TT Zelensky diễn văn trước lưỡng viện Hoa Kỳ. Hội trướng đứng lên chào, vỗ tay hoan hô. Ukraine: sẽ không đầu hàng quân Nga. Nhắc Mỹ về trận Trân Châu Cảng, về ngày 11/9 khủng bố bom bay, xin Mỹ tăng cấm vận Nga, xin đóng tất cả bầu trời trên Ukraine, ước muốn Biden thành lãnh đạo của hòa bình.

TT Zelensky diễn văn trước lưỡng viện Hoa Kỳ. Hội trướng đứng lên chào, vỗ tay hoan hô. Ukraine: sẽ không đầu hàng quân Nga. Nhắc Mỹ về trận Trân Châu Cảng, về ngày 11/9 khủng bố bom bay...

.

- TT Zelensky diễn văn trước lưỡng viện Hoa Kỳ. Hội trường đứng lên chào, vỗ tay hoan hô. Ukraine: sẽ không đầu hàng quân Nga. Nhắc Mỹ về trận Trân Châu Cảng, về ngày 11/9 khủng bố bom bay, xin Mỹ tăng cấm vận Nga, xin đóng tất cả bầu trời trên Ukraine, ước muốn Biden thành lãnh đạo của hòa bình.

- Giết lính Nga không phải là tội, đó là lời dạy của Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Ukraine. TT Zelenskyy họp với ba Thủ Tướng của Cộng Hòa Czech, Ba Lan và Slovenia đi xuyên vùng lửa đạn để vào thủ đô Kyiv. Nga trả đũa Mỹ, trừng phạt bố con TT Biden, cả cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton

- Thiếu Tướng Nga Oleg Mityaev đã tử trận. Tình báo Pháp: Putin ngừa ám sát, sa thải 1,000 nhân viên thân cận và thay người mới hồi tháng trước. Ra khỏi Ukraine đã hơn 3,063,095 người tỵ nạn. Nhật tước tư cách tối huệ quốc trong thương mại đối với Nga.

- Nga: nếu Ukraine trung lập với quân đội riêng như mô hình Áo quốc hay Thụy Điển sẽ là điểm thỏa hiệp trong hòa đàm. Hòa Lan và NATO sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, bất kể chọc giận Nga.

- Phản chiến trên TV Nga, cô Marina Ovsyannikova bị thẩm vấn 14 giờ rồi phạt tiền. Khoảng 29,000 người đã di tản qua các hành lang nhân đạo. Ukraine: Nga đã chiếm 1 bệnh viện và bắt làm con tin 400 bệnh nhân và bác sĩ. Nga đổ tội Ukraine đang phát triển vũ khí nguyên tử qua hợp tác với Mỹ.

- Mỹ ngạc nhiên vì một đoàn quân xa Nga đứng yên, tiến chậm. Nga sa thải quan chức Valery Kudinov vì lộ chuyện TQ từ chối cung cấp phụ tùng cho các hàng không Nga. Ukraine: lính Nga từ Crimea từ chối tấn công đổ bộ hải cảng Odessa. Fox News ở Ukraine: 2 phóng viên bị bắn chết, 1 phóng viên bị cưa chân.

- Từ bi với 9,000 nhân viên, 190 tiệm ăn Papa John's tại Nga mở cửa

- Putin ký luật tịch thu 700 phi cơ được thuê ở Nga, trị giá 10 tỷ đôla

- Trump lạnh cẳng, đổi giọng: ngạc nhiên vì Putin xâm lăng Ukraine, cứ tưởng Putin chỉ muốn thương thuyết

- Buổi gây quỹ giúp DB Liz Cheney (Cộng Hòa, Wisconsin) tái tranh cử thu hơn $526,000 đô cho Cheney.

- Ủy Viên Văn Khố về hưu, thúc giục Bạch Ốc đừng bổ nhiệm người thay thế là đàn ông da trắng.

- Pennsylvania: giấu đồng vàng trong 2 hộp cạt-tông trong nhà, bị trộm ôm đi, mất $10,000-$700,000 đô

- Bạch Ốc cạn ngân sách, không đủ mua vaccine đợt 4, hay chữa trị COVID bằng kháng thể

- Tòa: cặp vợ chồng Jonathan và Diana Toebbe gạ bán tài liệu mật vê chế tạo tàu ngầm nguyên tử cho Brazil

- Thượng Viện thông qua dự luật giờ cố định, khỏi vặn đồng hồ tới lui 2 lần mỗi năm nữa.

