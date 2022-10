Giải Nobel Hòa bình 2022: Ales Bialiatski (nhà dân chủ Belaruss đang bị tù) và 2 hội nhận quyền Nga và Ukraine. Hình trên: Bialiatski trong những cuộc biểu tình chống Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko trước khi bị tù.

- Giải Nobel Hòa bình 2022: Ales Bialiatski (nhà dân chủ Belaruss đang bị tù) và 2 hội nhân quyền Nga và Ukraine. Nga và Belarus nổi giận: Nobel chơi đòn chính trị.

- Anh: 1/2 xe tăng quân lực Ukraine đang xài là do lính Nga bỏ chạy, không kịp phá hủy

- Thủ tướng Ba Lan: Nga như trùm buôn ma túy, ra giá khí đốt là máu lính và dân, trẻ em và phụ nữ ở Ukraine

- Hội đồng Nhân quyền LHQ lập ra chức quan sát viên về đàn áo xã hội dân sự và nhân quyền tại Nga.

-- Thủ tướng Phần Lan: Hòa bình dễ lắm, chỉ cần Putin rút quân Nga ra khỏi Ukraine là có ngay.

- Điện Kremlin la hoảng: Zelensky đã kêu gọi NATO "tấn công phòng ngừa hạt nhân" chống lại Nga.

- Zelensky: quân Ukraine đã chiếm lại hàng trăm km vuông lãnh thổ và hàng chục ngôi làng ở nam Kherson, Putin sẽ tự sát nếu bắn vũ khí nguyên tử.

- Biden: thế giới đối mặt với "viễn cảnh Armageddon"

- Bộ Tư pháp tin Trump còn giấu hồ sơ mật

- GS Luật Laurence Tribe: Trump bị FBI nghi còn giấu hồ sơ mật, sẽ bị truy tố tội cản trở pháp lý và gián điệp

- Biden: TQ vận động hành lang chống Đạo luật Khoa học và CHIPS, có Cộng Hòa tiếp tay

- Ủy ban Hạ viện điều tra Bạo loạn 6/1 sẽ điều trần vào 13/10/2022, nhiều đoạn phim chưa từng chiếu

- FBI: đã có đủ bằng chứng để truy tố Hunter Biden tội tránh thuế với một số lợi tức kinh doanh

- Biden: ân xá tội sở hữu cần sa liên bang

- Amazon sẽ thuê 150.000 nhân viên tại Mỹ cho mùa lễ, lương hơn 19 đô/giờ

- Bán cho Costco trà Đài Loan, nhưng 90% là trà VN.

- Quận Cam: Niem Ngoc Ha nhận tội tổ chức sòng bài, hối lộ cảnh sát, hành vi bạo lực.

- Máy bay Vietnam Airlines bay từ Đức về VN, hạ cánh khẩn ở Azerbaijan để cấp cứu hành khách.

- UNFPA Việt Nam: 50% phụ nữ không lên tiếng khi chồng bạo hành.

- HỎI 1: Có phải ăn cá hồi, cá mòi sẽ tốt cho não bộ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 2,5 triệu học sinh trung học hút thuốc lá điện tử? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (7/10/2022) ---- Bộ Tư pháp tin rằng Trump vẫn còn giấu nhiều tài liệu mật, theo các nguồn tin nói với New York Times và CNN. Các nguồn tin nói 1 quan chức hàng đầu Bộ Tư Pháp gần đây đã nói với các luật sư của Trump rằng Trump phải trả lại bất kỳ tài liệu nào được đánh dấu là đã được ghi "hồ sơ mật" -- cho thấy Bộ không tin rằng tất cả các tài liệu đã được thu hồi về cho Lưu trữ Quốc gia.

Tuy nhiên, không rõ liệu các quan chức Bộ Tư Pháp có bằng chứng mới nào cho thấy Trump đã không hợp tác với nỗ lực thu hồi tài liệu mật hay không. Các luật sư của Trump đã chia 2 phe: (1) Một phe nói kà nên hợp tác và đưa các chuyên gia pháp y bên ngoài vào để tìm kiếm thêm tài liệu mật cho Bộ; phe còn lại (mà Trump về phe này) thúc giục lập trường cứng rắn tác chiến, ít hợp tác hơn.

