- IRS: sẽ giảm mức thuế khi khai thu nhập 2023. - Mỹ đối thoại trực tiếp với Đài Loan để sản xuất vũ khí cho Mỹ, chuyển giao công nghệ làm vũ khí cho Đài Loan - Công ty Đài Loan TSMC dự tính mở thêm vài nhà máy làm chip trên đất Nhật. - Nga: Biệt kích Ukraine dùng 30 ghe đổ bộ để tái chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng đã bị đẩy lui. Putin: lệnh thiết quân luật 4 tỉnh Ukraine nơi Nga v

Hình trên: nữ diễn viên gốc Hoa Anna May Wong (1905-1961) được Ngân Khố Mỹ đúc tiền đồng 25 xu (quarter) để vinh danh. Cô là người gốc Á đầu tiên được in chân dung trên tiền Mỹ. (Hình từ các phim cũ)

- IRS: sẽ giảm mức thuế khi khai thu nhập 2023.

- Mỹ đối thoại trực tiếp với Đài Loan để sản xuất vũ khí cho Mỹ, chuyển giao công nghệ làm vũ khí cho Đài Loan

- Công ty Đài Loan TSMC dự tính mở thêm vài nhà máy làm chip trên đất Nhật.

- Nga: Biệt kích Ukraine dùng 30 ghe đổ bộ để tái chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng đã bị đẩy lui. Putin: lệnh thiết quân luật 4 tỉnh Ukraine nơi Nga vừa mới sáp nhập.

- Ủy ban châu Âu: Nga tấn công hạ tầng điện, nước Ukraine là khủng bố, là tội ác chiến tranh. Israel: sẽ hỗ trợ Ukraine nhưng sẽ không cung cấp vũ khí. Zelensky: lập các xe chở trạm cấp điện di động cho các cơ sở hạ tầng quan trọng.

- Zelensky: Nga xin Iran hỗ trợ quân sự chứng tỏ Nga đã phá sản về quân sự và chính trị. Ngoại Trưởng Ukraine đề nghị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vì bán vũ khí cho Nga. Mỹ: không có thông tin để chứng thực tin Iran cung cấp phi đạn đất-đối-đất cho Nga.

- Tư lệnh Nga tại Ukraine: chuẩn bị chở dân thường ra khỏi thành phố Kherson vì quân Ukraine tới gần, khoảng 600 đến 1.000 chiến binh Ukraine bị giết hoặc bị thương mỗi ngày, thú nhận chiến trường căng thẳng.

- Cộng Hòa dự kiến nếu thắng bầu cử giữa kỳ sẽ lấy cớ tiết kiệm để cắt giảm tiền An sinh xã hội, Medicare, Medicaid

- Trump thú nhận trong “The Trump Tapes” rằng Trump biết 27 lá thư Kim Jong Un gửi Trump là hồ sơ tối mật

- Người báo tin về thông đồng giữa Trump & Nga năm 2016 được tòa phán xử trắng án về 5 tội nói dối với FBI

- Anh điều tra: 1 người biểu tình ôn hòa ngoài lãnh sự quán TQ bị các nhà ngoại giao TQ lôi vào đánh bầm dập

- Tổng thống Joe Biden hứa: nếu Dân Chủ nắm lưỡng viện sau bầu cử giữa kỳ, sẽ hồi phục luật phá thai

- Thẩm phán Raymond Dearie, Giám sát đặc biệt hồ sơ giữa Trump và Bộ Tư Pháp, rầy phía Trump nặng nề

- Mỹ đúc tiền 25 xu với chân dung nữ diễn viên Mỹ gốc Hoa Anna May Wong để vinh danh phụ nữ

- Tỷ lệ sinh viên bỏ ngang việc học đại học của California cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn quốc.

- Arizona: bắt quả tang 1 ứng cử viên Cộng Hòa tranh ghế Học khu Cao đẳng ngồi trong xe thủ dâm, truy tố về tội dâm đãng gần trường mẫu giáo

- Quận Cam: miệt thị sắc tộc, bị học khu điều tra.

- Atlanta: nhiều cô dâu, cả Việt lẫn Mỹ, nổi giận vì nhiếp ảnh gia nhận tiền, không tới

- VND mất giá gần 7% so với cuối năm 2021.

- Thủ tướng: Nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ của Nhà nước cho tư nhân đảm nhiệm.

- Sắp xếp bộ máy các bộ: Dự kiến giảm 17 tổng cục, 145 vụ và tương đương.

- SG đang có hơn 3.000 doanh nghiệp của kiều bào.

- Công ty Gang thép Thái Nguyên - Tisco lỗ 25 tỷ VND (1 triệu và 23 ngàn đôla) trong quý 3.

