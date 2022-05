Tổng Thống Zelensky: đã di tản lính ra khỏi nhà máy thép Azovstal. Ukraine: kết thúc "nhiệm vụ chiến đấu" tại thành phố Mariupol.

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Mỹ và Liên Âu nên hợp tác để giải quyết các thách thức TQ đưa ra để phá hoại.

- Biden sẽ gặp Tổng Thống Phần Lan và Thủ tướng Thụy Điển về các đơn gia nhập NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ ngăn chận Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. Nga: Hòa đàm phán giữa Nga và Ukraine đã ngừng.

- Putin: Liên Âu trừng phạt dầu khí Nga vì áp lực "lãnh chúa Mỹ", sẽ tự hại kinh tế Liên Âu. Nga rút khỏi Hội đồng các quốc gia Biển Baltic, tố phương Tây đã độc chiếm Hội đồng. Đức ủng hộ việc tịch thu "tài sản đặt ở nước ngoài" của Ngân hàng Trung ương Nga.

- Dư luận viên Nga cũng nổi giận: Nga thua tệ hại, 550 lính Nga vượt sông, tới 400 lính bị bắn chết giữa dòng. Quân Ukraine đang tiến về phía bắc và đông bắc của Kharkiv. Phi đạn Nga đã bắn hư hại hạ tầng đường sắt Lviv gần biên giới với Ba Lan. Tiểu đoàn chiến binh Belarus vào thiện nguyện giúp Ukraine chống Nga vinh danh 1 Đại đội trưởng vừa tử trận.

- Zelensky phát biểu với AAU, xin Hoa Kỳ giúp xây dựng lại nền giáo dục đại học Ukraine sau cuộc chiến. Ban nhạc Kalush Orchestra sẽ lưu diễn châu Âu để gây quỹ giúp cuộc chiến Ukraine. Nhật Bản đã ký với Ukraine, cho vay tương đương 100 triệu đôla.

- LHQ: có tới 600.000 trẻ em trên toàn thế giới sẽ suy dinh dưỡng vì cuộc chiến Ukraine. Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi: châu Âu đã tham chiến giúp Ukraine. Liên Âu: bất đồng về cấm mua dầu của Nga.

- Ukraine: kết thúc "nhiệm vụ chiến đấu" tại thành phố Mariupol. Zelensky: đã di tản lính ra khỏi nhà máy thép Azovstal. Ukraine: tính từ đầu cuộc chiến, Nga thiệt hại 27.700 lính, 1.228 xe tăng, 2.974 xe chiến đấu bọc thép, 200 máy bay chiến đấu, 165 máy bay trực thăng... Ukraine: tịch thu sổ ghi chép của 1 chỉ huy Nga trong một xe tăng.

- Mỹ đưa quân vào Somalia trở lại, huấn luyện chống Hồi giáo cực đoan.

- Mỹ bắn thử thành công vũ khí siêu thanh

- Biden cởi mờ, cho thân nhân thăm Cuba, gỡ rào định mức gửi tiền cho tương tác với dân Cuba dễ hơn

- 10 Tổng Giám Đốc lương cao nhất Mỹ

- New York: bắt 1 ông dọa bắt chước bắn giết

- Florida: ký luật cấm biểu tình trước nhà riêng.

- Phá sản, mất việc: bi thảm phong tỏa ở TQ

- Tàu Cộng chi tiền cho các YouTuber, TikTokers để tẩy não, nhuộm đỏ dân Đài Loan.

- Quận Cam: động cơ bắn giết hàng loạt là dân TQ đại lục ghét dân Đài Loan.

- Massachusetts: Julie Huynh (BĐD học sinh trung học Malden) tổ chức bãi khóa, bênh 63 thầy cô bị sa thải.

- Trước khi tòa nghị án, cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường nhận tội để thuốc giả ra thị trường.

- Nhiều phụ huynh bất mãn vì đề thi môn Hóa lớp 9 ở Đồng Nai: đọc y hệt 'quảng cáo rượu làng Vân'.

- HỎI 1: Cắt ô nhiễm không khí vì xăng dầu, mỗi năm sẽ cứu mạng 50.000 người và tiết kiệm 600 tỷ đô? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tỷ lệ dân bị tù vì lý do tôn giáo đông nhất thế giới là ở quận huyện nào? ĐÁP 2: Quận Konasheher ở Tân Cương.

