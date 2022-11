Quân Ukraine tiến vào Kherson. Treo cờ trước Tòa thị chính. Người dân Kherson tưng bừng đó. Đứng góc phố, đàn vĩ cầm mứng quân Ukraine vào. Vẫn phải lục soát để ngừa phục kích.

.

- Trung Quốc: Tình Nga-Hoa vững như đá.

- Trump ném bùn lên tất cả những người Cộng Hòa nổi bật. Tới phiên Youngkin (Thống Đốc Virginia) bị Trump chửi

- Thụy Điển truy tố 2 công dân Thụy Điển về tội "hoạt động gián điệp có tính gia trọng" cho quân Nga.

- Quân Nga đã rút khỏi 40% khu vực Kherson. Quân Ukraine vào thủ phủ Kherson. Ukraine đã tái chiếm khoảng 10.000 km vuông lãnh thổ ở khu vực Kherson. Cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro ở vùng Kherson bị bắn sập. Quân Ukraine đã giải phóng 12 khu định cư phía nam Kherson.

- Sergei Markov (cựu cố vấn cho Putin): rút khỏi Kherson là tương được Liên Sô sụp đổ. Nga: rút khỏi Kherson không có gì sỉ nhục. Nga bắn rớt 37 phi đạn bắn từ Ukraine.

- Mỹ sẽ cấp cho Ukraine một gói vũ khí phòng không khác trị giá 400 triệu USD

- Nam Hàn sẽ bán đạn pháo cho Mỹ, gửi qua Ukraine.

- Bỉ quốc: bị đâm dao, 1 cảnh sát chết, 1 bị thương

- Đang xây Obama Presidential Center, gặp thòng lọng, phải tạm ngưng

- Nhiều quận bảo thủ ở Oregon đòi tách ra khỏi Oregon để sẽ sáp nhập vào Idaho.

- Trump chửi mắng Ron DeSantis (Thống Đốc Florida)

- Y chang Trump: thua đối thủ 300.000 phiếu tranh chức Bộ Trưởng Tư Pháp Maryland, Michael Peroutka (CH) vẫn không chịu thua.

- Musk: Twitter sẽ khai phá sản năm tới.

- Một thẩm phán phán quyết Biden xóa nợ cho sinh viên là sai Hiến pháp.

- Joe Biden: Dân Chủ thắng ở bầu cử giữa kỳ.

- Quốc Hội VN cúng vong: Đề xuất không phát hành biển ô tô có số cuối 49, 53.

- HỎI 1: Thành phố đứng đầu Hoa Kỳ về kỹ thuật số là San Diego? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bao nhiêu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông hút thuốc? ĐÁP 2: Có 3 triệu em.

.

QUẬN CAM (VB-11/11/2022) ---- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nhấn mạnh hôm thứ Sáu trong một cuộc họp báo rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow là "vững như đá. Là láng giềng lớn nhất và đối tác chiến lược toàn diện của nhau trong thời kỳ mới, Trung Quốc và Nga luôn kiên định tuân thủ các nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không chống lại bên thứ ba”.

.

Zhao nhấn mạnh rằng sự phát triển mở rộng và bền vững của quan hệ giữa hai nước là có thể do sự tin tưởng lẫn nhau. Zhao trước đó đã cảnh báo rằng "việc chính trị hóa và vũ khí hóa công nghệ cũng như các vấn đề liên quan đến thương mại, của một số quốc gia, sẽ phá hoại sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và cuối cùng là phản tác dụng."

.

---- Trump ném bùn lên tất cả những người Cộng Hòa nổi bật. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đả kích Thống đốc Virginia Glenn Youngkin vào sáng thứ Sáu trong một bài đăng phân biệt chủng tộc trên nền tảng Truth Social của ông. Trump — người coi Youngkin là một phần của đảng Cộng hòa muốn loại cựu tổng thống ra khỏi Cộng Hòa — đề xuất tên của Youngkin “nghe có vẻ Trung Quốc. Ở Virginia [Youngkin] không thể thắng nếu không có tôi. Tôi tán thành anh ta, đã thực hiện một Cuộc biểu tình Trump rất lớn cho anh ta qua điện thoại, đã có MAGA để bỏ phiếu cho anh ta — hoặc anh ta không thể tiến gần đến chiến thắng. Nhưng anh ta biết điều đó, và thừa nhận điều đó.”

.