---- Giải Nobel Hòa bình năm 2022 trao cho Ales Bialiatski (nhà hoạt động dân chủ Belaruss đang bị tù) và 2 hội nha7n quyền, một của Nga và một của Ukraine. Bản thân Bialiatski thắng giả vì đã nỗ lực thúc đẩy sự phát triển hòa bình và thay đổi ở đất nước của mình bất chấp những nỗ lực của chính phủ Belaruss ngăn chặn. Hai tổ chức nhân quyền Memorial của Nga và Center for Civil Liberties của Ukraine cũng chia sẻ Giải Nobel Hòa bình 2022.

Bialiatski đã bị chính phủ Belarus quản thúc từ năm 2020 sau các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng lên ở nước này nhằm thách thức việc tái đắc cử Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko. Trước đó Bialiatski bị giam từ năm 2011 đến năm 2014. Trong nhiều thập niên, ông bị bắt giam rồi thả hơn 25 lần.

Bialiatski chỉ huy những cuộc biểu tình chống Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko trước khi bị bắt trở lại.

Bản văn công bố Giải Nobel Hòa Bình viết: "Ales Bialiatski là một trong những người khởi xướng phong trào dân chủ nổi lên ở Belarus vào giữa những năm 1980. Ông đã dành cả cuộc đời mình để thúc đẩy dân chủ và phát triển hòa bình ở quê nhà. Ngoài ra, ông đã thành lập tổ chức Viasna vào năm 1996 để phản ứng lại những sửa đổi hiến pháp gây tranh cãi đã trao cho tổng thống quyền lực độc tài và điều đó đã gây ra các cuộc biểu tình rộng rãi. Ông vẫn đang bị giam mà không xét xử. Bất chấp những khó khăn cá nhân to lớn, ông Bialiatski đã không nhượng bộ chút nào trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Belarus."

Trong khi đó, tổ chức Memorial có cội nguồn từ việc chống lại nạn lạm dụng ở Liên Xô cũ và người từng đoạt giải Nobel Hòa bình Andrei Sakharov là một trong những người sáng lập. Nhiều thành viên của Memorial bị bắt và bị giết trong nhiều thập niên. Chính phủ Nga đã buộc Memorial phải giải thể vào năm 2021. Mặc dù bị Putin gán cho nhãn "điệp viên nước ngoài", chủ tịch của Memorial là Yan Rachinsky vẫn tuyên bố rằng công việc nhân quyền của họ sẽ tiếp tục và nói rằng "Không ai có ý định từ bỏ".

The Center for Civil Liberties (Trung tâm Tự do Dân sự) đã ghi lại những cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine từ tháng 2/2022. Trung tâm được thành lập tại Kyiv vào năm 2007 nhằm thúc đẩy nhân quyền và dân chủ ở Ukraine. Trung tâm đã kêu gọi tăng cường xã hội dân sự Ukraine và gây sức ép với các nhà chức trách để biến Ukraine trở thành một nền dân chủ chính thức. Nó cũng đã vận động để Ukraine trở thành liên kết với Tòa án Hình sự Quốc tế.

---- Thành viên của Duma (Quốc Hội) Nga cho vùng Nizhnekamsk là Oleg Morozov hôm thứ Sáu đã chỉ trích quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy về những người thắng giải Nobel Hòa bình năm 2022, cho rằng trao giải này có động lực chính trị hiển nhiên.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus cũng nhấn mạnh tổ chức trao giải này là đã "chính trị hóa" và nói rằng quyết định này hẳn đã khiến người sáng lập giải thưởng Alfred Nobel "phải trở mình trong nấm mồ."

---- Nga có thể sẽ tiếp tục mất vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, theo bản báo cáo tình báo mới nhất của Anh hôm thứ Sáu: "Ukraine như dường đã tịch thu ít nhất 440 xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga và khoảng 650 xe bọc thép khác kể từ cuộc xâm lược. Hơn một nửa đội xe tăng dã chiến của Ukraine có khả năng bao gồm các quân xa chiến lợi phẩm đó. Tình hình lính Nga không thể phá hủy thiết bị trước khi đầu hàng hoặc rút lui cho thấy tình trạng huấn luyện kém và mức độ kỷ luật chiến đấu thấp."