- California: hãng Anheuser-Busch bán thử loại bia mới có tên là Budweiser Supreme Beer

- HỎI 1: Hai nhà xuất bản Anh đầu hàng TQ, xóa chữ 'Taiwanese' (người Đài Loan) ra khỏi sách? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Moldova, mục tiêu kế tiếp của Putin? (RFI)

.

QUẬN CAM (VB-16/3/2022) --- Thiếu Tướng Oleg Mityaev, Tư Lệnh Sư Đoàn Bộ Binh Cơ Giới 150 (commander of the 150th Motorized Rifle Division) đã tử trận trong khi đốc thúc tiến chiếm thành phố Mariupol hôm Thứ Tư. Mityaev là cựu Phó Tư Lệnh quân Nga ở chiến trường Syria.

.

Tin này do Ukraine đưa ra cùng với hình ảnh Tướng Oleg Mityaev, 47 tuổi, bị Tiểu Đoàn Azov của Ukraine bắn chết cùng với 7 chiến binh Nga trong đơn vị Sư Đoàn Dzerzhinsky Division của Vệ Binh Nga, đơn vị trực tiếp do Putin chỉ huy.

.

.

Như thế, Oleg Mityaev là vị tướng thứ 4 của Nga tử trận kể từ khi quân Nga tiến vào Ukraine ngày 24/2/2022. Tổng cộng, Putin đưa 20 tướng lãnh chỉ huy gần 200,000 quân vào xâm lăng Ukraine.

.

.

--- Tổng Thống Zelensky của Ukraine sáng Thứ Tư đã đọc diễn văn trước lưỡng viện Hoa Kỳ. Zelensky mặc chiếc áo T-shirt màu xanh quân nhân. Cả hội trướng đứng lên chào, vỗ tay hoan hô khi khởi đầu bài nói chuyện viễn liên.

.

Zelensky nói rằng Ukraine không hề nghĩ tới chuyện đầu hàng quân Nga, số phận Ukraine đang được quyết định. Rằng "Nga đã tấn công, không chỉ chúng tôi mà là tấn công tàn bạo vào giá trị Ukraine, vào giá trị nhân đạo căn bản, vào quyền của chúng tôi được sống tự do trong đất nước chúng tôi, quyền lựa chọn tương lai chúng tôi.

.

"Hãy nhớ trận Trân Châu Cảng (ghi chú: Pearl Harbor, quân Nhật tấn công Mỹ bất ngờ), cái buổi sáng kinh hoàng ngày 7/12/2941, khi bầu trời của quý vị đen thui... Hãy nhớ, ngày 11/9 (khi al-Qaeda phóng phi cơ tự sát ở Mỹ), khi quỷ dữ tìm cách lật ngược các thành phố của quý vị... nơi người dân vô tội bị tấn công từ bầu trời... Đất nước chúng tôi đã kinh nghiệm như thế, bây giờ, mỗi đêm, trong 3 tuần lễ qua... Nga đã biến bầu trời Ukraine thành nguồn tử vong cho nhiều ngàn người."

.

Zelensky xin Mỹ tăng cấm vận cho tới khi guồng máy chiến tranh của Nga phải ngừng, rút tất cả các công ty Mỹ ra khỏi Nga. Đề nghị thành lập liên minh mới có tên là U-24, gồm các nước trách nhiệm, có ý thức ngăn chận chiến tranh tức khắc trong 24 giờ. Liên minh như thế sẽ giúp cả cho những nơi gặp thiên tai.

.

Zelensky xin Mỹ đóng tất cả bầu trời trên Ukraine (cũng nên nhắc: Mỹ và NATO đã từ chối lời Ukraine xin lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine).

.

Zelensky đọc bài diễn văn này, trong khi cuộc chiến ở Ukraine tới ngày thứ 21. Lời cuối bài diễn văn, Zelensky nói bằng tiếng Anh về hướng Tổng Thống Biden: "Tôi đang trình bày với Tổng Thống Biden, ngài là lãnh đạo một đất nước, đất nước của ngài. Tôi ước muốn ngài trở thành lãnh đạo của thế giới. Là lãnh đạo thế giới nghĩa là lãnh đạo của hòa bình."

.

--- Phim quay từ phi cơ không người lái, cho thấy lính Ukraine dùng phi đạn xách tay bắn cháy xe tăng Nga.

Video dài 1:18 phút:



https://youtu.be/UD8A18rM9oU

.

--- Nhật Bản cho biết sẽ tước tư cách tối huệ quốc trong thương mại đối với Nga, coi đây là một phần trong các biện pháp trừng phạt bổ sung vì nước này xâm lược Ukraine. NHK ghi lời Thủ tướng Kishida Fumio công bố việc này trong buổi họp báo tối hôm thứ Tư.

.

