Tại viện ung thư Providence Cancer Institute, tiểu bang Oregon: Tiến sĩ Eric Tran thử thành công cách chữa TCR với ung thư tuyến tụy, làm teo 72% khối u ung thư của 1 bệnh nhân. (Photo: screengrab from Providence Cancer Center)

.

- Oregon: BS Eric Tran thử thành công cách chữa TCR với ung thư tuyến tụy, làm teo 72% khối u ung thư của 1 bệnh nhân.

- TQ phản đối hiệp ước thương mại Mỹ-Đài Loan.

- Anh: sẽ trang bị Ukraine phi đạn tầm trung tối tân, và phi đạn hành trình tầm xa 80 km. Thụy Điển phá lệ từ 1939, sẽ viện trợ Ukraine vũ khí.

- Zelensky: Nga hiện đang chiếm 20% lãnh thổ Ukraine, tình hình y hệt Thế chiến thứ 2, và Ukraine đã tự coi mình là một thành viên Liên Âu trên thực tế.

- Nga: không bán dầu với giá thấp hơn giá trên thị trường. Ukraine sẽ xuất cảng ngũ cốc khi quân Nga rút khỏi vùng ven biển Ukraine và hứa không tấn công các cảng và tàu hàng.

- Thổ Nhĩ Kỳ: cấm cửa vào NATO vì Thụy Điển và Phần Lan chưa dẫn độ 33 "kẻ khủng bố" PKK.

- Minnesota: Lee Zion, 54 tuổi, rao tặng cơ sở kinh doanh là tuần báo Lafayette Nicollet Ledger để tự nguyện đi giúp Ukraine.

- Tu viện Chính thống giáo Ukraine bị pháo kích: 2 linh muc, 1 nữ tu chết. Zelensky: có 446 trẻ em bị thương, 243 trẻ em chết và 139 em mất tích. Zelensky tố Nga cưỡng bức 200.000 trẻ em Ukraine về miền núi Nga. Zelensky: Putin xem mạng người như bụi.

- TV Nga: Thế Chiến thứ 3 với phương Tây bắt đầu, dọa Mỹ "trả giá đắt" nếu can thiệp vào cuộc chiến Ukraine. Nga vu vạ: Ukraine có kế hoạch bắn vào đất Nga. Hội đồng Bảo an LHQ lại họp về cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 6/6/2022. Nga: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ rà phá bom mìn tại các biển xung quanh các cảng Ukraine.

- Siêu cầu thủ bóng đá Pele kêu gọi Putin ngưng bắn, dàn hòa với Ukraine. Đội tuyển bóng đá Ukraine thắng đội Scotland tỷ số 3-1, hy vọng vào FIFA World Cup 2022 tại Qatar.

- Mỹ dự định bán Ukraine 4 máy bay tự lái tối tân, có thể trang bị hỏa tiễn Hellfire. Phi đạn Nga đã bắn trúng một tuyến đường sắt ở miền tây Ukraine.

- Tưởng niệm 33 năm thảm sát Thiên An Môn

- Ủy ban Hạ viện có email vẽ ra lộ trình phá vỡ thủ tục xác nhận kết quả bầu cử tại Quốc hội ngày 6/1/2021

- Oklahoma: 4 người chết, kể cả kẻ xả súng

- Baltimore kiện hãng Polymer80 Inc. trong nhóm công ty sản xuất súng ma lớn nhất

- South Carolina: đứng bắn bâng quơ vào xe cộ, làm chết 1 cậu bé 8 tuổi trên xe và làm bố cậu bé bị thương

- Georgia: cảnh sát 81 tuổi bị truy tội hiếp dâm

- Mỹ xóa nợ thời đi học cho 560.000 cựu sinh viên vì Đại học Corinthian đã quảng cáo sai lạc

- California: Tam Van Tran bắt cua lậu, bị bắt

- Pennsylvania: Jimmy Tran gian lận về phiếu trợ cấp thực phẩm, bị tuyên án hai năm tù.

- Sài Gòn năm 2021: lương thấp, 270 bác sĩ nghỉ việc công, ra làm bệnh viện tư có lương cao hơn.

- Tết Đoan Ngọ ngày mai: rượu nếp, bánh ú

- HỎI 1: Người Hoa tại Mỹ muốn Trung Quốc xâm lăng Đài Loan? ĐÁP 1: Có ít nhất là 1 người.

- HỎI 2: Dân Đài Loan rủ nhau đi học sử dụng súng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (2/6/2022) ---- Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng hôm thứ Năm cho biết Bắc Kinh ''kiên quyết phản đối'' Sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về Thương mại Thế kỷ 21 (United States-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade) nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

.

TQ nói rằng cả Mỹ và Đài Loan nên tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc", giải thích rằng nguyên tắc này là yêu cầu đối với Đài Loan khi tham gia hợp tác kinh tế đối ngoại. Theo Gao, những thỏa thuận như vậy "liên quan đến tình hình chung của quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới." Ông nhấn mạnh rằng Mỹ nên "xử lý các mối quan hệ kinh tế và thương mại với Đài Loan một cách thận trọng", để ngăn chặn việc gửi thông điệp sai lầm tới những người ly khai Đài Loan.

