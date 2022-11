Pháp: sập 1 tòa nhà ở Lille, 1 dân mất tích.

- Kelly (DC) thắng Masters (CH): Thượng Viện 49-49.

- TQ hứa với Nam Hàn: phi nguyên tử Bắc Hàn

- Biden gặp Hun Sen: chơi với TQ, nên minh bạch

- Pháp: sập 1 tòa nhà ở Lille, 1 dân mất tích.

- Anh: Nga rút khỏi Kherson, vượt sông xong, hẳn là đã phá hủy các cây cầu đường bộ và đường sắt trên sông Dnipro. Ukraine: 80.210 lính Nga đã chết tại Ukraine, trong 24 giờ qua Nga mất 810 chiến binh, 24 xe tăng, 34 xe bọc thép bảo vệ, 12 hệ thống pháo, 20 xe tải và xe chở dầu, một máy bay không người lái. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nói với hội nghị thượng đỉnh ASEAN: cuộc chiến tiếp diễn sau chiến thắng ở Kherson.

- Zelensky: xây dựng hạm đội xuồng không người lái mang bom cảm tử. Ukraine: xây tường bê-tông ở biên giới Belarus-Ukraine. Ukraine kêu gọi các nước Đông Nam Á ngăn chận Nga gây nạn đói toàn cầu.

- Mỹ: Nga đang tăng gấp đôi nỗ lực sáp nhập lãnh thổ Ukraine, không chân thành bầu cử.

- Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump không muốn giúp Trump tranh cử Tổng Thống lần nữa

- Trump kiện Ủy ban 6/1: sao dám gửi trát đòi Tổng Thống ra khai?

- Cảnh sát: ứng cử viên thống đốc tiểu bang Arizona, Kari Lake, nói nhận thư bột trắng. Cảnh sát nói không có.

- Ủy viên Biên Phòng & Hải Quan Chris Magnus không chịu từ chức

- Disney ngưng tuyển người, cắt bớt nhân viên

- Giá cây thông Noel năm nay sẽ đắt hơn.

- San Diego: cô Katie Tran, 16 tuổi, trong nhóm thắng giải "25 Most Remarkable Teens Awards"

- Sacramento: bắt nghi phạm Peter Van Phan về tội bắn chết Andy The Van.

- Hơn 240.000 công nhân thiếu việc làm cuối năm.

- Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái khai nhận hối lộ để cho con du học Mỹ.

- Bắt quả tang Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu ở nhà nghỉ: Nhận hối lộ tiền và tình.

- HỎI 1: Các tội ác chống lại tài xế xe tải là phổ biến? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Kinh tế California năm 2023 bi quan? ĐÁP 2: Có 69% dân California nghĩ thế.

QUẬN CAM (VB-12/11/2022) ---- Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly đã thắng phiếu suýt soát trong cuộc tái đắc cử hôm thứ Sáu tại tiểu bang Arizona, đánh bại nhà đầu tư mạo hiểm Blake Masters của đảng Cộng hòa, bảo đảm được 49 ghế Thượng Viện (tức là, bây giờ là 49-49). Như thế, chỉ cần thêm 1 ghế Thượng nghị sĩ Dân Chủ nữa là Dân Chủ chiếm 50 ghế, tính thêm Phó Tổng Thống Kamala Harris là 51 phiếu, thì Dân Chủ sẽ chiếm đa số Thượng Viện.

Hiện còn cuộc đua Thượng nghị sĩ ở tiểu bang Nevada điểm suýt soát giữa Adam Laxalt (CH) vs. Catherine Cortez Masto (DC) trong khi phiếu chưa đếm hết. Laxalt hơn Masto chưa tới 800 phiếu vào sáng Thứ Bảy. Cortez Masto đang thua Laxalt 0,1% phiếu, và Nevada còn khoảng 7% phiếu bầu chưa đếm. Trong khi đó, cuộc tranh ghế Thượng nghị sĩ Georgia sẽ bầu chung kết ngày 6 tháng 12/2022.

---- Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp với Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol hôm thứ Bảy đã bày tỏ cam kết của Bắc Kinh đối với việc phi nguyên tử hóa Bán đảo Triều Tiên. Hai quan chức đã nói chuyện ngắn gọn tại diễn đàn các nước Đông Nam Á (ASEAN). Yoon nói quan ngại về Bắc Hàn, nói với Li rằng Seoul hy vọng cải thiện quan hệ Nam Hàn-TQ "dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và có đi có lại." Lo ngại gia tăng về kế hoạch nguyên tử của Bình Nhưỡng sau khi Bắc Hàn tuần trước tiến hành số vụ phóng hỏa tiễn cao nhất từ trước đến nay trong một ngày.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden họp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nêu quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc xung quanh Căn cứ Hải quân Ream ở Campuchia, nhấn mạnh tầm quan trọng của "sự minh bạch đầy đủ" của Phnom Penh đối với vấn đề này, theo Bạch Ốc hôm thứ Bảy. Biden cũng kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động bị Campuchia giam giữ vì "cáo buộc có động cơ chính trị". "Tổng thống Biden nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với người dân Campuchia và nguyện vọng của họ về một quốc gia thịnh vượng, dân chủ và độc lập hơn. Biden, Hun Sen đã gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nơi họ cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng ở Miến Điện và xung đột Nga-Ukraine.

---- Pháp cho biết một tòa nhà đã sập vào sáng sớm thứ Bảy ở thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, ngay sau khi mọi người di tản nhờ cảnh báo trước của dân địa phương, mặc dù một người vẫn được thông báo mất tích. Cứu hỏa cho biết họ đang tập trung nỗ lực vào việc tìm kiếm người dân mất tích, một bác sĩ địa phương cho biết thêm rằng có "khả năng cao là anh ta bị mắc kẹt dưới đống đổ nát".

Tòa nhà ở trung tâm thành phố đã được di tản trong đêm sau khi một người đàn ông trở về sau một đêm đi chơi về thấy các vết nứt xuất hiện trên cấu trúc building và gấp rút báo động với dịch vụ khẩn cấp, tỉnh Lille cho biết. Cứu hỏa đã phản ứng ngay, lập vùng "khu vực nguy hiểm" để di tản. Tòa nhà được chia thành các phần thương mại và khu dân cư.

Thị trưởng Lille Martine Aubry nói với đài truyền hình Pháp BFM TV rằng hành động của người đàn ông chưa được nêu tên đã cứu sống: “Tôi vẫn còn run vì nếu ông này không về nhà lúc 3 giờ sáng và liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ không có phản ứng và rõ ràng là sẽ có người chết. Sau đó anh ta đã cảnh báo cảnh sát và cứu hỏa, và họ đã ra lệnh di tản khỏi tòa nhà."

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết việc Nga rút khỏi Kherson "có khả năng cao" dẫn đến việc phá hủy các cây cầu đường bộ và đường sắt trên sông Dnipro. Bộ nói rằng Nga có thể đã bắt đầu rút khỏi khu vực vào tháng 10 mặc dù thông báo rút khỏi được đưa ra vào thứ Năm. "Nhiều khả năng Nga vẫn đang cố gắng di tản lực lượng từ các khu vực khác vượt sông để xây các pháo đài phòng thủ bên kia bờ sông. Hôm thứ Sáu, quân Ukraine đã tái chiếm thành phố Kherson (thủ phủ khu vực Kherson).

---- Ukraine hôm thứ Bảy cho biết 80.210 lính Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước này. Theo Ukraine, chính xác 810 lính Nga đã tử trận chỉ trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Moscow cũng bị cho là mất ít nhất 24 xe tăng, 34 xe bọc thép bảo vệ, 12 hệ thống pháo, 20 xe tải và xe chở dầu, một máy bay không người lái cấp chiến thuật và một đơn vị thiết bị đặc biệt.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với hội nghị thượng đỉnh ASEAN hôm thứ Bảy rằng cuộc chiến ở Ukraine "vẫn tiếp diễn" sau chiến thắng của Ukraine ở Kherson. Kuleba mô tả việc chiếm lại thành phố Kherson là "một cuộc tập trận khá" nhưng cảnh báo rằng các cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. "Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Tôi hiểu rằng mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Chúng tôi chắc chắn là những người muốn điều đó hơn ai hết," ông nói tại hội nghị thượng đỉnh.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hôm thứ Bảy đã kêu gọi các nước Đông Nam Á thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo Nga không chơi trò gây nạn đói liên quan đến các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine ra thị trường toàn cầu. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị cấp cao ASEAN rằng người đồng cấp Sergei Lavrov đã không yêu cầu gặp ông. Ông cũng cho biết Nga phải tiếp cận tất cả các cuộc đàm phán một cách thiện chí.

