Zelensky thúc giục Mỹ và các đồng minh giúp Kyiv chấm dứt chiến tranh của Nga vào tháng 12/2022. Zelensky sợ cơ nguy bầu cử tháng 11/2022 ở Mỹ sẽ làm Dân Chủ mất thế đa số, và Biden sẽ bị Cộng Hòa bó tay từ tháng 1/2023.

.

- Zelensky thúc giục Mỹ và các đồng minh giúp Kyiv chấm dứt chiến tranh của Nga vào tháng 12/2022. Zelensky sợ cơ nguy bầu cử tháng 11/2022 ở Mỹ sẽ làm Dân Chủ mất thế đa số, và Biden sẽ bị Cộng Hòa bó tay từ tháng 1/2023.

- ISW: Nga đang đẩy mạnh tuyển quân, dự kiến sẽ đánh lớn. Nga: tất cả công dân Ukraine đều phải kiểm tra dấu vân tay, chụp ảnh và thẩm vấn

- Zelensky: kêu gọi dân Ukraine coi chừng tin vịt do Nga tung ra. Ukraine: Quân Nga chuẩn bị đợt tấn công mới. Ukraine: có thể sử dụng Đại pháo HIMARS để bắn các căn cứ Nga ở Crimea (nơi Nga chiếm từ 2014).

- Ukraine: quân Ukraine đang tiến “một cách rất tự tin” về phía Kherson. Các bác sĩ Ukraine: lo ngại lính bị chấn thương còn trên tuyến đầu, cần về hậu phương để chữa lành. Phi đạn Nga bắn thành phố Vinnytsia: 23 người chết, 202 bị thương, một mất tích. Một phi cơ vận tải Antonov do Ukraine điều hành đã bị rơi gần Hy Lạp.

- DPR: Ukraine bắn 9 quả đạn pháo cỡ 152 mm vô khu định cư Yelenovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

- Thị trưởng 11 thành phố Ý (cả Milano, Rome, Venice, Florence, Genoa và Turin) xin Thủ tướng Mario Draghi đừng từ chức

- Bộ Tư pháp tăng nhân lực, thêm văn phòng: dấu hiệu điều tra Trump và thủ hạ nhiều hơn

- Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm Ladakh (thị trấn biên giới Ấn-TQ). Chính phủ TQ nổi giận.

- Tân chủ tịch Đảng Cộng hòa Idaho là 1 phụ nữ không tin Tổng thống Joe Biden thắng cử hợp pháp năm 2020

- thăm dò: DB Cheney thua đối thủ 22 điểm. Bầu sơ bộ ngày 16/8/2022 ở Wyoming. Đối thủ là phe Trump

- Châu Âu: cháy rừng thê thảm, 160 người bị thương. Phi công cứu hỏa tử nạn

- Cuba: đậu xe chờ đổ xăng, chờ nhiều ngày, tài xế phải ăn ngủ trên xe để chờ phiên

- Florida: cụ bà té ao, bị cá sấu cắn chết

- trong tháng 6/2022, giảm giá nhà nhiều nhất là: ở Boise (Idaho), Denver (Colorado), Salt Lake (Utah)

- Ngành khách sạn ở Bắc Mỹ: mức độ hài lòng của khách đối với khách sạn giảm 18 điểm.

- Nguy hiểm nhất California, khi đi bộ sẽ bị xe đụng chết: 3 thị trấn Bakersfield, Stockton, Fresno.

- Nam California: Bắt 2 tên cướp và xả súng ở nhiều tiệm 7-Eleven làm 2 người đàn ông chết và 3 bị thương.

- Quận Cam: cảnh sát bắn chết Trent William Millsap, kẻ đâm 1 người chết và đang bị truy nã

- Nữ tài tử Amber Rose lên podcast nói: cô lớn lên trong Thiên Chúa Giáo, nhưng bây giờ cô tin vào Phật Giáo

- California: xe bọc sắt chở đồ trang sức từ Bắc Cali về Nam Cali triển lãm, bị trộm, mất 150 triệu đôla

- Cảnh sát thị trấn Seneca Falls (NY) đã bắt cô Rachel Nguyen vì la hét, đe dọa một người đàn ông

- VN bắt đầu bán vé máy bay Tết Dương lịch 2023 và Tết Quý Mão, có chặng tăng giá gấp đôi.

- VN đứng đầu về mua hàng trực tuyến ở Đông Nam Á, trung bình 104 đơn đặt hàng/người/năm.

- HỎI 1: Chicago là thành phố tuyệt vời nhất Hoa Kỳ để cư trú và tới thăm? ĐÁP 1: Đó là theo TimeOut.

- HỒ SƠ: Rúng động cung đình Cộng sản (Lê Văn Đoành)

.

QUẬN CAM (VB-17/7/2022) ---- Trung tâm báo chí của Bộ Nội vụ Nga nói với thông tấn Nga TASS News hôm Chủ nhật, rằng cũng như các công dân vùng Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, tất cả công dân Ukraine sẽ phải kiểm tra dấu vân tay, chụp ảnh và thẩm vấn để có được tài liệu cư trú và làm việc tại Nga. Bản tin này phẩn lớn nhắm chỉ tới cả triệu dân Ukraine đã bi cưỡng bách vào Nga trong các tháng qua.

.