.

Bất chấp việc TQ yêu cầu Mỹ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng Đài Loan, Hoa Kỳ vận tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đài Loan, cam kết sẽ bảo vệ nước này một cách "quân sự" nếu cần thiết.

.

---- Anh hôm thứ Năm tuyên bố rằng sẽ trang bị cho Ukraine các hệ thống phi đạn tầm trung tinh vi. Quyết định đưa ra sau khi Mỹ và Đức nói họ sẽ gửi các loại vũ khí có khả năng bắn hạ máy bay và dập tắt pháo binh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói Anh sẽ gửi một số lượng chưa xác định các bệ phóng M270 có khả năng phóng phi đạn hành trình chính xác tới tầm xa 80 km. Anh nói rằng quyết định đưa ra với sự phối hợp chặt chẽ của Mỹ.

.

---- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mikael Damberg hôm thứ Năm nói tại cuộc họp báo chung, các bộ trưởng thông báo Stockholm sẽ gửi các dàn phi đạn chống hạm địa-đối-hải có tên là Robot 17, cùng với một số vũ khí và thiết bị quân sự khác tới Ukraine. Bình luận về thực tế rằng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1939 Thụy Điển cung cấp thiết bị quân sự, Hultqvist cho biết "vì chính nghĩa."

.

Ngoài ra, Thụy Điển hỗ trợ tài chính 578 triệu kronor Thụy Điển (59 triệu USD) sẽ được gửi đến quỹ của ngân hàng trung ương Ukraine và 60 triệu kronor Thụy Điển (6,12 triệu USD) cho quỹ NATO, cả hai đều nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine.

.

----- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nói rằng quân đội Nga hiện đang chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, và so sánh tình hình xung đột hiện nay với Thế chiến thứ hai. Trong video phát biểu trước Quốc hội Luxembourg, Zelensky nói rằng mặc dù Nga đã mất hơn 30.000 binh sĩ nhưng không quốc gia nào nên thờ ơ và cả thế giới phải đoàn kết để ngăn chặn "chế độ chuyên chế". Ông nói thêm rằng gần 300.000 km vuông đất Ukraine được bao phủ trong hầm mỏ hoặc đạn pháo. Ông cũng nói rằng Ukraine đã tự coi mình là một "thành viên Liên Âu trên thực tế".

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã nói hôm thứ Năm, trong một cuộc họp báo, rằng Nga sẽ không bán dầu với giá thấp hơn giá trên thị trường. Bình luận về lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng khi cần thời gian để cắt bỏ dầu thô của Nga, Hoa Kỳ sẽ cho phép người khác mua nó, nhưng chỉ với giá thấp hơn, Peskov nhấn mạnh rằng "mọi thứ đều do thị trường điều tiết, bất chấp những khó khăn giả tạo. do phương Tây tạo ra” và Nga từ chối bán dầu với giá thua lỗ.

.

Peskov tuyên bố rằng khi nhu cầu đối với dầu thô giảm ở một nơi, nó sẽ tăng lên ở nơi khác, đồng thời cho biết thêm rằng Nga sẽ tìm kiếm các điều kiện thuận lợi nhất và chuyển hướng dòng chảy dầu của mình.

.

---- Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Năm nói rằng quân Nga phải rút khỏi vùng ven biển Ukraine và đưa ra những đảm bảo rằng họ sẽ không tấn công các cảng và tàu thương mại trước khi Ukraine có thể đồng ý nối lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc. Trước đó một ngày, Nga nói sẵn sàng "hỗ trợ hộ tống các tàu chở ngũ cốc tới vùng biển quốc tế" khi hai bên cáo buộc nhau rải mìn trên vùng biển này.

.

Ukraine cho biết: "Các tuyến đường bộ thay thế sẽ không giải quyết được vấn đề vì chúng có công suất thấp. Ukraine đang làm việc với các đối tác để thiết lập một phái bộ quốc tế, đặc biệt là dưới sự bảo trợ của LHQ, cơ quan này sẽ đảm nhận chức năng của các tuyến hàng hải để xuất cảng các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine."

.

---- Giám đốc Truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Altun hôm thứ Năm cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gỡ bỏ các điều kiện để chấp thuận đơn gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

.

"Các thành viên NATO phải làm việc hài hòa hoàn hảo trong cuộc chiến chống khủng bố. Nếu không, tư cách thành viên của Phần Lan có thể gây hại cho cả an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và bản sắc thể chế của NATO", tho lời Altun tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn.

.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag nói rằng Thụy Điển và Phần Lan vẫn chưa thực hiện yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ 33 "kẻ khủng bố" từ Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và các tổ chức "khủng bố" Fethullah.

.

