- Bão Noru rời Philippines, 5 lính cứu hộ chết, sẽ tới nhiều tỉnh miền Trung VN trong 24 giờ tới.

- Vụ hối lộ chuyến bay giải cứu: đề nghị kỷ luật 1 Thứ trưởng Ngoại giao và Trợ lý Phó thủ tướng thường trực.

- Vụ Tiến sĩ dỏm 2015-2019: Đề nghị kỷ luật các ông Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện trưởng Viện Triết học.

- Tin nhắn điện thoại tới và đi của Chánh văn phòng Bạch Ốc ngày 6/1/2021 là lộ trình 1 cuộc đảo chánh hụt

- Meloni (đảng cánh hữu Ý) dự kiến thắng cử vào chức Thủ Tướng Ý: hứa sẽ đoàn kết cử tri

- Bắn ở 1 trường học Nga: Ít nhất 13 người, trong đó có 7 trẻ em, đã chết và 21 người khác bị thương ở thị trấn Izhevsk, tay súng đã tự sát. Một thanh niên Nga 25 tuổi đã nổ súng tại 1 trung tâm động viên ở Siberia, bắn 1 ủy viên bị thương.

- Mỹ sẽ bố trí 2 đơn vị pháo tầm xa HIMARS tới Latvia. Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 457,5 triệu USD hỗ trợ an ninh dân sự.

- Ukraine: Nga bắt lính người sắc tộc Tatars ở Crimea là diệt chủng sắc tộcvà là một thảm kịch to lớn. Zelensky: giao tranh ác liệt ở nhiều nơi. Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống phi đạn đất-đối-không NASAMS. Mỹ: sẵn sàng hành động quyết liệt nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Israel sẽ điều trị 20 chiến binh Ukraine bị thương nặng. Có khả năng Nga đổi chiến thuật quân sự ở Ukraine: bắn bừa bãi vào khu dân cư để khủng bố tâm lý. Quân Ukraine bắn hạ 1 máy bay không người lái loại cảm tử kamikaze do Iran sản xuất.

- Đô Đốc James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao NATO ở châu Âu: Putin đang "trở nên tuyệt vọng"

- Mỹ-Nhật lên án Bắc Hàn vụ phóng hỏa tiễn, nói Mỹ-Nhật sẽ giữ hòa bình và ổn định Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

- Twitter tính khôi phục tài khoản của Trump.

- CNN: cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows cuối năm 2020 đã liên lạc trực tiếp với một đặc vụ thân Trump âm mưu chiếm đoạt máy bỏ phiếu từ các tiểu bang chiến địa. CNN tiết lộ danh tính kẻ bạo loạn 6/1/2021 nhận cú phone từ Bạch Ốc.

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1: nếu đề nghị truy tố hình sự Trump, Ủy ban sẽ cần đồng thuận

- TNS Cộng Hòa John Barrasso thú nhận trên TV: không thể giải mật hồ sơ mật bằng suy nghĩ về giải mật.

- Hàng không tốt nhất: 1. Qatar Airways. 2. Singapore Airlines. 3. Emirates. 4. ANA (All Nippon Airways). 5. Qantas Airways.

- Báo động: Giá xăng toàn quốc tăng nhanh

- Những người sinh sau năm 1990 có nhiều khả năng bị ung thư trước 50 tuổi hơn người sinh năm 1970.

- Los Angeles: 2 người chết vì bị bắn

- Năm 2060: Mỹ có 404,5 triệu dân, già đông hơn trẻ. Gần 1/4 (94,7 triệu) người Mỹ từ 65 tuổi trở lên

- HỎI 1: Có phải 14% nữ giới và 30% nam giới đã chuẩn bị cho 1 cuộc suy thoái kinh tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cư dân thành phố nào chửi thề nhiều nhất nước Mỹ? ĐÁP 2: Tại thành phố Columbus (Ohio).

