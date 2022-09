Xe Zelensky đụng một xe tư nhân, Zelensky bị thương nhẹ.

.

- Zelensky gặp tai nạn xe, bị thương nhẹ. Zelensky: Putin trả thù, bắn phi đạn sập đập nước, làm ngập lụt gần làng quê của Zelensky.

- Điện Kremlin: xe limousine của Putin đang chạy, nổ bánh xe trước, nghi ám sát hụt, nhiều cận vệ bị bắt

- Cộng Hòa kinh hoàng: Điểm Biden tăng vọt.

- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã tuân thủ trát đòi từ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp

- Bộ Tư Pháp New York từ chối dàn xếp của Trump, sẽ kiện con của Trump khi truy tội gian lận tài chánh

- Putin họp với Tập. Hải quân Nga-TQ đi tuần chung ở Thái Bình Dương, diễn tập bắn đạn thật.

- Một đại gia, Chủ bút báo Nga, bạn thân của Putin đột ngột tắt thở, chết trước mặt bạn bè

- Nhiều thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa ra dự luật chỉ định Nga là "nhà nước bảo trợ khủng bố"

- Phi cơ dân sự đầu tiên rời Ukraine: 1 phi cơ bị mắc kẹt ở miền tây Ukraine nhiều tháng đã bay tới Ba Lan

- Mẹ 1 tử sĩ Mỹ tình ngyện ở Ukraine muốn hài cốt con được hồi hương từ Ukraine về Mỹ

- Joe Biden: sẽ đề cử nhà ngoại giao chuyên nghiệp Lynne Tracy làm đại sứ Mỹ tại Nga.

- Zelensky cảnh báo lũ lụt có thể ập đến thị xã Kryvyi Rih vì Nga bắn hư cơ sở hạ tầng để lụt nước sông lên. Nga phóng 8 phi đạn hành trình vào thành phố Kryvyi Rih.

- Trump: sẽ không chọn Mike Pence vào chung liên danh nếu Trump tái tranh cử vào Bạch Ốc năm 2024.

- cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo thăm dò, gợi ý chuẩn bị tranh cử tổng thống năm 2024

- Ủy ban Thượng viện OK Dự luật Chính sách Đài Loan, nhằm tăng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Đài Loan

- WHO: cảnh giác, dù sắp hết đại dịch COVID-19

- London: 1 luật sư trẻ hăm dọa 1 luật sư gốc Á, cởi áo đòi đánh quyền cước, bị tạm ngừng việc, điều tra

- Hơn 70 triệu người Mỹ đang lãnh phúc lợi An sinh Xã hội sẽ lãnh nhiều hơn 8,7%/tháng bù cho lạm phát

- Hơn 5,5 triệu trẻ em Mỹ sống trong các hộ gia đình thiếu lương thực vào năm 2021. Tiểu bang có tỷ lệ trẻ em mất an toàn thực phẩm cao nhất: 1. Louisiana: 21,5%.

- Quận Los Angeles: Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm ở trẻ em: 20,1%; Quận Cam: 12,3%; Quận Santa Clara, 6,5%

- Los Angeles: 1 học sinh chết, 1 học sinh nhập viện vì sử dụng thuốc gây nghiện quá liều trong trường

- Cảnh sát 5 quận Nam California bắt 141 nghi can tội Internet chống lại trẻ em

- 3 người che giấu sát thủ bắn chết cô Alexus Nguyen bị bắt, bị truy tố tôi cản trở việc bắt giữ

- xài ma túy, lái xe đụng chết người: cô Bao “Joanna” Huynh, 34 tuổi, cơ nguy tù 10 năm

- Giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất 'Em và Trịnh' xin lỗi.

- HỎI 1: Trên 50 tuổi, đau khớp là bình thường? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tới 40% dân Mỹ trong năm ngoái ngừng việc bất ngờ vì triệu chứng bệnh đường ruột? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/9/2022) ---- Điểm Joe Biden tăng vọt. Điểm thăm dò chấp thuận Tổng thống Biden đã tăng 9 điểm phần trăm trong một cuộc thăm dò của Associated Press-NORC được công bố hôm thứ Năm khi Biden và các dân cử Dân chủ thực hiện một đợt chiến thắng trong lập pháp và giảm giá xăng trước cuộc bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

.