QUẬN CAM (VB-17/5/2022) ---- Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Brussels (Brussels Economic Forum) hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng Hoa Kỳ và Liên Âu nên hợp tác để giải quyết những thách thức mà Trung Quốc đang đặt ra, đang giao thương thiếu công bằng để chiếm ưu thế thị phần một số sản phẩm, và tìm kiếm "vị trí thống trị trong sản xuất và sử dụng chất bán dẫn." Yellen nhấn mạnh rằng TQ đã "gây thiệt hại" cho cả Mỹ và Liên Âu, và hai bên cần khuyến khích "Trung Quốc kiềm chế các hoạt động kinh tế gây bất lợi cho tất cả chúng ta."

---- Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã ngừng, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm thứ Ba. Theo Interfax, sự bế tắc có thể là do phương Tây đã đặt các nhà đàm phán Ukraine dưới sự kiểm soát hoàn toàn của phương Tây. Đầu ngày hôm thứ Ba, Lavrov chỉ trích NATO vi phạm "thô bạo" các nghĩa vụ của mình và nói thêm rằng Nga sẽ giám sát chặt chẽ cách liên minh NATO sử dụng lãnh thổ của Phần Lan và Thụy Điển.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới nhằm nỗ lực đối phó với hành động gây hấn của Nga trong tương lai. Trong khi đó, Thụy Điển đã chính thức ký đơn xin gia nhập NATO.

---- Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói với báo Handelsblatt hôm thứ Ba rằng ông sẽ ủng hộ việc tịch thu "tài sản đặt ở nước ngoài" của Ngân hàng Trung ương Nga, sau đó sẽ dùng tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Lindner nói ý kiến này đã thảo luận giữa Nhóm G7 và Liên Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "với tài sản tư nhân, chúng ta phải xem điều gì là khả thi về mặt pháp lý" và nói thêm rằng "chúng ta phải tôn trọng pháp luật ngay cả khi giao dịch với các nhà tài phiệt Nga."

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp Tổng Thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tại tư dinh của ông vào thứ Năm, theo Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Ba: "Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các đơn gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển và về an ninh châu Âu, cũng như tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ của Hoa Kỳ trong một loạt các vấn đề toàn cầu và hỗ trợ cho Ukraine." Trước đó, Ủy ban Đối ngoại Phần Lan đã bỏ phiếu đồng thuận để xin gia nhập NATO.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ không cho phép Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO vì lập trường của họ đối với các chiến binh người Kurd. Như thế, Thổ Nhĩ Kỳ gây trở ngại kế hoạch củng cố NATO để bao vây Nga. Trọng tâm vấn đề là Erdogan nổi giận đối với các đồng minh NATO vì điều mà ông coi là họ từ chối xem xét nghiêm túc những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về các chiến binh người Kurd đang hoạt động trong các vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ và xuyên biên giới ở Syria và Iraq.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba tuyên bố rằng Liên Âu đang tìm cách áp đặt ngày càng nhiều các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu khí của Nga dưới áp lực của "lãnh chúa Mỹ". Putin khẳng định rằng các biện pháp này hoàn toàn có động cơ chính trị và các nước châu Âu thậm chí không tính đến việc lệnh cấm vận sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của họ.

---- Bộ Ngoại giao Nga thông báo Nga rút khỏi Hội đồng các quốc gia Biển Baltic (Council of the Baltic Sea States - CBSS), cáo buộc các quốc gia thành viên hội đồng đã từ bỏ đối thoại và các nguyên tắc mà hội đồng được thành lập: "Các nước phương Tây đã độc chiếm Hội đồng vì những mục đích cơ hội của họ và đang gây tổn hại đến lợi ích của Nga."

Hơn nữa, Nga nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến sự hiện diện của Nga trong khu vực, vì Nga vẫn có ý định duy trì hợp tác chặt chẽ với "các đối tác có trách nhiệm" tập trung vào sự phát triển của khu vực Baltic. Quyết định của Nga đưa ra sau khi Thụy Điển chính thức xin gia nhập NATO vào ngày hôm Thứ Ba.