- HỎI 1: Đài CNN rời thiên tả, nghiêng sang hữu, chỉ trích Biden nhiều hơn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 48% dân Mỹ khi rời phòng khám bệnh, lòng vẫn hoang mang? ĐÁP 2: Đó là cuộc thăm dò của PatientPoint.

QUẬN CAM (VB - 19/10/2022) ---- Sở Thuế IRS hôm thứ Ba đã công bố những điều chỉnh sẽ có hiệu lực đối với thuế suất năm 2023 để đối phó với lạm phát tăng cao, có nghĩa là một số người nộp thuế có thể thấy hóa đơn thuế thấp hơn. Nghĩa là, trong những tháng đầu năm 2024, bạn làm hồ sơ khai thuế cho thu nhập năm 2023, thuế suất mới s4 giảm cho bạn.

Theo báo New York Times, thường khi thuế suất được điều chỉnh theo lạm phát, các điều chỉnh sẽ "tăng dần". Không phải như vậy trong năm nay. Tất cả bảy khung thu nhập (income brackets) sẽ được điều chỉnh, với sự thay đổi lớn nhất được thấy ở mức thu nhập cao nhất.

Mức thuế thu nhập cao nhất, 37%, sẽ áp dụng cho những người kiếm được 578.125 đô/năm (693.750 đô la cho các cặp vợ chồng nộp hồ sơ chung), một mức tăng lớn so với ngưỡng 539.900 đô la của năm nay đối với cá nhân. Những người không còn đáp ứng giới hạn cho mức thuế suất cao nhất sẽ bị đánh thuế ở mức tiếp theo giảm xuống, 35%, và tuần tự, nó giảm xuống mức thuế suất thấp nhất, thuế suất 10%.

---- Hoa Kỳ có thể đang đối thoại trực tiếp với chính phủ Đài Loan để hợp tác sản xuất vũ khí cho Mỹ trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc; theo báo Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn quen thuộc với chủ đề này.

Các buổi họp ban đầu giữa Mỹ và Đài Loan đã bắt đầu. Kịch bản có khả năng xảy ra nhất đối với việc sản xuất vũ khí là phía Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ cho Đài Loan để chế tạo chúng hoặc được sản xuất tại Mỹ bằng các phụ tùng, linh kiện do Đài Loan sản xuất.

"Điều này sẽ mất một thời gian để thực sự bắt đầu", một nguồn tin khác cho biết trong khi nói thêm rằng quá trình này có thể sẽ tiếp tục trong suốt năm 2023.

---- Tờ Wall Street Journal loan tin hôm thứ Tư, Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) dự kiến sẽ mở rộng sản xuất chip tại Nhật Bản, nhằm "giảm thiểu rủi ro địa chính trị" bằng cách xây các nhà máy làm chip trên lãnh thổ Nhật Bản, những người quen thuộc với vấn đề này khẳng định. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gia tăng thời gian khi Chủ tịch TQ Tập Cận Bình cho biết không thể loại trừ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan.

TMSC hiện có một cơ sở sản xuất đang được xây dựng ở Nhật Bản, dự kiến sẽ bắt đầu xuất xưởng chất bán dẫn từ tháng 12/2024. Báo cáo cho biết cho đến nay vẫn chưa có quyết định về xây thêm các nhà máy mới và công ty đang "nghiên cứu tính khả thi."

---- Quân Ukraine đã cố gắng tái chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) hôm thứ Ba nhưng đã thất bại, theo lời 1 quan chức khu vực thân Nga nói với TASS hôm thứ Tư. Theo ông Vladimir Rogov, lãnh đạo tổ chức "We are Together with Russia" ("Chúng ta cùng nước Nga"), biệt kích Ukraine với ít nhất khoảng 30 chiếc thuyền đã cố gắng đổ bộ vào thành phố Energodar, nhưng đã bị hỏa lực phòng thủ đẩy lui. Đầu tuần này, Nga nói bác bỏ khả năng phi quân sự hóa nhà máy này, đồng thời tuyên bố điều này sẽ "làm giảm khả năng bảo vệ của nó và gia tăng mối đe dọa về các hành động khủng bố."

---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz hôm thứ Tư nói Israel muốn hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Ukraine đang có chiến tranh với Nga nhưng nói sẽ không cung cấp vũ khí: "Chính sách của chúng tôi đối với Ukraine sẽ không thay đổi - chúng tôi tiếp tục ủng hộ và sát cánh với phương Tây, nhưng sẽ không cung cấp vũ khí. Chúng tôi đã yêu cầu Ukraine chia sẻ thông tin về nhu cầu của họ và đề nghị hỗ trợ phát triển một hệ thống cảnh báo sớm." Bình luận trên được đưa ra sau khi Nga hù dọa rằng nếu Israel cung cấp vũ khí nghĩa là sẽ "phá hủy mọi mối quan hệ giữa 2 nước Nga và Israel."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã đưa ra lệnh thiết quân luật ở 4 khu vực Ukraine do Nga sáp nhập hồi đầu tháng này. Lệnh này ban hành cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson nhằm đưa ra "một số cấp độ phản ứng đối với các nguy cơ an ninh đang nổi lên", theo lời Putin nói với Hội đồng Bảo an liên bang Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Nga không có kế hoạch đóng cửa biên giới với các khu vực bị ảnh hưởng.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Tư đã mô tả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực năng lượng của Ukraine là "hành động khủng bố thuần túy" và "tội ác chiến tranh".

