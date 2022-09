NGE: Putin ký lệnh cưỡng ép nhập ngũ 1 triệu lính Nga, RIA chối. Medvedev: Nga sẵn sàng nổ bom nguyên tử, tố quân NATO đang vây Nga. Chủ tịch Hạ viện Nga: các dân biểu phải nhập ngũ nếu nhận thư tuyển binh, vì Nga đang bị NATO bao vây. Bom nổ ở chợ Melitopol, quân 2 phe đổ tội cho nhau. - Trả về Mỹ: Alexander Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh

Nói giọng tâm linh, Trump giải thích trên đài Fox News: Chỉ suy nghĩ trong đầu về giải mật hồ sơ mật, là đã có hiệu lực giải mật...

.

- Thông tấn Novaya Gazeta Europe: sự thực, Putin ký lệnh cưỡng ép nhập ngũ 1 triệu lính Nga, RIA chối. Medvedev: Nga sẵn sàng nổ bom nguyên tử, tố quân NATO đang vây Nga. Chủ tịch Hạ viện Nga: các dân biểu phải nhập ngũ nếu nhận thư tuyển binh, vì Nga đang bị NATO bao vây. Bom nổ ở chợ Melitopol, quân 2 phe đổ tội cho nhau.

- Trả về Mỹ: Alexander Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh (trong số 10 lính tình nguyện bị Nga bắt)

- Nhiều cuộc biểu tình đã bùng nổ ở Nga, phản đối lệnh gọi nhập ngũ. Cảnh sát bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình. Các nước láng giếng dè dặt về làn sóng tỵ nạn mới: Thanh niên Nga trốn lính, vượt biên ào ạt.

- Zelensky yêu cầu quốc tê phạt Nga vì xâm lược Ukraine, hứa quân Ukraine sẽ đuổi sạch quân Nga. Đổi tù nhân: Nga nhận về 55 người, Ukraine nhận về 215 người. Nga có gài gián điệp trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine.

- Trump lại thê thảm về pháp lý: Tòa kháng cáo cho Bộ Tư Pháp duyệt xét hồ sơ mật Trump chôm về.

- New York kiện Trump, 3 con, công ty Trump về tội gian lận tài chánh và trốn thuế.

- Newsom sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 nếu Biden không ra.

- Giá nhà 6 quận Nam California tăng vọt ở quý 3, thương vụ giảm 20% so cùng kỳ năm 2021.

- Giá nhà Quận Cam: trả 4.412 đô/tháng với trung bình 984.000 đô/căn - tăng 1.417 đô la hoặc 47%.

- Quận Cam, ứng cử viên sẽ gặp, trả lời cử tri tuần này: Asia Nguyen Cunningham, Gia Nguyen, Laurie C. Merrick, Cindy Tran, and James “Jimmy” Webb, Duy Nguyễn, Trung Tạ, và Joe Đỗ Vinh. Kim Bernice Nguyễn, Diedre Thu-Hà Nguyễn, Trí Tạ, Nguyễn Quốc Lân...

- ADB: Năm nay, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

- Xuất nhập khẩu VN giảm tốc trong nửa đầu tháng 9.

- HỎI 1: Một triệu phi cơ không người lái sẽ bảo vệ Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giảm ô nhiễm không khí sẽ tăng sức khỏe não bộ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-22/9/2022) ---- Theo đại diện của Tổng thống Zelenskyy, Nga có gài gián điệp trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, họ chuyển thông tin đến Moscow và cho phép Nga dự đoán các kế hoạch của Ukraine trên chiến trường. Fedir Venislavskyi nói trong một cuộc họp báo: "Chúng ta không thể đánh giá thấp kẻ thù. Thật không may, tình báo của họ gài nhiều điệp viên, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng của chúng ta. Tôi nghĩ rằng họ đã phần nào hiểu được những bước đi tiếp theo của lực lượng vũ trang mà chúng ta sẽ thấy trong thời gian sắp tới ”.

.

---- Theo các quan chức Ukraine và Nga, một vụ nổ đã tấn công một khu chợ đông đúc ở Melitopol vào đêm trước các cuộc trưng cầu dân ý dự kiến để 4 khu vực sẽ sáp nhập vào Nga. Thị trưởng lưu vong của Melitopol, Ivan Fedorov, nói rằng quân chiếm đóng cố tình dàn dựng vụ nổ bom khu chợ để cáo buộc Ukraine là khủng bố. Không có tin gì về thương vong.