---- Phi đạn Nga đã bắn hư hại cơ sở hạ tầng đường sắt gần biên giới với Ba Lan, theo lời chính quyền quân sự khu vực Lviv, phía Tây Ukraine. Maksym Kozytskyi cho biết địa điểm bị tấn công là gần thị trấn Yavoriv, nơi Ukraine đặt một căn cứ quân sự lớn. Ông nói không có báo cáo về thương vong.

Quân Ukraine đang tiến về phía bắc và đông bắc của Kharkiv, theo lời người chỉ huy quân khu phía đông bắc thành phố này, khi quân Ukraine phản công kéo dài một tuần qua. Oleh Syniehubov nói với đài truyền hình Ukraine hôm thứ Ba rằng giao tranh đang diễn ra về phía đông bắc thành phố lớn thứ hai của Ukraine, về phía thị trấn Vovchansk, dọc theo biên giới Nga-Ukraine.

---- Ban nhạc Kalush Orchestra của Ukraine, đã giành chiến thắng trong cuộc thi ca khúc Eurovision Song Contest 2022, sẽ lưu diễn châu Âu để gây quỹ giúp nhu cầu của quân đội Ukraine và các quỹ từ thiện của Ukraine, theo lời ca sĩ trưởng ban nhạc Oleg Psyuk cho biết hôm thứ Ba.

---- Tiểu đoàn Kastuś Kalinoŭski (gốm các chiến binh Belarus tình nguyện vào giúp Ukraine chống Nga) loan tin trên Facebook, "Nasha Niva": Đại đội trưởng của tiểu đoàn Belarus "Kastuś Kalinoŭski [được đặt theo tên của một nhà văn và nhà cách mạng người Belarus], Pavel" Volat ", đã hy sinh trong cuộc chiến ở Ukraine.

Lời thương tiếc viết: "Hôm nay, tiểu đoàn của chúng tôi bị tổn thất rất lớn. Trong chiến dịch giải phóng một ngôi làng của Ukraine khỏi sự chiếm đóng của Nga, đại đội trưởng Pavel 'Volat', một thành viên của tiểu đoàn chúng tôi, đã bị trọng thương. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và không kịp cứu."

Theo Nasha Niva, đây đã là người Belarus thứ sáu chết ở Ukraine kể từ tháng 2/2022, khi những người Belarus tình nguyện vào Ukraine giúp chống Nga. Vào ngày 26/3/2022, tiểu đoàn Belarus mang tên Kastuś Kalinoŭski đã chính thức sáp nhập thành một phần của Quân Lực Ukraine.

---- Dư luận viên Nga cũng nổi giận: thua Ukraine quá tệ hại. Trận giao tranh đẫm máu nhất là khi Nga xua quân vượt sông Siverskyi Donets ở đông bắc Ukraine tuần trước, với ước tính dựa trên bằng chứng công khai cho thấy hơn 400 binh sĩ Nga đã bắn chết hoặc bị thương, theo báo New York Times, và Nga không kiểm soát hoàn toàn thông tin nổi.

Trong trận vượt sông, Nga được cho là đã đưa khoảng 550 binh sĩ vào ngày 11/5/2022 để vượt sông Donets tại Bilohorivka, để bao vây quân Ukraine gần Rubizhne. Quân Ukraine lúc đó đã bắn sập các cầu phao và theo Bộ Quốc phòng Anh, xe tăng và xe bọc sắt Nga ở cấp tiểu đoàn bị hủy diệt.

Đáng chú ý nhất, các blogger chiến tranh ủng hộ Nga đang công khai chỉ trích nỗ lực quân sự của Nga. Blogger dư luận viên của Nga Yuri Podolyaka (có 2,1 triệu người theo dõi) thú nhận rằng sự kiện một tiểu đoàn chiến thuật đã bị hủy diệt trong khi vượt sông là "vì sự ngu ngốc của chỉ huy Nga". Blogger dư luận viên nổi tiếng khác là Starshe Eddy, đã đổ lỗi các chỉ huy Nga "không phải ngu xuẩn, mà là sự phá hoại trực tiếp".