"Bất kể tình trạng pháp lý được lựa chọn bởi một công dân trên lãnh thổ Nga, khi người đó nộp đơn xin tài liệu liên quan, đương đơn phải trải qua các thủ tục hành chính liên quan đến đăng bộ dấu vân tay, chụp ảnh và thẩm vấn dữ liệu tiểu sử", Bộ Nội vụ Nga nhấn mạnh.

.

Bộ Nội vụ Nga cũng lưu ý rằng, trong trường hợp người nộp đơn không có tất cả các giấy tờ tùy thân, sẽ có văn phòng đặc biệt đã được thành lập ở một số khu vực để hỗ trợ những cá nhân đến Nga trong những trường hợp khó khăn.

.

---- Các chuyên gia cho biết Nga đang đẩy mạnh việc tuyển quân, điều này có thể gây ra một giá đắt cho Nga trong tương lai, các chuyên gia cho biết hôm thứ Bảy khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ đạo quân đội "tăng cường hơn nữa" cuộc chiến ở Ukraine.

.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (The Institute for the Study of War), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, D.C., cho biết trong một phân tích hôm thứ Bảy rằng Nga "đã khởi động một kế hoạch quy mô lớn để thành lập các tiểu đoàn tình nguyện" từ khắp đất nước với "các đơn vị tình nguyện mới được báo cáo hàng ngày."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục Mỹ và các đồng minh giúp Kyiv chấm dứt chiến tranh của Nga vào tháng 12/2022. Điều cấp thiết là phải ngăn chặn đổ máu - qua7n Ukraine đang hứng chịu 200 người thương vong mỗi ngày và pháo binh Nga đã giết chết hàng chục dân thường trong các cuộc tấn công gần đây, với hàng trăm người khác bị thương.

.

Nhưng Zelensky cũng chịu áp lực phải giữ sự tập trung và hỗ trợ của Mỹ và châu Âu - những đồng minh đang bị áp lực khủng hoảng nội bộ của họ, trong khi toàn cầu lạm phát ngày càng trầm trọng, giá năng lượng cắt cổ và lo ngại về suy thoái ở nhiều nước. Các động lực chính trị thay đổi cũng ảnh hưởng đến tính toán của Zelensky.

.

Boris Johnson đã hứa sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Anh tương lai bất chấp việc ông vừa từ chức thủ tướng. Tại Ý, Thủ tướng thân châu Âu Mario Draghi đang bị tấn công vì cuộc khủng hoảng nợ ở nước này. Và tại Hoa Kỳ, dân cử Cộng hòa chỉ trích Biden nặng nề nhằm tìm chiến thắng bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, có khả năng củng cố một nhóm nhỏ chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine.

.

Trước những áp lực này, Zelensky đang đặt ra thời hạn 6 tháng để đưa càng nhiều vũ khí hạng nặng về nước càng tốt và đẩy lùi các lực lượng Nga đang chiến đấu với tinh thần thấp và nhân lực kiệt quệ. Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN: “Chúng tôi có thể đạt được nhiều thứ trước cuối năm nay. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho từng tấc đất của mình. [Nhưng] rõ ràng là chúng tôi không thể lấy lại được tất cả”.

.

Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm tái chiếm Kherson, một thành phố chiến lược phía tây sông Dnipro, nếu được Kyiv chiếm lại, sẽ tăng cường phòng thủ xung quanh cảng phía nam Odesa và làm suy yếu tuyến cầu trên đất liền của Nga nối bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Ở phía đông bắc, quân Ukraine tiếp tục bảo vệ Kharkiv khỏi các cuộc pháo kích của Nga, tước quyền tiếp quản của Moscow đối với thành phố lớn thứ hai của đất nước.

.

Thời hạn tháng 12/2022 dứt điểm cuộc chiến còn có ý nghĩa lớn với Ukraine: vì các dân cử mới đắc cử từ bầu cử tháng 11/2022 sẽ vào nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 1/2023. Nếu Cộng Hòa chiếm đa số Quốc Hội, Biden có thể sẽ bó tay, và tiền giúp Ukraine cơ nguy sẽ ngưng.

.

---- Quân Ukraine đã bắn chín quả đạn pháo cỡ nòng 152 mm vào khu định cư Yelenovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, theo văn phòng quốc phòng DPR hôm thứ Bảy. Trước đó, văn phòng đại diện Cộng hòa Nhân dân Lugansk cho biết, quân đội Ukraine cũng đã nã pháo vào thành phố Alchevsk trong LPR từ hệ thống phóng tên lửa HIMARS do Hoa Kỳ viện trợ.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bình luận về tin vịt do Nga tung ra liên quan đến các cuộc tấn công phi đạn lớn của Nga vào Ukraine, nói trong bài phát biểu hôm thứ Bảy rằng người dân Ukraine phải cẩn thận về những tin tức mà họ tin, đồng thời nói thêm rằng Kiev sẽ không bị phá vỡ bởi thông tin giả mạo và các thuyết âm mưu do Nga phóng ra.

.

---- Viên chức Quân báo của Ukraine là Vadym Skibitsky đã nói hôm thứ Bảy trên kênh truyền hình rằng Kiev có thể sử dụng Hệ thống Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) chống lại Nga ở khu vực Crimea.

.