.

Tuy nhiên, Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền địa phương do Nga cài đặt, cho biết cuộc tấn công đã được thực hiện bởi đặc nhiệm Ukraine nhằm đe dọa dân thường trước cuộc trưng cầu dân ý. Melitopol là một đô thị và thành phố do Nga chiếm đóng ở Zaporizhzhia oblast.

.

Trong khi đó, Thống đốc khu vực Zaporizhia cho biết, các lực lượng Nga đã bắn 9 phi đạn vào Zaporizhia, đánh trúng một khách sạn và một nhà máy điện, khiến một người thiệt mạng.

.

---- Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Nga, Duma, đã kêu gọi các Dân biểu hãy tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh huy động một phần quân đội. Volodin nói trên kênh Telegram hôm thứ Năm, đề cập đến cuộc xâm lược của Nga đối với quốc gia láng giềng: “Những người đáp ứng yêu cầu huy động một phần nên giúp đỡ họ tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Không có sự bảo vệ [đặc quyền] nào cho các đại biểu."

.

Volodin cũng nói quân đội Nga ở Ukraine đang chiến đấu chống "quân đội NATO. Ở Ukraine có các huấn luyện viên của NATO, lính đánh thuê từ các nước NATO, công nghệ, vũ khí và đạn dược của NATO.” Ông nói hiện có 1.000 km (621 dặm) tuyến phòng thủ để bảo vệ.

.

Thực tế, NATO không gửi quân đến Ukraine, vì Ukraine không phải là thành viên NATO, nhưng các nước phương Tây đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này chống lại sự xâm lược của Nga.

.

---- Điện Kremlin bác bỏ bản tin của thông tấn Novaya Gazeta Europe rằng một điều khoản không được tiết lộ trong sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về việc huy động một phần đã quy định 1 triệu quân dự bị được nhập ngũ để chiến đấu ở Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi bản tin này là "một lời nói dối".

.

Novaya Gazeta Europe trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong phủ tổng thống rằng điểm 7 của sắc lệnh đã được giữ nguyên là "Để sử dụng chính thức" trong bản phát hành công khai hôm thứ Tư, cho phép các lực lượng vũ trang Ngaphải đưa nhập ngũ 1 triệu nhân sự dự bị.

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng các nước phương Tây "cần hiểu rằng Nga đã chọn con đường riêng của mình. Không có đường lui". Bình luận của ông theo sau sự leo thang mới nhất của cuộc chiến ở Ukraine với việc Nga bắt đầu một cuộc trưng binh một phần, trong khi các khu vực Ukraine bị chiếm đóng chuẩn bị cho các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga..

.

Cựu Thủ tướng Medvedev khẳng định rằng Moscow không sợ "một cuộc tấn công của NATO vào Crimea." Thay vào đó, ông cảnh báo rằng phi đạn siêu thanh "được đảm bảo có thể tiếp cận các mục tiêu ở châu Âu và Hoa Kỳ nhanh hơn nhiều." Ông cũng xác nhận rằng Nga sẽ sẵn sàng sử dụng "bất kỳ vũ khí nào của Nga, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới" để bảo vệ lãnh thổ của Nga, trong đó sẽ bao gồm các khu vực của Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy yêu cầu Nga phải bị trừng phạt vì đã tấn công đất nước của ông và đảm bảo với thế giới rằng quân đội của ông có thể đánh đuổi những kẻ xâm lược trong một bài phát biểu được hoan nghênh nhiệt liệt từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

.

Zelenskyy, nói từ xa và bằng tiếng Anh hôm thứ Tư, cho biết Nga đã phạm tội chống lại "các giá trị khiến bạn và tôi trở thành một cộng đồng" ở Liên Hợp Quốc. Ông bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng: "Họ nói về các cuộc đàm phán, nhưng họ thông báo về huy động tân binh. Họ nói về các cuộc đàm phán nhưng công bố các cuộc trưng cầu dân ý giả ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng."

.