Bà nói với Nghị viện châu Âu: "Điều này đánh dấu một chương khác trong một cuộc chiến vốn đã rất tàn khốc. Trật tự quốc tế rất rõ ràng. Các cuộc tấn công có mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự với mục đích rõ ràng là cắt đứt nguồn nước, điện, nước và sưởi ấm của đàn ông, phụ nữ, trẻ em khi mùa đông sắp tới, đây là những hành động khủng bố thuần túy và chúng ta phải gọi nó như vậy."

Đầu tuần này, Nga cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng và các cơ sở của Ukraine. Trước đó, Ukraine nói 30% nhà máy điện Ukraine đã bị phi đạn Nga phá hủy, và cáo buộc Moscow bắt cóc hai quan chức làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP).

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư cho biết các xe dùng làm trạm cấp điện di động sẽ được thiết lập cho các cơ sở hạ tầng quan trọng của các thành phố, thị trấn và làng mạc. Biện pháp này được công bố sau khi Zelensky cho biết khoảng 30% các trạm điện trên khắp đất nước đã bị phi đạn Nga phá hủy: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau về hậu quả có thể xảy ra. Ukraine sẽ tự bảo vệ mình. Bất kể kẻ thù có kế hoạch và làm gì."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu công khai mới nhất nói rằng việc Nga xin Iran hỗ trợ quân sự chứng tỏ "sự phá sản về quân sự và chính trị" của Nga: “Trong nhiều thập niên, họ đã chi hàng tỷ đô la cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của mình, và cuối cùng, họ đã cúi đầu trước Iran để có được những chiếc máy bay không người lái và phi đạn khá đơn giản. Dù sao thì nó cũng không giúp ích được gì cho họ về mặt chiến lược." Ngoại Trưởng Iran đã chối, nói rằng Iran "chưa và sẽ không" vũ trang cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

---- Tư lệnh quân lực Nga tại Ukraine và là Tướng quân đội Sergei Surovikin nói rằng quân Nga đang chuẩn bị di tản dân thường ra khỏi thành phố Kherson, một phần của 4 khu vực ở Ukraine mà Nga gần đây tuyên bố sáp nhập. Kherson là thành phố đầu tiên rơi vào tay quân Nga sau khi Nga xâm lược từ ngày 24/2/2022, nhưng quân Ukraine đã tiến gần thành phố trong cuộc phản công thắng thế. Dự kiến đưa khoảng 50.000 tới 60.000 người Ukraine di tản sang Crimea, hầu hết là gia đình các viên chức trong các cơ sở chính quyền thân Nga.

Tướng Surovikin nói với TV nhà nước Rossiya 24: “Quân đội Nga trên hết sẽ đảm bảo việc di tản dân cư an toàn. Tình hình là rất khó khăn đối với cả dân thường và binh lính Nga. Kẻ thù không từ bỏ nỗ lực tấn công các vị trí đóng quân của Nga."

Trong khi đó Vladimir Saldo, người chỉ huy khu vực Kherson do Điện Kremlin bổ nhiệm, đã thông báo trên Telegram "một cuộc tái định cư có tổ chức của dân thường" từ một số thành phố tự trị của khu vực đến tả ngạn sông Dnipro.

---- Tư lệnh quân lực Nga tại Ukraine và là Tướng quân đội Sergei Surovikin nói hôm thứ Ba rằng máy bay không người lái của Nga đã tiêu diệt hơn 600 đối tượng thuộc quân lực Ukraine, rằng khoảng 600 đến 1.000 chiến binh Ukraine bị giết hoặc bị thương mỗi ngày. Surovikin nhấn mạnh rằng "lực lượng đối phương" đang nỗ lực "tấn công các vị trí của quân đội Nga" và mô tả tình hình tại khu vực chiến trường đặc biệt là "căng thẳng." Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng gần 30% nhà máy điện Ukraine đã bị phi đạn Nga phá hủy, dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng trên cả nước.

---- Thư ký báo chí Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Tướng Patrick Ryder, hôm thứ Hai nói rằng Hoa Kỳ không có thông tin để chứng thực các báo cáo về "Iran cung cấp phi đạn đất-đối-đất cho Nga vào thời điểm này."