Cuộc thăm dò cho thấy xếp hạng chấp thuận của Biden ở mức 45 phần trăm, tăng đột biến 9 điểm phần trăm so với tháng 7/2022. Mặc dù sự chấp thuận của Biden vẫn thấp hơn nhiều so với năm đầu tiên ông nắm quyền, cuộc thăm dò của AP là cuộc khảo sát mới nhất cho thấy nhiều cử tri hài lòng với hiệu suất của ông.

.

---- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã tuân thủ trát đòi từ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các sự kiện xung quanh ngày bạo loạn 6/1/2021, khiến ông trở thành quan chức cấp cao nhất của Trump tuân thủ trát đòi từ cuộc điều tra liên bang.

.

Ngoài cựu chánh văn phòng của Trump, một trong những cấp phó hàng đầu của Meadows tại Bạch Ốc là Ben Williamson, gần đây cũng nhận được trát đòi của bồi thẩm đoàn, một nguồn tin khác nói với CNN. Trát đòi đó tương tự như những gì những người khác trong quỹ đạo của Trump đã nhận được. Nó yêu cầu lời khai và hồ sơ liên quan đến ngày 6/1/2022 và nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử 2020. Williamson trước đây đã hợp tác với ủy ban ngày 6/1/2022.

.

---- Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đã từ chối lời đề nghị dàn xếp của cựu Tổng thống Donald Trump - và hiện được cho là Bộ sẽ dưa 1 trong những đứa con của Trump ra tòa. Tờ New York Times viết rằng việc James từ chối lời đề nghị dàn xếp của Trump là "tạo tiền đề cho một vụ kiện cáo buộc ông Trump gian lận tài chánh", và các nguồn tin tiết lộ rằng James "cũng đang xem xét kiện ít nhất 1 trong những người con của ông Trump như một phần của vụ án." Mặc dù không biết đứa con nào của Trump sẽ là mục tiêu của vụ kiện, nhưng NY Times nói rằng Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump đều đã từng là giám đốc điều hành tại Trump Organization.

.

Cuộc điều tra của James tập trung vào hiện tượng Trump Organization phóng đại kế toán để vay ngân hàng và sụt trị giá để trốn hay giám thuế. Bản tin viết: "Nếu Trump thua kiện, một thẩm phán có thể áp dụng các hình phạt tài chính và hạn chế hoạt động kinh doanh của Trump ở New York - tất cả đều có khả năng xảy ra giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 mà Trump dự kiến ​​sẽ tham gia."

.

Bản thân Trump đã làm chứng trước một đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra vào đầu năm nay và Trump đã viện dẫn quyền Tu chính án thứ Năm để xin im lặng, không trả lời đối với hàng trăm câu hỏi, nhằm chống lại việc tự buộc tội hàng trăm lần.

.

---- Hôm Thứ Năm 15/9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề cuộc đàm phán của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân Nga đã tuần tra chung với hải quân Trung Quốc trên Thái Bình Dương. NHK ghi rằng các tàu của hải quân 2 nước đã tiến hành tuần tra chung lần thứ 2 và cung cấp đoạn băng hình về hoạt động này, tham gia hoạt động lần này có các tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống của Nga. Tin cho biết thủy thủ đoàn từ 2 nước cũng dự định kiểm tra và xác nhận việc thông tin liên lạc giữa 2 phía và tiến hành diễn tập bắn đạn thật.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelensky nói rằng Putin đã trả thù sau khi quân Nga bỏ chạy nhiều ngàn dặm bằng cách bắn phi đạn trúng một đập nước, hồ chứa gần quê hương của Zelensky hôm thứ Tư, gây ra lũ lụt trên diện rộng. The Guardian đưa tin rằng trong một bài phát biểu vào cuối ngày thứ Tư, Zelensky đã chuyển sang nói tiếng Nga để tố cáo Putin tấn công đập nước gần Kryvyi Rih. Zelensky nói: “Quý vị là những kẻ yếu đuối, vì tấn công dân thường. Là những kẻ vô lại, đã chạy trốn khỏi chiến trường, đang cố gắng gây hại từ một nơi xa." Ông mô tả Nga là một "quốc gia khủng bố" và nói rằng đập nước không có giá trị quân sự.

.

Các nhà chức trách ở thành phố miền trung Ukraine, nơi có dân số khoảng 600.000 người trước chiến tranh, cho biết một con sông đã tràn bờ sau khi phi đạn Nga bắn trúng con đập và một số ngôi nhà bị ngập, nhưng tình hình đã được kiểm soát vào đầu ngày thứ Năm. Trước đó, hôm thứ Tư, Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới một buổi lễ chào cờ ở thành phố Izium mới được giải phóng ở đông bắc Ukraine.

