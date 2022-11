Úc châu: dân 1 thị trấn ở NSW di tản vì lụt.

- Zelensky: quân Nga giả vờ rút khói Kherson nhưng thực tế là giăng bẫy, mai phục cho trận đánh lớn. Ukraine đã chiếm 100 thành phố gần Kherson. Zelensky: sẽ không dự hội nghị G20 tháng 11 ở Indonesia nếu Putin tham dự hội nghị này. Ukraine: suy tính thay thế các thiết bị dùng với vệ tinh Starlink ở Ukraine. Sở Năng lượng Nguyên tử Quốc tế: kiểm tra 3 lò nguyên tử Ukraine, không thấy gì như bom bẩn.

- Anh: Quân Nga ở Ukraine bắt đầu xử bắn tại chỗ chiến binh đào ngũ. Putin: huy động đã tới 318.000 tân binh. Nhiều triệu dân Ukraine mất điện.

- Cộng Hòa Hạ Viện ra bản văn 1,000 trang: nếu thắng đa số trong bầu cử giữa kỳ, sẽ đánh Joe Biden bầm dập

- Twitter bị kiện vì sa thải không báo trước 60 ngày

- Tháng 10, Mỹ thêm 261.000 việc làm, hơn dự đoán.

- South Dakota: 1 ứng viên Cộng Hòa Thượng viện tiểu bang bị bắt vì dụ đỗ, hiếp dâm trẻ em trong 6 năm

- Thêm băng Bob Woodward phỏng vấn Trump: Trump tự thú để trấn an chính trị, nên mất kiểm soát đại dịch

- Hỏa tiễn TQ rơi vào địa cầu, chưa biết nơi nào lãnh đạn

- Thủ tướng Đức tại Bắc Kinh: đổi hiện trạng Đài Loan phải hòa bình và cả TQ-Đài Loan đồng thuận.

- Tập: TQ-Đức sẽ cùng xây dựng hòa bình toàn cầu.

- 80 chiến đấu cơ Nam Hàn, 180 chiến đấu cơ Bắc Hàn bây lên hùa dọa nhau.

- HRW rầy chính phủ Úc: chống lụt tắc trách

- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz: Trump gây quỹ 100 triệu đô, không chịu xải để giúp ứng cử viên Cộng Hòa

- Bộ Tư pháp: tính cử 1 công tố đặc biệt để điều tra Trump, vì Trump sắp ứng cử Tổng Thống và để Bộ cách ly

- Trump thua Bộ Tư Pháp New York hiệp đầu: Tòa cho 1 giám sát độc lập để Trump khỏi tẩu tán tài sản

- Trump nói ở Iowa: nhiều phần sẽ ứng cử Tổng Thống 2024.

- Các cuộc tranh cử giữa kỳ 2022 phá vỡ nhiều kỷ lục về chi tiêu, hơn 16,7 tỷ USD

- FBI cảnh báo: cơ nguy tấn công các giáo đường Do Thái ở New Jersey.

- Seoul giẫm đạp: 156 người chết, 3 anh lính Mỹ cứu 30 mạng sống.

- Cincinnati: chửi mắng, đấm đá 1 sinh viên Mỹ gốc Á, hung thủ ra tòa

- Los Angeles: Bị xe cảnh sát rượt, một xe giàn khổng lồ đã phát nổ và phựt cháy.

- Louisiana: bắn chết cô Tracy Nguyen, nhưng miễn ở tù, chỉ nhập viện.

- Mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm hơn 180.000 ca ung thư, tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ.

- HỎI 1: Dân Mỹ trên 40 tuổi thoái hóa mắt nhiều hơn? ĐÁP 1: Tới 18 triệu người.

- HỎI 2: Có tới 45% dân Mỹ mê thể thao sẽ xem các trận bóng đá FIFA World Cup tháng này? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-4/11/2022) ---- Theo Bloomberg, Twitter đang bị kiện về kế hoạch Elon Musk sẽ cắt giảm khoảng 3.700 việc làm của Twitter. Đơn kiện tập thể đã đệ trình lên tòa án liên bang San Francisco vào thứ Năm với lập luận rằng công ty truyền thông xã hội Twitter đang vi phạm luật liên bang và tiểu bang California vì không thông báo cho nhân viên đầy đủ rằng sắp có đợt sa thải.

Worker Adjustment and Retraining Notification (Đạo luật Thông báo về Điều chỉnh và Đào tạo lại Công nhân - WARN) của liên bang quy định rằng các công ty có hơn 100 nhân viên phải thông báo bằng văn bản tối thiểu 60 ngày trước khi sa thải 50 nhân viên trở lên tại một địa điểm làm việc. Hôm nay thứ Sáu, các nhân viên Twitter bắt đầu xem liệu mình có tên trên danh sách bị sa thải hay không.

---- Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu rằng kinh tế Mỹ có thêm 261.000 việc làm trong tháng 10. Như thế là cao hơn một số dự đoán, nhưng tỷ lệ thất nghiệp - đã tăng lên 3,7% - mặc dù vẫn ở mức thấp gần 50 năm.

---- Joel Koskan, một ứng cử viên Cộng hòa đang tranh cử vào Thượng viện tiểu bang South Dakota, đã bị truy tố tội lạm dụng trẻ em sau khi y bị cáo buộc đã dụ dỗ và hiếp dâm một cô gái trong gia đình trong nhiều năm, theo báo The New York Post đưa tin. Koskan đã bị cảnh sát bắt vào hôm thứ Năm và sẽ có một phiên điều trần trước tòa đầu tiên dự kiến ngày 7 tháng 11/2022.

.

Việc lạm dụng cô gái trẻ bắt đầu từ năm 2014 và kéo dài ít nhất sáu năm. Y cũng có thể phải đối mặt với tội hiếp dâm, quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi và tội loạn luân gia trọng với trẻ em, theo một bản văn chia sẻ bởi nhật báo Mitchell Republic tại South Dakota.

Randy Seiler, chủ tịch Đảng Dân Chủ South Dakota, viết trong 1 bản văn rằng Joel Koskan cần kết thúc chiến dịch tranh cử ngay lập tức, “Trong khi ông [Koskan] vẫn sẽ xuất hiện trên lá phiếu, sự lựa chọn cho các cử tri của Địa hạt 26 không thể rõ ràng hơn. Bỏ chính trị đảng phái sang một bên, Joel Koskan không nên bỏ phiếu trong bất kỳ cơ quan lập pháp nào về các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em South Dakota - hoặc bất kỳ vấn đề nào khác.”

---- Một báo cáo do Cộng hòa công bố hôm thứ Sáu tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện chỉ ra cách các Dân biểu Cộng Hòa có thể làm cho Tổng Thống Joe Biden tận cùng mức thê thảm, nếu Cộng Hòa thắng đa số Quốc hội trong bầu cử giữa kỳ vào tuần tới. Tài liệu dày 1.000 trang quy chụp FBI và Bộ Tư Pháp dưới thời Biden có thành kiến chính trị chống lại phe bảo thủ.

Tin lộ ra cho báo Axios nói, bản văn Cộng Hòa mô tả FBI ở thủ đô Washington là "đã mục nát ở cốt lõi của nó" với một "văn hóa hệ thống về sự vô trách nhiệm." Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio) —được cho là thành viên hàng đầu soạn bản báo cáo và là Dân Biểu dự kiến sẽ nắm chức chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện nếu đảng Cộng hòa chiếm đa số sau bầu cử giữa kỳ vào Thứ Ba 8/11/2022 — đã chỉ ra rằng ông sẽ dùng ủy ban để làm bầm dập Joe Biden.

---- Vào sáng hôm nay (Thứ Sáu 4/11/2022), nhà báo kỳ cựu Bob Woodward đã phổ biến thêm đoạn băng ông phỏng vấn Trump, và nhóm chuyêng ia trên chương trình truyền hình "Morning Joe" đã kinh ngạc khi nghe điều mà Willie Geist gọi là một Trump "hoảng loạn" khi cố gắng từ chối trách nhiệm vụ đối phó với Đại dịch covid-19.

Sau khi nghe Woodward thúc giục cựu tổng thống Trump rằng Trump cần phải tăng tốc chống dịch, thế là Trump phàn nàn rằng đó không phải là "lỗi của Trump", và Donny Deutsch, người thường xuyên trên chương trình Morning Joe đã lên án Trump vô tar1ch nhiệm.

Người dẫn chương trình là Joe Scarborough nhắc nhở: “Trump đã được cảnh báo từ lâu trứớc đại dịch. Trump đã được cảnh báo trước rất nhiều, nhưng chúng ta nghe thấy trên những đoạn băng này với Bob, chúng tai nghe thấy trên những đoạn băng này, Trump thú nhận rằng Trump thực sự đã biết về điều đó sớm hơn và Trump cũng sẽ không làm bất cứ điều gì về nó vì lý do trấn an chính trị - Trump muốn hạ thấp tầm nguy hiểm."