Các nhận xét trên được đưa ra cùng lúc với mối quan ngại ngày càng tăng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran chống lại Ukraine. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận NATO sẽ cung cấp cho Kiev kinh phí để chống lại máy bay không người lái.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba cho biết ông đã đề nghị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran trong bối cảnh quân đội Nga tiến hành một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái do Iran sản xuất: “Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phá hủy quan hệ với Ukraine. Tôi đang đệ trình lên tổng thống Ukraine đề xuất cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran." Bộ trưởng cũng đề cập rằng ông đã kêu gọi Liên Âu đặt ra các biện pháp trừng phạt đối với Iran "vì đã giúp Nga giết người Ukraine."

---- Có tới 66 triệu người Mỹ nhận được thu nhập từ An sinh xã hội (Social Security), 64 triệu người Mỹ sử dụng Medicare cho bảo hiểm sức khỏe của họ và 76 triệu người Mỹ sử dụng Medicaid để chăm sóc sức khỏe.

Nhưng mới tuần trước, các đảng viên Đảng Cộng hòa đã nói về khả năng cắt giảm 3 chương trình quan trọng này, mà họ chụp mũ sai lầm là “quyền được hưởng”, mặc dù chúng được tài trợ thông qua tiền lương của công nhân Mỹ khi còn sức làm việc.

Tuần trước, 4 đảng viên Đảng Cộng hòa cạnh tranh để trở thành Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Ngân sách Hạ viện (House Budget Committee) đều cho biết họ sẽ sử dụng một cuộc bỏ phiếu về mức trần nợ - đơn giản là bỏ phiếu để nâng mức hạn chế tín dụng (credit limit) của đất nước đối với tất cả những gì Hoa Kỳ đã mua - về cơ bản để buộc đảng Dân chủ ủng hộ việc cắt giảm lớn các chương trình quan trọng trên đang giúp hàng triệu người Mỹ sống sót. (nghĩa là: nâng hạn chế tín dụng, sẽ làm giảm tiền xài, nghĩa là phải cắt giảm các quỹ an sinh và y tế.)

Tuần này, nhiều đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, đã thừa nhận kế hoạch sử dụng mức trần nợ như một mối đe dọa để sẽ cắt giảm An sinh xã hội, Medicare và Medicaid.

Steve Benen của đài MSNBC loan tin: “Với việc các đảng viên Cộng hòa được ưu ái chiếm đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ, Thủ lĩnh phe thiểu số Kevin McCarthy đang chuẩn bị trở thành Chủ tịch Hạ viện."

McCarthy nói với Punchbowl News về một bước mà ông ấy chuẩn bị thực hiện khi đã nắm quyền lực thực sự, khi Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện. McCarthy nói với Punchbowl News: "Bạn không thể tiếp tục con đường tiếp tục chi tiêu và tăng thêm nợ."

Punchbowl News giải thích: “Như tất cả chúng ta đều nhớ, giới hạn nợ là một trong những cuộc chiến gay go của nhiệm kỳ tổng thống Obama dưới thời Chủ tịch John Boehner. Xếp hạng tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ đã bị hạ cấp lần đầu tiên kể từ sau thất bại năm 2011 đó, nhưng các nhà lập pháp Cộng Hòa dường như đã sẵn sàng thử lại để buộc ‘thay đổi cấu trúc’ đối với các chương trình quyền lợi phổ biến bao gồm An sinh xã hội và Medicare. ”

Tuần trước, NCRM đã loan tin về các phản hồi đối với một bài báo của Bloomberg, một trong những người đầu tiên tiết lộ kế hoạch của Cộng Hòa nhằm cắt giảm tiền An sinh xã hội, Medicare và Medicaid - bằng cách buộc bỏ phiếu giới hạn nợ và buộc đóng cửa chính phủ liên bang.

---- Ứng cử viên Cộng Hòa Randy Gene Kaufman (đang tranh cử vào một ghế trong Hội đồng Maricopa County Community College District Governing Board (Hội Đồng Quản trị Học khu các Trường Cao đẳng Cộng đồng Quận Maricopa) đã bị bắt vì cảnh sát nhìn thấy quả tang Kaufman đang thủ dâm bên kia đường phía đối diện 1 trường mầm non ở Arizona, theo một tờ khai trước tòa. Kaufman sau đó bị truy tố tội danh khiêu dâm nơi công cộng.

Một cảnh sát quận Maricopa viết trong tờ khai rằng anh đã tới đối đầu với Kaufman khi Kaufman đang ngồi trong một chiếc xe bán tải Ford F150 — cách 1 trường mầm non chưa đầy 200 feet (61 mét). Kaufman được kể là "hoảng hốt và ngạc nhiên" khi viên cảnh sát đến gần cửa phụ của xe và ra lệnh bảo Kaufman kéo quần lên.