Ông cũng kêu gọi thế giới cung cấp thêm vũ khí, nói rằng quân đội Ukraine có thể đánh đuổi quân chiếm đóng của Nga: “Nước Nga sẽ không bao giờ có thể ngăn cản tiến trình lịch sử. Nhân loại và luật pháp quốc tế mạnh hơn một quốc gia khủng bố. Nga sẽ buộc phải chấm dứt cuộc chiến này."

.

---- Nhiều cuộc biểu tình đã bùng nổ ở Nga hôm Thứ Tư, để phản đối lệnh gọi nhập ngũ của Putin. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.300 người xuống đường biểu tình, theo các nhóm nhân quyền. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình ôn hòa ngoài phố, trong khi đó hàng ngàn người Nga đang tìm đường rời khỏi đất nước sau lệnh trưng binh của Putin nhằm vơ vét khoảng 300.000 lính dự sẽ được gửi ra tiền tuyến Ukraine.

.

Có tin một số người biểu tình bị bắt sẽ phải ra chiến trường. Theo tổ chức giám sát OVD.info và Mediazona, một số người biểu tình bị giam ở Moscow sau đó đã được nhận lệnh nhập ngũ trong khi bị nhốt. Vợ của một người biểu tình bị bỏ tù nói với MediaZona rằng cảnh sát đã quay phim khi họ đưa cho chồng cô một lệnh nhập ngũ và nói với anh ta rằng anh ta phải nhận nó "vì anh ta là công dân của Liên bang Nga và ngày mai có nghĩa vụ xuất hiện tại ủy ban tuyển binh."

.

---- Làn sóng người Nga vượt biên để trốn lệnh bắt lính của Putin tăng vọt, nhưng các nước giáp biên dè dặt. Estonia, Latvia và Lithuania cho biết họ không sẵn sàng tự động đề nghị tị nạn cho Nga đang chạy trốn lệnh nhập ngũ một phần. Hôm thứ Tư, nhiều người Nga đã đặt vé một chiều rời khỏi đất nước sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng 300.000 quân nhân dự bị sẽ bị triệu tập cho cuộc chiến ở Ukraine.

.

Tại Latvia, Ngoại trưởng Edgars Rinkevics cho biết họ sẽ không cấp thị thực nhân đạo hoặc các loại thị thực khác cho những người Nga tìm cách tránh bị điều động, viện lý do an ninh: “Chúng ta không được nhượng bộ sự bắt chẹt của ông ấy (Putin) và phải hỗ trợ Ukraine nhiều nhất có thể. Nước Nga ngày nay cũng nguy hiểm đối với châu Âu và hòa bình thế giới như thời Đức Quốc xã ở thế kỷ trước.”

.

---- Vài giờ sau khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông đang đẩy mạnh cuộc chiến ở Ukraine bằng cách huy động hàng trăm nghìn quân dự bị, có một tin vui cho gia đình của hai người Mỹ đã chiến đấu cho Ukraine. Alexander Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh (2 người Mỹ bị bắt hồi tháng 6) nằm trong số 10 chiến binh tình nguyện nước ngoài được thả hôm thứ Tư trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân do Saudi Arabia làm trung gian. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết các tù nhân đã được chuyển đến Saudi Arabia, nơi các nhà chức trách đang "tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục để họ trở về nhà an toàn."

.

Sau khi Drueke, 39 tuổi và Huỳnh, 27 tuổi - đều là cựu chiến binh từ Alabama - bị bắt ở vùng Kharkiv, chính quyền Nga cho biết họ sẽ không loại trừ án tử hình. Tám tù nhân khác được thả theo thỏa thuận bao gồm năm công dân Anh và một công dân đến từ Maroc, Thụy Điển và Croatia. Saudi Arabia nói rằng Thái tử Mohammed bin Salman đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc trả tự do cho nhóm tù binh trên.

.

---- Đổi tù nhân: Nga nhận về 55 người, Ukraine nhận về 215 người. Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc hoán đổi tù nhân bất ngờ vào hôm thứ Tư liên hệ gần 300 người. Vụ hoán đổi tù nhân cho thấy Ukraine tiếp nhận 215 công dân của mình trong khi Nga tiếp nhận 55 binh sĩ bị bắt cũng như Viktor Medvedchuk, một chính trị gia, doanh nhân Ukraine và là đồng minh trung thành của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

.

