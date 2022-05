Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden đã đi bất ngờ vào Ukraine qua biên giới Slovakia hôm Chủ nhật, gặp gỡ Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska và thăm trẻ em Ukraine. Hình trên, bà Jill Biden và bà Olena Zelenska tạp ở thị trấn Uzhhorod.

- Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden bất ngờ vào Ukraine qua biên giới Slovakia, gặp Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska và thăm trẻ em Ukraine.

- Nga: đã phá hủy tàu hải quân Project 1241 (Chiến Hạm Tarantul), hạ 2 máy bay Su-24 và 1 trực thăng Mi-24 của Ukraine trong 24 giờ qua. Ukraine: Nga dội bom 1 trường học nơi 90 người dân trú ẩn, làm 60 người chết. Giữa trận mưa pháo, một cô bé 15 tuổi lái xe chở nhiều người bị thương di tản ra khỏi tuyến đầu Popasna ở Luhansk.

- Sau khi tất cả phụ nữ, trẻ em, người già đã di tản ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, quân Ukraine còn lại nói tử thủ, không ra hàng. Ukraine: hơn 300 cây cầu đường sắt và đường bộ đã bị phá hủy từ khi chiến tranh bắt đầu, đang xây lại ít nhất 50 cầu trong đó.

- Giám đốc CIA: TQ đang rút bài học Ukraine để sẽ tìm kế tấn chiếm Đài Loan. CIA: Putin sẽ không chịu thua, sẽ đánh lớn hơn ở Ukraine, nhưng không xài vũ khí hạt nhân.

- Anh: sẽ viện trợ quân sự 1.6 tỷ đô cho Ukraine. Thủ tướng Anh: Ukraine đang bảo vệ hòa bình và an ninh châu Âu. Ukraine: đã bắn dồn dập, có thể đã xóa sổ toàn bộ quân Nga trên Đảo Rắn.

- Zelensky: Nga bắn phá Odessa để phá hủy di sản văn hóa Ukraine. Zelenskiy: "không nói nên lời" vì Nga bắn sập nhà bảo tàng vinh danh nhà thơ thế kỷ 18 Hryhoriy Skovoroda. Ukraine: bắn chìm thêm 1 tàu Serna của Nga, loại vận chuyển quân đổ bộ, phá hủy dàn phòng không Nga đang tới Đảo Rắn.

- Chủ tịch Quốc Hội Nga: Mỹ đang trực tiếp tham chiến chống Nga. Ukraine khởi động tấn công quân Nga ở phía đông bắc Ukraine, chuyển từ phòng thủ sang tấn công ở khu vực Kharkiv và Izium.

- TQ hù dọa Mỹ: trừng phạt TQ như với Nga sẽ vô ích, Mỹ đừng chơi lá bài Đài Loan. Nepal lạnh cẳng: Ấn, TQ có thể bắt chước Nga để xâm lăng Nepal, sẽ không có NATO nào cứu Nepal.

- hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và các hộ tống hạm tập trận "dày đặc"ở Biển Philippines, phía đông Đài Loan

- Taliban: tất cả phụ nữ ở Afghanistan phải che mặt ở nơi công cộng.

- tòa Đức xử: 1 phụ nữ muốn có bầu, lấy kim đâm thủng bao cao su bạn tình, là tội tấn công tình dục.

- Ủy Ban Hạ Viện 6/1: xin tòa cho nhận 3.000 tài liệu của John Eastman, LS đã giúp Trump lật ngược bầu cử

- Báo động: 100 triệu dân Mỹ sẽ dính COVID-19 vào mùa thu này vì vaccine suy yếu, dân tụ tập nhiều hơn

- Mỹ: Bảo phí y tế sẽ tăng 8%-15% năm nay.

- California báo nguy: cơ nguy thiếu điện cho 3.75 triệu ngôi nhà ở cao điểm mùa hè.

- Bắt 2 quan lớn: Đại tá giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN.

- HỎI 1: Hôm nay, Chủ Nhật 8/5/2022, là Ngày Lễ Mẹ? ĐÁP 1: Đúng, tại Hoa Kỳ.

- HỒ SƠ: Ca dao về mẹ của Việt Nam.

QUẬN CAM ---- Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã phá hủy tàu hải quân Project 1241 của Ukraine, còn được gọi theo danh bộ NATO là Chiến Hạm Tarantul, gần Odessa.

.

Bộ này đưa ra một tuyên bố cho biết thêm rằng Nga cũng đã hạ hai máy bay ném bom Su-24 và một máy bay trực thăng Mi-24 của Ukraine trong 24 giờ qua.

---- Giữa trận pháo kích ác liệt của quân Nga, một cô bé 15 tuổi lái xe chở nhiều người bị thương ra khỏi thị trấn tuyến đầu Popasna ở Luhansk. Trong khi di chuyển, chiếc xe đã bị bắn vào và cô bị thương ở chân, nhưng cô vẫn tiếp tục lái xe. Tên của cô gái là Anastasia; nhưng vì là một trẻ vị thành niên nên CNN không cung cấp tên đầy đủ của cô bé. Một trong những giáo viên của cô đã xác nhận danh tính của cô với CNN.