QUẬN CAM (VB - 26/9/2022) ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm thứ Hai lên án vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn, theo tin từ Bạch Ốc. Trong cuộc gặp của 2 lãnh đạo, Harris đã "tái khẳng định cam kết chặt chẽ của Hoa Kỳ đối với sự bảo vệ của Nhật Bản" đồng thời nhấn mạnh "những hành động khiêu khích gây hấn và vô trách nhiệm gần đây ở eo biển Đài Loan" của Trung Quốc. Bản văn viết: "Phó Tổng thống nhấn mạnh rằng Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản là nền tảng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và họ đã thảo luận về những nỗ lực thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở."

---- Tin nhắn (text messages) do CNN thu được cho thấy cựu Chánh văn phòng Bạch Ốcắng Mark Meadows vào cuối năm 2020 đã liên lạc trực tiếp với một đặc vụ thân Trump, người lúc đó đang âm mưu chiếm đoạt máy bỏ phiếu từ các tiểu bang chiến địa. Cụ thể, các tin nhắn cho thấy Meadows đã nhận được tin nhắn từ Phil Waldron, một nhà lý thuyết âm mưu, người ủng hộ hàng đầu cho việc Trump tịch thu các máy bỏ phiếu để kiểm tra máy xem có bị nước ngoài ảnh hưởng hay không (lúc đó, Trump nói lên thuyết âm mưu là máy bầu cử tại Mỹ bị vệ tinh Trung Quốc hay Venezuela phóng tia laser để lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.).

Các tin nhắn từ cuối tháng 12/2020 và chúng cho thấy Waldron cung cấp cho Meadows thông tin chi tiết về các vụ kiện mà ông và các đồng minh đã đệ trình để yêu cầu Arizona chuyển giao quyền truy cập vào các máy bỏ phiếu của mình - và ông mô tả Arizona là "quân cờ domino dẫn đầu của chúng tôi ... để bắt đầu dòng thác" các tiểu bang khác chuyển giao máy bỏ phiếu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị cản trở khi một thẩm phán bác bỏ vụ kiện trong một phán quyết mà Meadows tức giận mô tả là "thảm hại" trong một tin nhắn cho Waldron.

CNN viết: "Các tin nhắn cũng cung cấp một cơ hội sớm về cách nỗ lực giành quyền truy cập vào các máy bỏ phiếu thông qua các tòa án và cơ quan lập pháp tiểu bang đã biến thành một nỗ lực bí mật hơn hiện đang là chủ đề của nhiều cuộc điều tra tội phạm. Bất chấp những nỗ lực tránh xa những nỗ lực đáng ngờ hơn để cho Trump bám ghế, các tin nhắn nhấn mạnh cách Meadows là một người tham gia tích cực, tương tác với một người mà các cựu quan chức Bạch Ốc đã mô tả là một kẻ ngoại đạo bán hàng rong những ý tưởng thuyết âm mưu kỳ quặc."

---- CNN hôm thứ Hai đã tiết lộ danh tính của kẻ bạo loạn 6/1/2021, người đã nhận được một cuộc điện thoại từ Bạch Ốc của Trump - nhưng cuộc điện thoại được đề cập dường như không phải là bằng chứng về sự phối hợp giữa chính quyền Trump và những kẻ bạo loạn. Theo CNN, cuộc gọi được chuyển đến người ủng hộ Trump, Anton Lunyk, 26 tuổi, sống ở Brooklyn, người đã rời Điện Capitol vào thời điểm anh nhận được cuộc gọi.

Ngoài ra, CNN lưu ý rằng cuộc gọi chỉ kéo dài trong 9 giây và không rõ ai tại Bạch Ốc đã thực hiện cuộc gọi. Lunyk đã nói với các nhà điều tra rằng anh ta thậm chí không nhớ đã nhận được cuộc gọi ngắn gọn và anh ta nói rằng anh ta không biết bất kỳ ai bên trong Bạch Ốc của Trump.

---- Có tin Twitter Inc dự kiến sẽ khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên nền tảng này sau khi trước đó họ đã cấm vĩnh viễn tài khoản này vì cuộc tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2022. Nhưng sáng hôm thứ Hai, tài khoản Trump vẫn chưa phục hồi ở Twitter.

---- Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu và Châu Phi cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai hai đơn vị Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS) M142 tới Latvia "để hỗ trợ cho cuộc tập trận sẵn sàng có tên là NAMEJS." Hệ thống HIMARS và nhân viên sẽ bố trí đồng thời đến 2 địa điểm ở Latvia bằng cách sử dụng hai máy bay C-130 và các nhân viên Hoa Kỳ từ Đơn vị tác chiến đặc biệt số 352 của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ.

---- Ít nhất 13 người, trong đó có 7 trẻ em, đã chết và 21 người khác bị thương ở thị trấn Izhevsk, miền trung nước Nga khi một người xả súng điên cuồng tại một trường học hôm thứ Hai. Tay súng bị cáo buộc, người mà các quan chức cho biết là một cựu học sinh của trường, đã tạo ra sự hoảng loạn khi nghi phạm, được xác định là Artem Kazantsev, sử dụng hai khẩu súng lục trong vụ bắn anh ta. Cảnh sát Nga cho biết hung thủ cũng đã chết vì sau đó đã quay súng tự sát.

---- Một người đàn ông Nga 25 tuổi đã nổ súng tại một trung tâm động viên ở Siberia, theo lời Thống đốc vùng Irkutsk, Igor Kobzev, đã viết trên tài khoản Telegram của mình hôm thứ Hai. Vụ bắn này diễn ra ở Ust-Ilimsk, nằm trong vùng Irkutsk vừa được huy động lính dự bị Nga để sang chiến trường Ukraine, làm một ủy viên quân sự bị thương. Kobzev nhấn mạnh kẻ xả súng "sẽ hoàn toàn bị trừng phạt." Ủy viên bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch, vì kẻ tấn công, đã bị giam giữ, đã bắn anh ta nhiều phát, theo truyền thông Nga Lenta viết.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai nói Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 457,5 triệu USD hỗ trợ an ninh dân sự "để tăng cường nỗ lực của các cơ quan hành pháp và tư pháp hình sự Ukraine" và bảo vệ Ukraine khỏi "cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo" của Nga.

Ngoại trưởng nói: "Ngoài việc mở rộng hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi cho cơ quan thực thi pháp luật Ukraine, một phần hỗ trợ mới này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với các nỗ lực của chính phủ Ukraine trong việc lập hồ sơ, điều tra và truy tố các hành vi tàn bạo do lực lượng của Nga gây ra." Ông nói, Mỹ đã bảo đảm hơn 645 triệu USD hỗ trợ cho "các đối tác thực thi pháp luật và tư pháp hình sự" của Ukraine kể từ cuối năm 2021.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nói trong bài phát biểu hàng đêm rằng giao tranh ác liệt ở nhiều nơi dọc theo chiến tuyến đang mang lại một số "kết quả tích cực cho Kyiv. Đây là vùng Donetsk, đây là vùng Kharkiv của chúng tôi. Đây là vùng Kherson, và cả vùng Mykolaiv và Zaporizhzhia. Chúng tôi có kết quả tích cực theo một số hướng.”

---- Zelenskyy cũng nói rằng Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống phi đạn đất-đối-không NASAMS, một hệ thống phòng không tinh vi: “Chúng tôi hoàn toàn cần Hoa Kỳ thể hiện vai trò lãnh đạo và trao cho Ukraine các hệ thống phòng không. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống [Joe] Biden vì một quyết định tích cực đã được đưa ra. Nhưng tin tôi đi, nó thậm chí gần như không đủ để bao phủ cơ sở hạ tầng dân sự, trường học, bệnh viện, trường đại học, nhà ở của người Ukraine.”

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan hôm Chủ nhật nhắc lại Mỹ sẵn sàng hành động quyết liệt trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Sullivan nói với NBC hôm Chủ nhật rằng việc Nga vượt lằn ranh sẽ gây ra "hậu quả thảm khốc" cho Nga, nói rằng Mỹ đã liên lạc trực tiếp và riêng tư với Nga, cảnh báo Nga rằng Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả "một cách dứt khoát. Chúng tôi đã rõ ràng và cụ thể về những gì sẽ kéo theo."