---- Lee Zion, ông chủ tuần báo Lafayette Nicollet Ledger, một tờ báo nhỏ ở một thị trấn nhỏ tại Minnesota muốn tình nguyện sang giúp Ukraine: ông đang tìm người để ông sẽ trao tặng toàn bộ cơ sở kinh doanh của tờ báo này. Hồi 4 năm trước, Zion đã mua tuần báo này với giá 35.000 đô la. Ông nói tờ báo đang có lợi nhuận và không có nợ, có hợp đồng với các nhà quảng cáo và khoảng 500 người đã ghi danh mua báo thường kỳ. Ông sẽ tặng toàn bộ kinh doanh của tờ báo, nhưng người nhận sẽ phải phải có kinh nghiệm và làm việc siêng năng như ông để gần như đơn độc giữ cho nó hoạt động, theo đài Minnesota Public Radio loan tin.

.

Zion, 54 tuổi, nói với nhật báo Star Tribune rằng quan tâm của ông đối với Ukraine bắt nguồn từ niềm yêu thích cây đàn bandura, nhạc cụ truyền thống của Ukraine. Ông đã lên kế hoạch đến Ukraine nhưng không chắc sẽ làm gì khi đến đó. Zion nói: “Xin tùy. Họ sẽ đưa tôi ra tác chiến đấu, hay đưa tôi ra đào chiến hào, hay cử tôi làm giáo viên, hay người hộ tống dân chạy loạn ra khỏi Ukraine. Có thể họ sẽ đưa tôi vào nghề báo, bởi vì đó là những gì tôi đã làm trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình."

.

---- Dê robot để giúp nông dân Nhật.

Video dài 1:25 phút:



https://youtu.be/8XxD_qGBms0

.

.

---- Nhà thờ Chính thống giáo Ukraine cho biết, hai linh mục và một nữ tu sĩ đã chết trong vụ pháo kích vào một tu viện lịch sử ở miền đông Ukraine, trong khi 3 linh mục cũng bị thương do trận pháo kích hôm thứ Hai, làm thiệt hại nặng nề tu viện Sviatohirsk ở vùng Donetsk. Thông báo không cung cấp thêm chi tiết.

.

Tu viện, nằm trên bờ phải dốc của sông Seversky Donets, là một trong những tu viện Chính thống giáo lịch sử quan trọng nhất ở Ukraine. Tu viện cung cấp nơi trú ẩn cho dân thường chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh và trước đó đã bị pháo kích của Nga khi quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công của họ ở Donbas.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu video tối hôm thứ Năm rằng kể từ khởi đầu cuộc chiến, đã có 446 trẻ em bị thương, 243 người chết và 139 người mất tích. Zelensky cũng cho biết 200.000 trẻ em nằm trong số những người Ukraine đã bị cưỡng bức đưa đến Nga và phân tán trên khắp đất nước Nga mênh mông.

.

Zelensky cũng cáo buộc Nga đã coi thường giá trị cá nhân con người: "Nga coi thường ngay cả chính công dân của mình đến mức họ không hiểu giá trị của cuộc sống con người. Lính Nga giết và chết như thể họ không phải là con người, nhưng chỉ là bụi. Bụi dưới chân những ông chủ nước Nga."

.

Zelensky nói rằng nguyên tắc Ukraine "từng người một cũng đều quan trọng" sẽ không bị lay chuyển, vì ông nhấn mạnh rằng đó là điều chính ngăn cách người dân Ukraine với quân chiếm đóng Nga.

.

---- Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Ukraine đang có kế hoạch tấn công Nga bằng các hệ thống hỏa tiễn mà Mỹ đã cung cấp. Nói tại cuộc họp báo, Đại tướng Mikhail Mizintsev, Giám đốc Điều phối Liên bộ về Ứng phó Nhân đạo của Nga (Russia's Interdepartmental Coordination Headquarters for Humanitarian Response), nói rằng Ukraine đang chuẩn bị khởi động các hệ thống ở thành phố Shostka và bắn chúng về phía Nga. Ông nói thêm Ukraine đang có kế hoạch khiêu khích Nga đáp trả cuộc tấn công và sau đó ra lệnh cho các nhà báo lấy bằng chứng về các cuộc tấn công và đổ lỗi cho Nga. (Tức cười quá, Nga đã bắn sập đủ thứ ở Ukraine, lại la làng Ukraine sẽ bắn sang đất Nga, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các hỏa tiễn mà Mỹ gửi tới Ukraine sẽ không thể bắn tới được Nga.)

.

---- Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) sẽ tổ chức một cuộc họp khác về cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 6/6/2022. Các chủ đề cuộc họp sẽ đề cập đến vẫn chưa được công bố; tuy nhiên, TASS đưa tin cuộc thảo luận về việc loại Nga ra khỏi hội đồng vì hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine không nằm trong kế hoạch. Nga trước đó đã bày tỏ chắc chắn rằng họ sẽ không bị đuổi ra khỏi UNSC.