Cô Anastasia không chỉ phải lái xe qua chiến trường; rải rác có mìn và xác chết nằm trên đường ra khỏi thị trấn, nơi đang giao chiến và sắp rơi vào tay quân Nga. Cô là một trong những thường dân cuối cùng cố gắng thoát khỏi Popasna, phần lớn trong thị trấn đã bị phá hủy trong nhiều tuần giao tranh. Anastasia cho biết cô muốn giúp di tản 2 người đàn ông bị thương. Hai người khác cũng ở trong xe.

---- Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden đã đi bất ngờ vào Ukraine qua biên giới Slovakia hôm Chủ nhật, gặp Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska và thăm trẻ em Ukraine. Đây là chuyến thăm hiếm hoi của một đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ vào vùng chiến sự.

Bà Jill Biden, người bắt đầu chuyến đi đến Đông Âu hôm thứ Năm, đã vượt biên giới từ Slovakia đến Tây Nam Ukraine vào chiều Chủ nhật để tham gia chuyến thăm không báo trước tới một trường công lập ở Uzhhorod, nơi đã được chuyển đổi thành một nơi trú ẩn tạm thời, nơi ở của 163 người Ukraine, trong đó có 47 trẻ em.

Đệ nhất phu nhân được chào đón bởi bà Zelenska, người đã không được xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine từ ngày 24/2/2022, theo lời một quan chức Mỹ. Quan chức này cho biết hai người phụ nữ đã trao đổi thư từ trong vài tuần qua.

Video dài 30 giây:



https://youtu.be/nf1MVLn-Ep0

---- Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden trước đó đã đến thăm trường Tomasikova Street ở Slovakia vào Chủ nhật để kỷ niệm Ngày của Mẹ và đã gặp gỡ các học sinh và giáo viên. Tiến sĩ Biden đã được đón tiếp với bánh mì muối, một truyền thống được chào đón ở Slovakia và các nước Slavic khác.

Các học sinh lúc đó đang thực hiện các dự án nghệ thuật cắt giấy dán cho Ngày của Mẹ và một học sinh đã tặng Tiến sĩ Biden những gì cậu bé đã làm. Sau đó, Biden cũng ghé qua các bàn khác nhau xung quanh lớp học, gặp học trò và mẹ của các em.

---- Theo ông Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine, hơn 300 cây cầu đường sắt và đường bộ trên khắp đất nước Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Công việc hiện đang được tiến hành để xây dựng lại ít nhất 50 cầu trong số đó.

Đường sắt Ukraine không thể thiếu trong chiến tranh - vận chuyển nguồn cung cấp và dân thường ra khỏi những vùng nguy hiểm hơn của Ukraine. Phải nỗ lực rất nhiều để giữ cho các đoàn tàu chạy trên đường rầy. Cục đường sắt nói rằng 20% hệ thống không còn do Ukraine kiểm soát, hoặc đã bị cắt đứt do quân Nga dội bom.

Trong số các công nhân dựng lại các cầu cần thiết không chỉ có công nhân đường sắt từ Kyiv và Irpin, mà còn có công nhân từ Lviv (phía tây Ukraine), những người đã đến để giúp đỡ đồng nghiệp của họ ở phía đông.

---- Tất cả phụ nữ, trẻ em, người già đã di tản ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Nhưng các chiến binh Ukraine đang chiến đấu với quân Nga tại nhà máy thép Azovstal đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu. Các thành viên của Trung đoàn Azov của Ukraine cho biết, phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến: "Đầu hàng không phải là một lựa chọn".

Các chiến binh này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp di tản thương binh ra khỏi nhà máy, nơi tuyến phòng thủ cuối cùng chống Nga tại Mariupol. Phát biểu từ một địa điểm ẩn náu trong hệ thống hầm Azovstal, người lính Azov Illia Samoilenko, cho biết “đầu hàng là điều không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Và cơ hội sống sót cho chúng tôi khi ra đầu hàng quân Nga là zero."

---- Ukraine: Nga dội bom 1 trường học nơi 90 người dân trú ẩn, làm 60 người chết. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã đánh bom một trường học làm nơi trú ẩn của thường dân ở làng Bilohorivka, miền đông nước này. Trong khi khoảng 30 người sống sót, các nhà chức trách Ukraine cho biết có tới 60 người được cho là đã thiệt mạng. Ngôi làng nằm ở nước cộng hòa Luhansk, một phần của khu vực được gọi chung là Donbas, nơi các lực lượng Nga gần đây đã đổi mới trọng tâm, theo Wall Street Journal.

.

---- Chính phủ Trung Quốc "đang xem xét cẩn thận những bài học mà họ nên rút ra từ Ukraine về tham vọng của chính họ đối với Đài Loan", Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William Burns tuyên bố hôm thứ Bảy. Ông nói rằng xung đột Nga-Ukraine đã không làm "xói mòn" quyết tâm của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong nỗ lực chiếm Đài Loan, nhưng nó đang "ảnh hưởng đến tính toán của họ."