.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ văn phòng của ông cho biết xe của Zelensky đã va chạm với một xe tư nhân sau khi ông trở về Kyiv. Người phát ngôn của Zelensky cho biết: “Tổng thống đã được bác sĩ kiểm tra, không có vết thương nghiêm trọng nào do vụ đụng xe."

.

Xe của Zelensky đã va chạm với một xe tư nhân.

.

---- Bản tin này do thông tấn nhà nước Úc đăng dựa theo báo The Sun và các nguồn từ chính phủ Nga: Những người trong điện Kremlin tuyên bố chiếc xe limousine của Vladimir Putin bị tấn công trong một vụ ám sát có thể xảy ra khi cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra gay gắt. Xe của Putin bị một "tiếng nổ lớn" ở bánh trước bên trái và sau đó là "khói dày đặc", các nguồn tin thân cận với Putin cáo buộc.

.

Tờ The Sun đưa tin rằng chiếc xe limo của Putin đã được lái đến nơi an toàn với tổng thống mà không hề hấn gì - nhưng đã có nhiều nhân viên an ninh của Putin đã bị bắt giữ. Theo tin của kênh General GVR Telegram, một số vệ sĩ của Putin đã biến mất trong bối cảnh vị lãnh đạo 69 tuổi của Nga có thể đã bị ám sát hụt.

.

Kênh chống Putin cũng nói Putin đã trở về nơi ở chính thức của mình trong một đoàn xe bọc sắt dự phòng trong bối cảnh lo ngại về an ninh. Theo tin này, đoàn xe "dự phòng" gồm 5 chiếc xe bọc thép, trong đó chiếc thứ 3 là Putin ngồi. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm vụ ám sát nêu trên diễn ra và người ta chưa thể xác minh ngay bản tin qua các nguồn khác.

.

.

----- Một máy bay bị mắc kẹt ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine trong nhiều tháng đã bay ra khỏi Ukraine và hạ cánh xuống Ba Lan hôm thứ Ba 13/9/2022. Theo trang web giám sát chuyến bay Flightradar24, chiếc máy bay này thuộc hãng hàng không Flightradar24 và là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022, một chiếc máy bay thương mại đã bay ra khỏi Ukraine.

.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng chiếc A320 HA-LWS đã bay từ Lviv đến Katowice vào ngày hôm qua,” Ian Petchenik, Giám đốc Truyền thông Flightradar24, nói với CNN. Petchenik cho biết thời gian chính xác của máy bay khởi hành không rõ ràng vì nó chỉ bật bộ phát đáp (transponder) sau khi vượt qua biên giới Ba Lan.

.

---- Misty Gossett cho biết hôm thứ Tư rằng cô nhớ thời điểm chính xác khi cú điện thoại báo rằng con trai cô là Joshua Jones đã chết ở Ukraine: Đó là 3:15 chiều. Ngày 23/8/2022. Trong 22 ngày sau đó, cô nói, tất cả những gì cô muốn là cần hài cốt của con trai cô ấy trở về Hoa Kỳ. Gossett là thành viên đầu tiên trong gia đình cô nói về cái chết của con trai cô và nỗi xúc động khi chờ đợi thi thể của anh ta được hồi hương, cô nói từ nhà của cô ở Memphis, Tennessee.

.

Jones không phải là người Mỹ duy nhất tình nguyện giúp quân Ukraine chống Nga thiệt mạng ở Ukraine. Trước đó là 2 cái chết của Bryan Young và Luke Lucyszyn vào tháng 7/2022.

.

Hai cựu binh Mỹ khác là Alexander John-Robert Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh bị quân Nga bắt. Trong khi đó, Grady Kurpasi, một cựu binh thủy quân lục chiến, đã mất tích từ tháng 6/2022.

.

---- Nga đã phóng 8 phi đạn hành trình vào thành phố Kryvyi Rih, miền nam Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk, nhằm mục đích làm gián đoạn nguồn cung cấp nước, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết. Kirill Timoshenko, phó văn phòng tổng thống, cho biết trong một bài đăng trực tuyến rằng không có thương vong dân sự trong vụ tấn công.

.

Cuộc tấn công này phù hợp với lo ngại của Ukraine rằng Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của nước này để bị trả thù vì Ukraine tiếp tục thành công trong việc tái chiếm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

.

