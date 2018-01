Dệt May VN Tăng Kỷ Lục

Bản tin VietnamBiz/VOV ghi nhận kim ngạch xuất cảng dệt may của Việt Nam đạt 31 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2016. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất cảng số 1 của dệt may Việt Nam với tỷ trọng trên 48% tổng kim ngạch xuất cảng, đạt gần 12 tỷ USD. Toàn ngành đặt mục tiêu xuất cảng đạt 33,5 tỷ USD. Đặc biệt, năm 2017 đánh một dấu mốc quan trọng của ngành dệt may Việt Nam khi lần đầu tiên Việt Nam xuất cảng sản phẩm may mặc sang thị trường Trung Quốc. Dự kiến, trong năm tới dệt may xuất cảng sang thị trường này sẽ tăng cao hơn.