---- Ukraine đang dựng một bức tường bê tông cốt thép ở biên giới với Belarus để giảm thiểu nguy cơ Nga sử dụng biên giới Belarus-Ukraine để xâm lược từ hướng mới này. Theo Reuters, Ukraine đã xây dựng ba km bức tường bê tông cốt thép với hàng rào thép gai ở biên giới với Belarus ở khu vực Volyn.

Các quan chức Ukraine không tiết lộ thêm chi tiết về các công sự, nhưng việc bảo vệ biên giới dài 1.000 km sẽ là một thách thức. Tình hình này diễn ra sau khi Nga tái triển khai hàng nghìn quân vào Belarus, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược mới ở biên giới phía bắc của Ukraine và thúc đẩy Kyiv cảnh báo rằng "nếu quân đội Belarus ủng hộ sự xâm lược của Nga, chúng tôi sẽ đáp trả... bằng toàn bộ kho vũ khí của mình."

Reuters dẫn nguồn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hôm thứ Năm rằng Belarus được coi là một mối đe dọa, mặc dù các lực lượng dọc biên giới đang ở "thế bị động". Tin tức về các công sự được tăng cường được đưa ra khi quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson sau khi lực lượng Nga rút qua sông Dnipro. Kherson là thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga đã chiếm được kể từ khi họ xâm lược Ukraine, khiến các nhà phân tích coi đây là một thất bại lớn đối với Moscow.

Kyiv vẫn hoài nghi về ý định của Moscow sau khi rút quân, bày tỏ lo ngại rằng Nga đang tái phối trí hay mai phục. Các cuộc tấn công của Nga đã khiến khoảng 40% nhà máy điện của Ukraine phải ngừng hoạt động và chiến lược của Điện Kremlin dường như là làm tê liệt quyền lực của Ukraine và sưởi ấm trước mùa đông.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ủng hộ chiến dịch gây quỹ giúp Ukraine xây dựng một hạm đội xuồng không người lái của hải quân để bảo vệ các thành phố đối với phi đạn Nga bắn từ tàu chiến trên Biển Đen: United24, một sáng kiến mà Zelensky đưa ra để quyên góp sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng Hai, cho biết Ukraine cần 100 xuồng không người lái hoạt động từ biển, mỗi chiếc có giá khoảng 274.000 USD.

Trang web gây quỹ cho biết kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Nga đã phóng hơn 4.500 phi đạn vào Ukraine và "khoảng 1/5 cuộc tấn công phi đạn là bắn từ biển". Zelenskyy viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm thứ Sáu rằng: “Xuống không người lái của hải quân cũng sẽ giúp mở rộng hành lang cho các tàu dân sự vận chuyển ngũ cốc cho thế giới."

---- Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump không hài lòng với các bản tin báo chí viết về cô sau cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 và có thể không quan tâm đến việc cùng chồng vận động tranh cử Tổng Thống lần nữa, theo tin CNN.

CNN viết rằng bản tin làm Melania bực dọc là nói rằng TRump rầy cô Melania đã nài nỉ Trump vận động giúp Dr. Oz, và rồi Dr. Oz thất cử trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ. Trump đã sớm xin lỗi Melania trên mạng Truth Social về những gì gọi là các bản tin 'bịa đặt' về chuyện Trump rầy Melania vì cố vấn Trump ủng hộ Dr. Oz.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết, Nga đang "tăng gấp đôi việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine", đồng thời khẳng định đây "không hẳn là một dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc trong đàm phán" với Ukraine. "Miễn là Nga giữ lập trường rằng họ có thể chiếm bao nhiêu lãnh thổ tùy thích bằng vũ lực, thì thật khó để coi họ là một đối tác thiện chí trong một cuộc đàm phán."

Ông Sullivan cũng bày tỏ sự dè dặt trước các tuyên bố của Nga về việc rút khỏi Kherson nhưng nói rằng "có vẻ như người Nga đã thực hiện việc rút quân này và người Ukraine đã giành được một chiến thắng phi thường." Ông lưu ý rằng việc Nga rút lui cũng làm giảm nguy cơ bị tấn công vào Odessa và đường bờ Biển Đen trong dài hạn.

----Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1 hôm thứ Sáu, cho rằng trát đòi của Ủy ban để tìm lời khai của ông là một hành vi vi phạm pháp luật quá mức. Luật sư David A. Warrington của Trump cho biết trong một tuyên bố: “Tiền lệ và thông lệ lâu đời duy trì rằng sự phân chia quyền lực cấm Quốc hội buộc Tổng thống phải điều trần trước điều đó”. (Chú ý: trong đơn kei65n, Trump vẫn tự nhận là Tổng Thống, không phải cựu Tổng Thống.Ủy ban 6/1 đã gửi trát đòi Trump nộp tài liệu liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1 và đòi Trump ra trước Ủy ban ngày 14/11 để trả lời các câu hỏi. Bây giờ, Trump kiện ra tòa liên bang cũng là mưu kế câu giờ, vì sang năm 2023, nếu Hạ Viện có đa số Cộng Hòa thì Ủy ban 6/1 sẽ bị Cộng Hòa xóa sổ.----khó tin nổi. C cảnh sát đã được gọi đến văn phòng chiến dịch tranh cử của ứng cử viên thống đốc tiểu bang Arizona, Kari Lake hồi đầu tuần này sau khi một nhân viên báo cáo đã mở một phong bì có bột trắng bên trong. Nhưng bây giờ cảnh sát Phoenix nói rằng không có bột được tìm thấy trong phong bì, theo báo Arizona Republic đưa tin.Người phát ngôn cảnh sát Donna Rossi cho biết: “Phòng thí nghiệm nhà nước đã kiểm tra các vật phẩm được chuyển giao cho họ và nói thêm rằng các kỹ thuật viên xác định không có chất nào bên trong”. Lake đã mô tả phong bì nhận được ngày 5 tháng 11 như một mối đe dọa nguy hiểm. Lake (Cộng hòa) nói: “Chúng tôi không thể bị đe dọa." Tại sao vẽ chuyện trước ngày bầu cử? Vì hy vọng thêm một số phiếu trong ngày 8/11/2022.----(Ủy viên Biên Phòng & Hải Quan)," Chris Magnus nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Theo New York Times, điều đó có thể mâu thuẫn với kế hoạch của chính quyền Biden. Magnus cho biết Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng An ninh Nội địa, đã cho ông ta một sự lựa chọn: Từ chức hoặc bị Tổng thống Biden sa thải. Nếu thế, ông Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới sẽ là người được bổ nhiệm chính trị đầu tiên bị sa thải trong nhiệm kỳ tổng thống của Biden. Magnus nói rằng ông đã được thông báo rằng Mayorkas đã mất niềm tin vào ông và rằng Bộ Trưởng có sự ủng hộ của Biden. Bộ An ninh Nội địa từ chối bình luận.Một số quan chức chính quyền cho biết Magnus, người mới giữ chức vụ của mình chưa đầy một năm, thường bỏ qua các cuộc họp tại Bạch Ốc về biên giới và dường như không thấy hứng thú với công việc, theo Politico. Với số lượng người vượt biên trái phép ở biên giới phía tây nam của quốc gia ở mức kỷ lục, đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ luận tội Mayorkas nếu họ giành được quyền kiểm soát Hạ viện. Magnus nói vẫn sẽ đến văn phòng của mình vào thứ Hai, cho biết quyền truy cập của anh ta vào tài khoản Twitter của Lực lượng Tuần tra Biên giới đã bị cắt.----tuyển nhân viên và sẽ cắt bỏ một số nhânv iên sau khi báo cáo thu nhập mới nhất của công ty cho thấy cổ phiếu giảm mạnh vào đầu tuần này, CNBC đưa tin.Cổ phiếu của Disney đã đạt mức thấp nhất trong 52 tuần vào thứ Tư sau khiDisney có bản doanh tại Burbank bỏ lỡ kỳ vọng thu nhập và thông báo rằng dịch vụ phim trực tuyến của họ, Disney +, đã lỗ 1,47 tỷ USD trong quý trước mặc dù có thêm 12 triệu người ghi danh mua dịch vụ. Disney hiện có khoảng 190.000 nhân viên.----ẽ đắt hơn do lạm phát. Một nghiên cứu hồi tháng 9 từ Real Christmas Tree Board, một tổ chức đại diện cho tất cả các cây thông Noel tự nhiên được bán ở Hoa Kỳ, cho thấy chi phí trồng cây đã tăng gần 20% so với năm ngoái.Marsha Grey, giám đốc điều hành của Real Christmas Tree Board, cho biết chi phí phân bón, nhiên liệu và nhân công là một số động lực thúc đẩy chi phí ngày càng tăng. Nghiên cứu cho thấy 71% người trồng dự kiến sẽ tăng giá bán buôn lên tới 15%. Đối với người tiêu dùng, điều này có nghĩa là các nhà bán lẻ sẽ tính phí nhiều hơn cho sản phẩm.----Randy Mize, Luật sư Công cộng của Quận San Diego và Hội đồng Thanh niên Luật sư Công San Diego (San Diego Public Defender Youth Council) đã công bố những người thắng giải trong 25 Giải thưởng Thanh thiếu niên Đáng chú ý nhất (giải này có tên: "25 Most Remarkable Teens Awards") tại Thư viện Trung tâm ở San Diego. Trong giải, giới trẻ từ 13 đến 19 tuổi sẽ được công nhận vì những đóng góp và thành tích của họ.Từ trường trung học West Hills ở thị trấn Santee,, 16 tuổi, đã giành được giải thưởng Campus Leadership Award nhờ khả năng lãnh đạo, cố vấn và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng trường học của cô.