---- Nhiều thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân chủ và Cộng hòa đã ra dự luật chỉ định Nga là "nhà nước bảo trợ khủng bố", một nhãn hiệu do Ukraine thúc đẩy nhưng bị chính quyền Biden phản đối. Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal, một người bảo trợ dự luật, nói trong một cuộc họp báo: “Sự cần thiết của biện pháp này hiện đang cấp bách hơn bao giờ hết vì những vụ giết hại dân thường và sự áp bức dã man, tàn bạo khác ở Ukraine kể từ khi Nga xâm lược."

.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một người bảo trợ khác, cho biết việc chỉ định này sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ đối với Ukraine cũng như các đồng minh của Mỹ, đồng thời áp đặt các hình phạt cứng rắn đối với Nga như cho phép nước này bị kiện ra tòa án Mỹ vì các hành động của Nga ở Ukraine và siết chặt các biện pháp trừng phạt.

.

---- Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch đề cử nhà ngoại giao chuyên nghiệp Lynne Tracy làm đại sứ Mỹ tại Nga. Tracy hiện là đại sứ Hoa Kỳ tại Armenia. Vị trí đại sứ Mỹ tại Nga đã bị bỏ trống kể từ ngày 4 tháng 9/2022, khi đặc phái viên John Sullivan kết thúc nhiệm kỳ của mình tại đây trong bối cảnh căng thẳng do cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về tin tức này, lần đầu tiên được CNN đưa tin.

.

---- Tổng thống Ukraine cảnh báo lũ lụt có thể ập đến thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine sau 1 cuộc tấn công của Nga làm hư hại cơ sở hạ tầng khiến sông Inhulets bị lụt. Kyrylo Tymoshenko, phó văn phòng tổng thống cho biết: “Chúng tôi đã quan sát thấy dòng nước có tốc độ 100 mét khối / giây, đây là một khối lượng lớn. Mực nước của sông Inhulets đang thay đổi hàng giờ."

.

Nơi trung tâm và một quận khác của thành phố có 600.000 dân "có nguy cơ ngập lụt", ông nói. “Đó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi, nhưng tình hình đang được kiểm soát. Tất cả các dịch vụ đều tham gia để loại bỏ mối đe dọa càng nhanh càng tốt.”

.

---- Một đồng minh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã qua đời tuần này, lần này cho là "đột quỵ" khi đang đi công tác tại làng Roshchino ở vùng viễn đông của Nga. Vladimir Nikolayevich Sungorkin, 68 tuổi, là tổng chủ biên của tờ báo quốc doanh Nga, Komsomolskaya Pravda. Theo tờ báo, Sungorkin đã chết "đột ngột" sau khi có dấu hiệu "ngạt thở" trong chuyến đi hôm thứ Tư.

.

Đồng nghiệp Leonid Zakharov, người đã đi cùng Sungorkin trong chuyến công tác, viết trong một bản tin cho KP: “Nó xảy ra hoàn toàn đột ngột, không có gì báo trước. Chúng tôi đã ở làng Roshchino. Chúng tôi đang lái xe, chúng tôi đã đi đến Khabarovsk, chúng tôi dự định đến đó vào buổi tối hôm nay, và từ đó đến Moscow. Tất cả đều tốt.”

.

Theo Zakharov, Sungorkin đã bất tỉnh vài phút sau khi đề nghị nhóm của họ “tìm một nơi tuyệt đẹp ở đâu đó… để ăn trưa. Thế rồi 3 phút sau, Vladimir bắt đầu ngạt thở. Chúng tôi đưa anh ấy ra ngoài để có không khí trong lành, anh ấy đã bất tỉnh… Không có gì giúp được. Bác sĩ khám ban đầu nói rằng rõ ràng đó là một cơn đột quỵ."

.

----- Donald Trump đã nói, sẽ không chọn Mike Pence vào chung liên danh tranh cử nếu Trump tái tranh cử vào Bạch Ốc năm 2024. Trump nói với các tác giả của cuốn tiểu sử mới rằng "Mike đã tự sát chính trị" bằng cách chứng nhận số phiếu đại cử tri đoàn rằng Trump thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để trao Bạch Ốc cho Joe Biden.

.

Trump nói như thế với Peter Baker (phóng viên New York Times) và Susan Glasser (phóng viên The New Yorker), cặp vợ chồng có cuốn sách The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, sẽ xuất bản vào Thứ Ba tới.