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Tư cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ rà phá bom mìn tại các vùng biển xung quanh các cảng của Ukraine. Một thỏa thuận về chủ đề này đã đạt được giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp mở lối ra cho các tàu Ukraine và cung cấp thực phẩm xuất cảng cần thiết cho các nước đang phát triển khi cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng lương thực. Nga phủ nhận mọi trách nhiệm về việc phong tỏa các cảng của Ukraine, thay vào đó cáo buộc Ukraine rải mìn trên vùng biển ven bờ của họ.

.

---- Siêu cầu thủ bóng đá Brazil Pele đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine. Pele viết trong một bức thư ngỏ gửi cho Putin được đăng trên Instagram ngay trước khi đội tuyển bóng đá nam Ukraine đối đầu với Scotland trong trận bán kết playoff World Cup: “Tôi muốn sử dụng trận đấu hôm nay như một cơ hội để đưa ra yêu cầu: ngăn chặn cuộc xâm lược. Hoàn toàn không có lời biện minh nào cho việc tiếp tục bạo lực này.”

.

“Cuộc xung đột này là xấu xa, không chính đáng và không mang lại gì ngoài đau đớn, sợ hãi, khủng bố và thống khổ… Các cuộc chiến tranh chỉ tồn tại giữa các quốc gia riêng biệt và không có ý thức hệ nào biện minh cho hỏa tiễn đạn đạo chôn vùi ước mơ của trẻ em, hủy hoại gia đình và giết chết những người vô tội.”

.

---- Đài truyền hình nhà nước Nga hôm thứ Tư tuyên bố rằng Chiến tranh thế giới thứ 3 với phương Tây đã bắt đầu - cảnh báo rằng Mỹ sẽ "phải trả giá đắt" nếu can thiệp vào cuộc chiến Ukraine. Olga Skabeyeva, người dẫn chương trình “60 Minutes” trên truyền hình nhà nước Russia-1, đã nói trong tuần này rằng “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine đã kết thúc.

.

“Một cuộc chiến thực sự đã bắt đầu - Thế chiến III,” cô nói. “Chúng ta buộc phải tiến hành phi quân sự hóa không chỉ Ukraine, mà còn đối với toàn bộ liên minh NATO”. Cô dẫn ra Anh và Mỹ, chỉ ra rằng các nước phương Tây đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine hiện đang được sử dụng trên chiến trường chống lại Nga.

.

Một người ủng hộ Putin khác, nhà khoa học chính trị của Bộ Ngoại giao Vladimir Avatkov, sau đó đã tán thành, nói rằng: "Bất kỳ ai cố gắng can thiệp vào cuộc hành quân đặc biệt [ở Ukraine] sẽ phải trả giá đắt cho nó."

.

Skabeyeva, người được biết đến với giọng điệu diều hâu trong chương trình trò chuyện vào giờ vàng của cô, sau đó đã làm dấy lên bóng ma chiến tranh hạt nhân. Dân biểu Nga Oleg Matveychev, cũng là khách mời trong chương trình, ám chỉ rằng Ba Lan có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga, nếu nước này quyết định tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

.

---- Chính quyền Biden dự định bán 4 máy bay không người lái tối tân, có thể được trang bị hỏa tiễn Hellfire, cho Ukraine để phòng thủ chống Nga. Bốn máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle có thời gian hoạt động và tầm hoạt động lâu hơn so với các hệ thống trên không nhỏ hơn mà quân đội Ukraine hiện đang sử dụng để tự vệ kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/2/2022, theo Reuters dẫn 3 nguồn tin.

.

Quốc hội Mỹ vẫn có thể ngăn chặn quyết địnhc ủa Biden. Máy bay không người lái Grey Eagle có thể bay lâu tới 30 giờ hoặc hơn mỗi lần và thu thập một lượng lớn dữ liệu cho mục đích tình báo. Mỗi máy bay không người lái Grey Eagle cũng có thể được trang bị tới 8 phi đạn Hellfire nặng 100 pound (45.4 kilogram) - khoảng gấp đôi trọng lượng phi đạn mà các máy bay không người lái hiện tại mà Ukraine đang sử dụng.

.

---- Phi đạn Nga đã bắn trúng một tuyến đường sắt ở miền tây Ukraine, theo Ukraine. Các cuộc không kích xảy ra gần đường hầm Beskyd ở vùng núi Carpathian - không xa biên giới với Slovakia. Đây là lần thứ hai tuyến đường này bị phi đạn hành trình của Nga nhắm bắn. Maksym Kozytskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Lviv, cho biết đã có hai người bị thương.

.