---- Đại sứ Israel tại Ukraine Michael Brodsky cho biết Israel của ông sẽ điều trị cho chiến binh Ukraine bị thương nặng. Brodsky nói: “Israel sẽ tiếp nhận điều trị cho 20 quân nhân Ukraine bị thương nặng trong chiến tranh." Hai thương binh đầu tiên đến Israel vào Chủ nhật và sẽ được điều trị tại Sheba Medical Center, bệnh viện lớn nhất của Israel. "Việc điều trị bao gồm các bộ phận giả và phục hồi chức năng", Đại sứ nói.

---- Nhà phân tích và tác giả Samir Puri nói với Al Jazeera có khả năng Nga sẽ thay đổi chiến thuật quân sự của mình ở Ukraine, chuyển sang các cuộc bắn phá bừa bãi hơn vào các khu vực của Ukraine mà Nga chưa chiếm được. Puri, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (International Institute for Strategic Studies) cho biết, một trong những lý do là hậu cần kém, quân Nga tiến lên mà không có đường tiếp tế thích hợp và Bộ Quốc phòng Nga đang cố gắng “kiểm soát tình trạng hỗn loạn này”. Đó cũng là lý do Putin thay Tướng Dmitry Bulgakov, người chỉ huy hậu cần tiếp vận, hôm Thứ Bảy.

---- Theo báo Kyiv Independent, quân Ukraine vào chiều Chủ nhật đã bắn hạ một máy bay không người lái loại cảm tử kamikaze do Iran sản xuất. Máy bay không người lái Shahed-136 đang bay gần thành phố Mykolaiv của Ukraine và được cho là do quân đội Nga vận hành. Qua đêm, quân Ukraine đã bắn hạ được máy bay không người lái cùng loại sau khi nó dội bom vào cơ sở hạ tầng ở trung tâm Odesa.

---- Nhà đàm phán hòa bình Ukraine và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, đã tố cáo việc Nga bắt lính người dân Crimea, rằng như thế "không khác gì nỗ lực của Moscow nhằm làm sạch lãnh thổ của những người không trung thành", cảnh báo Nga rằng việc bắt lính trên vùng đất bị chiếm đóng sẽ cấu thành tội ác chiến tranh.

Podolyak tuyên bố: “Việc huy động hàng loạt người sắc tộc Tatars ở Crimea là một cuộc diệt chủng sắc tộc thực sự và là một thảm kịch to lớn đối với toàn bộ người dân”. Nhà chức trách Nga đã bắt đầu gửi thông báo nhập ngũ tại các vùng lãnh thổ Zaporizhzhia và Kherson do lính Nga chiếm đóng.

---- Đô Đốc đã nghỉ hưu James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao NATO ở châu Âu, nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "trở nên tuyệt vọng" khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình John Catsimatidis trên chương trình “The Cats Roundtable” trên WABC 770 AM, Stavridis đã mổ xẻ bài phát biểu hôm thứ Tư của Putin với Nga, trong đó Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một cách rõ ràng và tuyên bố bắt lính dự bị quân sự.

Stavridis nói với Catsimatidis rằng ông không coi trọng việc Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, vì ông nói rằng thế giới sẽ "hoàn toàn" chống lại Putin. Ông nói rằng thế giới đã nghe nói Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong thập niên qua, nhưng Tổng thống Nga không nghiêm túc vì ông biết rằng ngay cả các đồng minh của Nga, Trung Quốc và Iran, cũng sẽ quay lưng lại với Putin.

Stavridis nói: “Không ai sẽ ủng hộ một nước Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.” Ông cũng cho biết các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga là "vô nghĩa" và sẽ không ai công nhận các vùng lãnh thổ đó là một phần của Nga.

---- Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng "Brothers of Italy", tuyên bố hôm thứ Hai rằng bà sẽ cầm quyền "cho tất cả người Ý" sau khi đảng của bà và liên minh cánh hữu được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Bà hứa sẽ đoàn kết cử tri và nói với đồng bào của bà rằng "chúng tôi sẽ không phản bội lòng tin của các bạn." Nữ thủ tướng đầu tiên của Ý đã nhận được lời chúc mừng từ Hungary và Ba Lan, hai chính phủ cánh hữu khác trong Liên Âu.