Bản văn trước tòa kể, “[Kaufman] đã nói với tôi‘ Tôi xin lỗi. Mẹ kiếp, hỏng rồi." Kaufman giải thích với cảnh sát rằng y căng thẳng và đang xem phim khiêud âm trên điện thoại, và cũng không nhận thấy mình ở gần khu vực gần trẻ em cho đến khi cảnh sát đến.

---- “The Trump Tapes”, một sách nói audiobook mới của phóng viên Bob Woodward, cho thấy rằng cựu Tổng thống Donald Trump biết rất rõ rằng các tài liệu mà ông mang ra khỏi Bạch Ốc là hồ sơ mật -- mặc dù có những tuyên bố ngược lại. Trump đã cho Woodward xem một số trong nhóm 27 bức thư mà Trump đã trao đổi với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, đã nói với nhà báo Woodward rằng hãy "đối xử với các thư này một cách tôn trọng" và cảnh báo Woodward đừng "nói rằng tôi đã đưa các thư cho bạn xem, được chứ?"

Một nguồn tin chính

Cảnh sát Anh

Trong một cuộc gọi điện thoại sau đó, các bức thư lại xuất hiện và lần này Trump nói "Ồ, những bức thư đó thật là tối mật." Cuốn sách nói, bao gồm 8 giờ các cuộc phỏng vấn được ghi lại với Trump từ năm 2016 đến năm 2022, sẽ được phát hành vào ngày 25/10/2022. Đối mặt với cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về việc xử lý các tài liệu mật của ông, Trump đã tiếp tục phủ nhận cáo buộc rằng Trump đã lấy bất kỳ tài liệu nhạy cảm nào ra khỏi Bạch Ốc, cũng như những bức thư Kim Jong Un đó.Một cuộc khám xét của FBI và Bộ Tư pháp do tòa án cho phép tại nhà của Trump ở Mar-a-Lago cho thấy Trump đã mang theo hàng nghìn tài liệu chính phủ sau nhiệm kỳ tổng thống, trong đó có hơn 100 tài liệu được đánh dấu là tối mật. Các quan chức cho biết các lá thư của Kim đã được phân loại là hồ sơ mật.----cho cuộc điều tra về sự thông đồng giữa Trump và tình báo Nga từ năm 2016 đã được tuyên trắng án về 5 tội danh nói dối với FBI, tức là thêm 1 đòn khác đánh vào cuộc điều tra kéo dài 3 năm của cố vấn đặc biệt John Durham. Thất bại của Durham trước tòa diễn ra sau khi Durham phải đối mặt với một số thất bại trong phiên tòa xét xử, bao gồm cả các nhân chứng FBI của chính Durham dường như đang ủng hộ sự biện hộ vô tội của Igor Danchenko.Hồi tháng 10/2020, Bộ Trưởng Tư Pháp của Tổng thống Donald Trump là William Barr đã chỉ định Durham vào chức điều tra viên đặc biệt có nhiệm vụ xem xét các mối liên hệ có thể có giữa người đứng đầu chính phủ khi đó và Nga. Quyết định này có nghĩa là cuộc điều tra của Durham sẽ tiếp tục bất kể kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.----đã mở cuộc điều tra về vụ một số nhà ngoại giao Trung Quốc bịt mặt tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Manchester hôm Chủ Nhật đã xông ra cửa, kéo 1 người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông từ ngoài vào trong sân Lãnh sự quán và đánh bầm dập người biểu tình này.Ngoại trưởng Anh hôm thứ Ba đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao thứ hai của Trung Quốc tại Anh để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" của Anh về cáo buộc tấn công và yêu cầu giải thích về hành động của các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc.Cảnh sát ở Manchester cho biết một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài lãnh sự quán TQ hôm Chủ nhật đã trở thành một tình huống "thù địch" khi những người đàn ông không rõ tên bước ra khỏi tòa nhà, kéo một người biểu tình vào trong khuôn viên lãnh sự quán và hành hung anh ta. Cảnh sát đã phải can thiệp và cứu người đàn ông ra khoài sân lãnh sự quán.Người đàn ông khoảng 30 tuổi, nói với các phóng viên rằng anh ta đã bị đánh đập khi những người biểu tình cố gắng ngăn những người đàn ông đeo mặt nạ xé biểu ngữ chống chính phủ của họ bên ngoài cổng lãnh sự quán. "Thế là họ kéo tôi vào trong, họ đánh đập tôi", anh nói với BBC. Những người biểu tình đã tập trung tại lãnh sự quán khi Đảng CSTQ khai mạc đại hội kéo dài một tuần ở Bắc Kinh từ Chủ nhật.Video dài 2:11 phút:



https://youtu.be/O8fmszE2UQw

---- Ba tuần trước khi có bầu cử giữa kỳ 2022, Tổng thống Joe Biden đã hứa vào hôm thứ Ba rằng dự luật về quyền phá thai sẽ là đạo luật đầu tiên mà ông sẽ gửi tới Quốc hội mới nếu đảng Dân chủ giành được ưu thế trong Thượng viện và duy trì đa số tại Hạ viện. Ông cũng cam kết sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào mà Đảng Cộng hòa thông qua để hạn chế phá thai trên toàn quốc.