Burns khẳng định Trung Quốc "bất ngờ" trước sức tiến chậm của quân đội Nga và sự phản kháng hiệu quả của Ukraine, cũng như sự đoàn kết của phương Tây trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông nói rằng cộng đồng quốc tế không nên đánh giá thấp quan hệ đối tác của ông Tập với Tổng thống Nga Putin, mặc dù nó "có một số giới hạn."

Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ông nhận xét rằng "về lâu dài, Trung Quốc là đối thủ của Hoa Kỳ trên nhiều phạm vi hơn và trong nhiều lĩnh vực hơn, so với những gì chúng ta từng đối mặt trước đây trong lịch sử".

---- William Burns cũng nói rằng không có "bằng chứng thực tế nào tại thời điểm này" cho thấy Nga đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân, mặc dù Burns nói rằng cộng đồng tình báo "không thể xem nhẹ" khả năng sử dụng chúng. Burns cũng cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã đánh cược rất nhiều vào giai đoạn thứ hai này về một cuộc tấn công mới sẽ vô cùng xấu xí và tàn bạo."

Burns ước tính: "Putin không tin rằng Putin có thể thua ở Ukraine. Tôi nghĩ rằng Putin đươc thuyết phục ngay bây giờ rằng việc tăng gấp đôi nỗ lực sẽ giúp Putin chiến thắng."

---- Bộ Tư lệnh Phòng không Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga đang "hứng chịu những tổn thất đáng kể" trên bộ cũng như trên biển, gần Đảo Rắn [quân Nga đã chiếm] của Ukraine trên Hắc Hải.

Bộ này khẳng định rằng "các trận không chiến thực sự với hàng chục máy bay đang diễn ra gần" hòn đảo. Bản tin tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã có thể tiêu diệt cả nhân viên và thiết bị quân sự của Nga trên đảo này.

Trong khi đó, Ukraine cho biết quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng phi đạn vào lãnh thổ Ukraine.

---- Chính phủ Anh thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine 1,3 tỷ bảng Anh (1,6 tỷ USD) viện trợ quân sự. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp mà Nhóm 7 Cường Quốc (G7) sẽ tổ chức họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dưới dạng ảo vào ngày 8/5.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Cuộc tấn công tàn bạo của Putin không chỉ gây ra tàn phá kinh khủng ở Ukraine, nó còn đe dọa hòa bình và an ninh trên toàn châu Âu."

---- Ukraine đã khởi động một cuộc tấn công vào thứ Sáu để đánh đuổi quân đội Nga ở phía đông bắc Ukraine. Quân đội Nga và Ukraine đã giao chiến dữ dội ở khu vực này, nhưng chưa thấy bên nào có thể giành được ưu thế, theo báo The New York Times đưa tin.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang tập hợp ở trận thế rộng lớn hơn, để hình thành một cuộc tấn công chống lại lực lượng Nga, và đang tiến về các thành phố quan trọng ở phía đông bắc bao gồm Kharkiv và Izium.

Tư lệnh quân lực Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết hôm thứ Năm, theo NY Times: “Có những trận chiến ác liệt đang diễn ra, cũng như việc chuyển đổi từ hoạt động phòng thủ sang hành động tấn công ở khu vực Kharkiv và Izium.”

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Bảy cho biết ông "không nói nên lời" sau khi Nga pháo kích phá hủy một bảo tàng dành riêng cho nhà triết học và nhà thơ thế kỷ 18 Hryhoriy Skovoroda.

Trận tấn công qua đêm ở làng Skovorodynivka ở miền đông Ukraine đã đánh sập mái của bảo tàng, khiến tòa nhà bốc cháy và khiến một người quản trị bảo tàng 35 tuổi bị thương. Thống đốc khu vực Kharkiv là Oleh Sinegubov, cho biết những món đồ có giá trị nhất trước đó đã được cất đi nơi an toàn.

Zelenskiy nói trong một video phát biểu vào đêm khuya: "Mỗi ngày trong cuộc chiến này, quân đội Nga đều làm điều gì đó khiến tôi không nói nên lời. Nhưng ngày hôm sau, quân đội Nga lại làm một việc khác khiến bạn cảm thấy như vậy một lần nữa."

Zelensky nói: "Các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào các viện bảo tàng - ngay cả những kẻ khủng bố cũng không nghĩ đến điều này. Nhưng đây là loại quân đội mà chúng tôi đang chiến đấu chống lại." Năm nay đánh dấu kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà triết học vĩ đại Skovoroda.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước người dân của mình trong thông điệp video đêm khuya, nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Odessa đang phá hủy di sản văn hóa Ukraine vì "mỗi một đường phố [ở Odessa] đều có một cái gì đó đáng nhớ, một cái gì đó của lịch sử."

Zelensky nhấn mạnh rằng "điều [văn hóa] đó không quan trọng" đối với quân đội Nga khi họ bắn phá hủy diệt. Zelensky khẳng định: "Chỉ có Lực lượng vũ trang Ukraine và sự kháng chiến của nhân dân chúng ta mới có thể ngăn chặn cuộc xâm lược vô nhân đạo này. Đó là sự man rợ vũ trang phi đạn, chứ không liên quan gì đến con người".