Skibitsky nhấn mạnh rằng Crimea đã trở thành "một trung tâm cho sự di chuyển của những quân chiếm đóng." Ông tuyên bố rằng khi lực lượng dân quân Nga tích lũy thiết bị quân sự, đạn dược và vật liệu trong khu vực đó, có khả năng nó sẽ trở thành mục tiêu của Kiev.

.

Ông cũng tuyên bố rằng hạm đội của Moscow ở Biển Đen là một mục tiêu quan trọng khác "cần phải bị tấn công vì lợi ích an ninh" của Ukraine, khi hạm đội trước đây tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công phi đạn từ vị trí đó.

.

---- Một phi cơ vận tải Antonov do Ukraine điều hành đã bị rơi gần thành phố Kavala của Hy Lạp, chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Bảy. Các đại diện của Hàng không Dân dụng Hy Lạp nói rằng máy bay đang bay từ Serbia đến Jordan, thêm rằng họ không thể xác nhận số lượng người trên máy bay hoặc hàng hóa mà máy bay đang vận chuyển. Theo báo cáo của cơ quan hàng không, phi công đã tìm cách thông báo cho nhà chức trách về trở ngại ở một trong các động cơ, nhưng đã bị rơi trước khi có thể hạ cánh xuống sân bay Kavala.

.

---- Các bác sĩ ở Ukraine cho biết họ lo ngại về những người lính bị chấn thương đang phải đối mặt trên tuyến đầu của cuộc chiến. Họ đang chứng kiến sự gia tăng các chấn thương não nghiêm trọng và các trường hợp căng thẳng hậu chấn thương. Nhưng điều tốt nhất mà các bác sĩ có thể làm vào lúc này là gửi các chiến binh chấn thương này về hậu phương để chữa lành.

.

---- Quân Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, theo báo Kyiv Independent đưa tin. Bộ Quốc phòng Ukraine nói các hoạt động chuẩn bị tiến quân của Nga báo hiệu rằng “không nghi ngờ gì nữa, việc chuẩn bị giai đoạn tiếp theo của các cuộc tấn công đang được tiến hành”.

.

---- Hoạt động cứu hộ sau khi phi đạn của Nga tấn công thành phố Vinnytsia, miền tây Ukraine đã kết thúc: 23 người đã chết, 202 người bị thương, một người mất tích và ba người khác đã được giải cứu, theo Sở cứu hộ khẩn cấp của Ukraine.

.

--- UKRAINE. Theo một phát ngôn viên quân đội Ukraine, quân Ukraine đang tiến “một cách tự tin” về phía Kherson. Natalia Hemeniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí của Bộ Chỉ huy Chiến dịch South, “Để nói về những gì đang xảy ra trực tiếp ở hướng Kherson: chúng tôi đang tiến tới đó. Có thể chúng tôi không tiến nhanh như mong muốn, nhưng hãy tin tôi, những bước tiến này rất tự tin ”.

.

---- ITALY. Thị trưởng 11 thành phố của Ý, bao gồm Milano, Rome, Venice, Florence, Genoa và Turin đã kêu gọi Thủ tướng Mario Draghi của nước này hãy xét lại quyết định từ chức trong một bức thư ngỏ hôm thứ Bảy: "Thủ tướng Mario Draghi đã đại diện cho đất nước của chúng ta ở cấp độ quốc tế một cách nổi bật và một lần nữa thể hiện phẩm giá và quy mô về mặt chính trị và thể chế." Trước đó, Draghi đã ngỏ ý từ chức dù giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện, sau khi liên minh rút lại sự ủng hộ khỏi dự luật chi phí sinh hoạt của chính phủ.

.

---- BẠO LOẠN. Theo báo The Wall Street Journal, những tiết lộ từ các cuộc điều trần của Ủy ban Hạ viện 6/1 khiến Bộ Tư pháp tăng thêm nhân lực — và nhiều không gian văn phòng hơn — cho thấy các cuộc điều tra đang mở rộng nhắm vào những nhân vật thân cận với cựu Tổng thống Donald Trump.

.

Tờ báo tiết lộ Bộ Tư Pháp đã thuê thêm nhân viên, mở thêm không gian văn phòng và thăng nhiệm vụ của nhóm luật sư điều tra các đảng viên Cộng hòa có khả năng đồng lõa trong vụ tấn công đẫm máu vào Điện Capitol năm ngoái.

.

Tin tức được đưa ra sau khi các vòng điều trần mới nhất của Quốc hội tiết lộ rằng nhiều Dân cử đảng Cộng hòa đã xiin Trump ký giấy ân xá liên quan đến hoạt động của họ nhằm lật đổ chiến thắng năm 2020 của Tổng thống Joe Biden, và sau khi các nhóm lục soát nhà của cựu luật sư DOJ Jeffrey Clark, người giúp Trump trong việc ép Bộ Tư Pháp bịa đặt chuyện gian lận trong kết quả bầu cử Georgia.

.

---- Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm Ladakh (thị trấn biên giới Ấn-TQ). Chính phủ TQ nổi giận.

Video dài 2:26 phút:



https://youtu.be/fiSZ61WoBqk

.

.

---- IDAHO. Dân biểu tiểu bang Dorothy Moon (Cộng Hòa-Stanley) đã thắng phiếu và sẽ là chủ tịch mới của Đảng Cộng hòa Idaho, một trong số ít phụ nữ từng lãnh đạo đảng này trong lịch sử tại Idaho.

.

