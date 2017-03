The Immigrant Resettlement and Cultural Center, Inc. 3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121 Tel. (408) 316 9393 giaochi12@gmail.com



IRCC chân thành cảm tạ

Ân nhân tặng $100,000 Mỹ Kim cho VietMuseum



Cuối tháng 2 -2017 vừa qua các thành viên của gia đình tang gia cụ bà Đỗ Đình Tá, khuê danh Phan Thị Cường đã đến Việt Museum trao tặng số tiền $100,000. Mỹ kim cho cơ quan IRCC để dành cho công tác xây dựng và bảo toàn Việt Museum. Đây là số tiền công đức tang gia kêu gọi quý thân hữu thay vì phúng điếu cụ bà Phan Thị Cường thì xin dành cho 2 cơ quan thiện nguyện VNHELP và IRCC. Hiện nay VNHELP là tổ chức bất vụ lợi với các nỗ lực từ thiện tại Việt Nam. IRCC là cơ quan thiện nguyện dành cho các công tác tại Hoa Kỳ. Sau khi lễ tang vừa hoàn tất tại Oakland tổng số tiền đã được trao cho 2 cơ quan bất vụ lợi hiện diện tại Bắc CA trên 30 năm.



Điều đáng ngạc nhiên là một thương gia Việt Nam là ông bà Đệ Huỳnh và Chánh Quế On" vì tình cảm dành cho gia đình Đỗ Đình, vì công đức của thân mẫu chị Vân Hạnh CPA nên đã ký 2 chi phiếu tặng cho 2 tổ chức mỗi nơi một trăm ngàn Mỹ Kim. Số tiền lớn lao dành cho các tổ chức thiện nguyện qua lời kêu gọi của tang gia đã làm mọi người rất ngạc nhiên. Riêng cơ quan IRCC đang có chương trình gây quỹ đặc biệt để thực hiện giai đoạn 2 gồm nhu cầu mở rộng, bảo toàn và thực hiện các dự án quan trọng rất cần ngân khoản lớn lao. Công tác gồm có xây nhà vệ sinh riêng, làm thang máy lên tầng trên, tu bổ đại kỳ cho 2 con tàu, hoàn tất hệ thống dẫn giải bằng các phương tiện điện toán, hoàn tất khu vườn phía sau....



Nhờ công đức của tang gia họ Đỗ Đình, Việt Museum đã có được một ngân khoản quan trọng mở đầu cho giai đoạn 2. Quả thực là một dịp may mắn lớn lao. Chúng tôi xin loan tin này với lời cảm ơn chân thành gửi đến ông bà ân nhân Đệ Huỳnh và Chánh Quế On, chị Vân Hạnh là mối liên hệ ân tình quan trọng, quý vị trong đại gia đình họ Đỗ. Đây cũng là gia đình có nhiều thành viên thuyền nhân và thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thân phụ trưởng gia đình là cụ ông Đỗ Đình Tá vốn là sĩ quan cao cấp trong ngành quân y sau nhiều năm tù cộng sản mới đến được Hoa Kỳ đoàn tụ cùng đại gia đình. IRCC cũng không quên cảm ơn chung quý vị hảo tâm đã đáp lời tang gia gửi chi phiếu ủng hộ. Chúng tôi thay mặt cơ quan IRCC xin cảm tạ quý vị và đoan chắc sẽ dùng ngân khoản công đức hoàn toàn dành cho Việt Museum để đạt được đúng nguyện ước của người ra đi.



Xin cầu nguyện cho cụ bà Phan Thị Cường sớm về miền vĩnh cửu. Gửi lời cảm tạ riêng đối với vị ân nhân ký chi phiếu. Đóng góp số tiền lớn lao qua tang gia dưới hình thức kín đáo khiêm nhường quả thực là một nghĩa cử hiếm có.



Xin cảm ơn và khâm phục.

San Jose ngày 1 tháng 3-2017

Vũ văn Lộc,





Giám Đốc cơ quan IRCC và chủ tịch sáng lập Viet Museum tại San Jose.