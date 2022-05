Mỹ-Hàn họp báo chung. Tổng thống Hoa Kỳ nói tại Nam Hàn: tương lai thế giới, về mặt kỹ thuật công nghệ và kinh tế, sẽ được "viết lên" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tổng thống Nam Hàn: Nam Hàn đang sản xuất 70% các chip bộ nhớ dùng trên toàn cầu. Hai mật vụ Hoa Kỳ trong nhóm tiền trạm cho Biden bị đưa về Mỹ vì 1 người say rượu, ẩu đả. - Putin: mặt trận Internet chống Nga tăng bùng nổ. Ng

Tổng thống Hoa Kỳ nói tại Nam Hàn: tương lai thế giới, về mặt kỹ thuật công nghệ và kinh tế, sẽ được "viết lên" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

- Mỹ-Hàn họp báo chung. Tổng thống Hoa Kỳ nói tại Nam Hàn: tương lai thế giới, về mặt kỹ thuật công nghệ và kinh tế, sẽ được "viết lên" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tổng thống Nam Hàn: Nam Hàn đang sản xuất 70% các chip bộ nhớ dùng trên toàn cầu.

Hai mật vụ Hoa Kỳ trong nhóm tiền trạm cho Biden bị đưa về Mỹ vì 1 người say rượu, ẩu đả.

- Putin: mặt trận Internet chống Nga tăng bùng nổ. Nga: sẵn sàng thảo luận về "bất kỳ vấn đề quốc tế nào" với các nước phương Tây. Nga yêu cầu Wikipedia xóa một số tài liệu về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

- VCIOM: điểm ủng hộ Putin tại Nga là 77,7%. Nga: lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga sẽ kéo dài nhiều thập niên. Nga: biên giới Nga bị phương Tây tăng sức đe dọa. Ukraine ra lệnh ngừng bảo vệ Mariupol; Nga: 2.000 binh sĩ Ukraine từ nhà máy thép đã đầu hàng. Nga sẽ giảm giá thép và than.

- Cháu ngoại 2 tuổi của Putin mang họ Zelensky vì Igor Zelensky (không bà con với Tổng Thống Ukraine) là bạn tình của cô út Putin.

- Nhóm G7 sẽ giúp Ukraine 19,8 tỷ USD và công bố các khoản tặng thêm. Trong tháng 5/2022, Ý đã nhập dầu của Nga nhiều nhất kể từ năm 2013. Anh: Nga hãy gỡ phong tỏa các hải cảng Ukraine, đừng biến thực phẩm thành vũ khí. Nhật Bản hứa giúp 2,1 triệu đôla Mỹ cho IAEA giữ an toàn các lò hạt nhân ở Ukraine. Phần Lan: nhập nguồn dầu khác, vì Gazprom sẽ cắt dầu từ thứ Bảy.

- Ca sĩ nổi tiếng người Nga Yuri Shevchuk đang hòa nhạc, kêu gọi hãy ngừng chiến tranh, cơ nguy tù và bị phạt. Một nữ cứu thương người Ukraine đã bị Nga bắt cóc từ 65 ngày nay vì đưa các video tàn phá Mariupol cho AP,

- LHQ: 49 triệu người ở 43 quốc gia đã “gõ cửa nạn đói” rồi. Zelensky: quân Nga đã "phá hủy hoàn toàn" khu vực phía đông Donbas. Phe đối lập Nga gặp Thượng viện Mỹ, đưa tên 6.000 cán bộ Nga nên bị trừng phạt.

- Phần Lan và Thụy Điển hứa vì an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ nếu hai nước này gia nhập NATO. Joe Biden: 2 nước đã "đáp ứng mọi yêu cầu" để vào NATO.

- Thủ Tướng Úc đá banh, té với trẻ em

- Canada sẽ cấm sử dụng thiết bị do Huawei sản xuất dùng cho mạng 5G

- Bằng chứng chụp ảnh từ trong Bạch Ốc đã được Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 thu được

- Bộ trưởng Hành chánh Michigan: từ chối xóa bầu cử 2020, bị Trump hăm dọa bắt giam, xử tử

- DB Cộng hòa Barry Loudermilk bị hỏi về chuyện dẫn toán người lạ do thám Tòa nhà Quốc hội ngày 5/1/2021

- Bắc Hàn chống COVID-19 bằng muối, lá trà và gừng, từ chối hỗ trợ từ các nước khác.

- Ven biển California: 1 cá heo mẹ đã dùng mũi và lưng cõng xác cá heo con đã chết, bơi 2 ngày như tang lễ

- Quận Cam: 71,8% tổng dân số Quận đã chích vaccine. Trên 65 tuổi gần 100% đã chích ngừa.

- Sài Gòn: Phụ huynh lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn, Bộ Y tế nói đã cho lệnh gia hạn rồi.

- Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí đối với giáo dục phổ thông (Sài Gòn đã họp tăng học phí gấp 5 lần)

- Cam Bốt: Cá sông Mekong cạn kiệt.