Moon đã suýt sao thua phiếu trong bầu cử sơ bộ tháng 5/2022 trong khi tranh chức ứng viên Cộng Hòa cho chức Bộ Trưởng Hành Chánh Idaho. Moon đã phục vụ ba nhiệm kỳ với tư cách là thành viên của Hạ viện Idaho. Bà đã giành được ghế của Chủ tịch [Đảng Cộng Hòa Idaho] Tom Luna, người được bầu vào năm 2020, và là người phụ nữ thứ ba giữ chức vụ này kể từ cuối những năm 1800.

.

Moon cảm ơn Luna vì sự phục vụ của Luna với tư cách là chủ tịch Cộng Hòa Idaho. Moon cho biết bà không tin Tổng thống Joe Biden được người Mỹ bầu một cách hợp pháp vào năm 2020, bất kể không ai đưa ra bằng chứng về việc gian lận cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

---- WYOMING. Cuộc thăm dò độc lập, công khai đầu tiên tại tiểu bang Wyoming cho thấy cơ nguy tái ứng cử của Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa): cuộc khảo sát với 1.100 cử tri Wyoming đã ghi danh, thực hiện từ ngày 7/7 đến ngày 11/7 cho báo Casper Star-Tribune của công ty thăm dò Mason-Dixon Polling & Strategy, cho thấy nữ dân biểu Cheney đang kém 22 điểm đối với đối thủ là bà Harriet Hageman (luật sư tài nguyên thiên nhiên và người ủng hộ Trump).

.

Tỷ phiếu cho thấy: Harriet Hageman, 52% điểm; Liz Cheney, 30% điểm. Tin tức này xuất hiện một tháng trước cuộc đua sơ bộ ngày 16/8/2022 ở Wyoming, với cuộc đua Cheney-Hageman đang thu hút sự quan tâm đặc biệt.

.

---- CHÂU ÂU. Gió mạnh và thời tiết khô nóng đã làm khó lính cứu hỏa Pháp hôm thứ Bảy ngăn chặn một trận cháy rừng lớn xảy ra khắp các khu rừng thông ở vùng Bordeaux trong ngày thứ năm liên tiếp, một trong số những trận cháy rừng thiêu rụi châu Âu.

.

Một số vụ hỏa hoạn thê thảm nhất là ở Bồ Đào Nha, nơi phi công của máy bay chữa cháy đã chết hôm thứ Sáu trong một vụ tai nạn khi đang thực hiện một chiến dịch ở phía đông bắc. Đây là vụ cháy chết người đầu tiên ở Bồ Đào Nha trong năm nay, nhưng vụ cháy đã khiến hơn 160 người bị thương trong tuần này và buộc hàng trăm người phải sơ tán.

.

Mùa cháy đã đến các khu vực của châu Âu sớm hơn thường lệ sau một mùa xuân khô, nóng bất thường khiến đất đai khô cằn. Các nhà chức trách cho rằng thời tiết có vấn đề là do biến đổi khí hậu.

.

Khi đám cháy tệ hại nhất của Pháp lan đến gần các thị trấn có người sinh sống, một số trong số 11.000 người đi sơ tán trong khu vực đã mô tả nỗi sợ hãi và không chắc chắn về những gì họ sẽ tìm thấy khi trở về nhà. Hình ảnh được các nhân viên cứu hỏa chia sẻ cho thấy ngọn lửa bắn qua hàng loạt cây thông và khói đen kéo dài khắp đường chân trời.

.

---- CUBA. Dany Pérez đã trải qua 4 ngày trong dòng xe chờ đổ đầy dầu diesel vào chiếc xe tải mà anh cần cho chuyến đi dài 560 dặm từ Havana về nhà ở miền đông Cuba. Tài xế taxi Jhojan Rodríguez đã đợi ở một nhà ga khác lâu hơn - đã gần 2 tuần - nhưng cuối cùng anh ta cũng đã ở gần đầu hàng trăm xe khác ở quận Playa của thủ đô. Đặt xe chờ nhiều ngày để đổ xăng dầu đang xảy ra phổ biến ở Cuba, nơi các quan chức dường như đã gửi nhiên liệu diesel khan hiếm đến các nhà máy phát điện hơn là các trạm nhiên liệu cho xe cộ, theo tin AP.

.

Đây không phải là lần đầu tiên hòn đảo bị thiếu nhiên liệu, nhưng đó là một trong những điều tồi tệ nhất. Pérez, 46 tuổi, đã ăn và ngủ trong chiếc xe tải cũ có hiệu Chevrolet cũ từ thập niên 1950s, chiếc xe mà ông đã trang bị để chở khoảng 40 hành khách. Trong khi đó, Rodríguez, 37 tuổi, chủ chiếc xe Oldsmobile đời 1954 màu vàng và trắng, động cơ xăng cũ nát đã được thay thế bằng động cơ diesel, nói rằng xe đã hết nhiên liệu và Rodríguez phải đẩy nó vào hàng chờ đổ nhiên liệu. Đó là 12 ngày trước đó.

.

Nhà nước cho biết người lái xe chỉ có thể đổ đầy bình xăng hay bình dầu diesel trên xe của họ chứ không cho đổ vào các thùng chứa khác. Đối với Rodríguez, đó là 16 gallon, mà anh nói sẽ kéo dài trong ba ngày.

.

