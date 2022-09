Mỹ: Nga mua hàng triệu đạn pháo và hỏa tiễn của Bắc Hàn để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. - Khỏi cần trưng cầu dân ý: vùng Kherson sử dụng luật Nga, không còn liên quan gì đến Ukraine nữa. - Ukraine: Nga trong ngày 40 đợt bắn phi đạn, 25 đợt không kích. Quân Ukraine bắn pháo tầm xa ở Kherson và Kharkiv.

Báo New York Times dẫn một tài liệu tình báo mật từ Mỹ mới được phép tiết lộ gần đây, cho biết Nga đang mua hàng triệu đạn pháo và hỏa tiễn của Bắc Hàn để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.

QUẬN CAM (6/9/2022) ---- Một bà mẹ 5 con ở Saudi Arabia đã bị kết án 45 năm tù vì những bài đăng trên mạng Twitter chỉ trích Thái tử Mohammed bin Salman và giới lãnh đạo Saudi Arabia. Bà Noura al-Qahtani, 49 tuổi, bị kết tội sử dụng mạng xã hội để “lan truyền lời nói dối thông qua các dòng tweet”, theo báo Guardian đưa tin, trích dẫn một tài liệu của tòa án Saudi Arabia. Qahtani, người được cho là gặp vấn đề về sức khỏe, thậm chí còn chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào, nhưng bị cáo buộc sử dụng hai tài khoản Twitter ẩn danh để bày tỏ "sự ủng hộ" đối với những người bất đồng chính kiến.

Bản án trên, được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một người mẹ và là một sinh viên Saudi Arabia khác, cô Salma el-Shehab bị kêu án 34 năm tù vì những lời phê bình chỉ trích lãnh đạo Saudi Arabia rằng thái tử không phải là "nhà cải cách" cho quyền phụ nữ.

---- Sarah Palin, ứng cử viên Hạ viện Hoa Kỳ tại Alaska, hôm thứ Hai đã kêu gọi người đồng cấp của Đảng Cộng hòa Nick Begich từ bỏ cuộc tranh cử giữa kỳ tháng 11/2022. Thứ Hai là hạn chót để các ứng cử viên rút khỏi cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2022.

Kết quả bầu sơ bộ Alaska công bố hôm thứ Tư và được chứng nhận hôm thứ Sáu, cho thấy ứng viên Dân chủ Mary Peltola thắng lớn, sau đó mới tới Palin, rồi tới Begich. Nhưng bầu cử tại Alaska cho 4 ứng viên vào vòng chót. Nếu Cộng Hòa nhiều ứng viên giành phiếu, thì hẳn là Dân Chủ sẽ thắng. Trong số những cử tri Begich xếp ứng cử viên thứ hai, 36% chọn Peltola và khoảng 64% chọn Palin.

Peltola, Palin và Begich sẽ bước từ cuộc bầu cử sơ bộ tháng 8 đến cuộc tuyển cử tháng 11/2022, với người chiến thắng trong cuộc thi đó sẽ có nhiệm kỳ hai năm. Họ sẽ có sự tham gia của Chris Bye theo chủ nghĩa tự do, sau khi người về đích thứ tư trong vòng sơ loại, Đảng Cộng hòa Tara Sweeney, rút ​​lui. Alaska cho bầu vòng chót là 4 ứng cử viên.

----- Politico là một nhật báo lớn tại thủ đô Hoa Kỳ, lộ ra ý bí mật ủng hộ Trump. Chủ mới của Politico là một người gốc Đức đã gửi một email đến các giám đốc điều hành thân cận nhất của mình để hỏi liệu họ có nên gặp nhau để cầu nguyện cho việc tái đắc cử của Donald Trump hay không.

Theo The Washington Post, Giám đốc điều hành nhà xuất bản Axel Springer là Mathias Döpfner đã gửi thông điệp này trong những tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một năm trước khi công ty của ông mua lại Politico vào tháng 10 năm 2021. “Tất cả chúng ta có muốn gặp nhau trong một giờ trong sáng ngày 3 tháng 11 và cầu nguyện rằng Donald Trump sẽ lại trở thành Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ? ” Döpfner đã viết, lấy cảm hứng từ một bài báo về việc chính quyền Trump thực hiện hành động pháp lý chống lại Google vì lạm dụng vị trí khống chế thị trường.