- HỎI 1: Người đi bộ trong năm 2021 bị tông chết trung bình 20 người/ngày? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cuộc chiến tại Đài Loan sẽ có mặt trận phi cơ không người lái? ĐÁP 2: Đài Loan đang lập tuyến phòng thủ.

QUẬN CAM (VB920/5/2022) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã khẳng định rằng tương lai của thế giới, về mặt kỹ thuật công nghệ và kinh tế, sẽ được "viết lên" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuyên bố bên cạnh Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol, Biden nhấn mạnh rằng cả hai quốc gia đang "đứng ở một điểm quanh trong lịch sử mà các quyết định mà họ đưa ra ngày hôm nay sẽ có tác động sâu rộng. Biden cũng hoan nghênh thỏa thuận với Samsung và Stellantis (hãng xe đa quốc Mỹ-Ý-Pháp), kêu gọi các công ty khác hãy đầu tư vào Nam Hàn.

Cuối cùng, Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận chiến lược trong khu vực giữa cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng sau đại dịch và những tác động của hoạt động quân sự của Nga. Ông cho biết đây là những chủ đề mà ông sẽ thảo luận với Tổng Thống Yoon trong "chuyến thăm và trong những tháng tới."

---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol hôm thứ Sáu cho biết Nam Hàn đang sản xuất 70% các chip bộ nhớ dùng trên toàn cầu và là trung tâm của chuỗi cung ứng chất bán dẫn thế giới. Đứng bên Biden trong cuộc họp báo tại một cơ sở bán dẫn ở Nam Hàn, Yoon ca ngợi sự hợp tác liên tục trong nhiều thập kỷ giữa các công ty kỹ thuật Mỹ-Hàn và liên minh chiến lược toàn cầu về chất bán dẫn mà chính phủ 2 nước đã hình thành.

Chất bán dẫn là "tài sản an ninh quốc gia cho tương lai", Yoon nhấn mạnh và nói thêm rằng ông mong muốn được Biden "hỗ trợ các ưu đãi mà các công ty bán dẫn [Nam Hàn] được hưởng khi đầu tư vào Mỹ" cũng như các khoản đầu tư của các công ty công nghệ Mỹ ở Nam Hàn.

Biden và Yoon thăm nhà máy Samsung, video dài 2:17 phút:



https://youtu.be/KYPreC4CVbA

---- Hai nhân viên mật vụ Hoa Kỳ làm việc trong nhóm tiền trạm cho chuyến đi của Biden đến châu Á đang bị đưa về Mỹ sau khi một người bị cáo buộc say rượu tấn công một người Nam Hàn một ngày trước khi tổng thống đến Seoul. Một quan chức cảnh sát quận Yongsan ở Seoul nói với Reuters rằng một trong những đặc vụ đã bị bắt vào rạng sáng thứ Năm sau khi nhậu say và rồi ẩu đả trên một taxi. Một quan chức Hoa Kỳ nói mật vụ này chỉ bị điều tra, không bị giam hoặc bị bắt, và chuyện này không ảnh hưởng chuyến đi của Tổng Thống Biden.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết "một cuộc chiến quy mô lớn trong không gian mạng" đã được phát động nhằm chống lại Nga. Ông tuyên bố số lượng các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng Interne của Nga "đã không ngừng tăng lên trong những năm gần đây", đặc biệt là kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine, khi "những thách thức trong lĩnh vực này ngày càng trở nên gay gắt và nghiêm trọng hơn."

Putin nói các cuộc tấn công đến từ các quốc gia khác nhau và đó là "các hành động có sự phối hợp rõ ràng của các cấu trúc nhà nước." Tuy nhiên, ông tuyên bố "cuộc tấn công mạng" đã thất bại, nói rằng Nga đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng trong những năm qua.

---- Nga sẽ giảm giá thép và than. Văn phòng TT Putin hôm thứ Sáu cũng ra lệnh xét lại mức thuế đối với các nhà sản xuất thép và khai thác than trong bối cảnh phương Tây trừng phạt: “Chính phủ Liên bang Nga sẽ phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp luyện kim của Liên bang Nga cho giai đoạn đến năm 2030." Bản văn đề ra chiến lược cần "đưa ra một danh sách các biện pháp nhằm tăng tiêu thụ các sản phẩm kim loại trong nước tại thị trường nội địa (bao gồm thông qua việc thực hiện các dự án sử dụng nhiều-kim-loại [metal-intensive projects]) và giảm giá các sản phẩm đó."