Theo chương trình của đảng, Meloni sẽ hướng tới mục tiêu đạt được "vai trò hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy tính bền vững của môi trường và đồng thời, giảm chi phí năng lượng cho các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và gia đình." Ngoài ra, bà muốn "đóng một vai trò tích cực và chủ động trong những tháng tới ở châu Âu với mục đích phòng thủ và bảo vệ lợi ích của hệ thống sản xuất và công nghiệp quốc gia."

---- Cựu Dân Biểu Hoa Kỳ Denver Riggleman (Cộng Hòa-Va.) Cho biết các tin nhắn điện thoại (text messages) đến và đi từ Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows trong ngày 6/1/2021 đã tiết lộ "lộ trình cho một cuộc đảo chính hụt" khi cựu Tổng thống Trump cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của mình.

Riggleman - người dẫn đầu nhóm phân tích dữ liệu cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 - nói với người dẫn chương trình "60 Minutes" của CBS, Bill Whitaker, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật rằng các tin nhắn kết nối với Meadows tiết lộ một âm mưu sâu rộng trong nội bộ Trump Bạch Ốc sau cuộc bầu cử năm 2020.Trước khi từ chức vào tháng 4/2022, Riggleman và nhóm của ông đã thay mặt Ủy ban Hạ viện xem xét hồ sơ điện thoại, e-mail, bài đăng trên mạng xã hội và tin nhắn. Điều đó bao gồm 2.000 thông điệp được kết nối với Meadows, mà Riggleman gọi là "một lộ trình cho một cuộc đảo chính hụt... của Hoa Kỳ."Trong các tin nhắn đó, Riggleman cho biết nhóm của ông đã truy tìm số điện thoại của các liên hệ chưa xác định trước đây với các thành viên Quốc hội và các đồng minh của Trump, bao gồm Ginni Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, người đã thúc đẩy lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.Riggleman cho biết điều "làm tôi chấn động là nếu [Thẩm phán tối cao] Clarence đồng ý hoặc thậm chí nhận thức được những nỗ lực của vợ mình, cả ba nhánh chính phủ sẽ bị ràng buộc vào phong trào "Stop the Steal" [của Trump]."“Có thể nào Clarence Thomas không biết gì về các hoạt động của Ginni Thomas trong nhiều thập niên với tư cách là một nhà hoạt động của Đảng Cộng hòa? Có thể, ”Riggleman nói. “Nó có thể xảy ra không?"Ginni Thomas được cho là đã đồng ý họp với ủy ban, đang chuẩn bị cho phiên điều trần cuối cùng trong tuần này. Trong cuộc phỏng vấn của mình, Riggleman cũng tiết lộ tổng đài của Bạch Ốc đã kết nối với điện thoại của một kẻ bạo loạn ở Capitol vào ngày 6/1.---- Dân Biểu Adam Schiff (D-Calif.), một thành viên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 nói rằng một giấy giới thiệu hình sự để đưa Trump qua Bộ Tư Pháp nên được Ủy ban đồng thuận. Schiff nói trên CNN: “Chúng tôi hoạt động với sự đồng thuận cao. Chắc chắn, tôi nghĩ rằng khuyến nghị của tôi, cảm giác của tôi, rằng chúng ta nên giới thiệu đề nghị Bộ Tư Pháp xét xử hìnhs ự đốiv ới Trump. Nhưng chúng tôi sẽ đi đến quyết định với tư cách là một ủy ban, và tất cả chúng tôi sẽ tuân theo quyết định đó, và tôi sẽ tham gia với các thành viên ủy ban của chúng tôi nếu họ cảm thấy khác biệt.”Ủy ban (không có quyền truy tố), đã tiến hành điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021 và các hành động của Trump xung quanh vụ đó trong hơn một năm - và các thành viên của ủy ban từ lâu đã thúc đẩy Bộ Tư pháp điều tra hình sự Trump.DB Schiff hôm Chủ nhật đã gọi cuộc điều tra riêng biệt của Bộ Tư Pháp vào ngày 6/1/2021 là "rất chậm" và cho biết có "những khu vực mà Bộ Tư pháp chưa điều tra đầy đủ." Ủy ban đang xem xét việc giới thiệu hình sự Trump qua Bộ Tư Pháp dựa trên các bằng chứng thu thập được chống lại Trump.Dân biểu Liz Cheney (Wyo.), một trong hai đảng viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban, cũng đã nói tại Lễ hội Texas Tribune Festival hôm thứ Bảy rằng bà cũng nghĩ rằng quyết định của ủy ban nên được đồng thuận.