Khi được hỏi về tin nhắn, Döpfner ban đầu chối, phủ nhận nó, đi xa hơn khi nói: "Email đó chưa bao giờ được gửi đi và thậm chí chưa bao giờ được tưởng tượng." Khi đối diện với một bản in của email, ông giải thích rằng ông có thể đã gửi nó "như một tuyên bố mỉa mai, khiêu khích trong cộng đồng những người ghét Donald Trump. Đó là tôi. Đó có thể là tôi."

---- Một người đàn ông và một phụ nữ ở Florida “thường được gọi là ‘Mẹ Teresa’” đã bị buộc tội điều hành một chương trình lừa gạt kiểu Ponzi trị giá 196 triệu đô la, theo 1 hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch (Securities & Exchange Commission) cho thấy.

Pavel Ruiz, 29 tuổi, cư dân Fort Lauderdale, bị cáo buộc đã lừa đảo cá nhân 6,5 triệu USD từ 42 triệu USD lừa đảo từ các nhà đầu tư thông qua các công ty do Johanna M. Garcia điều hành. Garcia, ở North Lauderdale, đã có một bài đăng trên blog trên một trong những trang web của công ty, cô nói rằng cô “thường được gọi là‘ Mẹ Teresa ’trong cộng đồng của mình” vì cô đã tìm ra cách để “giúp những người làm việc chăm chỉ kiếm tiền.”

Hồ sơ của SEC chống lại Ruiz cho biết các công ty của Garcia được điều hành như một chương trình Ponzi “ít nhất từ tháng 6 năm 2020 cho đến tháng 8 năm 2021, đã huy động được hơn 196 triệu đô la từ hơn 15.400 nhà đầu tư trên toàn quốc thông qua một đợt chào bán chứng khoán gian lận chưa đăng bộ”.

----- Hôm thứ Ba, Nữ hoàng Elizabeth II của Anh quốc đã yêu cầu Thủ tướng đắc cử Liz Truss thành lập một chính phủ mới. Theo đó, Truss chính thức trở thành nữ thủ tướng thứ ba của Anh, sau Margaret Thatcher và Theresa May, những người cũng như bà, đều lãnh đạo Đảng Bảo thủ.

Cuộc gặp Nữ hoàng đầu tiên của bà diễn ra tại Lâu đài Balmoral gần Aberdeen, Scotland, lần đầu tiên một buổi lễ như vậy diễn ra bên ngoài Cung điện Buckingham dưới thời trị vì của Nữ hoàng. Sau đó trong ngày, Truss sẽ lần đầu tiên phát biểu trước công chúng với tư cách là thủ tướng. Bà cũng dự kiến sẽ công bố các thành viên trong chính phủ của mình vào cùng dịp đó.

---- Báo New York Times dẫn một tài liệu tình báo mật từ Mỹ mới được phép tiết lộ gần đây, cho biết Nga đang mua hàng triệu đạn pháo và hỏa tiễn của Bắc Hàn để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, không rõ chủng loại vũ khí chính xác, thời điểm vận chuyển và quy mô cụ thể ra sao. Bản tin KBS từ Seoul ghi rằng báo New York Times cũng viết không có cách nào để xác định những giao dịch này.

Hai hãng tin AP (Mỹ) và Reuters (Anh) cho biết nội dung đưa tin trên của tờ New York Times được dẫn từ cơ quan tình báo Mỹ. Một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ với AP rằng quân đội Nga đang trong tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng tại Ukraine, nên có ý định huy động vật tư quân sự từ miền Bắc.

Một quan chức cơ quan tình báo Mỹ nói thêm Nga có thể cân nhắc mua tiếp trang thiết bị quân sự từ Bắc Hàn trong thời gian tới. Tuy nhiên, quan chức này cũng không nói rõ Nga có ý định mua loại vũ khí nào, quy mô ra sao. Những thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh Chính phủ Mỹ gần đây công bố Nga đã nhập lô máy bay mini không người lái từ Iran trong tháng trước để sử dụng trong chiến tranh với Ukraine.