---- Các nhà lãnh đạo tài chính của Nhóm G7 hôm thứ Sáu đã đồng ý giúp Ukraine 19,8 tỷ USD và công bố các khoản tặng thêm để giúp Ukraine đứng vững. Nhóm G7 cam kết viện trợ thêm cho Ukraine lên tới 9 tỷ Euro (=9.5 tỷ đôla) để "đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân." Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner hôm thứ Năm đã thông báo Đức sẽ viện trợ không hoàn lại trị giá 1 tỷ euro (=1.6 tỷ đôla) cho Ukraine, trong khi Anh tiết lộ ý định cung cấp 1,3 tỷ bảng (1.62 tỷ đôla) viện trợ quân sự cho Ukraine vào đầu tháng này.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm thứ Sáu cho biết Nga sẵn sàng thảo luận về "bất kỳ vấn đề quốc tế nào" với các nước phương Tây, miễn là các cuộc đàm phán dựa trên sự "tôn trọng lợi ích của nhau" cũng như tôn trọng quyền của các khu vực và quốc gia được "chọn đối tác của họ một cách tự do."

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng tuyên bố rằng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về kế hoạch của các nước phương Tây đối với Ukraine. "Tất cả những lo ngại của chúng tôi về những gì phương Tây đang cố gắng làm với Ukraine đều được xác nhận 100%", ông tuyên bố mà không giải thích thêm. (Thực tế, Nga chỉ đoán sai một điểm: khi Nga đưa quân vào Crimea và sáp nhập vào Nga năm 2014, Ukraine la làng và phương Tây im lặng, lại tưởng bở năm 2022 cũng sẽ như thế. Khác rồi, vì Mỹ đã gỡ xong gánh nặng Afghanistan. Và Trump, kẻ thân Nga, đã rời Bạch Ốc.)

---- Công ty năng lượng quốc doanh Phần Lan Gasum Oy hôm thứ Sáu đã thông báo rằng Gazprom của Nga sẽ kết thúc hợp đồng cung cấp vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 5/2022 theo giờ địa phương. Gasum cho biết họ sẽ nhập khí đốt từ các nguồn khác thông qua đường ống Balticconnector, để các trạm nạp của họ sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

---- Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng (Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media - Roskomnadzor) hôm thứ Sáu đã yêu cầu Wikipedia xóa một số tài liệu liên quan đến cuộc chiếncủa Nga ở Ukraine.

Theo Roskomnadzor (hiểu tương đương ở VN là: Ban tuyên giáo), hai tài liệu trên phiên bản tiếng Anh của Wikipedia, chứa "thông tin sai lệch về mục tiêu và hình thức hoạt động quân sự đặc biệt của Quân Lực Liên bang Nga trên lãnh thổ Ukraine, cũng như các cuộc tấn công vào dân thường và các cơ sở dân sự. " Roskomnadzor nhấn mạnh rằng Wikipedia có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 4 triệu rúp hoặc 67.500 đô la nếu không xóa các tài liệu như vậy.



Tháng trước, một tòa án Nga đã đệ trình hai bản báo cáo chống lại Wikimedia Foundation Inc. và Google vì họ từ chối xóa các "thông tin sai lệch" về cuộc chiến ở Ukraine và nội dung bị cấm ở Nga.

---- Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VTsIOM hay VCIOM) phổ biến cuộc khảo sát công bố hôm thứ Sáu 20/5/2022, tỷ lệ ủng hộ cách làm việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ ngày 10/5 đến ngày 15/5 là 77,7%, giảm nhẹ nhưng chủ yếu phù hợp với các cuộc thăm dò khác tiến hành trong hai tháng qua. Chỉ có 13,9% người được khảo sát nói rằng họ không tán thành việc làm của Putin.

Tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Nga từ ngày 7/2/2022 đến ngày 13/2/2022 là 64,1%, theo cùng một chuyên gia thăm dò. Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Nghĩa là, cuộc chiến ở Ukraine làm tăng điểm Putin ở Nga.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu nhận xét rằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga vì đưa quân vào Ukraine có thể kéo dài trong một thời gian dài, thậm chí trong nhiều thập niên. Nói tại một cuộc họp liên tổ chức dành cho ý tưởng thành lập một cơ quan mới có thể ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm mới, Thủ tướng Medvedev nói các biện pháp trừng phạt "không liên quan gì đến hoạt động quân sự đặc biệt. [...] Rõ ràng là các biện pháp trừng phạt này. sẽ có ảnh hưởng kéo dài, như đã từng xảy ra với những cuộc trước, kể cả những năm ở Liên Xô. [...] Vì vậy, chúng ta chỉ phải dựa vào năng lực của chính mình mà thôi. "

Đầu tháng này, Thủ tướng Medvedev tuyên bố các biện pháp chống lại Moscow có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tiền tệ mới và một "cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế toàn diện".

---- Nga: biên giới Nga bị phương Tây tăng sức đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói hôm thứ Sáu rằng "tình hình theo hướng chiến lược của phương Tây được đặc trưng bởi sự gia tăng của các mối đe dọa quân sự gần biên giới Nga." Ông trích dẫn tần suất các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược Hoa Kỳ ở châu Âu tăng lên, cũng như sự hiện diện của các tàu chiến Hoa Kỳ mang phi đạn hành trình ở Biển Baltic gần Kaliningrad.