---- Đôi tuyển bóng đá Ukraine hôm thứ Tư đã thắng đội tuyển Scotland tỷ số 3-1 tại sân Hampden Park ở Glasgow, Scotland, trong trận bán kết vòng playoff để sẽ dự World Cup. Kết quả khiến đội tuyển Ukraine sẽ chỉ còn một chiến thắng nữa là sẽ chính thức tham dự FIFA World Cup 2022 tại Qatar.Như thế, đội tuyển Ukraine sẽ đối mặt với đội tuyển Xứ Wales tại thị trấn Cardiff vào ngày 5/6/2022 để xác định đội tuyển nào sẽ được tranh tài tại FIFA World Cup 2022. Giải Bóng Đá Thế Giới World Cup 2022 dự kiến bắt đầu vào ngày 21/11/2022 và kéo dài đến ngày 18/12/2022 tại Qatar.---- Ủy ban Hạ viện điều tra cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 đã nhận được một email viết từ tháng 12/2020 vạch ra một chiến lược phá cuộc đếm phiếu ở lưỡng viện để ngăn cản Joe Biden trở thành tổng thống, ít nhất là tạm thời. Email, do luật sư Kenneth Chesebro viết, phác họa khả năng đưa nhiệm vụ chứng nhận kết quả bầu cử vào tay chủ tịch Thượng viện, lúc đó là Chuck Grassley.LS Chesebro viết trong email rằng Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence có thể xin rút khỏi nhiệm vụ xác minh kết quả bầu cử, thì công việc xác minh phiếu bầu sẽ trao Grassley hoặc một Thượng nghị sĩ Cộng hòa cấp cao khác đảm nhiệm. Theo kế hoạch, Grassley lúc đó tuyên bố tạm ngưng họp, để Trump có thêm thời gian để đặt nghi vấn về kết quả bầu cử. Email này rất quan trọng vì nó là tài liệu duy nhất mà ủy ban có được cho đến nay, viết rõ kế hoạch bẻ gãy thủ tục xác nhận bầu cử tại Quốc Hội trong ngày công bố tên Tổng Thống đắc cử, và một thẩm phán nhận thấy rằng nó có thể dùng làm bằng chứng phạm tội.---- Một học sinh lớp 3 ở New Hampshire đã chết khi đang đi nghỉ cùng gia đình ở South Carolina vì bị một người đàn ông dùng súng bắn bâng quơ vào các xe hơi đi ngang qua. Quarius Naqua Dunham, 8 tuổi, bị bắn trúng cổ khi ngồi trên xe của gia đình tới gần Florence hôm thứ Bảy. Cậu bé đã chết tại một bệnh viện vào thứ Hai.Cảnh sát trưởng quận Florence cho biết tay súng 40 tuổi đang bị truy tố tội sát nhân và mưu sát: nghi can xả súng tên là Charles Montgomery Allen, cũng đã bắn trúng chân của bố của cậu bé 8 tuổi theo cách mà cảnh sát nói là xả súng bâng quơ, ngẫu nhiên.---- Cảnh sát Tulsa, Oklahoma, đang điều tra một vụ xả súng gần Bệnh viện St. Francis hôm thứ Tư. Theo cảnh sát, 4 người đã chết bao gồm cả kẻ xả súng. Ủy viên Hội đồng Thành phố Tulsa Quận 9, Jayme Fowler, nói với đài truyền hình 2 News rằng cảnh sát Tulsa nói với ông rằng tay súng đã tự sát.Cảnh sát trưởng Wendell Franklin xác nhận trên Twitter rằng các cảnh sát ban đầu được gọi đến Tòa nhà Natalie gần Bệnh viện St. Francis vì một người đàn ông được trang bị súng trường. Không rõ có bao nhiêu người bị thương.---- Thành phố Baltimore nộp đơn kiện Polymer80 Inc., một trong những công ty sản xuất súng ma lớn nhất, theo lời Thị trưởng Brandon Scott. Súng ma là loại súng bán rời các phụ tùng để người mua có thể ráp nhanh chóng thành một khẩu súng, và không có số để cảnh sát theo dõi. Đơn kiện nói hãng Polymer80 đã tạo ra “cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng” ở Baltimore.Các quan chức cũng nói rằng nhà sản xuất “cố tình phá hoại luật súng của liên bang và tiểu bang” bằng cách cung cấp súng ma cho “những người mua không qua kiểm tra lý lịch”. Theo bản tin, súng ma chiếm 19% tổng số súng bị cảnh sát thành phố Baltimore tịch thu trong năm nay. Thành phố Los Angeles cũng đã đệ đơn kiện Polymer vào tháng 2/2021.---- Một cảnh sát 81 tuổi ở tiểu bang Georgia đã bị bắt hôm thứ Ba với một số tội danh, bao gồm cả hiếp dâm trong khi làm nhiệm vụ. Ông cụ Jerry Glover, 81 tuổi, bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ vào tháng 5/2022, nhưng Sở Điều tra Georgia không nói rõ ngày ông cụ tấn công tình dục.Ty cảnh sát LaFayette đã yêu cầu Sở giúp điều tra vào ngày 11/5/2022 sau khi biết được cáo buộc hiếp dâm. Ty cảnh sát quận Walker, nơi Glover làm việc liên tục từ những năm 1980s, đã sa thải Glover mới hôm thứ Sáu tuần trước và bắt ông cụ 4 ngày sau đó. Nhiệm vụ cảnh sát của Glover là giữ an ninh phòng xử cho các tòa án của quận và làm thủ tục dân sự, theo lời Cảnh sát trưởng Steve Wilson cho biết.---- Hôm Thứ Tư 6/1/2022, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ thông báo Bộ sẽ xóa tất cả các khoản vay còn lại của sinh viên liên bang đã vay để theo học bất kỳ khuôn viên nào do Corinthian Colleges Inc. (Corinthian) sở hữu hoặc điều hành kể từ khi thành lập năm 1995 cho đến khi đóng cửa vào tháng 4/2015. Lệnh xóa nợ này sẽ giúp 560.000 người đã vay nhận được 5,8 tỷ đô la toàn bộ các khoản vay. Điều này bao gồm những người vay ở Corinthian mà chưa nộp đơn [xin xóa nợ], mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào từ phía họ.Hành động này là lần xóa nợ đơn lẻ lớn nhất mà Bộ đã thực hiện trong lịch sử. Hành động hôm nay nâng tổng số khoản xóa nợ thời đi học mà Chính phủ Biden-Harris đã phê duyệt lên tới 25 tỷ đô la kể từ tháng 1/2021.Lý do xóa nợ hôm nay dựa trên kết luận rằng Đại học Corinthian đã quảng cáo sai lạc, khi bảo đảm tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp hay tín chỉ có giá trị tương đương sẽ giúp chuyển trường cao hơn. Thành lập vào năm 1995, Corinthian đã mua lại một số trường cao đẳng tư nhân vì lợi nhuận đang gặp khó khăn trên khắp đất nước. Vào thời kỳ đỉnh cao vào năm 2010, trường này đã có hơn 110.000 sinh viên ghi danh tại 105 cơ sở chi nhánh toàn quốc.---- Một người đàn ông tên Tam Van Tran đã bị cáo buộc đánh bắt bất hợp pháp hàng trăm con cua loại Dungeness trong Khu bảo tồn biển ở California, theo đơn kiện được đệ trình vào tuần trước. Bộ Ngư Nghiệp và Động vật hoang dã của California (CDFW) cho biết rằng từ ngày 23/12/2020 đến ngày 18/2/2021, nghi can đã đặt hơn 90 bẫy cua ở Khu bảo tồn biển quốc gia thuộc Quần đảo Bắc Farallon, nằm cách cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco khoảng 30 km. Bridge, theo đơn kiện của Văn phòng Biện lý Quận San Francisco. Việc đánh bắt hải sản dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm trong khu vực được bảo vệ này.