---- Hôm thứ Bảy, Chủ tịch Quốc Hội Nga (Viện Duma) Vyacheslav Volodin tuyên bố rằng Hoa Kỳ trực tiếp tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại Nga trong bối cảnh nước này đang có chiến tranh với Ukraine.

“Đây không chỉ là về việc cung cấp vũ khí và thiết bị,” Volodin viết trên Telegram, cho biết chính phủ Ukraine đã nhận được “sự hỗ trợ của lực lượng tình báo Mỹ”.

Volodin viết: “Sau cuộc đảo chính [ghi chú: ám chỉ đảo chính 2014, còn gọi là cách mạng Maidan], các cố vấn và người hướng dẫn nước ngoài đang làm việc tại Ukraine. Nhưng ngày nay, về cơ bản, Mỹ điều phối và phát triển các hoạt động quân sự, qua đó trực tiếp tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại đất nước chúng tôi.”

Ngũ Giác Đài nói với báo The Hill rằng họ không đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Ukraine đã có thể đạt được một số thành tích quân sự lớn. Nhiều sĩ quan cấp tướng Nga đã bị quân đội Ukraine hạ sát trong những tháng gần đây.

---- Quân đội Ukraine hôm thứ Bảy thông báo rằng họ đã hạ được một tàu Nga khác đang di chuyển trên Hắc Hải gần Đảo Rắn. Radio Free Europe loan tin, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tweet một đoạn video về một con tàu mà họ xác định là tàu Serna của Nga, một loại hải vận hạm được sử dụng để vận chuyển quân đổ bộ.

Bản tin nói, một máy bay không người lái Bayraktar đã được sử dụng để đánh chìm tàu chiến này. Bản tin ghi lời Bộ quốc phòng Ukraine: “Lễ duyệt binh truyền thống của hạm đội Hắc Hải của Nga vào ngày 9 tháng 5 năm nay sẽ được tổ chức gần Đảo Rắn - dưới đáy biển.”

Một dàn phòng không của Nga trên đường tới Đảo Rắn cũng được nói là bị phá hủy bởi cuộc tấn công của máy bay không người lái Bayraktar. Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về tin trên và các nguồn tin bên ngoài vẫn chưa xác minh độc lập vụ chìm tàu.

---- Theo một bản tin từ Politico, Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã yêu cầu một thẩm phán xúc tiến việc công bố gần 3.000 tài liệu cụ thể của luật sư John Eastman liên quan đến cuộc điều tra về bạo loạn 6/1/2021 của họ.

Ủy ban, trườc giờ vẫn kiện tụng trước tòa với luật sư Eastman, người cố vấn cho Trump và đã viết một bản ghi nhớ về những kế hoạch Trump có thể dùng để lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ủy ban đã nhận được hàng nghìn trang tài liệu nhưng ước tính có khoảng 20.000 vẫn đang được xem xét. Bâyg iờ chỉ thu gọn về 3.000 tài liệu thôi vì không còn nhiều thì giờ, trong khi dự kiến tháng 6/2022 sẽ cho công khai điều trần.

Bây giờ, ủy ban đang yêu cầu Thẩm phán liên bang khu vực David Carter xem xét 2.945 trang trong số đó để nộp ủy ban ngay lập tức. Nếu Eastman phản đối, ủy ban sẽ đưa ra một lịch trình nhanh chóng để giải quyết tranh chấp vào cuối tháng 5, để dành thời gian xem xét và phân tích các tài liệu trước khi khởi động các phiên điều trần công khai về bạo loạn 6/1/2022.

---- Theo một bản tin trên Deutsche Welle, trong một vụ án mang tính bước ngoặt, một tòa án Đức đã tuyên một phụ nữ phạm tội tấn công tình dục vì đã bí mật lấy kim đâm thủng bao cao su của bạn tình. Cặp đôi gặp nhau trực tuyến vào năm 2021 và bắt đầu mối quan hệ tình dục.

Khi người phụ nữ 34 tuổi, nảy sinh tình cảm từ “quan hệ thân hữu” thành “lãng mạn”, cô bắt đầu bí mật chọc lỗ bao cao su mà người đàn ông, 42 tuổi, để gần giường của mình. Sau đó, khi cô thú nhận đã cố gắng (mặc dù không thành công) để mang thai vì bao cao su bị thủng, người đàn ông bèn đưa ra tòa.

Thẩm phán Astrid Salewski ở Bielefeld, Đức, kết luận hành vi bí mật đâm thủng bao cao su là "tấn công tình dục" --- vì là nghịch đảo của trường hợp một người đàn ông có thể bị buộc tội vì tháo bao cao su mà phụ nữ không biết. Thế là, vì cố gắng bí mật thụ thai ngoài ý muốn bạn tình, người yêu đơn phương phải đối mặt với bản án 6 tháng tù treo.

---- Chính phủ Taliban thông báo hôm thứ Bảy rằng tất cả phụ nữ ở Afghanistan sẽ phải yêu cầu che mặt ở nơi công cộng, một lệnh trái ngược với những lời hứa trong quá khứ rằng quyền lãnh đạo đã thay đổi so với thời kỳ cai trị hà khắc trước đây.