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai đã phát biểu với Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ (Association of American Universities - AAU) qua video, kêu gọi các viên chức, giáo sư và sinh viên và giáo sư đại học Hoa Kỳ giúp đỡ xây dựng lại nền giáo dục đại học Ukraine sau cuộc chiến với Nga.

Zelensky kêu gọi sinh viên hãy "trở thành các thành viên trong cuộc sống này", chứ không phải những người đứng trung lập ngoài cuộc, hãy hành động và đấu tranh vì tự do và dân chủ: "Trong cuộc sống cũng vậy. Bạn cần giúp đỡ, nhưng có một đám đông đang đứng nhìn. Có một số quốc gia đầu tư toàn bộ sức lực của mình vào việc bảo vệ tự do, ngăn chặn hành vi xâm lược và đảm bảo nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Đó là vai trò được Hoa Kỳ lựa chọn và tôi rất biết ơn các bạn."

---- Hôm thứ Hai, Nhật Bản đã ký với chính phủ Ukraine một bản thỏa thuận cho vay tương đương 100 triệu đôla. Đây là một phần của gói hỗ trợ khoảng 300 triệu đôla dành cho Ukraine vì nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do cuộc xâm lược của Nga. NHK ghi rằng lễ ký diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko đã ký văn bản trên tại Tokyo, còn Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko ký tại Kyiv.

Ông Tanaka mô tả cuộc xâm lược của Nga và khủng hoảng nhân đạo là mối đe dọa lớn nhất trong thế kỷ này đối với trật tự quốc tế có chung các giá trị dân chủ. Ông nhấn mạnh cần phải ứng phó kiên quyết mối đe dọa này. Ông Marchenko bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ của Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản đang hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả viện trợ kinh tế, trong bối cảnh người dân Ukraine đang phải trải qua tình hình nghiêm trọng.

---- Quỹ Nhi đồng LHQ cảnh báo, có tới 600.000 trẻ em trên toàn thế giới có thể không được tiếp cận với phương pháp dinh dưỡng trị liệu vì suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng do chi phí nguyên liệu thô tăng cao, một phần do giá nhiên liệu ngày càng tăng và chiến tranh Ukraine.

Trong bản văn hôm Chủ nhật, UNICEF cho biết giá thực phẩm điều trị dùng sẵn dự kiến sẽ tăng lên 16% trong vòng sáu tháng tới do chi phí nguyên liệu thô cao hơn. Các yếu tố khác, bao gồm sự gián đoạn chuỗi cung ứng đại dịch và hạn hán, đã làm tăng giá.

Thực phẩm trị liệu sẵn có, được gọi là RUTF, là một loại bột nhão đặc làm từ đậu phộng, đường, dầu và sữa bột. Nga và Ukraine là những nhà sản xuất và xuất cảng nông sản chủ chốt, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đang chặn đường cung cấp.

---- Quân lực Ukraine cho biết họ đã kết thúc "nhiệm vụ chiến đấu" tại thành phố Mariupol bị bao vây. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine viết trong bản tuyên bố: "Lực lượng đồn trú 'Mariupol' đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình. Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao đã ra lệnh cho các chỉ huy của các đơn vị đóng quân tại Azovstal phải cứu sống nhân viên của họ.”

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram xác nhận đã bắt đầu sơ tán binh sĩ khỏi nhà máy thép Azovstal nơi bị bao vây ở thành phố Mariupol. Ông viết: "Chúng tôi hy vọng sẽ có thể cứu sống những người của chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ukraine cần những anh hùng Ukraine còn sống. Đây là nguyên tắc của chúng tôi." Trước đó, Hanna Maliar, Thứ trưởng Quốc phòng nước này cho biết 260 binh sĩ đã được vận chuyển ra khỏi nhà máy, với 53 người trong số đó bị thương nặng.