"Đây rõ ràng là một chiến thắng cho nhà nước của chúng tôi, cho toàn xã hội của chúng tôi", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trước quốc gia thông báo về việc hoán đổi tù nhân hôm thứ Tư. "Và quan trọng nhất, cho 215 gia đình, những người sẽ có thể nhìn thấy những người thân yêu của họ được an toàn."

.

Zelensky cho biết họ đã trao đổi Medvedchuk (người đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ vào giữa tháng 4 sau khi anh ta trốn thoát khỏi sự quản thúc tại gia nơi anh ta đang bị giam giữ vì tội phản quốc) để nhận về 200 người Ukraine, bao gồm cả phụ nữ và các bà bầu.

.

Ukraine đã trao cho Nga 55 người để nhận về 5 vị chỉ huy Ukraine mà Zelensky gọi là "siêu anh hùng", những người chỉ huy quân đội trong tuyến phòng thủ tại thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine.

.

Zelensky cảm ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đứng ra hòa giải cũng như Saudi Arabia, nước đã tuyên bố trước đó trong ngày rằng họ đã vận động để Nga thả 10 binh sĩ nước ngoài đã tình nguyện chiến đấu cùng Ukraine khi họ bị Nga bắt giữ. Các chiến binh bao gồm năm người Anh, hai người Mỹ (có Andy Huỳnh), một người Maroc, một người Thụy Điển và một người Croatia, theo Zelensky nói.

.

---- Trump lại thê thảm về pháp lý: Tòa kháng cáo cho Bộ Tư Pháp duyệt xét hồ sơ mật Trump chôm về. Đồng ý với Bộ Tư pháp, một hội đồng kháng cáo liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Tư rằng các điều tra viên của bộ có thể tiếp tục xem xét các tài liệu nhạy cảm mà FBI đã tịch thu từ tư dinh Trump ở Florida, như một phần của cuộc điều tra tội phạm nhằm vào cựu tổng thống.

.

Sự can thiệp từ hội đồng ba thẩm phán, trong đó 2 thẩm phán do Trump bổ nhiệm và một thẩm phán được Obama bổ nhiệm, đã dỡ bỏ lệnh của Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Aileen Cannon vào thứ Năm tuần trước, trong đó Cannon ngăn cản các nhà điều tra truy cập khoảng 100 hồ sơ mật cho đến sau khi Raymond Dearie, người được chỉ định làm Giám sát đặc biệt để xem xét hồ sơ tịch thu ở Mar-a-Lago của tổng số khoảng 11.000 tài liệu.