Deutsch nhận xét: “Không có gì quá kịch tính để nói, bàn tay Trump thực sự vấy máu. Trump không thể đưa ra một con số chính xác về nó, nhưng có một con số thực sự khá lớn là 1 triệu người đã chết vì Donald Trump. Có một tỷ lệ phần trăm thực tế trong số hàng triệu người đó đã chết vì sự thất bại trong lãnh đạo và vì động cơ ích kỷ của Trump."

Video của đài MSNBC dài 9:40 phút:

https://youtu.be/tAcERfM8jbw

---- Một hỏa tiễn khổng lồ của Trung Quốc sau khi chở đưa đầu nối (modules) cho trạm vũ trụ vào quỹ đạo đã bay trở về Trái đất, nhưng nơi chính xác của nó sẽ rớt vào đâu còn là một điều bí ẩn. Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã phóng một phi đạn Long March-5B chở theo phần cuối của trạm vũ trụ Tiangong của Bắc Kinh, hiện đã hoàn thành. Sau đó, phần hỏa tiễn đẩy đã bay về Trái đất một tuần trước, nhưng vận tốc 20.500 dặm/giờ của nó khiến việc dự đoán nơi nó sẽ quay trở lại bầu khí quyển trở nên khó khăn. Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ đã tweet vào sáng thứ Sáu cho biết hỏa tiễn đã quay trở lại lúc 4:01 giờ sáng MT trên Thái Bình Dương. Một dự đoán trước đây của tổ chức Aerospace Corporation phi lợi nhuận cho rằng khu vực rớt xuống của hỏa tiễn có thể rộng đến mức 88% dân số thế giới đang sống ở đó.

---- Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng bất kỳ thay đổi nào đối với hiện trạng của Đài Loan đều phải diễn ra trong hòa bình và được cả Bắc Kinh và Đài Bắc đồng ý. Trong chuyến thăm Trung Quốc từ hô Thứ Sáu, Scholz đã tổ chức một cuộc họp báo với người đồng cấp Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường, người đã đích thân mời ông đến Bắc Kinh vào tháng trước. Chuyến thăm của Scholz đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu chính thức đến Trung Quốc kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus.

Trong chuyến thăm, Scholz cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, người vừa nắm nhiệm kỳ thứ ba kỷ lục với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền. Sau cuộc họp, Scholz nói với các phóng viên rằng TQ đã đồng ý cho sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 cho người nước ngoài tại TQ, đồng thời thảo luận về việc chấp thuận vaccine đó cho người dân Trung Quốc.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh rằng 2 nước TQ-Đức nên hợp lực để đóng góp vào hòa bình và phát triển toàn cầu: “Với tư cách là những cường quốc có ảnh hưởng, Trung Quốc và Đức nên chung tay và làm việc cùng nhau trong những thời điểm có nhiều thay đổi và bất ổn, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển thế giới”. T6ạp nói chuyến thăm của Scholz tới Bắc Kinh sẽ "làm sâu sắc thêm hợp tác thực tế trong nhiều lĩnh vực, và sẽ có kế hoạch cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TQ-Đức."

---- Không quân Nam Hàn đã đưa lên bầu trời 80 chiến đấu cơ tàng hình để đáp trả việc Bắc Hàn bay áp sát biên giời hơn 180 chiến đấu cơ, theo lời Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn tiết lộ hôm thứ Sáu. Theo tin Yonhap, các máy bay quân sự Bắc Hàn bị Nam Hàn dò ra đã bay hù dọa từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều theo giờ địa phương nhưng không vượt qua lằn ranh chiến thuật của quân đội Nam Hàn. Bắc Hàn đã dùng oanh tạc cơ và 2 lạoi chiến đấu cơ MiG và Sukhoi trong các đợt bay hù dọa hôm Thứ Sáu.

---- Nhiều ngàn cư dân ở một số thị trấn nội địa ở tiểu bang New South Wales (Úc) đã phải di tản khỏi nhà của họ trong đêm Thứ Năm với cảnh báo lụt đưa ra sau khi các con sông bị dâng cao làm vỡ bờ và gần mức lũ kỷ lục. Sở khí tượng cho biết llụt lớn đang xảy ra tại Forbes, một thị trấn nông thôn trong vành đai lúa mì của tiểu bang, với sông Lachlan dự kiến sẽ đạt đỉnh cao nhất trong vòng 70 năm vào hôm nay thứ Sáu 4/11/2022.

Dọc theo sông Murrumbidgee tại Wagga Wagga, nơi sinh sống của khoảng 70.000 người, lụt có thể sớm đạt đỉnh, với dự báo sẽ cao hơn trận đại hồng thủy hồi năm 2010. Thị trưởng Forbes Phyllis Miller cho biết nước lụt đang tràn vào các cửa tiệm ở trung tâm thị trấn và có "một chút hoảng sợ" trong cộng đồng.