Video dài 2:25 phút:





https://youtu.be/062CD0abp48

---- Theo Bộ Tổng tham mưu quân lưc Ukraine, tổng thiệt hại về quân số của Nga trong trận chiến là khoảng 27.700, tính đến ngày 16/5/2022. Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đã mất 1.228 xe tăng, 2.974 xe chiến đấu bọc thép, 577 hệ thống pháo, 195 hệ thống phi đạn phóng hàng loạt, 89 hệ thống phòng không, 200 máy bay chiến đấu, 165 máy bay trực thăng, 2.101 xe cơ giới và tàu chở nhiên liệu, 13 tàu thuyền, 427 máy bay không người lái. máy bay, 42 đơn vị thiết bị đặc biệt và 97 phi đạn hành trình trong cuộc chiến.

---- Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nói châu Âu đã tham dự cuộc chiến giữa Ukraine-Nga vì sự hỗ trợ mà họ cung cấp cho Ukraine: “Tôi sợ rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục. Chúng tôi cũng đang lâm chiến vì gửi vũ khí cho họ,” trong khi cảnh báo về làn sóng người tị nạn có khả năng tăng.

Berlusconi nói rằng cần có "điều gì đó đặc biệt" để Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng chiến và ông không thấy viễn ảnh Tổng thống Nga có thể ngồi "cùng bàn" với các lãnh đạo thế giới khác.

---- Trong khi đẩy lùi quân Nga, một đơn vị miền núi Ukraine được gọi là "Hải ly Transcarpathian" tuyên bố họ đã thu giữ sổ ghi chép của chỉ huy Nga, cùng các vật dụng khác, theo Newsweek đưa tin.

Tiểu đoàn Transcarpathian thuộc Lữ đoàn tấn công núi 128 ( the 128th Mountain Assault Brigade), một đội thuộc Lực lượng Bộ chiến Ukraine, đã đăng một bản tin lên trang Facebook của mình vào Chủ nhật, cho biết họ đã “chiếm được các chiến lợi phẩm từ người Nga ở Bắc Ossetia,” bao gồm một “xe tăng BMP-3, vũ khí, đạn dược và đồ dùng cá nhân. ”

"Trước sức ép của cuộc tấn công của chúng tôi, quân Nga đã bỏ chạy khỏi vị trí của mình một cách xấu hổ, ném đi một chiếc xe tăng BMP-3 thực tế chưa được sử dụng với đầy đủ thiết bị chiến đấu, tài liệu, đồ dùng cá nhân và vũ khí (súng phóng lựu, mìn, súng)", theo bản tin cho biết.

---- Liên Âu đã không đạt được đồng thuận về việc mua dầu của Nga trong cuộc họp giữa các ngoại trưởng của khối, theo lời Josep Borrell, Cao ủy Liên âu về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh. Tại cuộc họp báo ở Brussels, Borrell nói "một cách không vui" rằng không thể đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga.

Phá sản, mất việc: chuyện bi thảm tại các thành phố phong tỏa ở Trung Quốc.

Video dài 2:36 phút:



https://youtu.be/gYaGhLE2RZ0

---- Trung Cộng chi tiền cho các YouTuber, TikTokers để tẩy não dân Đài Loan. Tổng giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Trần Minh Thông (Chen Ming-tong) cho biết hôm thứ Hai 16/5/2-22 rằng nhiều người Đài Loan nổi tiếng đang được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tiền để tham gia một chiến dịch “chiến tranh nhận thức” (“cognitive warfare”) chống lại Đài Loan.

Truyền thông cũng cho biết như thế: Một bài báo của Liberty Times cáo buộc rằng các YouTuber và TikTokers địa phương đang được trả tiền để truyền bá tin tức giả mạo và tuyên truyền của Trung Quốc.Vấn đề này trở nên nổi cộm sau khi Diễn đàn Phát triển Thanh niên Xuyên eo biển (Fifth Cross-Strait Youth Development Forum) lần thứ năm được tổ chức vào thứ Tư 11/5/2022 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Khoảng 450 cá nhân, bao gồm cả giới trẻ nổi tiếng và những người có ảnh hưởng, đã tham dự sự kiện.

Phát biểu về bài báo trên tờ Liberty Times, Trần nói rằng một TikToker Đài Loan được cho là đang ở Ukraine cho biết chính phủ TQ đang đề nghị sơ tán những người Đài Loan bị vướng vào hỗn loạn của cuộc xung đột Nga-Ukraine. TikToker này thậm chí không ở Ukraine, mà trên thực tế đang ở Hàng Châu làm việc với TQ trong một chiến dịch chiến tranh nhận thức có phối hợp chống lại Đài Loan.

Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn phát triển thanh niên xuyên eo biển lần thứ năm, người phụ nữ nổi tiếng trên mạng Đài Loan Lý Kiều Hân (Li Qiao-xin) đã khuyến khích người Đài Loan thăm "quê mẹ" và lan truyền những tin tức tô hòng về Trung Quốc.

---- Quận Cam: động cơ bắn giết hàng loạt là dân TQ đại lục ghét dân Đài Loan. Cảnh sát Quận Cam cho biết vụ xả súng hàng loạt chết người tại một nhà thờ ở miền nam California hôm Chủ nhật là một "vụ căm thù có động cơ chính trị" do một người nhập cư từ Trung Quốc đại lục thực hiện. David Chou, 68 tuổi, cư dân Las Vegas, đã bị buộc tội giết người và 5 tội cố ý giết người, theo NBC đưa tin.

FBI cho biết một cuộc điều tra tội phạm thù hận liên bang cũng đã được mở đối với Chou, người nổ súng vào bữa tiệc trưa của người Đài Loan sau một buổi lễ tại nhà thờ Laguna Woods.

David Chu (Hình: cảnh sát cung cấp)

Dựa trên thông tin sơ bộ, Cảnh sát trưởng Quận Cam Don Barnes cho biết hôm thứ Hai: "Người ta tin rằng nghi phạm có liên quan đã khó chịu về căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan".

---- Massachusetts: nữ sinh Julie Huynh (BĐD học sinh Malden High School) tổ chức bãi khóa, bênh 63 thầy cô bị sa thải. Hô khẩu hiệu lớn, học sinh Trường Trung học Malden đã tuần hành trên đường Pleasant Street để tới tòa nhà Học khu. Các học sinh buồn bã và tổ chức một buổi bãi khóa để bênh vực một số giáo viên và nhân viên gần đây đã bị trường cho thôi việc.

Mới Tuần trước, Học khu Công lập Malden đã thông báo sa thải hàng chục thầy cô qua lá thư từ giám đốc Ligia Noriega-Murphy. Tổng cộng 63 viên chức trường đã nhận được thư không gia hạn hợp đồng của họ khi họ hết hạn trong năm nay.

Phần lớn sự thất vọng nhắm vào Tổng giám đốc Noriega-Murphy. Julie Huynh, lớp 12 và là Chủ tịch Ban đại diện học sinh trương Malden, nói: “Tôi không tin rằng cô Tổng giám đốc đã làm được nhiều việc hữu ích mang lại lợi ích cho toàn thể học sinh. Cô từ chối lắng nghe chúng tôi, hoặc từ chối nói chuyện với chúng tôi trước khi cô ấy đưa ra những quyết định lớn như thế này."

Các quan chức của trường nói rằng các thầy cô và nhân viên đã bị cho đi vì nhiều lý do khác nhau, trong khi học trò ghi danh năm nay đã giảm, hoặc họ chỉ là một người do Học khu thuê tạm thời bằng cách sử dụng nguồn tài trợ COVID.

---- Trước khi tòa nghị án, cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường nhận tội để thuốc giả ra thị trường. Báo Zingnews ghi nhận. Ngoài nhận trách nhiệm người đứng đầu, cựu Thứ trưởng Y tế còn thừa nhận sai sót khi không kịp thời chỉ đạo ngăn lô thuốc giả của VN Pharma tuồn ra thị trường. Chiều muộn 17/5, sau 5 ngày tranh tụng, cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong giai đoạn 2 đại án buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh tại VN Pharma nói lời sau cùng. Chủ tọa Đào Bá Sơn cho biết HĐXX sẽ đưa ra phán quyết sơ thẩm vào chiều 19/5... Ban đầu VKS đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Trương Quốc Cường 7-8 năm tù, Nguyễn Việt Hùng 3-4 năm tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi ông Cường thừa nhận các cáo buộc, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên cựu Thứ trưởng Y tế mức án thấp hơn. 12 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án 2-16 năm tù.