Đáp lại, Nga sẽ cử 12 "đơn vị quân đội và sư đoàn" ("military units and divisions") tới Quân khu phía Tây của mình vào cuối năm nay, một phần là phản ứng trước quyết định xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Ông nói thêm rằng các lực lượng cũng sẽ được cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại.

---- Bộ Ngoại giao Anh hôm thứ Sáu kêu gọi Nga "ngay lập tức chấm dứt phong tỏa các hải cảng của Ukraine làm cản trở luồng hàng hóa thiết yếu." Trước đó, Nga đã liên kết việc mở cửa trở lại các cảng với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa xuất cảng của Nga.

Bản văn của Anh viết: "Điện Kremlin đang biến thực phẩm thành vũ khí trong cuộc chiến phi pháp của mình. Các quốc gia trên thế giới đang phải gánh chịu hậu quả", đồng thời cho biết thêm rằng nông dân Ukraine sẽ "chật vật để xuất khẩu hoặc dự trữ thu hoạch của họ" nếu các cảng Hắc Hải vẫn bị phong tỏa. Bản văn cũng trích dẫn một chuyên gia LHQ, người nói rằng "hàng trăm triệu người trên toàn cầu phụ thuộc vào những nguồn cung cấp này."

----- Trong tháng 5/2022, Ý đã nhập dầu của Nga nhiều nhất kể từ năm 2013, theo báo Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn thông tin từ công ty dữ liệu hàng hóa Kpler. Con số tháng 5 là ở mức 450.000 thùng/ngày, tăng hơn 300% so với tháng 2/2022. Ý có thể đã vượt qua Hoà Lan, hiện là nước nhập cảng dầu đường thủy lớn nhất của Nga trong Liên Âu, theo bản tin.

Mức gia tăng nhập cảng chủ yếu là do nhà máy lọc dầu ISAB, thuộc sở hữu của PJSC Lukoil từ Nga nhưng đã có một danh sách đa dạng các nhà cung cấp trước khi viện trợ ngân hàng từ Liên Âu ngừng sau tháng 2 ở Đông Âu. Do thiếu nguồn tài chính Liên Âu, nhà máy lọc dầu ISAB ở gần Sicily chỉ phải tập trung vào nguồn cung cấp dầu từ Lukoil, nơi không chính thức bị phương Tây trừng phạt.

---- Hai cô con gái của Putin cũng xích mích nhau: chị ủng hộ cuộc chiến của bố tiến chiếm Ukraine, em công khai phản chiến. Trong khi cô chị là bác sĩ nhi khoa Maria Vorontsova còn có bí danh là “Maria V.” ủng hộ Putin tận lực, cô em lại công khai phản chiến kiểu nghệ sĩ - cô em là Katerina Tikhonova cũng là một vũ công đã bay đến Munich, Đức, hơn 50 lần trong những năm gần đây, theo tin của báo Nga iStores và báo Đức Der Spiegel, họ đặt cô Katerina Tikhonova gần đầu danh sách "Những người Nga ủng hộ phương Tây" và lớn tiếng chỉ trích cuộc chiến ở Ukriane.

Bản tin cũng viết: Tổng thống Nga Putin cũng phải đau lòng - nếu tin này đúng - rằng đứa con gái út của ông với một vũ công ba lê có chung họ với Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky. Cô con gái út của Putin có con với một vũ công tên là Igor Zelensky (nhưng nghệ sĩ Zelensky này chỉ trùng họ, và không bà con gì với Tổng Thống Zelensky của Ukraine). Bản tin các báo này dựa trên các chuyến bay du lịch châu Âu của cô Katerina Tikhonova đến nơi nghệ sĩ Zelensky đã ở trong thời gian họ ở được cho là đã mang thai đứa con gái hiện 2 tuổi của họ.

Trong khi đó, con gái lớn của Putin là Maria Vorontsova - một bác sĩ nội tiết nhi khoa đang ở Moscow - được coi là “Maria V.” ủng hộ Putin. Biên tập viên Dmitry Kolezev của hãng truyền thông độc lập Nga đã công bố những bức ảnh chụp màn hình về những lời chê bai của cô trên Telegram, nơi cô tấn công các nhà phê bình và để lại bình luận trên trang web của một cựu sinh viên Đại học Sate ở Moscow trích dẫn cha cô về các chủ đề như Ukraine, phương Tây, George Soros và quyền của người đồng tính.

---- Ukraine ra lệnh ngừng bảo vệ Mariupol. Tư lệnh Trung đoàn Azov, Trung tá Denis Prokopenko, đã đưa ra một video thông báo từ bên trong nhà máy thép Azovstal của Mariupol nói rằng lãnh đạo quân đội cao nhất đã "ra lệnh bảo toàn tính mạng của binh lính đồn trú và sức khỏe và ngừng bảo vệ thành phố." Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết gần 2.000 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng khỏi nhà máy. CNN không thể xác minh độc lập những số liệu này.