Việc này có nghĩa rằng các sản phẩm nhập khẩu từ Nga vào Nhật sẽ phải chịu mức thuế quan cao hơn. Chính phủ Nhật Bản đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm bán dẫn và các sản phẩm công nghệ cao khác cho Nga.

.

--- Nga hôm Thứ Tư nói rằng nếu Ukraine trung lập với quân đội riêng như mô hình Áo quốc hay Thụy Điển có thể sẽ là điểm thỏa hiệp trong hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

.

Dmitry Peskov, phát ngôn nhân Điện Cảm Linh, nói với thông tấn Nga RIA rằng mô hình trung lập của Ukraine đang được thảo luận và có thể dẫn tới đồng thuận để kết thúc chiến tranh.

.

--- Hòa Lan và các nước NATO sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, bất kể điều này làm họ trở thành mục tiêu của Nga, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Hòa Lan Kajsa Ollongren hôm Thứ Tư.

.

Bà nói như thế khi tới họp với các Bộ Trưởng Quốc Phòng NATO ở Brussels. Rằng, "Ukraine co quyền tự vệ, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ."

.

--- Hình ảnh bom ở thủ đô Kyiv.

Video dài 2:53 phút:



https://youtu.be/Ca4a4kU3qMg

.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nói số người chạy ra khỏi Ukraine bây giờ là hơn 3,063,095 người. Trong đó, 1,86 triệu người vào Ba Lan, 467,703 người vào Romania, 344,454 người vào Moldova... Còn lại là vào Hungary, Slovenia, Nga, Belarus... với hơn 300.000 người đã tới Tây Âu sau khi quá cảnh các nước láng giềng.

.

--- Một cựu sĩ quan tình báo của Pháp, thuộc Sở Tình Báo Hài Ngoại (DGSE) của Pháp, nói với báo Daily Beast rằng các sở tình báo quốc tế đều nghĩ rằng nếu Putin bị ám sát, cuộc chiến ở Ukraine sẽ ngưng tức khắc.

.

Ông nói, ám sát Putin sẽ là trong Điện Cẩm Linh, không phải ở ngoài làm được. Ông nói, ám sát Putin không dễ. Một nguồn tin nội bộ chính phủ Nga mới nói rằng Putin vừa sa thải 1,000 nhân viên thân cận và thay người mới hồi tháng trước, cho thấy Putin rất đa nghi.

.

.

.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine đã họp với ba vị Thủ Tướng của Cộng Hòa Czech, Ba Lan và Slovenia hôm Thứ Ba, cảm ơn 3 vị đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ bằng cách đi xuyên vùng lửa đạn để vào thủ đô Kyiv.

.

Thủ Tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ Tướng Czech (Tiệp) Petr Fiala và Thủ Tướng Slovenia là Janez Jansa đã đi xe lửa vào Kyiv, và là các nguyên thủ đầu tiên tới thăm Kyiv từ khi quân Nga xâm lăng Ukraine. Cùng đi có Phó Thủ Tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski.

.

Hình Zelensky (thứ 2 từ phải) và 3 Thủ Tướng NATO tại Kyiv.

.

Thủ đô Kyiv đã ra lệnh 35 giờ giới nghiêm kể từ đêm Thứ Ba, sau khi nhiều phi đạn bắn vào các tòa nhà dân cử trong thành phố.

.

--- Marina Ovsyannikova, người biên tập viên xông vào trước ống kính TV giờ tin ban đêm để biểu tình phản chiến đêm Thứ Hai, sau khi bị bắt đã bị dẫn về Ty cảnhs át Moscow, và ra phiên tòa thụ lý.

.

Sau phiên tòa, Ovsyannikova kể với các phóng viên rằng cô bị thẩm vấn hơn 14 giờ đồng hồ, bị cấm nói chuyện với thân nhân, và không được trợg íup pháp lý. Tòa phạt cô phải nộp phạt 30,000 roubles ($390 đôla) vì phạm luật biểu tình. Nhưng chưa rõ cô có thể bị truy tố thêm gì không, vì luật mới ghép tội tung tin giả hay xuyên tạc thông tin nhà nước có thể bị tới 15 năm tù.

.

--- Giết lính Nga không phải là tội, đó là lời dạy của Đức Thượng Phụ Metropolitan Epiphanius I của Giáo Hội Chính Thống Giáo Ukraine nói hôm Thứ Hai, theo tường trình của thông tấn nhà nước Ukraine là Ukrinform.

.

Ngài nói rằng, "Chúng ta, như một đất nước, không muốn chết chóc cho hàng xóm. Nhưng vì họ vào đất nước chúng ta, chúng ta đang bảo vệ đất nước. Tự vệ không phải là tội."

.

