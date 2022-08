Pháp Khí Mật Tông

Instruments in Tibetan Buddhism

Rites and rituals are an essential part of Tibetan Buddhism; therefore they use and possess many instruments to placate deities, to precipitate rain, to avert diseases and death, to ensure good harvests, to exorcise demons and evil spirits, and of course to destroy the passions of the mind and then the ego.

Các nghi lễ và tế lễ là một phần thiết yếu của Phật GiáoTây Tạng, do đó họ sử dụng và sở hữu nhiều Phật Khí để thực hiện hộ mệnh cho các vị thần, cầu mưa, ngăn ngừa bệnh tật và chết, và cũng để đảm bảo mùa màng thu nhập tốt, xua đuổi ma quỷ và tà ma, và tất nhiên là để tiêu diệt những đam mê của tâm trí và cuối cùng là bản ngã.