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói, Nga hành xử "giống như một kẻ buôn bán ma túy" đối với nguồn cung cấp khí đốt. Nhận xét này là một phần trong cuộc phỏng vấn của CNCB bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu được công bố hôm thứ Sáu.

Morawiecki nói: "Ban đầu, khí đốt [từ Nga] được cho là rất rẻ, nhưng giá thực của khí đốt mà chúng ta bây giờ mới biết. Giá thực của khí đốt cũng là máu của binh lính và người dân, trẻ em và phụ nữ ở Ukraine, và là mùa đông khắc nghiệt hiện tại đang đến ở châu Âu."

Morawiecki thêm vào bình luận đó rằng các vấn đề năng lượng hiện nay của châu Âu là "hậu quả của một chính sách rất sai lầm, một chính sách tai hại do Đức dẫn đầu."

---- Hôm thứ Sáu, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) thông báo họ đã quyết định thành lập vị trí của một báo cáo viên đặc biệt sẽ theo dõi và báo cáo về các sự kiện ở Nga về các hành động bị cáo buộc chống lại xã hội dân sự và nhân quyền tại Nga.

Trong số 47 thành viên có mặt tại cuộc bỏ phiếu, 17 người bỏ phiếu ủng hộ quyết định này, 6 người bỏ phiếu chống và 24 người bỏ phiếu trắng. Đây là lần đầu tiên hội đồng tạo ra một vai trò như vậy để quan sát tình hình tại một trong những nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC).

Cho đến nay, UNHRC đã chỉ định các báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền ở Belarus, Burundi, Campuchia, Cộng hòa Trung Phi, Eritrea, Iran, Mali, Myanmar, Triều Tiên, Palestine, Somalia và Syria.

---- Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin một lần nữa đã gây sóng xã hội mạng hôm thứ Sáu, lần này là một câu trả lời về cuộc chiến vô cớ của Nga đối với Ukraine. Marin, 36 tuổi, được một phóng viên hỏi nghĩ gì về những nhận xét của Tổng thống Joe Biden về việc cố gắng tìm ra “một lối ra” cho Putin để tránh sử dụng vũ khí hạt nhân.

Marin trả lời: “Cách thoát khỏi xung đột là Nga rời khỏi Ukraine. Đó là cách thoát khỏi xung đột." Nói xong, bà cười và bỏ đi. Marin trước đó đã gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi có video phóng lên cho thấy bà nhảy múa tiệc tùng với bạn bè bị rò rỉ trên báo chí Phần Lan.

---- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi một "cuộc tấn công phòng ngừa hạt nhân" chống lại Nga. Peskov nói với thông tấn Nga Sputnik rằng nhận xét của Zelensky "về cơ bản có nghĩa là một lời kêu gọi bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới" và đặc biệt là Hoa Kỳ, Anh, "trên thực tế đang điều hành Kiev ... nên phải chịu trách nhiệm về hành động và các tuyên bố của người này [của Zelensky ] và cả chế độ [Ukraina] này. "

Theo New Voice of Ukraine và RIA Novosti của Nga, Zelensky trong bài phát biểu trước Viện Lowy ở Australia,rằng NATO nên tiến hành các cuộc tấn công "phủ đầu" nhằm vào Moscow, thay vì "chờ đợi các cuộc tấn công hạt nhân của Nga".

