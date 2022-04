Sự Khỏe Mạnh Trong Sắc Đẹp

Hiện nay tại tiểu bang CA. đã có hơn nửa triệu bằng hành nghề Thẩm mỹ đã được cấp phát. Do dịch vụ quá rộng lớn, HĐTM thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất có liên quan tới ngành nghề Thẩm mỹ trên trang mạng toàn cầu, địa chỉ web site www.barbercosmo.ca.gov Thường xuyên mở trang mang của HĐTM để biết những tin tức chính xác, quan trọng, từ Hội Đồng Thẩm Mỹ trên trang mạng nầy. Có những tin về vệ sinh trong tiệm Thẩm mỹ, những luật lệ mới, cũ được chỉnh đốn sửa chữa lại, nhắc nhở bạn đừng quên đóng lệ phí để bằng hành nghề không bị quá hạn, cách làm thế nào khi bạn thay đổi địa chỉ, luật thi sửa đổi ra sao. Thậm chí bạn có thể in ra những mẫu đơn từ trang mạng nầy. Có nhiều loại mẫu đơn bằng ba ngôn ngữ khác nhau là Anh ngữ, Tây Ban Nha, và Việt Nam. Chẳng hạn như bạn lo lắng về những cuộc kiểm tra tiệm bất thường, bạn có thể loại bỏ những mối lo lắng nầy bằng cách in ra mẫu đơn tự kiểm soát, để xem tiệm của bạn có bị vi phạm luật lệ vệ sinh gì không, qua mẫu đơn “Self Inspecti