Những người thân nam giới của phụ nữ nào vi phạm quy tắc sẽ phải chịu án tù hoặc có thể bị sa thải khỏi công việc, theo tin của Reuters. Sắc lệnh khuyến cáo phụ nữ hãy mặc áo choàng màu xanh lam dài trùm hết cơ thể, vốn bắt buộc đối với phụ nữ khi Taliban nắm quyền từ năm 1996 đến năm 2001.

---- Nhóm tàu tác chiến hàng không mẫu hạm Liêu Ninh (Liaoning) của quân đội Trung Quốc đã tập trận "dày đặc" trong những ngày qua ở Biển Philippines, phía đông Đài Loan, theo Global Times hôm Chủ nhật đưa tin.

Khu vực này rất quan trọng trong khả năng ngăn chặn sự can thiệp tiềm tàng của Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản, trong trường hợp TRung Cộng "hoạt động thống nhất [quê hương] bằng vũ lực ở eo biển Đài Loan", theo bản tin viết.

Hình từ vệ tinh chụp Tân Cương

Hình từ vệ tinh chụp Tân Cương, vùng đất Hồi Giáo đang bị Trung Quốc đồng hóa, cho thấy một ngôi chợ có từ 2000 năm đang bị chính quyền TQ phá sập để "xây lại" nhưng là để xóa sổ ký ức văn hóa.Video dài 1:42 phút



https://youtu.be/OM8IOQ92JT0

---- Các nhà nghiên cứu cho biết, tin vào tin giả có thể gây ra những hậu quả tai hại về thể chất, tình cảm và tài chính, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi, những người có thể có tiền tiết kiệm hoặc các vấn đề y tế nghiêm trọng đang bị đe dọa, theo các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu được công bố trong tuần này trên Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm: Ứng dụng (Journal of Experimental Psychology: Applied), được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020. Nghiên cứu bao gồm một nhóm người lớn tuổi, từ 61 đến 87 tuổi và một nhóm sinh viên đại học.

Những người tham gia được yêu cầu đọc và đánh giá 12 bài báo dài về các chủ đề COVID-19 và không phải COVID. Một số bài báo là tin thật và một số là tin giả. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người lớn hơn 70 tuổi ít có khả năng dò ra tin giả về COVID-19 hoặc các chủ đề khác.

Các nhà điều tra lưu ý rằng chỉ ở tuổi rất muộn - khi sự suy giảm khả năng tư duy không còn có thể bù đắp được bằng kinh nghiệm sống và kiến thức thế giới - thì con người mới có thể trở nên đặc biệt dễ bị tấn công bởi tin tức giả và thông tin sai lệch khác.

---- California báo nguy: cơ nguy thiếu điện cho 3.75 triệu ngôi nhà ở cao điểm mùa hè. California có thể sẽ thiếu hụt năng lượng tương đương với lượng điện cần cung cấp cho khoảng 1.3 triệu ngôi nhà khi nhu cầu sử dụng ở mức cao nhất trong những tháng mùa hè nóng nực và khô hạn, theo lời các quan chức tiểu bang cho biết hôm thứ Sáu.

Các mối đe dọa từ hạn hán, nắng nóng khắc nghiệt và cháy rừng, cộng với chuỗi cung ứng và các vấn đề quy định cản trở ngành năng lượng mặt trời sẽ tạo ra những thách thức đối với năng lượng vào mùa hè này, theo lời Ủy ban Tiện ích Công cộng California ( California Public Utilities Commission), Ủy ban Năng lượng California (California Energy Commission) và California Independent System Operator, cơ quan điều hành mạng lưới năng lượng của tiểu bang.

Trong những trường hợp khắc nghiệt nhất, sự thiếu hụt có thể còn tồi tệ hơn nhiều: thiếu tới 5,000 megawatt, tức là năng lượng cung cấp điện cho 3.75 triệu ngôi nhà.

---- Báo Online Khabar của xứ Nepal ghi nhận nỗi lo của nước này khi nằm giữa 2 nước lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, và kiểu Nga xâm lược Ukraine có thể xảy ra đối với Nepal: Mặc dù là một quốc gia nhỏ nhưng Nepal đã phản đối việc Nga xâm lược Ukraine lần này. Điều này đã thu hút sự chú ý của thế giới quốc tế khi các nước láng giềng lớn - Ấn Độ và Trung Quốc - bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên hợp quốc về vấn đề này.

Tuy nhiên, thực tế, hành động của Nepal bắt nguồn từ những lo ngại về an ninh của các quốc gia nhỏ như chính họ. Đã có vô số chuyện nước lớn xâm lấn nước nhỏ trong cõi này: Riêng Nepal phải đối mặt với sự xâm phạm lãnh thổ tại 71 nơi trong suốt 1.880 km biên giới với Ấn Độ và hai nơi trên 1.440 km biên giới với Trung Quốc, chưa kể đến sự can thiệp vào chính trị trong nước và các vấn đề nội bộ.