Tờ Ukrainska Pravda của Ukraine cho biết, trong bài phát biểu tương tự, Zelensky chỉ ra rằng ông tin chắc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không thể cứu được mạng sống của mình" nếu ông chọn sử dụng vũ khí hạt nhân.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng thế giới đang đối mặt với "viễn cảnh Armageddon" chưa từng thấy được kể từ cuộc Khủng hoảng hỏa tiễn Cuba khi Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. (Armageddon là khái niệm trong Kinh Thánh, về trận chiến cuối của Thiện và Ác.) Tại một buổi gây quỹ ở New York, ông Biden nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "không nói đùa khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh học hoặc hóa học" vì quân Nga hiện đang "thê thảm" ở Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết quân Ukraine đã chiếm lại hàng trăm km vuông lãnh thổ và hàng chục ngôi làng ở khu vực phía nam Kherson sau khi Nga tuyên bố sáp nhập khu vực này: “Kể từ ngày 1 tháng 10, và chỉ ở khu vực Kherson, hơn nửa nghìn km vuông lãnh thổ và hàng chục khu định cư đã được giải phóng và ổn định khỏi cuộc trưng cầu dân ý giả mạo của Nga.”

---- Hôm thứ Năm trên CNN, giáo sư Luật Harvard đã nghỉ hưu Laurence Tribe phản ứng trước thông tin Bộ Tư pháp tin rằng Trump còn đang giấu nhiều tài liệu - một diễn biến mà các chuyên gia tin rằng đó là dấu hiệu các công tố viên đang cân nhắc nghiêm túc các cáo buộc chống lại cựu tổng thống.

Tribe nói: "Nó chắc chắn cho thấy Bộ Tư pháp sắp truy tố Donald Trump. Không đơn giản chỉ vì đánh cắp các tài liệu mật từ Bạch Ốc và giấu chúng ở nhiều địa điểm khác nhau... mà còn vi phạm Đạo luật gián điệp và dựa trên báo cáo gần đây này, là tội cản trở công lý."

Cụ thể, Tribe lập luận, Bộ Tư Pháp có bằng chứng Trump đang điều tra cả "cuộc điều tra an ninh quốc gia" và "cuộc điều tra tội phạm." "Có những người bị đe dọa tính mạng nếu danh tính của họ bị tiết lộ trong một số tài liệu mật này, rõ ràng được ghi dấu trên hồ sơ là 'nguồn nhân lực.' Chúng được ghi dấu để chỉ ra rằng chúng sẽ tiết lộ danh tính hoặc vị trí của, về cơ bản, các điệp viên Mỹ ở nước ngoài. Chúng được ghi dấu là tín hiệu tình báo. Vì vậy, điều này rất nghiêm trọng. Và những gì tôi tiết lộ gần đây có nghĩa là ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ, các cáo trạng có khả năng bắt đầu đưa ra."

Tribe nói: "Tôi tin rằng có thể truy tố Trump về tội cản trở pháp lý, và tội gián điệp. Tất cả điều này hoàn toàn khác với bản cáo trạng có thể xảy ra cho âm mưu và cuộc nổi dậy đầy tham vọng. Ý tôi là, giống như thể Trump đang xây dựng một con hào xung quanh Mar-a-Lago và sau đó cố gắng tự bơi trong đó. Về cơ bản, với mỗi cú đánh Trump quậy thì lại tự đào mình xuống một hố sâu hơn, sâu hơn... Trump nói 'Tôi muốn lấy lại tài liệu của mình.' Trump khoe về việc đã tự mình lấy chúng [về Florida]. Sau đó, Trump nói rằng Cơ quan GSA đã đóng gói các hộp [để vận chuyển về Florida], nhưng GSA phủ nhận điều đó."---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm cáo buộc Trung Quốc đã vận động hành lang chống lại Đạo luật Khoa học và CHIPS (CHIPS and Science Act) tại Quốc hội và lưu ý rằng "một số bạn bè của chúng tôi từ nhóm khác," ám chỉ Đảng Cộng hòa, "đang giúp TQ."Phát biểu tại cơ sở của International Business Machines Corporation (IBM) ở Poughkeepsie, New York, về luật, Biden nhấn mạnh Hoa Kỳ đã đạt được "tiến bộ đáng kinh ngạc" kể từ khi nó được ký kết, cung cấp "bằng chứng cho thấy 'sản xuất tại Mỹ' không còn là một khẩu hiệu, đó là một thực tế." Biden nhấn mạnh đạo luật này cũng sẽ mang lại sự cải tiến cho chuỗi cung ứng và tạo ra "những công việc Mỹ được trả lương cao".