Vào thứ Năm, Phó Thống đốc Winsome Sears của Virginia cho biết bà không thể ủng hộ việc tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump. “Chúng tôi có một sứ mệnh rõ ràng, và đã đến lúc phải tiếp tục [làm việc trong khi gạt Trump ra ngoài].”

.

---- Thụy Điển hôm thứ Sáu cho biết họ đã truy tố 2 công dân Thụy Điển về tội "hoạt động gián điệp có tính gia trọng" cho quân lực Nga. Hai anh em, một người trong đó là cựu quan chức tình báo, bị cáo buộc làm gián điệp chống lại Thụy Điển từ năm 2011 đến năm 2021, nhằm vào các cơ quan tình báo và an ninh của đất nước. Một trong hai anh em cũng bị buộc tội "xử lý trái phép thông tin bí mật." Các công tố viên cho biết thêm những người đàn ông này đã bị cảnh sát giam giữ lần lượt kể từ tháng 9/2021 và tháng 11/2021.

.

---- Ukraine cho biết, ít nhất 7 người đã chết trong một cuộc tấn công của Nga vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Mykolaiv diễn ra vào đầu ngày thứ Sáu. "Có 7 người chết trong tòa nhà năm tầng", Cục trưởng Cục quản lý quân sự khu vực Mykolaiv Vitaly Kim tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram. Trước đó, ông Kim tuyên bố rằng Nga nhắm vào Mykolaiv để đáp trả những bước tiến của quân đội Ukraine.

.

---- Quân Ukraine đã tiến vào trung tâm Kherson hôm thứ Sáu sau khi quân Nga rút khỏi thành phố. Cục trưởng Cục Tình báo Chính phủ của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên Telegram và đe dọa sẽ "tiêu diệt" các lính Nga chống cự: "Các tuyến đường rút lui của quân xâm lược Nga đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Ukraine. Mọi nỗ lực chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị dập tắt. Trong trường hợp tự nguyện đầu hàng, Ukraine đảm bảo cho bạn sự bảo toàn tính mạng và sự an toàn."

.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân Nga đã hoàn thành việc rút quân khỏi Kherson và đã tập hợp lại ở tả ngạn sông Dnepr. Moscow khẳng định Nga không bị thiệt hại về "nhân sự, vũ khí, trang thiết bị quân sự" trong quá trình rút quân nhưng Kiev tuyên bố rằng người Nga đã bỏ lại thương binh ở Kherson.

.

---- Người phát ngôn lãnh đạo Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn kiểm soát phần lớn khu vực Kherson mà Nga sáp nhập, mặc dù quân Nga đã rút ra khỏi thủ phủ Kherson: "Đây là một thực thể của Liên bang Nga. Nó đã được cố định và xác định về mặt pháp lý. Không thể có thay đổi nào ở đây."

.

Khi được hỏi liệu việc sơ tán Kherson có "sỉ nhục" đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin hay không, Peskov nói: "Không." Hôm thứ Sáu, Moscow tuyên bố rằng các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 32 phi đạn HIMARS và 5 phi đạn chống radar HARM từ Ukraine.

.

---- Một cựu cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin đã so sánh sự rút lui của các lực lượng Nga khỏi Kherson với sự sụp đổ của Liên bang Xô viết khi những thất bại trong cuộc chiến Ukraine của quân đội Nga đã đặt Điện Kremlin vào một vị trí ngày càng bấp bênh. Sergei Markov, nhà phân tích chính trị ủng hộ Điện Kremlin và là cựu cố vấn của Putin, cho biết trên Telegram: "Việc rút lui khỏi Kherson là thất bại địa chính trị lớn nhất của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Hậu quả chính trị của thất bại to lớn này sẽ thực sự lớn."

.

---- Một cuộc tấn công đã làm hư cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro ở vùng Kherson phía nam của Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết quân Ukraine đã giải phóng hàng chục khu định cư ở phía đông bắc và nam của đất nước. Quân đội Ukraine đã giải phóng 12 khu định cư ở khu vực phía nam Kherson vào ngày 9 tháng 11 và cuộc tấn công vẫn đang tiếp tục.

.

Quân đội Nga dường như đang rút lui một cách có trật tự và các lực lượng của Kyiv đã tiến xa tới 7 km ở một số khu vực nhưng không truy sát các lực lượng của Nga, theo Institute for the Study of War (Viện Nghiên cứu Chiến tranh). Giao tranh sẽ tiếp tục trong những tuần tới khi Nga hoàn thành việc rút lui và quân đội Ukraine tiến vào tuyến phòng thủ xung quanh thành phố Kherson.

.