---- Nhật Bản cam kết hỗ trợ khoảng 2,1 triệu đôla Mỹ cho các nỗ lực của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân ở Ukraine. NHK ghi rằng hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã họp với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Tokyo, và nói tTrong buổi họp báo chung rằng tình hình Nga tấn công vào các cơ sở của Ukraine, trong đó có các cơ sở hạt nhân, là đáng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Hayashi cho biết khoản hỗ trợ này sẽ được dùng để giúp IAEA cử chuyên gia và cung cấp thiết bị cho Ukraine. Về phần mình, ông Grossi bày tỏ sự cảm kích Nhật Bản vì đã hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn các thảm họa hạt nhân.Các lực lượng của Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chornobyl ở miền Bắc Ukraine trong hơn 1 tháng kể từ cuối tháng 2/2022. Hồi đầu tháng 3, quân Nga cũng tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía Đông Nam và một cơ sở hạt nhân khác ở phía Đông Ukraine.

---- Một nhạc sĩ rock kỳ cựu của Nga đang phải đối mặt với cáo buộc về những phát biểu phản chiến được đưa ra tại một buổi hòa nhạc: Yuri Shevchuk, ca sĩ của ban nhạc DDT, có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 50.000 rúp (800 USD).

Sau khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã thông qua một đạo luật nghiêm khắc hơn khiến việc phát tán "tin tức giả" về cuộc xung đột có thể bị phạt tới 15 năm tù. Shevchuk nói trong một buổi hòa nhạc: “Người già, phụ nữ và trẻ em đang chết dần chết mòn. Tổ quốc, các bạn của tôi, không phải là cái mông của một tổng thống mà các bạn phải liếm và hôn suốt. Quê mẹ chính là những bà nghèo bán khoai ở ga xe lửa”.

---- Người chỉ huy ngành lương thực của LHQ (World Food Program) nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã tạo ra "một cuộc khủng hoảng chưa từng có" về giá lương thực leo thang, đã làm dấy lên các cuộc biểu tình. Giám đốc Điều hành WFP David Beasley cho biết nạn đói ngày càng gia tăng sẽ khiến ít nhất từ 47 triệu cho tới 276 triệu người trên đà chết đói vì tác động cuộc chiến ở Ukraine. Beasley nói với một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LiHQ rằng 49 triệu người ở 43 quốc gia đã “gõ cửa nạn đói” rồi.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói, quân Nga đã "phá hủy hoàn toàn" khu vực phía đông Donbas và cáo buộc Nga đã bắn phá vô nghĩa trong khi tấn công. Ông nói trong video đưa ra ban đêm: “Ở Donbas, quân chiếm đóng đang cố gắng gây áp lực nhiều hơn nữa. Nó là địa ngục ở đó - và đó không phải là một sự cường điệu. Đây là một nỗ lực có chủ ý và tội phạm nhằm giết càng nhiều người Ukraine càng tốt, phá hủy càng nhiều nhà cửa, cơ sở xã hội và xí nghiệp càng tốt”.

---- Nhóm làm việc của lãnh đạo đối lập Nga Alexey Navalny đã thúc giục một vòng trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến ở Ukraine, vượt ra ngoài giới tài phiệt giàu có để trừng phạt cả các quan chức chính phủ Nga, các chính trị gia cấp trung và các nhân vật của công chúng.

Nhóm đã đến thăm Đồi Capitol, đang thảo luận với các thượng nghị sĩ về danh sách 6.000 người có thể bị trừng phạt, bao gồm các quan chức quốc phòng và an ninh Nga, nhân viên hành chính, thống đốc, thành viên quốc hội, thậm chí cả biên tập viên và quản lý tại các cơ quan truyền thông liên kết với nhà nước.

Vladimir Ashurkov, giám đốc điều hành Tổ chức Chống Tham nhũng của Navalny, cho biết "trận tuyết lở của các lệnh trừng phạt" từ phương Tây cho đến nay đang có ảnh hưởng ở Nga: “Hãy tiếp tục, hoặc ít nhất là thông báo, làn sóng tiếp theo.”

---- Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm thứ Năm cho biết Phần Lan và Thụy Điển sẽ "cam kết với an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cam kết với an ninh của chúng tôi" nếu hai nước này gia nhập NATO: "Chúng tôi lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức." Ông nói thêm rằng họ đang "tích cực" chống khủng bố và hai nước "cởi mở thảo luận về tất cả những lo ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể có" liên quan đến tư cách thành viên NATO của họ.



Trong cuộc họp báo chung tại Bạch Ốc, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói rằng tất cả các thành viên NATO đang đối thoại "để giải quyết mọi vấn đề trong tầm tay" với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng Thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng hai nước "đáp ứng mọi yêu cầu" để gia nhập NATO và "hai nền dân chủ lớn" sẽ tăng cường an ninh cho liên minh. Bạch Ốc đã đệ trình một báo cáo lên Thượng viện về việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan và hy vọng rằng thượng viện Mỹ sẽ tiến hành quá trình phê chuẩn "một cách nhanh chóng", theo Biden.