---- Một cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 có thể đang được thực hiện đối với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Pompeo, 58 tuổi, cho biết trong một sự kiện gây quỹ ở Chicago hôm thứ Ba 13/9/2022: "Chúng tôi có một nhóm ở Iowa, một nhóm ở New Hampshire và Nam Carolina. Và đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng tôi đang làm những điều mà người ta sẽ làm để sẵn sàng."Pompeo, người được bổ nhiệm làm giám đốc CIA và sau đó là ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, cũng có hành động vuốt ve người sếp một thời của mình. "Không giống như những người khác, nếu tôi đi xuống thang cuốn, sẽ không ai nhận ra", Pompeo nói đùa, đề cập đến hành động nổi tiếng của Trump xuống thang cuốn Tháp Trump sau khi tuyên bố ông sẽ tranh cử vào năm 2015."Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem đó có phải là nơi tiếp theo để chúng tôi phục vụ hay không", Pompeo tiếp tục, theo Politico. "Nếu chúng tôi kết luận phải [tranh cử tổng thống] chúng tôi sẽ giải thích cho người dân Mỹ về lý do tại sao lại như vậy. Và cuối cùng, người dân Mỹ, tôi cầu nguyện, sẽ đưa ra quyết định đúng đắn về việc ai sẽ là lãnh đạo tiếp theo của họ."Pompeo đã đưa ra những bình luận như thế trong khi phát biểu tại bữa tiệc Navy SEAL Foundation Midwest Evening of Tribute hôm thứ Ba. Sự kiện này đã quyên góp được 6,3 triệu đô la cho các cựu chiến binh và gia đình của họ.---- Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã thông qua Đạo luật Chính sách Đài Loan (Taiwan Policy Act), đạo luật nhằm tăng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho hòn đảo này. Dự luật, thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu của lưỡng đảng 17–5, bao gồm các biện pháp như hỗ trợ quân sự cho Đài Loan và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty TQ ủng hộ các hành động của TQ chống lại Đài Loan. Ngày mà đạo luật sẽ đến được với khoáng đại Quốc hội vẫn chưa rõ.Dự luật đã được đề xuất như một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Đài Loan trong những gì hòn đảo này coi là sự can thiệp thù địch của Trung Quốc đối với lãnh thổ của mình. Gần đây hơn, Bộ Quốc phòng đã thông qua việc bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,1 tỷ USD.---- Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư cho biết sự kết thúc của đại dịch COVID-19 “đang ở trong tầm nhìn” và thế giới “chưa bao giờ ở vị trí tốt hơn” để đạt được mục tiêu được chờ đợi từ lâu này. Trong cuộc họp báo thường kỳ của mình trên các phương tiện truyền thông hôm thứ Tư, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca tử vong do COVID-19 hàng tuần trên khắp thế giới đã đạt mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020, khi tổ chức này tuyên bố đợt bùng phát coronavirus là một đại dịch toàn cầu.“Chúng ta chưa bao giờ ở vị trí tốt hơn để kết thúc đại dịch." Tedros nói, so sánh phản ứng của coronavirus với cuộc chạy marathon và kêu gọi mọi người đừng từ bỏ nỗ lực của mình. “Chúng ta có thể nhìn thấy vạch đích. Chúng ta đang ở một vị trí chiến thắng. Nhưng bây giờ là thời điểm tệ nhất để ngừng chạy. Bây giờ là lúc để chạy chăm chỉ hơn và đảm bảo rằng chúng ta vượt qua ranh giới và gặt hái thành quả cho tất cả công việc khó khăn của mình. Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này ngay bây giờ, chúng ta có nguy cơ gặp nhiều biến thể hơn, nhiều người chết hơn, nhiều gián đoạn hơn và nhiều sự không chắc chắn hơn."---- Một luật sư tại một công ty luật uy tín ở London đã bị đình chỉ sau khi anh này bị cáo buộc đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc đối với người châu Á và tự cởi áo thách thức đánh nhau, theo bản tin của Above the Law.Một luật sư cấp thấp của công ty luật Simpson Thacher, chưa được tiết lộ danh tính, đã tham dự một sự kiện xã hội, nơi luật sư này đột nhiên đối đầu với một luật sư gốc Á và gọi luật sư gốc Á là “Tướng Chan” (“General Chan”). Luật sư cấp thấp sau đó đã tự cởi áo và thách đấu quyền cước với luật sư gốc Á kia.