---- Tổ chức Human Rights Watch cho biết các quan chức Úc và New South Wales đã không "thực hiện các bước hiệu quả" để giúp dân số có nguy cơ cao nhất "khỏi thiệt hại có thể thấy trước" trong trận lũ lụt vào tháng 2 ở thị trấn Lismore của New South Wales.

Nhóm nhân quyền cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng các quan chức đã không cung cấp "cảnh báo lũ lụt, di tản hoặc hỗ trợ cứu hộ đầy đủ, khiến người già, người khuyết tật và những người đang mang thai phải đối mặt với những hoàn cảnh đe dọa tính mạng mà không có sự hỗ trợ của chính phủ." Có 4 cư dân Lismore chết đuối trong trận lũ lụt và hơn 2.000 ngôi nhà không thể ở được.

---- Quân Nga ở Ukraine đang giải quyết tình trạng xuống tinh thần của lính bằng cách xử bắn những người đào ngũ, theo bản báo cáo của tình báo Anh công bố hôm thứ Sáu. Bản tin cập nhật viết: “Do tinh thần xuống thấp và miễn cưỡng chiến đấu, Nga có thể đã bắt đầu lập các vòng rào chiến binh, hay là các đơn vị ngăn chận, để sẽ bắn vào các chiến binh bị bắt gặp đào ngũ.

Báo cáo ghi thêm rằng chiến thuật bắn lính đào ngũ "có thể cho thấy hiện tượng chất lượng thấp, tinh thần thấp và tính vô kỷ luật của chiến binh Nga." Báo cáo Anh quốc đưa ra sau khi tờ The Daily Beast loan tin rằng tình báo Ukraine đã nghe lén được hồi cuối tháng 10, trong đó 1 lính Nga được mô tả đang ở trong một "biệt đội chặn đường lui quân" được giao nhiệm vụ giết bất kỳ đồng đội nào của anh ta đang tìm cách chạy trốn khỏi mặt trận.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tiết lộ rằng số lượng tân binh được huy động đã lên tới 318.000 người, và dự kiến sẽ có thêm nhiều lính tình nguyện trong giai đoạn tới: "Chúng ta đã huy động được 318.000 người. Tại sao lại có 318.000 người? Vì tình nguyện viên. Số lượng tình nguyện viên không giảm. Trong số này, theo tôi 49.000 người đã nhập ngũ, đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Tất cả những người còn lại vẫn đang tham gia huấn luyện." Putin nói như thế trước các hội đoàn trong Ngày Thống Nhất Quốc Gia.

---- Nhiều triệu dân Ukraine đã phải đối phó với tình trạng mất điện từ đêm thứ Năm đến sáng thứ Sáu vì Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là "khủng bố năng lượng". Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Năm cho biết 4,5 triệu khách hàng đã bị ngắt điện tạm thời theo lịch trình ổn định và khẩn cấp, ảnh hưởng đến 10 khu vực, bao gồm cả Kyiv, và cũng có thể đã mất điện ở những khu vực khác.

Zelensky nói: "Họ không thể đánh bại Ukraine trên chiến trường, và đó là lý do tại sao họ đang cố gắng phá vỡ người dân Ukraine theo cách này - để làm mất mặt người Ukraine, tấn công vào tinh thần của người dân, vào sự kháng cự của nhân dân. Tôi tin rằng Nga sẽ không thành công. Đây là tội ác chiến tranh. Chúng ta không cần phải nói về các mối đe dọa nguyên tử. Với vũ khí thông thường, họ đang phá hủy 1 quốc gia, giết dân thường, cố gắng làm suy sụp tinh thần của người Ukraine." Cuối bài nói chuyện Zelensky nói đây là lý do tại sao các quốc gia đồng minh cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

---- Lá cờ của Nga đã được hạ xuống trên Tòa đô chính Kherson, Ukraine, nhưng các quan chức Ukraine và các chuyên gia chiến tranh không tin rằng lính Nga sắp đầu hàng ào ạt. Họ nghi ngờ Nga có thể đang giăng một cái bẫy phức tạp, tạo ra ảo tưởng về lui quân và đầu hàng trong khi lặng lẽ tăng cường tiếp viện cho một trận chiến lớn sắp tới.

Branislav Slantchev, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California, San Diego, chuyên viết về chiến tranh: “Các tuyên bố đến từ Nga là mâu thuẫn. Họ có vẻ thuyết phục mọi người rằng họ sẽ rời Kherson, nhưng những gì họ đang làm dường như không phù hợp với điều đó.”

Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky

Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov

Hôm thứ Năm, Tổng giám đốc

Kherson đã di tản hàng chục ngàn dân thường khỏi thành phố và các khu vực lân cận trong những tuần gần đây. Báo Nga đã đưa tin rằng các đơn vị rút quân của Nga đã mang đi những bức tượng đồng của các chỉ huy Nga thế kỷ 18. Và các quan chức chiếm đóng đã chuyển trụ sở của họ 50 dặm về phía đông nam. Đồng thời, khoảng 40.000 quân Nga được đưa tới ở bờ Tây sông Dnepr trong thành phố, nhiều hơn bao giờ hết.Kirill Stremousov, Phó tỉnh do Nga cài đặt chỉ huy Kherson, nói với truyền thông Nga hôm thứ Năm rằng những người lính Nga "rất có thể" sẽ rời bờ phía đông của dòng sông. Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước nói với một tờ báo Ý rằng Nga đang dàn cảnh phục kích: “Các đơn vị thiện chiến nhất của Nga đã có mặt. Không ai rời đi cả. Chúng tôi thấy điều đó và không tin họ.”Ukraine đã táic hiếm nhiều phần ở khu vực Kherson trong các tuần gần đây, đã chiếm lại 100 thị trấn và làng mạc khi họ tiến gần vào thủ phủ của khu vực Kherson, thành phố lớn đầu tiên Ukraine thất thủ sau khi Nga đưa quân xâm lược hồi tháng 2/2022.----hôm thứ Năm nói ông sẽ không dự hội nghị G20 tháng 11 ở Indonesia nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị này. Tuy nhiên, Zelensky khẳng định Ukraine vẫn đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh và ông đã thảo luận về việc chuẩn bị với Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm Thứ Năm: "Chúng tôi lại được mời hôm nay. Chúng tôi sẽ xem, chỉ còn vài ngày nữa." Hồi tháng 10, Putin cũng được Widodo mời, tuyên bố rằng ông "có thể" sẽ đi du lịch đến Indonesia, nói rằng ông sẽ suy nghĩ về điều đó.----hôm thứ Năm nói Ukraine đang tìm cách thay thế các thiết bị dùng với vệ tinh Starlink ở Ukraine. Nói trong một hội nghị kỹ thuật ở Bồ Đào Nha, Fedorov nói rằng cho đến nay, ông không thấy có vấn đề gì với việc Elon Musk tài trợ cho Starlink ở Ukraine. Tuy nhiên, hồi tháng trước, Musk đã xác nhận tiền của ông sẽ không thể tài trợ cho hoạt động này "vô thời hạn".Musk lúc đó yêu cầu Pentagon trả tiền cho dịch vụ này. Tuy nhiên, SpaceX của Musk vẫn tiếp tục thanh toán chi phí cho các thiết bị nối sóng Starlink ở Ukraine, cho phép quân đội Ukraine luôn luôn có Internet trong bối cảnh Nga tấn công.Starlink đã cung cấp truy cập internet qua vệ tinh cho khoảng 40 quốc gia trên toàn thế giới kể từ năm 2019 thông qua hơn 3.000 vệ tinh nhỏ hoạt động trong quỹ đạo thấp của Trái đất và có khoảng nửa triệu thuê bao theo dữ liệu từ tháng 6/2022.----Sở Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Sở đã kiểm tra 3 địa điểm liên quan đến nghiên cứu nguyên tử ở Ukraine và không tìm thấy dấu hiệu nào về các hoạt động và vật liệu chưa được khai báo (Putin chụp mũ Ukraine sắp nổ bom bẩn).Tuyên bố của Grossi được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine có các hoạt động nguyên tử bất thường tại Viện Nghiên cứu Nguyên tử ở Kiev, Nhà máy Khai thác và Chế biến Miền Đông ở Zhovti Kody và Nhà máy Chế tạo Máy Pivdennyi của Hiệp hội Sản xuất ở Dnipro.

Grossi nói thêm rằng IAEA cũng sẽ "báo cáo về kết quả lấy mẫu môi trường trong thời gian sớm nhất." Cuối cùng, ông nhấn mạnh cơ quan này sẵn sàng tiến hành các cuộc điều tra tương tự bất cứ khi nào có nghi ngờ về việc sử dụng sai mục đích và lạm dụng vật liệu nguyên tử.

---- Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-Texas) chỉ trích Trump đã không xài từ tiền gây quỹ hơn 100 triệu đô la để giúp các ứng cử viên Thượng viện của Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ vào tuần tới. Nói trên làn sóng podcast của mình, “Verdict with Ted Cruz,” phát sóng hôm thứ Hai, Cruz than thở rằng Trump đã "hầu như không tiêu gì" trong số tiền mặt khổng lồ gây quỹ được để các cuộc đua quan trọng của Thượng viện.

Cruz nói: “Tôi sẽ nói theo cách tôi ước muốn Trump chi ra một khoản tiền. Trump đã nhận được 100 triệu đô la và Trump hầu như không chi ra một xu nào để hỗ trợ các ứng cử viên [Cộng Hòa] này."

Cruz cũng cáo buộc Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (R-Ky.) ém lại các khoản tiền để không giúp các ứng cử viên "ủng hộ Trump", trong khi chuyển tiền vào giúp các cuộc đua mà những người "ôn hòa" và những người chỉ trích Trump đang tranh cử.

Cruz nói: “Sẽ thật tuyệt nếu Trump chi một số tiền trong số 100 triệu đô la đó để giúp đỡ một số ứng cử viên mà Mitch đang bỏ rơi vì họ ủng hộ Trump. Đó là hai túi tiền ở đó, và hiện tại cả hai đều không chi tiêu ở nhiều tiểu bang. Họ không chi xài."

---- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đang xem xét chỉ định một công tố đặc biệt để điều tra Donald Trump nhằm cách ly Bộ Tư pháp trong khi Trump dự kiến tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024. CNN hôm thứ Năm nói rằng dự kiến Trump "sớm công bố" một chiến dịch tranh cử vào Bạch Ốc lần thứ ba.

Phóng viên tư pháp cEvan Perez của CNN nói: “Đây là những cuộc trò chuyện mà họ đang có ở hậu trường bởi vì rõ ràng, khả năng Trump ra tranh cử một lần nữa là có thật và rất có thể xảy ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Và do đó, giải pháp chọn công tố đặc biệt điều tra Trump [thay vì Bộ Tư Pháp điều tra] sẽ tránh bị chỉ trích là ảnh hưởng chính trị."

---- Trump thua James một hiệp ở New York. Arthur Engoron, Thẩm phán Tòa Tối Cao tiểu bang New York, hôm thứ Năm đã ra lệnh chỉ định một giám sát độc lập để giám sát Trump Organization trước khi bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án gian lận tài chánh do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Letitia James đưa ra.

Bộ Trưởng James đã xin Thẩm phán chỉ định một giám sát viên để sẽ ngăn Trump và gia đình chuyển tài sản ra ngoài tầm của Bộ Tư Pháp New York. Thẩm phán đã đưa ra ý kiến dài 11 trang về "sự vặn vẹo sai lệch dai dẳng" trong các bản kế toán về tình trạng tài chính của Trump từ năm 2011 đến năm 2021, gọi việc bổ nhiệm giám sát viên là "cơ chế thận trọng nhất và được điều chỉnh thích nghi để đảm bảo [Trump] không có thêm gian lận hoặc bất hợp pháp."

Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã đệ đơn kiện trị giá 250 triệu đô la chống lại Donald Trump, công ty của ông và ba người con đã trưởng thành của ông vào tháng 9, với cáo buộc họ đã thổi phồng giá trị tài sản của tổ chức trong báo cáo tài chính cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm lên hàng tỷ đô la, trong khi khai sụt để trốn thuế.

---- Trump đã tuyên bố tại một cuộc biểu tình ở thành phố Sioux, Iowa, rằng ông, nói giọng lập đi lập lại để nhấn mạnh, sẽ "rất là, rất là, rất là có thể" sẽ tranh cử tổng thống cho bầu cử 2024. Trump chụp mũ rằng đảng Dân chủ đã "phá hủy" đất nước và "tạo ra lạm phát tồi tệ nhất trong 50 năm." Ông cũng khẳng định rằng chiến tranh Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông vẫn nắm quyền. Trump cũng lại bịa đặt rằng bầu cử 2020 là "gian lận" và "bị đánh cắp" khỏi ông và rằng ông đang xem xét nghiêm túc một cuộc tranh cử tổng thống mới để "làm cho đất nước chúng ta thành công, an toàn và vinh quang."

Trump cũng chụp mũ Biden đang biến nước Mỹ thành một "quốc gia cảnh sát" trông giống như thứ gì đó "từ một quốc gia cộng sản". Trump vu khống các đảng viên Dân chủ "bịt miệng" bất kỳ ai không đồng ý với họ và chỉ trích họ vì đã đột kích khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông.