Bắc Hàn ủng hộ cuộc tấn công Ukraine của Nga là nhằm đối phó với chính sách bá quyền của các nước phương Tây trong đó có Mỹ, và mối uy hiếp an ninh từ sự bành trướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nước này từ trước đến nay vẫn theo đuổi việc tăng cường quan hệ với Nga.

---- Khỏi cần trưng cầu dân ý. Kherson Oblast, nằm ở miền nam Ukraine, đang chuyển sang sử dụng luật pháp của Nga, theo hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin hôm thứ Ba sau cuộc phỏng vấn với cơ quan quản lý quân sự-dân sự của khu vực: ''Vùng Kherson không còn liên quan gì đến Ukraine nữa. Hiến pháp và luật pháp của nó không còn áp dụng cho lãnh thổ của chúng tôi."

Vùng Kherson oblast dự kiến sẽ tổ chức trưng cầu dân ý và gia nhập Liên bang Nga vào tháng 9 năm nay, tuy nhiên, ngày hôm Thứ Hai đã bị hoãn lại vì lý do an ninh.

---- Quân Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trong suốt cả ngày và có thể đẩy lùi quân đội của Moscow trở lại gần Kramatorsk ở miền đông Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một bản cập nhật tình huống vào tối thứ Hai.

Bản tin viết: “Quân phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi thành công các nỗ lực tấn công của đối phương trong các khu vực định cư của Bilohorivka, Hryhorivka, Pokrovske, Bakhmutske, Lozove, Spartak, Soledar, Zaitseve và Semihiria. Theo hướng Kramatorsk, quân Ukraine đã thành công về mặt chiến thuật và đánh bật kẻ thù ra khỏi các vị trí mà Nga đã chiếm trước đó."

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 40 cuộc tấn công bằng nhiều hệ thống phi đạn và 25 cuộc không kích. Quân đội Ukraine tiếp tục tuyên bố thành công trong các cuộc tấn công cụ thể bằng cách sử dụng pháo tầm xa ở Kherson và Kharkiv.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược quan trọng của Nga, nơi Moscow cất giữ các phi đạn S-300 mà Nga bắn vào thành phố Kharkiv: "Tôi muốn một lần nữa cảm ơn tất cả những người bảo vệ, quân nhân, nam nữ tình nguyện viên, tình báo của chúng tôi, Cơ quan An ninh Ukraine, những người đang làm mọi thứ để khiến quân chiếm đóng ở lại Ukraine ngày càng khó khăn hơn. Và hôm nay tôi đặc biệt muốn cảm ơn các máy bay chiến đấu của một trong các lữ đoàn pháo hỏa tiễn của chúng tôi, những người với hỏa lực chính xác đã phá hủy nhà kho của Nga, từ đó quân chiếm đóng đã lấy hỏa tiễn S-300 để ném bom Kharkiv.”

---- Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, một cuộc trưng cầu dân ý về việc Kherson sáp nhập vào Nga đã bị “tạm dừng” do tình hình an ninh. Một đại diện cấp cao của chính quyền quân sự Nga tại Kherson, Kirill Stremousov cho biết hôm thứ Hai "đã tạm dừng" vì lý do an ninh.

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 ở Kherson như các quan chức do Nga cài đặt đã đề xuất trước đó, cũng như ở khu vực Zaporizhzhia lân cận và các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, trùng với các cuộc bầu cử địa phương ở Nga.

---- Ukraine cho biết họ đã tấn công một căn cứ do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sử dụng ở Kamianka-Dniprovska thuộc khu vực Zaporizhzhia, theo Sở Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết hôm thứ Hai. Nga đang sử dụng một trong những tòa nhà để lưu trữ các lá phiếu cho một cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng, theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng.

.