Báo RollOnFriday kể rằng các đồng nghiệp của luật sư cấp thấp đã "kinh hoàng khi thấy y [luật sư cấp thấp kia] cởi trần và xông tới chống lại người cộng sự" vì anh ta có vẻ là một luật sư "bình thường, làm việc chăm chỉ." Luật sư cấp thấp kia đã bị công ty đình chỉ công việc và sẽ điều tra chuyện này.

.

---- Theo dữ liệu lạm phát của chính phủ công bố hôm thứ Ba 13/9/2022, hơn 70 triệu người Mỹ đang nhận phúc lợi An sinh Xã hội (Social Security) có thể đạt được mức tăng chi phí sinh hoạt hàng năm lớn nhất trong hơn bốn thập niên vào năm 2023.

.

Sở An sinh Xã hội sẽ không công bố con số chính thức năm 2023 cho đến ngày 13/10/2022, sau khi công bố dữ liệu lạm phát tháng 9, nhưng số liệu tháng 8 công bố hôm thứ Ba cho thấy người nhận An sinh Xã hội sẽ lãnh được nhiều hơn 8,7% vào mỗi tháng, theo báo New York Times đưa tin.

.

Theo CNBC, tính toán dựa trên dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng được công bố hôm thứ Ba, cho thấy lạm phát đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước cho đến tháng 8, được thúc đẩy chủ yếu bởi “chi phí năng lượng và giá thực phẩm”.

.

---- USDA ước tính rằng hơn 5,5 triệu trẻ em sống trong các hộ gia đình thiếu lương thực vào năm 2021. Việc không được tiếp cận đủ lương thực thường trực có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, sức khỏe tổng thể, tâm trạng và nhịp độ chú ý — chưa kể đến những tác động tâm lý khi sống với tình trạng khan hiếm.

.

California có tỷ lệ mất an ninh lương thực ở trẻ em là 13,0%, xếp hạng #33 cao nhất trong số tất cả các tiểu bang.

.

Các tiểu bang có tỷ lệ trẻ em mất an toàn thực phẩm cao nhất:

# 1. Louisiana: 21,5%

# 2. New Mexico: 20,5%

# 3. Mississippi: 20,4%

#4. Alabama: 19,8%

# 5. Arkansas: 19,7%

.

Các tiểu bang có tỷ lệ trẻ em không an toàn về thực phẩm thấp nhất:

# 1. North Dakota: 8,1%

# 2. Massachusetts: 8,8%

# 3. New Jersey: 9,0%

#4. Minnesota: 9,3%

# 5. New Hampshire: 9,5%

.

---- Stacker đã tổng hợp danh sách các quận ở California có tỷ lệ trẻ em không an toàn về thực phẩm cao nhất bằng cách sử dụng dữ liệu từ Feeding America. Các quận được xếp hạng theo tỷ lệ trẻ em bị mất an ninh lương thực cao nhất tính đến năm 2020. Sau đây là thống kê quận đầu sổ thiếu ăn, và các quận động dân gốc Việt.

.

# 1. Quận Imperial

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm ở trẻ em: 32,7% (tổng số 16.930)

- Cao hơn 16,6% so với mức trung bình của cả nước

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm: 19,0% (tổng số 34.270)

# 13. Quận Los Angeles

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm ở trẻ em: 20,1% (tổng số 438.950)

- Cao hơn 4,0% so với mức trung bình của cả nước

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm: 12,7% (tổng số 1.271.040)

# 40. Quận San Diego

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm ở trẻ em: 14,2% (tổng số 102.300)

- thấp hơn 1,9% so với mức trung bình cả nước

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm: 10,1% (tổng số 336.190)

# 46. Quận Cam

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm ở trẻ em: 12,3% (tổng số 85.990)

- thấp hơn 3,8% so với mức trung bình cả nước

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm: 9,4% (tổng số 296.470)

# 56. Quận Santa Clara

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm ở trẻ em: 6,5% (tổng số 27.400)

- thấp hơn 9,6% so với mức trung bình cả nước

- Tỷ lệ mất an toàn thực phẩm: 7,5% (tổng số 144.140)

- thấp hơn 4,3% so với mức trung bình cả nước

.

---- Cảnh sát Los Angeles cho biết, 1 học sinh đã chết và 1 học sinh khác phải nhập viện sau khi sử dụng thuốc gây nghiện quá liều trong khuôn viên trường trung học Bernstein ở Hollywood vào cuối ngày thứ Ba. Cảnh sát đã đến trường vào khoảng 9 giờ tối, sau khi một phụ huynh tìm thấy con gái riêng của mình bị mất tích ở đó và cô bé dường như đã sử dụng thuốc quá liều nhưng còn tỉnh.