Trong kịch bản này, việc Nga xâm lược Ukraine hiện nay đòi hỏi một câu trả lời cho câu hỏi về LHQ giúp bảo vệ được gì cho chủ quyền và an ninh của các quốc gia nhỏ bé như Nepal. Nepal là một quốc gia nhỏ bé, nằm giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ và Trung Quốc, nên lạnh cẳng là phải, khi LHQ bó tay, và chỉ có NATO thực sự giúp Ukraine tận lực. Hiển nhiên, trên rạng núi Hy Mã Lạp Sơn, không có NATO nào cả.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ sẽ phải đối mặt với "hậu quả không thể tưởng tượng" nếu nước này chơi con bài Đài Loan và Bắc Kinh sẽ không bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt như đối với Nga.

Le Yucheng nói trên một diễn đàn an ninh trực tuyến vào tối thứ Sáu rằng thật "nực cười" khi đổ lỗi cho Trung Quốc về việc Nga xâm lược Ukraine. Yucheng cũng cáo buộc Mỹ hy sinh Ukraine vì lợi ích địa chính trị của họ.

Trung Quốc đã bị chỉ trích vì không lên án cuộc xâm lược của Nga, còn Mỹ và các đồng minh bày tỏ lo ngại về an ninh của Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai để thống nhất với đại lục - bằng vũ lực nếu cần thiết.

---- Chính quyền Biden đã báo động về một kịch bản COVID-19 sắp bùng nổ: 100 triệu ca mắc mới trong mùa thu và mùa đông. Theo báo Washington Post, số ca tử vong và nhập viện sẽ tăng mạnh. Cảnh báo này đưa ra hôm thứ Sáu, dựa trên các mô hình bên ngoài chứ không phải dữ liệu mới. Chính quyền đang cố gắng kêu gọi người Mỹ chuẩn bị và Quốc hội phân bổ kinh phí để trả thêm thuốc chủng vaccine, xét nghiệm và điều trị.

Lý do sẽ bùng nổ dịch vào mùa thu là do khả năng miễn dịch từ vaccine đang suy yếu, do hạn chế nới lỏng để tiệc tùng tăng thêm, và do các biến thể mới lây lan mạnh hơn. Tỷ lệ nhiễm mới trung bình trong bảy ngày của Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian từ ngày 30/3/2022 đến thứ sáu 6/5/2022, từ 29.312 lên gần 71.000 người nhiễm/tuần lễ.

---- Bảo phí y tế sẽ tăng 8%-15% năm nay. HCA Healthcare Inc. và Universal Health Services Inc. đang có kế hoạch tăng giá các cơ sở chăm sóc sức khỏe của họ từ 7.5% đến 15%, theo báo The Wall Street Journal đưa tin vào Chủ nhật, trích dẫn từ những người quen thuộc với vấn đề này.

Lý do chính của việc tăng giá là do các công ty phải theo kịp với mức lương tăng của y tá, theo cơ quan này giải thích.

Bản tin kết luận: “Nếu các bệnh viện được mức tăng giá cao hơn mà họ đang tìm kiếm trong năm nay, điều đó có thể dẫn đến mức chi phí bảo hiểm sẽ cao hơn cho công ty và công nhân."

---- Bắt 2 quan lớn: Đại tá giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN. Theo Báo Lao Động hôm Chủ nhật. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110; Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chấp hành chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN (Trường tư thục) cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1; căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 7.5, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110; Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

---- Trận bóng đá SEA Games hôm Chủ Nhật 8/5 giữa hai đội bóng U23 Philippines và U23 Việt Nam có tỷ số hòa 0-0. Báo VTC News ghi rằng như thế, đội VN lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng đang do U23 Philippines nắm giữ. Bản tin Zing ghi lời Đội trưởng U23 Việt Nam sau trận bóng đã gửi lời cảm ơn gần 20.000 khán giả đã đội mưa cổ vũ ở trận đấu tối 8/5: "Tôi xin lỗi vì không thể cùng đồng đội đem lại niềm vui chiến thắng trước Philippines ở trận đấu hôm nay." Báo Người Lao Động ghi nhận thắc mắc vì sao không hát quốc ca, quốc thiều ở trận này: "...hàng triệu khán giả cả nước hụt hẫng khi không có lễ chào cờ cũng như chẳng nghe tiếng quốc thiều vang lên tại sân bóng."

---- Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Justin Mott, từng chụp ảnh cho nhiều thông tấn lớn Hoa Kỳ, cũng là giáo sư nhiếp ảnh nghệ thuật, hôm 6/5/2022 vừa phổ biến nhóm ảnh chụp chủ đề chợ búa Việt Nam.

Video dài 59 giây:



https://youtu.be/pComps2LVpE

---- HỎI 1: Hôm nay, Chủ Nhật 8/5/2022, là Ngày Lễ Mẹ?

ĐÁP 1: Đúng, tại Hoa Kỳ. Ngày "Mother's Day 2022" tại Hoa Kỳ là Chủ Nhật 8/5/2022.

Ngày của Mẹ phiên bản hiện đại bắt đầu tại Hoa Kỳ, theo sáng kiến của Anna Jarvis vào đầu thế kỷ 20. Điều này không liên quan (trực tiếp) đến nhiều lễ kỷ niệm truyền thống của các bà mẹ và tình mẹ đã tồn tại trên khắp thế giới trong hàng ngàn năm.