---- Quân Ukraine đã tiến qua phần lớn khu vực Kherson hôm thứ Sáu, dường như gặp phải ít hoặc không gặp phải sự kháng cự nào. Các video trên mạng xã hội từ các thị trấn và làng mạc trên khắp bờ tây của khu vực cho thấy quân đội được chào đón bởi dân thường. Quân Ukraine cũng đã được nhìn thấy ở giữa thành phố Kherson trong khung cảnh tưng bừng. Nhưng đám đông tương đối nhỏ, phản ánh thực tế là nhiều cư dân đã rời đi và có lẽ những người khác đang cảnh giác rằng phi đạn Nga có thể tấn công thành phố bây giờ, sau khi họ đã rời đi.

.

Cảnh người dân chào đón quân đội Ukraine trên khắp khu vực trái ngược hẳn với tuyên bố của các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson sáu tuần trước rằng 87% cử tri ở đó ủng hộ việc sáp nhập vào Liên bang Nga, trong một cuộc trưng cầu dân ý bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi là giả mạo bất hợp pháp. Các lực lượng Nga đã nhượng lại khoảng 40% khu vực Kherson, nằm giữa Dnipro, trong vòng vài ngày, sau khi Bộ Quốc phòng Nga ra lệnh rút về bờ đông Dnipro hôm thứ Tư. Nhìn chung, Ukraine đã tái chiếm khoảng 10.000 km vuông lãnh thổ ở khu vực Kherson.

.

.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sabrina Singh cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói vũ khí phòng không khác trị giá 400 triệu USD để giúp đẩy lùi hoạt động quân sự của Nga tại đây. Gói này sẽ bao gồm 4 Hệ thống Phòng không Avenger (AN/TWQ-1), cũng như đạn dược cho Hệ thống Phi đạn Cơ động Cao (HIMARS) và các phương tiện tên lửa đất đối không MIM-23 HAWK. Đầu tháng này, Pentagon thông báo Mỹ sẽ gửi một gói viện trợ khác cho Ukraine, trong đó có xe tăng T-72.

.

---- Nam Hàn sẽ bán đạn pháo binh cho Hoa Kỳ, sau đó sẽ được gửi đến Ukraine, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington sẽ mua khoảng 100.000 viên đạn pháo 155 mm sau khi lượng đạn dự trữ ở Mỹ "đã giảm xuống mức mà Pentagon lo ngại."

Một cảnh sát đã chết,

Việc xây dựng Obama Presidential

Nhiều quận bảo thủ ở Oregon

Lập trường chính thức của Nam Hàn là sẽ không cung cấp trực tiếp cho Ukraine các thiết bị quân sự gây chết người. Báo cáo đưa ra sau cáo buộc của Mỹ khi cho rằng Bắc Hàn đang gửi một lượng pháo "đáng kể" tới Nga, điều mà Bình Nhưỡng bác bỏ.

---- Một cảnh sát đã chết, trong khi một cảnh sát khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở Brussels, Bỉ, theo tin hôm thứ Năm. Kẻ tấn công đã chết sau khi bị cảnh sát bắn. Một quan chức tư pháp nói với hãng tin AP rằng có "nghi ngờ về một vụ tấn công khủng bố."

---- Việc xây dựng Obama Presidential Center (Trung tâm Tổng thống Obama) ở Chicago bị tạm dừng trong một khoảng thời gian chưa xác định sau khi một chiếc thòng lọng được phát hiện tại địa điểm dự án vào sáng thứ Năm. Công ty Lakeside Alliance, chuyên về xây dựng do Người da đen đứng đầu dự án xây dựng, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái tại Công viên Jackson, cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh sát đã được thông báo. Nhóm cũng đưa ra một phần thưởng 100.000 đô la "để giúp tìm ra" những người chịu trách nhiệm cho việc đặt thòng lọng.

---- Nhiều quận bảo thủ ở Oregon đang tìm cách tách ra để sẽ sáp nhập vào Idaho. KPTV đưa tin: "Cư dân ở Quận Morrow và Quận Wheeler đã bỏ phiếu ủng hộ một biện pháp liên quan đến việc di chuyển ranh giới giữa Oregon và Idaho. Trang web của Bộ trưởng Hành chánh Oregon cho thấy vào chiều thứ Tư rằng trong 800 phiếu bầu ở Quận Wheeler, 58% ủng hộ và trong số 3.837 phiếu bầu ở Quận Morrow, 60% ủng hộ."Tuy nhiên, ly khai khỏi Oregon để sáp nhập vào Idaho cần nhiều thủ tục khác. Các cơ quan lập pháp tiểu bang của cả Oregon và Idaho sẽ cần phải chấp thuận thay đổi và sự chấp thuận đó sau đó cũng cần được Quốc hội liên bang thông qua", KPTV đưa tin.