Ukraine nói: “Nơi lưu trữ các lá phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý giả mạo đã bị phá hủy. Nhà kho bị nổ tung bởi một vụ nổ từ bên trong khuôn viên. Tất cả các tài liệu in hiện có đã bị tiêu hủy. Trụ sở của đơn vị an ninh FSB Nga, nơi bảo vệ kho phiếu, cũng bị phá hủy. Con số chính xác của những người thiệt mạng và bị thương đang được làm rõ. Những người sống sót và bị thương được sơ tán khẩn cấp theo hướng Crimea bị chiếm đóng.”

---- Một cựu phóng viên và là Cố vấn của Giám đốc Roscosmos (Cơ quan Không gian Nhà nước Nga), Ivan Safronov, đã bị kết tội phản quốc cao độ và sẽ phải ngồi tù 22 năm, theo Tòa án thành phố Moscow ra phán quyết hôm thứ Hai. Tòa án quyết định Safronov phải thụ án trong một khu lao động cải tạo nghiêm ngặt và cũng yêu cầu ông phải nộp phạt 500.000 rúp, tương đương 8.123 USD.Safronov bị kết tội phản quốc vào năm 2020 trong bối cảnh bị cho là đã cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo Czech về các thương vụ Nga bán vũ khí. Cơ quan tình báo Czech sau đó đã chuyển những tin đó cho Hoa Kỳ.---- Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Lao động rằng các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới đang đến Hoa Kỳ và đầu tư: "Từ Nam Hàn, từ Nhật Bản, từ khắp nơi trên thế giới, [họ] ... đang đến đây vì chúng tôi có môi trường an toàn nhất và những người lao động chăm chỉ nhất trên thế giới."Biden nhắc lại rằng Đạo luật Khoa học và CHIPS (CHIPS and Science Act) mới nhất sẽ "tạo ra hàng chục nghìn việc làm, mang lại hàng tỷ đô la đầu tư vào nước Mỹ, hồi sinh ngành sản xuất của Mỹ." Ông nhấn mạnh rằng không có lý do gì để Mỹ không “dẫn đầu thế giới về sản xuất”.---- Bị một người la hét chống đối trong khi đang đọc bài phát biểu Ngày Lao động của mình ở Wisconsin, Tổng thống Joe Biden gọi người đó là “thằng ngốc”, đánh dấu lần thứ hai trong tuần Biden trực tiếp đáp trả những người biểu tình.Vào cuối bài phát biểu hôm thứ Hai của Biden, trong đó ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các công đoàn, một người trong đám đông bắt đầu hò hét. Biden mới nói với các thính giả, “Được rồi, Chúa yêu các bạn,” trước khi bảo các khán giả khác hãy để kẻ la hét quấy rối kia yên lành.Tổng thống Biden châm biếm khi khán giả vỗ tay tán thành: "Để mặc anh ta. Hãy nhìn xem, ai cũng đều có quyền trở thành một thằng ngu."----- Nhiếp ảnh gia Brazil quậy quá, Ngoại Trưởng Hillary Clinton phải bỏ váy để mặc quần. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết những bức ảnh "khêu gợi" - sau này được sử dụng trong các quảng cáo nội y - đã khiến bà chuyển từ mặc váy sang mặc quần dài. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Clinton giải thích với Norah O’Donnell rằng trong chuyến đi đầu tiên đến Brazil, các nhiếp ảnh gia đã được bố trí để họ chụp ở những góc nhìn về phía bà.Bà nói: “Đột nhiên, Bạch Ốc nhận được cảnh báo về những tấm biển quảng cáo lớn ngoài phố cho thấy tôi đang ngồi - tôi nghĩ - hai chân của tôi khép lại, nhưng cách tấm ảnh được chụp, nó giống như một gợi ý.”Bà nói thêm, một số bức ảnh chụp bà được sử dụng để quảng cáo đồ lót phụ nữ ở Brazil, nhưng những bức ảnh đáng xấu hổ không dừng lại ở đó. Bà cho biết các nhiếp ảnh gia dường như luôn bắt gặp bà ở những vị trí không đẹp cho dù bà đang ở trên sân khấu hay đang đi bộ lên cầu thang. Bà nói: “Tôi không thể đối phó với kiểu chụp ảnh đó nên tôi bắt đầu mặc quần dài.”