Ngài đã làm phép ban phước cho những người Ukraine chiến đấu chống Nga. Đây không phải lần đầu ngài tuyên bố như thế. Cuối tháng 2/2022, ngài nói "linh hồn kẻ chống Chúa đang ám lãnh đạo nước Nga." Và ngài gọi "linh hồn chống Chúa" trước kia ám Hitler hồi Thế Chiến 2, bây giờ đang ám Putin.

.

--- Khoảng 29,000 người đã di tản ra khỏi các thành phố Ukraine qua các hành lang nhân đạo mới lập những tuần gần đây, theo lời chính phủ Ukraine viết trên mạng Telegram.

.

Hầu hết trong đó, khoảng 20,000 người, đã di tản ra khỏi thành phố Mariupol hôm Thứ Ba 15/3/2022 và đi tới Zaporizhia, cách đó 3.5 giờ. Gần 600 xe hơi từ 4,000 chiếc xe đã rời thành phố để tới Zaporizhia và các nơi khác, tạm trú trong các khu tạm cư ở Zaporizhia và vùng Donetsk.

.

--- Ukraine nói rằng quân Nga đã chiếm 1 bệnh viện và bắt làm con tin tất cả bệnh nhân và chuyên viên y tế tại thành phố Mariupol, nơi đang bị bao vây.

.

Tỉnh trưởng Donetsk nói quân Nga đang bắt con tin hơn 400 người, cả bệnh nhân và bác sĩ, giam dưới tầng hầm bệnh viện chăm sóc đặc biệt ở Mariupol.

.

--- Nga đổ tội cho Ukraine đang phát triển vũ khí nguyên tử qua hợp tác với Mỹ, nâng một cấp chụp mũ vì trước đó chỉ nói là Ukraine nghiên cứu chế tạo bom vi trùng (bom sinh hóa) trong các phòng thí nghiệm có tài trợ của Mỹ.

.

Nga không đưa ra chứng cớ nào cho cáo buộc làm vũ khí nguyên tử. Nikolai Patrushev, Tổng Thư Ký Hội Đồng An Ninh Liên Bang Nga, nói việc Ukraine chế tạo vũ khí nguyên tử đe dọa an ninh toàn thế giới và cơ nguy gây ra cuộc chiến nguyên tử, Nga không thể cho phép như thế.

.

--- Một viên chức Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng ông ngạc nhiên vì một đoàn quân xa của Nga qua theo dõi vệ tinh cho thấy không nhúc nhích gì, hay tiến rất chậm gần một tuần nay.

.

Viên chức ẩn danh này nói hôm Thứ Ba rằng ông theo dõi qua các hình vệ tinh cung cấp bởi Maxar Technologies.

.

--- Sở Hàng Không Liên Bang Nga (Rosaviatsia) đã sa thải quan chức Valery Kudinov sau khi ông này nói tuần trước rằng Trung Quốc từ chối cung cấp phụ tùng cho các phi cơ các hãng hàng không Nga sau khi Tây Phương ra lệnh cấm vận Nga.

.

Tin này ghi theo báo Kommersant hôm Thứ Ba, cũng ghi lời Kudinov nói Nga đang thương thuyết để mua phụ tùng phi cơ từ các nước, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, sau khi không mua được từ TQ. Reuters được tin rằng Kudinov đã bị sa thải vì tiết lộ thông tin Nga tìm mua phụ tùng từ TQ.

.

--- Nhà ngoại giao Olexander Scherba của Ukraine nói trên chương trình phát thanh "The New Abnormal" của Daily Beast rằng cuộc chiến của Putin đang gặp trở ngại từ chính phía người Nga, vì nhiều chiến binh từ chối tham dự cuộc chiến chống lại quốc gia láng giềng Ukraine.

.

Scherba giải thích rằng 2 dân tộc Nga và Ukraine là quan hệ anh em từ nhiều thế kỷ, ngôn ngữ tương cận nhưng chỉ dị biệt về phương ngữ. Đó là lý do các chiến binh Nga từ bán đảo Crimea từ chối tham dự các trận tấn công dự kiến đổ bộ vào hải cảng Odessa: môt số tàu chiến tới gần và quay đầu đi ra xa.

.

--- Hình ảnh tuyến đầu, ở ngoại ô Kyiv, bắn rồi chạy... Video của quân đội Ukraine.

Video dài 2:17 phút



https://youtu.be/zCpyRVZw7aM

.

--- Phóng viên Benjamin Hall của Fox News bị cắt một phần cẳng chân sau khi anh và các bạn phóng viên bị xả súng bắn trong khi tường thuật cuộc chiến ở Ukraine.

.