Trong một quyết định thống nhất dài 29 trang, tòa kháng cáo khu vực số 11 cho biết “rõ ràng là lợi ích của công chúng nằm ở việc phát hiện ra liệu các hồ sơ mật đã được lưu trữ không đúng cách và gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh quốc gia hay không."---- Trump: Chỉ suy nghĩ trong đầu về giải mật hồ sơ mật, là đã có hiệu lực giải mật... Có nghĩa là: Trump chỉ suy nghĩ về hiếp dâm một phụ nữ là đủ hiệu lực để Trump vào tù về tội hiếp dâm?Các chuyên gia pháp lý hôm thứ Tư phần lớn không đồng ý với lập luận của Donald Trump trên Fox News rằng Trump có khả năng giải mật tài liệu chỉ bằng suy nghĩ trong đầu thôi. Trump nói với Sean Hannity: "Không nhất thiết phải có một quá trình, như tôi hiểu. Bạn biết đấy, có những người khác nhau, nói những điều khác nhau. Nếu bạn là tổng thống Hoa Kỳ, bạn có thể giải mật bằng cách nói, 'nó đã được giải mật' - thậm chí chỉ bằng cách suy nghĩ trong đầu về nó là đủ giải mật các hồ sơ mật."Luật sư kiêm cựu đặc vụ FBI Asha Rangappa nói đùa, "Trump thực sự đang viện dẫn biện pháp bảo vệ Bí mật về ngoại cảm đơn phương, không thể đảo ngược không thể đảo ngược (Secret Telepathic Unilateral Preemptive Irreversible Declassification - S.T.U.P.I.D.)." (chữ viết tắt: STUPID= đồ ngu).Nhóm Cơ quan giám sát Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington - CREW) đã viết, "Điều đó là sai lầm, điều đó thật điên rồ."Trên MSNBC, người dẫn chương trình Lawrence O'Donnell đã phát một đoạn clip về cuộc phỏng vấn và yêu cầu luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss phân tích. Moss nhận thấy rằng các thẩm phán đã ba lần phán quyết trong chính quyền Trump rằng quá trình giải mật phải diễn ra.Moss giải thích: "Nếu Trump đang ngồi đó và nghĩ trong đầu 'này, tôi quyết định tôi sẽ giải mật những bí mật về Iran tối nay', NSA cần biết liệu họ có tín hiệu tình báo hay CIA cần biết. Đó là nan đề lớn của Trump."---- New York kiện Trump, 3 con, công ty Trump về tội gian lận tài chánh và trốn thuế. Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đã kiện cựu Tổng thống Donald Trump, ba người con của ông và Tổ chức Trump Organization hôm thứ Tư, cáo buộc một âm mưu bất hợp pháp kiếm được 250 triệu đô la bằng cách đánh giá cao tài sản một cách gian lận.Vụ kiện dân sự, được đệ trình lên Tòa án Tối cao Tiểu Bang New York, tìm cách thu hồi 250 triệu đô la mà James cho rằng các bị can đã nhận được thông qua các hành vi lừa đảo. Vụ kiện cáo buộc Tổ chức Trump đã lừa dối những ngân hàng cho vay, công ty bảo hiểm và cơ quan thuế trong một kế hoạch gian lận chạm đến tất cả các khía cạnh kinh doanh, tài sản và sân gôn của Trump.Vụ kiện cũng nêu tên cựu giám đốc tài chính của Trump Organization Allen Weisselberg và giám đốc điều hành công ty lâu năm Jeff McConney và bao gồm 23 bất động sản trong danh mục của Trump Organization. Weisselberg đã nhận tội vào tháng 8 với các cáo buộc bao gồm trốn thuế.Vụ kiện là kết quả của cuộc điều tra kéo dài ba năm của James về tài chính của Tổ chức Trump. James đã khởi động cuộc điều tra sau khi cựu luật sư riêng của Trump là Michael Cohen làm chứng trước Quốc hội rằng Trump đã thổi phồng giá trị tài sản để vay và bảo hiểm trong khi sụt giá thấp các tài sản để hưởng lợi về thuế.

Hồi tháng 8, Trump ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn đã 440 lần xin giữ im lặng trước các câu hỏi bằng cách sử dụng quyền Tu chính án thứ Năm chống lại việc tự buộc tội mình đang bị thẩm vấn trong cuộc điều tra.

.

----- Newsom sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 nếu Biden không ra. Thống đốc California Gavin Newsom đã quyết định tranh cử tổng thống nếu Tổng thống Joe Biden quyết định không tái tranh cử vào năm 2024. Thống đốc không cho biết kế hoạch của mình là gì, nhưng ông đã thực hiện một số hoạt động ở tầm quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp Sáng kiến Toàn cầu Clinton 2022 ở New York hôm thứ Ba, thống đốc nêu bật các kế hoạch đầy tham vọng của California để chống lại biến đổi khí hậu: “Chúng ta là mũi nhọn của ngọn giáo. Nếu bạn không tin vào khoa học khí hậu, bạn phải tin vào chính mắt mình.”

.

---- Giá nhà 6 quận Nam California tăng vọt, do vậy thương vụ giảm. Từ tháng 6 đến tháng 8/2022, có 54.416 căn hộ đã được bán trong khu vực sáu quận (Los Angeles, Quận Cam, Riverside, San Bernadino, San Diego, Ventura). Con số này thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021 và là con số thấp nhất kể từ năm 1988.

.

Những người săn nhà vào mùa hè đã chùn bước khi khoản thanh toán hàng tháng điển hình ở Nam California tăng 1.055 đô la trong một năm - tăng 47% - lên 3.318 đô la trên căn nhà có giá trung bình là 740.000 đô la. Xin lưu ý rằng giá trung bình tự nó đã tăng 9% trong 12 tháng.

.