---- CÁ SẤU. Một cụ bà ở Florida đã rơi xuống một cái ao gần nhà tại Câu lạc bộ Boca Royale Golf and Country Club. Một số cá sấu đã vồ lấy bà cụ khi bà cụ vùng vẫy trong nước. Đài WINK loan tin rằng xác cụ bà ẩn danh đã được vớt lên và hai con thú - một con dài gần 9 feet (2.75 mét) - đã được các chuyên gia về động vật hoang dã của tiểu bang bắt ra khỏi ao.

.

Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá Florida lưu ý rằng cá sấu "trở nên dễ nhìn thấy hơn khi nhiệt độ tăng lên và chúng sẽ bắt đầu tìm kiếm những con mồi như cá, rắn, rùa, chim và động vật có vú nhỏ."

.

---- GIÁ NHÀ. Đại dịch làm giá nhà tăng cao trên khắp cả nước, nhưng lãi suất cao hơn và nguồn cung ngày càng tăng đang giúp hạ nhiệt thị trường bất động sản nhiều khu vực. Nếu bạn đang muốn mua ngay bây giờ, bạn có thể thấy rằng giá nhà đã được giảm ở một số thành phố lớn.

Rachel Nguyen

Mở bán vé máy bay Tết 2023, có chặng tăng giá gấp đôi.