---- Nhiều phụ huynh bất mãn vì đề thi môn Hóa lớp 9 ở Đồng Nai: đọc y hệt 'quảng cáo rượu làng Vân'. Bản tin Tiền Phong dựa theo báo Dân TRí. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự không hài lòng về cách ra đề của nhà trường vì cho rằng đây giống như một hình thức "quảng cáo" rượu. Theo thông tin từ Dân Trí, mạng xã hội đang lan truyền đề kiểm tra được cho là đề kiểm tra học kỳ II, môn Hóa của học sinh lớp 9, trường THCS Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đề kiểm tra này được cho là "ca ngợi, quảng cáo" rượu làng Vân.

Câu 3 trong đề kiểm tra này có nội dung như sau: "Làng Vân thuộc thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Bắc Giang là nơi có truyền thống nấu rượu từ lâu đời. Cùng với thời gian, cái tên làng Vân lại trở thành thương hiệu của một loại rượu nổi tiếng khắp cả nước: Rượu làng Vân. Không giống với các loại rượu khác, rượu làng Vân uống êm, vị đậm, uống xong có cảm giác lâm li hương vị đặc biệt trong họng và không đau đầu. Trên nhãn của các chai rượu đều ghi số 35 độ.

a. Hãy giải thích ý nghĩa của số trên?

b. Tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 500ml rượu 35 độ."

---- Du khách quốc tế băng qua đường kinh hoàng ở Hà Nội.

Video dài 18 giây:





https://youtu.be/e77_iPNly9I

---- HỎI 1: Cắt ô nhiễm không khí vì xăng dầu, mỗi năm sẽ cứu mạng 50.000 người và tiết kiệm 600 tỷ đô?

ĐÁP 1: Đúng thế. Vi hạt, vi hạt. Đó là sát thủ. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng loại bỏ các chất ô nhiễm không khí do các hoạt động liên quan đến năng lượng ở Hoa Kỳ có thể ngăn ngừa hơn 50.000 ca tử vong sớm và tiết kiệm cho nền kinh tế hơn 600 tỷ đô la mỗi năm.

Nghiên cứu, được công bố trên GeoHealth hôm thứ Hai, đã khám phá những lợi ích tiềm năng của việc loại bỏ các hạt mịn phát thải vào khí quyển thông qua sản xuất điện, giao thông vận tải, hoạt động công nghiệp, sưởi ấm và nấu ăn. Các tác giả lưu ý rằng những hoạt động này cũng góp phần lớn vào biến đổi khí hậu, vì chúng đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra khí nhà kính - ngoài việc tạo ra các vật chất dạng hạt mịn.

Theo nghiên cứu, việc tiếp xúc với vật chất dạng hạt mịn - những hạt có đường kính 2,5 micron trở xuống - có thể góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi và nhiễm trùng đường hô hấp dưới có thể làm giảm tuổi thọ.

Các nhà khoa học xác định rằng việc cắt giảm các chất ô nhiễm này sẽ cứu khoảng 53.200 sinh mạng hàng năm, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế với khoảng 608 tỷ USD từ chi phí chăm sóc sức khỏe tránh được và thiệt hại về nhân mạng.

Tác giả chính Nick Mailloux, một nghiên cứu sinh tại Đại học Wisconsin – Madison's Nelson Institute for Environmental Studies, cho biết: “Chuyển sang các nguồn năng lượng sạch có thể mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe cộng đồng trong thời gian ngắn hạn và giảm thiểu biến đổi khí hậu”.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/equilibrium-sustainability/3489669-curbing-energy-related-air-pollutants-could-save-50000-us-lives-600b-each-year-study/

---- HỎI 2: Tỷ lệ dân bị tù vì lý do tôn giáo đông nhất thế giới là ở quận huyện nào?

ĐÁP 2: Quận Konasheher ở Tân Cương. Gần 1/25 người ở một quận ở trung tâm của người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc đã bị kết án tù vì tội liên quan đến khủng bố, tỷ lệ tù cao nhất được biết đến trên thế giới, một đánh giá của Associated Press về dữ liệu từ một hồ sơ mật lộ ra.