Biden lưu ý mục tiêu của dự luật là đảm bảo "tương lai của ngành công nghiệp chip sẽ được sản xuất ở Mỹ" chứ không phải ở Trung Quốc, như ông tuyên bố, là nhà sản xuất chip số hai thế giới, với Mỹ hiện đang ở vị trí thứ chín.

---- Ủy ban Hạ viện điều tra Bạo loạn 6/1 nói buổi điều trần kế tiếp là Thứ Năm 13/10/2022. Dân biểu Dân chủ Bennie Thompson, chủ tịch Ủy ban, nói rằng phiên điều trần sẽ liên quan đến những tiết lộ gần đây về Save America PAC, cơ quan gây quỹ chính của Trump, nơi đang phải đối mặt với sự giám sát pháp lý sau khi Bộ Tư pháp đưa ra một đợt trát đòi để tìm kiếm thông tin về các hoạt động gây quỹ của PAC này.

Phiên điều trần dự kiến sẽ chiếu các đoạn phim phỏng vấn chưa từng thấy về các nhân chứng, trong đó có thể có video tuần trước mới phỏng vấn bà Ginni Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas. Ủy ban đã hỏi bà Thomas về vai trò của bà trong việc cố gắng giúp Trump lật ngược bầu cử 2020.

Ủy ban sẽ kết thúc công việc vào cuối năm và đưa ra báo cáo cuối cùng cũng như các khuyến nghị lập pháp, nhưng công việc điều tra của họ vẫn chưa hoàn tất, khi họ khám phá một số câu hỏi chưa được trả lời. Nếu Cộng hòa thắng đa số trong bầu cử tháng 11/2022, dự kiến Cộng Hòa sẽ giải tán ủy ban vào tháng 1/2023.

---- Sau 4 năm điều tra, đặc vụ liên bang cho biết họ đã có đủ bằng chứng để truy tố Hunter Biden về tội tránh khai thuế đối với một số lợi tức kinh doanh, và 1 trường hợp liên quan đến việc mua súng, theo báo Washington Post. Quyết định truy tố con trai của Tổng thống Biden bây giờ thuộc về David Weiss, Biện Lý tại Delaware, người được Trump bổ nhiệm.

Chris Clark, luật sư của Hunter Biden, đã chỉ trích các nhà điều tra đã làm rò rỉ thông tin, nói rằng lộ thông tin là một tội ác và quyết định là tùy thuộc vào các công tố viên, những người đang "cân nhắc kỹ lưỡng không chỉ bằng chứng do các đặc vụ cung cấp mà còn từ tất cả các nhân chứng khác trong vụ án này, kể cả nhân chứng phía bào chữa."

Các dân cử Cộng hòa từ lâu đã gây sức ép với FBI trong vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã không thúc ép Weiss phải vội vàng quyết định, nói rằng sẽ không có áp lực bất chính nào hết.

---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã tuyên bố ân xá cho một số tội liên quan đến cần sa và có kế hoạch xem xét lại cách phân loại ma túy này theo luật liên bang. Ông cũng kêu gọi các tiểu bang xem xét các lệnh ân xá.

Lệnh ân xá của Biden áp dụng cho tất cả các tội liên bang trước đây về sở hữu cần sa đơn giản, xóa án khoảng 6.500 người bị kết án từ năm 1992 đến năm 2021 và hàng nghìn người khác bị kết án ở thủ đô DC. Mặc dù Biden ủng hộ xóa tội hình sự sở hữu cần sa, ông nói rằng cần duy trì hình phạt đối với bọn buôn bán, tiếp thị và bán cần sa cho thanh thiếu niên.

Một số nơi đã có hành động tương tự. Năm ngoái, Biện lý quận Los Angeles đã xóa bỏ gần 60.000 bản án về cần sa, với hàng chục nghìn bản án được xóa bỏ vào năm trước đó. Và tiểu bang Virginia đã thông qua một đạo luật vào năm ngoái kêu gọi tự động xóa án tích cần sa tội nhẹ trong quá khứ.