Anton Gerashchenko, một cố vấn Bộ Trưởng Nội Vụ Ukraine, loan tin này trên mạng Telegram hôm Thứ Ba, một ngày sau khi Fox News xác nhận Hall nhập viện sau khi xe anh và các bạn đi bị bắn bên ngoài Kyiv. Gerashchenko nói rằng bác sĩ phải cưa một phần chân để chữa trị cho Hall.

.

Phóng viên Pierre Zakrevsky, 55 tuổi, trúng đạn, có lẽ là từ quân Nga, đã tử vong. Cùng bị bắn tử vong là phóng viên Oleksandra Kurshynova, người Ukraine nhưng làm việc cho Fox News.

.

Trước đó vài ngày, nhà báo và là đạo diễn phim Brent Renaud cũng bị bắn chết trong khi đi quay phim ở ngoại ô Kyiv.

.

Nga quyết định trả đũa Mỹ, th

Vì lòng từ bi với 9,000 nhân viên

Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Nga Vladimir Putin

Hồ sơ Biện Lý truy tố cặp vợ chồng Jonathan và Diana Toebbe

Nhìn thấy người Cộng Hòa đang nổi giận với Putin, Trump hôm Thứ Ba liền đổi giọng:

Buổi gây quỹ đêm Thứ Hai tại thị trấn McLean,

Ủy Viên Văn Khố Quốc Gia David Ferriero

Một người dân Pennsylvania

Bạch Ốc nói rằng bây giờ cạn ngân sách rồi, không đủ mua vaccine cho đợt bổ sung

Thượng Viện Hoa Kỳ thống nhất thông qua dự luật

Dân uống bia khắp California s

HỎI 1

ĐÁP 1

HỒ SƠ:

Moldova, mục tiêu kế tiếp của Putin?