---- Một nhân viên cứu thương người Ukraine đã bị Nga bắt từ giữa tháng 3/2022 sau khi quay lén bằng chứng video về sự tàn phá của chiến tranh. Cô Yuliia Paievska - được biết đến với cái tên Taira ở Ukraine - đã ghi lại 256 gigabyte cảnh phim từ camera trên mũ bảo hiểm ở Mariupol trong khoảng thời gian hai tuần quân Nga vây chiếm, theo AP hôm thứ Năm.

Taira, 53 tuổi, đã giao thẻ nhớ camera cho một nhóm AP. Nhóm các nhà báo - một trong số đã đã giấu bằng chứng [thẻ nhớ] trong băng vệ sinh - đi qua hơn một chục trạm kiểm soát của Nga trước khi họ thoát khỏi Mariupol trong một đoàn xe nhân đạo. Taira bị quân Nga bắt vào ngày hôm sau, theo AP. Các đài truyền hình Nga đã phát sóng một đoạn video về cô và cáo buộc cô đã hóa trang để trốn khỏi thành phố. Cô bặt tin kể từ đó.

Đoạn phim, được AP công bố hôm thứ Năm, ghi lại những nỗ lực của đội Taira trong việc cứu sống những người Ukraine bị thương - và thậm chí cả những người Nga. Trong một đoạn video, có thể thấy một đội y tế đang cố gắng cứu sống một cậu bé. Cậu bé không sống sót, và Taira quay đi - đặt một bàn tay đẫm máu lên tường. Đoạn phim thu được âm thanh của cô khóc nức nở, khi các thiết bị y tế phát ra tiếng bíp bíp phía sau. Sau đó cô vuốt mắt cậu bé lại.

Một đoạn video khác do AP công bố cho thấy Taira tháo găng tay dính máu khỏi tay, trước khi chuyển sang cảnh cô hối hả chạy xuống hành lang phía sau những người ứng cứu đầu tiên khi họ đẩy cáng. Các cảnh quay khác từ máy quay trên mũ bảo hiểm của Taira cho thấy một người lính bị cáng khiêng đi, trước khi bị cắt bởi cảnh quay khuôn mặt đẫm máu của một người lính đang được các nhân viên y tế băng bó. Trong khung hình tiếp theo, các bác sĩ thực hiện hô hấp nhân tạo cho một người không xác định.



Kể từ khi cô bị bắt cóc, một trang web đã theo dõi chuyện Taira đã bị giam ở Nga kể từ ngày 16 tháng 3/2022, tức là đạ 65 ngày và còn tiếp tục cập nhật. Những nỗ lực giữa Ukraine và Nga nhằm đưa cô vào cuộc trao đổi tù nhân đã bị đình trệ. Chồng của cô, Vadim Puzanov, nói với AP rằng anh bây giờ không biết gì về nơi ở hoặc tình trạng của cô.

---- Thủ Tướng Australia chơi bóng đá với trẻ em, sức già nên vấp té, phải lăn người để không đè lên em bé.

Video dài 1:10 phút:



https://youtu.be/NfKDFK2Z60w

---- Bắc Hàn đang chống làn sóng đại dịch COVID-19 bằng muối, trà lá kim ngân (honeysuckle leaf tea) và gừng, trong khi từ chối viện trợ từ các quốc gia khác. Các biện pháp truyền thống được đưa ra, bao gồm cả thuốc hạ sốt không toa (loại thuốc giảm sốt mau tự do: over-the-counter), có thể giúp ích một số người có triệu chứng nhẹ, nhưng người bị bệnh nặng có nguy cơ biến chứng cao hơn nếu không có thuốc kháng vi khuẩn.

Truyền thông Bắc Hàn cũng khuyên dân súc miệng bằng nước muối hai lần một ngày. BBC đưa tin rằng một "nghìn tấn muối" đã được gửi đến thủ đô Bắc Hàn để làm một số loại dung dịch sát trùng. Không rõ có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh hoặc bao nhiêu người đã chết kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bắc Hàn đã từ chối tất cả các đề nghị cung cấp vắc xin hoặc hỗ trợ y tế khác.

.

---- Canada có kế hoạch cấm sử dụng thiết bị do Huawei Technologies Co. Ltd. sản xuất trong mạng 5G của Canada, theo AFP đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn một nguồn tin trong nội các. Như thế, Canada sẽ cùng phần còn lại của liên minh tình báo Five Eyes, bao gồm Úc, New Zealand, Anh và Hoa Kỳ, tất cả đều đã cấm sử dụng thiết bị của Huawei. Chưa rõ lý do của Canada, nhưng Mỹ đã nói vì an ninh quốc gia nên không cho Huawei, một công ty có ảnh hưởng của TQ, quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

---- Bằng chứng chụp ảnh từ bên trong Bạch Ốc đã được Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 thu thập được. Trong đó, nhiều bức ảnh được chụp vào ngày 6/1/2021 trong Bạch Ốc. Một số bức ảnh được chụp bởi Shealah Craighead, người giữ chức nhiếp ảnh gia chính thức của Bạch Ốc.