---- Amazon nói đang thuê 150.000 nhân viên tại Hoa Kỳ để đối phó với đợt cao điểm mùa lễ, trong các việc làm toàn thời gian, thời vụ và bán thời gian ở một số vị trí từ đóng gói, chọn hàng, phân loại, xếp hàng và vận chuyển. Các nhân viên mới thuê có thể có lương trung bình hơn 19 đô/giờ, làm việc tại hàng trăm thành phố và thị trấn trên khắp Hoa Kỳ.

Amazon đã tăng lương khởi điểm trung bình cho nhân viên kho hàng và giao hàng lên hơn 19 đô/giờ vào tuần trước, tăng từ 18 đô la trong bối cảnh khó tuyển nhân viên. Công ty cho biết sẽ có tiền thưởng từ 1.000 đến 3.000 đô la cho nhân viên mới vào tại một số địa điểm. Nộp đơn ở:

https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-hiring-150000-employees-help-deliver-great-holiday

---- Theo báo Taiwan News, trong một cuộc thanh tra năm 2021, y tế Đài Loan đã phát hiện “Shanlinshi High Mountain Oolong Tea” (“Trà ô long vùng núi cao Shanlinshi”) được bán tại Costco tự xưng là sản phẩm của Đài Loan nhưng lại chứa hơn 90% là trà Việt Nam.

Sở y tế của thành phố Tân Đài Bắc thấy rằng thành phần lá trà Đài Loan trong sản phẩm chỉ là 1/10, còn lại 9/10 là trà Việt Nam. Cảnh sát mở cuộc điều tra, thấy nguồn gốc các gói trà là từ một nhà máy trà ở Nam Đầu (Nantou).

Các công tố nói, vào tháng 4/2021, Costco đã mua sản phẩm trà từ một đại lý trà ở Cao Hùng (Kaohsiung). Chủ đại lý trà khai rằng trà ông ta bán thực ra mua từ nhà máy ở Nam Đầu. Nhưng hợp đồng mà anh ta ký với nhà máy đã nói rằng anh ta phải nói đang mua trà Đài Loan “nguyên chất”, nhưng người đại lý khẳng định không hề biết rằng nó có chứa lá trà nhập cảng.

Bị thẩm vấn, chủ nhà máy họ Hứa (Hsu - 許) thú nhận đã trộn lá trà, khai rằng ông ta phải trộn 918 kg lá trà Việt Nam với 90 kg lá trà Đài Loan để đảm bảo có thể giao lượng trà như đã hứa cung cấp. Chủ này đã hợp tác với chính quyền trong việc tiêu hủy số trà mà anh có trong kho.

Theo các nhà điều tra, trà ô long núi cao Shanlinshi đích thực có giá 1.465 Đài tệ một kg trong khi trà Việt Nam nhập cảng chỉ có giá 122 Đài tệ. Hsu đã kiếm được ít nhất 110.000 Đài tệ lợi nhuận từ thương vụ gian lận. Công tố cho rằng Hsu không có tiền sử hình sự và quyết định không truy tố. Hsu bị yêu cầu trả 700.000 Đài tệ (22.000 USD).

---- Niem Ngoc Ha, hay còn gọi là Dung Body, 47 tuổi, cư dân Fountain Valley đã đồng ý nhận tội với 3 truy tố liên bang liên quan đến các sòng bạc ngầm của y, kể cả cáo buộc đã hối lộ một cảnh sát với hơn 100.000 đô la. Niem Ngoc Ha sẽ thú nhận đã điều hành một cơ sở kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp, hối lộ và âm mưu. Anh phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm.

Ha điều hành bốn sòng bạc ở Santa Ana với sự phối hợp của 3 người khác, những người dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 5/2023, theo lời các công tố. Các máy đánh bạc video trong các sòng bạc tạo ra “hàng nghìn đô la lợi nhuận mỗi ngày” và 128.000 đô la trong số tiền thu được đã chuyển cho cựu Cảnh sát Steven Lopez ở Santa Ana.

Tiền thanh toán cho Lopez, thực hiện trong 6 tháng, để các sòng bài được bảo kê. Lopez đã nhận tội nhận hối lộ vào năm 2020, và dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 6/2023.