---- Trong một phán lệnh sẽ làm chậm cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về tài liệu mật được tìm thấy tại tư dinh của Donald Trump, một thẩm phán liên bang đã chấp thuận yêu cầu của Trump để có một "chuyên gia đặc biệt" xem xét các tài liệu bị FBI tịch thu ở nhà Trump. Thẩm phán Hoa Kỳ Aileen M. Cannon, người được Trump bổ nhiệm vào băng ghế dự bị vào năm 2020, đã phán quyết hôm thứ Hai rằng bộ không thể sử dụng khoảng 13.000 tài liệu và vật phẩm bị thu giữ từ nơi ở của Trump cho mục đích điều tra cho đến khi chúng được một chuyên gia pháp lý bên ngoài xem xét.

Vị chuyên gia đặc biệt sẽ xem xét các tài liệu để tìm bất kỳ thứ gì có thể được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư-khách hàng hoặc đặc quyền hành pháp, một hành động mà Bộ Tư pháp lập luận là không cần thiết vì một "nhóm thanh lọc" đã đọc và sắp xếp những tài liệu đó sang một bên.

Thẩm phán đã cho nhóm pháp lý của Trump và Bộ Tư pháp cho đến thứ Sáu để cùng nhau đệ trình danh sách đề xuất các ứng cử viên chuyên gia đặc biệt và phác thảo nhiệm vụ của họ.

---- Báo New York Times đưa tin hôm thứ Hai rằng Thẩm phán Aileen Cannon đã đưa ra phán lệnh rằng Bộ Tư pháp phải ngừng mọi cuộc điều tra trong khi một "Chuyên gia đặc biệt" sẽ nghiên cứu các tài liệu mà nhóm thanh lọc của FBI đã chọn lọc sau khi thực hiện lệnh khám xét từ Bộ Tư pháp.

Các đặc vụ FBI với mức độ thông quan tối mật thích hợp nói rằng họ đã xem qua tất cả các tài liệu và đã trả lại bất cứ thứ gì thuộc phân loại đặc quyền. Các chuyên gia pháp lý dự đoán rằng Bộ Tư pháp sẽ kháng cáo quyết định này [của Thẩm phán Cannon].

Báo NY Times tiết lộ rằng "trong số các hồ sơ chính phủ bị FBI tịch thu, các đặc vụ đã tìm thấy một số tài liệu y tế [về sức khỏe Trump], thư từ liên quan đến thuế và thông tin kế toán của ông Trump."

"Thẩm phán Cannon lưu ý, trên thực tế, các vật dụng cá nhân của ông Trump đã được xác định và bị loại bỏ bởi một nhóm được gọi là bộ lọc gồm các đặc vụ liên bang ngăn cách với nhóm điều tra ông Trump. Tuy nhiên, theo lệnh Thẩm phán, bà nghi ngờ về Công việc của nhóm thanh lọc, nói rằng, mà không đưa ra chi tiết cụ thể, rằng trong hai trường hợp, các tài liệu lẽ ra được xác định là đặc quyền [của Trump] cuối cùng lại nằm trong tay của các công tố viên."

---- Nhà nước Hồi giáo (ISIS) hôm thứ Hai đã xác nhận trên Telegram rằng họ chịu trách nhiệm vụ nổ bom ở Kabul trước đó trong ngày, gần đại sứ quán Nga, dẫn đến việc giết chết 2 nhà ngoại giao Nga. Tổ chức này viết: "Một trong những đồng đội của chúng tôi đã bước vào một khu tập trung với một chiếc áo gi-lê có chất nổ, nơi có các nhân viên Nga, một số gián điệp, hưu trí và các thành viên của Taliban đang bảo vệ nơi này". Họ cũng xác nhận rằng kết quả của cuộc tấn công là 25 người bị thương và thiệt mạng.

---- Cảnh sát Tampa đã truy tố một phụ nữ 25 tuổi về tội bỏ bê trẻ em với tổn hại lớn về cơ thể sau khi một đứa trẻ 3 tuổi tìm thấy súng trong nhà và bắn một em bé. Cháu bé 5 tháng tuổi bị chấn thương vùng hông không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát không nói rõ mối quan hệ của Paula Marie Concepcion Santos với những đứa trẻ nhưng nói rằng cô là người lớn trong nhà vào thời điểm đó.