Việt Nam là quốc gia đứng đầu về mua hàng trực tuyến ở Đông Nam Á

Redfin đã khảo sát 97 khu vực đô thị của Hoa Kỳ để tìm ra những nơi có tỷ lệ nhà giảm giá cao nhất trong tháng 6/2022. Trong đó, 10 thị trường giảm giá nhà nhiều nhất là:1. Boise, Idaho: 61,5% số nhà trên thị trường đã giảm giá trong tháng 6/2022.2. Denver, Colorado: 55,1%3. Thành phố Salt Lake, Utah: 51,6%4. Tacoma, Washington: 49,5%5. Grand Rapids, Michigan: 49,3%6. Sacramento, California: 48,7%7. Seattle, Washington: 46,3%8. Portland, Oregon: 45,7%9. Tampa, Florida: 44,5%10. Indianapolis, Indiana: 44,1%---- KHÁCH SẠN. Khách tại các khách sạn ở Bắc Mỹ kém hài lòng hơn trong năm nay sau 2 năm trải nghiệm bầm dập trong đại dịch. Một nghiên cứu về chỉ số hài lòng của khách tại khách sạn J.D. Power (J.D. Power Hotel Guest Satisfaction Index Study) cho biết chi phí là vấn đề lớn nhất vì nhiều khách du lịch không hài lòng với giá trị mà họ nhận được cho đồng tiền của mình.Nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng tổng quát đã giảm 8 điểm, mà trưởng nhóm nghiên cứu cùa J.D. Power gọi là “có ý nghĩa thống kê”. Bà đổ lỗi cho lạm phát là nguyên nhân khiến mức độ hài lòng của khách sạn giảm 18 điểm.---- ĐI BỘ. Coi chừng xe đụng chết, khi đi bộ tại Bakersfield, Stockton, Fresno. Một nghiên cứu mới cho thấy ba thành phố của California đứng trong nhóm 10 thành phố hàng đầu Hoa Kỳ về tỷ lệ tử vong cho người đi bộ trung bình cao nhất - và những trường hợp tử vong như vậy là một phần của xu hướng ngày càng tăng trên toàn quốc.Số ca tử vong của người đi bộ trên toàn quốc đã tăng lên mức cao mới vào năm 2020 - hơn 6.500 người, hay gần 18 người chết/ngày - báo cáo cho thấy, trích dẫn dữ liệu liên bang mới nhất hiện có. Sau khi dữ liệu được công bố, số người chết hàng năm vào năm 2021 có thể vượt qua 7.200 người, theo dự báo từ Hiệp hội Governors Highway Safety Association.California đứng ở đâu? Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington D.C. cho thấy Bakersfield, ở vị trí thứ bảy, là thành phố California chết chóc nhất đối với người đi bộ với trung bình 3,41 người chết trên 100.000 người hàng năm. Stockton đứng thứ 9 với 3,35 ca tử vong trung bình và Fresno thứ 10, với 3,25 ca tử vong.---- NAM CALIF. Các bức ảnh chụp hai hung thủ trong một loạt các vụ cướp và xả súng tại 6 tiệm tạp hóa 7-Eleven và một tiệm bánh doughnut ở Nam California đã được cảnh sát công bố hôm thứ Bảy, 16/7/2022: Malik Patt, 20 tuổi và Jason Payne, 44 tuổi, đều ở Los Angeles, đã bị bắt hôm thứ Sáu tại Los Angeles, 4 ngày sau khi cảnh sát nghi ngờ họ thực hiện các vụ cướp và tấn công làm 2 người đàn ông chết và 3 người khác bị thương.Patt được xác định là nghi phạm chính được nhìn thấy trên camera giám sát ở nhiều địa điểm 7-Eleven mặc áo trùm đầu màu đen và đeo khẩu trang đen, cảnh sát cho biết. Theo cảnh sát Santa Ana, y được cho là kẻ xả súng. Patt đã bị giam tại nhà tù thành phố Santa Ana vào thứ Sáu.Trong khi đó, Payne đã được điều trị cho những vết thương không xác định trước khi bị đưa vào nhà tù. Cặp đôi bắt đầu bằng cách cướp một tiệm 7-Eleven ở Ontario vào lúc 12 giờ 10 phút sáng ngày 11/7/2022, sau đó thực hiện hành vi tương tự tại một tiệm ở th5i trấn Uplandvào khoảng 1 giờ 35 phút sáng, theo cảnh sát cho biết.Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra ở Riverside vào khoảng 1h50 sáng, khiến một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, 2 nghi can đi về Quận Cam, cướp một tiệm Yum Yum Donuts trước khi bắn chết Matthew Rule, 24 tuổi, trong bãi đậu xe của 7-Eleven ở Santa Ana vào khoảng 3:25 chiều.Sau đó, họ đi đến tiệm ở thị trấn Brea, nơi một nhân viên, Matthew Hirsch, 40 tuổi, bị bắn chết và sau đó đến La Habra lân cận, nơi có hai người bị thương vì súng, một nhân viên và một khách hàng, trong bãi đậu xe, cảnh sát cho biết.Cảnh sát Los Angeles tin rằng những tội ác này có thể liên quan đến một chuỗi các vụ cướp và một vụ giết người vào ngày 9 tháng 7 ở Los Angeles, Phó Giám đốc LAPD Alan Hamilton cho biết hôm thứ Sáu.---- QUẬN CAM. Cảnh sát đêm Thứ Sáu đã bắn chết Trent William Millsap, 27 tuổi, trong một tòa nhà chung cư ở Anaheim. Y là nghi can đâm chết người tại một trạm xăng Westminster. Khi cảnh sát được tin nghi can đang ở trong một căn hộ ở khu 3300 của Đại lộ Lincoln ở Anaheim, Đội đặc nhiệm SWAT được cử đến để thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ vào tối thứ Sáu.Trong thời gian thực hiện lệnh khám xét, ít nhất một cảnh sát đã nổ súng. Cảnh sát chưa cho biết điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng và liệu có vũ khí nào được tìm thấy gần nghi phạm hay không. Chuyện này vẫn đang được điều tra. Một chú chó cảnh sát đã bị trúng đạn, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Không có cảnh sát nào bị thương.Millsap được cảnh sát Westminster xác định là nghi phạm trong vụ đâm chết người tại một trạm xăng 76, địa chỉ 6322 Westminster Blvd. vào lúc trước 6 giờ chiều Thứ Tư. Người bị Millsap đâm chết là Robert East, 37 tuổi.---- TÔN GIÁO. Cô Amber Rose, người mẫu, ca sĩ và là diễn viên trên nhiều phim truyền hình nổi tiếng Hoa Kỳ, nói rằng mặc dù cô trưởng thành trong nền giáo dục Thiên chúa giáo, nhưng cô không tin vào Thượng đế, và bây giờ cô tin vào Phật Giáo. Người mẫu Amber Rose lần đầu tiên được chú ý vào năm 2008 khi xuất hiện trong video âm nhạc "Put On" của Young Jeezy và Kanye West. Ngay sau đó, cô bắt đầu công khai hẹn hò với West và đóng vai chính trong một số quảng cáo của Louis Vuitton. Và cuộc đời người mẫu và đóng phim TV của cô đầy sóng gió.Rose gần đây đã nói về quan điểm của cô về tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast được phát hành, cô nói cô được lớn lên trong một ngôi nhà Cơ đốc giáo nghiêm khắc, nhưng tôn giáo này không gắn bó với cô. Rose nói cô không tin vào sự tồn tại của Chúa Trời hay Chúa Giê-su, và nói rằng Phật giáo là một thứ gì đó gần gũi hơn với cô ấy, chủ yếu là vì nó liên quan nhiều đến triết học hơn là tôn giáo.---- TRỘM 150 TRIỆU ĐÔ. Một buổi trình diễn với các đồ trang sức quý kim chở từ Vùng Vịnh Bắc California tới Nam California đã bị gián đoạn bởi một vụ trộm cả trăm triệu đô la trên đường đi. Một số nhà cung cấp trang sức cho biết toàn bộ công việc và tài sản tích tụ cả đời của họ đã biến mất - tất cả bị trộm từ một chiếc xe tải bọc thép. Các nhà cung cấp này tuyên bố tổng thiệt hại trong vụ trộm ước tính lên tới 150 triệu đô la.Một trong những thợ kim hoàn có những món đồ có giá trị có một không hai nằm trong số những món đồ trang sức đắt tiền bị đánh cắp từ một chiếc xe tải Brinks ở phía bắc Hạt Los Angeles, đã chia sẻ những bức ảnh về kho trang sức của mình với KPIX."Đời tôi. Đó là cách tôi sống. Đó là cách tôi nuôi các con của mình", nạn nhân không muốn nêu tên nói. Các món trang sức cao cấp được nhìn thấy lần cuối tại một triển lãm thương mại ở Trung tâm sự kiện San Mateo vào cuối tuần trước.Người thợ kim hoàn nói về sản phẩm của mình: "Bạn đang nhìn vào sản phẩm vàng 19 karat với hơn ngọc sapphire nhiều màu hơn 100 carat." Anh nói rằng anh không có một phòng trưng bày. Tất cả công việc kinh doanh của anh này đều được thực hiện bằng cách đi đến các triển lãm thương mại.Hồi đêm Chủ nhật, hàng hóa của 18 thợ kim hoàn đã được chất lên một chiếc xe tải Brinks để chở đến Trung tâm Hội nghị Pasadena (Pasadena Convention Center). Các nạn nhân đang tham gia triển lãm đá quý và trang sức quốc tế."Mới hôm Chủ nhật còn thấy có hàng hóa. Hôm nay mất tiêu rồi, không còb thứ gì", người thợ kim hoàn nói. FBI xác nhận họ đang làm việc với cảnh sát trưởng Quận Los Angeles, nhưng các thợ kim hoàn không thể nhận được câu trả lời thẳng thắn từ Brinks.Người quản lý triển lãm thương mại cho biết khoảng hai chục tủ khóa đã bị đánh cắp khỏi xe bọc thép vào sáng sớm thứ Hai. Một số nhà cung cấp đã xây dựng kho hàng của họ trong hơn 40 năm.---- RACHEL NGUYEN bị bắt. Cảnh sát thị trấn Seneca Falls cho biết đã bắt giữ côở Waterloo vào khoảng 12 giờ 45 sáng thứ Bảy sau khi cảnh sát đến theo lời báo động về một người phụ nữ la hét bên ngoài. Cảnh sát cho biết, trong khi bị điều tra, cô Rachel Nguyen đã đe dọa một người đàn ông và chống lại việc bắt giữ, vùng vẫy đá vào cảnh sát.Nguyen bị truy tố với hai tội danh quấy nhiễu, một tội danh cản trở điều tra, một tội danh chống lại lệnh bắt giữ. Nguyen đã bị giam vào trại Seneca County Correctional Facility để chờ thụ l1y ra tòa. Bản tin không cho biết người đàn ông bị cô chửi mắng và hăm dọa là ai.---- VIỆT NAM.Theo Báo VTV. Bắt đầu từ thời điểm này, hành khách có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Quý Mão đã có thể đặt vé máy bay. Hiện website đặt vé trực tuyến của các hãng hàng không đã bắt đầu mở bán vé cho dịp này. Đáng chú ý, mức vé dao động từ 4 - 7,5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với dịp tết 2022. Thậm chí có những chặng giá vé tăng gấp đôi.---- TRỰC TUYẾN. Bản tin EIN Presswire cho biết, với trung bình 104 đơn đặt hàng/người/năm. Ninja Van Group, một công ty hậu cần điện tử (e-logistics), hoạt động tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã công bố báo cáo về 'thương mại điện tử vượt ra ngoài biên giới'.Có 73% người trả lời khảo sát cho biết họ thường xuyên mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử và 59% cho biết họ đã đặt hàng hoặc mua sắm trên các trang web quốc tế nhiều lần. VN hiện chiếm 15% thị trường mua sắm trực tuyến Đông Nam Á, sau Thái Lan với 16% và ngang bằng với Philippines.---- Viện Hải Dương ở Phú Quốc.Video dài 3:19 phút:



https://youtu.be/KK1rxxyefew

.

.

---- HỎI 1: Chicago là thành phố tuyệt vời nhất Hoa Kỳ để cư trú và tới thăm?

.

ĐÁP 1: Đó là theo TimeOut. Bản tin CBS ghi rằng Chicago chính thức là thành phố tuyệt vời thứ 2 trên thế giới - ít nhất là theo 20.000 người được thăm dò bởi TimeOut.com. Cuộc khảo sát hàng năm của Time Out xếp Chicago vào vị trí thứ hai về các thành phố tốt nhất thế giới để cả sinh sống và tới thăm - dựa trên mọi lĩnh vực từ đồ ăn thức uống đến văn hóa và giá vừa phải.

.

Biên tập viên Emma Krupp của Time Out giải thích: "Thành phố Trung Tây thân yêu của chúng tôi [Chicago] đã được bình chọn là thành phố vui nhất trên thế giới năm nay, một thực tế được chứng minh bởi hàng loạt lễ hội mùa hè, sự kiện ngoài trời, triển lãm nghệ thuật và hoạt động miễn phí của thành phố vào mỗi cuối tuần."

.

Krupp viết thêm rằng 96% người dân địa phương đánh giá cao Chicago về đồ ăn và thức uống, và 95% người được hỏi đánh giá cao về nền văn hóa và nghệ thuật của thành phố.

.

Đứng đầu trong danh sách là Edinburgh (Scotland). Top 5 là Medellín (Colombia); Glasgow (Scotland); và Amsterdam Hòa Lan).

.

Thành phố New York đứng thứ nhì Hoa Kỳ, xuất hiện ở vị trí thứ 20 trong danh sách Time Out. San Francisco ở vị trí 25, Boston ở vị trí 29, Miami ở vị trí 38 và Los Angeles ở vị trí 42.

.

Các thành phố Châu Á và Châu Úc vào danh sách 53 thành phố tuyệt vời là: 14. Mumbai; 15. Melbourne; 16. Taipei; 24. Tokyo; 33. Kuala Lumpur; 34. Manila; 44. Singapore; 46. Sydney; 47. Auckland; 51. Bangkok; 52. Hong Kong.

.

Có vẻ như cư dân quốc tế kỳ thị hai thiên đường xã hội chủ nghĩa VN và TQ (trừ Hong Kong)?

Chi tiết:

https://www.timeout.com/things-to-do/best-cities-in-the-world

.

---- HỒ SƠ: Rúng động cung đình Cộng sản (Lê Văn Đoành)

.

