tập thể.

.

---- Báo động: Doanh nghiệp lo sốt vó vì sụt giảm đơn hàng. Theo Báo Đầu Tư. Sự giảm sút đơn đặt hàng với các nhà xuất khẩu đã thấy rõ trong quý IV/2022. Dự báo quý I/2023, tình hình cũng chưa sáng sủa, các doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa. Thị trường nhập khẩu lớn hàng hóa sản xuất tại Việt Nam là EU, Hoa Kỳ đã giảm nhu cầu tiêu dùng, thắt chặt chi tiêu, tác động ngay tới lượng đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Đơn hàng giảm đã xảy ra liên tục từ tháng 8 đến nay. Lúc này, các doanh nghiệp da giày, đồ gỗ đang rất sốt ruột bởi cầu tiêu dùng hàng hóa giảm không chỉ ở hiện tại, mà đã lan sang cả quý I năm sau. Đơn cử, xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 10/2022 đã “bốc hơi” trên 1 tỷ USD so với tháng 9, từ mức gần 6,1 tỷ USD, xuống còn 5,05 tỷ USD. Hai tháng cuối năm, đơn hàng xuất khẩu mặt hàng này vẫn tiếp đà giảm. Công ty TNHH Việt Nam Samho (100% vốn Hàn Quốc, chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu) cho biết, dự kiến cắt giảm gần 1.500 lao động do tình hình kinh doanh khó khăn, thiếu đơn hàng.

.

---- HỎI 1: Tập thể dục vừa tốt cho thể lực, vừa tốt cho trí tuệ, làm chậm lão hóa?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Wendy Suzuki, giáo sư khoa học thần kinh và tâm lý học tại Đại học New York, nói rằng não của bạn không chỉ nhận được những lợi ích nhất định ngay lập tức sau khi bạn tập thể dục, mà việc tập luyện lặp đi lặp lại trong nhiều năm có thể thay đổi vĩnh viễn bộ não và cải thiện sức khỏe nhận thức của bạn. Và Teresa Liu-Ambrose, người nghiên cứu về quá trình lão hóa và nhận thức khỏe mạnh tại Đại học British Columbia, nói rằng miễn là bạn tiếp tục vận động trong suốt cuộc đời, thì việc tập thể dục sẽ giúp não có khả năng phục hồi tốt hơn khi bạn già đi.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/working-change-brain-better-among-133000957.html

.

---- HỎI 2: Gần 2/3 cử tri Latino ở Hoa Kỳ ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân Chủ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Gần 2/3 cử tri Latino ở Hoa Kỳ ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ, trong khi 1/3 khối cử tri đó ủng hộ đảng Cộng hòa.

Chi tiết:

https://www.azcentral.com/story/news/politics/elections/2022/11/12/poll-more-latinos-voted-democrat-activists-want-accountability/10681065002/

.

.