Cảnh sát trưởng Mary O’Connor của Tampa cho biết: “Đừng để trẻ em tiếp cận với súng. Hơn nữa, súng luôn phải được cất giữ trong tủ có khóa với đạn được cất riêng. Đừng khiến tính mạng của một đứa trẻ gặp rủi ro khi bất cẩn."

---- Trầm cảm nhất? Các nhà nghiên cứu tại trung tâm thông tin điều dưỡng và giáo dục CEUfast đã xem xét dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDCP để tìm ra những thành phố có số lượng cư dân cao nhất được cho biết họ mắc bất kỳ dạng trầm cảm nào.

Nhóm 10 thành phố / đô thị trầm cảm nhất ở Hoa Kỳ, theo CEUfast là (con số % là số cư dân trầm cảm):

1. Billings, Montana 31%

2. Kingsport-Bristol, TN-VA 30,6%

3. Knoxville, Tennessee 30,2%

4. Charleston, West Virginia 29%

5. Huntington-Ashland, WV-KY 27,3%

6. Thung lũng Spokane-Spokane, WA 27,2%

7. Madison, Wisconsin 26,9%

8. Salem, Oregon 25,9%

9. Chattanooga, TN / Duluth, Minnesota (hòa) 25,8%

10. Lafayette, Louisiana 25,8%

---- Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết, một nghi phạm bề ngoài y hệt như 1 tên cướp đang bị truy nã đã bị cảnh sát bắn trúng thương tại Lancaster sáng thứ Hai vì y chống lại lệnh cảnh sát. Người ta nhìn thấy nghi phạm đang đi bộ gần giao lộ của Xa lộ Sierra và Phố Newgrove vào khoảng 8:58 sáng. Quận Los Angeles cho biết, nghi phạm được trang bị vũ khí và từ chối lệnh dừng lại trước khi cảnh sát nổ súng.

Nghi phạm, không được tiết lộ tên, đã được chở đến một bệnh viện địa phương. Cảnh sát nói rằng nghi phạm trùng khớp với mô tả của một người liên quan đến một số vụ cướp trong khu vực. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ việc.

---- Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Hai đã ký một biện pháp cho hơn nửa triệu nhân viên kinh doanh thức ăn nhanh thêm quyền lực và sự bảo vệ, bất chấp sự phản đối của các chủ nhà hàng, những người đã cảnh báo rằng nó sẽ làm tăng chi phí của người tiêu dùng.

Đạo luật mang tính bước ngoặt tạo ra một Hội đồng Đồ ăn nhanh (Fast Food Council) gồm 10 thành viên với số lượng bằng nhau của đại biểu người lao động và đại diện người sử dụng lao động, cùng với hai quan chức tiểu bang, được trao quyền thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về tiền lương, giờ làm và điều kiện làm việc ở California.

Luật giới hạn mức tăng lương tối thiểu cho nhân viên thức ăn nhanh tại các chuỗi có hơn 100 nhà hàng ở mức 22 đô la một giờ vào năm tới, so với mức tối thiểu trên toàn tiểu bang là 15,50 đô la một giờ, với chi phí sinh hoạt tăng sau đó.

---- Hơn 4 triệu cư dân ở Quận Los Angeles đang được yêu cầu tạm ngừng tưới nước ngoài trời trong 15 ngày - bắt đầu từ thứ Ba - trong khi Sở Thủy Cục Quận Metropolitan sửa chữa vết rò rỉ trong một đường ống phân phối lớn.

Việc sửa chữa sẽ diễn ra từ thứ Ba đến ngày 20 tháng 9 và sẽ ảnh hưởng đến các thành phố Beverly Hills, Burbank, Glendale, Long Beach, Pasadena, San Fernando và Torrance.