.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố công kích Ron DeSantis (Thống Đốc Florida, và dự kiến sẽ có thể là ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024). Trump nói DeSantis "đang ở trong tình trạng tuyệt vọng" và "đã chết về mặt chính trị" trước bầu cử giữa kỳ năm 2018, chỉ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Florida vì được Trump ủng hộ.

.

Trump cũng tuyên bố có một "cuộc tấn công truyền thông" nhắm vào ông sau khi một số ứng cử viên ông ủng hộ thất cử trong bầu cử giữa kỳ 2022. Ông nói rằng các tờ báo như Fox News và Wall Street Journal đã chọn ủng hộ các ứng cử viên khác trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, "cuối cùng đã phải ủng hộ tôi sau khi tôi dễ dàng loại bỏ họ, từng người một." Trump nói rằng "chúng ta đang ở cùng vị trí chính xác đó bây giờ. Họ sẽ tiếp tục quậy phá chúng ta, MAGA, nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ chiến thắng."

.

---- Y chang Trump: thua đối thủ 300.000 phiếu trong bầu cử giữa kỳ, nhưng vẫn không chịu thua. Bất kể thua đối thủ 300.000 phiếu bầu, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Michael Peroutka cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ không tuyên bố thua trong cuộc đua giành chức Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Maryland.

.

Trong một email gửi tới những người ủng hộ lần đầu tiên được Derek Willis, một nhà báo giảng dạy tại Đại học Maryland, chỉ ra trên Twitter, Peroutka cáo buộc rằng “nhiều chuyện kỳ quặc và đáng ngờ đã được báo cáo bởi những người theo dõi cuộc bầu phiếu, và nhiều báo cáo khác đang được thu thập ngày hôm nay”. Luật sư đã nghỉ hưu 70 tuổi, người có quan điểm hoàn toàn mới theo chủ nghĩa liên minh và ủng hộ ly khai [tiểu bang ra khỏi liên bang], cho biết ông sẽ “điều tra những sự việc kỳ lạ này và tôi không có ý định tuyên bố thua”.

.

Ông không nói rõ về tuyên bố của mình, nhưng dành một chút thời gian để gọi đối thủ Dân chủ của mình, Dân Biểu Anthony Brown (MD), là "tự phụ" vì đã tuyên bố chiến thắng. Brown, một Dân Biểu liên bang 3 nhiệm kỳ và là một Phó thống đốc tiểu bang 2 nhiệm kỳ, được AP nói là sẽ chiến thắng để trở thành Bộ Trưởng Tư Pháp da đen đầu tiên của tiểu bang Maryland. Ủy ban bầu cử Maryland nói với The Washington Post rằng họ đang điều tra các cáo buộc của Peroutka, nhưng chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh chúng là gian lận.

.

---- Chủ và là Tổng quản trị mới của Twitter Inc., Elon Musk đã nói với các nhân viên vào thứ Năm rằng các sổ sách của công ty có thể bị ảnh hưởng bởi "dòng tiền âm ròng vài tỷ đô la" vào năm 2023, The Information đưa tin. Musk cũng nói Twitter sẽ khai phá sản nếu lợi nhuận không vượt quá chi phí. Theo vị tỷ phú, việc hoàn thành mục tiêu có "tỷ người dùng" trong khi chịu "lỗ lớn" là điều "không khả thi".

.

Hãng truyền thông công nghệ cho biết Musk đã kêu gọi nhân viên Twitter tạo ra một "sản phẩm hấp dẫn", vì đó là điều đã mang lại thành công cho ông tại Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) và Tesla Inc. Twitter nên có nội dung truyền thông video và chú trọng hơn vào nội dung những người sáng tạo trên nền tảng, theo lời Musk gợi ý.

.

---- Một thẩm phán Hoa Kỳ tuyên bố kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của chính quyền Biden là bất hợp pháp và ra lệnh xóa sổ kế hoạch đó. Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện của hai nguyên đơn không đủ điều kiện tham gia chương trình. Thẩm phán Mark Pittman cho rằng kế hoạch này là "một trong những cuộc sử dụng nhiều nhất về quyền lập pháp mà không có sự cho phép của quốc hội." Kế hoạch này trước đây đã tạm thời bị chặn sau một số thách thức pháp lý, trong đó có đơn kiện từ 6 tiểu bang Hoa Kỳ.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã mô tả cuộc bầu cử giữa kỳ tổ chức hôm thứ Ba là "một ngày tốt lành cho nước Mỹ, một ngày tốt lành cho nền dân chủ" và "là một đêm mạnh mẽ" cho Đảng Dân Chủ của ông.

