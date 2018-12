TQ Bố Ráp Sinh Viên Chủ Nghĩa Marx

(Xem: 54)

Bản tin Vinanet ghi rằng Việt Nam nhập cảng nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da, giày nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, với gần 2,03 tỷ USD, chiếm 38,4% trong tổng kim ngạch. Kim ngạch nhập cảng nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 11/2018 đạt 491,9 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng 10/2018 nhưng tăng 7,5% so với tháng 11/2017.