Quận Los Angeles: Khoản thanh toán giả định là $3,677/tháng trên mức trung bình $820,000/căn. Khoản thanh toán đã tăng $1,064 trong một năm, hay 41%. Giá trung bình tăng 4% trong 12 tháng. Doanh số tháng 8 là tháng chậm nhất trong vòng 35 năm.

.

Quận Cam: phải trả 4.412 đô/tháng trên mức trung bình 984.000 đô/căn - tăng 1.417 đô la hoặc 47%. Giá đã tăng 9% trong vòng 12 tháng. Và giảm 20% là $196,800. Doanh số tháng 8 chậm thứ ba kể từ năm 1988.

.

---- Quận Cam: mùa vận động bầu cử tưng bừng, ứng cử viên sẽ gặp cử tri tuần này. Cư dân Garden Grove có thể gặp các ứng cử viên vào cuối tuần này, dự kiến là Thứ Bảy 24/9/2022. Danh sách khách mời tính đến giữa tuần bao gồm tất cả các ứng cử viên tranh cử vào Hội đồng Thành phố Garden Grove: đương nhiệm George S. Brietigam III và đối thủ Allen Raymond Rodriguez ở Quận 1; Asia Nguyen Cunningham, Gia Nguyen, Laurie C. Merrick, Cindy Tran, and James “Jimmy” Webb cạnh tranh cho chiếc ghế mở tại Quận 3; và Duy Nguyễn, Trung Tá, và Joe Đỗ Vinh tranh cử ghế Quận 4.

.

Các ứng viên khác đã đặt trước chương trình gặp gỡ là:

- Nghị Viên Garden Grove Kim Bernice Nguyễn và Thị Trưởng Santa Ana Vicente Sarmiento, tranh chức Giám Sát Quận Cam khu vực Quận 2;

- Bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove, và Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, đang tranh chức dân biểu tiểu bang địa hạt 70;

.

- Đương nhiệm Ủy Viên Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân và hai đối thủ, Mark Anthony Paredes và Nicole James, giành quyền đại diện Ủy viên Khu vực 2; và

- Ủy viên Tòa án Quận Cam Michele Bell và Thứ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Peggy Huang, tranh cử vào ghế Thẩm Phán bỏ trống vì cái chết của Thẩm phán Frank Ospino của Tòa án Thượng thẩm Quận Cam.

.

Thị trưởng Steve Jones, người đang tranh cử cho một nhiệm kỳ khác, sẽ khai mạc sự kiện, kéo dài từ trưa đến 2 giờ chiều. Các ứng cử viên sẽ nói với các thành viên cộng đồng bằng một đoạn giới thiệu ngắn, sau đó chào cử tri tại các gian hàng và bàn vận động được thiết lập tại Trung tâm Courtyard tại 12732 Main St. ở Garden Grove.

.

Một bữa trưa miễn phí sẽ được cung cấp cho những người tham dự. Bữa ăn phải đặt trước tại email: Maureen.ggna@gmail.com.

.

---- ADB: Năm nay, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Theo báo Zingnes. Tuy nhiên, ADB cảnh báo rủi ro với nền kinh tế vẫn đang gia tăng. Theo ấn bản cập nhật của báo cáo kinh tế được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố hôm 21/9, GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023, mức cao nhất trong khu vực. Theo ADB, di chuyển trong nước trở lại hoàn toàn bình thường và việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 đối với khách nước ngoài sẽ thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022, là động lực tăng trưởng cho ngành dịch vụ. Điều này thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ, điều chỉnh từ mức dự báo 5,5% trước đó lên 6,6% cho năm 2022. Tuy nhiên, dự báo này vẫn thấp hơn tăng trưởng dịch vụ 7,3% trong năm 2019 trước đại dịch.

.

---- Xuất nhập khẩu giảm tốc trong nửa đầu tháng 9. Theo Báo VN Business. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9 (từ ngày 1-15/9) đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% (tương ứng giảm 9,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022. Kim ngạch xuất nhập khẩu kỳ 1 tháng 9 giảm mạnh so với nửa cuối tháng 8/2022 bởi đây là dịp nghỉ lễ dài 4 ngày.

.

---- HỎI 1: Một triệu phi cơ không người lái sẽ bảo vệ Đài Loan?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Robert Tsao (Tào Hưng Thành) --- cựu chủ tịch và là người sáng lập United Microelectronics Corp. (UMC) --- được trích dẫn vào hôm thứ Tư (21/9/2022) lời tuyên bố rằng ông sẽ tài trợ cho việc phát triển một triệu máy bay không người lái tấn công để tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan.