“... Đây là trường hợp nghiêm trọng nhất về hoạt động đánh bắt cua trái pháp luật trong lịch sử của San Francisco, cũng như lớn nhất về đánh bắt cua thương mại bất hợp pháp ở bất kỳ Khu bảo tồn Biển nào trong toàn bộ Tiểu bang California,” đơn kiện cho biết. Các nhà điều tra nói những chiếc bẫy mà họ tìm thấy thuộc về Tam Van Tran, một cư dân của Vallejo.

.

Đơn kiện nói rằng bằng cách đánh bắt cá trong một khu vực bất hợp pháp, Tran đã có được một lợi thế kinh doanh không công bằng. Theo đơn kiện, các công tố viên đòi phạt dân sự đối với Tran 912.500 USD và Tran phải chịu án phí. Tuy nhiên, Tran khai với CDFW rằng anh ta không biết rằng “việc đánh bắt cá bị cấm ở khu vực đó,” đơn kiện nói. CDFW đã tịch thu các bẫy cua và thả hơn 250 con cua Dungeness về đại dương. Theo đơn kiện, việc kinh doanh cua Dungeness sinh lợi ở California và mang về hơn 30 triệu USD vào năm 2020.

.

----- Công tố miền Trung tiểu bang Pennsylvania loan tin rằng Jimmy Tran, 41 tuổi ở Harrisburg đã bị kết án vì sử dụng, mua lại và sở hữu trái phép các quyền lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP). (Dân Việt thường gọi theo tên cũ trợ cấp thực phẩm này là fút-tem, food stamps.)

.

Theo tin này, Tran đã bị tuyên án hai năm tù. Tran trước đây thừa nhận rằng trong khi sở hữu và điều hành siêu thị Asia Market ở Harrisburg, anh đã cung cấp tiền mặt một cách bất hợp pháp để đổi lấy các phúc lợi SNAP. Chuyện gian lận này diễn ra từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2020. Tran đã bị buộc phải bồi thường số tiền 1.843.534 đô la mà anh đã gian lận với trợ cấp này.

.

.