Rúng động cung đình Cộng sản

Lê Văn Đoành -15/07/2022

.

Nhiều người dự báo, đại hội lần thứ 13 của đảng CSVN là con số “tử”, không tốt, sẽ lắm nhiễu nhương. Thực tế xảy ra đúng vậy.

Từ sau đại hội 13 đến nay, Bộ Chính trị đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 Ủy viên, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Hàng loạt Uỷ viên Trung ương bị kỷ luật đảng, bị cách chức, khai trừ, bị khởi tố bắt giam, như: Nguyễn Thành Phong, Trần Văn Nam, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh…

Tất nhiên con số nêu trên chưa dừng lại ở đó, khi mà cuộc thanh trừng nội bộ và tranh giành quyền lực trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng đang đến hồi “một mất một còn”.

***

Trong hai ngày 12 và 13-7-2022, tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã cùng Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. Thế nhưng tin nội bộ “rò rỉ” cho biết, Phạm Bình Minh đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng chí “bạn vàng” bên kia biên giới vì sinh mạng chính trị của ông ta đang bị đe doạ.

Từ Trung Quốc trở về, Phạm Bình Minh phải dự cuộc họp Bộ Chính trị do Nguyễn Phú Trọng chủ toạ vào chiều 14-7-2022.

Nội dung cuộc họp gói gọn trong vấn đề nhân sự:

– Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án tối cao, làm Bí thư thành uỷ Hà Nội

– Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

– Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

– Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương, Bộ trưởng GTVT, làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

– Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), làm Bộ trưởng GTVT

– Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, làm Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP

– Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

.

Tại cuộc họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật các ông:

– Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh do liên can trách nhiệm Vụ án “Đưa và nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao” liên quan đến các chuyến bay “giải cứu”.

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến hàng loạt sai phạm trong ngành y tế, giáo dục và vụ án test kit Việt Á.

– Đinh Tiến Dũng, Bí thư thành uỷ Hà Nội, sai phạm giai đoạn làm Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 về quy chế làm việc, công tác cán bộ, chính sách, quản lý, sử dụng vốn vay và ngân quỹ nhà nước; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán.

Như vậy số phận của một số Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương khoá 13 đã được định đoạt.

– Phạm Bình Minh có thể nhận mức kỷ luật “khiển trách”, vẫn yên vị đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cuộc đua vào “tứ trụ” khoá 14 của ông Phạm Bình Minh xem như đã hết.

– Đinh Tiến Dũng tội nặng hơn, sẽ nhận mức “cảnh cáo”, bay chức Bí thư Hà Nội, sẽ bị điều về Học viện Chính trị quốc gia làm “tham mưu” cho Nguyễn Xuân Thắng.

– Vũ Đức Đam cũng sẽ nhận mức “khiển trách” để ngồi đến hết nhiệm kỳ, sau đó về đuổi gà.

– Nguyễn Văn Thể, người trước đây suýt bị khởi tố hình sự vì liên can đến Út “trọc” và công ty Yên Khánh, nay sẽ được điều về làm Phó Trưởng ban Ban kinh tế Trung ương, trám chỗ Nguyễn Thành Phong, kẻ sẽ bị khởi tố, bắt giam trong nay mai.

Sau nhiều đồn đoán, tranh chấp đến nỗi Uỷ ban MTTQ Hà Nội phải gây sức ép, đề nghị Thành uỷ Hà Nội kiến nghị Bộ Chính trị chốt nhân sự Chủ tịch UBND TP đang bỏ trống. Và chiếc ghế trống nay đã có chủ. Ngồi vào đó là Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương khoá 13, Tổng kiểm toán nhà nước.

.



Giấy mời họp của Thành ủy Hà Nội lúc 3h chiều nay. Ảnh: Lê Văn Đoành

.

Trần Sỹ Thanh là cháu của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cha của Trần Sỹ Thanh và Nguyễn Sinh Hùng là anh em cô cậu ruột.

Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, tốt nghiệp đại học Tài chính kế toán Hà Nội. Trong vòng 18 năm (từ năm 2004 – 2022) ông Thanh đã kinh qua 18 chức vụ quan trọng. Nhưng thực tế, ông ta chẳng tài cán gì, chỉ là bác Nguyễn Sinh Hùng đã đưa cháu mình đi “tráng men” trên khắp các tỉnh thành cả nước.

***

Nhà nước cộng sản luôn rêu rao đây là “nhà nước của dân, do dân, vì dân”, họ công kích chế độ phong kiến, nhưng thật ra, họ còn kinh hơn chế độ phong kiến rất nhiều. Câu ca dao xưa vẫn đúng trong chế độ cộng sản:

“Con vua thì lại làm vua/ Con sãi ở chùa thì quét lá đa”.

Bao giờ dân nổi can qua? Ngày đó sẽ đến rất gần. Nhìn Sri Lanka, khi mà tổng thống cùng gia đình bỏ chạy như những tên cướp, thì chắc chắn những người cộng sản đang run sợ, không biết lúc nào phong ba bão tố sẽ đến với họ.

Đảng CSVN lo sợ là phải, khi mà càng cố cũng cố quyền lực, càng thối nát rệu rã từ trung ương đến địa phương.

Bình Luận từ Facebook

.

Nguồn: https://baotiengdan.com/2022/07/15/rung-dong-cung-dinh-cong-san/

.

.