.

Vào tháng 8, Tsao thông báo rằng ông sẽ tài trợ 100 triệu đô la Mỹ (3 tỷ Đài tệ) để tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành các cuộc điều động quân sự ngày càng hung hăng. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố hôm thứ Tư, Tsao tuyên bố rằng ông đang tiếp cận các công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) Đài Loan để nhanh chóng sản xuất một triệu máy bay không người lái quân sự.

.

Ông trùm công nghệ cho biết trước tiên sẽ đầu tư 30 triệu USD để đào tạo kỹ thuật tác chiến cho hàng trăm nghìn dân thường. Ngoài ra, Tsao tiết lộ rằng ông đang đàm phán với các nhà sản xuất UAV Đài Loan để thành lập một liên minh công nghiệp nhằm nhanh chóng sản xuất một triệu "máy bay không người lái tấn công" chi phí thấp.

.

Chỉ ra kế hoạch sử dụng máy bay không người lái của Tsao, ông nói "Nếu Cộng sản Trung Quốc muốn đưa quân đội của họ vào bờ và một đội tàu đến eo biển, chúng tôi có thể tấn công họ." Tsao không đồng ý với những người bi quan, những người cho rằng nỗ lực của ông là không đáng kể và quá muộn, "Mặc dù rất khẩn cấp, chúng tôi vẫn còn một chút thời gian" và kêu gọi một thái độ lạc quan đối với tình hình.

.

Tsao cũng nói rằng mục tiêu của ông là nhanh chóng đảm bảo rằng trong thời gian ngắn từ hai đến ba năm, không ai ở Đài Loan sợ chiến tranh và tất cả đều có ý chí phản kháng. Ông tin rằng Đài Loan có thể sống sót sau các đợt ném bom và tấn công phi đạn liên tục, miễn là có thể ngăn chặn quân CSTQ đổ bộ lên đất Đài Loan.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4664184

.

---- HỎI 2: Giảm ô nhiễm không khí sẽ tăng sức khỏe não bộ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong suốt thập niên qua, ngày càng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ô nhiễm không khí gây hại cho não của người lớn tuổi, góp phần làm suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. Điều chưa rõ ràng là liệu việc cải thiện chất lượng không khí có mang lại lợi ích cho sức khỏe của não hay không. Hai nghiên cứu được công bố trong năm nay bởi các nhà nghiên cứu tại sáu trường đại học và Viện Quốc gia về Lão hóa (National Institute on Aging) cung cấp bằng chứng đầu tiên về những lợi ích như vậy ở một nhóm dân số lớn tuổi.

.

Một báo cáo, được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (Proceedings of the National Academy of Sciences), cho thấy nguy cơ sa sút trí tuệ giảm đáng kể ở phụ nữ 74 tuổi trở lên sau khi giảm hai loại ô nhiễm không khí trong một thập kỷ: nitrogen dioxide, một sản phẩm phụ dạng khí của khí thải từ động cơ, từ nguồn công nghiệp và từ các sự kiện tự nhiên như cháy rừng; và các vi hạt vật chất dạng hạt mịn, một hỗn hợp các chất rắn và chất lỏng cực nhỏ phát sinh từ các nguồn tương tự.

.

Một báo cáo thứ hai trên tạp chí PLOS Medicine, dựa trên cùng một mẫu của hơn 2.200 phụ nữ lớn tuổi, cho thấy mức độ thấp hơn của các chất ô nhiễm này có liên quan đến tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn. Ở những khu vực mà chất lượng không khí được cải thiện đáng chú ý nhất, tốc độ suy giảm nhận thức đã bị trì hoãn tới 1,6 năm, tùy thuộc vào bài kiểm tra. Điều gì có thể giải thích kết quả của họ? Xinhui Wang, Phó giáo sư nghiên cứu về thần kinh học tại Đại học University of Southern California, cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng khi mức độ ô nhiễm không khí giảm xuống, não bộ có khả năng phục hồi tốt hơn”.

Chi tiết:

https://khn.org/news/article/air-pollution-aging-dementia

.

.