---- Oregon: Nhà nghiên cứu Eric Tran đang thử thành công cách chữa TCR với ung thư tuyến tụy, làm teo 72% khối u ung thư của 1 bệnh nhân. Một phụ nữ Florida mắc bệnh ung thư tuyến tụy (pancreatic cancer) giai đoạn cuối, đã thuyết phục các bác sĩ điều trị cho cô được thử nghiệm bằng một liệu pháp tăng cường miễn dịch và kết quả phi thường là: các khối u ung thư của cô nhỏ lại rất nhiều. Cô Kathy Wilkes đã nhận được liệu pháp thử nghiệm về thụ thể tế bào T, hay còn gọi là TCR (T-cell receptor therapy, viết tắt TCR therapy), vào tháng 6 năm ngoái và dường như đã đánh bại căn bệnh nan y.

.

.

Trong nhóm bác sĩ điều trị bằng thử nghiệm TCR có nhà khoa học gốc Việt tên là Eric Tran, làm việc trong viện nghiên cứu ung thư ở Providence Cancer Institute, tiểu bang Oregon.

.

Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Y học New England (New England Journal of Medicine), liệu pháp này được thiết kế để khai thác hệ thống miễn dịch để tạo ra "thuốc sống" có thể nhắm mục tiêu và tiêu diệt các khối u. Cô Wilkes, từ Ormond Beach, đã theo dõi các nhà nghiên cứu ở Oregon nên tình nguyện sang để xin được điều trị bằng liệu pháp đang thử nghiệm. Vì cô nói: “Tôi biết rằng hóa trị thông thường sẽ không cứu được mạng sống của tôi."

.

Tại Viện Ung thư Providence Oregon, nhà nghiên cứu Eric Tran đã biến đổi gen tế bào T của cô Wilkes để tìm ra một loại chất đạm (protein) đột biến ẩn bên trong các tế bào khối u của cô - và chỉ ở đó, [chứ] không có trong các tế bào khỏe mạnh. Đó là một cách tiếp cận được gọi là liệu pháp thụ thể tế bào T, hoặc TCR. Eric Tran nhấn mạnh rằng nghiên cứu vẫn còn mang tính thử nghiệm cao nhưng cho biết phản ứng đáng chú ý của Wilkes “cung cấp cho tôi sự lạc quan rằng chúng tôi đang đi đúng hướng”.

.

Họ chọn lọc các tế bào T từ máu của Wilkes, biến đổi gen chúng trong phòng thí nghiệm và sau đó tạo ra hàng tỷ bản sao. Sáu tháng sau khi truyền các tế bào bị thay đổi, khối u ung thư của cô đã thu nhỏ 72% - và cô Wilkes cho biết các cuộc kiểm tra gần đây cho thấy bệnh của cô vẫn ổn định.

.

BS Eric Tran nói không rõ tại sao thử nghiệm không thành công ở một bệnh nhân khác, mặc dù các bài học từ trường hợp đó đã thúc đẩy một số thay đổi đối với phương pháp điều trị cho cô Wilkes. Nhóm nghiên cứu ở Oregon đã mở một nghiên cứu nhỏ để kiểm tra thêm liệu pháp TCR cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư không thể chữa khỏi được thúc đẩy bởi cái mà Tran gọi là đột biến “điểm nóng”.

.

Có thể xem thêm video dài 3:07 phút:



https://youtu.be/FrOnzbdrQ5o

.

---- Sài Gòn năm 2021: lương thấp, 270 bác sĩ nghỉ việc công, ra làm bệnh viện tư có lương cao hơn. Báo Lao Động ghi nhận. Ở các bệnh viện công tại TPHCM hiện nay, nhiều bác sĩ làm việc lâu năm, có tay nghề nhưng xin nghỉ việc. Lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với công sức bỏ ra đang là một trong những nguyên nhân chính khiến bác sĩ bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư làm việc... Trong năm 2021, tổng số nhân viên y tế của bệnh viện công thành phố nghỉ việc là 701 người, trong đó có 186 bác sĩ; bệnh viện tuyến quận, huyện có 235 người nghỉ việc, trong đó 57 bác sĩ; tại các Trung tâm Y tế quận, huyện 137 người nghỉ việc, trong đó 27 bác sĩ. Những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ y tế, mạng lưới y tế tư nhân ngày càng phát triển. Riêng TPHCM hiện có 64 bệnh viện tư, nhiều hơn 16% so với bệnh viện công và 6.438 phòng khám đa khoa, chuyên khoa. Trước nhu cầu của các bệnh viện tư cần nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân nên nhiều bác sĩ, nhân viên y tế lần lượt chuyển sang "đầu quân" cho bệnh viện tư.

.

---- Tết Đoan Ngọ là ngày 5/5 âm lịch hàng năm, được mừng lễ ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn. Năm nay Tết này sẽ rơi vào ngày Thứ Sáu 3/6/2022 dương lịch. Nông dân Việt Nam có thói quen uống rượu nếp, ăn cơm rượu trong Tết Đoan Ngọ, cũng gọi ngày này là Tết giết sâu bọ, vì là ngày bắt sâu bọ trên các cánh đồng. Trong văn hóa Việt thì ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch lại là ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ. Trong dân gian đã lưu truyền câu ca dao:

Tháng Năm ngày tết Đoan Dương,

Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang.