---- Một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa thú nhận trên TV rằng không thể giải mật hồ sơ mật bằng suy nghĩ về giải mật. Người dẫn chương trình ABC, George Stephanopoulos, đã bày tỏ bực dọc với Thượng nghị sĩ John Barrasso (R-WY) sau khi ông này giả vờ không biết liệu các tổng thống có thể giải mật tài liệu bằng suy nghĩ hay không.Stephanopoulos nói với Barrasso khi tham khảo các tài liệu của chính phủ được tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago của Trump: “Ngay cả các luật sư của ông ấy cũng không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy ông ấy đã giải mật các tài liệu. Trump tuần này nói rằng với tư cách là tổng thống, ông ấy có thể giải mật các tài liệu bằng cách suy nghĩ về nó. Ông có đồng ý với điều đó không?"Barrasso trả lời: “Tôi chưa từng nghe điều đó trước đây. Tôi không biết bất cứ điều gì về các quy tắc khi một tổng thống giải mật các tài liệu và thông tin. Điều tôi biết là những gì tôi muốn thấy từ quan điểm của Thượng viện là tôi muốn thấy Bộ Tư pháp đến gặp chúng tôi và cho chúng tôi thấy về thông tin mật, về những gì họ đã làm."Stephanopoulos bực dọc thốt lên: "Thượng nghị sĩ!"arrasso tiếp tục: "Nó trở thành chính trị. Vì vậy, tôi muốn có một cuộc họp ngắn để sau đó chúng tôi có thể được thông báo để xem những gì thực sự đã xảy ra ở đây."Người dẫn chương trình ABC nói: "Đó là một câu hỏi quanh co kiểu tu từ học. Ông biết rằng một tổng thống không thể giải mật các tài liệu bằng cách suy nghĩ về nó. Tại sao ông không thể nói như vậy?"Barrasso dừng lại một lúc rồi thú nhận: "Tôi không nghĩ một tổng thống có thể giải mật các tài liệu bằng cách nói như vậy - bằng cách suy nghĩ về nó."---- Như Thrillist lưu ý, không một hãng hàng không nào của Mỹ lọt vào danh sách "top 20" trong mắt Skytrax, một trang web đánh giá các hãng hàng không và sân bay có trụ sở tại Anh. Bạn phải kéo xuống vị trí thứ 24 mới thấy công ty Mỹ đầu tiên trong danh sách top 100, đó là Delta.Skytrax đã thực hiện hơn 14 triệu cuộc khảo sát tại hơn 100 quốc gia để xếp hạng, đưa Qatar Airways ở vị trí số 1, theo CNN. Hãng hàng không đó đã bảy lần giành được danh hiệu hàng đầu kể từ khi bảng xếp hạng hàng năm bắt đầu vào năm 1999. Dưới đây là 10 danh hiệu hàng đầu:1. Qatar Airways2. Singapore Airlines3. Emirates4. ANA (All Nippon Airways)5. Qantas Airways6. Japan Airlines7. Turkish Airlines8. Air France9. Korean Air10. Swiss International Air Lines.----- Giá xăng trên toàn quốc tăng nhanh, không còn giảm nữa. Chỉ trong tuần trước, giá xăng ở California đã tăng 14 xu. Bà Daniela Arbelaez, cư dân Fremont, than thở: “Tôi phải đi gặp khách hàng của mình từ Bắc vào Nam, từ Palo Alto đến Santa Clara, đôi khi phải đi lại từ nhà đến cơ quan. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.”Giá xăng trung bình trên toàn quốc vào ngày thứ Sáu là khoảng 3,69 đô la và ở California, giá đó là 5,58 đô la cho mỗi gallon. Giá xăng tại California cao hơn gần 2 đô la so với phần còn lại của Hoa Kỳ và một số người nói rằng nó liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, COVID và nền kinh tế của chúng ta.---- Một nghiên cứu gần đây từ Bệnh viện Brigham and Women’s Hospital và Đại học Harvard cho biết những người sinh sau năm 1990 có nhiều khả năng bị ung thư trước 50 tuổi hơn những người sinh năm 1970. Có nghĩa là những người trẻ tuổi sẽ phải chịu gánh nặng ung thư nhiều hơn nhiều thế hệ trôi qua, với những tác động trực tiếp đến chăm sóc sức khỏe, kinh tế và gia đình.Khi nhìn vào số lượng lớn dân số, các nhà nghiên cứu có thể thấy rằng thói quen ăn uống và lối sống được hình thành từ rất sớm trong cuộc sống. Điều này được thấy trong bệnh béo phì mà trẻ em béo phì có nhiều khả năng trở thành người lớn béo phì. Vì béo phì là một yếu tố nguy cơ được biết đến của bệnh ung thư, nên những người trưởng thành đó có khả năng phát triển ung thư ở độ tuổi sớm hơn, có thể do họ đã tiếp xúc với yếu tố nguy cơ trong một thời gian dài hơn.Nghiên cứu của Brigham đã xem xét 14 loại bệnh ung thư và phát hiện ra rằng cấu trúc di truyền của bệnh ung thư và sự xâm lấn và phát triển của bệnh ung thư là khác nhau ở những bệnh nhân phát triển nó trước 50 tuổi so với những người phát triển cùng một bệnh ung thư sau 50 tuổi.