Thanh Phương, RFI

---ế là trừng phạt một số viên chức Mỹ. Trong danh sách những người bị Nga trừng phạt có Tổng Thống Joe Biden, Ngoại Trưởng Antony Blinken, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Mỹ Tướng Mark Milley.Trong danh sách bị Nga cấm vận còn có Giám Đốc CIA William Burns, Trưởng Phòng Bạch Ốc Jen Psaki, Hunter Biden (con trai Tổng Thống Joe Biden). Danh sách Nga trừng phạt còn có một số Thứ Trưởng.Điều kỳ lạ, trong danh sách Nga trừng phạt có cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, gần một thập niên không giữ chức vụ nào trong chính phủ.---, một công dân Mỹ quyết định ở lại Nga và duy trì 190 tiệm ăn Papa John's cho dù là cấp trung ương ở Hoa Kỳ đã ngưng mọi quan hệ với Nga để phản đối Putin xâm lăng Ukraine.Công dân Mỹ đó là Christopher Wynne, sinh quán ở Colorado và là Giám đốc công ty PJ Western, nơi trước giờ nhận thầu để điều hành độc lập 190 tiệm ăn Papa John's tại Nga. Anh nói anh phải mở cửa tiệm vì giữ công việc cho 9,000 nhân viên tiệm ăn.---đã ký luật cho phép các hãng hàng không Nga nắm quyền kiểm soát hàng trăm phi cơ do thế giới Tây phương sản xuất và được Nga thuê lại từ các hãng quốc tế.Các phi cơ tịch thu này sẽ đăng bộ lại thành phi cơ của Nga, dùng cho các tuyến bay nội địa. Tin này đưa ra sau khi chính quyền đảo Bermuda gỡ bỏ giấy chứng nhận của hơn 700 phi cơ được thuê ở Nga, vì Liên Âu buộc các công ty cho thuê phi cơ phải hủy hợp đồng với các hãng hàng không Nga kể từ 28/3/2022. Tuy nhiên, các bầu trời đã đóng rồi, không thể hoàn tar3 phi cơ được về cho các chính chủ.Phần lớn các phi cơ này là sản xuất từ Boeing và Airbus. Như thế, các phi cơ này sẽ không có phụ tùng sửa chữa hay thay thế. Nghĩa là, trị giá 10 tỷ đôla các phi cơ là bây giờ lưu lạc tại Nga.---, hai người bị bắt hồi tháng 10/2021 về tội gạ bán tài liệu mật vê chế tạo tàu ngầm nguyên tử cho nước ngoài mở ra hôm Thứ Sáu, cho thấy hai bị can gạ bán cho chính phủ Brazil, chứ không phải gạ bán cho Nga hay Trung Quốc.Jonathan Toebbe là kỹ sư quốc phòng Mỹ, qua các thảo luận với vợ đã không muốn gạ bán cho Nga hay TQ vì vấn đề lương tâm. Nhưng Sở quân báo Brazil đã báo cho FBI và 2 vợ chồng này đã bị bắt. Bản án cho hai người có thể tới 17 năm tù cho Jonathan, và 3 năm tù cho Diana Toebbe.---Trump nói Trump ngạc nhiên về chuyện Putin xâm lăng Ukraine. Trump nói Trump tưởng Putin chỉ muốn thương thuyết, không ngờ Putin thay đổi quá nhiều.Cũng nên nhắc là khi Putin mới đưa quân vào Ukraine, Trump đã khen ngợi Putin là thông minh xuất sắc, và vì tình yêu nước chỉ muốn làm Nga vĩ đại như một thời quá khứ. Một số dân cử Cộng Hòa lúc đó đã chỉ trích Trump.---Virginia, để giúp Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa, Wisconsin) tái tranh cử đã thu được hơn $526,000 đôla cho Cheney.Người đọc bài diễn văn chính yếu là Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa, Utah) trước tham dự của hơn 200 người góp quỹ Cộng Hòa.Đối thủ của DB Liz Chney trong bầu cử sơ bộ là Harriet Hageman, một đồng minh của Trump và được ủng hộ từ Lãnh đạo Thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa, California).Cuộc tái tranh cử của DB Liz Cheney được nhiều người quan sát, để xem thế lực của Trump có thể làm DB Cheney mất ghế được hay không.---cho biết ông về hưu vào tháng 4/2022, nói hôm Thứ Hai rằng ông thúc giục Bạch Ốc đừng bổ nhiệm người thay ông là đàn ông da trắng.Ông nói, bởi vì bây giờ Văn Khố đang có 10 người đàn ông da trắng. Ông nói trong sự kiện thường niên Sunshine Week, khi một điều hợp viên nói trước giờ chưa từng có nữ ủy vien văn khố nào.Nhiệm kỳ cho Ủy viên Văn Khố có quyền ở tới trọn đời, nhưng Ferriero nói ông về hưu vì muốn Biden bổ nhiệm người thay ông, và chớ nên là đàn ông da trắng. Mới đây, ông đã gian nan thu hồi nhiều thùng tài liệu Trump mang ra khỏi Bạch Ốc và cả năm sau vẫn không trả, và ông đã dùng nhiều biện pháp để thu hồi.---giấu tài sản rất đơn giản: cất 30 pounds (13.6 kilogram) các đồng vàng, đồng bạc và các thỏi bạc trong 2 hộp cạt-tông để trong nhà, tại quận Washington County.Một tên trộm đã đập cửa sổ phía sau nhà để vào, chôm 2 thùng này đi. Hai thùng đồng vàng và bạc này trị giá từ $10,000 tới hơn $700,000 đôla, tùy theo tỷ lệ vàng với bạc. Cảnh sát nói chưa có thông tin nào về nghi can.---hay chữa trị COVID-19 tương lai, nếu Quốc Hội không cấp thêm tiền nhanh chóng. Trong đợt tranh cãi vê dự luật ngân sách công quyền, Dân Chủ Hạ Viện đã cắt $22.5 tỷ đôla - khoản tiền mà Bạch Ốc nói cần chi trả cho chữa trị bằng kháng thể hay là chích vaccine mũi 4.Một viên chức nói với NBC rằng tiết kiệm kiểu cắt ngân sách phòng bệnh sẽ chỉ làm tăng gánh nặng chi phí nhập viện, tử vong và thiệt hại cho hệ thống bệnh viện và kinh tế.----“Sunshine Protection Act” (Luật Bảo Vệ Ánh Mặt Trời) hôm Thứ Ba. Dự luật này nếu thành luật sẽ buộc sử dụng vĩnh viễn giờ Daylight Savings Time và không bao giờ vặn đồng hồ tới lui 2 lần mỗi năm nữa.Dự luật trình bởi Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-FL) và Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-RI) hồi năm ngoái, nói rằng cứ đổi giờ tới lui chỉ làm hại kinh tế và sức khỏe.Dự luật sẽ cần thông qua Hạ Viện. Nếu thành luật, thực hiện giờ cố định sẽ là từ năm 2023.---ẽ có cơ hội uống thử loại bia mới có tên là Budweiser Supreme Beer, theo chương trình thử nghiệm của hãng bia Anheuser-Busch.Hãng bia này đã bắt đầu đưa bia này tới khắp các tiệm California, một trong 5 thị trường thử nghiệm. Bia mới này dùng loại lúa mạch "honey malt" để có vị ngọt hơn.Trước cuối năm, bia mới này sẽ bán toàn quốc. Nhóm 5 thị trường bán thử nghiệm bên cạnh California là: New York, Washington D.C., Ohio, và West Texas.---: Hai nhà xuất bản Anh đầu hàng TQ, xóa chữ 'Taiwanese' (người Đài Loan) ra khỏi sách?: Đúng thế. Không chỉ xóa chữ 'Taiwanese' (người Đài Loan) ra khỏi sách, vài chỗ thay chữ 'Taiwanese' (người Đài Loan) bằng chữ 'East Asian' (người Đông Á). Hai nhà xuất bản Anh quốc Octopus Books và Quarto in sách cho độc giả tiếng Anh nhưng nhiều sách phải xóa các chữ "Đài Loan" và "người Đài Loan" để được in trong lục địa TQ với giá rẻ. Xóa các chữ này khởi sự từ năm 2020, bù lại in ở TQ với giá rẻ hơn, theo tin từ báo Financial Times. Trong một sách, trọn phần về Đài Loan bị cắt bỏ. Các chỗ nói về Hồng Kông, Tây Tạng và các nhà hoạt động bất đồng chính kiến, như Ai Weiwei cũng bị cắt bỏ.Chi tiết:---Moldova, mục tiêu kế tiếp của Putin? (RFI)Chiến sự ở Ukraina càng lan rộng về phía tây, nhất là đến hai thành phố Odessa và Lviv, thì lại càng gây lo ngại cho nước láng giềng nhỏ bé Moldova. Không loại trừ khả năng là nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này sẽ là mục tiêu kế tiếp của tổng thống Nga Vladimir Putin.Moldova là một quốc gia chỉ có 2,5 triệu dân, nằm lọt giữa Rumani và Ukraina. Ngay từ ngày 25/02, tức là chỉ một ngày sau khi Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraina, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, trên đài phát thanh France Inter, đã bày tỏ mối lo ngại của ông đối với Moldova cũng như Gruzia, một cuộc Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác. Trả lời đài phát thanh Canada hôm qua,14/05/2022, ngoại trưởng Moldova Nicu Popescu, cũng đã cảnh báo: “Moldova là nước láng giềng yếu nhất của Ukraina.”Những điểm giống với UkrainaCũng giống như Ukraina, Moldova, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, cũng chưa là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu và khối NATO, cho nên sẽ chẳng được bảo vệ nếu bị tấn công. Do lo sợ nước Nga, cùng với Ukraina và Gruzia, Moldova vào đầu tháng 3 cũng đã nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng con đường đưa nước này vào Liên Âu chắc chắn sẽ còn rất dài.