---- Các cuộc tranh cử giữa kỳ 2022 của Hoa Kỳ đã phá vỡ nhiều kỷ lục về chi tiêu, theo các báo cáo hôm thứ Năm. Chi tiêu của các ứng cử viên cấp liên bang và tiểu bang cho bầu cử giữa kỳ 2022 dự kiến bầu vào tuần tới sẽ vượt hơn 16,7 tỷ USD, theo tổ chức phi lợi nhuận OpenSecrets, như thế là bầu cử giữa kỳ tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Một báo cáo riêng từ Americans For Tax Fairness (Người Mỹ Vì Công bằng Thuế) cho thấy các tỷ phú đã chi kỷ lục 880 triệu đô la cho cuộc bầu cử tháng 11/2022, trong đó George Soros dẫn đầu bảng với số tiền ủng hộ 128 triệu đô la. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đang nhận được nhiều khoản quyên góp từ các tỷ phú hơn so với đảng Dân chủ (60% -40%), tổ chức này cho biết thêm.

---- FBI đã đưa ra một cảnh báo hôm thứ Năm rằng họ đã nhận được “thông tin đáng tin cậy” về một mối đe dọa trên quy mô rộng đối với các giáo đường Do Thái ở New Jersey. Mặc dù không có một kế hoạch cụ thể nào được thực hiện, FBI đưa ra lời cảnh báo “phải hết sức thận trọng” để các giáo đường Do Thái và các thành viên cộng đồng có thể cảnh giác.

Thống đốc tiểu bang New Jersey Phil Murphy đã tweet rằng ông đã liên lạc với FBI và Bộ An ninh Nội địa về mối đe dọa: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đang làm việc với cảnh sát địa phương để đảm bảo rằng tất cả các nhà thờ đều được bảo vệ.” FBI đang điều tra để xác định ai đứng sau mối đe dọa.

---- Số người chết vì đám đông giẫm đạp hồi cuối tuần qua ở Seoul đứng ở mức 156 người, nhưng có thể còn tệ hại hơn nếu không có 3 binh sĩ Mỹ đang đi chơi cùng lúc đó. Thông tấn Yonhap ghi nhận 3 anh lính -- Jarmil Taylor, 40 tuổi, Jerome Augusta, 34 tuổi và Dane Beathard, 32 tuổi -- đã cứu sống hơn 30 người trong đêm đó.

.

Nhóm 3 anh lính đóng quân tại Trại Casey gần Seoul, và họ đã đến khu giải trí Itaewon vào đêm nghỉ của mình. Tất cả đều ở trong một con hẻm hẹp, nơi hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra, nhưng họ nói với AFP rằng họ chỉ có thể trốn thoát, đến một khu vực giống như núi đá ở bên hông con hẻm. Taylor nhớ lại: "Khi bắt đầu xảy ra - mọi người cứ giẫm đạp lên đầu nhau như những quân cờ domino".

.

Sau khi đợt tăng đột biến kết thúc,3 anh lính đã dành hàng giờ để kéo những người sống sót ra khỏi đống thân thể dồn lên nhau để các bác sĩ có thể cứu họ. Augusta nói: “Có rất nhiều phụ nữ trong đám đông bị đạp bẹp. Tôi nghĩ vì các cô thân hình nhỏ hơn, sức yếu hơn nên đã bị nghiền nát." Một người sống sót được đưa đến nơi an toàn nói với Yonhap rằng anh chắc chắn rằng chính anh lính Mỹ nào đó trong 3 chiến binh này đã cứu anh và anh muốn gặp họ để nói lời cảm ơn.

---- Một người đàn ông Cincinnati đã bị truy tố về tội thù hận, theo hồ sơ tòa hôm Thứ Năm 3/11/2022, vì đã tấn công 1 sinh viên Mỹ gốc Á năm ngoái. Darrin Johnson, 26 tuổi, bị truy tố vì đã ném nhiều lời chế nhạo chủng tộc vào nạn nhân giấu tên, chẳng hạn như, "Hãy cút về đất nước của mày... Mày đã mang bệnh cúm kungflu đến đây... Mãy sẽ chết vì mang nó vào," theo hồ sơ hình sự trước tòa.

Cảnh sát kể, mắng xong là Johnson xông vào đấm đá nạn nhân, anh sinh viên này ngã xuống và đập đầu vào cản của một chiếc ô tô đang đậu, gây ra chấn động nhẹ và vết rách trên mặt. Hồ sơ tòa ghi rằng, trước đó Johnson đã ngồi tù 360 ngày sau khi nhận tội tấn công và đe dọa hình sự trước tòa án quận năm ngoái về cùng vụ tương tự.