Tại một sự kiện của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ tại Howard Theatre ở Washington, D.C., nơi ông kêu gọi công chúng bỏ phiếu, Biden cho biết ông sẽ ký dự luật thành luật vào ngày 22 tháng 1/2023 — khoảng kỷ niệm 50 năm lịch sử vụ án "Roe v. Wade" mà án lệ này đã bị Tòa Tối Cao đảo ngược trong năm nay. Ông nói: “Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục quyền lựa chọn cho mọi phụ nữ ở Mỹ."

---- Thẩm phán Raymond Dearie, hiện là chuyên gia Giám sát đặc biệt trong vụ tranh chấp tài liệu giữa Trump và Bộ Tư Pháp, hôm thứ Ba đã đưa ra khuyến cáo mới tới các luật sư của Trump và các luật sư của Bộ Tư Pháp.

Tin Reuters ghi rằng Dearie phàn nàn rằng Trump đã không cung cấp bằng chứng là có các yêu sách đặc quyền của Trump đối với nhiều tài liệu. Dearie nhận xét: “Chỉ nói, thực tế không làm cho nó trở nên như vậy.” Nghĩa là, Trump không chứng minh được Trump có đặc quyền đối với nhiều hồ sơ Trump nói Trump có đặc quyền.

Reuters cho biết thẩm phán đã trở nên "thất vọng" vì các luật sư đang dành thời gian cãi nhau cho các tài liệu không có tranh chấp. Thẩm phán nói với luật sư của cả hai bên: "Tôi không có kiên nhẫn đối với cả 2 phía (Trump và Bộ Tư Pháp). Tôi không muốn đối phó với những phản đối vô nghĩa, những khẳng định vô nghĩa."

Ông chỉ ra rằng Trump đã đưa ra "nhiều khẳng định" rằng Trump sở hữu nhiều hồ sơ của chính phủ: “Tôi hơi bối rối khi xem qua danh sách các hồ sơ." Các mâu thuẫn lộ ra trong lý luận của các luật sưc ủa Trump. Phía Trump đã khẳng định rằng cùng một tài liệu phải có đặc quyền hành pháp (nghĩa là nó phải là tài liệu chính phủ, và khi là tài liệu chính phủ thì không được phép đưa ra khỏi Bạch Ốc) và đồng thời là tài liệu cá nhân của Trump (nghĩa là tài liệu đó không được xem là tài liệu chính phủ).

Thẩm phán Dearie yêu cầu các luật sư đệ trình chung các tài liệu tranh chấp trước ngày 12 tháng 11. Trong khi đó, Bộ Tư pháp đã yêu cầu một tòa kháng án chấm dứt việc xét duyệt hồ sơ của Giám sát đặc biệt. Buổi điều trần cuối cùng ở tòa kháng án sẽ diễn ra trước hay trong ngày 17/11/2022.

---- Nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng Anna May Wong sẽ là người Mỹ gốc Á đầu tiên được giới thiệu trên đồng tiền kim loại Hoa Kỳ như một phần của chương trình bao gồm những phụ nữ đáng chú ý trên đồng tiền 25 xu (quarter) của Mỹ. Wong, người được coi là ngôi sao điện ảnh người Mỹ gốc Hoa đầu tiên ở Hollywood, là người phụ nữ thứ 5 và cuối cùng được vinh danh trên đồng quarter năm nay.



Đồng 25 xu này sẽ được lưu hành vào thứ Hai 24/10/2022, sẽ có sự hình chân dung của Tổng thống George Washington ở một bên và mặt bên kia là chân dung Wong.

Wong, tên khai sinh là Wong Liu Tsong, sinh ra ở Los Angeles vào năm 1905 trong một gia đình Trung Quốc nhập cư. Cô được chọn vào vai phụ đầu tiên năm 14 tuổi trong bộ phim "The Red Lantern" và tiếp tục đảm nhận các vai diễn nhỏ hơn cho đến khi đóng vai chính trong "The Toll of the Sea" vào năm 1922.

Wong đã có một sự nghiệp diễn xuất đồ sộ mặc dù các vai diễn hạn chế dành cho các diễn viên gốc Á ở Hollywood vào thời điểm đó và vì luật anti-miscegenation laws (cấm kết hôn, cấm làm bạn tình với người khác sắc tộc) lúc đó đã ngăn cản cô hôn bất kỳ người nào thuộc chủng tộc khác.