Năm 1912, Anna Jarvis đăng ký nhãn hiệu cho cụm từ "Chủ nhật thứ hai của tháng Năm, Ngày của Mẹ, Anna Jarvis, Người sáng lập" và tạo ra Hiệp hội Quốc tế Ngày của Mẹ. Cô cũng đặc biệt lưu ý rằng danh từ "Mẹ" nên "là một sở hữu số ít, để mỗi gia đình tôn vinh mẹ của mình, chứ không phải là một sở hữu số nhiều để tưởng nhớ tất cả các bà mẹ trên thế giới." Đây cũng là cách viết được sử dụng bởi Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson trong tuyên bố tổng thống năm 1914 của ông, bởi Quốc hội Hoa Kỳ trong các dự luật liên quan, và bởi các tổng thống Hoa Kỳ khác trong các tuyên bố của họ liên quan đến Ngày của Mẹ.

Phiên bản hiện đại của Ngày của Mẹ tại Mỹ đã bị chỉ trích vì đã trở nên quá thương mại hóa. Người sáng lập, cô Jarvis đã hối hận về chủ nghĩa thương mại này và bày tỏ quan điểm về việc đó không bao giờ là ý định của cô.

Ngày lễ hiện đại của Ngày của Mẹ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1908, khi Anna Jarvis tổ chức lễ tưởng niệm mẹ tại Nhà thờ Giám lý St Andrew ở Grafton, Tây Virginia. Nhà thờ Giám lý St Andrew hiện đang nắm giữ Đền thờ Ngày quốc tế của Mẹ.

Chiến dịch của cô để biến Ngày của Mẹ trở thành một ngày lễ được công nhận tại Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1905, năm mà mẹ cô, Ann Reeves Jarvis, qua đời. Ann Jarvis là một nhà hoạt động vì hòa bình chăm sóc những người lính bị thương ở cả hai phía của Nội chiến Hoa Kỳ, và thành lập Câu lạc bộ Công việc Ngày của Mẹ để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Cô và một nhà hoạt động vì hòa bình và hoạt động biểu tình cho nữ quyền Julia Ward Howe đã thúc đẩy việc tạo ra một Ngày của Mẹ vì hòa bình. 40 năm trước khi nó trở thành một ngày lễ chính thức, Ward Howe đã đưa ra Tuyên ngôn Ngày của Mẹ vào năm 1870, trong đó kêu gọi các bà mẹ thuộc mọi quốc tịch cùng nhau thúc đẩy "giải quyết các câu hỏi quốc tế, tuyệt vời và lợi ích chung của hòa bình."

Anna Jarvis muốn tôn vinh điều này và dành một ngày để tôn vinh tất cả các bà mẹ vì cô tin rằng một người mẹ là "người đã làm cho bạn nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới".

Năm 1908, Quốc hội Hoa Kỳ đã từ chối đề xuất cho Ngày của Mẹ thành một ngày lễ chính thức, còn đùa rằng nếu thế thì họ cũng sẽ phải xét duyệt "Ngày của mẹ chồng".

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của Anna Jarvis, đến năm 1911, tất cả các tiểu bang của Mỹ đã xem xét để xét duyệt ngày lễ, với một số người trong số họ chính thức công nhận Ngày của Mẹ là một ngày lễ ở địa phương (nơi đầu tiên là Tây Virginia, quê nhà của Jarvis, vào năm 1910). Năm 1914, Woodrow Wilson đã ký một tuyên bố quyết định công nhận Ngày của Mẹ, được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm, như một ngày lễ quốc gia để tôn vinh các bà mẹ.

Mặc dù thành công trong việc thành lập Ngày của Mẹ, sau đó cô đã rất phẫn nộ khi ngày lễ bị thương mại hoá. Đến đầu những năm 1920, Hallmark Cards và các công ty khác đã bắt đầu bán những tấm thiệp Ngày của Mẹ. Jarvis tin rằng các công ty đã cố tình làm sai lệch ý nghĩa và khai thác ý tưởng về Ngày của Mẹ và nhấn mạnh rằng ngày lễ là về tình cảm, không phải lợi nhuận. Do đó, cô đã tổ chức tẩy chay Ngày của Mẹ và đe dọa sẽ đệ đơn kiện chống lại các công ty liên quan. Jarvis lập luận rằng mọi người nên đánh giá cao và tôn vinh mẹ của họ thông qua những lá thư viết tay bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của họ, thay vì mua quà tặng và thiệp làm sẵn. Jarvis đã phản đối tại một hội nghị của các nhà sản xuất kẹo ở Philadelphia vào năm 1923 và tại một cuộc họp của Hội các bà mẹ có con tham gia chiến tranh của Mỹ năm 1925. Đến thời điểm này, cẩm chướng đã gắn liền với Ngày của Mẹ, và việc các mẹ bán hoa cẩm chướng để quyên tiền đã khiến Jarvis tức giận, cô đã bị bắt vì làm xáo trộn trật tự.