Cũng nên nhắc, Trump có hành động chơi xấu nhiếp ảnh gia này: Trump lặng lẽ dùng hình cô chụp, vì là tài sản liên bang, in sách ảnh dùng làm lơi tức riêng cho Trump và gia đình, làm cô nhiếp ảnh gia không thể in riêng cuốn sách ảnh cho cô vì hình ảnh đã bị Trump dùng rồi.

Báo Politico ghi rằng Ủy ban có nhiều hình ảnh chụp để ghép lại cho thấy hành động của Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2022, từng phút một về những gì Trump đã làm trong khi những kẻ bạo loạn đập phá hàng rào cảnh sát và làm gián đoạn việc kiểm phiếu đại cử tri.

Ngoài hình ảnh tài liệu từ Văn khố, ủy ban đã phỏng vấn gần như tất cả những người tham dự cuộc họp lúc 11 giờ 10 sáng tại Phòng Bầu dục của Trump hôm 6/1/2022, bao gồm Ivanka Trump, Donald Trump Jr. và Kimberly Guilfoyle.

---- Sau khi từ chối lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, Bộ trưởng Hành chánh Michigan Jocelyn Benson đã nhận được một làn sóng đe dọa, khi chính Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp ở Bạch Ốc rằng cần phải bắt bà Benson về tội phản quốc và phải bị xử tử, theo lời bà nói với NBC News.

Benson, phụ trách tổ chức bầu cử ở Michigan, đã nói rằng những lời hăm dọa xử tử đã làm bà lo lắng, căng thẳng, bây giờ vẫn còn nỗi sợ đó, trong khi những người phe Trump đã cho thấy họ sẵn sàng bạo lực hình sự ngay cả bây giờ. Một phát ngôn nhân của Trump nói với NBC rằng bà Benson đã nói dối, vì Trump không hăm dọa như thế.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 đang tìm kiếm thông tin từ Dân biểu Cộng hòa Barry Loudermilk về mục đích và về những người tham gia chuyến đi thăm Tòa nhà Quốc hội (tức là Điện Capitol) mà Loudermilk hướng dẫn một ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021. Trong thư gửi Loudermilk, ủy ban viết rằng “các báo cáo công khai và các lời khai nhân chứng cho thấy một số cá nhân và nhóm tham gia vào nỗ lực thu thập thông tin về địa hình bên trong Điện Capitol Hoa Kỳ.”

---- Hình ảnh cảm động quay được từ phi cơ không người lái tại bán đảo Palos Verdes, phía tây nam quận Los Angeles County, California: Trong ít nhất hai ngày, một con cá heo mẹ đã dùng mũi và lưng cõng xác con cá heo đã chết, bơi một cách nghiêm trang ngoài cánh đồng rêu rong ở Palos Verdes. Nhà khoa học hải dương Eric Martin, Giám đốc viện hải dương Roundhouse Aquarium, đã ghi lại các khoảnh khắc này bằng một phi cơ không người lái.

Hình ảnh đau buồn như một tang lễ, trong đó có những con cá heo khác trong nhóm bơi cùng cá mẹ. Các chuyên gia nói, hiện tượng này cho thấy sự phức tạp và thông minh của các loài động vật có vú ở đại dương. Hình ảnh quay trong hai ngày 13/5/2022 và 14/5/2022 trước khi đàn cá biến mất.

Video dài 4:07 phút:



https://youtu.be/6WUU-XjGwOU

---- Sở Y Tế Quận Cam (California) báo cáo 2.313.029 cư dân quận đã được tiêm chủng đầy đủ tính vào Thứ Năm 19/5/2022. Con số này chiếm khoảng 71,8% tổng dân số của Quận Cam. Đã có 1.279.272 liều tăng cường được sử dụng. Theo Sở, tỷ lệ phần trăm dân số theo độ tuổi (tính đủ điều kiện hiện được mở cho trẻ em tới 5 tuổi) với ít nhất một liều là:

0-4 tuổi: 0% (117 người)

5-11: 38% (102,980)

12-17: 74% (179,328)

18-24: 85% (251,866

25-34: 79% (360,715)

35-44: 84% (353,853)

45-54: 87% (383,372)

55-64: 91% (378,465)

65-74: gần 100% (282,000)

75-84: gần 100% (155,049)

85 tuổi trở lên: gần 100% (63,146)

---- Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí đối với giáo dục phổ thông (Sài Gòn đã họp tăng học phí gấp 5 lần). Báo Tiền Phong loan tin hôm 20/05/2022. HĐND TP Hà Nội vừa có Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Trong đó, bậc THCS có mức tăng học phí từ năm 2021-2022 là 19.000 -155.000 đồng lên 300.000 đồng/ tháng. Dự thảo quy định về áp dụng mức thu học phí theo vùng đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, không bao gồm trường chất lượng cao... Cụ thể bậc tiểu học vùng 1 năm học tới quy định mức học phí đối với học sinh tiểu học là 300.000 đồng, thì năm 2025-2026 là 540.000 đồng; Học sinh phổ thông năm học tới học phí 300.000 đồng thì 3 năm sau mức học phí là 650.000 đồng... Cũng báo Tiền Phong hôm 18/5/2022 loan tin rằng: "TPHCM dự kiến tăng học phí gấp 5 lần: Tăng học phí có tăng chất lượng giáo dục?" Trong khi thế giới tiến dần tới cưỡng bách và miễn phí giáo dục phổ thông cho toàn dân, Việt Nam lại dựng rào học phí ngăn cản.



---- Sài Gòn: Phụ huynh lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn, Bộ Y tế nói đã cho lệnh gia hạn rồi. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận. Một số phụ huynh ở TP.HCM lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, với vắc xin hết hạn trên nhãn nhưng được cập nhật hạn dùng sẽ không thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin. Sáng 20-5, bà N.H.N. (ngụ phường 12, quận Tân Bình) đưa con học lớp 6 đến điểm tiêm Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) để tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19. Bà N. cho hay sau khi con tiêm xong, bà có hỏi nhân viên y tế về thời hạn sử dụng của loại vắc xin đang tiêm và được phản hồi lô vắc xin đã hết hạn, tuy nhiên đã được Bộ Y tế gia hạn thêm. Dù vậy, bà N. vẫn cảm thấy lo lắng về chất lượng cũng như độ an toàn của vắc xin....

---- Cam Bốt: Cá sông Tonle Sap cạn kiệt.

Video dài 2:31 phút:



https://youtu.be/1JaCio6TNfs

---- HỎI 1: Người đi bộ trong năm 2021 bị tông chết trung bình 20 người/ngày?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Hiệp hội An toàn Đường cao tốc Thống đốc Hoa Kỳ (Governors Highway Safety Association), số người đi bộ chết vào năm 2021 là mức cao nhất trong 4 thập niên, với trung bình 20 người chết mỗi ngày. Ước tính có khoảng 7.485 người đi bộ đã chết vào năm 2021, cao hơn 12% so với năm 2020, theo dữ liệu sơ bộ cho thấy.

Tỷ lệ tử vong cho người đi bộ trên 100.000 người đã tăng từ 2,02 năm trước lên 2,26 vào năm 2021. Có 2,32 trường hợp tử vong cho người đi bộ trên một tỷ dặm phương tiện di chuyển (deaths per billion vehicle miles) vào năm 2021 - tương tự như năm 2020 nhưng cao hơn nhiều so với mức trung bình trước đại dịch là 1,9.

Nguyên nhân rất rõ ràng: Theo báo cáo của hiệp hội đã gia tăng các hành vi lái xe quá tốc độ, suy giảm khả năng lái xe, phân tâm khi lái xe và các hành vi lái xe nguy hiểm khác trong những năm gần đây.

Nhìn xa hơn về sự nguy hiểm của việc đi bộ, các nhà nghiên cứu cho biết người đi bộ chiếm 17% tổng số ca tử vong do giao thông vào năm 2020, so với 13% năm 2010. Trong khi số ca tử vong do người đi bộ tăng 54% trong thập kỷ qua, tất cả các ca tử vong do giao thông khác đã tăng 13%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/05/19/pedestrian-deaths/3911652970101/

---- HỎI 2: Cuộc chiến tại Đài Loan sẽ có mặt trận phi cơ không người lái?

ĐÁP 2: Đài Loan đang lập tuyến phòng thủ. Quân đội Đài Loan sẽ chi 4,35 tỷ Đài tệ (tương đương 146,14 triệu USD) để bố trí các hệ thống phòng thủ chống phi cơ không người lái tại 45 địa điểm từ các hòn đảo xa xôi đến các dãy núi cao, theo các báo cáo cho biết hôm thứ Năm (19/5).

.

Quân đội Đài Loan đã ký thỏa thuận với Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan Quốc gia (National Chung-Shan Institute of Science and Technology - NCSIST) để thiết kế hệ thống này, sau các báo cáo về việc các công ty Trung Quốc thống trị thị trường toàn cầu về phi cơ không người lái (UAV) cỡ nhỏ, theo tin của CNA. Theo các nhà phân tích quốc phòng, trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, các căn cứ quân sự sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa từ phi cơ không người lái.

Ngân sách năm 2022 của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo vệ các căn cứ quân sự, bến cảng, sân bay, các đảo xa, căn cứ phi đạn và các địa điểm quân sự khác chống lại phi cơ không người lái.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4543581