Ngoài hối lộ, Hà cũng thừa nhận có hành vi bạo lực, trong đó có một vụ Hà chỉ đạo nhân viên “hành hung một khách quen của sòng bạc vì đã gây gổ,” theo các công tố. Một trường hợp khác, một nhân viên sòng bạc đã bị bắn vào cổ.

---- Máy bay Vietnam Airlines bay từ Đức về VN, hạ cánh khẩn ở Azerbaijan để cấp cứu hành khách. Theo Báo Tiền Phong. Chuyến bay từ Frankfurt (Đức) về TPSG, sau khi cất cánh được hơn 4 tiếng đồng hồ bất ngờ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Azerbaijan. Tin từ Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay số hiệu VN30 của hãng khởi hành chiều tối 6/10 từ Đức về TPHCM, sau khi cất cánh được 4 tiếng 35 phút, có một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe. Hành khách gặp vấn đề sức khỏe mang quốc tịch Đức, 18 tuổi. Dù được bác sĩ và một y tá đi cùng chuyến bay hỗ trợ chăm sóc, nhưng tình hình sức khỏe của khách trên vẫn không được cải thiện. Để cấp cứu cho hành khách, chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Baku Heydar Aliyev (Azerbaijan). Sau đó, chuyến bay VN30 tiếp tục hành trình về TPSG, và hạ cánh an toàn vào trưa 7/10, chậm gần 4 tiếng đồng hồ so với kế hoạch.

---- UNFPA Việt Nam: 50% phụ nữ không lên tiếng khi chồng bạo hành. Theo Zingnews. Chia sẻ tại sự kiện do UNFPA tổ chức sáng 7/10, bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam - cho biết dù có số liệu khảo sát, nhiều người thường không báo cáo khi họ bị bạo lực trên cơ sở giới: “90% phụ nữ không tìm tới bất cứ dịch vụ nào, trong khi 1/2 người không kể chuyện này với bất cứ ai, kể cả gia đình hay bạn bè.”

---- HỎI 1: Có phải ăn cá hồi, cá mòi sẽ tốt cho não bộ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Những người ăn nhiều thực phẩm có axit béo omega-3 - chẳng hạn như cá hồi, cá mòi và albacore tuna (cá ngừ albacore) ở tuổi trung niên có thể cải thiện kỹ năng tư duy và có cấu trúc não tốt hơn những người không theo chế độ ăn kiêng này, theo một nghiên cứu mới cho thấy .

.

Claudia L. Satizabal, tác giả chính của nghiên cứu và là phó giáo sư tại Department of Population Health Sciences (Khoa Khoa học Sức khỏe Dân số) tại Health Science Center (Trung tâm Khoa học Y tế) Đại học Texas ở San Antonio, cho biết: “Cải thiện chế độ ăn uống là một cách để tăng cường sức khỏe não bộ của chúng ta."

Nghiên cứu này ấn hành hôm thứ Tư trên Neurology, tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/10/05/omega-3s-midlife-brain-function-study/2981664995427/

---- HỎI 2: Hơn 2,5 triệu học sinh trung học hút thuốc lá điện tử?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, hơn 2,5 triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Kỳ nói rằng họ sử dụng thuốc lá điện tử. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm trong báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention). Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc lá điện tử tiếp tục là sản phẩm thuốc lá được sử dụng phổ biến nhất trong giới học sinh.

The 2022 National Youth Tobacco Survey (Cuộc Khảo sát Quốc gia về Thuốc lá Thanh niên năm 2022) được thực hiện từ ngày 18/1 đến ngày 31/5/2022. Các nhà nghiên cứu từ CDC và Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã xem xét các phản hồi và thấy rằng hơn 14% học sinh trung học và hơn 3% học sinh trung học cho biết đã sử dụng thuốc lá điện tử trong vòng 30 ngày trước đó. Trong số đó, 42% báo cáo sử dụng chúng thường xuyên và gần 28% trong số họ cho biết sử dụng hàng ngày.

Chi tiết:

https://www.kotatv.com/2022/10/06/cdc-more-than-25-million-students-use-e-cigarettes-survey-says/

.