Cô làm việc trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình, xuất hiện trong hơn 60 bộ phim, bao gồm cả phim câm và một trong những phim đầu tiên được thực hiện tại Technicolor. Cô cũng trở thành diễn viên chính người Mỹ gốc Á đầu tiên trong một chương trình truyền hình của Hoa Kỳ, “The Gallery of Madame Liu-Tsong” ("Phòng triển lãm của Bà Liu-Tsong"), trong đó cô đóng vai một thám tử Trung Quốc.

Wong xuất hiện trên các sân khấu ở London và New York, và cuối cùng đến châu Âu để đóng phim tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức sau khi phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ở Mỹ. Bà đã được khắc một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1960. Bà mất năm 1961, ở tuổi 56.

Chương trình in tiền vinh danh phụ nữ Hoa Kỳ bắt đầu từ năm nay và có 5 phụ nữ mỗi năm cho đến năm 2025. Bốn phụ nữ khác trong chương trình năm nay là nhà thơ Maya Angelou, phi hành gia Sally Ride, chính trị gia Nina Otero-Warren, và Wilma Mankiller, nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Cherokee Nation (Khu định cư dân da đỏ rộng 14 quận ở Oklahoma).

Trong năm 2022 đúc tiền đồng 25 xu (quarter) với 5 chân dung phụ nữ, từ bên trái, hàng trên, theo chiều kim đồng hồ: Maya Angelou, Dr. Sally Ride, nữ diễn viên gốc Hoa Anna May Wong, Wilma Mankiller, Nina Otero-Warren. (Hình: Ngân khố Mỹ).

----- Tỷ lệ sinh viên bỏ ngang việc học đại học của California cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn quốc, theo một nghiên cứu năm 2022 từ Education Data (Dữ liệu Giáo dục). Dữ liệu cho thấy trên toàn quốc 32,9% sinh viên chưa tốt nghiệp bỏ ngang việc học đại học trước khi hoàn thành chương trình văn bằng của họ. Theo nghiên cứu, cư dân California có “khả năng bỏ ngang việc học đại học cao hơn 46,5%” so với cư dân Hoa Kỳ trung bình.

Người dân ở California cũng có khả năng trở thành sinh viên đại học cao hơn 33,6% so với những người ở các tiểu bang khác, nhưng với tỷ lệ đi học cao hơn cũng kéo theo số lượng sinh viên bỏ học cao hơn. Theo nghiên cứu, độ tuổi của sinh viên theo học có ý nghĩa quan trọng.

Học sinh lớn tuổi bỏ học nhiều hơn học sinh nhỏ tuổi. Chỉ dưới 1/3 số người bỏ học đại học ở California dưới 35 tuổi. Tuy nhiên, 51,6% học sinh bỏ học đại học ở California từ 35 đến 64 tuổi và 18,2% từ 65 tuổi trở lên.

---- Quận Cam: miệt thị sắc tộc, bị học khu điều tra. Các quan chức quản lý trường học đang điều tra các cáo buộc chế nhạo phân biệt chủng tộc trong một trận đấu bóng bầu dục vào cuối tuần qua, theo Orange County Register. Vụ này xảy ra trong một trận đấu giữa 2 đội của trường trung học San Clemente và của trường Mission Viejo ở San Clemente hôm thứ Sáu.

Các cầu thủ bóng bầu dục trong đội Mission Viejo bị cho là đã phải chịu những bình luận phân biệt chủng tộc trong suốt trận đấu, mặc dù chi tiết về những bình luận đó chưa được tiết lộ. Cả hai khu học chánh Capistrano và Saddleback Valley đều nói với tờ báo rằng các quan chức đang điều tra vấn đề.

---- Nhiều cô dâu tại Hoa Kỳ phàn nàn về một nhiếp ảnh gia đám cưới bị cáo buộc đã không xuất hiện trong ngày trọng đại của họ hoặc không gửi tới đôi trẻ những bức ảnh cuối cùng. Đài WSB-TV loan tin rằng công ty chụp ảnh cưới có trụ sở tại Atlanta có tên là Lace & Vine Photography đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ khách hàng. Các cô dâu nói họ vẫn đang đợi hoàn tiền sau khi nhiếp ảnh gia vắng mặt trong ngày cưới của họ hoặc đã không gửi được ảnh đã chụp.

Mimi Phan nói rằng cô đã nhận được một tin nhắn từ Lace & Vine vài giờ trước giờ cưới để cho cô biết rằng nhiếp ảnh gia sẽ không đến và sẽ không cung cấp người thay thế. Cô Phan nói rằng nhiếp ảnh gia đã nói với người tổ chức đám cưới vào buổi sáng của ngày trọng đại rằng anh ta sẽ có mặt ở đó, thế nhưng sau đó lại gửi 1 tin nhắn 3 giờ trước giờ hôn lễ rằng anh không tới được.