Một danh sách được AP thu thập và xác minh một phần trích dẫn tên của hơn 10.000 người Duy Ngô Nhĩ bị đưa đến nhà tù chỉ ở quận Konasheher, một trong số hàng chục quận ở miền nam Tân Cương. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số phần lớn theo đạo Hồi, vốn được coi là cuộc chiến chống khủng bố.

Cho đến nay, danh sách này là danh sách lớn nhất có tên những người Duy Ngô Nhĩ bị bỏ tù, phản ánh quy mô tuyệt đối của một chiến dịch của chính phủ Trung Quốc đã đưa ước tính hàng triệu người trở lên vào các trại tạm giam và nhà tù. Nó cũng xác nhận những gì các gia đình và các nhóm nhân quyền đã nói trong nhiều năm: Trung Quốc đang dựa vào hệ thống giam giữ lâu dài để kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ, sử dụng luật pháp như một vũ khí đàn áp.

Người nông dân Duy Ngô Nhĩ Rozikari Tohti được biết đến như một người đàn ông ăn nói nhẹ nhàng, yêu gia đình với ba đứa con và không hề quan tâm đến tôn giáo. Vì vậy, em họ của anh ta, Mihrigul Musa, đã bị sốc khi phát hiện ra Tohti đã bị tống vào tù 5 năm vì “chủ nghĩa cực đoan tôn giáo”.

Musa, người hiện đang sống lưu vong ở Na Uy, nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ bị bắt. “Nếu bạn nhìn thấy anh ấy, bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy.” Từ danh sách, Musa phát hiện ra em trai của Tohti là Ablikim Tohti cũng bị kết án 7 năm về tội “tụ tập đông người gây rối trật tự xã hội”. Người hàng xóm kế bên của Tohti, một nông dân tên là Nurmemet Dawut, đã bị kết án 11 năm với cùng tội danh “gây gổ và gây rắc rối”.

Quận Konasheher là điển hình của vùng nông thôn phía nam Tân Cương, và hơn 267.000 người sống ở đó. Các bản án tù trên toàn quận là từ 2 đến 25 năm, với mức trung bình là 9 năm tù, theo danh sách cho thấy. Trong khi những người trong danh sách hầu hết bị bắt vào năm 2017, theo những người Duy Ngô Nhĩ đang sống lưu vong, bản án của họ quá dài nên phần lớn vẫn phải ngồi tù.

Những người bị bắt giam đến từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả nam giới, phụ nữ, thanh niên và người già. Họ chỉ có một điểm chung: Họ đều là người Duy Ngô Nhĩ. Các chuyên gia nói rằng nó cho thấy rõ ràng những người bị nhắm mục tiêu chỉ vì là người Duy Ngô Nhĩ - một kết luận bị chính quyền Trung Quốc bác bỏ kịch liệt. Người phát ngôn Tân Cương Elijan Anayat cho biết các bản án được thực hiện theo quy định của pháp luật. Anayat nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ nhắm mục tiêu cụ thể đến các khu vực, nhóm dân tộc, tôn giáo cụ thể."

Danh sách tù nhân do học giả người Tân Cương Gene Bunin thu được từ một nguồn ẩn danh, người tự mô tả mình là thành viên của đa số người Hán ở Trung Quốc “phản đối các chính sách của chính phủ Trung Quốc ở Tân Cương”. Nó được chuyển cho AP bởi Abduweli Ayup, một nhà ngôn ngữ học người Duy Ngô Nhĩ lưu vong ở Na Uy. AP đã xác thực điều này thông qua các cuộc phỏng vấn với 8 người Duy Ngô Nhĩ, những người đã nhận ra 194 người trong danh sách, cũng như các thông báo pháp lý, bản ghi âm các cuộc điện thoại với các quan chức Trung Quốc và kiểm tra địa chỉ, ngày sinh và số nhận dạng.

Danh sách không bao gồm những người có tội danh hình sự như giết người hoặc trộm cắp. Thay vào đó, nó tập trung vào các tội danh liên quan đến khủng bố, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo hoặc các cáo buộc mơ hồ thường được sử dụng chống lại những người bất đồng chính kiến, chẳng hạn như “gây ra các cuộc cãi vã và kích động rắc rối”. Điều này có nghĩa là số người thực sự bị bỏ tù gần như chắc chắn cao hơn.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14622445

.