Katie là lãnh đạo Hội Associated Student Body, một thành viên của Pack Control giúp giải quyết các vấn đề về bắt nạt và sức khỏe tâm thần, và là một phần của Mending Matters Mental Health Student Advisory (Tư vấn Học Sinh về Sức khỏe Tâm thần). Cô Katie cũng là trưởng nhóm HOWL, một nhóm hỗ trợ học sinh mới từ trung học cơ sở chuyển vào trung học phổ thông. Kate là đội trưởng đội nhảy sào của Đội điền kinh và là phụ tá giáo viên trường hè.

Từ 7 đến 9 tuổi, Katie sống trong hoàn cảnh bất định, chuyển từ nhà này sang nhà khác, sống trong các nhà nghỉ khác nhau. Cô phải đối mặt với nạn bắt nạt ở trường và phải vật lộn với chứng lo âu và trầm cảm.

Cô cho biết sự chăm sóc mà cô trải qua trong những lần đó đã cứu sống cô. Cô cho biết tất cả những gì cô làm trong cuộc sống bây giờ là để tất cả những người đã yêu thương, quan tâm và hy sinh cho cô cảm thấy tự hào, vì hệ thống hỗ trợ đó cho cô những nền tảng để thành công.

---- Cảnh sát Quận Sacramento (California) cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ bắn chết một cư dân 20 tuổi: nghi phạm là Peter Van Phan, 26 tuổi. Nạn nhân là Andy Thế Văn, 20 tuổi. Vụ nổ súng xảy ra vào ngày 27/10/2022 ngay trước 1 giờ chiều. Cảnh sát nói, Phan bị tình nghi đã bắn vào một người nào đó đang ngồi trong xe hơi trên Đại lộ Martin Luther King Jr.

Một người qua đường đã gọi điện để thông báo về vụ nổ súng sau khi nhận thấy một người nào đó bên trong chiếc xe bị rơi bị thương. Cảnh sát đến nơi và tìm thấy nạn nhân là Văn, người đã lái xe tông vào hàng rào. Văn được đưa đến bệnh viện nhưng đã chết sau đó ít giờ. Phan đã bị bắt, sẽ ra hầu tòa vào ngày 14/11/2022.

---- Hơn 240.000 công nhân thiếu việc làm cuối năm. Theo VnExpress. Thống kê ban đầu của Công đoàn, hơn 240.000 công nhân dệt may, da giày, chế biến gỗ thiếu việc làm dịp cuối năm do doanh nghiệp cắt giảm hoặc chờ đơn hàng. Ngày 11/11, ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết thống kê trên chưa đầy đủ do tình trạng cắt giảm lao động, giờ làm đang diễn ra diện rộng. Lao động thiếu việc chủ yếu trong doanh nghiệp dệt may, da giày, chế biến gỗ. Để giữ chân công nhân, nhiều nhà máy dùng hết phép năm nay và ứng phép năm 2023 để bù đắp.

---- Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái khai nhận hối lộ để cho con du học Mỹ. Theo Báo Tuổi Trẻ. Việc đưa hối lộ của cựu chủ tịch Công ty AIC kéo dài trong suốt 10 năm. Có lần cựu bí thư tỉnh Đồng Nai nhận 5 tỉ đồng cho vào va li đem từ Hà Nội về nhà. Còn cựu chủ tịch tỉnh này thì khai nhận tiền hối lộ để nuôi hai con du học Mỹ. Bản kết luận điều tra vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - vừa được cơ quan điều tra (C03) ban hành cho thấy bà đã chi tiền hàng chục lần cho lãnh đạo tỉnh, sở ngành của Đồng Nai.

---- Bắt quả tang Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu ở nhà nghỉ: Đang nhận hối lộ tiền và tình. Theo Báo Zingnews. Ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu nữ bị can (SN 1985, ngụ Hòa Bình) trong vụ án hình sự phải quan hệ tình dục và đưa tiền thì sẽ cho hưởng án treo. Tối 11/11, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ (SN 1970), Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, đang nhận hối lộ của một nữ bị can (SN 1985, ngụ huyện Hòa Bình) tại khách sạn trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Được biết, ông Mỹ yêu cầu nữ bị can trong vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" phải quan hệ tình dục và đưa tiền (100 triệu đồng), thì sẽ cho hưởng án treo.

---- HỎI 1: Các tội ác chống lại tài xế xe tải là phổ biến?

ĐÁP 1: Đúng thế. Đó là một kết luận quan trọng từ một cuộc khảo sát mới được thực hiện cho

Federal Motor Carrier Safety Administration (Cơ quan Quản lý An toàn Vận tải Cơ giới Liên bang)và được trình bày tại cuộc họp khai mạc hôm thứ Tư của Women of Trucking Advisory Board (Hội Đồng Cố vấn Phụ nữ Vận tải). Hội đồng quản trị được tạo ra như một phần của Biden Administrations Trucking Action Plan (Kế hoạch Hành động Vận tải đường bộ của chính phủ Biden).

Bản khảo sát ghi nhận về bản chất và mức độ phổ biến của các hành vi quấy rối và hành hung đối với những người lái xe tải, đặc biệt là phụ nữ và dân tộc thiểu số. Báo cáo nêu chi tiết về hành vi quấy rối, đe dọa gây tổn hại hoặc tổn hại thể chất thực tế gây ra đối với những người lái xe tải, tài sản, phương tiện hoặc hàng hóa của họ.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy trong các tài xế xe vận tải:

. 59% phụ nữ, 52% nam giới thiểu số và 51% nam giới không phải thiểu số cho biết họ bị gọi bằng cái tên mà họ không thích.

. 38% phụ nữ, 40% nam giới thiểu số và 44% nam giới không thuộc dân tộc thiểu số cho biết họ đã nhận được những lời đe dọa làm tổn thương họ.

. 33% phụ nữ, 8% nam giới thiểu số và 14% nam giới không phải thiểu số cho biết họ bị chạm vào cơ thể một cách không thích hợp.

. 17% phụ nữ, 26% nam giới thiểu số và 25% nam giới không phải thiểu số cho biết xe tải hoặc hàng hóa của họ bị phá hoại.

. 15% phụ nữ, 7% nam giới thiểu số và 13% nam giới không thuộc dân tộc thiểu số cho biết đã bị xô đẩy, đánh hoặc bị tổn thương về thể chất.

. 14% phụ nữ, 25% nam giới thiểu số và 24% nam giới không phải dân tộc thiểu số cho biết đã từng bị đe dọa bằng vũ khí (súng, dao, phụ tùng sửa chữa xe tải).

Chi tiết:

https://www.truckersnews.com/home/article/15303021/survey-finds-crimes-harassment-common-among-truck-drivers

---- HỎI 2: Kinh tế California năm 2023 bi quan?

ĐÁP 2: Có 69% dân California nghĩ thế. Một cuộc khảo sát từ Public Policy Institute of California (Viện Chính sách Công của California) cho thấy khoảng 69% người dân California dự đoán sẽ có những thời điểm bất lợi đối với nền kinh tế tiểu bang trong năm tới.

Chi tiết:

https://www.kcra.com/article/survey-californians-feel-pessimistic-future-economic-outlook/41928907#

.