Và giống như Ukraina, Moldova cũng có một vùng ly khai thân Nga, đó là vùng Transnistria ở miền đông. Lãnh thổ Transnistria là một dải đất nằm dọc theo biên giới Ukraina. Cho tới nay trên lá cờ của nước Cộng hòa tự phong này vẫn còn hình búa liềm của thời Cộng Sản. Vùng này trên thực tế tự coi là một quốc gia độc lập sau một cuộc nội chiến đẫm máu vào đầu thập niên 1990, khiến 2.000 người chết. Cũng giống như các tỉnh ly khai ở miền đông Ukraina, mà Matxcơva nay đã công nhận nền độc lập, Transnistria do nước Nga kiểm soát từ bên ngoài.

Theo số liệu chính thức thì hiện có khoảng 1.500 lính Nga đang trú đóng tại Transnistria, một con số có lẽ thấp hơn thực tế, được ước lượng là gần 10.000 quân.

.

Vị trí chiến lược của Transnistria

Transnistria có một vị trí chiến lược quan trọng đối với điện Kremlin. Nhìn trên bản đồ ta sẽ thấy là vùng này nằm ngay trên con đường của Odessa, thành phố mà rõ ràng là quân Nga đang muốn chiến giữ.

Theo dự báo của Alexander, một nhà tin học Moldova với nhật báo Pháp Ouest France, nếu Odessa, thành phố cảng chỉ nằm cách Moldova 50 km, thất thủ, quân Nga sẽ kết nối với lực lượng đang trú đóng ở Transnistria.

Trả lời Ouest France ngày 13/03, nhà chính trị học Igor Munteanu, nhà sáng lập Viện phát triển các sáng kiến xã hội, cũng đã nhận định rằng nếu chiếm được Odessa, có đến 90% khả năng là quân Nga sẽ kết nối với lực lượng ở Transnistria và từ vùng này sẽ đánh chiếm luôn Moldova.