---- Bốn thành viên băng đảng đã bị tống giam tại Tòa án Southwark Crown, Anh quốc, hôm 5/9/2022 vì tội sản xuất cần sa quy mô công nghiệp, rửa tiền và lừa đảo. My Hà Đỗ bị kết tội năm tội danh bao gồm cung cấp ma túy, lừa đảo và rửa tiền và đã bị kết án ba năm tù. Hạnh Tuyết Nguyễn bị kết tội năm tội lừa đảo và rửa tiền và bị kết án hai năm tù. Huyền Phuong Thị Phấn bị kết án về một tội rửa tiền và bị tuyên phạt 18 tháng tù. Thành viên thứ tư trong băng đảng, Thi Ngoc Nguyen bị kết án về hai tội rửa tiền và bị tuyên phạt 10 tháng tù treo cho 18 tháng. Cả 4 bị cáo đều là người Việt Nam và là thành viên của một băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Ha Do đứng đầu việc trồng và cung cấp cần sa quy mô lớn. Bên cạnh việc phạm tội ma túy, đội cảnh sát điều tra và truy tố đã phát hiện ra bằng chứng dàn xếp các cuộc hôn nhân giả và sản xuất giấy tờ tùy thân giả cho việc di chuyển của các cá nhân Việt Nam vào mục đích buôn người.

Ha Do cũng được nói là nhân vật chủ chốt trong tội rửa tiền của băng đảng này khi cô chỉ đạo việc vận chuyển tiền và đưa ra lời chỉ dẫn về cách tránh các quy định và kiểm soát rửa tiền của các ngân hàng.

---- HÒI 1: Có phải 87% dân Mỹ nghĩ rằng họ cần được tăng lương?

ĐÁP 1: Đúng thế. Có tới 87% người nghĩ rằng họ nên tăng lương để theo kịp với lạm phát, trang web tài chính cá nhân WalletHub cho biết trong Khảo sát Ngày Lao động của mình.

Người tiêu dùng có kế hoạch mua sắm nhiều hơn. Số người dự định đi mua sắm trong Ngày Lao động năm nay nhiều hơn 23% so với năm ngoái.

Giá xăng đang ảnh hưởng đến việc đi lại trong Ngày lễ Lao động. 44% người nói rằng họ ít có khả năng đi du lịch vào cuối tuần trong Ngày Lao động này do giá xăng cao so với năm ngoái.

Chi phí chi phối mối quan tâm đi lại trong Ngày Lao động: quan tâm lớn nhất về việc đi lại trong Ngày lễ Lao động năm nay là chi phí (48%), tiếp theo là giao thông (26%) và tai nạn xe hơi (12%).

Chi tiết:

https://www.oc-breeze.com/2022/09/05/218072_wallethub-survey-87-of-people-want-a-raise-to-keep-up-with-inflation-labor-day-by-the-numbers/

---- HỎI 2: Giá xăng trung bình ở Oklahoma, Texas cuối năm nay sẽ dưới 3 đô la?

ĐÁP 2: Theo tiên đoán của GasBuddy. Giá xăng dự kiến sẽ tiếp tục giảm hơn hai tháng trong ba ngày nghỉ cuối tuần, do người Mỹ lái xe ít hơn và tiếp tục tiết kiệm nhiên liệu. Giá đã giảm kể từ khi mức trung bình trên toàn quốc đối với xăng không chì đạt đỉnh chỉ dưới 5,02 USD / gallon vào ngày 14/6/2022. Giá tại trạm bơm hôm thứ Hai là 3,79 USD / gallon trên toàn quốc, theo AAA.

Patrick DeHaan, trưởng bộ phận phân tích dầu khí tại GasBuddy, cho biết: “Tôi nghĩ tin tốt sẽ tiếp tục diễn ra ngay bây giờ." Ông lưu ý, giá xăng sẽ tiếp tục giảm vào mùa thu, trừ trường hợp quá trình lọc dầu bị gián đoạn. “Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một số tiểu bang giảm xuống dưới 3 đô la, chủ yếu là Oklahoma, Texas vào cuối năm nay, nếu không phải là sớm hơn.”

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2022/09/05/gasoline-prices-are-expected-to-continue-to-fall-after-labor-day-and-some-states-could-see-below-3.html

.