.

Riêng người Hoa tại Chợ Lớn có truyền thống gói bánh ú mừng Tết Đoan Ngọ.

Video dài 2:52 phút:



https://youtu.be/ovwB-7LjG2Q

.

.

---- HỎI 1: Người Hoa tại Mỹ muốn Trung Quốc xâm lăng Đài Loan?

.

ĐÁP 1: Có ít nhất là 1 người. Trong một bài phát biểu vào tháng 4/2022, một giáo sư Trung Quốc sống ở Mỹ tuyên bố rằng nền kinh tế Trung Quốc "lớn hơn gấp 10 lần so với Nga" và do đó việc xâm lược Đài Loan sẽ "dễ dàng và hào hứng".

.

Vào ngày 1/4/2022, Li Yi (李毅 = Lý Nghị), một học giả Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ủng hộ việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để thôn tính Đài Loan, đã có bài phát biểu tại Trường Đảng Quận Triều Dương (Chaoyang District Party School) ở Bắc Kinh về cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine và những bài học có thể có để Trung Quốc dòm ngó Đài Loan. Khi đề cập đến Đài Loan, họ Lý tuyên bố rằng kế hoạch được đề cập trước đó của ông vào tháng 12/2021 về việc "giải phóng Đài Loan" có thể diễn ra trong "ba ngày" là "hoàn toàn chính xác" dựa trên các sự kiện hiện tại ở Ukraine.

.

Đối với cuộc xâm lược Đài Loan, Lý nói rằng Trung Quốc phải "dùng dao mổ trâu giết gà" bằng cách cử "quân và hỏa lực áp đảo" để nhanh chóng thống nhất Đài Loan với Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất có thể. Lý tuyên bố rằng cuộc chiến Nga-Ukraine đã chứng tỏ rằng trong khi tiêu diệt lực lượng không quân, hải quân, phi đạn và thiết giáp của Đài Loan, thì chiến dịch xâm lược Đài Loan phải đồng thời cắt đứt liên lạc nước, điện và điện thoại di động trên khắp Đài Loan.

.

Lý nói rằng nền kinh tế Trung Quốc "lớn gấp 10 lần Nga" và việc tiến hành chiến tranh nhằm vào Đài Loan sẽ "dễ dàng và hào hứng." Lý cũng đề nghị Trung Quốc rút các tài sản thuộc sở hữu nhà nước khỏi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu và đẩy nhanh việc quảng bá đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc trên khắp thế giới.

.

Học giả Trung Quốc này đã bị trục xuất khỏi Đài Loan vào năm 2019 vì dự định phát biểu trước công chúng khi đang xin thị thực du lịch. Trong hồ sơ trên mạng LinkedIn của mình, Lý tự nhận là "Giáo sư đầy đủ" ở Khu vực Greater New York Area. "Đang tìm kiếm công việc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu", trước đây từng là giáo sư tại Đại học Renmin từ năm 2014 đến năm 2017 và là giảng viên trợ giảng tại DePaul Đại học từ 2003 đến 2004 tại Chicago.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4556819

.

---- HỎI 2: Dân Đài Loan rủ nhau đi học sử dụng súng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Từ hướng dẫn viên du lịch cho đến nghệ sĩ xăm mình, nhiều người ở Đài Loan đã bắt đầu học bắn súng lần đầu tiên trong đời khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine làm dấy lên lo lắng trước viễn cảnh nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc sẽ hành động tương tự trên hòn đảo dân chủ. Áp lực quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với đảo quốc, kết hợp với cuộc xung đột ở Ukraine, đã thúc đẩy cuộc tranh luận về cách tăng cường phòng thủ ở Đài Loan, vốn đang cân nhắc xem có nên gia hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc hay không.

.

Một quan chức của một công ty đào tạo kỹ năng chiến đấu ở Đài Loan cho biết kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu cách đây 3 tháng, số lượt đặt trước đã tăng gần gấp 4 lần để có các bài học về cách bắn. Max Chiang, giám đốc điều hành của Polar Light, có trụ sở tại ngoại ô thủ đô Đài Bắc, cho biết: “Ngày càng có nhiều người đến tham gia."

.

Chiang nói thêm rằng một số người đến trường bắn năm nay đã không hề cầm súng trước đó và nói thêm rằng con số đã "tăng gấp ba hoặc gấp bốn" kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, mà Nga gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt".

.

Bên cạnh việc huấn luyện sử dụng súng, một số chính trị gia ở Đài Loan đã kêu gọi công chúng bắt đầu suy nghĩ về các kế hoạch sinh tồn trong thời kỳ mà hầu hết các thành phố có thể không có điện và nước trong nhiều ngày.

Chi tiết:

https://www.abc.net.au/news/2022-06-02/more-seek-gun-training-in-taiwan-ukraine-war-drives-home-china/101119272

.

-