Điều này dường như nổi bật hơn ở một số loại ung thư đường ruột (đại trực tràng, tuyến tụy, dạ dày). Một lý do có thể cho điều này liên quan đến chế độ ăn uống và hệ vi sinh vật của chúng ta. Vi khuẩn đường ruột bị thay đổi do chế độ ăn nhiều đường, kháng sinh...---- Cảnh sát Los Angeles nói có 2 người đàn ông đã chết vào đêm thứ Bảy sau một vụ xả súng ở Compton. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9:40 tối trên dãy nhà 1500 của Đại lộ S. Chester. Cảnh sát tới vì một báo cáo về một nạn nhân bị bắn. Khi đến hiện trường, họ thấy 2 người đàn ông bị nhiều vết thương do đạn bắn. Hai người đàn ông được tuyên bố đã chết tại hiện trường. Một người phụ nữ không rõ danh tính đã được chở đến bệnh viện bằng xe cấp cứu và hiện đang được liệt kê trong tình trạng ổn định.Hiện tại không có thông tin nào về nghi phạm hoặc về chiếc xe nghi phạm. Bất kỳ ai có thông tin về vụ xả súng chết người đều được kêu gọi liên hệ với Cục giết người của cảnh sát trưởng hạt Los Angeles theo số 323-890-5500.---- Dưới đây là một số cột mốc dân số Hoa Kỳ từ nay đến năm 2060.Năm 2022: Khoảng 333 triệu người gọi nước Mỹ là quê hương. Trong số đó, khoảng 56,4 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Nhóm người lớn tuổi bao gồm 6,8 triệu người ít nhất 85 tuổi và 100.000 người trăm tuổi: 100 trở lên. Tuổi trung bình là khoảng 38.Năm 2040: Dân số đạt 373,5 triệu người, trong đó có 80,8 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Khoảng 12 triệu người Mỹ mắc bệnh lãng trí, gần gấp đôi so với năm 2020.Năm 2060: Ở một quốc gia hiện có 404,5 triệu dân, số người già đông hơn nhiều so với số người trẻ. Nhìn chung, gần 1/4 (94,7 triệu) người Mỹ từ 65 tuổi trở lên trong khi khoảng 1/5 (80,1 triệu) người 18 tuổi trở xuống.----Bão Noru đã rời miền bắc Philippines hôm thứ Hai, sau khi làm 5 lính cứu hộ chết, gây ra lũ lụt, cây đổ, mất điện, cuốn trôi nhà cửa.Dự kiến trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Nori bắt đầu vào đi vào đất liền Trung Trung Bộ Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết: "Từ ngày 27 đến 28/9, khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ 28 đến 30-9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Khả năng xảy ra lũ và ngập lụt diện rộng ở khu Trung Trung Bộ, bắc Tây Nguyên từ báo động 1 đến báo động 3 nếu mưa lớn trên 400 mm."----Theo Báo VnExpress. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó thủ tướng thường trực. Chiều 26/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo cho biết quyết định được đưa ra tại kỳ họp thứ 20 (ngày 23 và 26/9), sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Trước đó, ngày 14/4, ông Tô Anh Dũng, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ. Ông Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ trong khi thực hiện "chuyến bay giải cứu".----Theo Báo Tiền Phong. UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Vì Viện Hàn lâm KHXHVN đã để "xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ" nên đề nghị kỷ luật các ông: "Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch; Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ tịch; Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Phó Chủ tịch; Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dân tộc học; Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Viện trưởng Viện Triết học; Phùng Ngọc Tấn, Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ và một số cán bộ nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc." Viện này trước giờ nổi tiếng là lò sản xuất Tiến sĩ dỏm.Cũng nên nhắc một bản tin trước đó cho thấy rằng "Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019." Viện này là nơi "hàng năm đào tạo trên 200 tiến sỹ, trên 1.000 thạc sỹ các ngành..."