---- Một xe giàn thương mại khổng lồ đã phát nổ và phựt cháy hôm thứ Năm giữa đường cao tốc trong cuộc truy đuổi của cảnh sát ở Nam California. Theo Fox Los Angeles, chiếc xe tải đã bị đánh cắp. Đội Tuần tra Xa lộ California đã đuổi theo sau chiếc xe tải ngay phía bắc Los Angeles vào Xa lộ I-5.

Chiếc xe khổng lồ đã đâm vào một loạt các dải nằm trên xa lộ khi đang chạy về phía nam. Một vỏ xe phía trước bị thủng. Tài xế vẫn tiếp tục chạy trên đường và phần đầu xe tải bốc cháy ngùn ngụt. Cảnh quay trực thăng cho thấy xe giàn khổng lồ chìm trong biển lửa. Người lái xe cuối cùng đã tấp vào lề, thoát ra ngoài và đầu hàng cảnh sát.

---- Louisiana: bắn chết cô Tracy Nguyen, nhưng miễn ở tù. Một người đàn ông bị rối loạn tâm thần đã đuổi theo và bắn chết vị hôn thê của mình trên đường phố Metairie cách đây 9 năm bây giờ không cần bị ép vào bệnhv iện tâm thần nữa, theo phán lệnh của Tòa tối cao tiểu bang Louisiana.

Trong một quyết định được đưa ra hôm thứ Ba (1 tháng 11), các thẩm phán của Tòa tối cao của tiểu bang cho biết việc thả Jamaal Edwards, 33 tuổi, gây ra một mối nguy hiểm rõ ràng cho an toàn công cộng và có thể dẫn đến "một thảm họa gần như chắc chắn." Nhưng tòa này cho biết họ bất lực trong việc hạn chế quyền tự do của Edwards vì tiền lệ của Tòa Tối cao Hoa Kỳ và lỗ hổng pháp lý xung quanh bệnh tâm thần khiến các nhà lập pháp Louisiana phải nhanh chóng giải quyết.

Edwards bị cho là trong tình trạng rối loạn tâm thần vào ngày 10 tháng 8/2013, khi y đuổi theo Tracy Nguyen, 24 tuổi, ở khu phố 2300 của Phố Division và bắn chết cô vào khoảng 9:30 giớ sáng. không bị coi là một vụ giết người, bởi vì sau khi xem xét gần 2.000 trang bằng chứng và nghe lời khai từ 3 bác sĩ, Thẩm phán Scott Schlegel của thị trấn Jefferson Parish nhận thấy Edwards không có tội vì sẵn có bệnh tâm thần vào tháng 7/2016.

---- Mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm hơn 180.000 ca ung thư, tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ. Theo Báo Tiền Phong. Tại Việt Nam, năm 2020, tỷ lệ mắc mới ung thư đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185) quốc gia và tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đã tăng lên 6 bậc (xếp thứ 50/185) quốc gia so với ghi nhận năm 1998. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Đây là thông tin do TS.BS Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đưa ra tại Hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội được tổ chức sáng 4/11/2022. Theo TS.BS Nguyễn Vinh Quang, gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1990 và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian.

HỎI 1: Dân Mỹ trên 40 tuổi thoái hóa mắt nhiều hơn?

ĐÁP 1: Tới 18 triệu người. Một nghiên cứu mới cho biết hơn 18 triệu người trưởng thành từ 40 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ đang phải sống với bệnh thoái hóa macula (còn gọi là: điểm vàng trong mắt) trong giai đoạn đầu, liên quan đến tuổi tác - cao hơn những ước tính trước đây, theo một nghiên cứu mới cho biết.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho biết 1,5 triệu người Mỹ trưởng thành khác đang ở giai đoạn cuối của bệnh mắt không thể chữa trị, nguyên nhân là do sự suy giảm phần trung tâm của võng mạc, được gọi là điểm vàng.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/03/macular-degeneration-prevalence-study/6661667481494/

---- HỎI 2: Có tới 45% dân Mỹ mê thể thao sẽ xem các trận bóng đá FIFA World Cup tháng này?

ĐÁP 2: Đúng thế. Gần một nửa số người hâm mộ thể thao Hoa Kỳ (45%) đang có kế hoạch xem FIFA World Cup 2022 ở Qatar trong tháng này, theo dữ liệu từ công ty tư vấn, Altman Solon.

Chi tiết:

https://www.tvtechnology.com/news/survey-nearly-half-of-us-sports-fans-plan-to-watch-fifa-world-cup-2022

.