Phan cho biết cô chỉ có ảnh đám cưới vào tháng 9/2022 nhờ một vị khách bước vào trong giờ chót để chụp ảnh. Phan cho biết vẫn chưa nhận được khoản tiền hoàn lại đã hứa từ Lace & Vine sau khi nhiếp ảnh gia nói với cô bằng tin nhắn rằng những đánh giá tiêu cực về công ty và về đám cưới bị hủy đã dẫn đến thâm hụt trong tài khoản của họ.

Đài WSB-TV đã phỏng vấn một số cô dâu khác với những câu chuyện tương tự. Thậm chí còn có một nhóm Facebook “Nạn nhân của Lace & Vine” để các cô dâu có thể chia sẻ những trải nghiệm tiêu cực của họ với nhiếp ảnh gia đám cưới.

---- VND mất giá gần 7% so với cuối năm 2021. Theo báo Viet Times. Thông tin này được bộ phận nghiên cứu của CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết tại bản tin thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần 10/10 - 14/10/2022 vừa công bố.

---- Thủ tướng: Nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ của Nhà nước cho tư nhân đảm nhiệm. Theo Báo Tiền Phong. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm theo tinh thần “nơi nào làm tốt, làm hiệu quả hơn thì giao việc”. Phấn đấu trong tháng 10 năm 2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm, tinh thần là nơi nào làm tốt, làm hiệu quả hơn thì giao việc.

---- Sắp xếp bộ máy các bộ: Dự kiến giảm 17 tổng cục, 145 vụ và tương đương. Theo Báo Lao Động. Qua sắp xếp bộ máy, cơ cấu tổ chức của các bộ sẽ giảm 17 tổng cục; giảm 145 vụ; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, ngày 19.10. Cụ thể, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tính đến ngày 15.10, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 11 bộ, cơ quan. Kết quả dự kiến sắp xếp, sẽ giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập; giảm 8 cục (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 145 vụ và tương đương (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.

---- TP.SG đang có hơn 3.000 doanh nghiệp của kiều bào. Theo báo ZingNews. Tại hội nghị "Doanh nhân kiều bào đồng hành cùng doanh nghiệp thành phố - kết nối để vươn xa" tổ chức vào 18/10, đại diện Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) cho biết hiện TP.HCM có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn hơn 45.000 tỷ đồng. Trung bình, mỗi năm kiều hối về Việt Nam khoảng hơn 10 tỷ USD, trong đó gửi về TP.HCM chiếm hơn 50%. Đây là nguồn vốn rất lớn phục vụ tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TP.HCM.

---- Công ty Gang thép Thái Nguyên - Tisco lỗ 25 tỷ VND (1022912.50 USD = 1 triệu và 23 ngàn đôla) trong quý 3. CTCP Gang thép Thái Nguyên - Tisco (TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả không mấy tươi sáng. Theo đó, doanh số bán hàng của Tisco đạt 2.600 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn bán hàng chiếm gần 100% doanh số. Sau khi trừ các khoản chi phí điều hành, lợi nhuận trong quý III của Tisco âm 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 9 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, lợi nhuận của "anh cả" ngành thép chỉ đạt 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 112 tỷ đồng.

---- HỎI 1: Đài CNN rời thiên tả, nghiêng sang hữu, chỉ trích Biden nhiều hơn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Đó là theo Variety Intelligence Platform:

. 58% người xem CNNnhận thấy CNN chỉ trích Tổng thống Biden nhiều hơn, với 45% nói rằng CNN thân thiện hơn với Donald Trump;

. 40% cho rằng mạng lưới CNN đã chuyển sang khuynh hướng trung tâm hơn hoặc thiên hữu hơn;

. 60% nói rằng CNN có nhiều quan điểm bảo thủ hơn được phát trực tuyến.

Chi tiết:

https://variety.com/vip/survey-viewers-detect-centrist-shift-at-cnn-1235406284/

---- HỎI 2: Có tới 48% dân Mỹ khi rời phòng khám bệnh, lòng vẫn hoang mang?

ĐÁP 2: Đó là cuộc thăm dò của PatientPoint. Khi đến phòng khám của bác sĩ, hơn một phần ba (35%) người Mỹ cho biết cả phòng chờ và phòng khám bệnh đều khiến họ lo lắng, vì những lý do tương tự. Trong khi 51% nói là mất quá nhiều thời gian để được gọi cho cuộc hẹn của họ trong phòng chờ bác sĩ khám, và 48% cảm thấy căng thẳng về thời gian chờ đợi trong phòng khám nghiệm.

Mặc dù 54% người trả lời khảo sát cho biết họ thường nhận được hầu hết thông tin về sức khỏe của mình từ bác sĩ hoặc chuyên gia, gần một nửa (48%) nói rằng họ đã rời khỏi cuộc hẹn khám bệnh với cảm giác hoang mang.

https://www.prnewswire.com/news-releases/survey-half-of-americans-afraid-to-ask-their-healthcare-provider-about-conditions-symptoms-301651950.html

.