.

Nữ sinh nói với bố dượng rằng bạn của cô đang ở trong nhà vệ sinh. Phụ huynh mới tìm nhân viên của trường, bước vào phòng vệ sinh nữ và thấy 1 nạn nhân quá liều đang bất động. Lính cứu hỏa tới và xác định nạn nhân đã chết. Cô này chỉ là một cô gái 15 tuổi. Học sinh còn lại nhập viện trong tình trạng ổn định.

.

Cảnh sát cho biết các học sinh đã mua thứ mà họ tin là thuốc Percocet, có thể đã được tẩm fentanyl, từ Công viên Lexington. Cảnh sát cũng biết thêm về 2 trường hợp quá liều trong khu vực Công viên Lexington.

.

---- Cảnh sát 5 quận Nam California hôm Thứ Tư 14/9/2022 đã công bố kết quả một trận bố ráp nhằm vào tội phạm internet chống lại trẻ em đã dẫn tới bắt giam 141 nghi can. “Chiến dịch Bảo vệ Người vô tội” (“Operation Protect the Innocent”) tiến hành vào ngày 6-12 tháng 9 bởi các Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trẻ em Chống Tội phạm Internet Los Angeles, bao gồm hơn năm chục cơ quan thực thi pháp luật.

.

Lực lượng đặc nhiệm, do Sở Cảnh sát Los Angeles dẫn đầu, đã bao phủ các quận Los Angeles, Quận Cam, San Bernardino, Santa Barbara và Ventura. Lực lượng đặc nhiệm nhận được các lời mật báo nhiều nguồn., phần lớn qua Internet.

.

---- Cảnh sát đã bắt 3 người liên quan đến vụ bắn chết cô Alexus Nguyen 17 tuổi hồi đầu năm nay. Ba người này là Daniel Zenon Chavez, 44 tuổi; Rosa Reyes-Zendejas, 42 tuổi; và Giovanny Zenon, 21 tuổi, sống ở Thành phố Arkansas, Kan., đã bị bắt vào tuần trước do cản trở việc bắt giữ hoặc cản trở truy tố.

.

Vụ bắt 3 người này có liên quan đến vụ xả súng ngày 13/4/2022 tại khu 400 của Tòa án Đông Asher. Khi cảnh sát tới lúc 10:20 tối ngày 13/4/2022 đáp lại một cuộc gọi bắn súng. Thì thấy cô Alexus Nguyen không phản ứng và đang ngồi trên xe. Cô ấy bị một vết thương do súng bắn vào đầu và sau đó được tuyên bố là đã chết.

.

Cảnh sát đã nhận được lệnh bắt 1 thiếu niên về tội ngộ sát cô gái, cảnh sát tin rằng cậu bé đã bỏ trốn khỏi khu vực. Cảnh sát hôm 28/4 đã khám xét nhà của 3 người bị bắt. Gia đình Zenon đã chạy trốn khỏi tiểu bang đến Kansas và không hợp tác với cuộc điều tra. Cuộc điều tra đã chỉ ra cả ba âm mưu che giấu cậu bé đã bắn chết Nguyen.

.

---- Văn phòng Công tố Quận Atlantic (New Jersey) cho biết, cô Bao “Joanna” Huynh, 34 tuổi, đã bị truy tố hôm thứ Tư với cáo buộc giết người sau khi cô tông chết một người đàn ông trên Đại lộ Brigantine vào năm ngoái. Cô Huynh lúc đó lái chiếc Honda Civic, đã đụng chết Hector Salgado, 54 tuổi, ở Lindenwold, Camden County, vào ngày 26/6/2021.

.

Lúc đó, Salgado đang chất hàng vào thời điểm anh bị xe tông. Cảnh sát nói cô Huỳnh đã sử dụng nhiều loại ma túy, làm suy giảm khả năng điều khiển xe của cô. Nếu bị tuyên có tội, Huynh có thể phải đối mặt với án tù 10 năm.

.

---- Giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất 'Em và Trịnh' xin lỗi. Theo Zingnews. Đại diện pháp lý của giáo sư Michiko cho biết nhà sản xuất "Em và Trịnh" khai thác nhân vật trong phim mà không có sự đồng ý từ bà. Trao đổi với Zing, luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - đại diện pháp lý của giáo sư Michiko Yoshii - cho biết đã gửi công văn yêu cầu nhà sản xuất Em và Trịnh xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh của bà trong phim khi chưa xin phép. "Bộ phim Em và Trịnh từng vướng phải một số lùm xùm từ các nhân vật khác trong phim về việc bộ phim đã sử dụng hình ảnh của họ mà không xin phép. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, bà Michiko đã không chọn lên tiếng. Vì bà không muốn ảnh hưởng đến việc trình chiếu thương mại của tác phẩm", luật sư nói... Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng nói việc bộ phim đưa những chi tiết về đời tư của nhân vật Michiko ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của giáo sư. Đại diện pháp lý của giáo sư Michiko cho biết trong khoảng thời gian một tuần, tính từ ngày 13/9, nhà sản xuất Em và Trịnh phải có lời xin lỗi chính thức gửi đến giáo sư. Sau thời điểm này, luật sư cho biết sẽ gửi đơn kiện ra tòa... Trước đó, danh ca Khánh Ly bức xúc trước một số chi tiết trong phim Em và Trịnh không đúng sự thật... Ca sĩ Thanh Thúy cũng phủ nhận việc bà mặc sườn xám và cùng Trịnh Công Sơn đi về trong ngõ tối.

.

---- HỎI 1: Trên 50 tuổi, đau khớp là bình thường?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các chuyên gia cho biết, đau khớp thường gặp ở người trên 50 tuổi, điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ về vấn đề này thay vì liên tục tự dùng thuốc. Một cuộc thăm dò mới từ Đại học Michigan đã phân tích tình trạng đau khớp, tác động của nó đối với những người đã trả lời cuộc khảo sát và cách họ chọn phản ứng với tình trạng đau đớn này.

.

Kết quả từ cuộc thăm dò ý kiến quốc gia của Đại học Michigan về Lão hóa khỏe mạnh (National Poll on Healthy Aging) cho thấy 70% người trên 50 tuổi thỉnh thoảng bị đau khớp. Khoảng 60% đã được chẩn đoán rằng họ bị một số dạng viêm khớp.

.

Trong số những người có các triệu chứng viêm khớp, khoảng 45% cho biết họ bị đau mỗi ngày và 49% cho biết nó phần nào hạn chế các hoạt động thường ngày của họ. Khoảng 80% những người bị đau khớp cho biết họ có ít nhất một chút tự tin rằng họ có thể tự kiểm soát nó. Khoảng 64% người trả lời khảo sát bị đau khớp có tập thể dục và 24% đã tập vật lý trị liệu.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/09/13/most-Americans-suffer-joint-pain/4301663077913/

.

---- HỎI 2: Tới 40% dân Mỹ trong năm ngoái ngừng việc bất ngờ vì triệu chứng bệnh đường ruột?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hôm 14/9/2022, Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ (American Gastroenterological Association - AGA) đã khởi động Trust Your Gut, một chiến dịch nâng cao nhận thức nhằm rút ngắn thời gian từ khi bắt đầu có các triệu chứng ruột đến khi thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Là một phần của chiến dịch, AGA đã công bố dữ liệu mới cho thấy gần 40% người Mỹ đã ngừng các hoạt động thường ngày trong năm ngoái do các triệu chứng khó chịu ở ruột, bao gồm trong khi tập thể dục (19%), trong khi chạy việc vặt (17%) và trong khi dành thời gian cho gia đình và bạn bè (16%). Bất chấp sự gián đoạn này, nhiều người vẫn do dự khi thảo luận về các triệu chứng của họ với chuyên gia y tế. Trên thực tế, cứ 3 người thì có 1 người nói rằng họ sẽ chỉ thảo luận về các triệu chứng ruột của mình nếu bác sĩ đưa ra thông tin trước.

.

Trust Your Gut đến vào thời điểm quan trọng khi 60-70 triệu người Mỹ đang mắc các bệnh về đường tiêu hóa (GI) có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, nhiều bệnh trong số đó chỉ có thể được chẩn đoán bởi chuyên gia y tế. Tuy nhiên, bệnh nhân thường chờ đợi để nêu ra các triệu chứng tiêu hóa với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhận được chẩn đoán cho đến khi nó trở nên tệ hại hơn hoặc trở nên nghiêm trọng.

Chi tiết:

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-survey-finds-forty-percent-of-americans-daily-lives-are-disrupted-by-digestive-troubles-301623908.html

.

.