Chính vì sợ bị Nga trả đũa mà nữ tổng thống Maia Sandu đã rất do dự trước khi nộp đơn xin cho Moldova gia nhập Liên Hiệp Châu Âu và thật ra bà đã phải quyết định như vậy chính là do sức ép của xã hội dân sự Moldova. Nhưng lãnh đạo Moldova vẫn không dám xin vào khối NATO và nhất là cho tới nay vẫn không dám hưởng ứng các biện pháp trừng phạt Matxcơva do phương Tây ban hành. Nói chung, Moldova hiện vẫn giữ quy chế trung lập, tránh bị lôi kéo vào bên này hay bên kia. Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, giới lãnh đạo Moldova lại càng nhấn mạnh đến quy chế trung lập này.

.

Áp lực của Nga

Tuy vậy, từ mấy chục năm qua, nước Nga đâu có để yên cho nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này. Cứ mỗi lần quay sang phía Tây để thoát dần khỏi ảnh hưởng của anh cả, Moldova lại bị áp lực rất nặng nề của Matxcơva.

Cho tới gần đây, Moldova phụ thuộc 100% vào nguồn cung khí đốt của tập đoàn Nga Gazprom. Tháng 10 năm ngoái, ngay giữa lúc đang có khủng hoảng năng lượng, Gazprom đã tăng 40% giá khí đốt bán cho Moldova. Điện Kremlin khẳng định việc tăng giá này chỉ thuần túy mang tính thương mại, để đáp lại cáo buộc rằng Matxcơva muốn trừng phạt tân nữ tổng thống Moldova, một nhân vật chống tham nhũng quyết liệt. Thành ra, lần đầu tiên kể từ năm 1991, Moldova đã mua khí đốt từ một quốc gia khác ngoài Nga, đó là Ba Lan.

.

Tuyên truyền của Matxcơva

Moldova là một quốc gia mà đa số dân nói tiếng Rumani, nhưng nước này lại đang hứng chịu một cuộc chiến tranh truyền thông rất mạnh từ phía Matxcơva, bởi vì có rất nhiều kênh truyền hình bằng tiếng Nga được phát tại đây cho dù ngôn ngữ chính thức của Moldova là tiếng Rumani.

Giám đốc của đài TVR Moldova Nicolae Mocanu giải thích với trang mạng Franceinfo của Pháp: “Đó chính là di sản của thời Liên Xô. Ở nước tôi vẫn có 3 đài truyền hình nhà nước của Nga phát sóng và những đài này có ảnh hưởng rất lớn.” Xướng ngôn viên của đài TVR Moldova, Vasile Munteanu, nói thêm: “Tuyên truyền của Nga vẫn rất mạnh, họ bỏ rất nhiều tiền vào đó. Tình hình này rất là nghiêm trọng”. Theo Munteanu, hơn 30 năm sau Moldova giành độc lập vào năm 1991, Matxcơva vẫn không chấp nhận bị mất ảnh hưởng tại nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

Cũng chính là do tuyên truyền của Nga mà cho tới nay dân Moldova vẫn bị chia rẽ về tương lai của nước họ. Tuy đa số, tức là khoảng 54% dân Moldova muốn gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, nhưng vẫn có đến 32% muốn nước thành trở thành thành viên của Liên Hiệp Kinh Tế Âu Á do Nga thành lập.

Cùng với cuộc chiến tranh Ukraina, cuộc chiến tranh thông tin, hay nói đúng hơn là cuộc chiến tranh fake news (tin giả) nhắm vào Moldova càng ác liệt, nhất là bây giờ Matxcơva khai thác tối đa các mạng xã hội để thao túng dư luận Moldova.

.

Gánh nặng tị nạn

Trước mắt, Moldova đang phải gánh chịu hậu quả trực tiếp của chiến tranh Ukraina, đó là gánh nặng tị nạn. Quốc gia láng giềng nhỏ bé là con đường của hàng trăm ngàn người Ukraina chạy khỏi các vùng chiến sự.

Theo nhật báo Le Figaro, tổng cộng hơn 300.000 người tị nạn Ukraina đã đổ sang Moldova, và có khoảng 132.000 người quyết định ở lại đây. Nhưng Moldova chỉ có khoảng 6.000 chỗ cho người tị nạn trong các trung tâm tạm cư. Các khách sạn ở Moldova hiện nay có đến 99% là Ukraina. Một số người thuê phòng cho một hoặc hai tháng, hy vọng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt và họ sẽ nhanh chóng hồi hương. Nhưng chính quyền Moldova đang rất lo ngại, vì nếu không có trợ giúp quốc tế, họ sẽ không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu của số người tị nạn quá lớn đối với một quốc gia chỉ có 2,5 triệu dân.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220315-moldova-m%E1%BB%A5c-ti%C3%AAu-k%E1%BA%BF-ti%E1%BA%BFp-c%E1%BB%A7a-putin

.

.