.

Phát biểu tại một sự kiện tại Nhà hát Howard ở Washington DC được tổ chức để vinh danh các tình nguyện viên của đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử giữa kỳ, Biden cảm ơn những người tham dự vì công việc của họ trong vài tháng qua và khen ngợi những gì ông mô tả là niềm tin của họ vào hệ thống và thể chế. "Bạn đã biến điều này thành khả thi và chúng ta chỉ mới bắt đầu," Biden nói.

.

Bình luận về kết quả, ông lặp lại tuyên bố của mình rằng "làn sóng đỏ khổng lồ" đã không xảy ra trong khi chúc mừng đảng Cộng hòa đã chấp nhận kết quả được biết đến từ trước đến nay. Ông nhấn mạnh rằng nền dân chủ đã đáp ứng được bài kiểm tra đặc biệt là sau cuộc đột kích vào Đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021. Tổng thống cũng tái khẳng định sự cống hiến của ông đối với các chính sách của mình, chẳng hạn như bảo vệ Medicare.

.

---- Quốc Hội VN cúng vong: Đề xuất không phát hành biển ô tô có số cuối 49, 53. Theo Báo VietnamNet. Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ biển số đẹp, không phát hành các biển số xấu theo quan niệm dân gian có số cuối 49, 53. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến của các ĐBQH thảo luận ở tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, với đa số ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành nghị quyết. Nhiều ý kiến đề nghị mở rộng thí điểm đấu giá cả biển số xe ô tô nền vàng chữ đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải) và mở rộng đấu giá cả biển số mô tô, xe gắn máy. Có ĐBQH đề nghị làm rõ biển số đẹp, không phát hành các biển số xấu theo quan niệm dân gian có số cuối 49, 53.

.

---- HỎI 1: Thành phố đứng đầu Hoa Kỳ về kỹ thuật số là San Diego?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Tiến bộ công nghệ ở San Diego đang được tôn vinh, khi thành phố hôm thứ Năm nhận được ba xếp hạng cao hàng đầu về các lĩnh vực kỹ thuật số trong năm thứ 6 liên tiếp từ bản khảo sát 2022 Digital Cities Survey (Cuộc khảo sát các thành phố kỹ thuật số năm 2022) của Center for Digital Government.

.

Công ty công nghệ của chính phủ đưa ra bản khảo sát để vinh danh các thành phố có dân số từ 500.000 người trở lên sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao dịch vụ, củng cố an ninh và nhiều ứng dụng khác.

.

Theo sáng kiến SD Access 4 All, thành phố San Diego hiện cung cấp Wi-Fi công cộng cho hơn 400 địa điểm, mở đường dây nóng miễn phí để hỗ trợ kỹ thuật cơ bản và mở các lớp học trực tiếp miễn phí để giúp mọi người học cách sử dụng điện toán và sử dụng Internet.

.

Dưới đây là 10 thành phố kỹ thuật số hàng đầu:

1. San Diego

2. Los Angeles

3. San Jose

4. San Francisco

5. Mesa, Ariz.

6. Phoenix

7. (đồng hạng) Charlotte, N.C. và Louisville

8. Albuquerque, N.M.

9. El Paso, Texas

10. (đồng hạng) Dallas và Memphis

Chi tiết:

https://fox5sandiego.com/news/tech/san-diego-ranked-top-digital-city-in-us-survey-shows/

.

---- HỎI 2: Bao nhiêu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông hút thuốc?

.

ĐÁP 2: Có 3 triệu em. Khoảng 3 triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên khắp Hoa Kỳ cho biết đã sử dụng sản phẩm thuốc lá trong vòng 30 ngày sau một cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 và thuốc lá điện tử và xì gà có hương vị đứng đầu về việc sử dụng thuốc lá, dữ liệu mới được công bố cho thấy.

.

Nghiên cứu, phân tích dữ liệu từ Điều tra Quốc gia về Thuốc lá ở Thanh niên năm 2022 để đưa ra các ước tính quốc gia, do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đồng phát hành.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/10/youth-tobacco-use-federal-study/8191668097568/

.

.