---- HỎI 1: Có phải 14% nữ giới và 30% nam giới đã chuẩn bị cho 1 cuộc suy thoái kinh tế?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo kết quả cuộc khảo sát của Ellevest Financial Wellness năm 2022, nhận thức của phụ nữ đối với sự lành mạnh về tài chính đã trải qua một sự thay đổi lớn trong năm qua.

. Khoảng 42% phụ nữ được khảo sát đề cập đến vấn đề tài chính là quan trọng, gấp ba lần so với 14% được hỏi trong cuộc khảo sát năm 2021.

. Khoảng 43% phụ nữ lo lắng về tiền bạc ít nhất một lần một ngày và 59% lo lắng về nó ít nhất một lần một tuần, cuộc khảo sát cho thấy. Tỷ lệ này so với nam giới là 36% và 55%. Tuy nhiên, căng thẳng về tiền bạc lại xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi hơn những người trẻ tuổi.

. Chỉ có khoảng 14% phụ nữ cho biết họ đã chuẩn bị cho một cuộc suy thoái kinh tế, so với 30% ở nam giới.

Chi tiết:

https://www.benzinga.com/general/education/22/09/28999188/what-women-are-doing-with-their-money-in-2022

---- HỎI 2: Cư dân thành phố nào chửi thề nhiều nhất nước Mỹ?

ĐÁP 2: Tại thành phố Columbus (Ohio). Khi khảo sát cư dân 30 thành phố lớn nhất của Mỹ, cuộc khảo sát do preply.com thực hiện, cho biết cư dân Columbus chửi thề trung bình 36 chữ mỗi ngày. Theo sau Columbus là Las Vegas, Nevada (30 chữ chửi thề) và Jacksonville, Florida (28 chữ chửi thề). Trung bình, người Mỹ chửi thề 21 lần mỗi ngày. Columbusites cũng trả lời rằng họ có nhiều khả năng (69%) chửi thề khi đang làm việc.

Nhóm 13 thành phố hàng đầu sử dụng nhiều từ chửi thề nhất mỗi ngày là:

Xếp hạng -- thành phố -- số lượng chữ chửi thề/ngày

1. Columbus, Ohio: 36 chữ

2. Las Vegas, Nevada: 30

3. Jacksonville, Florida: 28

4. Oklahoma City, Oklahoma: 25

4. Dallas, Texas: 25

4. Philadelphia, Pennsylvania: 25

4. Indianapolis, Indiana: 25

5. San Francisco, California: 24

5. Fort Worth, Texas: 24

5. Louisville, Kentucky: 24

6. Washington, D.C.: 22

7. Los Angeles, California: 21

7. Austin, Texas: 21.

Chi tiết: https://preply.com/en/blog/cities-that-swear-most/