Đối với Kitô Giáo, ngày lễ này được nối liền với sự tôn kính Đức Mẹ Maria, như là lễ Mothering Sunday (ngày Chủ nhật của Tình Mẹ) tại Vương quốc Liên hiệp Anh vào Chủ Nhật thứ tư trong mùa Chay, đúng ba tuần trước lễ Phục Sinh; và Chính Thống giáo tại Hy Lạp với Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (ngày 2 tháng 2 theo Lịch Julius). Trong giáo hội Kitô giáo Đông phương, một lễ cầu nguyện đặc biệt được tổ chức nhằm tôn vinh Mẹ Thiên Chúa (Theotokos).

Đối với các quốc gia có đông tín đồ Ấn giáo, Ngày của Mẹ được gọi là "Mata Tirtha Aunshi" trong tháng trăng non Vaisakha (vào khoảng tháng 4 hay tháng 5 theo Lịch Gregorius). Ngày này được tổ chức để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ. Vào ngày này, mọi người tặng thức ăn ngọt, quần áo và các quà tặng khác cho mẹ của họ

Phật giáo và phong tục Trung Hoa có ngày lễ Vu Lan, còn được hiểu là lễ báo hiếu, xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Người Khmer có lễ hội Đôn ta (Pchum Ben).

Ngày dành cho các bà mẹ ở Việt Nam còn có Lễ Vu Lan, ngoài ra còn có các ngày dành cho phụ nữ như ngày Quốc tế Phụ nữ (8 tháng 3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20 tháng 10).

Nguồn:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_c%E1%BB%A7a_M%E1%BA%B9

---- HỒ SƠ: Ca dao về mẹ của Việt Nam.

Không có lời nào ngợi ca nói cho đủ tình mẹ thương con. Để bày tỏ lòng biết ơn tất cả những bà mẹ trên đời này, nơi đây sẽ ghi lại một số ca dao về mẹ lưu truyền trong văn học dân gian Việt Nam.

Đói lòng ăn trái ổi non

Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa

*

Lên chùa thấy Phật muốn tu

Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền

*

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau

*

Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

*

Mẹ già như trái chín cây

Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?

*

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau

*

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

*

Ơn cha núi chất trời Tây

Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông

*

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau

*

Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ

Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi

*

Thuyền không bánh lái thuyền quày

Con không cha mẹ, ai bày con nên

*

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời

Cầu mong cha mẹ sống đời với con

*

Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc

Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo

*

Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ

Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha

*

Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về

Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung

*

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

*

Tu đâu cho bằng tu nhà,

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.

*

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,

Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.

*

Biển Đông còn lúc đầy vơi,

Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng.

*

Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

*

Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá,

Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua.

Đi về lập miếu thờ vua,

Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.

*

Ai về tôi gởi buồng cau,

Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.

Ai về tôi gởi đôi giày,

Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

*

Ơn hoài thai, to như bể!

Công dưỡng dục, lớn tựa sông!

Em nguyện ở vậy không chồng,

Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con.

*

Ai rằng công mẹ như non,

Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn.

*

Lòng mẹ như bát nước đầy,

Mai này khôn lớn, ơn này tính sao.

*

Nhớ ơn chín chữ cù lao,

Ba năm bú mớm biết bao thân tình.

*

Con ho lòng mẹ tan tành,

Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.

*

Nuôi con chẳng quản chi thân,

Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

*

Bồng cho con bú một hồi,

Mẹ đã hết sữa, con vòi con la.

*

Nuôi con buôn tảo bán tần,

Chỉ mong con lớn nên thân với đời.

Những khi trái nắng trở trời,

Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.

Trọn đời vất vả triền miên,

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.

*

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,

Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.

*

Giữa đêm ra đứng giữa trời,

Cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răn.

*

Trải bao gian khổ không sờn,

Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền.

*

Đói lòng ăn đọt chà là,

Nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.

*

Đói lòng ăn trái ổi non,

Nhịn cơm cho mẹ, cho tròn nghĩa xưa.

*

Dấn mình gánh nước làm thuê,

Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân.

*

Vô Chùa thấy Phật muốn tu,

Về nhà thấy mẹ, công phu chưa đành.

*

Nuôi con chẳng quản chi thân,

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,

Lấý gì đền nghĩa khó khăn,

Lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ.

*

Đây bát cơm đầy nặng ước mong,

Mẹ ôi, đây ngọc với dây lòng.

Đây tình con nặng trong tha thiết,

Ơn nghĩa sanh thành, chưa trả xong.

*

Đi đâu bỏ mẹ ở nhà,

Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng.

*

Mẹ anh lội bụi lội bờ

Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày

Mẹ anh bụng đói thân gầy

Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao

Mẹ anh như tép lao xao

Sao anh lấp lánh như sao trên trời

Mẹ anh quần quật một đời

Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa

*

Mẹ cha là biển là Trời

Làm con sao dám cãi lời mẹ cha

*

Mẹ còn chẳng biết là may

Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con

*

Mẹ còn là cả trời hoa

Cha còn là cả một tòa kim cương

*

Mẹ già hết gạo treo niêu

Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai

*

Mẹ già như ánh trăng khuya

Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền...

*

Kính chúc độc giả một Ngày Lễ Mẹ hạnh phúc, an lành.

.

